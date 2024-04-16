Поражает описание брата Чингисхана Хасара в образе могучего полуфантастического Змея-«сущего ДЕМОНА»- Мангуса Гурельгу «НЕ ОБЫЧНЫХ людей порожденье». Даже Чингисхан не удостоился такого описания, как Хасар. Вероятно, панегирик Чингисхану пропал из эпоса. Чувствуется, что личность Хасара очень большого масштаба, большего, чем Чингисхан. И, несмотря, на это, в сказании о нём больше НИ СЛОВА. Главным в эпосе сделан Чингисхан. Кто такой Хасар и какая его роль в истории, казалось бы, эти вопросы навечно останутся великой тайной и она не будет раскрыта никогда. Но совершенно неожиданно эта личность всплыла во всей красе в образе Великого Змея-Дракона в Мидии. И он не просто Демон- это Верховный Жрец. Он Арий, окончание его имени Ар. Это имя «Арий» написано над головой Дракона (см. ниже). Он Хас.

В этом эпосе прямо сказано, что следующим вождём после Чингисхана будет его брат Хасар, названный в тексте Демоном Мангусом (Змеем). Это предсказал волхв Теб-Тенгри. Узнав об этом, Чингис помчался к Хасару, чтобы расправиться с ним, но мать ОэЛун его остановила. Тенгри говорит, что Чингис и Хасар будут править кратковременно-только «НА ВРЕМЯ». «§ 244. У Хонхотанского Мунлик-эчиге было семеро сыновей. Старший из семерых, по имени Кокочу, был Теб-Тенгри, ВОЛХВ…. Теб-Тенгри говорит Чингис-хану: "Вечный Тенгрий вещает мне свою волю так, что выходит ВРЕМЕННО ПРАВИТЬ государством ТЕМУЧЖИНУ, а временно ХАСАРУ. Если ты не предупредишь замыслы Хасара, то за будущее нельзя поручиться". Последняя очень тревожная фраза говорит об опасности, исходящей от Хасара, для Чингисхана. Вот какая просто незабываемая характеристика дана Хасару в эпосе.

"Мать Оэлун одного из сынков

Мясом людским откормила.

Ростом в три сажени будет,

Трехгодовалого сразу быка он съедает,

ПАНЦЫРЬ ТРОЙНОЙ на себя надевает,

Трое волов без кнута не поднимут.

Вместе с сайдаком людей он глотает:

В глотке у витязя не застревает.

Доброго молодца съест он зараз:

Только раздразнит охоту.

Если ж во гневе - не к часу сказать! -

Пустит, наладив стрелу-анхуа он -

Насквозь пройдя через гору, к тому ж

Десять иль двадцать пронзит человек.

…ЧЖОЧИ-ХАСАР прозывается он.

То НЕ ОБЫЧНЫХ людей порожденье:

Сущий он ДЕМОН - МАНГУС Гурельгу».

Если семья «светлорусых» «ОэЛун» действительно решила захватить Евразию, то можно предположить, что Хасар продолжил захватническую политику матери «Луны» и расширил земли, захватив Мидию.

В славянской мифологии

«У славян в христианстве Демон — синоним слова Бес, которым с XI века на Руси христиане собирательно называли всех языческих богов. Также при переводе Библии с греческого языка на церковнославянский и русский языки греческое слово Демон переводилось словом Бес, а в английской и немецкой Библии переводилось словом Дьявол — англ. devil, нем. Teufel» (Девил, Теуфил)(википедия).

Возникает вопрос, почему Хасар стал Демоном, Змеем, Бесом, Сатаной, Драконом и ДьяВолом одновременно?

Жёлтые

По логике вождями при жизни Чингисхана в «Сказании» должны стать братья Чингисхана (Хасар, Хачиун, Темуге), так как дети его ещё были молоды. Хасар в отличие от Чингисхана был законным (не приёмным как Чингис) сыном Есугая от матери Оэлун (они «жёлтые» «светлорусы» от Бодончара). Можно предположить, что Хасар и Чингисхан поделили сферы влияния и Хасар с военноначальником Хулагу («Дикая Коза»*), ушёл в Мидию с войском, взял там жену (Иду «дочь царя Мелисея» греч.) из элиты местного царя, а потом, убрав старую верхушку (Бесов), сам там стал царём Мидии Бесом и Великим Змеем- МанГусом , так как продолжил традиционную политику власти рода «Змей». Его жена Ида должна быть из «Змеев».

Мидия, вероятно, так названа была в честь Иды, потом она переименовывается в «Хазарию» в честь Хасара, а после гибели Мидии от кометы становится Аидом-Адом. Хасар стал там Аидом. Вот он со своими верными товарищами «3-х главым псом Цербером», вместе с ним провалившихся в огненный Ад.

Аид

Исходя из имени Джочи- Хасар, он Жёлчи-Жёлтый. Цепь его рода «Олени»+»Медведи», Бодончар «светлорусый» «жёлтый», Бату, Хайду (Лёд, «Барс» пятнистый), его сын Амба «Тигр», его дочь ОэЛун+муж Есугай, ХАСАР (п.123). Вот предок Хасара Бодончар на карте Таро –супер «жёлтый» в перьях и собакой.

Карта Таро "Шут".

В славянской мифологии.

Герой с тотемом, как у Хасара, «Змей»-это Змей Горыныч (Огненный), у него помощник Кащей Бессмертный. Другой персонаж Змей Змиулан. «ЗМИУЛАН, в восточнославянской мифологии ЦАРЬ ЗМЕЙ, владеющий большими стадами; ПРОТИВНИК Грома (Перуна) и Молнии. Возможно, выступает как продолжение образа Велеса».

