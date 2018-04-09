Продовольственный террор торговых сетей

Розничные торговые сети устроили в России настоящий продовольственный террор. Вице-президент крупного мясного производства рассказала, как торговые сети осуществляют в России настоящий продовольственный террор своими наценками, заставляют производить фальсификаты и банкротят непокорных производителей…

Продовольственная безопасность страны в руках торговых сетей. Рассказ производителя.

Продовольственная безопасность – это мягкое подбрюшье любой страны. На сегодняшний день продовольственная безопасность России находится в руках торговых сетей. Один из производителей мясной продукции объявил войну торговым сетям. Вице-президент ООО “Фирма “Мортадель” Эльвира Агурбаш рассказала как на самом деле осуществляется поставка продуктов на прилавки магазинов, какие реальные торговые наценки существуют в сетях, как сети обходят антимонопольное законодательство и осуществляют картельный сговор и т.д.

А мы должны понять не только то, что переплачиваем за сомнительную продукцию в три раза, но и то, что находимся сегодня в состоянии продуктовой колонии торговых сетей. Какой выход из этой ситуации?

В стране объявлена борьба с бедностью. За 6 лет бедных должно стать в два раза меньше. Такую задачу поставил Президент.

Если обуздать сети, разрушить возможность картельного сговора, опустить цены в два раза (что возможно, судя по ролику), то на решение этого вопроса не понадобится шести лет.

Вице-президент ООО “Фирма “Мортадель” Эльвира Агурбаш о торговых сетях.

Друзья, здравствуйте! Меня зовут Эльвира Агурбаш. В этом видеоролике я хочу рассказать о той теме, которая волнует каждого. Наверняка каждый из вас заметил, как растут цены на полках торговых сетей. Многие из вас думают о том, что в этом виновны санкции, столкновение России с западными странами на политической арене. Отнюдь. Во всем виновата монополизация рынка крупными торговыми сетями: такими, как «Магнит», «Дикси», «Ашан» и другими. Как вы раньше заметили, вокруг нас было большое количество маленьких магазинчиков, которые снабжали нас продуктами питания, перед тем как появились на нашем рынке крупные торговые сети, которые зарегистрированы за рубежом. Придя на наш рынок, они стали демпинговать цены, то есть продавать немного в убыток всю продукцию, и маленькие магазины не смогли конкурировать с этими крупными торговыми сетями, которые получали кредиты из-за рубежа под другие кредитные ставки.

Спустя год-два эти маленькие магазинчики закрылись, и тогда крупные торговые сети стали наверстывать все те убытки, которые они понесли, когда пришли на наш рынок. Я могу уверенно говорить об этом, так как являюсь руководителем агропромышленного холдинга «Мортадель», который выращивает свиней и занимается производством колбасной продукции. И на все мои слова, на все мои данные есть аргументированные доказательства, которые я готова предоставить и на которые будут ссылки в этом сюжете.

Мы проводили аналитическую работу и мониторили цены на полках торговых сетей. Наша компания отпускала сосиски по 59 рублей; на полках торговых сетей эти сосиски стоили 201 рубль, то есть это мы дали скидку для потребителя, а торговая сеть посчитала это слишком жирным для наших покупателей и забрала эту скидку себе, установив торговую наценку в 201 процент. Другой торговой сети мы поставили колбасу «Краковская», и за две недели до начала фактической акции торговая наценка на эту колбасу составила 166% торговой наценки. Наша компания, учитывая сегодня покупательскую способность, произвела продукт эконом-класса: один килограмм сервелата стоил 176 рублей. Торговая сеть «Дикси» установила на этот сервелат 176 процентов торговой наценки. То есть наш сервелат, который мы отпустили по 176 рублей, на полках торговой сети «Дикси» был выложен с ценой 470 с лишним рублей. Разве это честная торговля? Разве это свободная торговля? Разве это рыночные отношения?

Торговые сети поделили рынок и делят доходы между собой. Они не конкурируют. И я хочу, чтобы вы знали, что, приходя в магазин, вы переплачиваете свыше 100

процентов торговой наценки за колбасы, сыры, масло и прочие продукты питания. У них нет конкурентов. Знаете, почему они охватывают все регионы нашей страны? Чтобы не дать возможности там, на местах, вырасти каким-нибудь действительно конкурентам. Поэтому они охватили, как паутина, всю нашу страну, а производители загнулись. Сегодня наша продовольственная безопасность в руках торговых сетей. Мы просто сегодня полностью подчинены тем условиям, которые выдвигают торговые сети.

