Новости Украины и Новороссии 26 октября 2017
- 08:01 Мосийчук назвал возможных заказчиков покушения на себя.
- 07:45 Появились новые кадры с места покушения на Мосийчука (ВИДЕО).
- 04:30 «Проклятья и гибель врагам Украины» — Геращенко рассказал, зачем спецслужбы России взорвали Мосейчука.
- 03:30 Украина накануне земельного грабежа.
- 01:36 Подрыв Мосийчука: данные о жертвах, теракт и СБУ — последние подробности.
- Вчера 23:34 Помощница нардепа Мосийчука рассказала о его состоянии после покушения.
- Вчера 23:09 Первые кадры с места покушения на нардепа Мосийчука (+ФОТО, ВИДЕО).
- Вчера 22:41 Запоздалые раскаяния.
- Вчера 21:49 Ляшко просто издевается над всеми, — политолог о «выигрыше» скандального нардепа.
- Вчера 21:09 Украинский нацбат “Донбасс” призвали покинуть “АТО” и двинуться на Киев.
Мосийчук назвал возможных заказчиков покушения на себя
Пришедший в себя после операции Игорь Мосийчук прокомментировал вчерашнее покушение и назвал тех, кто, по его мнению, мог быть заказчиком.
«Считаю, что заказчики сидят в Москве. Иполнители — киевские. Не исключено, что агентура в патриотической среде. Это первое покушение на государственного деятеля такого уровня на Украине», — передал Мосийчук через свою пресс-службу, явно забыв про совсем свежее «покушение» на Порошенко в Авдеевке.
Впрочем, возможно Мосийчук не читает Петра Алексеевича ровней себе.
Хорошо видно, что убийство Вороненкова многому научило «патриотов» — например не голосить «это русские, ФСБшники» с места в карьер, а аккуратно уточнить, что исполнители-то явно киевские. Но нити тянутся к Кремлю, конечно. Ведь именно могучая фигура Мосийчука и его несгибаемая политическая воля мешают России окончательно ввести войска и захватить Украину.
«Живым я остался только благодаря моему погибшему охраннику Руслану. Он бывший беркутовец, из тех, кто в 2013 стоял по другую сторону баррикад. А вчера погиб, защищая меня — националиста», — заявил Мосийчук.
«Жизнь не черно-белая. Чтобы победить, мы должны это усвоить. Украинская Nація должна стать единой, перевернув страницу внутренних ссор», — очень откровенно, на грани провала, пишет Мосийчук, почти признавая, что никакая это не рука Москвы, а вполне себе внутренние разборки.
Мосийчук также заявил, что отныне у него трое детей: двое своих и третья — четырехлетняя дочь погибшего охранника Руслана.
Пресс-служба депутата рано утром в четверг сообщила, что операция, сделанная Мосийчуку сразу после госпитализации, прошла успешно. Врачи оценивают состояние как средней тяжести и он переведен в реанимацию, уже пришел в себя и передает слова благодарности за поддержку».
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Появились новые кадры с места покушения на Мосийчука (ВИДЕО)
В Сети появились новые видеокадры с места покушения на Игоря Мосийчука, снятые в первые минуты после взрыва.
Как сообщала «Русская Весна», в центре Киева у здания телеканала «Эспрессо» прогремел взрыв, в результате которого пострадали пятеро, среди них — ближайший соратник Ляшко депутат Игорь Мосийчук.
Охранник Мосийчука, также бывший в числе раненных, позже скончался в больнице.
МВД Украины квалифицировало инцидент как теракт, расследованием будет заниматься СБУ.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
«Проклятья и гибель врагам Украины» — Геращенко рассказал, зачем спецслужбы России взорвали Мосейчука
Скандально известный экс-советник Арсена Авакова, а ныне народный депутат Антон Геращенко одной из версий причин взрыва своего коллеги Игоря Мосейчука считает действия спецслужб России. Об этом он написал на своей официальной странице в соцсети.