Мангус-Сатурн и его Гусенницы

Если предположить, что эпос славянский, то многое должно объясниться из русского языка. «Мангус», вероятно, образован от слов «Мани Гусенница». Царство Мани было в районе устья реки Амур-Русская Маньчжурия, именно там прародина Хасара, откуда он пошёл в Мидию (Арал). Можно сказать, что Змей-это Большая Гусеница. Гусенница, по версии автора, это знаменитый узор в восточной одежде «турецкий огурец» с имитацией ножек гусенницы, похожий на на кокон бабочки с павлиньим глазом. Коконы висят на хвостиках, как зелёные огурцы.

Мидия, по словам Геродота, славилась очень красивой мидийской пёстрой одеждой, вероятно, с такими «восточными огурцами»-«гусенницами». Это символ плодовитости и волшебного преображения МанГуса. Конечно, ему в гарем поставляли царевен со всей Евразии, вот он и плодился.

По версии автора, этот «огурец»-это конкретная гусенница -крупнейшая по размаху крыльев ночная бабочка Европы и России- «большой ночной ПАВЛИНИЙ ГЛАЗ», или САТУРНИЯ грушевая (лат. Saturnia pyri) — бабочка из семейства павлиноглазок.

Оказалось, плодовитый как гусеница Хасар («Павлиний Глаз Сатурнии») имеет отношение к Сатурну. Этот герой ему очень подходит по смыслу. Вот перед вами Сатурн с КОСОЙ, оседлавший Драконов.

Он римский Бог земледелия, который как Крон (Вороней), «сжирал» своих детей (не в прямом смысле, они гибли в борьбе за власть). Неужели это и есть Всадник на Бледном коне (сером в яблоках), символ которого тоже КОСА. Он один из 4-х всадников Апокалипсиса. Его карта в Таро «Смерть». А вот барельеф Сатурна в замке Едзел, на его голове Месяц рогами вверх. Рядом с Сатурном его «Дикая Коза»* (верный Хулагу).

Ну какой из Сатурна (Хасара) «монголо-татар». Грек чистейший. Вот он второй на картинке Бог Сатурн (Хасар) в кафтане после Юпитера - симпатичный европеец. Сатурны были противниками Юпитера у греков (4*).

Демон ХасАр отец Змеи. Его жена Ида.

Когда он пришёл в Мидию, он создал свою династию. Она конкретно показана на фреске «Изгнание злых сил» Николо-Малицкого монастыря (ныне затопленного).

Здесь нарисовано три змеиных головы и эти головы (не все) потом будут срублены Росой и Артемидой во время войны богов, но останется «змеиное отродье»- «гусенницы». Судя по фреске, у него не было сыновей, а было 3 дочери от жены Иды, они все Змеи. Одна в мифах Древней Греции описана как Медея, а её отец Эет («суровый Астиаг» у Геродота). «Медея является прямым потомком бога Солнца Гелиоса (сына титана Гипериона) через своего отца, царя Колхиды («Ура Халдейский» библейский- Колдунов, автор) ЭЕТА. Согласно Гесиоду (Теогония 956-962), Гелиос и океанида Персея произвели на свет двоих детей, Цирцею и Эету. Затем ЭЕТ женился на океаниде ИДИИ, и Медея была их ребенком». Может, от имени Иды царство назвалось Мидия. Главенствовали женщины, матери и по именам цариц царства и назывались.

Вот сюда к этому Священнику (Хасару) («Эету» в мифах) («Иофору кенеезянину» в библии, 4*) с посохом мира и пришёл молодой 20 летний Ясон (Злат) и увёз совсем юную колдунью Медею и Золотое Руно. Может руно (рушитель) и названо было так, как Руно Злата не в смысле его цвета, а как принадлежность Злата, оружие Злата. От неё –«Бабы Злата» (Медеи) родились 2 сына. Старший был Люцифер. Перед приходом к Медее Ясон посетил юную жрицу Калисто, от которой у него родился самый первый сын Тесей. На родине у него тоже родились сыновья.

Цепочка рода такая: Эет (Хасар) и его жена Ида, дочь Змея (Медея), внук Люцифер (Денница).

Портрет Хасара

Из фрески Николо-Малицкого монастыря « Изгнание Злых Сил», также следует, что Демон ХасАр умер своей смертью и лежит в могиле, рядом с ним золотой венец и скипетр. Но даже из могилы его достали чёрные «Бесы» (бывшие властители «БестиАрии» и их царь Деиок, которого убил «Руса1» в тексте глиняных табличек) и Михаил Архангел тоже тычет его трезубцем.

Он был проклят Росой за то, что сделал с её семьёй и её сыном и теперь его хотят выкинуть даже из могилы. Его страна Мидия изображёна образно в виде Дракона Ария. У него три дочери «змеинушки» от жены «Иды», средняя «Медея», старшая «Кирка», младшая «Эгилея», они показаны как три змеинные головы на хвосте Дракона. Значит, жена Ида была из рода Змея или Водяного Змея Гидры, если дочки Змеи. Белоголовый худой старик с именем Диавол с пером на голове сидит на Драконе-это сам Хасар, на коленях старика сидит светлый мальчик Иуда (Люцифер) его внук. Наверное, это и есть загадочная элита Хазар, ставшая ненавистной росам.

В мифах имелось два дракона Белый Дракон и Красный Дракон. Хасар стал Белым Драконом, свергнув Красного. Ведь он от рода Бел-камня-Льда (Хайду) от Перуна (версия автора).

Если он отец Медеи Эет в мифах и «Суровый Астиаг» у Геродота, то вот его портрет в шапке с перьями (перо указывает на предка Перуна, по- русски Гром). Перед вами Астиаг. Он же Хасар. Он же ДиаВол, сидящий на Драконе. Это европеец, а не монгол. Он «Руса1», который убил ДеиОка.

Гобелен Ван дер Борга. Выезд царя Астиага

В картах таро ему посвящена отдельная карта Диавол, на которой он в виде гигантского козла с рогами восседает на троне. Мать Люцифера «Медея-Змея» становится главным вождём восставших магов против Росы. Вот она (Тома) мчится на Солнечной колеснице Змея Горыныча. На её голове «Драконовская» шапка.Внизу лежат убитые конкуренты –«жёлтые»-златы-росы, над ними причитает мать.

