Новости Украины и Новороссии 26 октября 2017

Украинцы власть не любят. Так уж исторически повелось. В мировоззрении селян власть является чем-то абстрактным и, в значительной мере, враждебным.

Дело даже не в том, что украинцы не имели собственной государственности. Когда им её подарили, они поступили с новой властью по своему единственно возможному разумению — предали её. В ответ украинская власть предала и продала их самих. Таким образом, восторжествовала взаимность повсеместной зависти и ненависти.

Как метко выразился киевский журналист Дмитрий Джангиров, на Украине после обретения независимости на смену «совку» пришел «жлобок». Но если советская власть с грехом пополам способствовала развитию конструктивного самосознания украинцев, создавала всем желающим условия для формирования гармоничной личности, «жлобок» своё название оправдал в полной мере. Жлобские массы возглавили их выдвиженцы — жлобы в квадрате, а то и в кубе. Результаты их «деятельности» пожинает вся Украина на финише своего «самостийного» существования.

2017 год стал для Украины щедрым на реформы в рамках реализации политики геноцида местного населения. При этом, их авторы, среди прочего словесного мусора, традиционно сетуют на отсутствие «эффективного собственника» во всех отраслях украинского «жлобского» хозяйства. Якобы бойкие менеджеры с западным образованием, а ещё лучше — иностранным гражданством, смогут максимизировать прибыль в любой сфере, освободив руки государства от лишней финансовой нагрузки. Резонные вопросы «для чего?» и «что от этого выиграют граждане?» даже не обсуждаются. Социально-экономические условия выживания оставшихся украинцев должна отрегулировать пресловутая «невидимая рука рынка».

В этом году та самая «невидимая рука», «пальчики» которой имеют вполне конкретные фамилии в лице лидеров киевского режима, не успела ещё решить земельную проблему. Мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения истекает на Украине 1 января 2018 года. Ещё весной МВФ якобы вывел данный вопрос за скобки обязательных условий продолжения сотрудничества с Киевом. Но с повестки дня такое жирное во всех отношениях дело никто снимать не собирается. Украинский земельный пирог действительно является весьма калорийным, без преувеличения, в глобальном масштабе. Даже сейчас, когда 1 га украинской земли потребляет в среднем в четыре раза меньше инвестиций чем в Евросоюзе, урожайность выходит сопоставимой с европейской.

Для справки: площадь земли сельхозназначения на Украине: 42 млн га; площадь черноземов: 28 млн. га (одна из крупнейших в мире); ежегодно в Украине обрабатывается: 32 млн. га земли. Для сравнения, в Польше — 14 млн. га, Германии — 12 млн. га, Румынии — 9 млн. га. Прогнозируемая стоимость гектара земли в Украине: $1100. Стоимость в Польше — $8000. В Украине 14 агрохолдингов совокупно арендуют почти 3,5 млн. га земли (до 15% общего количества земель).

Есть все основания ожидать оживления на Украине политических прений по земельному вопросу в последние месяцы текущего года. Так или иначе, необходимо принимать решение по вышеупомянутому мораторию (который периодически продлевается с 2002 года). Да и западные «друзья-финансисты» не дремлют. В частности, вице-президент Всемирного банка Сирил Мюллер в ходе октябрьской встречи с главой украинского Минфина Александром Данилюком в Вашингтоне подчеркнул «важность начатых Украиной реформ и необходимость внедрения земельной реформы для дальнейшего экономического развития».

Для Украины земля-кормилица действительно является уникальным ресурсом. Согласно данным отчета 2017 «Global Hunger Index», опубликованным недавно «International Food Policy Research Institute», из 119 исследуемых стран, на Украине уровень голода один из самых низких. Среди развивающихся стран, наряду с Беларусью и Словакией, украинцы практически не имеют проблем с питанием. Во многом, это заслуга сотен тысяч подсобных хозяйств, традиционно создающих дополнительные возможности пропитания для миллионов украинцев.

В то же время, майданное правительство ввергло украинцев в беспрецедентную нищету. «В Украине четыре миллиона человек, или почти 9% населения, в настоящее время нуждаются в гуманитарной помощи. В то же время, План Гуманитарного Реагирования 2017 профинансирован лишь на 25%, то есть финансирования критически не хватает», — говорится в сообщении Представительства ООН в Украине от 10 октября с. г. При этом, всем известно, что виной тому не только война на Донбассе. На грани нищеты перебиваются около 60% населения по всей стране.