«На выходе из телеканала „Эспрессо” произошел террористический акт. По предварительной информации в момент выхода из помещения телеканала был взорван припаркованный там мотоцикл с установленным на нем взрывным устройством. В результате взрыва погиб гражданин, личность которого устанавливается», — рассказал Геращенко своим подписчикам.
Он уточнил, что в результате теракта были ранены народный депутат Игорь Мосейчук, политолог Виталий Бала и охранник нардепа. Они получили ранения различной степени тяжести и были экстренно госпитализированы. Медики оказывают им срочную медицинскую помощь. Напомним, уже известно о том, что охранник скончался в больнице.
«В жилых домах вокруг выбиты стекла. Судя по-твоему мощность взрыва былое не менее 1 килограмма в тротиловом эквиваленте. На месте работает специалисты по разминированию, сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям, следственно оперативная группа. Одна из версий следствия в числе прочих — действия российских спецслужб по дестабилизации общественно политической ситуации на фоне акций протеста», — подчеркнул Геращенко, который снискал известность на ниве вечных обвинений России во всех бедах Украины.
«Проклятья и гибель врагам Украины», — эмоционально завершил нардеп свой пост, почему-то не решившись подытожить «СУГСом».
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Украина накануне земельного грабежа
Украинцы власть не любят. Так уж исторически повелось. В мировоззрении селян власть является чем-то абстрактным и, в значительной мере, враждебным.
Дело даже не в том, что украинцы не имели собственной государственности. Когда им её подарили, они поступили с новой властью по своему единственно возможному разумению — предали её. В ответ украинская власть предала и продала их самих. Таким образом, восторжествовала взаимность повсеместной зависти и ненависти.
Как метко выразился киевский журналист Дмитрий Джангиров, на Украине после обретения независимости на смену «совку» пришел «жлобок». Но если советская власть с грехом пополам способствовала развитию конструктивного самосознания украинцев, создавала всем желающим условия для формирования гармоничной личности, «жлобок» своё название оправдал в полной мере. Жлобские массы возглавили их выдвиженцы — жлобы в квадрате, а то и в кубе. Результаты их «деятельности» пожинает вся Украина на финише своего «самостийного» существования.
2017 год стал для Украины щедрым на реформы в рамках реализации политики геноцида местного населения. При этом, их авторы, среди прочего словесного мусора, традиционно сетуют на отсутствие «эффективного собственника» во всех отраслях украинского «жлобского» хозяйства. Якобы бойкие менеджеры с западным образованием, а ещё лучше — иностранным гражданством, смогут максимизировать прибыль в любой сфере, освободив руки государства от лишней финансовой нагрузки. Резонные вопросы «для чего?» и «что от этого выиграют граждане?» даже не обсуждаются. Социально-экономические условия выживания оставшихся украинцев должна отрегулировать пресловутая «невидимая рука рынка».
В этом году та самая «невидимая рука», «пальчики» которой имеют вполне конкретные фамилии в лице лидеров киевского режима, не успела ещё решить земельную проблему. Мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения истекает на Украине 1 января 2018 года. Ещё весной МВФ якобы вывел данный вопрос за скобки обязательных условий продолжения сотрудничества с Киевом. Но с повестки дня такое жирное во всех отношениях дело никто снимать не собирается. Украинский земельный пирог действительно является весьма калорийным, без преувеличения, в глобальном масштабе. Даже сейчас, когда 1 га украинской земли потребляет в среднем в четыре раза меньше инвестиций чем в Евросоюзе, урожайность выходит сопоставимой с европейской.
Для справки: площадь земли сельхозназначения на Украине: 42 млн га; площадь черноземов: 28 млн. га (одна из крупнейших в мире); ежегодно в Украине обрабатывается: 32 млн. га земли. Для сравнения, в Польше — 14 млн. га, Германии — 12 млн. га, Румынии — 9 млн. га. Прогнозируемая стоимость гектара земли в Украине: $1100. Стоимость в Польше — $8000. В Украине 14 агрохолдингов совокупно арендуют почти 3,5 млн. га земли (до 15% общего количества земель).