Хасар в русской истории

Можно предположить, что от Хасара и появились Хазары. Именно Хазары часть русской истории, которым клянётся отомстить за «буйный набег» Вещий Олег. Имя последнего царя Хазар ИоСиф прямо указывает на его род Ио-Луны от предка Сифа (Сита). Иосиф (он «иилий») был женат на «эллинке» в библии. Их сын Манасия будет убит Халдеями. Хасар совершал набеги на Русь, что и раздосадовало северных русов Олега Вещего.

Территория хазар

Хазария стала «единственным государством на юге Восточной Европы – от Кавказа до современной Казани, от Киева до границ нынешнего Казахстана. Даже Каспийское море называли Хазарским. Среди подчинившихся народов были и древние славяне». Сейчас историю «азиатизируют», пытаясь европеоидную элиту представить в азиатском облике, от которого потом трудно «отмыться». Конечно, назови земли Хасара «хазарским каганатом» и образ азиатский закреплён в сознании. Странный «хазарский каганат», возглавляемый европеоидной «жёлтой» элитой «светлорусов» Хасаром («Сатурном»). Вероятно, ещё до смерти Чингисхана ЦЕНТР власти переместился сюда к «Сатурну» в Мидию. Он становится правителем Державы, фактически всей Евразии. Поэтому в картах Таро он становится главным Арканом, а карту Чингисхана выбрасывают из колоды.

Историки относят хазар к русам.

Самое интересное, хазарами автор армянской хроники Моисей Каганкатваци (10 в.) называет русских. « С Севера грянул народ дикий и чуждый-Рузики (русские)…подобно вихрю распространились по всему Каспийскому морю до столицы Агванской, Партава». «Они предали город лезвию меча и завладели всем имуществом жителей». Сперва русы хотели мирно выстроить отношения, договориться, но жители начали их травить и убивать поодиночке, что вызвало ярость русских и гибель города. Если хазары русские, то говорили они (элита) на русском языке. Но у них был и второй язык (скифский). У них в союзниках были и другие племена.

Язык хазар

Согласно исследованиям Артамонова М. И. издания 1939 г. хазары успешные завоеватели, колонизаторы. Они военные союзники царя Византии Ираклия в 625 г. (должно быть около 1167г-1190, иначе получается два Хазара, один 625 г, другой около1167 г. в «Сокровенном сказании монголов»), который относился к ним по-родственному, во время встречи с хазарами обнял сына хазарского военноначальника и возложил на него свою КОРОНУ. Даже решил выдать за хазарского царя свою единственную дочь Евдокию. Из армянской истории мы узнаём, что Хазарское царство состояло из СОЮЗА разных племён "косоносцев-носящих косы" и "бреющих головы", "с распущенными волосами" и управлялось каганом. Джебу-ка-хан "царь СЕВЕРА" собрал "все племена и роды". Может Джебу это Джебе-Пика в «Сокровенном сказании монголов», полководец у Хасара? Имена и титулы хазар в "Истории агван" это Джибу-хан, Шад.

Над загадочным титулом ШАД историки давно ломают голову, который историками писался с маленькой буквы, что тоже ставило всех в тупик. Но ведь это же явно "ЧАДО" по- русски, по-болгарски и по-иллирийски. Джибу-хан оставил наместником своего «шада» (чада), т.е. сына или племянника, совсем ещё юного, у того "едва пробивался пушок на бороде". Другие их имена-Син Джибу (сын Джибу или Синий Джибу!) Зиевил, Чорпандархан.

Цари Византии с Хасаром оказались одной крови, говорят на древнегреческом языке (он похож на русский). Многое обьясняется из русского, Иуда от титула Иу Дей-деятельный, Люцифер это искажённое Льющий Свет. Мидийское слово «спако» это русское слово «собака». По крайней мере, элита хазарская мидийцев здесь говорит на русском языке.

Вера хазар

Когда-то два ХАЗАРА расписались в расписке Якова бар (сын) Хануки как «ГОСТЯТА сын Кабара Когена» и « Иуда по прозвищу СЕВЕРЯТА». У Гумилёва возникла версия об отношении хазар к евреям из-за иудейских имён, несмотря на очевидность русскости Гостят и Северят. «Но автор караим 11 в. Яфет ибн Али говорит о "ХАЗАРАХ, СТАВШИХ ИУДЕЯМИ, НЕ ПРИНАДЛЕЖА К ЕВРЕЙСКОМУ НАРОДУ". То есть свой хазарский "иудаизм"они создали сами и даже понятно в честь кого-в честь своего вождя ИуДея (Люцифера). Этот Дей внук Хасара. По отцу Асу он из «знатнейшего русского колена словенов», а по матери «Медее» смесь словена от деда и бабушки Иды (Змеи). Так как Хасар пришёл с востока (восток это «евр» на эллинском), то тихоокеанцы превратились в «евреев» на эллинском языке.

Из справки из словаря Бродгауза выясняется, что "иудейство" не была в единственном числе религией хазар в 900г. В справке написано, что у хазар в стане были судьи 9 или 7 человек по Ибн-Фоцлану и по Гаукау и Массуди, "двое судили по иудейскому (мидийскому, автор) закону, двое по магометанскому, двое по Евангелию, один был назначен для славян, русов и других язычников". Отсюда следует- с иудейской (иилийской) верой было 29 процентов от всех хазар, 29 проц. магометане, 29 проц. евангелисты, 15 проц. русы, славяне, язычники. Налицо смесь верований в хазарском войске. Как видно, европеоиды составляли большинство около 70%. Магометане 29%.

Здесь нет евреев, они не входили в хазарское войско. Не исключено, что они диаспорой действительно жили в Мидии и перед катастрофой ушли из Мидии, как и все, взяв с собой книгу истории хазар Тору. Со временем они стали считать Тору своей историей. Иудейство стало ассоциироваться с ними.

