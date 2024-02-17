Если на одной медали совмещены портрет «Рюрика» и могила Трувора на обороте, то явно Трувор- «дублёр» Рюрика. Обычно ими были сыновья правителя. Только в статусе сына Рюрика Трувор имеет право совмещаться с «Рюриком» на медали. Так может, Трувор это сын Рюрика. И поэтому существуют портрет Рюрика1 и портрет его сына Рюрика 2.

Рюрик1 и могила Трувора

Рюрик2

Роль Трувора особенная и огромная, такая, что Екатерина 2 пишет на медали, что он «ДО ДНЕСЬ ПАМЯТЕН» (1*). А ведь, действительно, Трувор «до днесь» (до сего дня) памятен своим символом- это ГЕОРГИЕВСКИЙ крест- ТРУВОРОВ крест. Его изображают только на боевых солдатских наградах-медалях в России за храбрость. Последнее нам прямо говорит, что Георгий и Трувор одна и та же личность. Вопрос, как совместить Трувора, Рюрика и Георгия.

Сокрытая тайна. Единорог

Можно только предположить, что сын Рюрика и «Росы» «Единорог» в 18 лет после злодейского нападения на него «Вепря» был тяжело ранен и выжил, но не мог иметь детей. Он был укрыт в родственном северном племени Оленя и значился там под именем «Третий» или «ТриВор». «Вор» указывает на род Гермеса от «Зевса», так как Гермеса называли «Вор» (в смысле «Фор»- Форвард-главный игрок, автор). Он воспитывался как воин и стал главным по охране рубежей «Росы» и карающей рукой «Росы». Когда настоящий Трувор1 умер в 861 году (надпись на медали), его дело продолжил его дублёр Единорог-Трувор2, потом дело продолжил его «побратим»-«анда» из племени Оленей Олег Вещий (Хельг) в 879 г. и далее Юрий Долгорукий 1090 г.р. (Юрик-Георгий Павлин ). Их изображают с Копьём на Коне, убивающим Дракона, укрощающим Дракона или договаривающимися с ним о мире. Вот эти ТРИ личности:1. Единорог сын Рюрика Трувор2, 2.Олег Вещий и 3.Георгий-Юрий Долгорукий слились в одной личности Единорога. В честь Единорога (его тотем «Гусь-Лебедь»), вероятно, названы города Гусь Железный в честь его рода Васов Железных -Иванов и Гусь Хрустальный в честь рода северных Оленей – Льда-Перуна, а на его символической МОГИЛЕ был воздвигнут Труворов Крест близ Изборска (Псковская область).

В википедии латинское cervus (кервус), означает Олень. Так звали Единорога ( Монокервус). Он изображался в виде Белого Коня с одним рогом на лбу. Поэтому поищем его у Оленя или Оленихи в преданиях.

Олени и братья Трувор и Синеус

Известно, что Синеус и Трувор пришли с Севера (якобы со стороны Швеции), где широко распространён Северный Олень, имеющий огромное значение для северных народов. Поэтому, помимо символа Георгиевский Крест, у них должен быть животный символ – Олень. Рюрик приводит Синеуса и Трувора с Севера и они занимают Северную Россию и на старой карте там появляется тотем пришельцев Олень и название местности «Югоры» (ИуГоры), «из которых венгры изыдоша» (венгры до сих пор так и называют себя «хунгары»), сами смотрите на карту.

Название Югоры, по версии автора, от «пришедших с гор»-горные, вероятно, они жили на Полярном и Северном Урале в горах. Их другое названия от северных горных оленей «Буск» 3*- «Бусово племя» (версия автора).

Вот эти Олени с Лошадью стоят уже на границе у Вятки (г.Киров). Они опасно приблизились к «Столбовой Симовой Руси» (автор) и к её центру- Москве с Севера, но не вошли. Граница проходит по реке Угра. Их в «Казанской истории» назвали «белыми уграми» (блондины). «Зло придёт с Севера» (на Русь) -это предвестила «Звезда» в 1212 г. (комета, автор)-так написано на карте Келлера 1590 г. «Белые угры» тут названы «злом» для местных руссов «Словенской Руси» и центральной Московской Руси.

Эту землю «югоров» (Келлер) Марко Поло называет «Великой Росией» в 1298 г.-1590 г. и хорошо описывает в своей книге «О разнообразии мира». Он описывает её народ, как высоких белокурых и белокожих красивых людей. Они Лесные Охотники и добывали пушнину. Там пока нет тунгусов.

Род Оленя

Посмотрите на золотое (скифское) украшение в виде Оленя. На нём все прославленные сыновья и дочери Оленя. Под брюхом Львица, в брюхе Лев (Поп Иван-Ваасы), Заяц (ИоЛай), в бедре Химера (Роса-Селена) с телом Льва, с шеей Дракона, с клювом Орла и в хвосте оленя восьмой рог Овен (Илья, род илионцев, «Якова»).

Появление братьев Синеуса и Трувора на Руси ( Андрей Другарин)

Вот как эти «ОЛЕНИ» с братьями появляются на Руси в летописи «Будинский изборник», которую разбирает автор Андрей Другарин. Он пишет: согласно нему в 862-м году Рюрик мало того, что с братьями и дружиной приехал на Русь. Так еще и с ними пришли:"их семьи, дети, ближняя и дальняя родня в великом множестве, и Ефанда, Рюрикова жена, с дочерью Ингигердой и с братом младшим Хельгом, и с племянниками Карлом, Хальгардом и Руальдом, то есть с детьми Сигнётра и Торвардра, и варяжские их жены... — всего более ТРЁХ ТЫСЯЧ душ со скарбом своим, и это было настоящее нашествие на Русь Словенскую".

«Получается у братьев Рюрика: Синеуса и Трувора уже были как жены, так и дети».

ИТАК. Выясняется, что братья Синеус и Трувор под руководством Рюрика, «взяв всю Русь», весь свой род, «приезжают» с дружиной «из-за моря», вероятно, на кораблях, высаживаются «со скарбом» в «Швеции» («Свитёт»-Святая), поэтому их местные волхвы называют «Шведские варяги» (Светские варяги). На медали с Рюриком они названы «ВарягоРусами». Потом они идут в «Русь Словенскую» (Гостомысла) всем табором -родом, их около 3000 человек. За ними, вероятно, был послан Рюрик, который их знал лично, как брат. Рюрик, вероятно, когда приехал забирать братьев, предложил им в случае поддержки, царствование на Руси. Для подтверждения своих слов там он берёт в жёны Ефанду, у которой уже была дочь Ингигерда. У Ефанды был младший брат Хельг и старшие братья Сигнётр и Торвард (Форвард-главный нападающий игрок).

Этот Хельг, вероятно, и стал ВЕЩИМ ОЛЕГОМ, правившим на Руси 33 года от имени Игоря, сына Рюрика от Ефанды.

Оказалось, дети Синеуса-Карл, Хальгард и Руальд «светлые РУСЫ». А жёны у них варяжские (из Вар Яго руссов).

Вот так состоялось великое переселение племени «Оленей» на РУСЬ с Севера и называли они себя (святой-светлой) «русью» (блондины). Под Севером можно подразумевать побережье Ледовитого океана. Вероятно, они с Полярного Урала. Олень гор Буск-R. t. buskensis, отсюда и бусурмане (так называли и литвинов) и «время Бусово» в «Слово о полку Игореве» (автор) (3*, википедия).

Ярославичи

Пришельцы основывают род Ярославичей. Обратите внимание, как они названы в тексте - «Ярлы». «Был УБИТ ЯРЛ СИГНЁТР, который на Руси наречен СИНЕУСОМ» (см. ниже). Эти пришельцы Ярлы основывают династию Ярилов-Славичей смешанного рода словено-русов от Рюрика. Они верят в Ярило-Солнце? Их типаж светловолосые европеоиды. Синеус тут явно Ярило (Ярл). Ярлом назван отец Ефанды «Ярл Кетиль Лосось». Судя по тексту, у Ефанды уже была дочь ИнГиГерда. Интересно, что некая ИнгиГерда стала матерью Анны Ярославовны. Вот облик Анны на фото во Франции. Это типаж жён пришельцев.

