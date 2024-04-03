Превращение «светлорусов» Бодончара (ч.1) в монголов в эпосе происходит очень просто-они вдруг без всяких на то видимых причин, предисловий и объяснений переименовываются в «монголов» и связано это с появлением нового племени ЛУНЫ.

Хайду

На первый план выдвигается некто ХАЙДУ праправнук Бодончара (светлоруса), рождённый от НАМОЛУНЫ (§ 45). «Сын Хачи-Кулюка, Хайду, по матери происходил от НамоЛуны». Хачи его отец, а Кулюк его дедушка. От Хачи остались топонимы Кача (в Крыму). Сведения о Намолуне скудные. Известно, что «Джалаиры убили и саму Намолун». «Намо» означает «я преклоняюсь» в санскрите. У Толкиена «Намо» значит судья в царстве мёртвых. С этим именем связано имя «ДиНамо», что значит «Сила». Есть имя Дина, оно «впервые встречается в Ветхом Завете, где так названа дочь праотца Иакова (со значением «отомщённая», «справедливость», «возмездие»)». Возможно, Намо мать Луны. Если у Хайду мать Луна, то он сам по матери Лунный и род его тоже Лунный. Если с его появлением его племя стало называться «монголами», значит, у него есть второе имя «МоноГосударь».

Намолуна? Картина Жозефины Уол

Было предположено, что подобный Единый Дух- МоноМах был у «прароссов», это Перун Лют Зверь Коркодил (Лёд), а его тотем пятнистая рысь или леопард-Барс (п.120.Крылатый Барс). Он же Волхв Каспар, у которого была напарница Волхв Мельхиор-Луна. Этот Хайду (Осколок Льда) очень на него похож.

«Лунные» сыновья Хайду.

У Хайду трое сыновей с интересными прозвищами или отчествами Дока (доктор или «на все руки дока»), Линх (Рысь с латинского) и ОртеГай. От наложницы (вероятно сестры жены) у него был четвёртый сын Чжоуредай (Чужой УреДай, автор).

Первые Государи всех монгол.

Сейчас при слове «монгол» автоматически включается годами вдолбленный образ дикого черноволосого монгола.

«Выключите» этот образ из сознания. Он не имеет ничего общего с описаными персонажами в «Сокровенном Сказании…», потому что правнуки «СветлоРуса» Хайду становятся первыми государями всех «МОНГОЛ» и их типаж -светлорусые, бородатые, усатые (п.121, ч.1).

Вот как так называемые «монголы» появляются неожиданно в тексте в параграфе § 52:

«§ 52. Всеми МОНГОЛАМИ ведал Хабул-хаган. После Хабул-хагана, имевшего СЕМЕРЫХ сыновей, всеми МОНГОЛАМИ стал ведать, по слову Хабул-хагана, сын Сенгун-Бильгея, АМБАГАЙ-хаган, хотя Хабул-хаган имел собственных семь сыновей».

Из текста следует, что первые государи-хаганы это:

1.Хабул от Доки,

2.Амбагай от Линха (Рыси-Руси).

АмбаГай («Тигр», автор)

Слово Амба всем понятно-«конец, гибель, смерть-каюк» в русском словаре. Имя АмбаГай становится нарицательным и означает «смерть». Значит, этот Амба плохо кончил, что и описано в следующем параграфе. Знаменитый тунгус Дерсу Узала из книги Федосеева именем Амба называет ТИГРА. Такая река Амба есть в Приморском крае, Новосибирской обл. и на Северной Земле. Именно в Приморском крае на реке Амур водятся Амурские тигры. Окончание его имени Гай говорит о происхождении из бородатых НаГаев. Это одно из 5 –ти племён самых древних «тартар»-племя НаГаев. Приставка «на» говорит об этом, как слово «нарост» от «рост», «набережная» - «берег», так и «нагай» от «гай». Гай в русском языке означает «густой лес».

«Амурский тигр (или уссурийский тигр) — популяция подвида тигра Panthera tigris tigris, населяющая Дальний Восток России и Северо-Восточный Китай. Также существует информация о небольшой популяции в Северной Корее. Амурский тигр занесен в Красную книгу Российской Федерации» (Википедия).

