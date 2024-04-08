Как-то подозрительно по-русски тут «все мечами переведывались». «Вот какая распря шла Всеязычная. В одеяло тут не кутались, Все мечами переведывались».

Неужели Кафаров смотрел на китайский иероглиф и видел в нём вот такие шедевры: 195. «Лбы их - из бронзы, А рыла - стальные долота. Шило - язык их, А сердце - железное. Плетью им служат мечи, В пищу довольно росы им, Ездят на ветрах верхом. Мясо людское - походный их харч, Мясо людское в дни сечи едят. С цепи спустили их. Разве не радость? Долго на привязи ждали они! Да, то они, подбегая, глотают слюну. Спросишь, как имя тем ПСАМ ЧЕТЫРЁМ? Первая пара у - ЧЖЕБЕ с ХУБИЛАЕМ (Кублай). Пара вторая - ЧЖЕЛЬМЕ с СУБЕТАЕМ" (текст Козина). Здесь Чжамуха такими грозными речами запугивает противника Таяна, так описывая ему командиров Джебе-Пику (Чжирхоадай), Хубилая (Кублай-Заяц*)Чжельме-Кузнеца и т.д. Это ли ни греческие псы-Церберы?

По версии автора, явно славянскую балладу о вождях переделывали в историю кочевников, благодаря этому она и уцелела в отрывках. Судя по таким поэтическим отрывкам, это был шедевр неизвестного выдающегося поэта. Жаль, что поэма утрачена. Марко Поло отмечает, что в Орде было 4 языка письменности-4 азбуки. На один из 4-х языков её и переводили. Чтоб самим не запутаться, слова при переводе стали писать через чёрточку на двух языках. Например: Демон Хасар - Мангус Гурельгу, Демонам-змеям- мангусам, Яса-Иосун 263, Витязь-Кулюк 177, Теб Тенгри-ВОЛХВ, стрела кеибур-ветряница, алгинчи-передовой 179, три алдана- моховых сажени, Джебе-ПИКА, Алтан-Золотой, Го-ван- Князь Языков 206, дересун-ковыль 249, белыми кречетами-шинхот, побратим-АНДА, воевода-баскак, ВЕЛИКАЯ ПРАВДА-Еке ТОРА 281, , 189 Торлук-Гений Хранитель, лютня-хура 189, дальними стрелами-хоорцах, ближними стрелами-одора, императорская гвардия-кешиктены 270 и т. д. Баллада стала неудобной после смерти Вождя, когда пришли новые вожди и поменялся культ Змея-Дракона на культ Солнца и Луны. Этот Чингисхан обязательно должен где-то отметиться в русской истории, её былинах под каким-то хорошо известным нам именем (Вышел Месяц из тумана, вынул ножик из кармана…). Если бы современники вот так нараспев писали историю, то многие бы её полюбили.

Главный свидетель о Чингисхане.

Очевидец Орды Марко Поло в 1271г-1298г. представляет Чингисхана в своей книге европейцем с бородой и не называет монголом. В его книге НЕТ монгол. Вероятно, свою книгу он с самого начала писал на славянском языке. Вот перед вами настоящий типаж Чингисхана в иллюстрации к книге Марко Поло. Он рыжеволосый. Чингис сам отмечал, что все его дети рыжие (как он) кроме младшего Толуя (Гумилёв).

Самое трудное отключить навязанный образ этнического монгола и включить наконец-то настоящий его типаж (европейца). Участие этнических монгол в мировой истории не подтверждается ни документами, ни артефактами, ни свидетелями, ни этническими символами на национальной одежде монголов. Узоры отдалённо напоминают Дракона, крест в круге и горного барана Тара.

А вот другая богатая одежда с пионами в кружках, якобы монголов, просто заимствована у «маньчжуров» европеоидов Юра (Джурка) и Ильи (см. Абарин п.155), бывших здесь правителями, и охранявших Амур от монгол и китайцев в 1849 г. Их лично видел Невельской в экспедиции и описывает, как высоких рыжеволосых славян в богатой одежде маньчжуров, которую сейчас приписывают монголам и китайцам. Благодаря им, Приморский край сейчас принадлежит России. Они, кстати, и заставили аборигенов обривать лоб, чтобы те отличались от господ.

Другой свидетель Орды до Марко Поло Карпини в своих илюстрациях никаких монгол нам тоже не показывает. Вот как они выглядят на рисунке. Какая неведомая сила упорно и планомерно продвигает кочевников монгол, вопреки всему и подправляет тексты летописей?