Есть все основания ожидать оживления на Украине политических прений по земельному вопросу в последние месяцы текущего года. Так или иначе, необходимо принимать решение по вышеупомянутому мораторию (который периодически продлевается с 2002 года). Да и западные «друзья-финансисты» не дремлют. В частности, вице-президент Всемирного банка Сирил Мюллер в ходе октябрьской встречи с главой украинского Минфина Александром Данилюком в Вашингтоне подчеркнул «важность начатых Украиной реформ и необходимость внедрения земельной реформы для дальнейшего экономического развития».
Для Украины земля-кормилица действительно является уникальным ресурсом. Согласно данным отчета 2017 «Global Hunger Index», опубликованным недавно «International Food Policy Research Institute», из 119 исследуемых стран, на Украине уровень голода один из самых низких. Среди развивающихся стран, наряду с Беларусью и Словакией, украинцы практически не имеют проблем с питанием. Во многом, это заслуга сотен тысяч подсобных хозяйств, традиционно создающих дополнительные возможности пропитания для миллионов украинцев.
В то же время, майданное правительство ввергло украинцев в беспрецедентную нищету. «В Украине четыре миллиона человек, или почти 9% населения, в настоящее время нуждаются в гуманитарной помощи. В то же время, План Гуманитарного Реагирования 2017 профинансирован лишь на 25%, то есть финансирования критически не хватает», — говорится в сообщении Представительства ООН в Украине от 10 октября с. г. При этом, всем известно, что виной тому не только война на Донбассе. На грани нищеты перебиваются около 60% населения по всей стране.
Является ли этот момент самым подходящим и экономически выгодным для либерализации земельного рынка? Смотря с какой стороны взглянуть на проблему. С точки зрения интересов национальной экономики следовало бы сначала определить точки роста и хотя бы оттолкнуться от дна падения. Что само по себе в сегодняшней Украине звучит комически. А вот с точки зрения иностранных кредиторов и их украинских марионеток — время земельной реформы на подходе.
«Финансово-корпоративные группы, к которым относится Порошенко, рассчитывают захватить в собственность десятки тысяч гектаров. В принципе, рынок земли должен существовать, но должны быть ограничения на концентрацию больших банков земли у одних владельцев, а также действовать ограничения на запрет на продажу земли иностранцам. Есть большая опасность, что земли будут скуплены, после чего просто не будут обрабатываться. По сути, такой сценарий в интересах зарубежных транснациональных агрохолдингов, европейских и американских», — предостерегает украинский экономист Олег Соскин.
«Земля — это очень ценный актив, актив исчерпывающий, это средство производства, продав которое, не сможем больше вернуть обратно. Нормализуется ситуация на Донбассе, присвоят Украине новый кредитный рейтинг, прекратится девальвация гривны, увеличится ВВП, тогда и можно думать о продаже земли. В противоположном случае — олигархи и иностранцы её просто скупят за бесценок», — вторит ему другой экономист Александр Зинченко.
Мысли, в общем, здравые, но украинским реформаторам чуждые. Правительство, как всегда, никакой угрозы не видит, и рисует радужную картинку. «На данном этапе мы категорически против продажи земли иностранцам, против открытия рынка земель для юридических лиц», — заявлял в мае сего года премьер Владимир Гройсман. Покупка земли, по его мнению, должна быть доступна только физлицам-гражданам Украины и в объёме не более 200 га на одного человека.
Однако, Гройсман за долю малую готов с правительственной трибуны рекламировать даже использованные контрацептивы. Он человек не гордый, предприимчивый, в общении с хозяевами прост, надежен и улыбчив. Но если американские друзья приказали Украине быть аграрной сверхдержавой, они явно имели в виду нечто отличное от Володиных сказок о светлом будущем для украинских жлобов.