«Амурский тигр изображён на флаге и гербе Приморского края и города Владивостокa, а также на многих геральдических символах городов и районов края. Также амурский тигр изображён на гербе города Хабаровска, гербе Еврейской автономной области (бывшая Русская Маньчжурия Биро-Биджанская обл., стойбище эвенков) и был изображён на гербе Хабаровского края. До 1878 года тигр был также изображён на гербе Иркутска, но при утверждении гербов губерний императором Александром II в Санкт-Петербургскую геральдику пришло описание герба Иркутской губернии с сибирским словом «бабр» (тигр), которое посчитали за «бобёр»…». Вот в этих местах и оставил свой след Амба (Тигр).

Этот тигр тесно связан с мифами Греции и не безосновательно (см. «обоснование» в конце).**В мифах изложены не мифы, а опоэтизированная история «Росы», победительницы в Войне богов, в том числе история прапредка Перуна (Льда)-«Мономаха»-Крылатого Барса и появлении «праросов» на реке Амур в Приморском крае на Тихом океане. Именно греческий Дионис изображён на тигре! «Эллинистическая греческая мозаика, изображающая бога Диониса в виде крылатого ДАЙМОНА верхом на Тигре». Он тоже Мона с именем Дей Нис и, как будто, отражение персонажа Амбы. Его также изображают верхом на Барсе. Это должны быть реальные исторические персонажи истории россов.

Хабул

Хабул ПЕРВЫЙ правитель ГОСУДАРЬ «монгол» («прароссов Луны») и он брат Амбагая. Про него ничего неизвестно. Если Хабул брат Амбагая-Тигра, тогда и его животный тотем, вероятно, тигр или неизвестное нам животное, может птица. Судя по илюстрации «Сон Чингисхана» (п.121), это должно быть одно из трёх животных: Верблюд, Телец Рогатый и Белый Слон. Вероятнее всего Верблюд, он на картинке первый в этой группе, и «истоптал» всю нижнюю Азию до Афганистана, может и до Армении, оставив там топонимы (названия). Странно, но на картинке с Чингисханом нет Тигра, хотя его род связан с Амбой (см. ниже цепочку рода). Вот сведения из Википедии о Хабуле: он «дед Есугея, прадед (монг. элэнчэг) Чингисхана». «С его смертью союз очень быстро распался».

От Хабула, вероятно, осталось название город Кабул столица Афганистана, город Кабул в Пакистане и город в Монголии Кабул (на карте Келлера 1590 г., сейчас переименованный в совр. г. Улан Батор). Популярно в Азии имя Абул. Значит, он прошёлся по этим местам. Может от него даже название города ХабАровск, то есть Хаб Арий. Вот памятник основателю Иркутска казаку Похабову в Иркутске. Фамилия явно указывает, что он потомок царя ХабУла династии Хайду-«Осколок Льда» (ч.3). Они европеоиды по типажу.

По версии автора, все города названы в честь великих личностей-союзников и родственников «северных руссов» Росы-победителей над Змеем-Драконом Арием (Мидией). Это имена «светло-русов», переиначенные на скифский язык. Они все европеоиды.

В заключение можно сказать, что никаких этнических «монгол» тут не появляется, просто «светлорусы» переименовываются в «монгол» в честь нового лидера Хайду-МоноГоСударя, по версии автора, и дают начало ветке «Лунных светлорусов». Ведь Хайду рождён от НамоЛуны.

У славян подобный персонаж это сын Словена и Шелони (Селены-Луны) Перун (МоноМах). Его предок Скиф пришёл с Тихого океана на Чёрное море, а оттуда на озеро Ильмень на Русь. Там на Руси родился Перун (Мономах, автор), потом пошедший по Свету с врачевательницей «Луной» (п.119) сеять своё «лунное семя» в Персию, Афганистан, Арал, реку Амур. Он совершил в скитаниях замкнутый круг с востока на запад, юг и потом поворотил на восток. Вероятно, одно из проросшего «семени» «Мономаха» (Льда) было послано на реку Амур- это НамоЛуна. От неё родился Хайду (Осколок Льда).