Я хочу, чтобы вы знали, что, приходя в магазин, вы переплачиваете свыше 100 процентов торговой наценки за колбасы, сыры, масло и прочие продукты питания. Торговые сети посчитали, что им мало торговой наценки до 250 процентов, поэтому они брали все поборы в виде различных маркетингов и услуг производителей. Эти услуги доходили до абсурдных сумм. К примеру, могли забирать до 81 процента у производителя с оборота.

То есть если производитель продал на 14 миллионов, то на 11 миллионов торговая сеть поставляла ему услуги и забирала это себе. Были такие услуги, когда 22 миллиона производители платили за дегустацию, 35 миллионов за стандарты продаж. Крупная торговая сеть выставила оферту в размере одного миллиона рублей за каждые 68 магазинов из своих 10 000 магазинов. Представьте, если у торговой сети несколько тысяч поставщиков, сколько денег она получает с воздуха, ни за что.

Сегодня торговые сети отслеживают наши доходы, потому что если вам ваш работодатель или государство поднимает заработную плату, пенсию, стипендию, то вы все равно не почувствуете ценность своим деньгам, потому что как только вы будете покупать больше еды, торговые сети сразу просчитают, что выросла покупательская способность, и сразу же поднимут цены. И ваши деньги обесценятся. Инфляцию сегодня в стране контролирует торговая сеть. Это она нам диктует, что есть, по какой цене и что производить. Производители сегодня вынуждены производить некачественную продукцию. Я объясню почему. Торговая сеть предложила в самом начале своего пути участвовать в акциях производителя. Допустим, акция длится одну неделю. Производитель участвует в ней, так как уверен, что покупатель, купив его продукцию по более низкой цене, в дальнейшем отдаст предпочтение этому продукту. После торговая сеть предлагает производителю в настойчивой форме, даже в ультимативной, что акция будет длиться 3-4 недели.

В итоге акция действительно длится 3-4 недели, но для покупателя (до полки) она длится одну неделю, а две-три недели до начала фактической акции эту скидку от производителя в 20-50 процентов торговая сеть забирает себе в карман в виде прибыли. И производители не в состоянии производить продукцию хорошего качества за полцены, потому что они используют различные ухищрения в виде свиной шкуры, в виде шпига не очень хорошего качества, в виде различных пищевых добавок, которые сегодня вызывают онкологические заболевания, аллергические реакции, заболевания кишечного тракта.

К чему я это говорю? Сегодня в стране нет кризиса. Если сегодня заработная плата у всех будет такой, как она есть на сегодняшний день, и цены на продукты в магазине упадут на 50-65 процентов, то вы почувствуете всю ценность своим деньгам. Я хочу заметить, что производители не повышали так цены, как выросли цены на полках торговых сетей. Например, наша компания два с половиной года не повышала цены. Наши цены сегодня ниже, чем были три года назад. Так почему же на полках торговых сетей так выросли цены? Торговые сети объясняют это тем, что якобы у них выросли издержки.

Друзья мои, производитель сажает пшеницу и ячмень. Этой работой занимаются агрономы, трактористы, водители. После этого он сдает это зерно на комбикормовые заводы. Комбикормовый завод производит комбикорма для животных. После этого поставляют их на свиноводческие комплексы, либо на комплексы, где выращивают коров, либо на птицефабрики, где выращивают птицу. Там работают ветеринарные службы, агрономы, операторы; на убойных заводах работают бойцы скота, то есть работают жиловщицы, обвальщики, термисты, фаршесоставители, механики. То есть это целая громадная армия рабочих, которые работают на земле и стоят у станка. Так вот, торговая сеть приравнивает их труд к труду мерчендайзера, который выкладывает товар на полках, либо к труду кладовщика, принимающего товар, а товар привозит производитель прямо на распределительные центры либо в магазины. Как можно сравнивать два абсолютно разных вида труда? Каким образом труд мерчендайзера может быть приравнен к труду сельхозпроизводителя, к труду рабочих, которые стоят у станка, производят, выпускают продукт? Производители так же платят кредиты с зарплаты, налоги, за электроэнергию, но производители не поднимали цены. Почему же цены выросли на полках торговых сетей?