Кто такие «татары» объясняет француз Кюстин. «Поскреби русского-найдёшь медведя»

Помимо «монгол», другую группу народа Орды, которую ненавидел Чингисхан, тут называют «татарами». Француз Кюстин утверждает, что татары это русы (Интернет. Дзен. Объяснение фразы «поскреби русского…»). «Тем, кто не читал, напомню, что книга «Россия в 1839 году» до сих пор сохраняет титул «библии русофобов». Вот как этот тезис звучит у него (Кюстена) в развернутом виде: «Ведь немногим больше ста лет тому назад они были настоящими татарами. И под внешним лоском европейской элегантности большинство этих выскочек цивилизаций сохранило МЕДВЕЖЬЮ шкуру — они лишь надели ее мехом внутрь. Но достаточно их чуть-чуть поскрести — и вы увидите, как шерсть вылезает наружу и топорщится». Сейчас коренным образом изменили смысл сказанного-«поскреби русского-найдёшь МЕДВЕДЯ» на «поскреби русского- найдёшь татарина (этнического)». А причина кроется в решении Ленина в 1920 г. о переименовании казанских мусульман (они считали себя булгарами) в «татар» и вмиг история тихоокеанской державы стала ассоциироваться с мусульманскими татарами, только лишь на основании сходства терминов «татары» и «тартары». Напомню, что символ современных татар «тюльпан», указывает на их настоящую родину Персию Дария (Иран), а не Тихоокеанский Восток с «пионом». Поэтому, читая книгу Марко Поло, где народ орды назван «татары», надо мысленно заменить это слово на «руса»-«русского Медведя» и получишь просто русскую историю восточной тихоокеанской державы. На картинке из книги Марко Поло «сон Чингисхана» показаны все его предки: Олень, Лань, Медведь и т.д. Вот как выглядит предок «русский медведь» в илюстрации книги Марко Поло в синем наряде-именно он смотрит на медведя. Это явно не монголоид. На иллюстрациях нет монголоидов!

Есугай-«отчим» ЧИНГИСХАНА.

Вот в какой момент истории на горизонте появляется «отец» (отчим) Чингисхана Есугай. В момент, когда «татарами» похищается Каган «монголов» Амба (Тигр), тут же похищается его дочь Оэлун (Луна, автор). Это очень ценная добыча. За «царевнами» идёт настоящая охота-они нарасхват. С помощью её «голубой» крови можно войти в элиту Каганов.

И похищает её ЕСУГАЙ -потомок«светлорусых» Хайду («Осколок Льда»)-и Хабула первого государя «монголов» (ч.2). § 65. Есугая Дэй-Сечен называет выходцем из КИЯТСКОГО племени, вероятно с реки Алдан, потому что так «Баутисус или КИАН» названа на карте Келлера «величайшая река» Алдан (приток Лены). О Есугае мало сведений. Судя по имени, он Есу из Гаев (лесников). В эпосе он АНДА-побратим Ван-хана (Поп Иван у Марко Поло). Кто его друзья –товарищи, неизвестно. Интересное совпадение Анда с именем Андрей. Андреи, значит, побратимы.

Есугай в мифах Древней Греции

Историю Есугая можно попробовать отыскать в греческих мифах. «Сказание о Словене и Русе…» нам прямо указывает искать историю «каганов» в мифах Древней Греции, которые написаны «последи»-следом за русской летописью («каган сыроядец изскочи, о нем же ГРЕЧЕСКАЯ история последи изъяснит». А это события 1100-1300 г.г.» Эти Каганы и Ханы ассоциируются с азиатами, а на самом деле это посто сыны праматери Аны, говорящие на языке, похожем на «прафинский» (скифский, его сейчас тюркским считают), например Тохта с финского значит Звезда.

Если обратиться к мифам Древней Греции, то, возможный подобный персонаж был участником первого (до 1213 г.) неудачного похода против Фив. «Война СЕМЕРЫХ против ФИВ произошла за поколение до Троянской войны», в котором все его участники погибли. Тидей был единственным выжившим, но ему Афина не дала зелье и он умер. «На щите Тидея изображено было ночное небо, покрытое звёздами, а посередине –Глаз Ночи, полный Месяц» (мифы Куна, стр 476). Всё здесь указывает на род Луны. «Перед смертью, он просит Афину даровать бессмертие своему сыну Диомеду». Это, вероятно, и был первый неудачный военный поход мужа Луны (Есугая), из-за которого она осталась вдовой и все от неё отвернулись. Версия автора.

Оэлун

Причём, Есугай отбирает Оэлун у «татарина» Чиледу. И становится врагом «татар» («удов» Айриуд-Буйрууд и Чжуинов-«чужих»). Амбагай (Тигр), вероятно, уже выдал замуж ОэЛун за Чиледу, так как Оэлун уже с двумя косами и едет в повозке Чиледу. Замужние женщины у славян заплетают две косы — знак того, что теперь она не одна, что она нашла свою вторую половинку (сведения из интернета, у монголок косы заплетались в виде огромных рогов барана Тара). Её сопровождает муж «кудрявый» Чиледу ("Батюшка мой, Чиледу, кудрей твоих встречный ветер никогда не развевал»). Здесь Оэлун с двумя косами любит «кудрявого» Чиледу и причитает, когда расстаётся с ним и с батюшкой. Чиледу вынужден был убежать из-за превосходящих сил противника, но именно Чиледу Оэлун отдаёт снятую с себя свою рубаху (свою честь, автор) напоследок и причитает, когда он уезжает от нападавших. Оэлун-«меркитка» очень знатного и господствующего на тот момент рода МЕРКИТОВ (род Мерганов-«Посейдонов»). А вот ЧиЛеду, судя по имени, из рода Льда Хайду «лунных».