В социальных сетях уже сейчас можно встретить объявления следующего содержания (цитата языком оригинала): «. Наша цена от 100 000 до 250 000 грн. Оценка будет зависеть от качества, площадей и рыночных тенденций. При оптовой продаже (нескольких продавцов одновременно) будут бонусы к оценке >100га = 10% >1000га =50=%. Если вас интересует наше предложение, заполните анкету или свяжитесь с нами e-mail: ……[email protected] (пожалуйста, укажите область, район, желаемую цену, размер пая и контактные данные)».
Очевидно, что такая активность предпринимателей подразумевает перевод земельных отношений на рыночную основу уже с 1 января 2018 года. Отметим также, что, с учетом среднего размера земельного пая на Украине в 4 га, переплачивать будущим продавцам никто особо не собирается. При этом что интересно, отдельная коммерческая структура декларирует готовность приобрести неограниченное количество земли во всех регионах страны. Такой мощный «земельный банк» планируется скупить по дешёвке у украинских граждан для последующей перепродажи? Или всё же спекулянты рассчитывают сорвать более весомый куш?
Посредникам выгодно формировать банки земли в ожидании последующей перепродажи. А желающие прикупить украинскую землю всегда найдутся. Тем более, что в современном мире речь о земле идет не только как о сельскохозяйственном, но и уникальном природном ресурсе, ценность которого будет лишь возрастать в долгосрочной перспективе.
Пока что регулярный интерес к украинской пашне проявляют страны, испытывающие острый дефицит сельскохозяйственных земель и аграрной продукции, вынужденные в больших объемах закупать продовольствие на внешних рынках. Прежде всего — арабские государства и представители Юго-Восточной Азии. Особняком стоит Китай, готовый, семь раз отмерив, инвестировать в самые разные перспективные проекты по всему миру. Намеренно или нет, СМИ муссируют слухи о готовности Пекина вложить в покупку украинской земли до 60 млрд. долл. США.
Но украинская специфика такова, что спешить с капитальными вложениями никому не приходится. Страна находится на грани коллапса, после которого её оставшиеся лакомые куски можно будет брать голыми руками и очень дёшево.
Фактически, иностранный капитал давно работает на украинском аграрном рынке. Люксембургский «Kernel Holding S. A»., американский «Ukrainian Growth Fund» (UGF) или российский «Украинские аграрные инвестиции» — эти и другие холдинги уже сейчас распоряжаются достаточно крупными банками земли (от 300 до 600 тыс. га).
Упомянутые структуры не заинтересованы переплачивать за арендуемую ими на выгодных условиях землю. На «открытие земельного рынка» сбегутся другие желающие иностранцы, которые постараются выкроить себе новые наделы руками украинских наёмников. И у них могут быть самые разнообразные интересы, идущие в т. ч. в разрез с выгодой для украинской экономики и экологии.
И почему, собственно, украинцев уверяют, что новые собственники не будут «консервировать» украинскую землю в своих меркантильных интересах? Опыт массового разорения иностранными агентами предприятий кораблестроения, машиностроения и прочих конкурентоспособных объектов ничему украинцев не научил? Да и страны «золотого миллиарда», мягко говоря, не голодают.
Основными игроками аграрного сектора Украины являются крупные вертикально-интегрированные холдинги и средние хозяйства. Средняя урожайность на полях упомянутых холдингов в среднем в 2 раза выше, чем у мелких предпринимателей. Тенденция развития украинского рынка свидетельствует в пользу дальнейшего укрупнения хозяйств. Либерализация рынка земли лишь ускорит этот естественный процесс.