ИТАК, Белые Иугоры - ЯроСлавовичи от Синеуса, Трувора и «Лосося» (Рыбы) один народ-светловолосые европеоиды. Они составят костяк Северной России и рода Рюрика («зыряне»).

А что там было до Рюрика

А кто жил здесь до Рюрика и до прихода «Оленя»? В «Будинском изборнике» здесь была «Словенская Русь» и властвовали элиты ГостоМыслов, РодоГощей, Годиновичей (ГодСлав сын Гостомысла). Они, вероятно, ушли частью на Украину и в Болгарию-Словению, частью были сожжены кометой 1312 г. В память о всех погибших в каком-то загадочном «огне» были установлены дни их поминовения Радогощь 1-7 января.

По версии автора (п.1.Дзен) Годиновичи самый первый род властителей на Ледовитом океане. Сначала правил Род (Родогощи), потом «Год» (?)«ЧиортиАн» («Чернобог?», Карачун из приполярной «Тёмной страны», описанной Марко Поло, п.1 Дзен), потом Ян (Ан)-«Глиняные», потом ИоАн-Лунный Ан-«Железные».

Когда пришёл Рюрик, Гостомыслы разделились на ДВА лагеря. Годслав с сыновьями Трувором и Синеусом стали на стороне Рюрика, а младший Будигост с Вадимиром и Избором против Рюрика. Здесь брат пошёл войной на брата.

Местные тут «полочане, дреговичи и кривичи» с волхвами, которые себя называют «Словенской Русью» («волхвы сказали, что Рюрик хочет «убить…ВадиМира, и БудиГоста, и ИзБора, так как они истинные князья РУСИ СЛОВЕНСКОЙ...").

Гостомыслы. Выяcняется, что Гостомыслы это «Словенские Русы» (Славяне). ГостоМысл это «Лесной Охотник» ( «Гощь» это лес, «мысл» это промысел –охота, см. 2*сноску в конце). Его сыновья и внуки относят себя к «Словенским Русам» и имеют окончания имён на «Мир» и «Слава». Часть Гостомыслов после проигрыша Рюрику с Волги ушли в Болгарию и там тоже появились «Миры» и «Славы» (2*). Тогда Булгария на Чёрном море приобрела второе название Болгария от русского названия пришельцев с реки Волга. Новая политическая элита Рюрика (словено-русов) смела Гостомыслов, Годиновичей и РодоГощей.

Род Росов от ВладиМира, тоже имеет окончание «Мир», значит, берёт начало из «Словенских Русов» Гостомыслов-Годиновичей «Лесных Охотников».

«В «Слово о полку Игореве» сказано, что до Рюрика были «времена Трояновы» и это были самые благополучные и счастливые для славян времена. «Были вечи Трояновы, минули лета Ярославля, были походы Ольговы». После некого Трояна приходит Рюрик и вместе с Ярославичами всё меняет. Рюрик создаёт Медвежью страну.

Биармия -это земля русского медведя

Рюрик и примкнувшие к нему Синеус и Трувор образуют Биармию («Земля Русского Медведя») в Пермском крае. «Биармия, согласно различным преданиям, существовала в период с IX по XIII век. Как подчеркивают Леонтьевы в своей книге "Биармия: северная колыбель Руси": «В ходе многолетних поисков происхождения слова Биармия (Бьярмаланд) подсказку авторам настоящей книги сделали друзья из Норвегии — преподаватели аграрного колледжа Landbruksskole. На наш «наивный» вопрос о Биармии, заданный с определенным подвохом (откуда, мол, им знать эту злополучную страну на территории России, когда мы с поисками ее вот уже несколько лет «бьемся»), директор этого уважаемого учебного заведения Гюдмунд Йохансен сразу ответил: «Биармия — это земля русского медведя».

Иугория превращается в страну Медведя-Бера, а потом в Северную Росию. Несогласные «унгоры» (Уны-молочные братья «Иванов» маги и мореходы Мерганы, п.22 Дзен) уходят в Венгрию или просто туда отправляется диаспора для расселения в Венгрии. Так «белые иугоры»-«медведи» Рюрика столбят за собой территории на Чёрном море-расширяются.

Смерть Синеуса и Трувора.

В «Будинском изборнике Синеус и Трувор не просто умерли, а были УБИТЫ по наущению волхвов местными словенскими русами Вадимом, Будигостом и Избором в 864 году.

"В год 6370 (862г.+5508)... И избрались трое братьев со своими родами, и взяли с собой всю РУСЬ...И сел старший, Рюрик, в Ладоге, а другой - Синеус, - на Белом озере, а третий, Трувор, в Изборске...Через два года умерли Синеус и брат его Трувор. И принял всю власть один Рюрик..." Обратите внимание-народ зовётся «Русью».

Будинский изборник: "... восстали ПОЛОЧАНЕ и ДРЕГОВИЧИ, и КРИВИЧИ в Изборске и в селах, и УБИЛИ ТРУВОРА, и многих норманнов убили, а других изгнали из города, и эти норманны ради своего спасения бежали к ЛАДОГЕ, к Рюрику, а кривичи снова призвали Избора на княжение..."

«В ТОТ ЖЕ ГОД, дождавшись морозов, Рюрик с братом Синеусом и с другими варягами и норманнами начали осаждать НОВГОРОД. В ходе этой осады и происходивших во множестве боев: "был убит князь ВАДИМИР на башне городской, а он был первенец Торислейфа, храбрый князь и старший ВНУК Гостомысла, а также в этом сражении был УБИТ ЯРЛ СИГНЁТР, который на Руси наречен СИНЕУСОМ, это ВТОРОЙ СЫН ГОДСЛАВА и ВНУК ГОСТОМЫСЛА; и с ним погибли многие варяги из ОБОДРИТОВ и многие НОРМАННЫ".

Но судя по всему, Рюрик не удовлетворился таким исходом сражения. Из текста Будинского изборника следует, что "...и увидели они в одной клети израненного князя Избора и других раненых словен. И повелел Рюрик своим воинам УБИТЬ КНЯЗЯ ИЗБОРА и всех словен, кто с ним. Так умер последний князь словенский Избор, младший внук Гостомысла и единственный сын князя БУДИГОСТА." Такова была месть Рюрика за убитых Синеуса и Трувора.

«Получается в ходе этого двухлетнего ПРОТИВОСТОЯНИЯ ПОГИБЛИ почти все внуки Гостомысла, а также его младший сын Будигост. Старший внук - Вадим. Младший внук - Избор. Оба средних внука Гостомысла: Синеус и Трувор. ОСТАЛСЯ ТОЛЬКО РЮРИК - средний внук Гостомысла». В этой войне за власть пала вся элита Рюрика и вся элита Гостомыслов.

Рюрик и Олег после смерти Синеуса и Трувора.

Выясняется, что, когда пришёл Рюрик, местные славяне (словено- русы) Вадимир, Будигост, Избор восстали и выгнали Рюрика и убили Трувора в Изборске. В тот же год Рюрик с Синеусом вернулись и стали осаждать Новгород. На этот раз во второй попытке Рюрика в Новгороде был убит и Синеус. Рюрик остался ОДИН. Через некоторое время с третьей попытки Рюрик с воеводой Олегом возвратились и УБИЛИ главного мятежника Избора, Вадимир был убит ещё раньше в Новгороде. Вот маршрут их следования в «Повести временных лет».

1.Сначала Рюрик с воеводой Олегом поставил город Ладогу.

2.Потом Новгород на озере Ильмень.

3.Потом принял земли от умерших братьев на Белом озере (земля Синеуса)

4.Землю в Изборске (земля Трувора).

5.Потом Полоцк.

6.Потом Ростов-Переяславль (это не Ростов на Дону, а там, где Переславль).

7.Потом Муром.

8.Потом Олег (уже один без Рюрика) взял Смоленск (879).