На карте таро она Жрица-Папесса ИоАнна (Ио по эллински Луна), таковой всесильной она стала. У неё на голове Луна, у неё имя такое же, как и у ОэЛун, под ногами Серп (Тёмная Луна в затмении). В руке у неё книга «TORA», название которой в «Золотой книге-Алтан Тобчи» тоже ТОРА и оно значит «ПРАВДА», на груди крест, за спиной дерево гранат (!). Она прожила долго и вела по жизни Чингисхана к вершине власти и увидела его возвышение. Тут в картах явно история «прароссов» («светлорусов»), а не история монголов современных. Она дочь второго Государя всех «монгол» Амбы («Тигра», п.25) от рода Монго Хайду («жёлтых»-золотоволосых). Она ТИГРИЦА по отцу. Её символом должна быть Луна. Это она должна быть изображена на этой римской мозаике с телом тигрицы, шеей барса и головой с рогами Козы Аны. Она уже «жрёт» Ящерицу (Змейку).

Гагана

Её птицей должна быть Птица Гагана-она стала матерью всех будущих КагАнов от рода праматери «Ганы» (Аны) и причиной будущей исторической Бури-Войны, «распри всеязычной». «Гагана - чудесная птица с железным клювом и медными когтями, фигурирующая в русском фольклоре. Говорят, что она живет на острове Буян. Птица часто упоминается в заклинаниях. Также говорят, что эта птица охраняет Алатырь вместе со змеей Гарафеной».

«Гагана умеет колдовать и творить чудеса и, если ее правильно попросить, может помочь человеку. Кроме того, эта птица единственная способна давать молоко». "Птица Бури", "самая старая и крупная из всех птиц". Как предвестника бури, её можно назвать Буревестником. Это известная всем птица род Diomedea — Альбатросы. И этот АльбатРос почему-то Диомед- Diomedea, как в греческих мифах Диомед (Темучжин?) сын убитого Тидея (Есугая, автор). Темучжин стал зачинателем «Бури»-буревестником. Тут один русский фольклор, а не монгольский.

Рождение ЧИНГИСХАНА.

«§ 60. От ОэЛун-учжины (уч жены, автор) родилось у Есугай-Баатура четверо сыновей: Темучжин, Хасар, Хачиун и Темуге. Родилась и одна дочь, по имени ТемуЛун. Когда Темучжину было девять лет, то Чжочи-Хасару в это время было семь лет, Хачиун-Эльчию - пять лет, Темуге-отчигин был по третьему году, а Темулун-еще в люльке».

Здесь выявляется поразительный факт в § 59! Там написано, что первого сына называют не в честь своего рода, а в честь захваченного Есугаем «татарина» пленника Темучжин-Уге!? Имя настоящего отца Чингисхана Темучжин Уге и он из иугоров -Уге? Допустим, что поэма славянская (словено-русов), тогда имена должны быть объяснимы из русского языка. «ТеМу»-Тёмный (Луна в затмении-Месяц) , «чжин» («чужой» из племени Адов -Драконидов Ариев). Имя его деда Уго (от иугоров беловолосых северян, потом пришедших в Архангельскую обл. с «Оленем»). Тогда, действительно, он должен быть рыжеволосым от родителя. Темучжин родился на Ононе (приток р. Амур) «в урочище Делиун-балдах» (§ 59). Должно быть рядом с горой Халдун (Колдун, «Отто Рог Ора» на карте Келлера и реке Идюм, п. 121, п.22 Дзен, автор).

А теперь посмотрите на карту ТАРО «Сила», на которой, вероятно, и изображон Темучжин. Именно он убил Льва («Попа Ивана» у Марко Поло, автор), поэтому это должна быть его карта, он здесь дубинкой замахивается на ЛЬВА. Он здесь КУДРЯВЫЙ, как Чиледу, но почему-то безбородый. Интересная надпись под картой Sostituita (Заменённый)/ La forza (Сила). Изображение Чингисхана без бороды, дубинкой убивающего Льва, было заменено на изображение более сильной фигуры- Царицы в высокой короне, разжимающей руками ПАСТЬ Льву.