Имена библейские у хазар

Вы заметили, что возвращающиеся сейчас семьи староверов в Россию из Чили, Австралии, Африки, Аргентины с ветхозаветными-библейскими именами (Иосифы, Абрамы, Яковы, Аароны и т.д). Так упорно продолжают называть себя сибирские староверы и сейчас, не понимая, что этим самым зачисляют себя в современные иудеи-евреи. Так как в сознании уже чётко закрепилась формула: имя ветхозаветное, значит еврейское. А имена оказались староверские, сибирские от древнего вождя Илии. Староверы искренне считают Ветхий Завет (Историю Ильи) своей историей, а не еврейской. И она действительно их история. Это они перед прилётом ожидаемой кометы, выходили из «Сибирского Египта» с Тихого океанна «на Запад Солнца», а не евреи. Из-за этого начались войны.

В Ветхом Завете в чистом виде рассказана история великих завоеваний, в которых вышеперечисленные участники и прославились. Им достались НАВЕЧНО земли «от реки Египетской (сибири) до реки Евфрат, земли Кенеев, Кенезеев, Кедмонеев, Хеттеев, Ферезеев, Рефаимов, Амореев, Хананеев, Евеев, Гергесеев и Иевусеев, которые они завоевали «острием меча». Это сейчас государства Европы и южной Азии. Они от имён «сынов Иилевых», а не «сынов Израиля» (см. «Библейские имена в России» на сайте «Ящик Пандоры»).

Было принято, вступая в ряды хазар, называть себя вторым именем, а именно престижными именами «сынов Иилевых» (Иаковыми, Иудами и т. д.), как в Ветхом Завете. Что и сделали Северята и Гостята. То же делали и делают христианские священники и сейчас, называя себя вторым библейским именем. Эти Илии перешли на сторону Росы и сломили Дракона.

Кто служил у Хасара.

Если Хасар пришёл из Мани («Манги»), то он должен привести оттуда с собой военных. Военными там были Илья и Юрка (Джурка) –рыжеволосые славяне в одежде маньчжуров (п.115). Они были правителями на Амуре и не пускали сюда этнических монгол и китайцев вплоть до 1849 года, поэтому эта земля сейчас принадлежит России. Они «прароссы». Илья брат Юрки. Символ Юрки Перо Павлина (оно на его голове, п.115), а символ Ильи «Глаз Павлина»-бабочка Павлиний Глаз. Они потомки от «Стоглазого Баяна»-Павлина-руса по происхождению от «Геи» (Русь) и «Зевса» (Словенорусов). Часть народа и войска этого Ильи и пришли в Мидию. Это и должна быть элита Хазар-иилийцы. Культ Ильи в России огромен ( 2*см. сноску в конце).

В греческих мифах это «троянцы»- «илионцы», герои «Илиады» Гомера (4*Обоснование).

Оказалось, что в Острожской билии 1590 года нет Израиля. Вместо Израиля там Ииль и вера в божество Илию (2*)(п.4. Дзен). Оказалось, Ветхий Завет описывает историю Ильи и исход народов под его руководством на запад (на Урал и Русь) в предверии природной катастрофы.

После выхода из «Египта» (тихоокеанского) библейский народ (илионцы) упорно продолжал поклоняться «чужим» «египетским» богам Астарту, Астарофу, Ваалу, Дагону (книга «Исход»,"Исус Навин", "Первая книга царств").

Этих Иилийцев назвали иудеями, так как часть их пришли в Мидию служить Хасару и его внуку Иуде (Люциферу) по версии автора.

Рассеивание Хазар

Когда Хасар завоёвывал Мидию, он, конечно, не мог знать, что его Мидия обречена, что приблизительно в 1312 году она сгорит от кометы и превратится в «Аид», «обнулится». На её опалённые земли после 1312 г. потом пришли узбеки, казахи. Пришли также таджики и туркмены (вероятно, выходцы из Афганистана). Прежняя греческая европеоидная Мидия «этруссков» сгинула. Перед катастрофой 1312 г. народы Мидии и Персии стали покидать страну, уходя на север и запад или в горы.

- Южные русы Хасара (этруски-Эета русы) в основном расселились в Западной Европе и южной России. Вот их типаж из рисунка библии об Исусе Навине, где воевода Гедеон казнит царей «Мидии» Зевея и Салмана, они в золотых коронах.

Их типаж Емельяна Пугачёва и Степана Разина и русского уральского казачества. Часть пошли на Волгу и выгнали живших там булгар (диаспора болгар), которые вернулись в Болгарию. Так там появились пришельцы из Мидии хазары (южные русы-этруски), они должны появиться и на Руси. Их набегами был недоволен Олег Вещий.

-Также пришли из «Мидии» на Русь и малые племена: башкиры, современные татары и чуваши с тотемом «тюльпан» и «тюбетейками»- выходцы из Персии Дария (у него символ тюльпан). Сначала они ютились на вершинах гор, пережидая катастрофу, а потом спустились на опустевшие долины. Они не кочевые народы и не участники Золотой Орды. К Золотой Орде тихоокеанского Востока они не должны иметь никакого отношения, так как не жили на Тихом океане и у них полностью отсутствуют в национальных одеждах символы Орды и их кумиры (Сова, Олень, Медведь, Тигр, Орёл, Сокол, Слон, Верблюд). Сейчас казахи и татары делят между собой русскую Золотую Орду (она по-русски называется, а не по-казахски Золотая!) и напрасно, она им не принадлежит. Когда группа казанских мусульман «булгар» вдруг неожиданно получила от Ленина наименование «татары» в 1920 г, они, не долго думая, просто собрали все древние летописи о «тартарах» в 7 томах и объявили всем, что это теперь их история, сами не являясь «тартарами» по сути. «Тартары» 10-16 веков и «татары» (персидские «казанцы») 1920 года «рождения» это совсем разные народы (версия автора). В поисках своего древнего происхождения «казанские» современные татары забрели «не в ту степь». У них нет своих летописей и, когда они с важностью выкладывают в интернете как «свою» чужую историю из книги Абул Гази «Родословная татар… до Чингисхана», они не ведают, что Чингисхан не их герой. Чингисхан вообще ненавидел «та(р)тар», так как они убивали его предков (п.123). Чингисхан и его братья пришли с Востока от Тихого океана, а не с юга, как персидские мусульмане. Вот эти персидские мусульмане и присоединились к казанцам. Когда выбросили букву «р» из слова «тартар» получилась путаница. В простонародье пришельцев из Персии мусульман и вообще всех мусульман стали называться татарами. Отсюда пошла путаница.