В истории такое имя Хайду имел римлянин Гай Юлий Цезарь. В Азии распространено имя Кай, Каин, Гайк у армян, есть фамилия Гайдар и гайдамаки, может это просто совпадения.

После победы в «Войне Богов» над ЗмееДраконом-Мидией именно в честь ХАЙДУ (МонГо по версии автора) Росой и была названа современная Монголия, так как именно здесь на Амуре до Охотского моря было его царство- прапрапрадедушки Росы, а раньше оно называлось Миен-Мин на карте Келлера 1590 г.

Родственная цепочка «ЛУННЫХ» такая Мать НамоЛуна-сын Хайду (МоноГосударь)- его сын Линх (Линх на латинском Рысь-Барс), его правнук АмбаГай (Тигр)-дочь Амбагая ОэЛун, которая похищается ЕсуГаем- дочь Есугая и Оэлун ТемуЛун (Тёмная Луна-Месяц). Последняя, по версии автора, и есть будущая Северная Роса (белая роза шиповника).

Татары.

И тут же в следующем параграфе § 53 тоже неожиданно в противоположность «монголам» «рождаются» «татары». Вот как они появляются в тексте.

«§ 53. Однажды Амбагай-хаган лично отправился провожать свою дочь (Оэлун), которую он выдавал в замужество к ТАТАРАМ из племени Айриуд-Буйрууд, что на реке Уршиун между озерами Буюр-наур и Колен-наур. В это-то время Амбагай-хагана и схватили ТАТАРЫ ЧЖУИНСКОГО племени и повезли к АЛТАН-хагану КИТАДСКОМУ. Тогда Амбагай через посланника своего Балагачи, человека из БЕСудского рода, велел передать СРЕДНЕМУ из семи сыновей ХАБУЛ-хагана, ХУТУЛЕ, с тем, чтобы он, в свою очередь, передал следующее Хадаан-тайчжию из всех десятерых сыновей: "ОТОМСТИТЕ за меня, который самолично провожал свою ДОЧЬ, как ВСЕНАРОДНЫЙ КАГАН и ГОСУДАРЬ (Амбагай) народа. Мстите и неустанно воздавайте за меня не только до той поры, что с пяти пальцев ногти потеряете, но и пока всех десяти пальцев не станет".

Тут налицо насильственное СВЕРЖЕНИЕ законного ГОСУДАРЯ АМБАГАЯ Алтаном Китада («Катая», автор) с помощью Чжуинских ТАТАР. Алтан «Золотым царём» назван у Марко Поло. Кто такие «чжуинские», понятно из 1 части. Это племя «чужих»-«иных», присоединилось к «светло-русу» Бодончару Простаку (Шут) и породнилось с ним. Они пришельцы из Мидии (автор). Это можно узнать по их именам от «Ады». «Чужие»- род Чжадарай от Чжадарадай (Чужой Дар Ада Ай, версия автора), приёмный сын Алан Гоа, из него появилась выдающаяся личность ДЖАМУХА соратник Чингисхана. Он по версии автора из племени АДАН (АДы) -Мидия (сейчас это территория Казахстана, там было царство Дракона, сгоревшее от кометы)» (п.121).

В итоге, можно сказать, что никаких этнических татар тут тоже не появляется, просто ветвь от «светлорусов» Бодончара, «скрещенных» с южанами «чужими» от Ады (драконидами Ария), переименовываются в «татар». Здесь 2 типа «татар»: первые-Чжуины (чужие-иные) типажа европеоидов казаков Южного Урала Пугачёва, Разина и вторые «татары» от Золотого царя (бородатые меркиты, вероятно ответвление от Мага Мергана Морской Звезды-Посейдона в мифах**).

На лбу Посейдога морская звезда

Правильнее назвать их «тартары», потому что с таким именем, а не именем «татары» они названы на карте Келлера 1590 г., где по-русски и по-английски написано «тартары». И в книге Марко Поло в оригинале на старофранцузском языке они названы «тартары», а не татары. Келлер прямо называет самыми древними тартарами «Казаков» (1 из 5-ти самых древних бородатых племён, современные казахи не имеют к ним отношение, так как они безбородые и не европейского типажа). Причём появляется этот термин «тартары»-«татары» только в 16 веке при Иване Грозном, а до этого такого народа не было. Почему такое имя они получили при царе Амбагае «Тигре», автор эпоса не объясняет, но версия появления этого названия предлагается в «Заключении».