9.Потом Любеч.

10.Потом Киев.

11.Потом Константинополь.

Именно на этом этапе (1..7)истории ответной войны-реванш должен проявиться сын Рюрика (Единорог), так как, по версии автора, Рюрик1 тоже погиб вместе с Синеусом и Трувором в 864 г. и тогда на арену истории выходит Рюрик2- Единорог. Сын Рюрика Единорог с Олегом возвращают земли Оленя-Медведя. Чтобы сохранить власть Рюриковичей, от сестры Олега Ефанды с помощью «непорочного зачатия» от сохранённого семени Рюрика1 был рождён Игорь в 876 г. Но в 879 году опять что-то случается, погибает или куда-то пропадает Единорог-Рюрик2 и погибает Ефанда. Теперь Олег остаётся ОДИН с малолетним 2-х годовалым Игорем на руках. Он правит от имени Игоря 33 года. Поистине титаническими усилиями Олега продолжилась власть Рюриковых –будущих росов.

Ефанда

Казалось бы, загадкой является жена Рюрика Ефанда. Но, оказывается, и о ней кое-что написано в русских летописях. «Упоминается о Ефанде Урманской, супруге первого русского князя, только в Иоакимовской летописи, переписанной Татищевым» (Блогер. « Северная корона. Дочь разбойника и первая из жен. Кем была Ефанда, самая таинственная русская княгиня»).

А ведь «маньчжурского» Урика тоже можно назвать УрМаном (п.115, см. ниже Абарин), так как он был из царства Мани (МанГи) «праросов» на реке Амур. Олега Вещего тоже называли князем Урманским. Вся их семья Урманы. Вот отрывок из книги «Зерцало российских государей», где Олег назван Урманским.

Вполне вероятно, всё это племя Оленя прибыло с Тихого океана с реки Амур на кораблях и сначала высадилось на Полярном и Северном Урале, а потом в современной Швеции и Норвегии.

«Согласно Иоакимовской летописи, Альфвинда Урманская была одной из дочерей удачливого норвежского ЯРЛА КетИля Лосося. Об этом ярле-варяге рассказывается не только в Иоакимовской летописи, но и в скандинавской «Саге об Эдиле». Согласно этой саге, Кетиль Лосось был знатным воином-варягом». «Альфвинд, что означает «ветер эльфов». («Ветрами» греками назывались стороны Света. Может это Восток, где солнце всходит, там Алая Заря и символ племени прароссов Кречет-Сокол- Фалько, отсюда фамилия Тальков, автор). «О том, что стало с Ефандой после рождения Игоря, сведений, к сожалению, не сохранилось. Летописи об этом умалчивают. Известно лишь, что умерла любимая жена первого русского князя молодой. Возможно, Ефанда покинула этот мир, рожая Игоря, или через некоторое время после родов. Ведь, согласно летописям, после смерти Рюрика Игорь, которому на тот момент было всего 2 года, остался круглым сиротой».

ИТАК. Альфвинда Урманская или Ефанда Урманская-жена Рюрика и старшая сестра Олега. Дочь «КетИля Лосося» (Рыба) и неизвестной матери. Она родом из страны Мани на реке Амур (Забайкалье) и Тихом океане-«страны эльфов»-Алой Зари. Там Солнце встаёт над Миром. Там на Амуре зародился первый центр «прароссов». Второй от Рюрика зародился на Севере России в Пермском и Архангельском крае. Примечательный момент, Рюрик и Ефанда умирают одновременно в 879 г., неужели она была принесена в жертву или они были убиты оба при каком-то мятеже (магов). Но, вероятнее всего, Рюрик2 уходит на другие рубежи, а Ефанда идёт своей дорогой (уходит в лагерь магов?).

Баяны и братья Трувор и Синеус

Оказалось, этот Олень тесно связан с БаЯном, то есть с Яном. По версии автора, когда братья Синеус и Трувор в 862 г, «взяв всю Русь», приходят (на Русь) «из-за моря», там появляется фамилия БаЯН. Сами они себя называют «русами» («взяв всю Русь») и «Ярлами».

Особенно явно проявляется связь Баянов и Оленей на барельефах Дмитровского собора в г. Владимир и касаются они истории Владимирской Руси. Смотрите сами, вот этот Баян с гуслями с именем «Давъ» (Давний-древний, автор) на барельефе Дмитриевского собора г. Владимира рассказывает (вещает) ВСЮ ИСТОРИЮ РОССОВ.

А вот сам родоначальник Оленей на барельефе (отец Синеуса и Трувора «ГодСлав», см. ниже) с Оленем. На этом соборе изображены все племена –основоположники россов. Тут же рядом с Оленем предки-вожди росов Лев, Сокол, Барс. На барельефе есть и два брата Синеус и Трувар-они «братаются», обнимаются («Барельефы Дмитровского собора во Владимире», википедия).

«Баяновы на территории Советского Союза проживали в основном в Западной и Восточной Сибири, а за уральскими горами в Пермском крае, Нижегородской, Самарской и Ульяновской областях» (интернет. Баяновы). Баяновы, помимо Сибири, распространились в Болгарии. То есть, сначала они жили в Сибири, Пермском крае, а потом спустились южнее на Волгу к Самаре, а потом частью ушли в Болгарию, может из-за «мора»-эпидемии чумы и прихода Аса-«знатнейшего русского колена словенов», он их выгнал.

На костяном троне Ивана Грозного-Ивана3 изображён стремительный Всадник с развевающимися от ветра волосами, скачущим на ОЛЕНЕ (с хвостом Гидры) прямо на Дракона. Здесь Олень союзник «Иванов» (Льва) в войне с Великим Драконом Арием (п.116). Не от этих ли Оленей пошло имя Ольга и Олег.

На болгарском и македонском языке Олень это ЕЛЕН, на немецком «Rex» (Рекс). Даже имя Луны на греческом Селена, что указывает на происхождение племени Луны (Росы) от Оленя-Еленя. Итак, здесь Баян тесно связан с Оленем. Там, где Олени, там появляется и Баян.

Вот как описана связь Баянов с Оленями в летописи ниже.

1. Имя Бая(н) встречается в «Сокровенном сказании монголов», где «монголы» по версии автора, это «праросы» от Единого Духа МоноМаха (МонГоУлы, Го-господь, улу-старший). В сказании написано следующее.

К «Светло-русу» предка Луны (Росы) БодонЧару (ЧароДею) присоединилось племя Маалих, Баяудаец. « Маалих, БАЯУДАЕЦ вошёл в семью Мергана и Алан. Маалих, БАЯУДАЕЦ мальчиком был отдан из другого племени на услужение Мергану. Он из рода УрЯнХаец-разводил ОЛЕНЕЙ».

Здесь некий Мальчик Малыш (Маалих) Бая(н) Уда(л)ец (п.22. Дзен) был из рода ОЛЕНЯ, от отца Ур, деда Яна, прадеда Хай (Каина), его род Оленеводы. Он был отправлен в племя Мерганов ( Мерганы Добуны-«Добруны?» произошли от 3 сыновей Луны от мужа ЕсуГая). Когда «светло-руса» БодонЧара с Баяудаец историки называют «монголами», хочется спросить, где вы видели этнического монгола «оленевода»? Знак Мерганов скрученная в восьмёрку «баранка» (тор)-бесконечность (п. 32 Дзен. Тайны карт Таро. Карта Маг).

2. Ещё об одном великом военноначальнике «Стоглазом Баяне» в Орде рассказывает Марко Поло. Если в Орде был Баян, то в первом предположении правильно трактовано имя БаяУдаец, как Баян Удалец, который как раз и был переправлен в эти края расположения Орды на Тихом океане.

3. Ещё об одном, тоже военноначальнике «Стоглазом Аргусе Павлине» рассказывают мифы Древней Греции. Там появляется третий символ ПАВЛИН.

4. Ещё об одном «Павлине» Урике-Юрике в Забайкалье рассказывает Юрий Абарин. На голове Урика-Юрика Павлинье Перо. Его лицо совпадает с портретом Рюрика2, Олега и именем Юрия Долгорукого.

