Кажется, сейчас откроется тайна названия города Сурск и реки Сура. На старинной карте ** Малая Медведица-РосоМаха изображена в центре Русской равнины и упирается носом в город Syrick (Сурицк) (современный г. Сурск).

Такое же написание звезды Сириус- Syrius (Суриус) имеется в созвездии «Большая Собака» (Canis Majoris ).

Судя по одинаковым названиям, здесь явно Сурск Syrick это звезда Сириус Syrius, самая яркая звезда на небе. Здесь в Сурске была ставка некой очень значимой личности: ставка «Большой Собаки» кормилицы, вскормившей младенца Зевса, или ставка этого «Зевса» Сириуса, вскормленного Собакой. А раньше эта звезда называлась её именем «Псица».

Росомаха

Неспроста в Syrick упёрлась носом Малая Медведица-Росомаха на земной карте Келлера 1298-1590 г. Её хвост на небе упирается в другую звезду-Полярную Звезду «КиноСуру» («Хвост Собаки»). Где «Кино» с греческого значит «Собака», тогда Сура просто значит Звезда.

Итак, имеется две самые яркие звезды: Полярная и Сириус (Кормилицы Собаки или Зевса). И связаны они с некими значимыми событиями, из-за которых возникло название города и реки Сурск и Сура. Ведь река Сура, была раньше пограничной рекой и, поэтому здесь могли происходить какие-то важные, но забытые события.

Сириус

Было предположено, что «Роса» –Белая Роза (Rossa) шиповника-Малая Медведица (РосоМаха от рода МоноМаха) была последней победительницей в Войне Богов, в итоге которой на карте появилась Россия вместо Руси. Написанные ею мифы Древней Греции, это и есть самая новейшая история, в которой описано становление России. Поэтому для исторического расследования можно использовать мифы, которые есть «быль». А иначе, зачем они были написаны. Как известно, историю пишет победитель.

Кто скрывается под звездой Сириус, можно только предполагать. Сириусом (Сеириос) на небе в мифах была кормилица младенца Зевса Большая Собака, давшая начало роду Зевсов- «россов» и эта «Собака Маэра умерла от горя, когда нашли тело Икаруса, а его сестра Эригона повесилась» (Грейвс, мифы). Рядом с Собакой созвездие Орион-Зевс. Вот этого Ориона и вскормила эта великая Собака. Её звезда Псица была переименована в Сириус в честь того, кого она вскормила-Ориона. Значит звезда Сириус названа в честь ОрИОна –«Зевса». Ио в его имени значит Луна с эллинского.

Википедия.« поклонялись ей (Сириусу) как богине Сопдет («Софы дети», автор) (в греческой передаче Σῶθις, Сотис) (или Софис, автор), небесному воплощению Исиды. Сириус часто изображали как Исиду, стоящую в небесной лодке, с пятиконечной звездой над головой, обращённую к стоящему справа Осирису (который, в свою очередь, ассоциировался со звёздами пояса Ориона)». Эту звезду одно время называли Красной. Оказалось, рубиновые звёзды Московского Кремля символизируют Кормилицу Зевса Софу (первоматерь).

Современное название Сириуса происходит от написания Sirius — латинской транскрипции греческого Σείριος («яркий», «блестящий») (транскрипция СеИрИос, Ио-Луна, автор). Со времён античности Сириус и Процион назывались пёсьими Звездами». Тут два «ребёнка» Сириус и Порцион (Малый Пёс, Щенок).

Судя по значимости Собаки, она, как греческая Даная, ПЕРВОМАТЕРЬ и наименование её рода Собака Canis (Канис) превратилась в имя Анна-Канна. Может она жена Перуна-Мономаха или его (Перуна) мать Шелони (Селена-Луна-жена Словена)? Она Софис прародительница «россов»-Перунов и кормилица («руса») Ориона.