А вот перед вами портрет убийцы Тигра в римской мозаике**. Это Кентавр по имени НЕСС («тартарин») с огромным камнем в руке и сейчас обрушит его на Тигра (Амбагая). Рядом лежит убитый Тигром Лев (Поп Иван), а на постаменте рычит на Кентавра Барс (отец Амбагая Линх-Рысь-Рус-Барс-пятнистая или пегая Кошка, рысь монголы зовут «шилююс», явно искажённое слово Сила, на литовском «рысь» это Люся ). О Кентаврах подробно рассказывают мифы Древней Греции**. Они описывают битву Геркулеса, Тесея и ИоЛая с кентаврами.

Кентавра зовут также Кентаур и он может быть и с бычьей рогатой головой. Очевидно, они «Кены» из племени Лошади-Коня и реки Ур (Амур). Всадники. Оказалось, Кент самая распространённая фамилия в Англии, Канаде и США (семья Кеннеди). «Кены» упомянуты в Библии, а библия это БЫЛЬ. Они захватили южный Мадиам царства Ханаана. Они Всадники из племени скифов, версия автора.

Кентавр это Полкан у русов.

Игрушка Полкан и Крылатый Кентавр на втором фото

У русов Кентавр это Полкан-Полуконь. «Да, тот факт, что именно он помогал людям в битвах и сражениях имеет большое отражение в легендах и мифах. Поэтому он даже изображен на обережных орнаментах древних славян и является неотъемлимым образом традиционных русских керамических игрушек. Вот что читаем в описании к игрушке: «Полкан, огромный и добрый богатырь, защитник людей от сил зла. Он наполовину бравый генерал: грудь у него крепкая, лицо круглое с большой ОКЛАДИСТОЙ БОРОДОЙ, а туловище - как у КОНЯ, и на ногах копыта. На груди Полкана - лучистое СОЛНЫШКО. Полкан в каргопольской игрушке - это образ неодолимо могучего богатыря. Очень редко лепили Полкана удалым и молодцеватым, обычно он статный "стар матёр человек" (интернет . Полкан). В Петербурге аэропорт Пулково не в честь ли этого Полкана-Кентавра. Тогда и Питер должен быть Юпитером. Кентавры поклонялись Солнцу и понятно почему, там, где они жили первоначально у Сахалина, всходило Солнце над Миром.

Хутула.

Следующим каганом по завещанию Амбагая (Тигра) становится ХутУла. Улу-старший на скифском языке (южноказацком- тартарском). Сторонники Золотого царя (Алтана) «татары»- Чужие («ады») объединились с «удами» и не подчинились Хутуле. Отделились. И видимо сильно окрепли, потому, что 13 раз бился с ними Хутула, но не смог «воздаянием воздать» за смерть Амбы § 58. Не хотят «Золотые цари» власти нового племени «светлоруса» Хайду Хутулы, сопротивляются.

От Хута должны быть названы ЯКутия, Усть-Кут, ИрКутск. Река Анадырь на карте Келлера 1590 г. названа по-древнему КутиАрис. Это древний вождь Казачества. С его именем шли в Сибирь КАЗАКИ и так называли территории (не тунгусы их так называли). Они возвращали свои КОРЕННЫЕ земли древней державы, оставленные после природной катастрофы-падения кометы около 1312 года. Тогда отсюда вынуждены были уйти все народы и потом постепенно возвращаться обратно. Тунгусы возвратились первыми.

Заключение

Самое странное, что автор эпоса вначале, описывая «светлорусов», не объясняет, почему они вдруг становятся монголами и татарами. Но выявляется такая закономерность- при Хайду «светлорусы» разделяются на два лагеря- «монгол» сторонников Хайду и «татар» противников Хайду.