Здесь прослеживается связь Баян-Олень-Стоглазый Баян-Павлин-Юрик-Юрий Долгорукий. Они выходцы из племени Луны магов МЕРГАНОВ (Уны)-европеоиды. В формировании россов принимают участие только европеоиды, участие «тунгусов» и азиатских племён в принципе исключалось. Те тоже формировались на таких же принципах –не роднились с иноплеменниками.

Баян

Баян имя древнерусского происхождения, как у кота БаЮна. Это кот сказитель, успокающий детей перед сном-убаюкивающий, рассказывающий «байки»-«баило». Музыкальный инструмент назван русским баяном. Боян-баян -сказитель под музыку гуслей в «Слово о полку Игореве». Баяна называют «ВЕЩИМ» (как Олега Вещего) внуком бога ВЕЛЕСА (Рогатый Телец).

Оно никак не может быть монгольского происхождения, как считают историки, не только потому, что монголы не играют на русском баяне. А потому что потомки братьев Синеуса и Трувора от БаЯна –Юрик и Илья в Забайкалье, (см. ниже) не пустили в Забайкалье и на Дальний Восток ни одного монгола (так называемых «великих монгольских завоевателей» в кавычках) и китайца. Поэтому это сейчас территория России, а не монгол. Если они были бы монголами, то эти самые лучшие земли Сибири давно были монгольскими и китайскими, но стали Российскими, так как это с древности, по версии автора, страна «прароссов» Луны-Ио и поэтому Россия считала себя ПРАВОПРИЕМНИЦЕЙ этих земель по древнему праву. Не может Боян и быть словом болгарского происхождения, так как болгары тоже не северяне оленеводы и занимать Восточную и Западную Сибирь, где распространены Баяновы, они не могли. Оленя обычно изображают в гербах северных стран.

В «Сказании о Словене и Русе» сказано, что диаспора скифских болгар пришла на Русь с Чёрного моря из Болгарии, их в «Казанской истории» называли «малыми болгарами» и они «осколок» «Больших болгар». Когда их подчинили Олени Баяны, «малые болгары» переняли имя Боян у «Оленей», их обычаи и имена, а потом вернулись в Болгарию на Чёрное море (1*) и там тоже появились Баяны, «Миры» и «Славы» (версия автора).

По версии автора, происхождение слова Боян от «СОЛОВЬЯ старого времени» БОГА ЯНА или Бабы ИеАны (Яны)-праматери. Вот этот Соловей Яна летит ниц на Дмитриевском соборе в г. Владимир в лучах Солнца-Ярила. Заметьте, над ними ПАВЛИН. Летящий Соловей имеется на многих резных наличниках старых деревянных домов, как на этом доме в г. Пенза. У Янов тотемными символами оказались Солнце, Соловей и Павлин. Здесь явная связь БоЯна и Павлина на барельефе.

Братья Юрка и Илья у Юрия Абарина.

А теперь перенесёмся с Русской равнины на Тихий океан, куда был отправлен Баян Удалец -в Забайкалье. На рисунке тихоокеанских «тунгусов» был обнаружен усатый военноначальник маньчжуров Юрик (Урик-Джурка-Георгий) поразительно похожим на «Рюрика2».

На голове этого усатого персонажа прикреплено перо ПАВЛИНА. У Рюрика2 тоже перья на шлеме. Перья говорят о принадлежности к Перуну (Гром). На реальность этих персонажей указал Юрий Абарин ( статья 115, Ящик Пандоры). Предполагаемые предки Синеуса и Трувора - Юрик и Илья были обнаружены Юрием Абариным в Маньчжурии (Забайкалье). В ролике «Кто такие маньчжуры» (Дзен. Всемирная история глазами Юрия Абарина) Абарин рассказывает, что, когда Невельской с экспедицией в 1849 г. пришёл в устье Амура, он увидел там маньчжуров и это были не китайцы. Это были высокие статные бородатые рыжеволосые мужчины славянского типа в своей национальной одежде маньчжуров, которую мы сейчас считаем китайской и монгольской. Они охраняли границу на Амуре и не пустили сюда ни одного китайца, японца и монгола. Они стерегли древнюю землю «прароссов» для России до 1849 г. Если берегли для России, значит они сами из рода россов. Их звали Юрик=Урик и Илья. Там же до реки Янцзы властвовал Хуанди (Иван, он не китаец), всему научивший китайцев.

ИТАК. Юрик здесь Павлин и он претендент на «Юрия Долгорукого», у того на портрете №2 на шлеме тоже ПЕРЬЯ (павлина?).

Стоглазый Баян в книге Марко Поло «О разнообразии мира».

Ещё об одном Баяне рассказывает Марко Поло. В этих краях на Тихом океане в Большой Орде Великого Хама Кублая в 1268 году всей военной властью обладал главный военноначальник Стоглазый Баян. Вот как Стоглазый Баян появляется в книге Марко Поло «О разнообразии мира». История такова. На побережье Ледовитого и Тихого океанов есть два царства «Амурское» (Ура) «праросов» и Анское «Иванов»- «Янов», они дружат и роднятся. ИоАн= Поп Иван свергается ТемуЧжином (он старший сын из рода Луны-Ио «россов» по матери, но его отец из «Хамов»-Змей-Драконидов) и всё рассыпается. К власти приходят ДеМоны-Змеи-Драконы и меняют высший титул властителя «Царь» (от слова ЧароДей, автор) на титул «Великий Хам» в честь второго сына Ноя Хама. Внедряется второй язык «хамский», первый древнерусский у «Ивана». Его дело «змеиное» продолжил молочный брат «ДеМон» Хасар (он от Луны, но не из «Хамов»), он подчиняет Мидию (Южный Урал и Арал).

«После него (Темучжина) был Куи-хан, третьим ханом Бакуи-хан, четвёртым Алтон-хан, пятым Монгу –хан, шестым Кублай-хан, самый большой и самый сильный из всех» (Марко Поло). Имя КубЛай говорит о его роде Лай (Заяц, автор п.24 Дзен). Вот этому Кублаю и служил 17 лет Марко Поло, а до него его отец служил 10 лет. Нам вбивают в голову, что это тюрки, а Марко Поло показывает их ЕВРОПЕОИДАМИ и такими рисует на иллюстрациях. Марко Поло настоящий прижизненный свидетель Орды и он ни одного монгола в Орде в глаза не видел. Но наши историки просто с каким-то мстительным, садистским наслаждением «монголизируют» Россию по какому-то продуманному дьявольскому плану. И тем более это не этнические татары (см.п. 112 Симеон Бекбулатович). Тартары-татары это множество народов Тихого океана державы Попа Ивана, не имеющие никакого отношения к современным этническим мусульманским татарам, так как те стали называться татарами силовым решением Ленина только в 1920 году.

6-й властитель после Темучжина (Тёмного Месяца-Луна в затмении) Великий Хам Кублай окончательно подчиняет в 1268 году от Спасения (Келлер) царство россов «Луны» на реке Амур. В плен была взята царица Квинсаи князем Кублая, у которого русское имя СТОГЛАЗЫЙ БАЯН (второе имя Чинксана, где «ксана» должно значить «святой»). Его символом рода, по версии автора, должен быть ПАВЛИН (Аргус, греч.). У него в подчинении было 100 «наблюдателей»-глаз-командиров. Так и у Павлина «100 глаз» на хвосте. Но о том, что он «Павлин» у Марко Поло упоминания нет.

Итак, здесь наблюдаются внутренние разборки кланов «прароссов» («Мерганов» и «Иванов» от единой матери Луны) за власть и расширение власти Луны на юг (Арал).

Отрывок из книги Марко Поло о Стоглазом Баяне.

