То, что эпос был похож на славянскую балладу, смущало всех. Поэтому она была отдана «монголистам», которые её хорошенько «отмонголили» и она стала на редкость занудной «неусвояемой» хроникой. Так может, эпос действительно первоначально и был эпосом славян, а не «монгол». При чтении «Сокровенного сказания монголов» в самых первых переводах Козина и Кафарова (там бел-камень, синь-камень, чёрный камень) начинают терзать смутные сомнения, что читаешь не сказание монголов, а «Книгу Голубиную» (сокровенную-глубинную, там тоже бел-горюч камень).

Было обьявлено, что это эпос о неких «монголах» и «татарах» на китайском языке, переведённый с утраченной летописи на уйгурском языке. Это ценный документ, так как там подробная родословная некого великого народа и правителей Азии на Дальнем Тихоокеанском Востоке. Начинается история с предка «ОЛЕНЯ МАРАЛА» и «НЕБЕСНОГО ПЧЕЛОВОДА». Потом описывается история появления первого рода Юань Ван-Хана («Иоана»-«Попа Ивана», автор) в ч.1, появление второго («Лунного», автор) рода Хайду (Скальда, автор) в ч.2 и далее появление от него династии «Темучжина» (Тёмного Месяца)-Чингисхана (ч.3).

В эпосе оказалось, что Дальний Восток Тихого и Ледовитого океана был хорошо заселён и представлял собою организованную державу с «Государём-Батюшкой» (так и написано в эпосе-«государь-батюшка»). То, что всё началось с первопредка Оленя, конкретно указано на иллюстрации к книге Марко Поло в рассказе о Чингисхане. Смотрите, на первом плане ОЛЕНЬ с тремя предками, во второй группе ЛАНЬ (самка оленя) с МЕДВЕДЕМ. Ниже молодой рыжый Чингисхан европейского вида с бородой спит и видит себя в венце («Сон Чингисхана»).

«ЛАНЬ, или европейская лань (лат. Dama dama) — олень средней величины, распространённый в Европе и Передней Азии». Она ДАМА. У славян это «самка оленя»-ЕЛЕНЬ. Есть ещё иранская ЛАНЬ (месопотамская дама), рога которой, как у лося, лопатообразные.

«В древнегреческой мифологии КЕРИНЕЙСКАЯ ЛАНЬ была волшебным и священным существом, принадлежащим богине охоты Артемиде» (википедия. Лань). Это и греческая история тоже.**

Начало

В начале эпоса речь о «монголо-татарах» вообще не идёт-там их просто нет, наоборот, речь идёт о появлении племени «светлорусых» «Усуней» (считай русуней). «Монголы» и «татары» появляются внезапно только в параграфе 52, там вдруг «светлорусы» переименовываются в «монгол». Здесь автор «Сказания…» прямым текстом говорит о «СВЕТЛО-РУСОМ» народе «небесного происхождения», зачатого «по изволению Вышнего Неба» (см. ниже). Типаж этнических монгол всем известен. Это по-своему красивый экзотический народ с чёрными прямыми волосами, узкими глазами, черноглазый, широкоскулый, коричневым цветом лица, они безбородые! от природы и не кудрявые ( в «Сказании…» есть кудрявое племя «татарина-меркита» Чиледу- он первый жених матери Чингисхана, упоминаются также бородатые меркиты). Но, несмотря на это, западные историки и азиатские историки этих явных признаков «светлорусости», «кудрявости», «бородатости», «усатости» не заметили и решили отдать «Сказание…» малочисленному кочевому племени в Монголии «халху», которые как в насмешку, полностью лишёны вышеперечисленных признаков. Их решено было объявить великими завоевателями (великими воинами Чингисхана), покорителями Азии и покорителями руссов, о чём они тогда сами даже не подозревали. Они за пределы Монголии и не выходили, в Европе нет монгольских лиц.

ЧАСТЬ 1. ПРЕДКИ

«§ 1. Предком Чингис-хана был Борте-Чино, родившийся по изволению Вышнего Неба. Супругой его была Гоа-Марал. Явились они, переплыв Тенгис (внутреннее море). Кочевали у истоков Онон-реки, на Бурхан-халдуне, а потомком их был БАТА-Чиган».