В стане «монгол» Хайду (Осколок Льда) Барс, Тигр. В стане «тартар»-Кентавр (человекоконь) и Лев. Как Геркулес боролся с Кентаврами, так и лунные «Монголы» боролись с «Тартарами».**

Так почему же их назвали «татарами» и почему их так не любил Чингисхан.

Чингис был из племени Хайду (Льда) по матери Луне, но «чужим»( драконидом) по отцу и он начал «отжимать» земли более древних «светлорусов» Ван-ханов и его друга Золотого царя, а также «Тартар». Те отчаянно сопротивлялись, но не смогли противостоять ему и ушли на Ледовитый океан на реку Колыма, там было царство Ван-хана. Всего было 5 племён «тартар» и какое-то одно видно очень «насолило» Чингисхану, поэтому он просто физически его уничтожил от ярости, были оставлены только маленькие дети (Кентавров?, автор). Как выяснится в ч.3 о Чингисхане, «татары», во-первых, убили отца его матери Амбу-Тигра, во-вторых, отобрали его «царскую» невесту Бортэ с намёком- «не по Сеньке шапка». Пробиться наверх и стать легитимным (признанным) царём, можно было только «ухватив» царскую дочь и родив от неё наследника. В-третьих, тартары убили его отчима Есугая. Мать Чингисхана, вероятно, наказала отомстить за него. Вот эту часть тартар, самых непокорных (Кентавров), и должен был истребить Чингисхан. Они убивали его предков, а те в ответ их.

На то, что тартары жили в устье Амура и на Сахалине, указывает до сих пор сохранившееся название Тартарский пролив у Сахалина. Он на старых царских картах и иностранных картах так назван, а на современных картах выброшена была буква «р» в середине и он превратился в Татарский.

Вероятно, это название осталось от древнего названия Тихого океана-Фарос (Свет)-Тарос. Подобное слово «Тарих» (в смысле «Мир»?) в наименовании всех персидских летописей о Чингисхане (см. список в конце***). Буква ϴ произносилась как Т или Ф. Дело в том, что на Тихом океане всходило Солнце и появлялся направленный СВЕТ-Фара с востока («евр») на запад («зефир»). «Фара (от греческого «Фарос») — источник направленного света» (википедия). Именно в районе Тартарского пролива Сахалина этот свет (Луч) делит Мир (Свет) на северную часть «борей» и южную «нот». Именно в этом месте находилось царство «Катай», сначала бывшее под властью Золотого царя (у Марко Поло он имеет русское название, не Алтан, имена поменялись после «отмонголивания» поэмы), а затем подчинившееся Попу Ивану (Ван-хану). Потом Катай подчинил себе Великий Хан Кублай (Хубилай).

Чингисхан не мог назвать державу «Тартарией».

Ведь он "истребил всех та(р)тар (они убийцы его предков)" и считать, что в честь своих ВРАГОВ он назвал свою державу-значит, противоречить логике. Он назвал свою державу, вернее переименовал державу Попа Ивана, убив Ивана, в честь своего первопредка Бортэ-ЧИНО (Ноя?) в Чинайскую. Тихий океан тоже на карте Келлера назван Чин, а прилегающая страна Манги тоже стала Чин. Прежнее название её было Цин (Син-страна Синего Неба-Небесная, автор). Китай южнее, поэтому он «ПодНебесная» страна. И только АНГЛИЧАНЕ на картах приблизительно в 16 веке для себя назвали землю Тартарией, и хотели сделать его общепринятым, но сами жители такого названия не припомнят, тем более, что оно чётко ассоциируется с Адом и ДьяВолом ( «Провалиться в Тартарары»). Приток реки Колыма Омолон на карте назван Тартар, древнее устье реки Колыма действительно провалилось в «тартарары» в океан при падении кометы приблизительно в 1312 г.