Вот сведения о Стоглазом Баяне из книги Марко Поло «О разнообразии мира». Здесь упомянута страна Манги (она же Чин, Цинъ), которая на карте Келлера 1590 г показана в районе впадения реки Амур в Охотское море (Русская Маньчжурия, Забайкалье). «Вся страна Манги, как неприступная крепость, окружены глубокими реками и въезд через мост . В 1268 году от Спасения, когда СТОГЛАЗЫЙ БАЯН подошёл к городу, он не смог взять ни одного города. Баян пришёл с КОННОЙ ратью и с множеством СУДОВ с войсками. Он подошёл к границе Манги Коигангуи. Каким-то образом ему удалось взять 6 ГОРОДОВ и потом подошёл к КИНСАИ (Небесный город), где Царь с Царицею сидели. «Увидел царь Баяна с его ратью и испугался, бежал он со множеством народа, сел на 1000 судов и уплыл в море-океан, на острова, где и умер. А царица, что осталась в городе, пыталась, как могла, защищаться. Сдалась царица и все города Манги и само царство Манги (стр.159).

Теперь скажу вам о царице, увезли её к Великому Хану (Кублаю), свиделся он с нею и приказал оказывать ей почёт и служить как царице».

«Здешняя царица в ПИСЬМЕ описывала Баяну-победителю и как они оба вместе докладывали о том же великому хану, чтобы ему было ведомо величие города и не приказывал бы он ни уничтожать, ни разорять города. А что в том писании правда, это я, Марко Поло, проверил своими очами ». Гл.CLII-A стр. 169 СТОЛИЦА ЦАРЯ МАНГИ.НЕБЕСНЫЙ ГОРОД. « О разнообразии Мира» Марко Поло. Обратите внимание на простонародную манеру изложения текста-это явно подлинник (так невозможно перевести) и с самого начала был написан на таком русском языке, и только потом переведён на старофранцузский в Венеции с западными корректировками (введены «татары» и «ханы»). В Орде Кублая писали и говорили именно на таком русском языке, поэтому и нет в природе монгольского текста и никогда не было (у монгол письменности не было, они простые кочевники).

Современные историки город Квинсаи (Небо) почему-то отдают Китаю, хотя сами китайцы чётко определяют себя южнее «Небесной страны», так как называют себя «Поднебесной» страной на реке Янцзы и поэтому «Небесная страна» на реке Амур (Квинсаи, Миенъ, Манги и Катай) не может быть Китаем. Это страна «россов».

По версии автора, муж Царицы Факфур, который с сокровищами уплыл на 1000 кораблях, осел в Индии и, переждав на островах пролёт кометы приблизительно в 1312 г. на юге Индии, там и умер. Но его потомок стал основателем государства Великих Моголов (белокожих) (версия автора).

Стоглазый Аргус Павлин в мифах Древней Греции.

А теперь обратимся к Греческим Мифам, где прямо сказано, что Стоглазый Аргус-это Павлин. Аргус означает Гуси-Лебеди. Ар Гусь. У Геродота Аргимпаса это Лебедь, Афродита.

Было предположено, что «Роса» (Минерва, Луна, Ио, Афина Паллада), как победитель в Войне Богов c Великим Драконом Арием и «Злыми Силами» (п.116), описала свою историю в «Мифах Древней Греции», поэтому мифы- это история России и Руси, а не какая-то супердревняя история Средиземноморских греков, поэтому её созвездия Медведиц на Севере, а не на Юге. Её поддержали несколько родов в частности на Амуре: Олень, Лань, Медведь, Рогатый Телец (Велес), Верблюд, Белый Слон и др. Вот они на иллюстрации к книге Марко Поло.

Сон Чингисхана. Белый рыцарь предсказывает его коронацию. Здесь нет льва, так как Чингисхан-Темучжин убил Льва.

«В греческих мифах Гера превратила Стоглазого Великана Аргуса в Павлина за его верную службу». «Множество глаз, из которых одна часть спала, а другая бодрствовала, делало его идеальным стражем. Именно ему Гера дала задание охранять превращённую в корову возлюбленную Зевса Ио (Луна, автор). Зевс поручил своему сыну Гермесу освободить свою любовницу. Гермесу с большим трудом удалось усыпить Аргуса, после чего он убил многоокого великана. После смерти Гера либо превратила Аргуса в ПАВЛИНА, либо поместила его ГЛАЗА на ПАВЛИНИЙ ХВОСТ». «Согласно Псевдо-Аполлодору Аргус убил быка, опустошающего Аркадию, шкуру которого надел на себя. Также он убил сатира, притеснявшего жителей Аркадии и отбирающего у них скот. Кроме того, во время сна убил дочь Тартара и Геи чудовище Ехидну, похищавшую путников. Отомстил убийцам царя Аргоса Аписа. Был женат на дочери Асопа Исмене[de], от которой родился Иас».

Здесь Стоглазый Аргус Павлин приходит в Аркадию №2 (Медвежью страну) и наводит там «порядок», служа Гере.

Итак, не все «Глаза Павлина» служили Гере, они служили и Росе.

Род Росы происходил от Гермеса. Вот их род на картинке от Урана и Геи, Зевса слева. ПАВЛИН (Урик) под ногой Геи-Земли. Справа Гермес (Жёлтый Пёс, Золотой Дождь), и его сын-ИоАн с протянутой «баранкой» в руке и Овен (Илья). «Баранка»-тор знак «Иванов» от отца Гермеса и матери Луны. (Карта «Шут». п.31.Тайны карты Таро. Дзен). Картинка указывает на происхождение Павлина от Зевса и Геи-Земли (Мать СеРай Земля- центральной Руси,).

Мать Рюрика

В Греческих мифах матерью предполагаемого Рюрика -«Тесея» (Медведя) была жрица Калисто Большая Медведица, она прародительница Медвежьей страны (Биармии в Пермском крае). Это страна Аркадия (Википедия. Калисто). Как выше сказано, Рюрик, Синеус и Трувор организаторы Биармии-Медвежьей страны, поэтому Тесей-Медведь идеально подходит на роль Рюрика, он рождён от Большой Медведицы. Итак, мать Рюрика жрица Калисто. Она близкая подруга Росы Малой Медведицы (Россомахи), сестра или родственница, жрица. Синеус с Труваром должны появиться в её окружении в греческих мифах в мифе о Калисто и в мифе о Стоглазом Аргусе Павлине. Но там их не было обнаружено (пока).

Фрикс

Но есть похожий с Трувором («Три вора», его трактуют, как Третий, третий форвард игрок-нападающий) персонаж в мифах- это убежавший из АргоЛиды Фрикс (Трикс, автор) вместе с сестрой Еллной на Золотом Овне. Его на родине хотели принести в жертву. Он сын царя Арголиды.

«Вот что нам говорит о нём миф (отрывок из статьи №1 автора «Золотое Руно» Ящик Пандоры. Мифы Куна). Когда сына царя Афаманта Фрикса хотели принести в жертву появился златорунный ОВЕН. Сели на него Фрикс и сестра и понёс их по воздуху овен ДАЛЕКО НА СЕВЕР. Над полями, лесами, реками. Далее МОРЕ (море Геллы в него упала сестра Гелла и погибла и море стало называться Геллеспонским). Опустился он наконец-то на берегу ФАЗИСА в далёкой «КОЛХИДЕ» где правил ВОЛШЕБНИК ЭЕТ. Женил Эет Фрикса на своей дочери ХАЛКИОПе. А спасителя Овна принесли в жертву (!) ЗЕВСУ. Золотое руно Эет повесил в священной роще БОГА ВОЙНЫ Ареса. Сторожил его извергающий пламя ДРАКОН, НИКОГДА не смыкавший глаз.

НО можно изложить и так. ФРИКС и его сестра «ЕЛЛЕН» взяли «руно» -«разрушитель», переданное от Прометея людям, чтобы его СПРЯТАТЬ и сохранить. Они вышли из некого Минийского Орхомена Беотии (царство Миенъ на Амуре, там город Благовещенск) перенесли «РУНО» по суше через поля, леса, реки, двигаясь на Север, и вышли к морю ЕЛЕН. На современной карте есть залив Оленёвский у впадения реки Оленёк в океан и рядом впадает в океан огромная река Лена. Совпадение с «ЕЛЛН».