Есть такая торговая крупная сеть, как «Магнит». Наша компания поставляла им продукцию, и «Магнит» заявил, что наша продукция плохо продается. Мы спросили почему. Нам ответили, что продукция неузнаваемая. Друзья мои, нашей компании 27 лет, и мы прекрасно себя чувствовали на рынке и кормили до одного миллиона человек в день. Когда мы спросили компанию «Магнит» о причинах и попросили предоставить доказательства о том, что наша продукция не продается и компания несет из-за нас убытки, то они не смогли предоставить ни одного аргументированного факта. А потом заявили, что нам нужно снизить цену на 40 процентов. Конечно же, мы рады снизить цены для наших потребителей на 40 процентов, но это отразится на качестве. Вы будете потреблять химически напичканную еду, и это отразится на вашем и нашем здоровье, так как мы тоже являемся потребителями. Наша компания смогла снизить цены на 28 процентов, но тогда компания «Магнит» заявила нам, что необходимы скидки на акции 40 процентов. То есть изначально компания «Магнит» затребовала у нас 80 процентов скидки.

Друзья мои, что может производитель произвести за 20 процентов от стоимости, от себестоимости продукта? Наверное, многие из вас заметили, что сегодня очень помолодел рак, появились аллергические заболевания у молодых людей, у детей. Посмотрите, какое большое количество людей и детей показывают по телевизору и просят нас принять участие в акциях по сбору подписей. Было разве такое лет 10-15 назад? Я уверена, что не было. Сегодня дети от 5 до 10 лет умирают на руках своих родителей, потому что сегодня нет здоровой пищи в детском питании. В детских садах и школах ту продукцию, которую производит производитель, не едят дети. Они отказываются питаться такой едой, потому что даже на этом рынке монополизирован поставщик.

Сегодня производители сократили все свои издержки, производят более удешевленный продукт и поставляют его в торговую сеть, и все равно торговая сеть преподносит этот продукт как премиум-класс и ставит торговую наценку до 250 процентов. Почему? Любой продукт: сыры, молоко, хлеб, колбасы, сосиски, – все сегодня имеет громадные, астрономические торговые наценки. Если вы покупаете продукт за 500 рублей за килограмм, знайте, что отпускная цена этого продукта 150-190 рублей.

Почему никого не возмущает, что, приглашая к себе производителя, торговая сеть в открытую озвучивает ему тот факт, что если он не заплатит 47 миллионов рублей из 73 миллионов рублей поставленного товара, то его выкинут из торговой сети? И после, когда производитель подал в суд, подал в Федеральную антимонопольную службу, торговая сеть выкидывает его с полки, осуществив свою угрозу. И никто не поднимает эту тему, что сегодня существует картельный сговор на примере нашего предприятия, которого лишили на 95 процентов сбыта, а две-три сети для галочки делают заказы этому предприятию, чтобы обойти закон о картельном сговоре.

Почему сегодня государство, если не может поднять заработные платы, пенсии, стипендии, не может снизить торговые цены? Почему не возьмет на себя ответственность по регулированию торговой наценки? Почему поддается влиянию торговых сетей, которые внушают нам, что полки после регулирования торговой наценки будут пустыми? Ведь это неправда. Сегодня кормим страну мы, производители. И мы не оставим нашу страну голодной, если государство пойдет нам навстречу и урежет аппетиты крупных торговых сетей-монополистов. Почему производитель, предоставив все документально подтвержденные данные, принеся их в соответствующие органы, должен тратить целый год на то, чтобы доказать очевидное? Что производитель, поставив продукцию в торговую сеть, 81 процент от произведенного поставленного продукта должен оставить торговой сети? Разве это нормально?

Почему государство позволяет банкротить, закрывать предприятия, которые торговые сети уничтожают сегодня в виде картельного сговора. Как только производитель воспротивится и начинает говорить правду, ему устраивают публичное линчевание и уничтожение, чтобы другие производители молчали. Сегодня торговые сети монополизировали рынок, и им все равно, есть у вас деньги на завтрашний день или нет, они выберут с наших карманов последнее. Те торговые наценки, которые сегодня они устанавливают, позволяют им размножаться как грибы после дождя. Посмотрите, сегодня у нас каждый день открываются новые «Дикси», новые «Магниты», новые «Ашаны» и прочие крупные торговые сети, в то время когда закрываются и банкротятся производители.

Я знаю, что это не покажут по федеральным каналам, у нас по телевидению вещают о торговых наценках в 20-30 процентов. Это неправда. Торговые наценки те, которые я как производитель озвучила сегодня, под которые у меня есть отпускные накладные и кассовые чеки всех торговых сетей. Поэтому я прошу вас распространять эту информацию среди своих друзей, соседей, одноклассников, однокурсников, коллег. Пусть больше людей знают о том, кому мы оставляем свои доходы и кого обогащаем. Когда в последний раз, зайдя в магазин, вы купили то, что действительно хотите есть, когда вы купили то, что вы действительно хотите видеть в своем холодильнике? Вы готовы и дальше обогащать торговые сети?

Автор – Эльвира Агурбаш