- А вот калмыки Келлером на карте конкретно названы «безбородыми тартарами», а это значит, что пришли они в Мидию с Хасаром с тунгуских «тартарских» Тихоокеанских земель, а потом ушли из Мидии и поселились в современной Калмыкии. Они, вероятно, родственны бурятам-монголоидам и тунгусам.

-Киргизы (казахи, узбеки), как и все, тоже ушли из Мидии, а потом, где-то переждав катастрофу, вернулись на Арал. На одежде казахов замечены персидские символы «турецкий огурец», рога барана, цветок тюльпана или мака и чалма на голове. Киргизы упоминаются в «Сокровенном сказании монголов» в числе покорённых Чингисханом народов. Из них выделились казахи. Казахов раньше называли киргизами. Своё наименование «казахи» получили в 1936 г. при Советской власти. Их древние «казахские ханства», вдруг неожиданно появившиееся на современной карте, мягко говоря, противоречат дате появления казахов в 1936 г. После катастрофы, после пролёта кометы, их под своё крыло взяли остатки элиты Орды (УзБек), так как народы многие пропали, людей не хватало. Орда была уже не та и вскорости ушла в небытие-распалась. Прежнее устройство мира исчезло с исчезновением прежнего руководства «белой» элиты Орды и «белой» элиты хасар.

Хасар в картах Таро-Иерофант

Карты Таро названы Библия Библий. Там Тора-Правда. И там должен быть Хасар, второй завоеватель, второй персонаж после Чингисхана. Интересно, что в этой колоде главных Арканов Чингисхана выбросили и заменили на царицу, разжимающей пасть Льву. А вот Хасар стал главным арканом. Это 6 карта Таро называется «6. Верховный Жрец-Иерофант-Папа» и она в главных Арканах. Это самая экзотическая фигура. Прямо на груди у него ПЯТИКОНЕЧНАЯ ЗВЕЗДА. В другой колоде он Папа сидит между ДВУХ КОЛОНН. У него КЛЮЧ в руке. На скифском так назывался «отец»-«Папей», на греческом Зевс. На голове Иерофанта изображена в виде дуги Змея, с хвоста которой падает Сокол вниз головой.

ИероПент, то есть Иерофант расшифровывается по версии автора как «Герой 5-ти конечная Звезда». Он тут МегаПент-Главная Пятиконечная Звезда, повелитель 5-ти Сил (п.25). Он обвит Волом с рогами. На Воле стоят два Слона. В углах 4 маски с прорезями для глаз Льва (Попа Ивана) и Тельца, Орла и Человека. Внизу Мать (ОэЛун) с посохом власти держит в руке рогатый Месяц, рогами вверх, как на христианском кресте. Она маленького роста, а Иерофант ИСПОЛИН.

ИТАК. Царём великой Мидии становится ВТОРОЙ сын ОэЛун ДЕМОН Хасар (п.25). Демон Хасар сверг царя Мидии (Деиока) (на Арале) и сам стал царём-Змеем (Иродом, автор)-Пятиконечной Звездой. Это могущественный Жрец, ему стали подчиняться ПЯТЬ Сил: Лев, Телец, Орёл, Человек (Серый Волк Московии), Вол и Слоны (Индия). Это кумир католиков Папа. У него соратник Радамант самый справедливый судья. Вот он Радамант стоит в «Драконовской» шапке, Хасар (Эак) сидит на троне на шкуре барса-леопарда с пером на голове (он не драконовского происхождения, а от Перуна), рядом старец (Минос). «Будешь ты послан богами в поля Елисейские, к самым Крайним пределам земли, где живет Радамант русокудрый» Илиада Гомер.

Хасар в «Иудейской войне»-царь Ирод?

Его имя должно быть отмечено во всех хрониках, летописях. Это имя «Хасмонеи» вдруг всплывает в «Иудейской войне» Иосифа Флавия. В книге описана самая величайшая в мировой истории война великих государств и народов ИуДеев и Римлян. Эту войну помещают в Израиль на Средиземное море, но какие там великие государства? На карте ИуДея в Израиле это крошечный клочок земли. И это величайшее государство?! К книге Флавия «Иудейская война» возникает очень много вопросов. Надо посмотреть на «Иудейскую» войну Иосифа Флавия совсем другими глазами, абстрагируясь от Израиля современного. Тогда это война окажется совсем «Неиудейской» и на совсем другой земле, а конкретно в центре Евразии (Урал). Это война южных русов-Эетарусков (Ахейцев) с Северными Росами (словено-русами). Война Севера и Юга. Вероятно, в этой книге Хасар это царь Ирод, чей потомок (Иуда-Люцифер или сыновья Люцифера Молох и Асмодей) возглавит восстание против Римлян. Хасар, действительно, был иного рода, чем местные «Бесы» «Деиока».

Откройте в википедии раздел «Хасмонеи» и сразу «выскочит» вся его династия и портреты всех потомков на медальонах. Судя по внешности, они имели черты Мерганов рода моряков. У них нос с горбинкой, как у римлян (не греческий прямой). Царь Ирод имел на иконах и медальонах вполне славянскую внешность. Его изображают в Золотом венце, как Византийских царей.

Избиение младенцев Иродом

Феерия

Складывается просто феерическая картина. Клан «прусы»-те, которые после руссов, «голодранцы», но высокие по происхождению от Золотоволосого (Жёлтого Пса-«Золотого Дождя» Гермеса-они греки блондины-«жёлтые»), Есугай и ОэЛун решили завоевать всю Евразию по решению Богов.