Допустим, это славянский эпос, поэтому разгадку имён попробуем найти в русском языке. История выглядит так. Некто Борте-Чино (сын НЕБА) с женой Гоа-Марал («ЗЕМЛЁЙ-Гоа) муж и жена. Она Олениха по отцу Маралу или матери Марал. Они переплыли внутреннее море (потопа) ТенГис -это остаток от потопа Каспийское море. То, что это море Каспийское, указывает имя Марал-так называют только Каспийского благородного пятнистого оленя. Может это случайное совпадение, но на Южном Урале у Каспия имеется солёное озеро Тенгиз, на котором кочуют огромные стаи розовых фламинго. Это косвенно указывает на остаток потопного моря Тенгис. Потом кочевали у истоков загадочной реки Онон. Ононом сейчас назван исток реки Амур. Поэтому можно предположить, что кочевали они в истоках современной реки Амур в направление к Охотскому морю вдоль северной границы Монголии и на их пути должна остаться древняя дорога. Это сейчас Байкало-Амурская магистраль вдоль реки Амур до Владивостока и Николаевска на Амуре.

Потом остановились на Бурхан-халдуне. Вдоль реки Амур расположен горный хребет Становой хребет. Его эвенки называют «Позвоночником Земли» из-за острых как зубы скал. Вот на нём и должна быть священная гора Бурхан -халдун (колдун, автор). Поможет найти её старинная карта Келлера 1590 г.-там отражена земля «Великих Хамов» на момент 1298 г. На Становом хребте видна специально выделенная выдающаяся гора. Это Гора «Емод» (возвышенное чувство, эмоция, англ.) или «Царь гора». Она показана на карте Келлера 1590 г. и названа «Sargora uel Ottorocora» (Саргора или Отторокора). Это явно русский текст англ. буквами «ЦарьГора или ОттоРогОра». Это Царь-Гора, «Рог Ора», которую зовут по-немецки Отто. Это современная гора Скалистый Голец 2412 или рядом Гора 2142 у истока реки Идюм (приток Алдана-Лены). Вот она на топографической карте. «Скалистая», вероятно, от имени «Скальд» (Хайду).

Если допустить, что это эпос «Голубиная Книга», то многое должно обьясниться из русского языка. Например, имя Бата-Чиган тогда значит Батя от матери ЧиАнны. «Батя» имеет хождение в Белоруссии, Украине, России, а вот в Монголии нет-там отец это «ав» или «элэн вввг», «холбоо вввг». Отсюда становится понятным происхождение слова Жиган (главарь) от ЧиГан. Борте, вероятно, значит бортник-пасечник лесных пчёл, почти что «Повелитель лесных Пчёл». А имя его жены Гоа-Марал значит Гея-Земля Олениха, отец её или мать Олень была из Каспия (там они Маралами называются).

ИТАК. По версии автора, предки вышли из Русской равнины (Гои-Геи-земли. «Гой, ты Русь моя родная», здесь «Гоа есть Русь») и, переплыв Каспий, пошли вдоль берега Амура и Станового хребта до Охотского моря. По версии автора, имена писались через чёрточку с упоминанием имя предка -отца или матери, сейчас это отчество. Борте-Чино значит Пасечник от отца Чино (чи Ной). Гоа-Марал значит Земля от Матери Пятнистой Оленихи. Борте-Чино родился не просто так, а по соизволению Высшего Неба, божьего соизволения-избран богом править.

Род Бата

Там (на Амуре) образовывается род Бортэ-Чино (от НЕБА) и Гоа-Марал (ЗЕМЛЯ). У них рождаются дети, среди них сын БАТА. «В значении отца Украинцы используют Слово батько, Белоруссы - Слово Баця, Русы применяют Слово Батя и Батька». Батюшкой называют священника. У греков это Папа-Зевс. Вот этим трём народам и должен принадлежать эпос о «монголах»!?

Вот от этого Бата и прослеживается вся родственная цепочка в ЭТОМ СКАЗАНИИ, так как именно она приводит к Чингисхану. Итого, от Бата сменилось 11 поколений, приблизительно это заняло 220 лет. 9- Борчжигидай (Гумилёв называет их синеглазыми) , 10- Мерган, 11- братья Дува Сохор Одноглазый («Циклоп», «астроном», в эпосе он «далеко видящий с дуба», автор) и ДОБУН МЕРГАН.

