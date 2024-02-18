

▫️ 17 февраля в ходе наступательных действий подразделения группировки войск «Центр» полностью освободили город Авдеевка Донецкой Народной Республики и продвинулись на глубину 8.6 км.

Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 кв.км. Противник потерял более 1500 военнослужащих.



▫️ На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск активными действиями нанесли поражение живой силе и технике 14-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка и Ивановка Харьковской области.

Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, танк, три бронетранспортера и три пикапа.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, две гаубицы Д-20, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также гаубица Д-30.



▫️ На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике 63-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

Потери противника составили до 100 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.



▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 93-й механизированных и 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Красное и Клещеевка Донецкой Народной Республики.

Противник потерял до 400 военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей, три гаубицы: «Мста-Б», Д-20 и Д-30, а также боевую машину зенитного ракетного комплекса «Стрела-10».



▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» в результате активных действий нанесли огневое поражение подразделениям 58-й пехотной бригады ВСУ и 127-й бригады теробороны в районах населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области.

Потери противника составили более 190 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, две гаубицы FH-70 производства Великобритании, две гаубицы «Мста-Б», а также противотанковая пушка «Рапира».



▫️ На Херсонском направлении подразделения группировки войск «Днепр» решительными действиями заняли более выгодные позиции и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Работино, Вербовое Запорожской области, Львово и Тягинка Херсонской области.

Потери ВСУ составили до 70-ти военнослужащих, боевая машина пехоты и три автомобиля.

Кроме того, поражены: артиллерийская система М777 производства США, самоходная гаубица «Гвоздика», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-48.



▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражен пункт управления 31-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Желанное Донецкой Народной Республики, склады горючего и боеприпасов, а также живая сила и военная техника в 128-ми районах.



▫️ Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Кроме того, уничтожены 105 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ивановка Харьковской области, Кременная, Калиновка Луганской Народной Республики, Стыла, Семигорье и Верхнеторецкое, Донецкой Народной Республики, Любимовка, Червоногорка и Мирное Запорожской области.

▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 571 самолет, 266 вертолетов, 12723 беспилотных летательных аппарата, 470 зенитных ракетных комплексов, 15098 танков и других боевых бронированных машин, 1222 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8091 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 18801 единица специальной военной автомобильной техники.