Потом Фрикс (ЕЛЛН «утонула» в р. Лене) поплыл на запад по побережью Северного Ледовитого океана, потом «зашёл в глубокий узкий залив ФАЗИС в камыши»-это современный залив реки Обь ТАЗовская Губа, имеющийся на современной карте России. Поднялся вверх по заливу двигаясь на юг. И очутился в «Колхиде», где согласно мифам живут колдуны-ВОЛШЕБНИКИ. Если Фрикс шёл путём Северного Ледовитого океана, то зайдя в Фазис (Тазовский залив р. Оби) он должен очутиться на Северном Урале, а спустившись по реке далее на Среднем Урале (в библии это Ура ХалДейский, то есть Колдовской). В мифе сам царь «Колхиды» Эет волшебник, его дочь Халкиопа -волхв, его младшая дочь юная Медея-«ВЕЛИКАЯ ВОЛШЕБНИЦА».

То есть все они- К(ХОЛДУНЫ- ВОЛХВЫ. Потому что слово «Волшебник» произошло от слова «ВОЛХВ». Поэтому место их обитания логично называется от Колдунов -КОЛХИДА. «Так «Разрушитель» очутился в «Колхиде»- на «Ура Колдунов-Волхвов»-на УРАЛЕ, а «ЕЛЛН», часть «разрушителя», утонула-была оставлена в реке Лене». Там возле устья Лены должен находиться Иолк-столица Арголиды (Лебедей=Арги), откуда убежал Фрикс.

У Фрикса были «дети Арг, Мелан, Фронтис и Китисор. По Гесиоду и Акусилаю, жена Иофосса, дочь Ээта. По Эпимениду, пять сыновей (включая Пресбона). Ээту (отец Медеи и Халкиопы, автор) знамения предсказывали опасаться смерти от пришельца, потомка Эола, и он убил Фрикса». Третий сын Фронтис претендент на Трувора.

Где жили Фриксы. Там Ясон повстречал сыновей Фрикса, подплывая к Тазовской Губе-Фазис. Там острова Вайгач, Таймыр. Вайгач до сих пор называют СВЯТЫМ островом. Сейчас там остались только деревянные идолы. От Урала его отделяет узкий, длинный и опасный пролив Югорский Шар и напротив Иугоры. Знакомое название народа Иугоры-Югоры-Югра. Светловолосый народ Синеуса и Трувора (варягорусы, русские норманны и ободриты).

ИТАК. С Тихого океана из «Арголиды» прибывает настоящий породистый ЦАРЕВИЧ из «Гусей-Лебедей» (Арги) с царской кровью Фрикс (Три) и основывает Словенскую Русь. Его народ на Севере Лесные Охотники, а в горах Приполярья Олени. А так как Фрикс женился на царевне Змее, то сам становится Змеем, он претендент на «Змея Горыныча». Его земля Приполярный и Северный Урал-горы и земля до Самары.

Мать Синеуса и Трувора

Два сына или два внука Фрикса-Трикса претенденты на Синеуса и Трувора и они (внуки) одногодки Рюрику. Их бабушкой была старшая сестра Медеи Колдунья Жрица ХалкИОпа, а не Жрица Калисто. Они обе, возможно, родственницы и связаны с родом Змея-Дракона (Ария) по матери, сёстры по матери. Синеус и Трувор «побратимы-анты» Рюрика и дальние родственники, а не родные братья.

В «Будинском изборнике» Сигнётр (Синеус) и Торвардр (Трувар) тут оказались братьями Ефанды. Рюрик тоже их брат. Казалось бы, их мать должна быть единой матерью для Ефанды, Рюрика, Синеуса и Трувара? Но этого не может быть, так как получается, что Рюрик женился на собственной сестре Ефанде. Значит у них РАЗНЫЕ матери. У Рюрика одна мать («Калисто»), а у Синеуса и Трувора другая. Синеус и Трувор для Рюрика просто «Анты»-«анды», то есть «побратимы» и дальние родственники, об этом говорит имя ЕфАнды. Она Еф Анда-«побратимская». Может тут есть какая-то связь -Ефанда и Афродита-Лебедь.

Краткая история Рюрика, Синеуса и Трувора

Суммируя полученные данные, можно предварительно описать историю превращения земли Иугории «Оленей» в страну Медведя «Аркадию», а потом в Северную Росию.

1. Аркадия№1. Предполагаемую историю появления на Севере России Руси (Святой) Рюрика, Синеуса и Трувора можно изложить так. Из страны «прароссов» «Синего неба» с реки Амур (Забайкалье и Охотское море) на север России прибывает царевич «Три» (царевич Арголиды Фрикс). Он женится на царевне жрице колдунье Халкиопе-ИоФоссе и у него рождаются дети и внуки, среди них те, кто стал союзниками Рюрика- Трувор и Синеус. От «Фронтиса» рождаются Синеус и Трувор. Последние поселились на севере в районе Югорского Шара, Северный Урал. Там образуется род ОЛЕНЯ. В это же время рождается Рюрик (Тесей) от другой жрицы (Калисто). Он одногодок Синеуса и Трувора. Рюрика сразу отправляют на воспитание к Майе на Охотское море в «Небесную страну»- «Синего неба» (отсюда Синея Ус), чтобы его тут в Колхиде (Урал) не убили конкуренты- Змея (Медея).Там он приобретает второе имя Рюрик от имени реки Амур-Ур. Через 16 лет он прибывает в северную Россию с именем Рюрик и образует Медвежью Страну-Аркадию№1. Это ВТОРОЙ центр зарождения РОСОВ на Русской равнине. Рюрик привлекает родственников ОЛЕНЕЙ Синеуса и Трувора-(святых) руссов (потомков Фрикса). Они верили в Ярило-Солнце и называли себя Ярлами (Ярославовичи). Они «белые иугоры», из которых потом выделились белые венгры, ушедшие на Запад. У Рюрика рождается сын Единорог. Его символ Белая Лошадь. Единорог под именем Трувора был укрыт у этих Оленей после покушения на него волхвов-магов. Рюрик с Трувором и Синеусом начинают подчинять южные земли (Изборск, Новгород и т.д), но их убивают местные«Словенской Руси». Тогда на арену истории выходит Сын Рюрика Единорог. Он становится военноначальником и охраняет рубежи Росы вместе с Олегом Вещим. Поэтому он на гербе Рязани в виде Белого Коня и в названии реки Трубеж. С третьей попытки и гибели почти всей элиты россов Русь (Святая или Светлая)Рюрика подчиняет Русь Словенскую Гостомысла, Годиновичей и Родогощей.

2. Аркадия№2. Из этого племени Оленя непростого (царского словено-русского происхождения) мальчика Малыша Баяна Удальца рода Ура, Яна и Хай (Каина, автор) родители отдают «праросам» на реку Амур Забайкалья (п.22.Дзен), где он участвует в формировании племени россов (словено-русов) от БодонЧара (синеглазых и светло-русых, они такими описаны в «Сокровенном сказании монголов», п.22, Дзен), которых историки почему-то, как в насмешку, посчитают этническими монголам, хотя спутать «светло-русов» с чёрными кочевниками монголами просто невозможно, это просто апофеоз абсурда. Там Луной от рода Перуна (МоноМаха) уже организована страна «Россов» Луны. Это ПЕРВЫЙ центр зарождения Россов. Аркадия№2. Потомок Баяна Удальца станет «князем» «Стоглазым БаЯном» (Павлином, автор) . Один его Павлиний «Глаз»-сын-командир станет Уриком-Юриком, и ,судя по имени Юрик, у него есть родство с Единорогом. Своё начало они берут из племени Оленихи Северной России.