- Первым начал это «святое» дело муж Луны Есугай, но неудачно, он в числе семи вождей погиб в первом походе «против Фив» ( версия автора). Оэлун осталась с малолетними детьми. Когда они подрастают, в дело вступают сыновья погибших вождей («эпигоны против Фив»). Начинает осуществляться цель Оэлун - власть над Миром.

-Вторым начинает и выигрывает старший неродной сын Есугая и родной для Оэлун Темучжин-Чингисхан. Он расчищает дорогу для своего клана Луны на Тихоокеанском Востоке, свергает прежние элиты (Иоанна-«Попа Ивана»-Льва) и становится «государём» Тихоокеанского Востока. Исходная их точка река Амур до Охотского моря. Он проводник самой сильной на тот момент власти драконидов Мидии и сам таков по крови от настоящего отца от Красного Дракона. Он на иллюстрациях к книге Марко Поло рыжеволосый, бородатый с благородным узким лицом европейца (п. 123).

-Третьим продолжает дело второй родной сын Есугая ДЕМОН Жёлчи ХасАр. Он уходит на юг Азии и подчиняет Мидию (ИуДею). Он зовётся Хас-Ас 1. Он Арий. Он убивает Дракона и сам становится Белым Драконом-Змеем. Затем царём ИуДеи становится его внук Иуда Люцифер. Его божество «местное»-Вол, поэтому он ДиаВол. Он ДеМон, потому что стал Драконом Змеем, а не Перуном Моно Единым Духом. Он истинный ариец «жёлчи» от Есугая и ОэЛун, но веры в Дракона. К нему перебежал, вероятно, бывший соратник Чингиса Чжамуха, его изображают в пёстром костюме мидян на греческих амфорах как Одиссея с дружком Диомедом. Также вместе с ним был военноначальник Хулагу (Дикая Коза*) сын Толуя и Джебе-Пика из рода «Мерганов»-верные Псы.

-В истории, помимо Хасара, где-то должны быть отмечены ещё два брата Чингисхана Хачиун и Темуге и сестра Темулун.

Заключение

Почему именно Хасар везде особо отмечен в истории, а не Чингисхан. По своей значимости он оказался «круче» Чингисхана. Он подмял под своё влияние всю Евразию и слава Чингисхана была забыта. Так появилась Хазария южных русов. Дело ещё в том, что он по крови был чисто-«жёлтый» рода Луны в отличие от Чингисхана, смешанного с кровью Красного Дракона. Дракониды развязали небывалую гражданскую войну между народами в центральной Евразии. Связано это с борьбой двух ветвей власти северных русов Росы и южан Медеи. У каждой был свой кандидат на власть. У Медеи Люцифер, у Росы её сын от Тесея Атис. Атис был устранён Змеями, а Роса выгнана. Так началась долгая кровавая гражданская война «Белой Розы шиповника » Росы и «Красной розы» Медеи. Она привела к таким жертвам и ВЗАИМОИСТРЕБЛЕНИЮ, что кровь текла рекой, и примирить воюющие стороны смогла только жертва из царского рода по закону человеческих жертвоприношений Мидии (ИуДеи). Этой жертвой стал Христос, поэтому его считают Спасителем Мира, версия автора.

Понадобилось ещё одна продуманная акция-забвение на 1000 лет, анафема-ПРОКЛЯТИЕ Дьяволу и Люциферу, чтобы улеглись страсти. И это история касается центральной Евразии и Древней Руси. 1000 лет прошло и эта история только сейчас выходит наружу.

Метаморфозы эпоса

Этот эпос «Сокровенное сказание монголов» - история становления словеноруссов и прусов («жёлтых») клана МонГо Хайду (Льда) в Евразии. Война родных братьев клана Луны между собой за власть. Когда русские авторы Кафаров, Козин вытащили после 1000 летнего забытья этот эпос, они даже и представить себе не могли, что последующие историки (Гумилёв) отдадут его кочевникам халху (совр. монголам), которые ничего такого о себе ни слухом ни духом не знали. Так тихоокеанские словено-русы стали «монголо-татарами». И теперь азиатские племена переписали на себя историю тихоокеанских словено-русов (росов), вставили свои живописные портреты с неописуемыми лицами вместо европейских и получилась у них «трагикомедия» в 7 томах. И это ещё по-божески. Это всё-таки не 25 томов «иудейской» истории. Теперь они самоутешаются придуманным могуществом на картинках в образе самодовольных баскаков и баев с плётками и бедными преклонёнными русами в колодках- идеалом власти государевой. Сейчас бы древние цари усмехнулись у себя в гробах таким метаморфозам (превращениям славянских царей в азиатских). Но не всё успели исправить, осталась дублирующая история росов (словено-русов) в картах Таро-Библия Библий. Её ещё не успели «окучить».

Эпос был написан на двух языках и, если бы сейчас оставить только славянский вариант, то никому в голову не пришло приписать его монголам. Например, вместо Темучжина тогда бы был Тёмный Чужак Ино, вместо его сестры ТемуЛун была бы Тёмная Луна-Месяц, вместо Джебе был бы Пика и т.д. Но поступили наоборот-«отмонголили». Интересно, какое славянское имя было у Хасара-Дей, Харитон? У Люцифера-Денница.

А вот, что произошло позже.

А дальше произошла война Росы и Дракона, в которой Роса проиграла первую войну, когда были убиты её родные и все её Вожди. Но настал момент ответной войны-реванш. Тогда и родилась Афина Паллада в сверкающих доспехах и всеоружии прямо из расколотой головы Зевса. Из треснувшего Бел-Камня –Льда рода Монго-Хайду.

