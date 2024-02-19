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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 19 февраля 2024 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжали проведение специальной военной операции.

▫️ На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск при поддержке ударов авиации и огня артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп 30-й, 32-й, 60-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики.

Противник потерял до 30-ти военнослужащих, танк «Леопард», два бронетранспортера и четыре автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица Д-20, а также САУ «Гвоздика».

▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 22-й, 42-й, 93-й механизированных, 79-й, 80-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Григоровка, Курдюмовка и Клещеевка Донецкой Народной Республики.

Кроме того, отражено четыре атаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Ленинское Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили свыше 275-ти военнослужащих, две боевые машины пехоты, два автомобиля, а также гаубица Д-30.

▫️ На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции и полностью освободили Авдеевский коксохимический завод.

Также нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 71-й егерской, 23-й механизированной бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Соловьево и Тоненькое Донецкой Народной Республики.

Кроме того, в течение суток отражено девять атак штурмовых групп 53-й, 59-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ласточкино и Первомайское Донецкой Народной Республики.

Противник потерял до 565-ти военнослужащих убитыми и раненными, две боевые бронированные машины, 23 автомобиля, а также две артиллерийские системы М777 производства США и гаубицу Д-30.

▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение формированиям 102-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой Народной Республики и Червоное Запорожской области.

Также отражена атака штурмовой группы 58-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Шевченко Запорожской области.

Потери противника составили до 150-ти военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица Д-20, а также две станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

▫️ На Херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск «Днепр» и комплексного огневого поражения противника потери ВСУ составили до 45-ти военнослужащих, четыре пикапа и гаубица Д-20.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожен зенитный ракетный комплекс «SAMP/T» производства Франции, поражены живая сила и военная техника ВСУ в 138-ми районах.

▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты 96 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ольшана, Крахмальное, Тимковка Харьковской области, Сватово, Кременная Луганской Народной Республики, Артемовск, Пески, Владимировка Донецкой Народной Республики, Ульяновка, Вербовое Запорожской области, Раздольное Херсонской области, а также два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 571 самолет, 266 вертолетов, 12819 беспилотных летательных аппаратов, 471 зенитный ракетный комплекс, 15107 танков и других боевых бронированных машин, 1222 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8102 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 18837 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/35794
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