Является ли этот момент самым подходящим и экономически выгодным для либерализации земельного рынка? Смотря с какой стороны взглянуть на проблему. С точки зрения интересов национальной экономики следовало бы сначала определить точки роста и хотя бы оттолкнуться от дна падения. Что само по себе в сегодняшней Украине звучит комически. А вот с точки зрения иностранных кредиторов и их украинских марионеток — время земельной реформы на подходе.

«Финансово-корпоративные группы, к которым относится Порошенко, рассчитывают захватить в собственность десятки тысяч гектаров. В принципе, рынок земли должен существовать, но должны быть ограничения на концентрацию больших банков земли у одних владельцев, а также действовать ограничения на запрет на продажу земли иностранцам. Есть большая опасность, что земли будут скуплены, после чего просто не будут обрабатываться. По сути, такой сценарий в интересах зарубежных транснациональных агрохолдингов, европейских и американских», — предостерегает украинский экономист Олег Соскин.

«Земля — это очень ценный актив, актив исчерпывающий, это средство производства, продав которое, не сможем больше вернуть обратно. Нормализуется ситуация на Донбассе, присвоят Украине новый кредитный рейтинг, прекратится девальвация гривны, увеличится ВВП, тогда и можно думать о продаже земли. В противоположном случае — олигархи и иностранцы её просто скупят за бесценок», — вторит ему другой экономист Александр Зинченко.

Мысли, в общем, здравые, но украинским реформаторам чуждые. Правительство, как всегда, никакой угрозы не видит, и рисует радужную картинку. «На данном этапе мы категорически против продажи земли иностранцам, против открытия рынка земель для юридических лиц», — заявлял в мае сего года премьер Владимир Гройсман. Покупка земли, по его мнению, должна быть доступна только физлицам-гражданам Украины и в объёме не более 200 га на одного человека.

Однако, Гройсман за долю малую готов с правительственной трибуны рекламировать даже использованные контрацептивы. Он человек не гордый, предприимчивый, в общении с хозяевами прост, надежен и улыбчив. Но если американские друзья приказали Украине быть аграрной сверхдержавой, они явно имели в виду нечто отличное от Володиных сказок о светлом будущем для украинских жлобов.

В социальных сетях уже сейчас можно встретить объявления следующего содержания (цитата языком оригинала): «. Наша цена от 100 000 до 250 000 грн. Оценка будет зависеть от качества, площадей и рыночных тенденций. При оптовой продаже (нескольких продавцов одновременно) будут бонусы к оценке >100га = 10% >1000га =50=%. Если вас интересует наше предложение, заполните анкету или свяжитесь с нами e-mail: ……[email protected] (пожалуйста, укажите область, район, желаемую цену, размер пая и контактные данные)».

Очевидно, что такая активность предпринимателей подразумевает перевод земельных отношений на рыночную основу уже с 1 января 2018 года. Отметим также, что, с учетом среднего размера земельного пая на Украине в 4 га, переплачивать будущим продавцам никто особо не собирается. При этом что интересно, отдельная коммерческая структура декларирует готовность приобрести неограниченное количество земли во всех регионах страны. Такой мощный «земельный банк» планируется скупить по дешёвке у украинских граждан для последующей перепродажи? Или всё же спекулянты рассчитывают сорвать более весомый куш?

Посредникам выгодно формировать банки земли в ожидании последующей перепродажи. А желающие прикупить украинскую землю всегда найдутся. Тем более, что в современном мире речь о земле идет не только как о сельскохозяйственном, но и уникальном природном ресурсе, ценность которого будет лишь возрастать в долгосрочной перспективе.

Пока что регулярный интерес к украинской пашне проявляют страны, испытывающие острый дефицит сельскохозяйственных земель и аграрной продукции, вынужденные в больших объемах закупать продовольствие на внешних рынках. Прежде всего — арабские государства и представители Юго-Восточной Азии. Особняком стоит Китай, готовый, семь раз отмерив, инвестировать в самые разные перспективные проекты по всему миру. Намеренно или нет, СМИ муссируют слухи о готовности Пекина вложить в покупку украинской земли до 60 млрд. долл. США.

Но украинская специфика такова, что спешить с капитальными вложениями никому не приходится. Страна находится на грани коллапса, после которого её оставшиеся лакомые куски можно будет брать голыми руками и очень дёшево.