В то же время средние и мелкие фермеры дают работу большинству занятых в сельском хозяйстве сельских жителей. Одновременно, именно такие хозяйства балансируют на грани выживания. Сегодня не более 5% украинских агрокомпаний финансово и методологически готовы к внедрению в производство новейших технологий. Для мелких фермеров новые технологии остаются недоступными. При этом, неуклонно сокращается государственная поддержка агробизнеса в виде дотаций, и в среднесрочной перспективе ему придется выживать за свой счет.
Сколько рабочих мест на земле и сельских жителей вообще понадобится на Украине в рамках либеральной модели? По оптимистическим оценкам — раз в десять меньше, чем сейчас. Догадываются ли об этом простые украинцы? Они просто не мыслят такими категориями и стараются не заглядывать в завтрашний день. Да и зачем, собственно, если от них ничего не зависит в стране, которую они сами и создали?
Украинские адепты секты либеральных реформ среди прочих благ земельного рынка называют возможность использования земельных наделов в качестве банковского залога. Мелким фермерам это поможет, как мертвому припарка. А вот внешних кредиторов страны-банкрота, коей является Украина, бесспорно порадует. Ведь МВФ лоббирует интересы западных финансовых институтов, для которых украинская земля — это всего лишь товар и залоговое имущество.
Они рассчитывают, что открытие рынка земли включит стоимость земельных активов в финансовый баланс украинской экономики. И руководители, желающие рассказывать сказки украинцам, могут оценивать эти активы и в 500 млрд. долл. США (а такие оценки тоже гуляют в СМИ). В свое время, некоторые страны Латинской Америки, по пути которых радостно идет Украина, ощутили все прелести принудительной приватизации в счет долгов перед МВФ и прочих «доноров». Оценивать украинскую землю в таком случае будут очень быстро и дёшево пресловутые «эффективные собственники». Они знают, как это делать.
Ко всему прочему, на Украине до сих пор не сформированы земельные кадастры, присутствует постоянная путаница в реестрах юридических лиц, где всё время меняются собственники. Поголовная правовая неграмотность и судебная незащищенность сельских строителей «европейской Украины» провоцирует к наглому поведению региональных латифундистов, которые зачатую собирают свои земельные активы ценой откровенного надувательства селян. Земельный рынок в этих скотских условиях откроет дополнительные возможности для махинаций местных царьков и прочих аферистов. Наблюдая за разрозненными потугами украинской оппозиции противодействовать антинародным реформам власти, не верится в их возможность эффективно противостоять армии «эффективных собственников», захвативших власть на Украине благодаря государственному перевороту.
Однако, отдельным не согласным с киевским режимом политикам стоит, возможно, попробовать более профессиональными и одновременно берущими за душу аргументами открыть глаза сонному украинскому селянству на происходящее. Авось, проснётся в этих самых архаичных украинцах инстинкт самосохранения…
Войцех Михальски
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Подрыв Мосийчука: данные о жертвах, теракт и СБУ — последние подробности
Взрыв на улице Адама Мицекевича в Киеве, в результате которого один человек погиб и трое получили ранения, включая скандально известного народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука, был квалифицирован следствием как теракт по ст. 258 Уголовного кодекса Украины.
Расследование дела этой ночью передано в СБУ, процессуальное руководство осуществляет генеральная прокуратура страны, об этом рассказал советник министра внутренних дел Арсена Авакова Зорян Шкиряк.
Как ранее сообщала «Русская Весна», на нардепа Игоря Мосийчука было совершено покушение.
По последним данным, есть четверо пострадавших, двое в реанимации, а один — охранник нардепа — погиб от взрыва.
Обновлено
В МВД Украины официально заявили о том, что в результате взрыва в украинской столице пострадали 5 человек, один из которых скончался.
«Среди пострадавших — народный депутат И. Мосийчук. Охранник депутата, 30-летний работник полиции полка особого назначения, погиб от полученных ранений», — сообщает министерство внутренних дел страны.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Помощница нардепа Мосийчука рассказала о его состоянии после покушения
Помощница нардепа Игоря Мосийчука, на которого сегодня было совершено покушение, Анна Сеник заявила, что депутат находится в плохом состоянии.