Царское имя Павел

Можно только предположить, что если Павлин изображён под ногой Геи-Земли (Симовой Руси –Московии-Мать СеРай Земля) рядом с Ураном и Зевсом, а в названии рода Баяна Удальца прямо указано имя его отца Ура (его род Ур-Ян-Хай), где Ян его дед, а Хай-Каин его прадед, то этот Павлин сын Ура-Юра-Рюрика- Единорога от «княжны» из Симовой Руси, которого он успел зачать до своего ранения в 18 лет (версия автора) или отпрыск самого Рюрика1, поэтому этим именем разрешено было называть русских царей- Павла1. Заметьте, на золотой пластине с Оленем нет Павлина, то есть он по крови не из рода Оленя словенов, а из русов.

Неспроста при многих христианских храмах (Георгиевских, Владимирских) разводили и сейчас разводят Павлинов, а императора России назвали Павлом1. Многочисленны сёла Павловки и есть город Павлодар. Итак, Павел, Павлин –Баян Удалец сын или Рюрика, или Единорога, русского происхождения по матери из «Московии»(Гея) и словено-рус по отцу Рюрику и Единорогу (версия автора).

Архангелы

Синеус и Трувар и их потомки Юрка и Илья слились в один персонаж и превратились в одного Архангела УриИла, которые «доднесь» стерегут Север Руси. Он в образе каменного Ангела стоит на Исаакиевском соборе в Петербурге. Рука с пламенным мечом опущена. Шлем лежит у ноги. Их Война Богов с Великим Драконом Арием закончена.

Рюрик (Тесей) их старший брат-анда-побратим, как родоначальник Росов, стоит ПЕРВЫМ на памятнике- 1000-летие России. По версии автора, его личность подробно описана у Геродота, как северный царь Крёз, а в мифах Древней Греции, как Тесей, в библии как Иисус Навин. Он в русской истории представляет конкретную историческую личность-Рюрика. Он тоже стоит на балюстраде Исаакиевского собора в образе Михаила Архангела. Рядом его великая покровительница Архангел Гавриил с шишкообразным копьём и их юный сын с острым копьём Единорог (Артемида, п.116). И им кажется, какая прекрасная жизнь и царствование над всей Евразией ждёт их любимого сына Единорога.

Итого, по предварительной версии автора, Гостомысл –«Лесной Охотник» переселенец в Северную Росию из страны Росов c Тихого океана («Фрикс», греч.). Он правитель Руси Словенской- Гостомысла, Годиновичей и Родогощей. Они поселенцы Северной Руси, а потом и на Волге до Самары. Там на Волге уже жили пришлые с Чёрного моря «скифские» «малые болгары». Их историки называют «Булгарами». Они потом ушли в Булгарию на Чёрном море и стали там Болгарами от названия Волги ( версия автора).

Его сын ГодСлав («Фронтис», греч.) получил во владение северные земли побережья Ледовитого океана-земля Оленя. Годслав претендент на Трояна («были вечи Трояновы»).

Трувор и Синеус сыны ГодСлава из племени Оленей. К ним пришёл Рюрик и посулил им большее- власть над всеми. Жизнь на отшибе их не устраивала. Годслав, Синеус и Трувор (Олени) поддержали Рюрика. Они претенденты на Ярославичей (Ярлы) («минули лета Ярославля»).

Сын Рюрика1 Единорог стал Рюриком2. Он продолжил дело Трувора-«главного игрока» и тайно действовал под его именем Трувор2. Он тайная правая рука Рюрика. Он становится «главным игроком-тором-форвардом» после смерти Трувора1. Вместе с Олегом Вещим Единорог-«Белая Лошадь» продолжают дело Рюрика-создание будущей России («были походы Ольговы»).

«Павлин» – Малыш Баян Удалец сын Рюрика (словено-руса) или Единорога от матери из русов. Его потомок Юрик претендент на Юрия Долгорукова.

Заключение

На дворе 862 год, слово Россия ещё нет, но есть «Русь» («Святая» или «Светлая») и «Русь Словенская». Русь (Святая) подчиняет Русь Словенскую. Неумолимая рука «россов» начинает формировать Россию, она протягивается («долгорукая») в центральную Русь и из трёх групп формирует элиту росов: от Оленихи Севера- Владимиров с шарообразной шапкой, «Иванов» центральной Руси с остроконечной шапкой и восточных царей «Иванов» (Львов) и Асов («знатнейшего русского колена словенов») с Тихого океана в лепестковом венце (у них лиственническое право наследования от брата брату) (эти три группы в таких шапках нарисованы в Летописном своде Ивана Грозного 16 века). И вот уже в 1862 году Русь переименовывается в Россию, но народ-то не переименуешь, если он рус Древней Руси с древности, говорящий на русском языке (не «угрофинском», ни тартарском, ни московитском, ни монгольском, ни сарматском) и самый большой по численности на Русской равнине. На иностранных переизданных картах и в книгах её, конечно, можно и Московией, и Сарматией, и Тартарией назвать, что и было сделано, но только на бумаге, но сущность-то и русский язык не поменяешь. Это всё равно, что назвать великого русского композитора Чайковского великим Удмуртским композитором, только потому, что его родную по рождению российскую Воткинскую губернию в 1934 году переименовали в Удмуртскую. Но от этого он-русский не стал удмуртом. Так и Рус не стал Росом, когда Русь переименовали в Россию. Сейчас её усиленно «монголизируют», хотя прекрасно знают, что в России нет монгольского типажа, нет монгольского языка и нет монгольской национальности. Результатом стало выпуск «шутливой» карты, где Западная Европа и Россия закрашены в один цвет и названы Монголией. Точно такая же «шутливая» карта уже есть, только вместо «Монголии» написано «Тартария». «Шутки» повторяются. Кто следующий-Турция, Китай? В формировании россов инородцы не могли участвовать в принципе. Также и другие племена-тунгусы, монголы «посторонних» в свои роды не допускали, никаких смешений –котла народов не было. Стоит только изъять выдуманных мифических «монголо-татар» из истории и всё сразу станет на свои места. Перед нами окажется история Войны РУСОВ и РОСОВ между собой и её результат-образование России на месте Руси. Это непреложный ФАКТ, а не «бумажные» названия на картах. Теперь Русь находится под покровительством Росы (Владычицы). После войны Богов до конца ей не удалось примириться только с «Драконидами».

Наряду с памятником 1000- летия России должен стоять памятник 4000- летия Руси с даты упоминания Руса в 2049 году до Р.Х. в «Сказании о Словене и Русе и городе Словенске», начиная от времён Симовой Столбовой Руси и до сего времени.

Статьи на сайте «Ящик Пандоры», автор nekto (Галина Тонких).

51. Троян, Ярило и Георгий Победоносец как персонажи русской истории. От 29. 10. 2019.

52. О «документальном» фильме «Рюриковичи» 2019 г. От 7. 11. 2019. Тонких Г.Л.

53. Синеус и Трувор. Кто сказал, что это мифические герои. Города Изборск, Псков, Новгород Северский. От 19. 11. 2019.

54. Смерть Олега Вещего. Где его могила. Город Череповец и Лобное место. От 25. 11. 2019.

55. Олег Вещий последний Герой Древности. Орвар Одд. Город Углич. Библейский порт Тир и город Константинополь. От 18. 12. 2019.

56. «Один» мятежный Демон древних славян. (Орфей) От 04. 01. 2020 г.

57. Асгард земля «Одина». Северный Казахстан. (Орфей) От 26. 01. 2020.

92. «Путь 3 Марко Поло от Охотского моря… на Байкал».

108. Фреска «Изгнание Злых Сил». Злые Силы названы поимённо. 13.12.2022г.

109. Казань «предивная». Под властью «Змеев-Драконидов». 14.08.2023г.

110. Война Ивана Грозного за «Царский Венец» и «Камень Алатырь». 29.08.2023г. Тонких Г.Л.

111. Мамай с литовским уклоном. Неутомимая Ехидна и Маска Баутта.

112. Таинственный монах и русский царь Симеон Бекбулатович. О его «чудесном» превращении в татарина. Столбовая Русь. 17.09.2023г.

113. Как Иван Грозный стал «Царём Царей», а Москва третьим «Царьградом». 09.11.2023 г.

114. Трагедия на сопках Маньчжурии 1905 г. Вернуть своё на Тихом океане. 29.11.2023.