Вот как этот момент изобразил художник. Четыре воинственные Девы едут на конях убивать Фоморов-Томоров, то есть Тому-Тамару –Фому-Змею-Дракона правительницу Мидии Медею. Под копытами коней красные розы-символ Томы. В центре Роса Звезда в сияющем ореоле на сером в яблоках коне Единороге и золотой ЧАШЕЙ (символ отмщения) в руке. Мидийцы Змеи убили главного вождя Росы Крылатого Зевса и сделали из его головы Чашу. Впереди безжалостная Артемида на белом коне Единороге с ДЕРЕВОМ рода в руке ( рябина!!!). Третья тёмноволосая суровая Дева в высокой шапке с головой Дракона на вороном коне со свастиками с МЕЧОМ и щитом в руках (наверное, от племени воевод «Юрки» -Павлинов Баянов). Четвёртая белая очень суровая Дева на белом коне с рогами Овна-Барана, как у племени Ильи-илионцев (троянцев, овнов). Она держит в руке ДРАГОЦЕННЫЙ КАМЕНЬ. Обратите внимание, на них шапки со Змеем у Артемиды и Драконом у третьей Девы. Знакомые шапочки. Их находят в древних могилах. Оказалось, на вершине этих высоких шапок властителей была голова Дракона, Змея или другого божества (Оленя, Лебедя). Возможно, это и есть бессмертная уцелевшая «драконья» голова Водяной Змеи Гидры. Это шапки элиты Перунов (Оскольдов-Осколков Льда Люта), знати, а не простолюдинов. В них сейчас любят себя изображать на картинках азиатские народы, позаимствовав у европеоидной знати эти высокие шапки.

А теперь посмотрите, кто летит над ними-Голуби, Буревестники и два Павлина наверху. На земле Орёл со змеинным хвостом. Павлин это символ Юрки-Джурки, предков Юрия Долгорукого. От Павлина осталось имя русского царя Павла. Голубь-символ Единого Духа Моно. Вот они истинные «монголо-татары»! Леди, а не монголы (Иллюстрация из «Книги захватов»). Это войны элит белых народов между собой, а не азиатских, результатом которых стало образование России вместо Руси. Но взаимоистребление «белых» продолжается. Это почувствовали азиатские народы. Версия автора.

ИСТОЧНИКИ:

"Кузари" Галеви.

"Турки и хазары"1939 г. Артамонов М.И.

«Иудейская война» Иосифа Флавия.

"Ветхий завет"сайт.патриархия.ру.», Острожская библия 1581г.

Сайт Ящик Пандоры-статьи «В оригинале Острожской библии нет Израиля», «Библейские имена в России». 2016г. апрель

«Сокровенное сказание монголов» в переводе Козина и Кафарова.

«Книга о разнообразии мира» Марко Поло.2015 г.

Карта в хорошем разрешении находится на сайте Михаила Волка и называется Карта Даниэля Келлера и Герарда Меркатора 1590 г. (7522г от сотворения мира в Звёздном Храме). Она приложение к книге Марко Поло. Она показывает обстановку 1298 г, на момент отбытия Марко Поло в Венецию из Орды Кублая (Хубилая).

Сайт Ящик Пандоры

86. Древние города на реке Алдан на карте Келлера 1590 г. Марко Поло на Алдане? От 18. 10. 2021.

92. Путь-3 Марко Поло от Охотского моря на озеро Байкал, реку Амур и в Маньчжурию (Китай). (Камбалу-Царьград) От 27.01.2022 г.

93. Путь-4 Марко Поло по Катаю (Охотское море). От 08.02. 2022 г.

94. Путь-5 Марко Поло в Манги (Охотское море). «Небесный город» Квинсай у Шантарских островов. От 15.02. 2022 г.

115. Тунгус-«сибиряк» на памятнике 1000-летие России. Тунгусы-Маньчжуры оказались Юриями и Ильями. 17.12.2023

116. Молчание Рязани. Древняя история. 09.01.2024 Тонких Г.Л. (nekto).

117. Сокрытая тайна Синеуса, Трувора и Единорога. Олень и Медведь. 09.02.2024 .

118. Звезда Сириус и город Сурск, река Сура, ВасильСурск. 07.03.2024.

119. Серый Волк Древней Руси 16.03.2024

120. Крылатый Барс 23.03.2024

121.«Сокровенное сказание монголов» эпос светлорусых племён Оленя и Сокола, а не монгол. Ч.1. «Ван-хан» и «Поп Иван» 31.03.2024

122. «Сокровенное сказание монголов». Ч.2 Рождённые Луной. Не «монголы» и не «татары». 02.04.2024.

123. «Сокровенное сказание монголов». Ч.3 «Поскреби» Чингисхана- найдёшь «славяна». 08.04.2024 (nekto).

124. Похлеще Чингисхана - его брат Демон Хасар. Хазары. Ч.4 «Сокровенное сказание монголов». 16.04.2024, автор Тонких Г.Л. (nekto).

Статьи на Дзен Сайт «Галина Тонких»

1. Могущественная держава «Попа Ивана» в книге Марко Поло.

2. Орки и их вожди в древней истории.

3. Волхвы и их могилы в книге Марко Поло. Саур могила. Волхвы и русы.

4. О фильме «Золотая Орда» (показ 2022 г.)

5. Всадники Апокалипсиса в Петербурге. Расследование.

6. Падшие Ангелы и восстание элит.

7. Вещая Птица Гамаюн и комета 1212 г. «Погибель земли Русской».

8. «Фатальная» Комета 1212 г. в мифах Древней Греции. Фаэтон.

9. Чем удивила Острожская библия.

10. Удар Зевса и «Глаз Сахары». Комета 1212 г.

11. Пермский край, Коми и «Великая Росия» у Марко Поло. Зыряне, Эрзя и Резане. 21.10.2022 г.

12. Персия до катастрофы в книге Марко Поло. Появление Ирана.31. 10.2022 г.

13. Странности «Сказания о Словене и Русе и городе Словенске». Молодая Россия и Древняя Русь. 14. 11.2022 г.

14. Цветущая Чукотка и древний Колымский Тракт в царство Гамаюна в книге Марко Поло. 19. 11.2022 г.