«Сейчас он находится в палате, с ним врачи, — сказала она. — Также пострадал его охранник».
«Мне только единожды удалось переговорить с Игорем Мосийчуком. Но вы понимаете, говорить человек может в любом состоянии…» — добавила Сеник.
По ее словам, «водитель, который его вытягивал, сказал: „Плохо”».
Также она отметила, что в результате срабатывания взрывного устройства травмы получили четыре, а не два человека, как сообщалось ранее.
Как ранее сообщала «Русская Весна», во время выхода Мосийчука из студии телеканала «Эспрессо» прогремел взрыв.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Первые кадры с места покушения на нардепа Мосийчука (+ФОТО, ВИДЕО)
Как ранее сообщала «Русская Весна», сегодня в Киеве было совершено покушение на нардепа Игоря Мосийчука.
Депутат был ранен и в настоящее время находится в одной из больниц Киева.
Опубликованы первые кадры с места взрыва.
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Запоздалые раскаяния
Так сказать для иллюстрации к новости о снятии части обвинений с Януковича https://colonelcassad.livejournal.com/3763246.html.
Классический тормозной путь длиной четыре года. Прямо как с Ющенко.
В 2004 году – Ющенко спаситель Украины от кучмовской коррупции и Бандюковича. В 2008 – зрадник идеалов оранжевой революции расплодивший "любых друзив" с прозрениями, что "дебил Янукович" оказался лучше борцов с ним.
Тут скорее вопрос не в том, сколько уже полегло, а скорее в том, сколько еще людей поляжет из-за таких прекраснодушных идиотов.
PS. А еще в Киеве по сообщениям пресс-службы Мосийчука направленным взрывом подорвали самого Мосийчука. Говорят живой, если конечно не очередная постановка. Вот если он к списку тех, кто уже полег присоединится, по этому поводу расстраиваться точно не стоит.
Погиб 1 человек. Судя по тому что пишут, Мосийчук серьезно не пострадал и прикинулся жертвой. Но если судить по фото, легкие осколочные.
Геращенко заявил, что виноваты российские спецслужбы. Кадыров на эту тему еще в 2014 году высказывался.
Еще немного фото здесь https://t.me/boris_rozhin
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Ляшко просто издевается над всеми, — политолог о «выигрыше» скандального нардепа
Лидер «Радикальной партии», народный депутат Украины Олег Ляшко задекларировал выигрыш в лотерею более 571 тысячи гривен. В свою очередь, депутат Верховной Рады от «Блока Петра Порошенко» Сергей Каплин заявил, что эти деньги были получены Ляшко в качестве взятки за голосование по ряду законопроектов, выгодных действующей власти.
Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в беседе с НСН заявил, что Ляшко просто издевается над контролирующими органами.
«Он действительно это утверждает. Он записал это в своей декларации о доходах. Каплин это не выдумал. У него в декларации о доходах, что он трижды выиграл в лотерею. У нас вообще всяко бывает. Бывает, когда человек дважды себя убивает, выстреливая в голову, у нас были такие объяснения, как человек покончил с собой двумя выстрелами в голову, оба смертельных. Так что тут чему удивляться.
Я рассматриваю это заявление Ляшко, как то, что он настолько чувствует безнаказанность, что просто издевается над всеми контролирующими и правоохранительными органами. Просто демонстрирует, что он может придумать любую чепуху.
Я предполагаю, что он купил эти билеты, как любой человек нормальный такое предположение выдвинет. Но для Ляшко море по колено, он не считает, что для него это опасно», — заключил политолог.
При этом, полагает политолог, указанная сумма в 571 тысячу гривен (порядка 1,2 миллиона рублей) не соответствует уровню взятки депутату украинского парламента.