Когда род Хайду (Льда Монго) появился на Амуре, это вряд ли понравилось Ивану (Ван-хану) и его соратнику Золотому царю (Алтану). Они опасались «новичков»-лунных Хайду, набирающих силу, и поэтому убивали их элиту. Поэтому, Чингисхану, выходцу из семьи Монго-Хайду, пришлось с ними воевать и называл он их военную организацию «казаков» по месту их первого проживания (у Сахалина) у океана Фарос –«тартарами». Потом тартары (казаки), гонимые сначала Иваном, потом Чингисханом, ушли на Колыму и назвали её приток Омолон рекой Тартар (она на карте Келлера), и принесли сюда старое название океана. Тихий Океан- Фарос менял имена в зависимости от правителя: на Ани при царе МанГи (от него осталось название пролив Анниан на карте Келлера, сейчас это Берингов пролив), на Цин-Синий при Попе Иване, потом на Чин при Чингисхане («Чин» на карте Келлера 1590 г.), потом Тихий от греч. Богини Тихэ (версия автора). Темучжин в честь первопредка Борте-Чино назван был ЧинГисХаном.

Потом

Перед ожидаемой и предсказанной катастрофой от кометы, которая должна была произойти около 1312 г., все народы отсюда с Тихого океана и Ледовитого океана начали уходить заранее «в плен» на безопасные земли, поэтому началось брожение народов на территории Евразии и начались войны за место под солнцем. Элита восточных «руссов» «Ивана» ушла на Русскую равнину первой ещё при Чингисхане, так как он их «выгнал» силой. Так на Руси появился Сокол от Соколинного охотника БодонЧара, который сгорел в самых первых войнах, но возродился как птица Феникс-Финист Ясный Сокол. Также с приходом восточных «светлорусов» на Руси появился и символ предка Ивана Грозного Василия - обезглавленный Лев (Поп Иван) с «вырванными крыльями». ВасиЛевс с греческого языка на русский, значит Царь.

Крылатый Лев в римской мозаике

Современные татары к истории «Тартарии» не должны иметь отношения-они пришельцы с юга из Персии со своим символом «тюльпаном» (Дария) и никогда не жили на Тихом океане, поэтому Орда, «тигры», «барсы», «львы», «кентавры»- не их история, по версии автора. Они отсутствуют в их национальных узорах одежды и культуре. Барса, непричастного к Казани, сделали символом Татарстана совсем недавно-30 лет назад. Зато эти животные есть в узорах национальной одежды северных русов и их игрушках (Полкан). Это история войны европеоидных элит. Это Война нового «Лунного» клана Хайду Монго (Льда, «Словено-русов»-росов) с предыдущими правителями «Иванами», «Золотым царём», «Тарами» (Казаки) за власть.

Животные в узорах русского-славянского костюма: кони, единороги, павлины, олени, химеры, грифоны и т.д.

Вот какие кланы участвовали в формировании «монгол» -словено-русов-будущих росов на реке Амур и Тихом океане: они соединены в этой химере-грифоне, в котором изображён наполовину Крылатый пятнистый Барс и наполовину Тигрица с рогатой головой Козы (Аны). Она "ест" Ящерицу.

Другой документ Ибн Фадлана тоже указывает на принадлежность Грифона Русам. Вся накидка (киса) русского купца 10-11 вв в Крылатых Грифонах. Это тотем Русов и касается русской истории, а не кочевников и этнических монгол и татар. Последних (диаспора мусульман, получивших название «татары» только в 1920 г). нельзя путать с историческими тихоокеанскими «тартарами» (казачество-«кентавры», скифы), названных так историками в 16 в.

Продолжение в Части 3.Чингисхан.

Статьи на Дзен

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13. Странности «Сказания о Словене и Русе и городе Словенске». Молодая Россия и Древняя Русь. 14. 11.2022 г.

14. Цветущая Чукотка и древний Колымский Тракт в царство Гамаюна в книге Марко Поло. 19. 11.2022 г.

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23. В «Сокровенном сказании монголов» не те монголы. Часть 2. «Монголы» и «Татары» 18. 03.2023 г. Автор Тонких Г.Л.

24. В «Сокровенном сказании монголов» не те монголы. Не тот и Чингисхан. Часть 3. 22. 03.2023 25. Читаю «Сокровенное сказание монголов»-ищу «Золотую Орду». Часть4. 11. 04.2023 г.

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34. Царство Казанское и Царь Саин в «Казанской истории». 27.07. 2023 г.

35. Казань «предивная». Под властью Дракона-Змея. Тайна сарацинов.12.08. 2023 г.