115. Тунгус-«сибиряк» на памятнике 1000-летие России. Тунгусы-Маньчжуры оказались Юриями и Ильями. 17.12.2023 (nekto).

116. Молчание Рязани. Древняя история. 09.01.2024 Тонких Г.Л. (nekto).

117. Сокрытая тайна Синеуса, Трувора и Единорога. Олень и Медведь. 17.02.2024 автор Тонких Галина (nekto).

Статьи на «Дзен. Галина Тонких»

1. Могущественная держава «Попа Ивана» в книге Марко Поло.

2. Орки и их вожди в древней истории.

3. Волхвы и их могилы в книге Марко Поло. Саур могила. Волхвы и русы.

4. О фильме «Золотая Орда» (показ 2022 г.)

5. Всадники Апокалипсиса в Петербурге. Расследование.

6. Падшие Ангелы и восстание элит.

7. Вещая Птица Гамаюн и комета 1212 г. «Погибель земли Русской».

8. «Фатальная» Комета 1212 г. в мифах Древней Греции. Фаэтон.

9. Чем удивила Острожская библия.

10. Удар Зевса и «Глаз Сахары». Комета 1212 г.

11. Пермский край, Коми и «Великая Росия» у Марко Поло. Зыряне, Эрзя и Резане. 21.10.2022 г.

12. Персия до катастрофы в книге Марко Поло. Появление Ирана.31. 10.2022 г.

13.Странности «Сказания о Словене и Русе и городе Словенске». Молодая Россия и Древняя Русь. 14. 11.2022 г.

14. Цветущая Чукотка и древний Колымский Тракт в царство Гамаюна в книге Марко Поло. 19. 11.2022 г.

15. Золотая Орда в книге Марко Поло

16. Шапка Мономаха и созвездие Северная Корона. 8. 12.2022 г.

17. Изгнание Злых Сил. Злые силы названы поимённо. 12. 12.2022 г.

18. Атрибуты погибшего «Катая» из книги Марко Поло находятся в Москве. 18. 12.2022 г.

19. Найти Иерусалим…на Волге. 12. 01.2023 г.

20. Архангелы России-древние вожди народов. 22. 01.2023 г.

21. Древний Дракон и горы Урал. 30. 01.2023 г.

22. Читаю «Сокровенное сказание монголов»-ищу монгол. Часть 1. Юань 08. 03.2023 г.

23. В «Сокровенном сказании монголов» не те монголы. Часть 2. Монголы» и «Татары» 18.03.2023

24. В «Сокровенном сказании монголов» не те монголы. Не тот и Чингисхан. Часть 3. 22. 03.2023 г.

25. Читаю «Сокровенное сказание монголов»-ищу «Золотую Орду». Часть 11. 04.2023 г.

26. Демон. Его звали Хас. Читаю «Сокровенное сказание монголов». 20. 04.2023 г.

27. Чингисхан в мифах Древней Греции? 27. 04.2023 г.

28. «Неправильные» иудеи в книге Иосифа Флавия. 15. 05.2023 г.

29. Богатырь- Игла Бога (Шип Тёрна). 19. 05.2023 г.

30. Рождение новой элиты на картине Рафаэля «Музы на Парнасе». 09. 06.2023 г.

31. Опасная тайна карт Таро. Часть 1. 22. 06.2023 г.

32. Опасная тайна карт Таро. Часть 2. 25.06. 2023 г.

33. Смерть «Бессмертного» Вождя. Великий Кир, Ас и название Азия. 08.07. 2023 г.

34. Царство Казанское и Царь Саин в «Казанской истории». 27.07. 2023 г.

35. Казань «предивная». Под властью Дракона-Змея. Тайна сарацинов.12.08. 2023 г.

36. Мамай с литовским уклоном. « Неутомимая Ехидна» и Золотая Маска Баута. 22.10. 2023 г

37. Таинственный монах и русский царь Симеон Бекбулатович. О его «чудесном» превращении в татарина.27.10.2023

38. Как Иван Грозный стал «Царём Царей», а Москва третьим «Царьградом». 07.11.2023 г.

39. Трагедия на сопках Маньчжурии 1905 г. Вернуть своё на Тихом океане. Маньчжуры оказались Юриями 03.12.2023 Тонких Г.Л.

* «Казанская история. Библиотека литературы Древней Руси, т.10» (интернет). «простирающеся на полунощие до Вяцкие земли и до Пермьския (север), а на полудень – до половецкихъ предел» (юг).

**Карта в хорошем разрешении находится на сайте Михаила Волка и называется Карта Даниэля Келлера и Герарда Меркатора 1590 г. (7522г от сотворения мира в Звёздном Храме). Она приложение к «Книге о разнообразии мира» Марко Поло.

«Книга о разнообразии мира». Марко Поло

1*«Медаль в честь Трувора была задумана императрицей Екатериной II. На лицевой стороне изображён вымышленный портрет РЮРИКА, а на оборотной — насыпной «Труворов» курган и надпись: «ДОДНЕСЬ ПАМЯТЕН», а внизу: «ТРУВОР СКОНЧАЛСЯ в Изборске в 864 году». Также была изготовлена и медаль «СМЕРТЬ СИНЕУСА на Белом Озере. 864» (википедия).

2* К вопросу о происхождении Гостомысла.

Его внук Вадимир, есть сын Будимир, сын Годслав. В мужских именах в Болгарии присутствуют все мыслимые Славы (Златослав, Мирослав, Радослав, Владислав, Светослав, Берислав, Борислав, Дезислав) а также Миры (Радомир, Любомир, Златомир, Станимир, Красимир, Владимир). Популярны Митко, Мирко, Тудко, Венко, Недко, Живко, Радко, Златко, Батко. А еще есть такие имена, как Галин, Людмил, Добрин, Огнян и Светлин».

Можно предположить, что род Гостомысла «Словенской Руси» пришёл к болгарам и там появились «Миры» и «Славы». Хотя само имя Гостомысл не имеет этих окончаний. «Гост» может значит славянское «Гощь».

Древнерусское слово «гощь» означало «место торговли», а «гоща» — лес... В архивном документе 1643 г. Дорогощь упомянута в связи с раздачей воеводой города-крепости Хотмыжск Федором Толстым пахотных земель полковым казакам». «Мы видим этот слог в таких славянских именах как Гостомысл, Осмомысл, в названии города Перемышль. Наконец, этот слог есть в словах, означающих какое-либо занятие. Древнейшее занятие человека — охота в украинском языке называется «мысливство», а охотник «мысливец». Определенное занятие каким-либо делом — «промысел». В Сибири, на севере охота называется «промыслом». Этот корень есть в слове «промышленность». (Мильча-Мильша. Хотмыжск . Николай Ходанов. Проза Ру). Мысл это охота. Гостомысл это Лесной Охотник (автор).

3*В Евразии как дикие, так и домашние северные олени распространены по тундре и тайге. Евразийский горный северный олень (R. t. tarandus) близок к североамериканскому карибу генетически и визуально, но с достаточными различиями, чтобы оправдать разделение на два вида. Уникальный островной северный олень Шпицбергена обитает на архипелаге Шпицберген. Финский лесной северный олень (R. t. fennicus) пятнисто распространен в зонах хвойных лесов от Финляндии до востока озера Байкал: сибирский лесной северный олень (R. t. valentinae, ранее американские систематики называли северным оленем гор Буск (R. t. buskensis)) занимает горы Алтай и Урал. Около 25 000 горных северных оленей (R. t. tarandus) до сих пор обитают в горах Норвегии, особенно в Хардангервидде.[15] В Швеции насчитывается около 250 000 оленей в стадах, которыми управляют саамские деревни.[16] Россия управляет 19 стадами сибирских тундровых северных оленей (R. t. sibiricus) общей численностью около 940 000 особей.[17] Таймырское стадо сибирских тундровых северных оленей является крупнейшим стадом диких северных оленей в мире,[18][19] колеблется от 400 000 до 1 000 000 особей (википедия. Северный олень).