Орион

Орион, которого вскормила Собака, изображён с дубиной в руках, целящийся прямо в голову созвездия Тельца (Таурус) промеж рогов. За спиной у Ориона целая команда: ЕДИНОРОГ, Заяц, Павлин, Собака, Голубь, корабль Арго. Смысл этого созвездия красноречив. Это победа над Тельцом, смирение, подчинение Тельца. Этот Телец когда-то был могучим властителем и от него вёл свой род и Перун, на груди Перуна изображена рогатая голова Тельца на памятнике 1000 летие России, он скрыт и стоит за спиной Рюрика. На созвездии Ориона у пояса фигуры написано UR. Оказывается другое имя Ориона УРИЙ.

Орион в мифах был «ослеплён» во время «сватовства» или смертельно укушен «скорпионом», или «поражён в голову», или убит стрелой. Орион считал себя НЕПОБЕДИМЫМ ВЕЛИКИМ ОХОТНИКОМ. За что Гера его наказала, послав Скорпиона, который и нанёс Ориону смертельный укус, от которого он умер.

Тогда, Орион, судя по его компании (вожди Заяц, Единорог, Павлин, Собака, Голубь, корабль Арго) с опорой ноги на Оленя (см. картинку, созвездие Олень), в русской истории- сборная фигура, в которой совмещены несколько личностей: Тесей-Медведь («Рюрик»), «Ил» («Синеус»), брат Ур («Трувор»), «Олег Вещий» (Олень, п.117), Ас (Ясон), Юрий Долгорукий (Павлин Ур) и его напарник Илья (п.115).

Киносура

Ещё одну КиноСуру-Полярную Звезду мы видим в хвосте созвездия Малая Медведица. «Кино» значит Собака. Тогда Сура просто значит Звезда. «Киносура (др.-греч. Κυνοσούρα «собачий хвост») (Киносоура, рус. транскрипция) — в древнегреческой мифологии была нимфой (ореадой) горы Ида на острове Крит. Киносура была КОРМИЛИЦЕЙ ЗЕВСА (не мать!), когда он скрывался от своего отца — Кроноса».

Сурск и Васильсурск

Почему именно неприметный, заброшенный Сурск удостоин чести быть самой яркой звездой на небе Сириусом? Он и река Сура раньше играли важную роль, как граница владений Вассов-предков Ивана Грозного. Это название должно относиться не только к самому Сурску, а некому исчезнувшему древнему селу в его окрестностях. И именно ему принадлежало такое громкое название. Такое громкое название говорит о том, что здесь проживал или здесь был убит Звёздный высокопоставленный персонаж, сам «Сириус». Река Сура ведёт к городу Васильград (на карте Vassiligrod, совр. г. ВасильСурск ) –город Вассов «Железных Дровосеков», умевших обращаться с железом, и впадает в Волгу.

В Википедии «он был назван Васильевым Новгородом (назван в честь Василия III). Впоследствии город этот стал называться короче — Васильгородом, Васильсурском или просто ВасИлём, как он называется и до настоящего времени». Имя Василь неспроста состоит из имён двух родов Васса (Железный Дровосек) и Ила (Овен). Васильсурск и принадлежал этому смешанному роду.

Васильсурск. Мышкин мыс.

Что-то тут произошло очень значительное для прароссов. Какая-то значительная победа или жестокое поражение с очень большими жертвами. Малая Медведица увековечивала память о всех павших за неё в войне Богов со Змеем-Драконом-южными Магами. Во время мятежа магов (см. ниже) был уничтожен весь «Дом» Василиев (поэтому город в память о погибших назвали ВасИльСурском, что значит Звезда Васса и Ила, версия автора). В русской истории так погибли Синеус (Ил) и Трувор (Ур) в 864 г. Погиб, вероятно, и сам Рюрик в 879 г. с «сестрой» Ефандой и вместо него в войну вступил его сын Единорог и его побратим Олег Вещий, вернувший завоевания и власть Росы в 879-912 г.г, а потом дело продолжил Юрий Долгорукий в 1157 г.(п.117).

Сурск

Сурск сейчас обычный и, казалось бы, непримечательный город (пока), но там стоит покопаться археологам. На реке Сура есть ещё древнее Городище, где стояла древняя крепость, якобы «буртасов» и жили мифические «финоугоры».

Это типичное объяснение историков. Сёла Бурты сейчас находятся на Украине и там европейский типаж жителей-степняков. На Украину ушли европеоиды «буртасы», гонимые Асом (Ас-«знатнейшее русское колено словенов»), союзником Росы, затаив на них обиду.

Ас («Ясон»), по версии автора- вождь русской Золотой Орды (1240 г), у неё русское наименование Золотая, а не тюркское, от его русского имени Злат-Жёлчи. Он приёмный сын Тэмучжина и потомок «Попа Ивана». И жена его звалась по-русски «Злата Баба». Интересное совпадение- на Суре есть посёлок Золотарёвка. Он тут побывал и восстановил власть Росы и свою власть заодно. Пора прощаться с навязанной Западом «тюркским» или «монголо-татарским» вариантом Золотой Орды и возвращаться к её настоящему русскому лицу. Не «монголо-татары» воевали с руссами, а росы, южные русы-маги «дракониды» и русы воевали друг с другом за первенство, а кочевники тут ни причём, никуда они не ходили и никого не завоёвывали, как сидели в Монголии, так сидят и по ныне.

Золотарёвское городище

Недалеко от Сурска находится знаменитое «Золотарёвское Городище» у села Золотарёвка. Это не братская могила воинов, а незахороненный большой отряд воинов. Они лежали присыпанные землёй в овраге, погибших около 2000 человек.

Васнецов. Поле битвы

С какой-то нам непонятной яростью было уничтожено всё население и сам городок и дружина. А теперь взгляните на потрясающую находку- Лев с Оленьими Рогами.

Это символ рода Росов (словено-русов Синеуса, Трувора и Рюрика, см.п.117.). Лев символ «Попа Ивана» и Вассов, а Олень символ Синеуса и Трувора и Олега (Хельга) из племени Оленя. Если они не были даже похоронены, и остались в земле их символы Лев-Олень, значит, здесь пали именно росы Рюрика от рук южных магов Драконидов. Дело происходило в 862 или 864 году, год смерти Синеуса и Трувора. Всё произошло неожиданно быстро.

«В устных легендах, связанных с Золотарёвским городищем, изложенных в газетной статье журналиста Н. Крюкова, Золотарёвское городище называют мокшанским словом «Серня». Так по-русски, а не по-мокшански, звалась Александровская слобода под Москвой «Се Рай»-Серая-Сериф, убежище потомков «Попа Ивана» (Льва)-Васильичей и предков Ивана Грозного. В греческих мифах Александром звали греческого Париса. Здесь в Золотарёвке жили потомки Попа Ивана и Александра (Саина-«Париса»), пришедшие с Тихого океана из «Державы Пресвитера Иоана» сначала в Северную Русь с племенем Оленя, а потом дошедшие до Сурска. Здесь на граничной полосе стояли войска россов Северной Руси («варягорусы», «норМанны», «ободриты», п.117) и «Вассы»-предки Ивана Грозного с «Илами». Они защищали границу.

Официальная версия историков в интернете такая. «Здесь предположительно в 1237 году произошло сражение между защитниками средневекового городка, населённого предками современных народов Поволжья, и идущим на Русь монгольским войском. Крепость была весьма укреплённой. Предполагают, что частокол, которым она была огорожена, был высотой до 10 м. Во время битвы с монголами всё поселение было выжжено. Здесь погибло около 2000 человек. По мнению Г. Н. Белорыбкина, это была первая попытка противостоять нашествию монгольского войска». А на стрелах так прямо было и написано-«монгольские» стрелы? Черепов монгольских тоже тут не обнаружено.

По версии автора, здесь погибло селение и дружина россов от войска Синеуса, Трувора и Рюрика.

Синеус, Рюрик и Трувор. Слева божество Телец

И больше на этом месте никто не селился. Поэтому здесь произошли события 864 года, года гибели Синеуса и Трувора. Их символы Лев и Олень. Во время мятежа магов (см. ниже) были уничтожены здесь все Василии, поэтому город Васильсурск в память о погибших назвали Васильсурском (п.117). ВасилийIII восстановил этот «дом» и поставил острог. Сура значит Звезда. Так Роса называла своих Вождей. АсСур значит Ас Звезда-полководец. Вааса Звезда тоже полководец, Ил Звезда. Здесь в районе Сурска, вероятно, погиб Ил или сын Ила, похороненный символически в КирИло-Белозерском мужском монастыре, там прибежище Илиев, Кир Ила? В Васильсурске погиб Васса и вся его семья.

Здесь в «Симовской Столбовой Руси» свою власть сначала установила «Роса», потом пришли «змеи-дракониды»-«мадиамы» с Юга (Южный Урал и Арал) и убили всех, потом в конце Ас Сур вернул власть Россы, выгнав тех, кто уничтожил поселение росов. Потом убили самого Аса и пришла очередь «маньчжуров»-росов Ильи и Юрика Павлина (Юрия Долгорукого) (п.115).

Итак, смысл названия Сурска-Сириуса таков: «чтобы вы, Маги (дракониды), не делали, здесь всё-равно будет гореть моя, Росы, звезда Сириус. Такова воля Богов и моя воля». Ей (Росе, Луне-Ио, Елене) Богами было поручено сформировать новую цивилизацию низкорослого Человечества вместо Исполинов. «Предназначение Елены истребить народы и оставить полубогов» (Грейвс 159, стр. 682). Что она и сделала, взяв за основу самый многочисленный европейский народ, поставив его во главе. Но рядом были в купе и «братские» народы неевропеоиды, те, которые с древности числились в составе России и Советского Союза. Все они имели некий «ген» полубогов.

В библии

Другим источником информации может быть библия. В «Сказании о Словене и Русе и городе Словенске» библейская семья Ноя описана в сказании как история руссов и россов (словено-русов), а не евреев. Где земля Сима это Русская равнина-там Вятские земли и Пермские* «полунощные» и «полуденные» до Половецких земель. Поэтому в библии есть похожая история, связанная с мятежом Магов против Ила. Возглавил это мятеж Зимри.

1. Зимри (Зима, автор). «И вот Ииль вошёл в СИТТИМ и начал дружить с дочерями МОАВА, «прилепился к ВААЛ-ФЕГОРУ и к их БОГАМ». Господь за ЭТО приказывает ПОВЕСИТЬ всех начальников народа Ииль. Чтобы прекратить сношения с женщинами Моава, сын Елизара (из рода Аарона) копьём убивает мадианитянку ХАЗВУ дочь самого мадиамского царя ЦУРА «в чрево» и её возлюбленного военноначальника «иилиев» из рода СИМА ЗИМРИ. За то, что коварно ПРЕЛЬСТИЛИ народ ФЕГОРОМ и женщиной. Тогда только прекратилось ещё одно ПОРАЖЕНИЕ НАРОДА. УМЕРЛО от ПОРАЖЕНИЯ 24 000 человек».

Итак. Из рода Сима (центральной Руси) оказался военноначальник Иилиев Зимри, его соблазняет царевна «МАДИАМКА» Хазва и привлекает на сторону магов (змеев-драконидов). Мятеж был подавлен. Погиб военноначальник Иилиев Зимри и погибла дочь самого царя мадиамского Цура царевна Хазва.

2 Замврий. Этот же персонаж Зимри-Замврий описан в книге Царств как Замврий. «В двадцать седьмой год Асы, царя иуДейского, воцарился Замврий и царствовал семь дней в Фирце, когда народ осаждал Гавафон филистимский. Когда народ осаждавший услышал, что Замврий сделал заговор и умертвил царя (Ила), то все израильтяне воцарили Амврия, военачальника, над Израилем в тот же день, в стане. (16:15-19 (Википедия. Замврий).