Интересно, какой тотем был у Чингисхана. Такой великий завоеватель, а его тотемное животное из календаря не названо и нет даты его рождения (считается приблизительно 31 мая 1165 г.). Далее по тексту его называют Белым Соколом. Он изображён как Месяц под ногой Луны-ОэЛун на карте таро? Он должен быть Драконом ДеМоном по отцу и Лунным по матери. Драконы уничтожили древние элиты. Это показано на золотых артефактах, на которых Дракон загрызает Оленя и Коня («кентавров»- казаков-скифов). Все древние рисунки были со смыслом.

Невеста Чингисхана Бортэ («Лесная Пчела», автор).

Чтобы облагородить кровь Темучжина и двигать его по иерархической лестнице вверх, нужна «царская» невеста из правящего на тот момент клана. У него подходящая смешанная кровь двух элит-«чужих» «адов-мидийцев» (Драконидов) от «та(р)тарина» Чиледу (Темучжин- Уге) и «светлоруссов» по матери, которая может всех устроить и сделать его царём Мира. Ему подобрали в 9 летнем возрасте невесту «унгиратку» Бортэ из рода Унгов-(«иванов», Марко Поло). Ехала она (в стихе Козина) в «одноколке КАЗАЧЬЕЙ*». Унги также названы «СТЕПНЫМ» народом (§ 65). Десятилетняя на один год была она старше Темучжина. Знаковое имя! Так звали прапредка Борте Чино («Повелителя лесных пчёл»-бортника, он муж ОЛЕНИХИ, автор) и это очень древний род.

Вот Бортэ –пчеловод «мёдоведица» на рисунке Дюфло европейского типажа, в ней нет ничего монгольского.

Предложил её повстречавшийся им навстречу унгират Дэй-Сечен «Мудрый» отец Борте (§ 64). Этот Дэй Сечен тут предсказывает судьбу Темучжина- называет Темучжина БЕЛЫМ СОКОЛОМ, зажавшим в когтях СОЛНЦЕ и ЛУНУ. Этот символ- «Сокол» достался ему от «отца» Есугая потомка «Сокола» Бодончара (светлоруса). Так символ Сокола (Кречет) появился по наследству и у Чингисхана, ведь он из семьи Соколов, хотя Есугай был приёмным отцом. А какой символ должен быть по его настоящему отцу из «драконидов Ариев»-Дракон, Змей?

Марко Поло пишет что у «тартар» на золотых пропусках были изображены только Лев и Кречет. Но это было уже много позже после смерти Чингисхана при хане Кублае (Хубилае). Так что «Змеевик» не исключается при Чингисхане. Вот какие змеевики имели хождение на Руси. Змей с рогами тура имел отношение и к Георгию и Михаилу Архангелу.

Русские Змеевики

Бойся собак «Жёлтого Пса» (золотоволосых).

Когда Бортэ сосватали, Есугай-Баатур говорит странную фразу её отцу: "Страсть боится СОБАК мой малыш! Ты уж, сват, побереги моего мальчика от собак!" Эти СОБАКИ в начале эпоса названы конкретно- это потомки от «Жёлтого Пса» -три брата «СВЕТЛОРУСА»- Бугу-Хадаги, Бухату-Салчжи и Бодончар. Они «светлорусы» (ЖЁЛТЫЕ») конкуренты Темучжину, который с кровью мидянина по отцу (Чиледу), в борьбе за будущую власть. Тут образовываются две силы - «светлорусы» -жёлтые от Бодончара (собаки) и в лице Темучжина ставленники «змеев-драконидов» («татар»).

Смерть Есугая.

Но происходит непредвиденное и положение семьи Есугая и Оэлун резко меняется. «Татары» (§ 67), встреченные им по дороге, в степи ОТРАВИЛИ ЯДОМ Есугая и через три дня он УМЕР. Вот тут-то и началось! Когда племя ТАЙЧИУДОВ узнаёт о смерти Есугая, буквально на следующий день всех как ветром сдуло из стана. ВСЕ спешно в панике покидают Оэлун с детьми. ПРИЧИНА столь резкой перемены отношения к ОэЛун тут названа конкретная. Тодоен прямо озвучил её: "Тут БЕЛ-КАМЕНЬ ТРЕСНУЛ»! ЛЁД треснул.«Треснул» род Есугая- «Бел-Камня». Белым камнем можно назвать ЛЁД. Треснул род ХАЙДУ (ЛЮТА-ЛЬДА) и ЛУНЫ («светлорусов»). Каким-то чудом эта семья остаётся в живых и даёт нам Чингисхана.

Взросление Чингисхана.

В суровых условиях Оэлун воспитала и вырастила сыновей. Следут отметить упомянутую тут природу, характерную именно для Амурского края. Это черёмуха, яблони-дички, дикий чеснок, рыба хариус. В Монголии черёмуха не растёт. «Черемухой да луком вскормленные Доросли до ХАНСКОГО величия». Когда «августейшие» (они так и названы в сказании) дети выросли «до ХАНСКОГО величия» мать им сказала: «Нет друзей, кроме своих теней, Нет хлыста, кроме скотского хвоста». Оэлун нацеливает род на ХАНСКОЕ величие-ВЛАСТЬ над Миром. Опять-таки, здесь даже природа не монгольская.

Первое убийство и плен, побег из плена.

Вероятно, за то, что тайчиуды предали и ушли, бросив Оэлун, Темучжин вместе с Хасаром убили за детскую обиду стрелами мальчика тайчиудца Бектера (тот рыбку отобрал). Когда об этом узнала мать, она назвала их «душегубцами». За это убийство ТарГитай-Кирилтух (КирИлл греч. «владыка») схватил Темучжина привёз к себе в улус и заковал в деревянную колодку на шее. Тот, ухватив момент, освободился от колодки и сбежал к своей матери. Помогли ему два друга, которых Темучжин не забудет. Второй-сын Баяна из Илов, ставший потом предком «Стоглазого Баяна».

Женитьба Темучжина.

Темучжин начал своё возвышение со знатной жены. Темучжин вернул свою высокую по происхождению унгиратку (из «иванов»-унов Мерганов) невесту Бортэ и привёз к себе. Ей была подарена в приданное чёрная соболиная шуба. Так начинает своё движение Темучжин к «ханскому величию», а главный наставник его-мать Оэлун. Он не один. С ним братья. Вероятно, после Чингисхана именно от второго брата Хасара появились «хазары». Век их будет коротким (см. ниже о Тенгри). Здесь и шуба соболинная свидетельствует против участия в истории монгол. Они в соболях не ходят. Ходили в них знатные русские. А названная в переводе дорогая шуба «дохой» (обычно из барана или волка) не соответствует дорогой чёрной соболинной шубе.

Похищение Бортэ

Темучжин с братьями ставит цель-СОБРАТЬ воедино весь свой разбежавшийся от него РОД. Но происходит «катастрофа». Приходит другая напасть – МЕРКИТЫ (бородатые «светлорусы» Мерганы «пусть себе знатные бороды гладят»). Меркиты не горят желанием дружить с Темучжином. Они на тот момент господа. За то, что когда-то у ЧИЛЕДУ была отнята Оэлун-эке Меркиты забрали знатных жён. Семья Темучжина успевает сесть на лошадей и уйти на гору Халдун (Колдун, автор). Но меркитам удаётся поймать жену «госпожу» Темучжина Бортэ (§ 102). Не хотят меркиты, чтобы Темучжин с помощью жены вошёл в элиту Мерганов (Посейдонов).

Вот что произошло с Борте в плену у «бородатых» меркитов (светлоусов).

Оказалось, за то, что Есугай отобрал ОэЛун у («татарина») Еке Чиледу, меркиты отдают Бортэ младшему брату этого Чиледу (он младший брат меркита Тохтоа, Тохта на «финском» значит Звезда). «Ее они передали на волю младшего брата Чиледуя» (§ 111). Действие происходит у горы Халдун. Здесь «татары» одновременно считаются «меркитами» . Становится понятным, почему старшего сына Чингисхана и Бортэ Чжочи считали наследником «Меркитского плена». Поэтому первенец Борте Джочи (Жёлчи-Злато) по крови унгират по матери Борте и меркит (бородатые светлорусы из Мерганов-«Иванов») по настоящему отцу меркиту Чиледую. Отец Джочи Чиледуй.

Дети Чингисхана.

У Борте родились дети: Чжочи («наследник Меркитского плена»), Чаадай, Огодай (Угэдэй), Толуй и 5 дочерей.

Помимо своих детей Оэлун (мать Темучжина) воспитала, как своих, ещё 4-х детей сирот, убитых Темучжином вождей. Детишки эти отличались тем, что были в собольих шубках, собольих шапочках, в сапожках из шкуры оленей (§113). «§ 138. Итак, Оэлун-экэ воспитывала в своем доме четверых ребят (сирот их врагов):1) Кучу, подобранного в кочевьях у Меркитов;2) Кокочу, взятого в кочевьях Бесудцев, находившихся у Тайчиудцев;3) взятого из Татарских стойбищ мальчика, прозванного Шикикан-Хутуху, и 4) найденыша из Чжуркинских кочевий-Бороула» (Это очень воинственное и знаменитое племя. Чжурки это рыжеволосые высокие славяне «Юрки», п.115, они из «Баянов -Павлинов», автор). Их наследники ценились из-за «царской» крови. Это что за «монголята», которые даже в плену в собольих шубках ходят. Это «русята»-«княжата».

Возвышение Темучжина.

Далее в эпосе идёт длинное повествование о восхождении Темучжина и о том, как получилось, что именно Темучжин стан Великим Ханом.

На тот момент самым могущественными правителями были Ван-хан и Алтан (Золотой) и племена Меркитов, Найманов, Кереитов. Сначала Темучжин всего лишь хочет собрать своё разбежавшееся племя, но потом замахивается на власть над всем Азиатским миром. И эти амбиции у него от матери Оэлун. Она нацелила его на «Ханское Величие». Но не только у него одного такие амбиции. У него есть могущественный друг ДЖАМУХА. Он как бы его «близнец» подстаховщик. Кто-то один из них двоих и должен был выкарабкаться наверх. Они ВДВОЁМ начинают менять МИР в Мидийскую сторону, так как в них текла кровь мидийцев-драконидов. А почему началось их возвышение, вероятно, что-то произошло в Евразии. «Руссия» (она на карте Келлера 1590 г. и так названа Russia) теряет власть и наступает власть Мидии Змеев Драконидов -южных руссов (этруски, автор) типажа Емельяна Пугачёва. В греческих мифах это время деда греческой Медеи Ээта. Южные русы хотят установить свою власть и в Азии. На эту роль есть только два кандидата Темучжин и Чжамуха. Секрет их продвижения «из грязи в князи» в наличии у них мидийской южной крови («адской»-«змеев драконидов» Ариев).

«Волхв» Теб-Тенгри предскажет Темучжину, что придёт он только НА ВРЕМЯ, что брат его Хасар, тоже придёт только НА ВРЕМЯ. Время Змеев будет КОРОТКИМ!

Чтобы собрать свой разбежавшийся улус, Темучжин решает обратиться за помощью к могущественному Ван-хану-«Государю» (п.121). В ход было пущено приданное жены шуба из чёрного соболя, с этим подарком он пришёл на поклон к Ван-Хану. Судя по обращению Темучжина к Ван-хану (§ 96), именно ВАН самый могущественный правитель, к тому же он побратим-Анда «отца» Есугая. Ван хан пообещал ему собрать его улус. И сразу же меняется к Темучжину отношение. Ван-хан указывает Чингисхану обратиться к ДЖАМУХЕ. Без Вана Джамуха не стал бы ничего делать. Многие подчиняются именно Ван-хану («Попу Ивану» у Марко Поло).

У Марко Поло Чингисхан был кровным братом Попа Ивана, но тут в эпосе он побратим-АНДА.

Темучжин становится Ханом.

Процесс собирания улуса сразу сдвинулся с места-прилетела первая «птичка». § 97. «…приходит с Бурхан-халдуна (КОЛДУНА) старт; Урянхадаец, Чжарчиудай, с раздувальным мехом за плечами, и приводит своего сынишку, по имени Чжелме». У Темучжина появляется Кузнец, а значит, появляется ОРУЖИЕ и сразу процесс собирания племён налаживается. Другие ПЛЕМЕНА, почуяв силу, стали присоединяться к ТЕМУЧЖИНУ (§ 120). Он сокрушает Джуркинцев («юрки» рыжеволосые славяне).

На сторону Чингиса переходит даже командир Тайчиудцев Чжебе (ПИКА, он так назван в эпосе), которые когда-то бросили семью ОэЛун на произвол судьбы-предали ( § 147). Вот его карта Пика.

Чжебе (Пика) говорит Чингису «вот как послужу ему: "Перескочу ТИНИСТЫЕ воды, с налету разобью БЕЛ-камень. По приказу "вперед" - СИНЬ-камень сокрушу. По приказу "отбой" - ЧЁРНЫЙ камень в прах разнесу" (перевод Кафарова).

На сторону Темучжина переходят многие племена и Темучжин становится ГЛАВНЫМ. В нём почувствовали новую силу после падения Ван-хана. ТЕМУЧЖИН был выбран не ХАНОМ, а Царём Царства. Ему так и предсказали:"НЕБО с ЗЕМЛЁЙ сговорились, нарекли Темучжина ЦАРЁМ ЦАРСТВА». Боги так решили. Его в эпосе также называли «Государь-Батюшка» (см. в конце). Его род от Бата, потому и Батюшка. Опять-таки никаких монгольских терминов, одни славянские.

Алатырь треснул

Род Бел-Камень-Лёд (Хайду-Есугая), как выше написано, ТРЕСНУЛ и утратил власть. Подобные КАМНИ есть только у славян это «Алатырь бел-горюч камень». Его стережёт Гагана с Гарафеной. Именно Алатырь считается тоже БЕЛ-Камнем и Синим камнем одновременно.

"Ала́тырь-ка́мень (ла́тырь, БЕЛ-горю́ч ка́мень, СИНИЙ камень, ала́бор, ала́бы́рь) — в русских средневековых легендах и фольклоре священный камень, «всем камням отец», пуп земли, содержащий сакральные письмена и наделяемый целебными свойствами. Часто упоминается в русских заговорах, главным образом, приворотных, любовных, как «сила могучая, которой КОНЦА НЕТ» . У монгол нет никаких бел –камней. Это явно славянская поэма, это история восточных русов, а не монгол.

Ода Джамухе.

Непростая, загадочная личность этот Чжамуха-Джамуха. Названным братом-Андой Темучжина был Чжамуха. И, казалось бы, идти им самой судьбой предназначено вместе. Они одногодки, однокровки и побратались ещё в детстве в 11 лет. Но развела их зависть. От него, вероятно, остались имена Джамиль, Джамна, Джемма. Автор эпоса описывает его с каким-то человеческим сочувствием (может этот эпос пишет его жена-сказительница тайнописью иероглифами). Джамуха был другом Чингисхана, помог разгромить ему «бородатых» меркитов, «ТРИСТА МЕРКИТОВ (светлорусов «мерганов»), которые совершили внезапный налет на Бурхан, он (Джамуха) предал полному ИСТРЕБЛЕНИЮ со всей их родней». Но потом пошёл войной против Чингиса «за УБИЙСТВО своего младшего брата Тайчара». Когда Чингис был выбран Великим Ханом, Джамуху свои в противовес выбрали Гур-Ханом (§ 129). Они как соперники во власти два Хана. Но потом его народ покинул и ушёл к Чингису. § 129. «Чжадаранцы, во главе с Чжамухою, объединили вокруг себя тринадцать племен». «Чжамуха опрокинул и потеснил ЧИНГИС-хана, который укрылся в Цзереновом ущелье при Ононе». «§ 200. Когда было покончено с Найманами и Меркитами, то и Чжамуха, как бывший вместе с ними, лишился своего народа» и скитался с 5-ю оставшимися товарищами. Джамуха был предан соратниками и доставлен Чингису в плен и сам попросил о достойной (царей) бескровной СМЕРТИ, он сам говорит о своём происхождении: «каких родителей сыновья» теперь вынуждены так скитаться. О детях его ничего неизвестно, известно только, что была у него жена-сказительница. § 121. Хорчи сказал: "Мы с Чжамухой происходим от ЖЕНЫ, которую имел священный предок БОДОНЧАР». Вероятно от второй жены мидийки -«Ады» по происхождению. У него смешана кровь «светлорусов» Бодончара и «мидийцев»-южных руссов , как и у Темучжина.

«Был ОДИНОК от рождения я. Счастьем АНДЫ, ОДАРЁННОГО всем, Я побежден и РАЗДАВЛЕН». Казнью от Темучжина-Анды закончилась его жизнь. Может эта казнь символическая и он ушёл на свободные хлеба в Мидию ОДИН и стал проповедником ЗороАстризма в нижней Азии, а ведь его предок Бодончар имел знак Зеро (тор-Зоро).

Разгром Татар.

Чингисхан особую ненависть испытывал к «татарам». Они убили отца его матери Оэлун Амбу (Тигра). Современные этнические татары считают, что речь идёт о них, но речь здесь идёт о тартарах (КАЗАКАХ), а не татарах и к этническим татарам это не должно иметь отношения. Тартары жители Тихого океана-Фароса-Тар, а современные татары пришельцы из Персии и Мидии со своим символом «тюльпан». Эта непрязнь понятна, ведь та(р)тары убили (отравили) в детстве его «отца» Есугая. «§ 133. Чингис-хан сказал: "ТАТАРЫ - наши старые ВРАГИ. Они ГУБИЛИ наших дедов и отцов. Поэтому и нам следует принять участие в настоящем кровопролитии". Кроме того эти тартары убили прежнего правителя АмбаГая (Тигра Амурского) отца его матери Оэлун. Здесь главный лидер Ван-хан и он уже пожилой тоже за смерть татарам. Второй лидер Алтан (Золотой), наоборот, дружит с ними. Та(р)тары были покорены. Они все были вырезаны кроме совсем малолетних детей (ростом «до тележной оси»). Конечно всех их не уничтожили-см.п.122. Самых древних тартар было 5 племён и одно из них он обезглавил (может Казаков*-«кентавров», в казачьей повозке ехала Оэлун, из которой Темучжин её и похитил, они же и убили Амбу-Тигра, а Оэлун его дочь).

У Марко Поло «тартары» (тихоокеанцы, автор) и народ Попа Ивана были самым многочисленными народами. Тартары (не все) ушли не от Темучжина, а сначала от Попа Ивана на край света, вероятно, с Сахалина за реку Колыма и её приток Омолон, на карте названной рекой ТАРТАР и там организовали своё новое второе царство.

Золотой царь стал союзником Чингисхана

Золотой царь был сначала в союзе с татарами, но после их разгрома признал силу Чингисхана. В книге у Марко Поло тоже есть Золотой царь, который воевал с Попом Иваном, но был им пленён, а потом стал другом Попа Ивана и получил имя «Холу» в эпосе (отсюда наверное произошло слово «холуй», в России несколько таких топонимов Холу-речка, сёла Холу и они не имеют негативного смысла).