15. Золотая Орда в книге Марко Поло. 3. 12.2022 г.

16. Шапка Мономаха и созвездие Северная Корона. 8. 12.2022 г.

17. Изгнание Злых Сил. Злые силы названы поимённо. 12. 12.2022 г.

18. Атрибуты погибшего «Катая» из книги Марко Поло находятся в Москве. 18. 12.2022 г.

19. Найти Иерусалим…на Волге. 12. 01.2023 г.

20. Архангелы России-древние вожди народов. 22. 01.2023 г.

21. Древний Дракон и горы Урал. 30. 01.2023 г.

22. Читаю «Сокровенное сказание монголов»-ищу монгол. Часть1. Юань 08. 03.2023 г.

23. В «Сокровенном сказании монголов» не те монголы. Часть 2. Монголы» и «Татары» 18.03.2023

24. В «Сокровенном сказании монголов» не те монголы. Не тот и Чингисхан. Часть 3. 22. 03.2023 25. Читаю «Сокровенное сказание монголов»-ищу «Золотую Орду». Часть4. 11. 04.2023 г.

26. Демон. Его звали Хас. Читаю «Сокровенное сказание монголов». 20. 04.2023 г.

27. Чингисхан в мифах Древней Греции? 27. 04.2023 г.

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29. Богатырь- Игла Бога (Шип Тёрна). 19. 05.2023 г.

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31. Опасная тайна карт Таро. Часть 1. 22. 06.2023 г.

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37. Таинственный монах и русский царь Симеон Бекбулатович. О его «чудесном» превращении в татарина.27.10.2023

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39. Трагедия на сопках Маньчжурии 1905 г. Вернуть своё на Тихом океане. Маньчжуры оказались Юриями 03.12.2023 Тонких Г.Л.

*Рашид Ад-Дин. Чингис увидел двух мальчиков Хубилая с ЗАЙЦЕМ в руке и его брата Хулагу с ДИКОЙ КОЗОЙ.

** В. Сундакова «Что такое Луна по древне-русски».

1* Келлер перечисляет 5 самых древних «бородатых» племён «тартар» в надписи на карте, у него нет «монгол», он всех называет «тартарами» и «называются они в совокупности Ордой, а своего императора они кличут Хам» : Езахадары, Перекопы, Козаны, Нагаи, Казаки». Они все бородатые.

2* Культ Илии прослеживается у греков, славян, хазар, христиан. Мусульмане его звали Ильяс. В Сербии есть храм в его честь. Неслучайно имя Илии есть в названии греческой "Илиады", в названии столицы хазар Итиль, в названии земли Иллирии на Балканском полуострове, в названии Израиля, предсмертные слова Исуса Христа тоже были обращены к Илию ("Илия, Илия, ...") и княгиня Ольга, мать Святослава, построила первый храм в честь Илии-пророка у себя на родине на Псковщине в селении Выбуты. Илия-самый почитаемый святой на Руси, в Киеве ему был построен самый первый храм. Казаки почитают святого Илью Муромца, а войска ВДВ Святого пророка Илию. И библии есть упоминание о ИЛИИ. В библии написано, что в 18 днях пути от Египта (не совр.) находился богатый пшеницей Илиополь, куда был направлен с инспекцией Иосиф. Там он встретил прекрасную Асенефе дочь жреца илиопольского Потифера. От него она родила Манасию. Ясно, что в Илиополе имена греческие, и там живут «прагреки», почитающие Илию, так как город назван Или-ополь. Если сам Христос перед смертью взывает к Илию, то это и есть истинное имя его кумира.

3*« в далекоразстоятельном и незнаемом крае вашем от нашего величества честь и мир и милость ВАМ и по вас храбросердому народу СЛОВЕНСКОМУ, ЗАЦНЕЙШЕМУ КОЛЕНУ РУССКОМУ великим князем и владцом от моря Варяжского (Балтийского) и до моря Хвалимского (Каспийского), велебным и милым мне храбрственному ВЕЛИКОСАНУ, мудрому АСАНУ, счастному АВЕХАСАНУ вечне поздравляю, яко самех вас лицем к лицу любезне целую, сердечно приемлю яко други по сердцу моему и нагреднейшии подданицы нашему величеству и сию милость даю вашему владычеству»). « Сказание о Словене и Русе и городе Словенске». Письмо Македонского.

4* Обоснование. «Ценным источником информации о Руси может быть библия. В «Сказании о Словене и Русе и городе Словенске» история библейской семьи Ноя описана в сказании как история руссов и россов (словено-русов), а не евреев (п.118)».

«Также было предположено, что «Роса» –Белая Роза (Rossa) шиповника-Малая Медведица (РосоМаха от рода МоноМаха) была последней победительницей в Войне Богов, в итоге которой на карте появилась Россия вместо Руси. Написанные ею мифы Древней Греции, это и есть самая новейшая история, в которой описано становление России. Поэтому для исторического расследования можно использовать мифы, которые есть «быль». А иначе, зачем они были написаны. Как известно, историю пишет победитель» (п.118, 119).

5*»По распоряжению ильханов были написаны различные произведения на персидском языке.

-«Тарих-и Джахангуша» («История завоевателя мира» Джувейни 1252/1260 гг.,

-«Тарих-и гузида» («Избранная летопись» Хамдалах Казвини 1329/1230 гг.),

-«Джами’ ат-таварих» («Сборник летописей» Рашид-ад-Дина) и др. Главную летопись монголов «Джами’ ат-таварих» начали создавать в 1301 году при Газан-хане, а закончили работу над ней в 1311 году при Олджайту-хане. До нас дошел ее оригинал на персидском языке. Летопись писали СО СЛОВ знатоков монгольской истории и, судя по всему, многое писцы передавали «как слышится». Конечно, летопись Рашид-ад-Дина является самым главным историческим документом. Она настолько самостоятельна и самодостаточна, что все остальные свидетельства лишь уточняют отдельные моменты, указанные в ней».