в) (III ЦАР. XVI, 9-20, IV ЦАР. IX, 31) – преемник царя израильского Илы, против которого составил ЗАГОВОР и УМЕРТВИЛ его (Ила) в доме вельможи АРСЫ в г. Фирце. Затем он ИСТРЕБИЛ весь дом ВААСЫ, из которого происходил ИЛА. Впрочем, царствование его было очень кратковременно и продолжалось только семь дней. Осажденный Амврием в Фирце, Замврий в отчаянии сжег себя в своем царском дворце и погиб в его развалинах.

3. Сын Салу. Этот же персонаж описан как сын Салу. а) (ЧИС. XXV, 6-15, I МАК. II, 26) – сын Салу, начальник колена Симеонова во время странствования евреев по пустыне, которого поразил Финеес, сын Елеазара, за его беззаконие с одной мадианитянкой, пронзив мечом обоих. В кн. Числа в приведенной цитате в русском, согласно с еврейским, стоит: Зимри;

ИТАК, имя главного мятежника Зимри (Зима, от него осталась фамилия Зимин, он из Симеонов, автор), Замврий, сын Салу. Он истребил дом Ваасы и убил Ила в доме вельможи Арсы в городе Тирца. Мятеж продолжался всего 7 дней. Под конец мятежник Зимри сжёг себя в отчаянии. Именно эти персонажи и «засветились» в событиях в Сурских местах в «Золотарёвском городище». Там тоже был истреблён «дом Ваасы» в ВасильСурске и убит вождь Звезда Ила в Сурске (Тирце). Версия автора.

Река Сура

«Берёт начало на Приволжской возвышенности в Ульяновской области у села Сурские Вершины…. В низовьях сплавная и судоходная. Используется для промышленного водоснабжения. Крупнейший город на Суре — ПЕНЗА. На Суре расположены также города СУРСК, Алатырь, Ядрин, Шумерля, в устье — пристань Васильсурск, село Курмыш. До XVI века по Суре проходила восточная ГРАНИЦА Московского княжества».

«Дипломат и путешественник С. Герберштейн посетивший Россию в 1517 и 1526 гг., писал: «Река Сура разделяет владения царей (царей, а не ханов) Московского и Казанского». Было Казанское Царство (не ханство) и принадлежало оно всегда к Русской земле, как утверждает «Казанская история», пока сюда не пришли восточные Тихоокеанские цари (сарацины-царя сыны) и заняли его на 300 лет, спасаясь от природной катастрофы. Их подчинил себе Иван Грозный в 16 в.

«Также стоит отметить, что реки с подобным названием "Сура" - это и приток р. Днепр (Днепропетровская обл.), и приток р.Пенега (Архангельская обл.), и приток р. Пурех[Пуреж] (Ивановская обл.), и приток р.Биргильда (Челябинская обл.), - имеются в землях, где в стародавние времена в чересполосицу проживали тюркоязычные и говорящим на финно-угорском племена». А куда они все подевались? Историки категорично утверждают, что тут жили только тюрки и финоугоры, причём в исконно русских землях, так и названных самими европейцами Русской Равниной, а не финской или тюркской равниной. Парадокс!

Парадокс состоит в следующем. Историки и интернет с методичным упорством много лет подводят всех к мысли, что здесь жили только одни тюрки, но пришли завоеватели «русы» откуда-то с неба и тюрков не стало. А смотришь в действительность- проживают в большинстве своём русы. Тюрки волшебным образом преобразовались в руссов. Или всё-таки здесь с древности русы и жили («Симова Столбовая Русь», автор). Топонимы сейчас объясняют из языка племён, которые здесь даже не проживают и вездесущего «финоугорского», а также татарского, «тюркского», чувашского, мордовского и прочая, кроме русского. Хотя Келлер на карте 1298-1590 гг. однозначно утверждает, главным языком был русский, он так и пишет (см. фрагмент карты Келлера выше), что в первую очередь Волга так называлась на русском, а во вторую очередь на «тартарском» (Эдель), в третью очередь на «сарматском» (Ра). Причём, тут же разъясняет, кто такие древние «тартары».