«Я не знаю насчет расценок, но я не думаю, что так можно рассматривать это — как взятку парламентарию. Речь идет просто о том, что он должен записать: вот у него есть миллионные расходы в этом году. У нас же сейчас действует правило и закон, по которому люди, имеющие отношение к исполнению функций государства, депутаты и чиновники, обязаны в декларации своей писать, что они заработали, откуда деньги для расходов. И
поэтому ему нужно показать, что он имел возможность делать такие траты: он в Таиланд с дружком поехал, и с семьей в Европу пять раз. Ему нужно оправдать эти расходы.
Вот он таким образом и демонстрирует, что у него есть деньги. А кто будет заниматься тем, чтобы найти тех людей, у которых он купил эти билеты? Он явно демонстрирует свою вседозволенность», — отметил он.
Как ранее сообщала «Русская Весна», Ляшко накануне заявил, что трижды выигрывал в розыгрышах компании «Украинская национальная лотерея». Он получал 283 560, 153 485 и 134 000 гривен. По словам политика, выигрыши были анонимными, и он не был обязан их декларировать. Однако, будучи добросовестным гражданином, решил не скрывать дополнительный доход. Других доходов политик не указал.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Украинский нацбат “Донбасс” призвали покинуть “АТО” и двинуться на Киев
Полковник ВСУ Вячеслав Власенко сегодня заявил о том, что митингующие у здания Верховной Рады Украины радикалы направили обращения к боевикам так называемого добровольческого батальона «Донбасс». В обращении говорится о том, что «побратимы» из нацбата должны покинуть «зону АТО» и отправиться в Киев.
По словам полковника Власенко, «имеет место провокация с целью склонения военнослужащих к дезертирству с занимаемых позиций».
Командир нацбата «Донбасс» Семён Семенченко, одновременно являющийся ещё и депутатом Верховной Рады Украины, ранее заявлял, что «на провокации поддаваться не намерен, потому что побратимы уже под Радой», и тут же добавлял, что «режиму Порошенко осталось недолго». По словам Семенченко, Порошенко сместят с президентского поста до конца этого года.
Сегодня в Фейсбуке «комбат-депутат» пишет следующее:
“Люди – мудрые!
Прочитал сегодня сообщение, что “бойцы батальона Донбасс” проводят пресс-конференцию “против протестующих возле ВР”.
Мы с боевыми побратимами уже привыкли, что как только мы начинаем какое-то доброе дело, то сразу начинается ЭТО). Выходят несколько человек и рассказывают “всю правду о Семенченко”. Я шпион, “завел всех в котлы”, “трус, негодяй, ранен в задницу, все украл и везде убежал”. Попадается также жемчуг я, и комбатом-то не был, так, попиариться пришел…
Это было:
1) Осенью 14, когда мы требовали расследования по Иловайске и выступали против минских договорняков.
2) Зимой 14, когда мы блокировали конвои Ахметова и добились возвращения почти 100 наших пленных.
3) Зимой 15, когда мы требовали расследования по Дебальцево.
4) Осенью 15, когда мы требовали остановить “демилитаризацию” Широкино.
5) В 16 и 17-м, во время Криворожских событий, митингов с требованиями суда по Иловайску, блокады торговли с оккупантами и прочее, прочее, прочее))
В последнее время круг “негодяев, воров и предателей” расширился с одного Семенченко на “наёмников Семенченко” (в лице моих боевых товарищей). Я обычно не реагирую на это. И сегодня не буду. Просто напомню, за что мы все стоим. Мирно и без оружия:
Долой олигархов от власти, наказать предателей, установить новые правила, и чтобы Закон был один для всех.
Всё остальное: закон об импичменте, снятие неприкосновенности, антикоррупционные суды – только инструменты для достижения этих целей. И конечно же мы “трусы, мошенники и проплаченные агенты Кремля”. Ведь именно им нужно, чтобы мы этого добивались)
И мы добьёмся этого. А люди – они мудрые. Уверен, что разберутся во всём сами.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru