Речь пойдёт о первом вожде Золотой Орды Чжочи (Джочи, Джучи).

В эпосе «Сокровенное сказание монголов» удивляет отсутствие восхваляющей оды в адрес Джочи вождя Золотой Орды, хотя его наставнику Хунану «Гению» посвящён целый восторженный стих (см. ниже). Почему? Его прославленная Орда настолько успешная в войне с Русью, что она сейчас просто нарасхват у азиатских народов, она же Русь покоряла. Желание приобрести статус покорителя не даёт покоя! Но тут «облом», искупаться в чужой славе не получится. Золотая Орда имела европеоидную элиту (не азиатскую), и по версии автора- русскую, она по-русски (!) названа. К тому же элита была не просто русская, а «Гениев» (см. ниже). Название «Золотая» у Орды нет ни у Марко Поло, ни в «Сокровенном сказании монголов». И всё-таки она «Золотая»! Негласно ВСЕ прекрасно знают, что она «Золотая» и на старинной французской карте Московии 1706 г. она так и названа английскими буквами русским словом Zolotaia Horda. Сами смотрите справа в белом овале.

Казалось бы, открой «Летописный свод Ивана Грозного 16 века» и там-то уж точно будет Золотая Орда и Джочи. В «Своде..» всё разложено по полочкам в хронологическом порядке по томам. Но не тут-то было. После Александра Невского вдруг излагаются события с сыном вождя Золотой Орды Батыем, где Батый всех бьёт налево и направо, как будто мстит за что-то (за смерть отца?), вплоть до Киева. А где отец Батыя главный вождь Золотой Орды-Джочи (Жёлчи-Злато, автор). Пропажа Джочи очень странная, ведь по предложенной версии он имеет отношение к русам и должен быть впечатан большими буквами в «Летописном своде…». А выходит так, что его не жалуют ни «монголы» эпоса, ни русский «Летописный свод..» и, почему-то чтят только его сына Батыя в Турции, но не его самого. Он как отверженный, чем же он всем так «насолил». Это настоящая «Тёмная лошадка» истории. «Тёмной лошадкой называли неожиданного победителя в скачках». В «Своде…» его период начала Золотой Орды вырван с «мясом». Но кое-что всё-таки осталось в «Сокровенном сказании монголов».

Как Джочи не стал «Государём» («Великим Ханом»)

Вот, что о Чжочи и «Золотой Орде» рассказывает сам эпос «Сокровенное сказание монголов». Джочи должен был стать «Государём» ( «Великим Ханом»-этого титула нет в эпосе), но не стал. Когда была предложена кандидатура на пост «Государя» («Великого Хана») старшего сына Чингиса Джочи, братья Чаадай и Джочи сцепились, из-за того, что братья обозвали Джочи «наследником меркитского плена», не сыном Чингисхана. «Чжочи вскочил и, взяв Чаадая за ворот, говорит: "Родитель ГОСУДАРЬ еще пока не нарек тебя. Что же ты судишь меня? Какими заслугами ты отличаешся? Разве только одной лишь СВИРЕПОСТЬЮ ты превосходишь всех». Характеристику «свирепого» Чаадая дополняет Чингис-хан: "Чаадай крут и скрытен характером. Пусть же Коко-Цос вместе с ним обсуждает задуманное, состоя при нем и навещая его и утром и вечером". От него осталась фамилия Чаадаев (русский поэт). Единогласно был выбран Огодай. «Огодай у нас великодушен, Огодая бы и наречь. Добро быть Огодаю при особе БАТЮШКЕ-ГОСУДАРЯ, добро государю и батюшке преподать ему наставление о ВЕЛИКОЙ ТЁМНОЙ ШАПКЕ!" Все подчиняются ему и приезжают на доклад, даже Бату старший сын Чжочи. Других Государей (Великих Ханов) в этом эпосе (в первых переводах Козина и Кафарова) НЕТ. Чаадай «передал во власть ОГОДАЯ и ГОДУН-улус (удел центра)».

Тут титул Чингисхана «БАТЮШКА -ГОСУДАРЬ», а не Великий Хан. ОГОДАЙ (Угэдей) становится центральной светской властью. Имя Огодай явно Ого Дей (Угэ Дей). Именно при нём вдруг таинственно и бесследно пропадает Джочи и вместо него действует его сын Бату. Итак, в истории наступает время сыновей и внуков Чингисхана.

А сильная на тот момент Мидия, почему-то начинает беспокоиться с появлением Чжочи, ведь он пошёл в подвластные им на тот момент земли- на Русь.

Мидия и её Падшие Ангелы

А кто властвует на этот момент в Мидии (Арал и Южный Урал) в эпоху Джочи.

Фриги и Мидийцы в пёстрых одеждах

Там, как известно, власть захватил брат Чингисхана Демон Хасар (Змей Гурельгу), убив «ДеиОка» (п.124). И там тоже наступает время его сыновей и ВНУКОВ. У него дочь «Медея» и внук «Люцифер», они начинают возвышаться после смерти Хасара. Сведения об этом периоде дополняет библия (4*). Там написано, что к власти приходят два Исполина, два брата Ог царь Вассанский (Крылатый Змей, см. ниже) и Сигон царь Аморейский и они должны быть продолжателями дела Хасара. Они, как и Хасар, приходят с ВОСТОКА.

И тут выявляется просто потрясающий момент, оказалось, Ог и Сигон (Сихон, Сион), это ПАДШИЕ АНГЕЛЫ в книге Еноха. Они внуки Азазеля и Семияза-Самаэля. Во власти Самаэля оказалась Мидия, а во власти внука Азазеля оказалась Русская равнина-Русь (автор).

«Падшими Ангелами» стали те лидеры Мидии, которые выступили против «Росы» и, которые были изгнаны и прокляты ею после победы в Войне Богов. Им была объявлена анафема на 1000 лет. Против этих «Змей» ПЕРВЫМ и пошёл Джочи с силами «Золотой Орды». Итог его, казалось бы, успешной войны потряс всех. Джучи погиб.

Ог

Ог был «Крылатым Змеем» (внук Самаэля и Азазеля). Сами смотрите на картинку «Железный одр царя Ога», на спинке его кровати изображён «Крылатый Змей». Его имя удивительно точно совпадает с именем нового «Великого Хана» третьего сына Чингисхана ОгоДая (см. выше). Может Ог это сын Огодая Гуюк (он неожиданно умер в 1248 году). Он стал Великим Ханом после Огодая (Угэдея).

Сигон

Сигон, как и Ог, пришелец с Востока. Сигон подчиняет себе 5 местных царей с именами Евей, Рекем, Хур, Цур и Рева. В библии на картинке это бородатые цари славянского типажа в золотых коронах. Они потом ВСЕ будут казнены Исусом Навиным (Тесеем или сыном Тесея, автор), останутся малолетние сыновья и русские фамилии Евеев, Рекунов, Курский, Цуриков, Рева. Вот они несчастные лежат в красивых звёздообразных кафтанах.

Иисус Навин убивает 5 царей

Гедеон убивает Зевея и Салмана

«Согласно Талмуду, Сигон — брат Ога, оба они сыновья АХИИ (Ахейцы, греч, автор) и ВНУКИ падшего ангела Шамхазая (Нидда, 61а) (Семиязы-САМАЭЛЯ) с АЗАЗЕЛЕМ. Сигон считался великим и могущественным царём (Пс. 135:17—19)[1]. Незадолго до прихода израильтян он воевал с моавитским царём и отнял у него всю землю до реки Арнон (Чис. 21:26—29)[4]. Столицей царства Сигона был Есевон (Евон; Хешбон), завоеванный им y моавитского царя (Чис. 21:26). «Он тождествен с хананеянином АРАДОМ (Числа 21, 1), и Сигон было его прозвище, данное ему за то, что он своей БЫСТРОТОЙ напоминал КОНЯ ПУСТЫНИ (Рош га Шана, 3а)

Город Есевон (Евон; Хешбон) был так сильно укреплён, что Сигон мог отнять его y моавитского царя только благодаря проклятию, произнесённому Валаамом над осаждённой армией (Мидр. Агада, l. c.) Сигон был побеждён лишь после того, как Бог подчинил Моисею его ангела-хранителя (Иеламмедену, цитир. в Ялк., Числа, 764)».

Тут в имени СиГон русское слово «Гонец» (автор). ВАЛААМ был заоодно с Сигоном! По версии автора, взятая Сигоном Моавитская земля, это часть Московии до реки Волга (Арнон), а Есевон, вероятно, был в районе г. Пенза (см. карту ниже). На карте показаны предположительные завоёвания Сигона (в районах Тамбова и Пензы) (Ящик Пандоры. Исход из «Сибирского Египта». Ч.3.).

Слово Валаам всем хорошо знакомо, оно связано с русским православием. Топоним Валаам до сих пор сохранился в России. Это остров Валаам на Ладожском озере. «Самое позднее с 1407 года здесь существовал православный монастырь» Спасо-Преображенский мужской монастырь.

Каким боком это может касаться монголов этнических или евреев, которым историки это всё приписывают, непонятно. Тут «русский дух, тут Русью пахнет», даже 5 царей Сигона оставили после себя русские фамилии.

Ог и Сигон внуки некого падшего ангела Шамхазая (Семияза, Аза). Может, имеется в виду Демон Хасар-брат Чингисхана. Они внуки Хасара, владевшего 7-ю Языками (народами).

Сион

Может что-нибудь подскажет о нём другое имя Сигона в библии Сихон-Сион. «Сионом назывался восточный холм Иерусалима, а потом Храмовую гору». Вот Сион в Успенском соборе Московского Кремля. На нём изображены какие-то животные, как жаль, их не разглядеть на фото. Может это кони, его называли «Конём пустыни (равнины)» (текст выше). Предназначение Сиона не знают даже сами церковники. Судя по его «сияющему» названию, здесь что-то сияло. В закрытом Сионе, вероятно, хранились мощи Сигона. Ведь он был царём Руси. По версии автора, в истории греков (4*) его дед это знаменитая личность «Орфей» (Азазель) –«Царь Фракии». Он по происхождению рус с этой земли, иначе не стал бы царём, а по матери Азы он этруск-мидянин. То есть «первый из первых елей», Аз из Азов-АзАзЕль. Тут продолжили властвовать его дети и внуки, пока не пришёл Джучи, как снег на голову.

Выявляется следующая предполагаемая цепочка сменяемости властителей центра Руси: Симонеи, «Поп Иван» (Лев), «Серый Волк» (славяне, п. 119), Деиок, Демон Змей Хасар, «Орфей-Азазель», его внук "Сигон", Джочи, Иван 3, Иван Грозный, Росы.

По версии автора, в греческих мифах Азазель это и есть знаменитый «царь Фракии». У греков это «Орфей». В «Сокровенном сказании монголов» это мятежный «Джамуха», который пошёл войной против Чингисхана, а потом, вероятно, перебежал к Хасару.

При этих внуках Самаэля и Азазеля (Змеев) на их подконтрольные земли пришёл Джочи и заявил свои ПРАВА, этот «каган сыроядец», о ком «греческая история последи изъяснит» (Сказание о Словене и Русе..). Поэтому Джочи надо искать в греческих мифах.

«ЗОЛОТАЯ ОРДА» поручается Джочи

Термин заключён в кавычки, так как в эпосе нет слов «Орда» и «Золотая». Все военные СИЛЫ делились:

-ТЬМА Правого корпуса («Золотая Орда»), или Правая Рука,

-ТЬМА Левого корпуса, или Левая Рука,

-ТЬМА Центра.

«Теперь я поручил ТЬМУ ПРАВОГО корпуса ведению Боорчу, а тьму ЛЕВОГО корпуса - Мухалию, коему присвоил звание Го-ван («Князь Языков», п 123). Ведай же ты, Наяа, ЦЕНТРАЛЬНОЮ тьмою".

При Чингисхане до Огодая эта ПРАВАЯ армия («Золотая Орда») поручается старшему сыну Чингисхана Чжочи. 243. «К ЧЖОЧИЮ приставляю троих: ХУНАНА, МУНКЕУРА и КЕТЕ» приказывает Чингисхан (в 1207 г.). Так на арене истории появляется совсем молодой Джочи.

После смерти Чингисхана при Огодае распределение сил было другое. «§ 280. Тогда Огодай-хан издал следующий указ: "Нижеследующее полностью одобрили: старший брат Чаадай, Батый и прочие братья, князья ПРАВОЙ руки («Золотая Орда»); Отчигин-нойон, Егу и прочие братья, князья ЛЕВОЙ руки; царевны и зятья ЦЕНТРА, а также нойоны-темники, тысячники, сотники и десятники».

ВОПРОС. А куда ПРОПАЛ Джочи вождь Золотой Орды при Огодае? Вместо него Чаадай и Батый!

Три Джочи-Чжочи (Жёлчи)

Как оказалось, в эпосе имеются целых ТРИ Джочи-«жёлтые». (128) Чжочи-Дармала (он убил брата Чжамухи, после чего Чжамуха пошёл войной на Темучжина. По версии автора в образе Джамухи описан Падший Ангел Азазель), Чжочи –Хасар («Демон» брат Чингиса, рождённый от ОэЛун и ЕсуГая) (195), Чжочи старший сын Чингисхана («наследник Меркитского плена»). Джочи находится под опекой Хунана-и это необыкновенная личность (читай ниже). Они все «золотоволосые»-«жёлтые». Или так названы от «жёлтого» рода «светлорусов» Бодончара (6*).

ДЖОЧИ покоряет 11 стран и Русских.

Текст явно прописан позже, наверно, поэт умер и уже летописец прозаик просто написал текст событий. В эпосе отмечено, что в стане были серьёзные разногласия. Батый (сын Джочи) себя чувствовал главным и пренебрежительно отнёсся к Гуюку (сын Огодая) и Бури (сыну Чаадая) и Аргасуну (сын Эльчжи), оскорбил их тем, что выпил первую чарку на пиру. За что те пригрозили «притоптать ступнею этих бородатых баб» ( Батый- бородатый! Монголы безбородые). «§ 275. Из КИПЧАКСКОГО похода БАТЫЙ прислал Огодай-хану следующее СЕКРЕТНОЕ донесение: "Силою Вечного Неба и величием ГОСУДАРЯ и дяди мы разрушили город Мегет и подчинили твоей праведной власти ОДИННАДЦАТЬ стран и народов и, собираясь повернуть к дому золотые поводья, порешили устроить прощальный пир…». Вот на этом пиру они и поссорились.

За драку «Государь» Огодай ругает Бури, Гуюка («Наглый ты негодяй! А Аргасун у кого выучился дерзить нашему родственнику (Батыю) и оскорблять его? Сошлю обоих: и Гуюка и Аргасуна. Хотя Аргасуна просто следовало бы предать смертной казни»).

Государь принялся отчитывать Гуюка: "Говорят про тебя, что ты в походе не оставлял у людей и задней части, у кого только она была в целости, что ты драл у солдат кожу с лица. Уж не ты ли и Русских привел к покорности этою своею свирепостью? По всему видно, что ты возомнил себя единственным и непобедимым покорителем РУССКИХ, раз ты позволяешь себе восставать на старшего брата. … Что же ты чванишься и раньше всех дерешь глотку, как единый вершитель, который в ПЕРВЫЙ раз из дому-то вышел, а при покорении РУССКИХ, и КИПЧАКОВ не только НЕ взял НИ ОДНОГО Русского или Кипчака, но даже и КОЗЛИННОГО КОПЫТЦА не добыл».

Выясняется, что в 1206 г уже существует государство РУССКИХ-РУСЬ, не Рось. А нам говорят, что там была «сборная солянка» из угрофинов, меря, сарматов, и т.д. К ним и пожаловали пришельцы с Востока-Джочи. Первый поход Джочи успешен, а вот Гуюк не очень успешен.Также существует паралельно государство КИПЧАКОВ (на юге). Всего 11 стран. При Огодае и его сыне Гуюке «тьмы» пошли на Русь и в Персию. Понятие Орда тут отсутствует.

Джочи покоряет Лесные народы и др.

Текст этого отрывка основательно «отмонголен» в именах, присутствуют только тюркские словечки уже без чёрточки на русском языке. «§ 239. В год Зайца (1207) Чжочи был послан с войском Правой Руки к Лесным народам («Лесными охотниками» были Гостомыслы севера России, автор). Милостиво обратясь к Чжочи, Чингис-хан соизволил сказать: "Ты старший из моих сыновей. Не успели выйти из дому, как в добром здравии благополучно воротился, покорив без потерь людьми и лошадьми Лесные народы. Жалую их тебе в подданство".

«Подчинив Ойратов, Бурятов, Бархунов, Урсутов, Хабханасов, Ханхасов и Тубасов, Чжочи подступил к Тумен-Киргязам. Тогда к Чжочи явились Киргизские нойоны Еди, Инал, Алдиер и Олебек-дигин. Они выразили покорность и били государю челом БЕЛЫМИ кречетами-шинхот, белыми же меринами да БЕЛЫМИ же СОБОЛЯМИ. Чжочи принял под власть МОНГОЛЬСКУЮ все ЛЕСНЫЕ НАРОДЫ, начиная оттуда по направлению к нам, а именно народы: Шибир (Сибир?), Кесдиин, Байт, Тухас, Тешек, Тоелес, Таси Бачжиги». И где это? На карте 1590 г. есть «Сибир» на реке Обь и там леса-тайга. На пути от Урала до реки Амур (там буряты) и должны лежать эти земли.

Википедия. Белый соболь редкий и очень ценный зверёк «в настоящее время встречается по всей таёжной части России в глухой тайге в кедровых лесах». Это Сибирь. Белый соболь присутствует в гербах Свердловской области и Алдана. «Белые кречеты распространены в арктической и субарктической зоне Европы» (интернет). Здесь «тумен-киргязы» европеоиды из Якутии или Свердловской области, Арктики, явно они не имеют отношение к южным кыргызам. Их Рашид-ад дин описывает как европеоидов, а не азиатов, может они из «Тёмной Страны» («тумен») на Ледовитом океане, которую описывает Марко Поло. Южных современных кыргызов русские называли «Кара-киргизы» (чёрные), у них национальный узор рога барана или козла, а это тотемы Мидии и они, вероятно, пришельцы с юга. Можно предположить, все народности (Языки) на земле Владыки («Кира Ги») назвались по его имени КирГиЯзы (версия), что северные, что южные.

ИТАК. В «Сокровенном сказании монголов» вместо Золотой Орды действует «Правая Рука» (Чжочи, Хунан, Кете, Мунке, Чаадай, младший Бату) и она не любит «Левую руку» (младшие Бури, Гуюк, Эльчжи). Не просто не любит, а высокомерно относится к ним. Они, вероятно, разные по происхождению. Группа Джочи происхождением от «Попа Ивана» (Льва). Руководит ею сначала Джочи («наследник меркитского плена»), которого зовут Саином (у Марко Поло), т.е. «Святым», а потом его старший сын Батый, которого тоже зовут Саином в википедии. И он бородатый. ВНИМАНИЕ, тут прямым текстом говорится, что существует страна РУСЬ (около1200 г.) и она так названа в эпосе. Именно туда совершает поход Джочи и подчиняет север и русских под власть «Монгольскую». Походы его все успешны, в том числе и на Русь, причём без проблем и мордобоя, вероятно, на взаимодобровольной основе. Государь доволен, что Джочи пришёл на Русь и быстро вернулся из успешного похода. Им и его соратниками покорены 11 стран. Теперь Русь («Столбовая Русь Сима», автор) должна была платить дань. Обычно там оставлялись воеводы с отрядом.

Вероятно, Джучи первый раз дошёл до Волги, основал ставки в Казани, Саратове, Астрахани, а потом переподчинил себе земли Сигона –внука «Азазеля» и вернулся в ставку Центра. До Джочи на Руси, вероятно, было влияние Демона Хасара Змея и Сигона (внука Азазеля), тогда на Руси появились символы «Змеевики» в украшениях и на столбах. А до Змея Хасара это должна быть «Симова Столбовая Русь» с какими-то другими кумирами (Волк, Собака?). Должны быть кумиры, как у предыдущего правителя Державы «Попа Ивана» (Солнце, Лев, Лебедь, Сокол, Крест). Такие же кумиры должны быть и у Джочи.

А вот Гуюк не смог взять у русских и кипчаков «даже козлиного копытца» и отличался жестокостью. В чём секрет успеха Джочи. Наверное, в его личности и его личностных качеств переговорщика. Он тут считался за «своего» и у него было право на царство по происхождению. Если у тебя нет «голубой» крови царей (от Попа Ивана, как утверждал Марко Поло) тебя никто не признает и подчиняться не будет, а народ тем более не признавал «самозванцев»? «Батюшкой-Государём», отцом, народ не будет называть чужака. Тут должны править его родственники или его «побочные» сыновья-царевичи? И у него был хороший покровитель- добрый «гений» Хунан.

ХУНАН добрый Гений Джочи. Евгении.

Как выше сказано Джочи был под руководством Хунана. «§ 210. ГЕНИГЕССКОМУ же ХУНАНУ Чингис-хан сказал так: "Я скажу, чем был для вас этот Хунан. Для вас Боорчу с Мухалием и прочими нойонами, как и для вас Додай с Дохолху и прочими ЧЕРБИЯМИ:

В черную ночь обернется он ВОЛКОМ,

Белым же днем - черным ВОРОНОМ станет.

Коли стоянка - не тронется с места,

Коли поход - остановок не знает.

Перед высоким - не знал лицемерья,

Как откровенности - перед врагом. (Козин).

А потому ничего не предпринимайте, не посоветовавшись с Хунаном и Коко-Цосом!" - сказал он и продолжал: "Чжочи - мой старший сын, а потому тебе, Хунан, надлежит, оставаясь во главе своих Генигесцев в должности нойона-темника, быть в непосредственном подчинении у Чжочи". Так повелел он и сказал: "Эти четверо - Хунан с Коко-Цосом да Дегай с Усун-ЕВГЕНОМ- из таких людей они, которые виденного не скроют, слышанного не утаят".

Хунаны и Чербии

Хунаны генигесцы-и все они «ГЕНИИ». В России это имя Геннадий, фамилия Геничев, Гес немецкое и город Геничевск, Генуя итал. В википедии Гений это Дух — покровитель человека (по древнеримской мифологии, низшее божество). Имя Хунан означает имя Иван (ИоАн-Лунный Ан), ведь именно Поп Иван у Марко Поло назван Ун Гог и Хунан его потомок.

Другой, упомянутый тут персонаж, имеет подозрительно русское имя Усун-Евген. Возможно, от него осталось имя Евгений на русском и это же имя Женя-Чжен на «мидийском». Он Усун, а значит «русун». Таковых имён, начинающихся на «Чж»- «Дж» много в Англии, Италии, Аравии. Дженни (Евгений) популярное англ. имя. А ведь это можно объяснить этим эпосом, если предположить, что когда-то здесь на Тихом океане жили их ПЕРВОПРЕДКИ Мерганы (Посейдоны) и Бодончары (Зевсы) (п.120, 121). Из-за природной катастрофы они вышли отсюда- из района Охотского моря и пошли на Запад со своими именами. Чингис отмечает этих «гениев», как в высшей степени благородных, честных и верных людей, это качество заложено в них от природы. Вот из этого рода «гениев» и был «атаман» Кут (Кутан-нойон у Рашид-ад-Дина), в честь которого, по версии, автора названа Якутия и город Иркутск.

Он и Хунан- «Короли червей» или «Червонные Тузы» в картах таро, так как в их подчинении «ЧЕРБИИ». Масть ЧЕРВИ -красное сердце Че́рви, че́рвы, жи́ры, чирва. В картах таро это кубки, в немецкой-сердце, в швейцарской – розы. Такое же «сердечное» имя было и у Джебе Пики- «Чжир хоа дай» и это расшифровывается как «Сердце (жира), проткнутое пикой (хоя)».

А какие ЧЕРБИИ, скажите мне, были у этнических монголов, покажите мне их, у них они и сейчас отсутствуют. Эти знаки носила только знать европеоидная, а не кочевники, тем был разрешён только неопределённый узор-растительно-зооморфный.

Портрет Джочи

Нигде нет его портрета и даже описания его внешности, это что-тайна великая. Трудно было пару слов сказать о внешности. Или это сделано намеренно? Говорят портретам Вождей Орды нельзя доверять, каждый народ их рисует «своими», китайцы китайцами, турки с турецким лицом. Некоторые ссылаются на тексты с описанием монгольского типажа, например, Карпини, но у него несостыковка- на иллюстрациях изображены европеоиды, а в тексте описаны монголы. А вот в «Сокровенном сказании монголов», где надо гордится монгольской внешностью, наоборот, почему-то вообще нет описаний внешности. Тут и рождаются подозрения-может не совсем она и монгольская. Сохранились книги старинные о «Тартарии», и там только европеоиды, никаких монгол нет.

Вот турецкий бородатый бюст Батыя в Стамбульском музее, которому говорят, тоже нельзя доверять. Он вполне славянской внешности, даже не турецкой, причём, судя по дате 1227-1502 годов, род Батыя растянут на 275 лет и начат с Батыя. Вот на него и должен быть похожим Джочи. Самое удивительное, что и турки тоже не взяли в свою компанию Джочи, потому что он как раз умер в 1227 году. Это не Джочи, а просто какая-то «тень отца Гамлета»! Может внешность его была настолько специфическая (золотистый блондин), что на турка он не «тянул».

Спас Златые Власы

Если было предположено, что он рус, то именно у русских обязательно должен быть его образ по одной очень веской причине-она изложена ниже (он отец царя росов Севера). Судя по другому его имени Жёлчи- Злат (золотоволосый), это может быть «Спас Златые Власы». Эта икона находится в Успенском соборе Московского Кремля. У него жутковатые тёмные глазницы. Если его прототип «Великий Кир» (История Геродота), то он действительно был поражён необычной стрелой «скорпионом» прямо в глаза, ослеплён после того, как был отравлен на пиру. Вот на этом медальоне Великий Кир назван Си Рус,

на его щите бессмертная «драконья» голова Гидры (змеинные головы её будут срублены, кроме драконьей), поэтому он называл себя «бессмертным и во главе бессмертного войска». «Гидра» его предок. Возможно, в Успенском соборе Кремля в переносном ковчежце хранились его мощи (останки), там его икона-лик.

Смерть Джучи

Сведений о смерти Чжучи в эпосе нет. Согласно «Джами ат-таварих» («Сборник летописей») Рашид ад-Дина (5*) «точная дата смерти Джучи неизвестна, как и его точная дата рождения. Можно лишь говорить о начале 1226 года (или конец 1225 года), по некоторым другим источникам — 1227 год. По некоторым версиям, Джучи был отравлен раствором из клещевины. Умер Джучи приблизительно в возрасте 40 лет». Могила его в Улытау в Казахстане символическая. А она обязательно должна где-то быть, просто мы её не замечаем, хотя она под носом и касаться она должна именно русской истории. По версии автора его «Звезда-Солнце» погасла в Астрахани, он там погиб, поэтому там Лобное место, но и это место тоже символическое, там была его южная ставка, но не могила. Должен быть какой-нибудь курган типа «Золотая Гора». Хотя, что там хоронить, от него ничего не осталось, его останки были выкуплены и зашиты в медвежью шкуру (греч. Мифы), а голова-чаша сейчас неизвестно где, из его жил была сделана жуткая Лира. Вот такая показательная с изуверской выдумкой была изощрённая месть мидийцев, «Змеи Медеи».

Заключение. И всё- таки она Золотая. «Золотая Орда».

Это что за «Орда», где правит «Государь-Батюшка» и нет титула «Великий Хан» и самого названия «Орда»? Вместо неё есть ПРАВАЯ ТЬМА корпуса или ПРАВАЯ РУКА. Она успешна. Ей командует Чжочи под покровительством Хунана (Ивана) исключительно благородной и честной личности. Вот в этом Хунане (Иване) может частично скрыт успех походов Джочи. Потому что Хунан, судя по имени, потомок «Попа Ивана» и он рус, как и Джочи. Они близки и вероятно родственны руссам. Судя по имени Злато, Орда и была названа «Золотой» именно русами. Она должна быть связана с солнечным культом. Действительно, в «Летописном своде 16 века Ивана Грозного» так и написано, что сын Джочи Бату верил в Солнце и поклонялся некому нагому Старцу на постаменте (Попу Ивану?)-он нарисован на картинке в «Летописном своде…», а символом у Ивана был Крест. «Очищение» у них происходило огнём костра, перепрыгиванием через костёр.

Джочи сейчас «приватизировали» казахи, киргизы, татары и своими портретами просто забили весь интернет, хотя он имеет прямое отношение к роду «Попа Ивана». Казахи «выбывают» из Золотой Орды автоматически-они безбородые от природы. В их национальных узорах, как и у киргизов и татар нет символов Золотой Орды. Все её тотемы показаны в иллюстрации «Сон Чингисхана»-Олень, Лань, Медведь, Верблюд, Слон, Кречет-Сокол, у «тартаров» (казаков) (1*) - Сова. У «Попа Ивана» - Лев, Лебедь (Арго), Крест, Огонь. Казахи, которые получили своё наименование в 1939 году, думают, что они в древности были казаками, но казаки все были «тартарами» с густыми бородами (1*), это указывает на их исходное место -Тихий океан «Тар» (Фара-РасСвет). Казахи подселились к казакам уральским, когда пришли из Мидии (Арала) (версия автора).

В России неспроста много топонимов «Золотой»- сёла Золотарёвки, город Златоуст и фамилии Золотов и Золотарёв. Есть посёлок Золотая Гора в Саратовской области на Волге (на карте 1706 Московии там был крупный город и монастырь Даниловский, см. иллюстрацию -карту выше в самом верху в белом овале) и Золотая Гора в Амурском крае на реке Зее. Значит, в этих селениях были его ставки Злата-Чжочи (жёлтого), а на Амуре место его рождения. В Златоусте ковалось для него оружие.

Уничтоженный монастырь в златоусте

Ваза из златоустовских сабель

И в честь него появились эти топонимы. Народ на Руси прекрасно знал его второе имя Жёлчи-Злат и его бывшую жену«Медею»-Злата Бабу и его сыновей «Тесея» (Рюрика) от жрицы «Калисто» и Денницу (Люцифера) от «Медеи», его внуков «Молоха», «Асмодея» и «Бельфегора». Знали о его происхождении от «Жёлтого Пса» (в греческих мифах «Золотой Дождь»-Гермес, Псоглавцы изображены именно на иконах Руси) и поэтому признавали за царя. У болгар от него осталось имя Злат, когда они ушли с Волги к себе в Болгарию. Есть ещё одно похожее имя Золтан и оно самое популярное в Венгрии (они выделились из белых иугоров и ушли в Венгрию из Архангельской области), но оно имеет отношение к Золотому царю-Алтану, соратнику «Попа Ивана», описанному Марко Поло. А вот в России, это имя Злат подзабыто, но то, что оно было популярно, говорят оставшиеся фамилии. Росы внедряли свои имена.

Армия Джочи не смогла выгнать Сигона (внука Азазеля) из Русской равнины, так как в тылу случился мятеж Мидян против Злата-Джучи, одним из главных организаторов его был сам Сигон «Азазелевич» (внук Азазеля). Армия только дошла до Москвы, но срочно повернула обратно, так как узнала о гибели Джочи и его военноначальника (библия). Отомстить за смерть Вождя уже пришлось позже его сыновьям.

Оказывается, здесь проявляется очень жёсткая борьба за власть двух родов –древнего рода Льва (ИоАнна) в лице Джучи против молодого рода «прароссов» Луны Змей Демонов Чингисхана и Хасара.

Арабы о Золотой Орде

Вот что писал о Золотой Орде в своих путевых заметках в 1333 г. арабский хронист и путешественник Ибн-Батута: «В Сарай-Берке было много русских. Главную массу вооруженных, обслуживающих и рабочих сил Золотой Орды составляли русские люди». Никаких монголов Ибн-Батута тут не видит, одни русы кругом.

ОФИЦИАЛЬНО

1. В википедии начальники «Золотой Орды» такие: Джучи, его сын Батый, Берке (1257—1266), Менгу-Тимур(1266—1282),Туда-Менгу (1282—1287), Тохта(1291—1312) (Звезда с финского).

2.У Марко Поло нет Золотой Орды, а есть Западная Орда и ею руководили: Саин (Джучи), Пату, Берка, Монглетемур, Тотамонгур, Токтай. У него Чжочи назван Саином (Святой-Священник, автор). Последние после Джучи Вожди описаны у Рашид-ад Дина (5*).

3. В эпосе «Сокровенное сказание монголов» в переводе Кафарова и Козина нет Золотой Орды, а есть Правая Рука или Правая Тьма. Руководит ею Чжочи под присмотром «ХУНАНА, МУНКЕУРА и КЕТЕ». Потом руководят Батый и Чаадай.

История Джочи

Исходя из полученных данных, можно составить приблизительную историю Джочи. Он не сын Чингисхана, а сын меркита (Мерганов-Посейдонов-Иванов Унов) от рода «Попа Ивана», древний род Льва и из рода светлорусых «Жёлчи»-жёлтых-золотоволосых. Мать Бортэ его тоже из меркитов или унов. Поэтому он высокомерно, как более "древний", относился к другим сыновьям Чингисхана и к самому Чингисхану, в Чингисхане замешана кровь мидийцев Змей по отцу.

История Джочи, по версии автора, это греческая история Ясона-«ИеАсон» и библейская история Моисея (4*.Обоснование). Переселение с Тихого океана на запад, на Урал было задумано давно и произошло, когда звездочёты-маги предсказали падение кометы (приблизительно в 1312 г.) и гибель страны. Его в 20 лет послали на Урал, где он женился на «Бабе Злата» (Медее), от неё родились два сына, один из них «Люцифер», от жрицы «Калисто» родился «Тесей». На родине родился Батый (Саин). Через 20 или 40, 50 лет (ему около 55 лет, сыновьям около 35 лет) он с огромным отрядом около 1 млн. приходит к тестю и первой жене (библия). Его охраняет гвардия с мечами Левиты-Львы. Его встречают благожелательно. За 2 года он формирует Армию с военноначальником «Ором» и тут все начинают тревожиться. Он начинает завоевания, описанные в библии как завоевания Моисея, а в эпосе как завоевания Джочи. Он заключил со всеми СОЮЗ (союз с Севером «Тесея», центром Руси «Сигона»-Азазеля и Югом Мидией Самаэля). Они пришли с Востока, который на эллинском назывался «евр», поэтому их прозвали «евриАнами», в библии «евреями», которые по сути не этнические евреи, а восточные «греки».

Элита мидян (внуки Азазеля и Самаэля и Медея с Люцифером) была этим недовольна. Они заманивают Вождя на пир и там его коварно убивают. Он был приглашён бывшей женой Медеей под честное слово Люцифера. Там его «поразили» в голову, отрезали голову и из головы сделали Чашу. Вот как это изобразили греки на барельефе.

«Крылатого Зевса» (Аса) с камнём в руке и Львом убивает Копьём прямо в глаза «Медея». У неё волосы змеинные и образ Мегеры- «хладнокровного убийцы». Люцифер, возможно, не подозревал о коварном плане, он сам там был «смертельно» ранен охраной Вождя и, непонятно, выжил или нет. Поэтому в дальнейшем мятеже не участвовал.

В Царёвгороде-Серайе (не «сарай», а от слова Се Рай, см. карту Московии 1706 г выше) на Ахтубе, напротив Волгограда-Царицина находилась ставка Джочи-Злата и вторая ставка в Астрахани, первая в Казани (её Саин основал в «Казанской истории», «выкурив» Змей). Потому в Астрахани и было поставлено Лобное место (символ его гибели или место его гибели) и сама Астрахань названа в честь него «Ас тар»- «Астра» -Звезда Анны (Ханны). «Тар» указывает на Тихий океан (здесь всходило Солнце и появлялся Луч-Фара), откуда он пришёл.

Его цветок астра, и он должен быть на куполах определённых церквей-это игольчатые навершия на куполах (версия), похожих на горящее Солнце-Звезду. Он и его сыновья «Тесей» и «Батый» были веры в Солнце, а не Дракона-Змея, как в Мидии. Об этом в главе о Батые написано в «Летописном своде 16 в. Ивана Грозного».

Он был союзником своего сына «Тесея» (Рюрика) правителя СЕВЕРА, поэтому мидийцы убили и вождей «Тесея» (Синеуса и Трувора) и, вероятно самого «Тесея». Росы бежали на Север и в Африку на Нил. Мидийцы «Дракониды-Змеи» во главе с внуками Падших Ангелов Азазеля и Самаэля победили.

Пропажа Джочи

Вот этот период и был ИЗЪЯТ из эпоса и других летописей вместе с Джочи, когда «Росой» была объявлена анафема на 1000 лет магам. Но подробно этот период описан только в «Истории» Геродота, как история Великого Кира и его соратника Крёза (Тесея), а мятеж описан как «Восстание Магов». Его имя Ас (ИеАсон-Ясон в мифах), которого Македонский называет «знатнейшим русским коленом словенов»** («Сказание о Словене и Русе..»). Как отец Тесея (Рюрика), он должен в первую очередь остаться в истории Россов, быть похоронен в России и память о нём должна быть увековечена именно ими. Поэтому версия о упокоении в Успенском соборе Московского Кремля не так уж и фантастична.

Далее произошёл второй этап Войны Богов, в котором Росы победили Дракона. Месть осуществляют сыновья Джочи. Это сын Тесея Единорог (Артемида) и Батый. Вот как это изобразили греки.

На барельефе теперь Артемида с воинственными Девами убивает Змей и Гидру-Ехидну. На хвосте Гидры «бессмертная драконовская голова», от коей пошёл род Ясона. Всё это произошло прямо перед прилётом кометы около 1312 г. Далее Мидия превратилась в Ад и народ её рассеялся прямо перед катастрофой, спаслись, те, кто успел «добежать до канадской границы» (п.124)-«уйти в плен Вавилонский».

Если версия автора верна, то у греков его портрет, это портрет Ясона в молодости или портрет Великого Кира –Ясон в возрасте на гравюрах-он на коне, лев у него на плече, на животе Гидра, на поясе Солнце, на знамени Овен с Рогом, по правую сторону Медведь (Тесей).

Добрые и Злые Демоны

Уже одно то, что книга Марко Поло (подарочный экземпляр 2015 г.) издана не с его первыми иллюстрациями, а какими-то придуманными китайскими картинками с китайскими Чингисидами, вызывает большие подозрения в ВЕЛИКОМ обмане. Кто-то меняет историю Сибири на историю Китая и мифических монгол. Причём китайцы не участвовали в Орде, но почему-то разрисовали всех её вождей, причём, на редкость неприглядными. Это ещё цветочки, в «Бестиарии» их-ордынцев Тихого океана изобразили обезьянами-«хануманами»!

Давайте заменим усуней на «русуней», кереита Ван-хана на Попа Ивана (Льва), Наяна- на «крещёного христианина» НаЯна (у Марко Поло), Хунана на Ивана, Годуна на Годунова, Дегая на Дега, Генигесцев на Геннадия и Гесса, Евгенов на Евгениев и мы увидим ГОСУДАРСТВО «русуней» на Тихом и Ледовитом океанах с Белым Царём. Как всё поменяется, если в интернете открыть «Усуни» и прочитать раздел, подразумевая под ними «Русуней».

Это государство Попа Ивана решила подчинить другая поздняя ветвь рода «Светлорусов» Бодончара и Мергана, конкретно, род Есугая и Оэлун (ЛУНЫ-РОСЫ). Зачинателем был предок Хайду («Осколок Льда» от Перуна Мономаха-Оскольд, автор). Сначала лидером становятся старший неродной сын Есугая Темучжин мидийского происхождения по настоящему отцу. Вероятно, его имя «Тёмный» Джин. Вторым вождём становится его брат Хасар (Демон Хас Арий). И они Де Моны, а по крови от «светлорусого» Бодончара (словено-русы). Демон на греческом Даймон. Это и было Государство Демонов- Змеев при Чингисхане и первых двух его сыновьях.

И эти демоны конкретно перечислены в списке «Демонических сил» в интернете (короли, графы, герцоги и маркизы). А вы думали, «маркизы» и «графья» в Западной Европе родились-нет, оказалось, Магадан и Колыма по ним давно «плачут». Там их родина. Битву со «злыднями»-Злыми Демонами Змеями начала Северная Роса (ТемуЛун, автор), взяв в союзники «ДОБРЫХ» ДЕМОНОВ.

Падение мятежных ангелов

Приписывая историю эпоса этническим монголам, восточные Русы и Западная Европа лишается своих предков Мерганов (Посейдонов) и Бодончаров (Зевсов). Спасаясь от природной катастрофы (кометы «Фата Моргана» около 1300 г.), отсюда из района Охотского моря вышли все народы и поселились на Урале, Западе (венгры-иугоры, кельты, франки, англы, росы, ханты, манси из царства Манги, якуты ушли с Сахалина и т.д., версия автора).

Историки считают Сибирь неисторической

Сейчас никто, даже в мыслях представить себе не может, насколько мощная и поистинно демоническая древняя история Сибири. Лев (Иван), Соколы (Бодончара) и Дракон Змей (Демон) -сии великие силы тут «мечами переведывались».

Всех этих героев вы найдёте в мифах Древней Греции и об этом прямо сказано в «Сказании о Словене и Руссе…» («о нём (кагане сыроядце ) же ГРЕЧЕСКАЯ история последи изъяснит»). ГРЕЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ «ПОСЛЕДИ» ВСЁ «ИЗЪЯСНИТ»!

В этой истории элит нет монголов и азиатов. В национальных узорах монголов нет символов Золотой Орды (Сова, Барс, Олень, Медведь, Павлины, Лошадь и т.д.).

Первый рисунок Поединок Челубея и Пересвета. Второй рисунок Пересвет

Это война Росов и Русов, как в этом поединке Челубея (руса) и Пересвета (роса) в Куликовской битве. Вотчиной Челубея был Челябинск (автор), а его тотемом Верблюд (версия автора). В эпосе свои били своих, когда пришли на Русскую равнину. Росы срубили под корень «Железное» дерево Василиев-Иванов и стали царями. «По воле богов».

Постскриптум

«Змеино-Драконовскую» часть истории росов (словено-русов) рода Луны решено было «забыть», как страшный сон, и выделить отдельно в «Сокровенное сказание монголов» и назвать «Монгольской» в честь Единого Духа- МоноГо Ула (Мономаха), чьим отпрыском был Хайду («Осколок Льда» от рода Перуна), потомки которого ушли в Европу и в Азию, став там элитой. Но Запад (проигравшие Дракониды) в насмешку над Росами решил её отдать кочевникам «халху» (совр. монголам) и всех заставил поверить в этот абсурд.

Источники

«Сокровенное сказание монголов» в переводе Козина и Кафарова.

«Книга о разнообразии мира» Марко Поло.2015 г.

Карта в хорошем разрешении находится на сайте Михаила Волка и называется Карта Даниэля Келлера и Герарда Меркатора 1590 г. (7522г от сотворения мира в Звёздном Храме). Она приложение к книге Марко Поло «О разнообразии мира» и отражает обстановку 1298 г, когда Марко Поло убыл в Венецию из Орды.

Сайт Ящик Пандоры

86. Древние города на реке Алдан на карте Келлера 1590 г. Марко Поло на Алдане? От 18. 10. 2021.

92. Путь-3 Марко Поло от Охотского моря на озеро Байкал, реку Амур и в Маньчжурию (Китай). (Камбалу-Царьград) От 27.01.2022 г.

93. Путь-4 Марко Поло по Катаю (Охотское море). От 08.02. 2022 г.

94. Путь-5 Марко Поло в Манги (Охотское море). «Небесный город» Квинсай у Шантарских островов. От 15.02. 2022 г.

115. Тунгус-«сибиряк» на памятнике 1000-летие России. Тунгусы-Маньчжуры оказались Юриями и Ильями. 17.12.2023

116. Молчание Рязани. Древняя история. 09.01.2024 Тонких Г.Л. (nekto).

117. Сокрытая тайна Синеуса, Трувора и Единорога. Олень и Медведь. 09.02.2024 .

118. Звезда Сириус и город Сурск, река Сура, ВасильСурск. 07.03.2024.

119. Серый Волк Древней Руси 16.03.2024

120. Крылатый Барс 23.03.2024

121.«Сокровенное сказание монголов» эпос светлорусых племён Оленя и Сокола, а не монгол. Ч.1. «Ван-хан» и «Поп Иван» 31.03.2024

122. «Сокровенное сказание монголов». Ч.2 Рождённые Луной. Не «монголы» и не «татары». 02.04.2024.

123. «Сокровенное сказание монголов». Ч.3 «Поскреби» Чингисхана- найдёшь «славяна». 08.04.2024 (nekto).

124. Похлеще Чингисхана - его брат Демон Хасар. Хазары. Ч.4 «Сокровенное сказание монголов». 16.04.2024, (nekto).

125. "Тёмная лошадка" Золотой Орды-Джочи и её русские Гении. Ч.5 «Сокровенное сказание монголов». 26.04.2024, автор Тонких Галина.Л. (nekto).

Статьи на Дзен Сайт «Галина Тонких»

1. Могущественная держава «Попа Ивана» в книге Марко Поло.

2. Орки и их вожди в древней истории.

3. Волхвы и их могилы в книге Марко Поло. Саур могила. Волхвы и русы.

4. О фильме «Золотая Орда» (показ 2022 г.)

5. Всадники Апокалипсиса в Петербурге. Расследование.

6. Падшие Ангелы и восстание элит.

7. Вещая Птица Гамаюн и комета 1212 г. «Погибель земли Русской».

8. «Фатальная» Комета 1212 г. в мифах Древней Греции. Фаэтон.

9. Чем удивила Острожская библия.

10. Удар Зевса и «Глаз Сахары». Комета 1212 г.

11. Пермский край, Коми и «Великая Росия» у Марко Поло. Зыряне, Эрзя и Резане. 21.10.2022 г.

12. Персия до катастрофы в книге Марко Поло. Появление Ирана.31. 10.2022 г.

13. Странности «Сказания о Словене и Русе и городе Словенске». Молодая Россия и Древняя Русь. 14. 11.2022 г.

14. Цветущая Чукотка и древний Колымский Тракт в царство Гамаюна в книге Марко Поло. 19. 11.2022 г.

15. Золотая Орда в книге Марко Поло. 3. 12.2022 г.

16. Шапка Мономаха и созвездие Северная Корона. 8. 12.2022 г.

17. Изгнание Злых Сил. Злые силы названы поимённо. 12. 12.2022 г.

18. Атрибуты погибшего «Катая» из книги Марко Поло находятся в Москве. 18. 12.2022 г.

19. Найти Иерусалим…на Волге. 12. 01.2023 г.

20. Архангелы России-древние вожди народов. 22. 01.2023 г.

21. Древний Дракон и горы Урал. 30. 01.2023 г.

22. Читаю «Сокровенное сказание монголов»-ищу монгол. Часть1. Юань 08. 03.2023 г.

23. В «Сокровенном сказании монголов» не те монголы. Часть 2. Монголы» и «Татары» 18.03.2023

24. В «Сокровенном сказании монголов» не те монголы. Не тот и Чингисхан. Часть 3. 22. 03.2023 25. Читаю «Сокровенное сказание монголов»-ищу «Золотую Орду». Часть4. 11. 04.2023 г.

26. Демон. Его звали Хас. Читаю «Сокровенное сказание монголов». 20. 04.2023 г.

27. Чингисхан в мифах Древней Греции? 27. 04.2023 г.

28. «Неправильные» иудеи в книге Иосифа Флавия. 15. 05.2023 г.

29. Богатырь- Игла Бога (Шип Тёрна). 19. 05.2023 г.

30. Рождение новой элиты на картине Рафаэля «Музы на Парнасе». 09. 06.2023 г.

31. Опасная тайна карт Таро. Часть 1. 22. 06.2023 г.

32. Опасная тайна карт Таро. Часть 2. 25.06. 2023 г.

33. Смерть «Бессмертного» Вождя. Великий Кир, Ас и название Азия. 08.07. 2023 г.

34. Царство Казанское и Царь Саин в «Казанской истории». 27.07. 2023 г.

35. Казань «предивная». Под властью Дракона-Змея. Тайна сарацинов.12.08. 2023 г.

36. Мамай с литовским уклоном. « Неутомимая Ехидна» и Золотая Маска Баута. 22.10. 2023 г

37. Таинственный монах и русский царь Симеон Бекбулатович. О его «чудесном» превращении в татарина.27.10.2023

38. Как Иван Грозный стал «Царём Царей», а Москва третьим «Царьградом». 07.11.2023 г.

39. Трагедия на сопках Маньчжурии 1905 г. Вернуть своё на Тихом океане. Маньчжуры оказались Юриями 03.12.2023 Тонких Г.Л.

*Рашид Ад-Дин. Чингис увидел двух мальчиков Хубилая с ЗАЙЦЕМ в руке и его брата Хулагу с ДИКОЙ КОЗОЙ.

** В. Сундакова «Что такое Луна по древне-русски».

1* Келлер перечисляет 5 самых древних «бородатых» племён «тартар» в надписи на карте, у него нет «монгол», он всех называет «тартарами» и «называются они в совокупности Ордой, а своего императора они кличут Хам» : Езахадары, Перекопы, Козаны, Нагаи, Казаки». Они все бородатые.

3*« в далекоразстоятельном и незнаемом крае вашем от нашего величества честь и мир и милость ВАМ и по вас храбросердому народу СЛОВЕНСКОМУ, ЗАЦНЕЙШЕМУ КОЛЕНУ РУССКОМУ великим князем и владцом от моря Варяжского (Балтийского) и до моря Хвалимского (Каспийского), велебным и милым мне храбрственному ВЕЛИКОСАНУ, мудрому АСАНУ, счастному АВЕХАСАНУ вечне поздравляю, яко самех вас лицем к лицу любезне целую, сердечно приемлю яко други по сердцу моему и нагреднейшии подданицы нашему величеству и сию милость даю вашему владычеству»). « Сказание о Словене и Русе и городе Словенске». Письмо Македонского.

4* Обоснование. «Ценным источником информации о Руси может быть библия. В «Сказании о Словене и Русе и городе Словенске» история библейской семьи Ноя описана в сказании как история руссов и россов (словено-русов), а не евреев (п.118)».

«Также было предположено, что «Роса» –Белая Роза (Rossa) шиповника-Малая Медведица (РосоМаха от рода МоноМаха) была последней победительницей в Войне Богов, в итоге которой на карте появилась Россия вместо Руси. Написанные ею мифы Древней Греции, это и есть самая новейшая история, в которой описано становление России. Поэтому для исторического расследования можно использовать мифы, которые есть «быль». А иначе, зачем они были написаны. Как известно, историю пишет победитель» (п.118, 119).

5*»По распоряжению ильханов были написаны различные произведения на персидском языке.

-«Тарих-и Джахангуша» («История завоевателя мира» Джувейни 1252/1260 гг.,

-«Тарих-и гузида» («Избранная летопись» Хамдалах Казвини 1329/1230 гг.),

-«Джами’ ат-таварих» («Сборник летописей» Рашид-ад-Дина) и др. Главную летопись монголов «Джами’ ат-таварих» начали создавать в 1301 году при Газан-хане, а закончили работу над ней в 1311 году при Олджайту-хане. До нас дошел ее оригинал на персидском языке. Летопись писали СО СЛОВ знатоков монгольской истории и, судя по всему, многое писцы передавали «КАК СЛЫШИТСЯ». Конечно, летопись Рашид-ад-Дина является самым главным историческим документом. Она настолько самостоятельна и самодостаточна, что все остальные свидетельства лишь уточняют отдельные моменты, указанные в ней».

6*Историк Гумилёв в своей книге «Древняя Русь и Великая степь» описывает его (Чингисхана) следующим образом: «Древние монголы были, согласно свидетельствам летописцев и находкам фресок в Маньчжурии, народом высокорослым, бородатым, светловолосым и голубоглазым… Тэмуджин высокого и величественного роста, с обширным лбом и длинной бородой. Личность воинственная и сильная. Этим он отличается от других"У Борджигинов глаза «сине зеленые …» или «темно синие, где зрачок окружен бурым ободком» ««Histoire de Mogols el des Tatares par Aboul Ghazi Bahadour Khan, publiee, traduite el annotee par Baron Demaison. SPb., 1874. Т. 11. P. 72, Cahun L. Introduclion a l'histoire de l'Asie. Paris, 1896. P. 201 »».