Это «Казаки», «Перекопы» и ещё 3 племени (см. фрагмент)-и они все «бородачи», так что все безбородые автоматически выбывают из «ханов» «Золотой Орды», это все азиатские безбородые народы, в том числе и современные мусульманские татары (казанские). Тем паче, что у последних их национальный символ «тюльпан» указывает, что пришли они с народами Дария1 (у Дария в руке тюльпан) сначала на Арал (Мидия), там приобрели второй символ-тюбетейку, а затем в предверии прилёта «кометы» в 1312 г. (Келлер), спасаясь, ушли на Урал и присоединились к булгарам и стали тоже так себя называть «булгарами», пока Ленин в 1920 году их не переименовал в татар. Такой же путь, спасаясь от кометы, проделали башкиры, подселившиеся к Басу Киру (Оленю), став башкирами, и чуваши, поселившись рядом к Ашу. Цари Золотой Орды никогда не носили татарских тюбетеек с узорами из тюльпанов и налобных маленьких тюбетеек, а носили высокие шапки колпаком с золотыми венцами, были «царями», а не «ханами» в Летописном своде 16 века Ивана Грозного, но частью говорили на сарацинском языке, который сейчас называют тюркским. Их типаж на иллюстрациях «Летописного свода…» чисто славянский европеоидный. «Татары»-«тартары» европеоидные цари «Летописного свода …» и современные татары (племя Дария из Персии) совершенно разные народы. Участие современных татар в древних европеоидных элитах Золотой Орды, Казанского царства, Болгарии и в «казаках», к которым они себя сейчас причисляют, исключается. Их древность с 1920 г.

Больше всего удивляет переименование Лениным древнего исторического «предивного» «Казанского Царства» в неисторический «Татарский Стан» в 1920 г. Древность в один миг улетучилась и появилось «младое» 1920 года рождения другое образование. Своих летописей и письменности у «новеньких» не было и они не помнили откуда взялись и как назывались, считали себя «булгарами», но, всего лишь получив наименование «татары» ( искаженное «тартары») они получили право претендовать на чужую историю Тихоокеанской «Тартарии», Золотой Орды и Болгарии, никогда не участвовав в ней. Ленин мирным путём заместил настоящих «тихоокеанских царей» «промидийскими» народами Дария с культом Дракона-Змея ( у него на голове шапка Змеи Медеи с драконьим ирокезом-хребтом). Их царства Персия (Скорпион) в Иране и Мидия (Дракона-Змея) на Арале (там Узбекистан, Казахстан, Таджикистан) сгорели от пролёта кометы приблизительно в 1312 г. и превратились в Ад. Не пострадала Ферганская долина.

Часть «драконидов», в том числе и некие «жиди» (блондины) Мидии перед катастрофой ушла в Западную Европу. Типаж их элиты (Роса назвала их «Злыми силами») европеоидный, но у них были и свои «братские» народы неевропеоиды. Раньше до Росы мидийцы-мадиамы были властителями и им подчинялись соседи, поэтому западные «дракониды» хотят вернуть своё прошлое влияние и продвигают «свои» южные «братские» народы Мидии (Арала)(племена Дария) и своих лидеров во власть государств. Они и сталкивают сейчас славянские народы друг с другом и переделывают руссов и россов на «монголо-татар». Но у России есть огромное количество русских летописей, былин. Поэтому историю Руси переделать в историю кочевников «монголо-татар» не получится. Руси надо написать свою историю на основании русских летописей, а не лживых западных источников и тем более «отмонголенных» азиатских источников.

По версии автора, «Роса» сейчас «Владычица» Руси и все названия на карте придумала она, в том числе Сура, и Сурск. На её росском (словено-русском, именно его историки сделали «финоугорским») языке Сура это Звезда Луны-Сириус, таково было звание её вождей и полководцев. Она смешала «высоколобых» эллин с воинственными «атамантами» «Георгия Жора» от рода «Попа Ивана» («казаками») и получился словено-русский типаж северных русов (это не центральные русы Симовой Руси) . Росы применили «приём Ленина» и, переименовав Древнюю Русь в Россию, резко омолодили её, начав вести отсчёт истории от года образования России в 862 г., и древняя Русь (как древнее Казанское Царство Руси) испарилась, хотя Руси не меньше 4 тысячи лет. В «Сказании о Словене и Русе и городе Словенске» с 2049 года до Р.Х. (4000 лет назад) уже был упомянут Рус со Словеном на озере Ильмень. Стоящие на Суре города Пенза и Алатырь должны иметь очень интересное и неожиданное происхождение, если стоят на «звёздной» реке Сириус и завязаны с историей россов и тихоокеанских «Иванов» царства Пресвитера ИоАнна.

Статьи на сайте «Ящик Пандоры», автор nekto (Галина Тонких).

51. Троян, Ярило и Георгий Победоносец как персонажи русской истории. От 29. 10. 2019.

52. О «документальном» фильме «Рюриковичи» 2019 г. От 7. 11. 2019. Тонких Г.Л.

53. Синеус и Трувор. Кто сказал, что это мифические герои. Города Изборск, Псков, Новгород Северский. От 19. 11. 2019.

54. Смерть Олега Вещего. Где его могила. Город Череповец и Лобное место. От 25. 11. 2019.

55. Олег Вещий последний Герой Древности. Орвар Одд. Город Углич. Библейский порт Тир и город Константинополь. От 18. 12. 2019.

56. «Один» мятежный Демон древних славян. (Орфей) От 04. 01. 2020 г.

57. Асгард земля «Одина». Северный Казахстан. (Орфей) От 26. 01. 2020.

92. «Путь 3 Марко Поло от Охотского моря… на Байкал».

108. Фреска «Изгнание Злых Сил». Злые Силы названы поимённо. 13.12.2022г.

109. Казань «предивная». Под властью «Змеев-Драконидов». 14.08.2023г.

110. Война Ивана Грозного за «Царский Венец» и «Камень Алатырь». 29.08.2023г. Тонких Г.Л.

111. Мамай с литовским уклоном. Неутомимая Ехидна и Маска Баутта.

112. Таинственный монах и русский царь Симеон Бекбулатович. О его «чудесном» превращении в татарина. Столбовая Русь. 17.09.2023г.

113. Как Иван Грозный стал «Царём Царей», а Москва третьим «Царьградом». 09.11.2023 г.

114. Трагедия на сопках Маньчжурии 1905 г. Вернуть своё на Тихом океане. 29.11.2023.

115. Тунгус-«сибиряк» на памятнике 1000-летие России. Тунгусы-Маньчжуры оказались Юриями и Ильями. 17.12.2023 (nekto).

116. Молчание Рязани. Древняя история. 09.01.2024.

117. Сокрытая тайна Синеуса, Трувора и Единорога. Олень и Медведь. 09.02.2024

118. Звезда Сириус и город Сурск, река Сура, ВасильСурск. 07.03.2024 автор Тонких Г.Л. (nekto).

Статьи на «Дзен. Галина Тонких»

1. Могущественная держава «Попа Ивана» в книге Марко Поло.

2. Орки и их вожди в древней истории.

3. Волхвы и их могилы в книге Марко Поло. Саур могила. Волхвы и русы.

4. О фильме «Золотая Орда» (показ 2022 г.)

5. Всадники Апокалипсиса в Петербурге. Расследование.

6. Падшие Ангелы и восстание элит.

7. Вещая Птица Гамаюн и комета 1212 г. «Погибель земли Русской».