Фактически, иностранный капитал давно работает на украинском аграрном рынке. Люксембургский «Kernel Holding S. A»., американский «Ukrainian Growth Fund» (UGF) или российский «Украинские аграрные инвестиции» — эти и другие холдинги уже сейчас распоряжаются достаточно крупными банками земли (от 300 до 600 тыс. га).

Упомянутые структуры не заинтересованы переплачивать за арендуемую ими на выгодных условиях землю. На «открытие земельного рынка» сбегутся другие желающие иностранцы, которые постараются выкроить себе новые наделы руками украинских наёмников. И у них могут быть самые разнообразные интересы, идущие в т. ч. в разрез с выгодой для украинской экономики и экологии.

И почему, собственно, украинцев уверяют, что новые собственники не будут «консервировать» украинскую землю в своих меркантильных интересах? Опыт массового разорения иностранными агентами предприятий кораблестроения, машиностроения и прочих конкурентоспособных объектов ничему украинцев не научил? Да и страны «золотого миллиарда», мягко говоря, не голодают.

Основными игроками аграрного сектора Украины являются крупные вертикально-интегрированные холдинги и средние хозяйства. Средняя урожайность на полях упомянутых холдингов в среднем в 2 раза выше, чем у мелких предпринимателей. Тенденция развития украинского рынка свидетельствует в пользу дальнейшего укрупнения хозяйств. Либерализация рынка земли лишь ускорит этот естественный процесс.

В то же время средние и мелкие фермеры дают работу большинству занятых в сельском хозяйстве сельских жителей. Одновременно, именно такие хозяйства балансируют на грани выживания. Сегодня не более 5% украинских агрокомпаний финансово и методологически готовы к внедрению в производство новейших технологий. Для мелких фермеров новые технологии остаются недоступными. При этом, неуклонно сокращается государственная поддержка агробизнеса в виде дотаций, и в среднесрочной перспективе ему придется выживать за свой счет.

Сколько рабочих мест на земле и сельских жителей вообще понадобится на Украине в рамках либеральной модели? По оптимистическим оценкам — раз в десять меньше, чем сейчас. Догадываются ли об этом простые украинцы? Они просто не мыслят такими категориями и стараются не заглядывать в завтрашний день. Да и зачем, собственно, если от них ничего не зависит в стране, которую они сами и создали?

Украинские адепты секты либеральных реформ среди прочих благ земельного рынка называют возможность использования земельных наделов в качестве банковского залога. Мелким фермерам это поможет, как мертвому припарка. А вот внешних кредиторов страны-банкрота, коей является Украина, бесспорно порадует. Ведь МВФ лоббирует интересы западных финансовых институтов, для которых украинская земля — это всего лишь товар и залоговое имущество.

Они рассчитывают, что открытие рынка земли включит стоимость земельных активов в финансовый баланс украинской экономики. И руководители, желающие рассказывать сказки украинцам, могут оценивать эти активы и в 500 млрд. долл. США (а такие оценки тоже гуляют в СМИ). В свое время, некоторые страны Латинской Америки, по пути которых радостно идет Украина, ощутили все прелести принудительной приватизации в счет долгов перед МВФ и прочих «доноров». Оценивать украинскую землю в таком случае будут очень быстро и дёшево пресловутые «эффективные собственники». Они знают, как это делать.

Ко всему прочему, на Украине до сих пор не сформированы земельные кадастры, присутствует постоянная путаница в реестрах юридических лиц, где всё время меняются собственники. Поголовная правовая неграмотность и судебная незащищенность сельских строителей «европейской Украины» провоцирует к наглому поведению региональных латифундистов, которые зачатую собирают свои земельные активы ценой откровенного надувательства селян. Земельный рынок в этих скотских условиях откроет дополнительные возможности для махинаций местных царьков и прочих аферистов. Наблюдая за разрозненными потугами украинской оппозиции противодействовать антинародным реформам власти, не верится в их возможность эффективно противостоять армии «эффективных собственников», захвативших власть на Украине благодаря государственному перевороту.

Однако, отдельным не согласным с киевским режимом политикам стоит, возможно, попробовать более профессиональными и одновременно берущими за душу аргументами открыть глаза сонному украинскому селянству на происходящее. Авось, проснётся в этих самых архаичных украинцах инстинкт самосохранения…

Войцех Михальски

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