36. Мамай с литовским уклоном. « Неутомимая Ехидна» и Золотая Маска Баута. 22.10. 2023 г

37. Таинственный монах и русский царь Симеон Бекбулатович. О его «чудесном» превращении в татарина.27.10.2023

38. Как Иван Грозный стал «Царём Царей», а Москва третьим «Царьградом». 07.11.2023 г.

39. Трагедия на сопках Маньчжурии 1905 г. Вернуть своё на Тихом океане. Маньчжуры оказались Юриями 03.12.2023 Тонких Г.Л.

Источники.

Сайт Ящик Пандоры 86. Древние города на реке Алдан на карте Келлера 1590 г. Марко Поло на Алдане? От 18. 10. 2021.

92. Путь-3 Марко Поло от Охотского моря на озеро Байкал, реку Амур и в Маньчжурию (Китай). (Камбалу-Царьград) От 27.01.2022 г.

93. Путь-4 Марко Поло по Катаю (Охотское море). От 08.02. 2022 г.

94. Путь-5 Марко Поло в Манги (Охотское море). «Небесный город» Квинсай у Шантарских островов. От 15.02. 2022 г.

115. Тунгус-«сибиряк» на памятнике 1000-летие России. Тунгусы-Маньчжуры оказались Юриями и Ильями. 17.12.2023 Тонких Г.Л. (nekto).

116. Молчание Рязани. Древняя история. 09.01.2024 Тонких Г.Л. (nekto).

117. Сокрытая тайна Синеуса, Трувора и Единорога. Олень и Медведь. 09.02.2024 .

118. Звезда Сириус и город Сурск, река Сура, ВасильСурск. 07.03.2024.

119. Серый Волк Древней Руси 16.03.2024

120. Крылатый Барс 23.03.2024

121.«Сокровенное сказание монголов» эпос светлорусых племён Оленя и Сокола, а не монгол. Ч.1. «Ван-хан» и «Поп Иван» 31.03.2024

122. «Сокровенное сказание монголов». Ч.2 Рождённые Луной. Не «монголы» и не «татары». 03.04.2024, автор Тонких Г.Л. (nekto).

Карта в хорошем разрешении находится на сайте Михаила Волка и называется Карта Даниэля Келлера и Герарда Меркатора 1590 г. (7522г от сотворения мира в Звёздном Храме). На ней обстановка на 1298 г при хане Кублае. В это год Марко Поло убыл в Венецию из Орды Кублая.

«Книга о разнообразии мира» Марко Поло.2015 г.

** Обоснование. «Ценным источником информации о Руси может быть библия. В «Сказании о Словене и Русе и городе Словенске» история библейской семьи Ноя описана в сказании как история руссов и россов (словено-русов), а не евреев (п.118)».

«Также было предположено, что «Роса» –Белая Роза (Rossa) шиповника-Малая Медведица (РосоМаха от рода МоноМаха) была последней победительницей в Войне Богов, в итоге которой на карте появилась Россия вместо Руси. Написанные ею мифы Древней Греции, это и есть самая новейшая история, в которой описано становление России. Поэтому для исторического расследования можно использовать мифы, которые есть «быль». А иначе, зачем они были написаны. Как известно, историю пишет победитель» (п.118, 119).

***»По распоряжению ильханов были написаны различные произведения на персидском языке.

-«Тарих-и Джахангуша» («История завоевателя мира» Джувейни 1252/1260 гг.,

-«Тарих-и гузида» («Избранная летопись» Хамдалах Казвини 1329/1230 гг.),

-«Джами’ ат-таварих» («Сборник летописей» Рашид-ад-Дина) и др. Главную летопись монголов «Джами’ ат-таварих» начали создавать в 1301 году при Газан-хане, а закончили работу над ней в 1311 году при Олджайту-хане. До нас дошел ее оригинал на персидском языке. Летопись писали со слов знатоков монгольской истории и, судя по всему, многое писцы передавали «как слышится». Конечно, летопись Рашид-ад-Дина является самым главным историческим документом. Она настолько самостоятельна и самодостаточна, что все остальные свидетельства лишь уточняют отдельные моменты, указанные в ней».