8. «Фатальная» Комета 1212 г. в мифах Древней Греции. Фаэтон.

9. Чем удивила Острожская библия.

10. Удар Зевса и «Глаз Сахары». Комета 1212 г.

11. Пермский край, Коми и «Великая Росия» у Марко Поло. Зыряне, Эрзя и Резане. 21.10.2022 г.

12. Персия до катастрофы в книге Марко Поло. Появление Ирана.31. 10.2022 г.

13.Странности «Сказания о Словене и Русе и городе Словенске». Молодая Россия и Древняя Русь. 14. 11.2022 г.

14. Цветущая Чукотка и древний Колымский Тракт в царство Гамаюна в книге Марко Поло. 19. 11.2022 г.

15. Золотая Орда в книге Марко Поло

16. Шапка Мономаха и созвездие Северная Корона. 8. 12.2022 г.

17. Изгнание Злых Сил. Злые силы названы поимённо. 12. 12.2022 г.

18. Атрибуты погибшего «Катая» из книги Марко Поло находятся в Москве. 18. 12.2022 г.

19. Найти Иерусалим…на Волге. 12. 01.2023 г.

20. Архангелы России-древние вожди народов. 22. 01.2023 г.

21. Древний Дракон и горы Урал. 30. 01.2023 г.

22. Читаю «Сокровенное сказание монголов»-ищу монгол. Часть 1. Юань 08. 03.2023 г.

23. В «Сокровенном сказании монголов» не те монголы. Часть 2. Монголы» и «Татары» 18.03.2023

24. В «Сокровенном сказании монголов» не те монголы. Не тот и Чингисхан. Часть 3. 22. 03.2023 г.

25. Читаю «Сокровенное сказание монголов»-ищу «Золотую Орду». Часть 11. 04.2023 г.

26. Демон. Его звали Хас. Читаю «Сокровенное сказание монголов». 20. 04.2023 г.

27. Чингисхан в мифах Древней Греции? 27. 04.2023 г.

28. «Неправильные» иудеи в книге Иосифа Флавия. 15. 05.2023 г.

29. Богатырь- Игла Бога (Шип Тёрна). 19. 05.2023 г.

30. Рождение новой элиты на картине Рафаэля «Музы на Парнасе». 09. 06.2023 г.

31. Опасная тайна карт Таро. Часть 1. 22. 06.2023 г.

32. Опасная тайна карт Таро. Часть 2. 25.06. 2023 г.

33. Смерть «Бессмертного» Вождя. Великий Кир, Ас и название Азия. 08.07. 2023 г.

34. Царство Казанское и Царь Саин в «Казанской истории». 27.07. 2023 г.

35. Казань «предивная». Под властью Дракона-Змея. Тайна сарацинов.12.08. 2023 г.

36. Мамай с литовским уклоном. « Неутомимая Ехидна» и Золотая Маска Баута. 22.10. 2023 г

37. Таинственный монах и русский царь Симеон Бекбулатович. О его «чудесном» превращении в татарина.27.10.2023

38. Как Иван Грозный стал «Царём Царей», а Москва третьим «Царьградом». 07.11.2023 г.

39. Трагедия на сопках Маньчжурии 1905 г. Вернуть своё на Тихом океане. Маньчжуры оказались Юриями 03.12.2023 Тонких Г.Л.

* «Казанская история. Библиотека литературы Древней Руси, т.10» (интернет).«простирающеся на полунощие до Вяцкие земли и до Пермьския (север), а на полудень – до половецкихъ предел» (юг).

**Карта в хорошем разрешении находится на сайте Михаила Волка и называется Карта Даниэля Келлера и Герарда Меркатора 1590 г. (7522г от сотворения мира в Звёздном Храме). Она приложение к «Книге о разнообразии мира» Марко Поло. На ней обстановка на момент 1298 г., год отбытия Марко Поло из Орды после смерти Великого Хана Кублая в Венецию).

«Книга о разнообразии мира». Марко Поло