Род МерГанов связан с морем, на старых картах море названо «мер», и с именем Анна-Ганна праматери. К ним должны относиться «бородатые Меркиты».

Род Добуна

Далее прослеживается род ДОБУНА («Добрун»-«Добрыня», автор). Он женится на Алан-Гоа, она из Арих-усуна. (§ 5). Действие происходит на Бурхан-Халдуне (Колдуне) у речки Тенгелик (Становой хребет).

Алан-Гоа (ЛАНЬ, Елен,Олень автор) была с земли Арих- усун из Гоа (земли Ария (Р)усуна из Руси). От этой Алан образовывается РОД «ЮАНЬ» ( Иоана, автор).

Цепочка родственников выглядит так: Бата, 10 поколение Мерган «моряк», 11 Дува Сохор «дуб звездочёт, он далеко видел» и брат Добун Мерган «моряк добрыня», его жена Алан «Елен, Олень-Лань»-12 род Юань «иванов».

А ведь илюстрация выше нам прямо указывает-кем был Добун (Добрыня). Медведем. Чёрный Медведь стоит рядом с Ланью.

Река Бата

Род Бата распространился по реке АлДан приток реки Лена. Алдан так и назван на карте Келлера 1590 г. «Баутисус nunc Куиан». «Баути сус» может значит «маска на лице» или Паук, «паутина». Куиан- на скифском языке. Название реки как будто говорит о слиянии рода Бата (река Лена-Оленя) и Лани (совр. река АлДан).

Очень интересное совпадение- оказалось, имя «хана» Тохта на финском языке значит Звезда. Звёздами называли вождей. То есть, «прафинский» язык пришельцев «прароссов» на Амуре и скифский язык, упоминаемый у Геродота, это и есть тюркский. На нём «маньчжуры» Юрки (праросы) на Амуре тоже разговаривали (п.115). Это те Юрки и Ильи, которые ни одного китайца и монгола не пустили за Амур в Забайкалье.

ЧАСТЬ 2. ЮАНЬ (ИВАН, автор)

«§ 17. Долго ли, коротко ли - Добун-Мерган скончался. После смерти Добун-Мергана, Алан-гоа, будучи БЕЗЗАМУЖНЕЙ, родила трех сыновей. То были: Бугу-Хадаги, Бухату-Салчжи и БОДОНЧАР-ПРОСТАК». § 21. "Но каждую ночь, бывало, через дымник юрты, в час, когда светило внутри (погасло),1 входит, бывало, ко мне СВЕТЛО-РУСЫЙ человек; он поглаживает мне чрево, и свет его проникает мне в чрево. А уходит так: в час, когда солнце с луной сходится, процарапываясь, уходит, словно ЖЁЛТЫЙ ПЁС».

ИТАК. Алан родила двоих детей от мужа Добун-МЕРГАНА двух сыновей Бельгунотай и Бугунотай рода БАТУ (род Небесного Пчеловода и Оленихи-«Земли» из Каспия и Русской равнины)- и троих от «Жёлтого Пса»: Бугу-Хадаги, Бухату-Салчжи и БОДОНЧАРА. Последние трое «сыновья отмечены печатью НЕБЕСНОГО происхождения». Далее прослеживается род БОДОНЧАРА, который приведёт нас к Чингисхану. БоДонЧар – Чародей (автор), очаровывавший взглядом- одним словом колдун.

И они СВЕТЛО-РУСЫЕ. СИНЕГЛАЗЫЕ (так утверждает Гумилёв).

Род Бодончара («СВЕТЛОРУСА»- СОКОЛА)

«§ 23. По смерти матери пятеро братьев стали делить между собою имущество. При этом вышло так, что четыре брата – Бельгунотай (от Мергана), Бугунотай (от Мергана), Бугу-Хадаги (Рус) и Бухату-Салчжи (Рус) - забрали себе все, а Бодончару (Рус) совсем не дали его доли, считая его ГЛУПЫМ и неотесанным и не признавая даже за родственника.

Оседлал он Орок-шинхула, со ссадинами на спине, с жидким хвостом, наподобие свистун-стрелы, и пустил его куда глаза глядят вниз по течению Онон-реки. "Умереть, так умереть! Живу быть, так быть живу!" -сказал он ( это выражение до сих пор гуляет в народе в Забайкалье: «Живы будем, не помрём»). Ехал-ехал, и добрался до урочища Балчжун-арал». Тут построил он себе из травы балаган и стал жить-поживать. Он СОКОЛИННЫЙ ОХОТНИК (31).

Выясняется, что участь в семье простака (Чародея) была, как у Иванушки Дурачка. Ничего он не получил от братьев. Сел он на неказистую ободранную лошадку и ушёл по реке Онон до урочища Балчжун-арал. Вот он на карте «таро» ниже ДУРАК-ШУТ в пёстрой «персидской» одежде чародеев с узелком и собакой. Его число на карте Зеро-Ноль. Он начал с нуля и от него начался отсчёт Истории. Он стал СОКОЛИННЫМ ОХОТНИКОМ. Животный тотем Бодончара и его рода должен быть СОКОЛ. К слову сказать Сокол очень популярный топоним в России (Сокольники в Москве, Соколиные горы в Самаре, Соколы на Дмитровском соборе г. Владимир и т. д.). Этот Бодончар, хоть и простачок, но призвал к себе своих братьев и начал ПРИСОЕДИНЯТЬ к себе племена. Он обладал «очаровывающим взглядом» и ещё организаторскими способностями, так как именно вокруг него объединялись племена. Не таким уж он простаком оказался, если стал Вождём, в нём было качество делать дело не только для себя, но и для других бескорыстно, таких обычно называют «дурачками». Но произносят его с любовью, не в смысле «дебил», а в смысле «старающийся для других». Он поселился в истоке реки Амур.

Образование двух древних кланов

Итак, образуются два конкурирующих мировых в будущем мощных клана от одной матери Алан-Оленихи-Елень и от двух разных отцов, между которыми и завяжется борьба за власть в будущем.

Первый род Уны-Юны (Гуны). «Иваны», см. ниже.( В скобках ниже предположения автора)

1.Бельгунотай стал родоначальником племени Бельгунот («Белый гун») от Добун МерганаУна.

2.Бугунотай стал родоначальником племени Бугунот (Буйный гун) от Добун МерганаУна.

Их ОТЕЦ Добун Медведь, а дедушка Маг Мерган по имени Киян (надпись на карте Таро). Они от рода Бата (Небесного Пчеловода) и связаны с реками и морями (мер). Их знак на карте Таро «бесконечность», белая лилия и красная роза. Их мать Олениха-Алан-Лань.

Именно эти Уны (Аны) стали Иванами, когда соединились с Луной (Ио на эллинском). «Тартары, нужно знать, жили на севере, в Чиорчие, в той стране большие равнины, и нет там жилья ни городов, ни замков, но славные там пастбища, большие реки и воды там вдоволь. Не было у них князей, платили они великому царю и звали его по-своему Унекан, а по-французски это значит «Поп Иван»; тот самый поп Иван, о чьём великом могуществе говорит весь свет. Тартары платили ему дань, из 10 скотов 1 скотину». «Случилось, что тартары сильно размножились». Иван их решил расселить по разным странам, «чтобы не наделали ему зла». Тартары «опечалились» и «пустились на север в степь. Перестали ему платить дань» и поселились в Могуле (п.1Дзен. «Могущественная держава попа Ивана», Марко Поло «О разнообразии Мира» Гл. LXIV, стр.64.).

Второй род СветлоРусы «Небесные» (Готы от Отто).

3.Бугу-Хатаги стал родоначальником племени Хатаги (Ходок, автор) от Жёлтого Пса «СветлоРуса».

4.Бухуту-Салчжи стал родоначальником племени Салчжиут (Сал-Солнце?) от Жёлтого Пса «СветлоРуса».

5.БОДОНЧАР Простак стал родоначальником поколения Борчжигин от Жёлтого Пса «СветлоРуса» ( § 42).

Их ОТЕЦ «Жёлтый Пёс» (вероятно, золотоволосый, «Гермес» Лунного рода). Их знак на карте Таро знак «зеро» и белая роза. Их мать Олениха-АлАн-Лань.

Когда Ио-Луна (с эллинского) соединилась с Унами Аннами, получился ИоАн, то есть Иван, в эпосе Ван-хан. Лунный Ан. Земля Унов на Ледовитом океане на карте Келлера. А земля Луны на Амуре.

«Ваны- группа богов в германо-скандинавской мифологии, чей род заключил мир с Асами, с которыми они, то враждуют, то заключают союз».

Третий род. Присоединённые племена

1. Маалих, БАЯУДАЕЦ (оленевод) вошёл в семью Мергана и Алан. Маалих, БАЯУДАЕЦ мальчиком был отдан из другого племени на услужение Мергану. Он из рода Урянхаец-разводил оленей. Явно Маалих Баяудаец-Малый Удалец. Удальцы эти Баяны («Павлины», автор).

Бодончар ушёл к устью реки Онон (Амур) и там к нему подсоединяются племена:

2. БоЛюк из «тёмного бора» (Лука-луций-светлый, как жёлтый лютик, Люк распространённое англ. имя).

3. «Пленники» от Менен Баар, рождённого от Бодончара.

4. «Чужие»- род Чжадарай от Чжадарадай (Чужой Дар Ада Ай, версия автора), приёмный сын Алан Гоа, из него появилась выдающаяся личность ДЖАМУХА соратник Чингисхана. Он по версии автора из племени АДы –из Мидия (Арал и Южный Урал, земля Дракона Ария).

Территория Мидии определилась из книги Марко Поло и карты Келлера 1598 г. именно на территории Южного Урала, реки Аму Дарья, Сыр-Дарья (бывший стан Уральского Казачества).

ИТАК. Именно Бодончар стал ЕДИНЫМ ВОЖДЁМ ВСЕХ братьев. Здесь история появления ДВУХ веток рода: ветка Унов (Небесных Оленей) от «Добруна Мергана» и ветка Русов «небесных» Чародеев от «Жёлтого ПСА» (золотоволосого). Эта история с Бодончаром явно связана с Иванушкой-Дурачком из русских славянских сказок. Причём смысл «дурачка», не в смысле «дебил», а в смысле добродушный, простой, очаровывавший взглядом. Его любят за это, поэтому объединяются вокруг него. Он Чар-Цар (СветлоРусых) (версия автора). Именно в русских сказках Иван Царевич-Чаревич. Его тотем СОБАКА (Пёс) и СОКОЛ. Он спустился к низовью реки Онон (Амур) и там поселился (район от городов Владивостока до Николаевск-на Амуре) и стал СОКОЛИННЫМ охотником.

Следует отметить род Бельгунотая. От него остались топонимы на карте Келлера: горы Бельгиан (Момский хребет). Возможно это предки бельгийцев. «Исторически на территории Бельгии проживало кельтское (галльское) население — белги». Типаж бельгийцев- русоволосые и светлоглазые. «Синие» кельты раскрашивали себя в синий цвет.

Вывод можно сделать такой- «Русы» с Русской равнины (Гоа-Геи) распространяются на Дальний Восток к Охотскому морю. Этого моря ещё нет, на его месте прекрасная речная райская долина, показанная на карте Келлера 1590 г., там будет знаменитое царство Катай (не Китай). ТАМ появляется из вышеперечисленных родов династия «ЮАНЬ» (Иоан), которую возглавлял самый могущественный правитель всех племён ВАН-хан и его сын САНгум (а по-русски Саня).

Ван-хан

Ценность этого эпоса в том, что он приоткрывает тайну жизни Ван-Хана (Пресвитера Иоанна у Марко Поло). «Древлеславного Великого Государя Ван-хана» § 189.

Именно к Ван-хану первому обратился совсем молодой Темучжин за помощью, чтобы он помог собрать его разбежавшийся улус, после убийства его «отца» (отчима) Есугая. Дело в том, что Ван-хан и Есугай были побратимами-Андами и близкими по родству. КЕРЕИТом был Ван (Кервус звали Оленя. Википедия. Олень). Есугай КИЯТОМ. Есугай помог Вану победить дядю (§ 150). Другой раз Ван-хану помог уже сын Есугая Темучжин. Ван-хан говорил: «Сыновей у меня все равно что нет: один-единственный САНГУМ. Сделать бы мне сына моего Темучжина старшим братом Сангума! Вот тогда бы и стало у меня два сына, и тогда - на покой". После этих речей Ван-хан сошелся с Чингис-ханом в ТУЛЬСКОМ Темном Бору, и они дали друг другу обеты отцовства и сыновства» (§ 164). Темучжин становится «названным» сыном Вана. (У Марко Поло Темучжин брат Ивана). Ван-хан был уже СТАР.

Но отношения их резко меняются, когда Темучжину Ван-хан отказал дать невесту Чаур-беки (Чародейку, автор) для старшего сына Джочи. (§ 165). Они указали на его более низкое происхождение-унизили. «Чингис-хан внутренне охладел и к Ван-хану и к Нилха-Сангуму». А потом так случилось, что он пошёл на Вана войной и, когда победил Ван-хана, взял себе его одну из жен и невестку для Джочи из Ванова рода. Ван-хан беспечно пировал в золотом шатре, когда его войска бились с Темучжином. «Непокорные Ван-хан и Сангум сбежали». Ван-хана случайно убил у ручья один из воинов найманов. Вот как дословно это описано в тексте.

§ 185. Хариудар же и Чахурхан сказали Чингис-хану: "Ван-хан, в совершенной беспечности, пирует и веселится в ЗОЛОТОМ ТЕРЕМУ. Двигаясь без остановки день и ночь, мы можем накрыть его внезапным налетом". Одобрив это предложение, он послал с передовым отрядом Чжаурчедая и Архая. Не делая даже ночных остановок, подошли и окружили Ван-хана в Чжер-кабчигайской пади Чжечжеерских высот. Три дня и три ночи шел бой. Наконец, окруженный со всех сторон, неприятель на третий день сдался. Недоумевали, каким образом Ван-хану с Сангумом ночью удалось спастись бегством.

Смерть Ван-хана.

§ 188. Непокорные же Ван-хан с Сангумом спасались бегством. Ван-хан, намереваясь напиться, подошел к речке Некун-усун в урочище Дидик-сахал и как раз наткнулся на караул Найманов под командой Хорису-бечи. Хорису-бечи схватил Ван-хана. Тот стал уверять его, что он Ван-хан, но Хорису-бечи, не зная его в лицо, не поверил и тут же УБИЛ. Чтобы не попасть в Дидик-сахальский Некун-усун, Сангум пошел в обход и забрел в пустыню.

§ 189. Гурбесу, мать Найманского Таян-хана, говорила: "Ван-хан ведь был древнего ханского рода. Пусть привезут сюда его голову. Если это действительно он, мы принесем ей жертву". Послали к Хорису-бечи, и тот отрезал и доставил его голову, которую и опознали. Разослали большую белую кошму и, положив на нее голову, стали совершать пред нею ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ, сложив молитвенно ладони и заставив невесток, совершая положенную для них церемонию, петь под звуки лютни-хура. Как вдруг голова при этом жертвоприношении РАССМЕЯЛАСЬ: "Смеешься!" - сказал Таян-хан и приказал вдребезги растоптать голову ногами. Тогда Коксеу-Оабрах и говорит: "Вы же ведь приказывали отрезать голову покойного хана и доставить ее сюда; с чем же это сообразно самим же и попирать ее ногами? Недаром наша собака что-то не к добру начала лаять. «Тебе ли (Таяну), нездешнему, править». «Сможешь ли ты … править благородными, а также и многочисленными холопами-чернью моего улуса» (как правил Ван-хан).

У Марко Поло Ван-хан описан как «Пресвитер Иоанн» или «Поп Иван»-Священник. От него должен остаться ЧЕРЕП-ЛОБ священная реликвия «иванов» (руссов), которая «рассмеялась» (вам ли (Чингисидам) править благородными!).

У него остался сын Сангум. Ван-хан на сына очень сердился, так как тот был очень задирист. У Марко Поло это и должен быть знаменитый «царь Саин» или его сын Нилху-Саин, который три года не сдавался Стоглазому Баяну (князю Кублая), но потом всё-таки подчинился. Вероятно, судя по названию, великолепный каменный город-ПОРТ КвинСАИ, столица царства Манги, тоже была Саина городом. Саин-Александр-Парис в греческих мифах (автор). Местонахождение Царства Саина в книге Марко Поло описано конкретно. Оно в истоках реки Алдан (см. белый круг на карте), там же западнее находится ГОРНОЕ КОЛЬЦО КОНДЁР.

Это опознавательный СИМВОЛ его царства-«Баранка»-«ТОР»(ФОРвард-главный нападающий игрок). В эпосе Сангум в бою был серьёзно ранен стрелой в щёку и эта примета может где-нибудь отмечена в исторической хронике. Он должен проявиться как «человек в маске» какого-либо животного (сокола? Баутисуса?).

Типаж

Тут даже не надо быть экспертом, чтобы составить портрет клана Бодончаров (светлорусые и синеглазые, кучерявые, бородатые и усатые). Вот их типаж на картинке. Их невозможно спутать с этническим монголами.

После.

И только после Юаней (Ван-хана) появляются ТЕ, которые «после русов» от следующего нового Вождя Хайду (см. ч.3). От Хайду, рождённого от НамоЛУНЫ, появляется ЛУННЫЙ род (ч.2).

Заключение

Как видите, «монгол» на горизонте пока не видно, кругом одни «светлорусы» с «немецким» уклоном –имя предполагаемой горы Бурхан- Халдун немецкое Отто (Отто это «Утана» на персидском языке у Геродота) на карте Келлера 1590 г. Недалеко расположен Кондёр-знаменитое КОЛЬЦЕВОЕ («баранка»), КАК ЗНАК «ЗЕРО»-ТОР у БОДОНЧАРА (на карте таро), горное образование с месторождением платины государственного значения. Это опознавательный знак земель Бодончара, см. белый круг на жёлтой карте. Места эти сейчас совершенно безлюдные и дикие и только вахтовики прилетают сюда на работу на добычу платины.

Знак Зеро означает «пустота»-«ноль». Это «начало отсчёта» времени истории династии Ивана (Юань)-восточных русов. Не просто так в книге Марко Поло прямой 6-й потомок «Попа Ивана» был назван именем Георгий Жор (Зор), т. е. «Зеро» от первого прозвища Бодончара ЗЕРО. Имя Георгий указывает на происхождение его от Геи-Земли (Гоя-Русская равнина, «Гой- ты Русь моя родная», во второй фразе «Гой, еси Добрый Молодец» подразумевается, что Добрыня еси- «есть» родом из Гои-Русской равнины).

Обратите внимание на карте таро «Бодончар»-Дурак держит в руке цветок- «Белая Роза Шиповника». Бодончар предок этой Розы. Это знак «Северной Росы», которая и создала «Великую Россию» на севере, описанную в книге Марко Поло, а затем пошла дальше на Русь. На карте нет ни одного «пустого» знака. Здесь Солнце, Белая Собака и Белые снежные острые горы (Становой хребет). На карте таро Дурак стоит на краю пропасти, на других картах он падает, но успевает зацепиться в последний момент.

Теперь посмотрите на группу Богов из греческих мифов, справа стоит наш герой «Бодончар» (Светлорус) с «баранкой» в руке и рядом стоящим бараном. А ведь только в России пекут такие «баранки», вероятно в память о прапредке тихоокеанских и северных руссов («Бодончаре»). Это русский бренд. Здесь всё связано с руссами.

ВНИМАНИЕ! Сейчас в этом барельефе откроется тайна рождения Бодончара! «Бодончар» явно рукой с «баранкой» указывает на своего отца Гермеса (вероятно, это и есть «Золотой Дождь» -Плутон-Гермес или «Жёлтый Пёс»). Тот в свою очередь протянутой рукой указывает на Посейдона с трезубцем, на тронах сидят их предки Небо-Уран с ОРЛОМ и Гея-ЗЕМЛЯ, она опирается ногой ПАВЛИНА (Стоглазого Баяна). Посмотрите внимательно на Бодончара-в нём нет ни одной монгольской черты. Он грек.

В итоге можно сказать, что Автор ЭПОСА нам прямым текстом говорит, что предки неких «монгол» это «светлорусые»-восточные РУСЫ. Нас же уверяют, что это этнические монголы. Здесь скрыта какая-то грандиозная МИСТИФИКАЦИЯ-подмена одного народа другим. Здесь описано появление человеческой цивилизации «иванов» и «праросов» на Тихом океане, в районе Монголии. Их первопредки «Олени». Этнические монголы –«халху» жили рядом и им «досталась» (была приписана) чужая слава будущих росов. Эти «росы» и пошли с востока на Русскую равнину, а не монголы.

Продолжение в следующей части 2. Там появятся «монголы» и «татары», в ч.3 появится Чингисхан.

Статьи на Дзен

1. Могущественная держава «Попа Ивана» в книге Марко Поло.

2. Орки и их вожди в древней истории.

3. Волхвы и их могилы в книге Марко Поло. Саур могила. Волхвы и русы.

4. О фильме «Золотая Орда» (показ 2022 г.)

5. Всадники Апокалипсиса в Петербурге. Расследование.

6. Падшие Ангелы и восстание элит.

7. Вещая Птица Гамаюн и комета 1212 г. «Погибель земли Русской».

8. «Фатальная» Комета 1212 г. в мифах Древней Греции. Фаэтон.

9. Чем удивила Острожская библия.

10. Удар Зевса и «Глаз Сахары». Комета 1212 г.

11. Пермский край, Коми и «Великая Росия» у Марко Поло. Зыряне, Эрзя и Резане. 21.10.2022 г.

12. Персия до катастрофы в книге Марко Поло. Появление Ирана.31. 10.2022 г.

13. Странности «Сказания о Словене и Русе и городе Словенске». Молодая Россия и Древняя Русь. 14. 11.2022 г.

14. Цветущая Чукотка и древний Колымский Тракт в царство Гамаюна в книге Марко Поло. 19. 11.2022 г.

15. Золотая Орда в книге Марко Поло. 3. 12.2022 г.

16. Шапка Мономаха и созвездие Северная Корона. 8. 12.2022 г.

17. Изгнание Злых Сил. Злые силы названы поимённо. 12. 12.2022 г.

18. Атрибуты погибшего «Катая» из книги Марко Поло находятся в Москве. 18. 12.2022 г.

19. Найти Иерусалим…на Волге. 12. 01.2023 г.

20. Архангелы России-древние вожди народов. 22. 01.2023 г.

21. Древний Дракон и горы Урал. 30. 01.2023 г. Автор Тонких Г.Л

22. Читаю «Сокровенное сказание монголов»-ищу монгол. Часть1. Юань 08. 03.2023 г. Автор Тонких Г.Л.

Источники.

Сайт Ящик Пандоры 86. Древние города на реке Алдан на карте Келлера 1590 г. Марко Поло на Алдане? От 18. 10. 2021.

92. Путь-3 Марко Поло от Охотского моря на озеро Байкал, реку Амур и в Маньчжурию (Китай). (Камбалу-Царьград) От 27.01.2022 г.

93. Путь-4 Марко Поло по Катаю (Охотское море). От 08.02. 2022 г.

94. Путь-5 Марко Поло в Манги (Охотское море). «Небесный город» Квинсай у Шантарских островов. От 15.02. 2022 г.

115. Тунгус-«сибиряк» на памятнике 1000-летие России. Тунгусы-Маньчжуры оказались Юриями и Ильями. 17.12.2023 Тонких Г.Л. (nekto).

116. Молчание Рязани. Древняя история. 09.01.2024 Тонких Г.Л. (nekto).

117. Сокрытая тайна Синеуса, Трувора и Единорога. Олень и Медведь. 09.02.2024 .

118. Звезда Сириус и город Сурск, река Сура, ВасильСурск. 07.03.2024.

119. Серый Волк Древней Руси 16.03.2024

120. Крылатый Барс 23.03.2024

121.«Сокровенное сказание монголов» эпос светлорусых племён Оленя и Сокола, а не монгол. Ч.1. «Ван-хан» и «Поп Иван» 31.03.2024 автор Тонких Г.Л. (nekto).

«Сказание о Словене и Русе и городе Словенске».

Карта в хорошем разрешении находится на сайте Михаила Волка и называется Карта Даниэля Келлера и Герарда Меркатора 1590 г. (7522г от сотворения мира в Звёздном Храме).

«Книга о разнообразии мира» Марко Поло.2015 г.

** Обоснование

«Ценным источником информации о Руси может быть библия. В «Сказании о Словене и Русе и городе Словенске» история библейской семьи Ноя описана в сказании как история руссов и россов (словено-русов), а не евреев (п.118)».

«Также было предположено, что «Роса» –Белая Роза (Rossa) шиповника-Малая Медведица (РосоМаха от рода МоноМаха) была последней победительницей в Войне Богов, в итоге которой на карте появилась Россия вместо Руси. Написанные ею мифы Древней Греции, это и есть самая новейшая история, в которой описано становление России. Поэтому для исторического расследования можно использовать мифы, которые есть «быль». А иначе, зачем они были написаны. Как известно, историю пишет победитель» (п.118, 119).