В «Золотом Сказании» («Алтан Тобчи») можно узнать, как Алтан установил мир с Чингисом. «Алтан-хаган 17, войдя в Нангинг и желая ВЫМОЛИТЬ себе мир, отправил своего сына по имени Тэнгри с сотней товарищей, сказав им: «Станьте гвардейцами у Чингис-хагана!». Тут важный момент сына Алтана звали Тенгри (Волхв).

Ранение Чингисхана.

«§ 145. В этом сражении Чингис-хан получил ранение в шейную артерию. 12 Кровь невозможно было остановить, и его трясла лихорадка. Чжельме (Кузнец*см. выше) все время отсасывал запекавшуюся кровь». Значит, стрела была отравлена ядом, если пришлось отсасывать кровь из раны. Вот здесь-то он и должен умереть или сильно заболеть, но оправился.

Смятение.

Почуяв смерть Чингиса, все племена начали отсоединяться и уходить к Теб-Тенгрию (Волхву). Теб-Тенгрий, как выше выяснилось, был сыном Золотого царя (но в эпосе он сын блаженного Мунлика-попечителя Чингиса после смерти Есугая). «… Чингис-хан еще лежал в постели. Отчигин пал на колени и со слезами сказал: "К Теб-Тенгрию стали стекаться крепостные всех ДЕВЯТИ языков». С Тенгрием Чингисхану удалось покончить, его убили- сломали хребет и поставили над ним палатку, чтобы его дух улетел на небо.

Разрыв с Ван-ханом и убийство Ван-хана.

Далее он расправляется с кереитами и Ван-ханом («Поп Иван», п.122), сын Ван-Хана Сангум убежал. Причиной войны с Ван-ханом стал отказ в невесте из рода Вана для Джочи. Темучжина задело явное высокомерие Ван-хана. Потом после смерти Ван-хана он и себе возьмёт его одну из жён и для Джочи. У Марко Поло Чингисхан тоже по этой же причине охладеет к «Попу Ивану» ( Ван-хан) и потом в бою его убьёт. Сын Попа Ивана, вероятно, описан как некий царь Саин (Сангум). Три года он сопротивлялся Великому Хану Кублаю, а потом куда-то делся (п.121). Убийство клана Попа Ивана (Ван-Хана) отражено на карте таро «Смерть». Царь с семьёй лежит под косой Смерти.

В картах таро выше персонаж «Сила» ( «Чингисхан») с дубиной, замахивается на Льва. С такой же дубиной изображён в мифах Геркулес-это собирательный образ всех самых ПЕРВЫХ героев Греции, которые начали возвышение рода Луны. А началось их возвышение с убийства Попа Ивана (Льва), от которого символически осталась одна шкурка. Вот Шкура убитого Льва в руке Геркулеса. Он с дубиной. Эта 4-х метровая позолоченная статуя была случайно найдена в Ватикане, захороненной в земле (Дзен). Только позднее на втором этапе появляется другое следующее ВТОРОЕ поколение героев Греции, выраженных уже в образе Геракла. Они –Геркулес и Геракл показаны в созвездиях на противоположных сторонах (п.33 Дзен). Один уходит с небосклона, другой появляется. Вот так по ходу истории старые боги закапываются в землю и заменяются другими.

Странности.

Потом Чингисан расправляется с тангутами. После войны с тангутами возникают сомнения -жив ли был в это время Чингисхан, потому что Чингисхану вдруг перестали выделять долю его сыновья. Или он был очень больным. «§ 260. ЦАРЕВИЧИ Чжочи, Чаадай и Огодай, взяв город Орунгечи, поделили между собою, на троих, и поселения и людей, причем НЕ ВЫДЕЛИЛИ доли для Чингис-хана. Когда эти царевичи явились в ставку, Чннгкс-хан, будучи очень недоволен ими, не принял на аудиенцию ни Чжочи, ни Чаадая, ни Огодая».

У Марко Поло Чингис прожил всего лишь 6 лет после избрания его Великим Ханом (п.1), о чём Марко говорит с сожалением, отмечая, что он был очень умным и храбрым. Он был очень больным после попадания стрелы в коленку на 6 году правления. Вероятно, стрела была с ядом.

Смерть Чингиса.

Смерть Чингиса описана как-то куцо. Остаётся много вопросов, как он умер, как его хоронили, кто его хоронил и самый главный-где он был похоронен. Ответов на эти вопросы в эпосе нет. Перед смертью он всем распорядился и каждому из сыновей и соратников воздал и мать не забыл. В книге Марко Поло есть одна миниатюра «Смерть Чингиз-хана». Она содержится в большом томе «Le Livre des Merveilles» (Fr. 2810), хранящемся во Французской Национальной Библиотеке [1264], т.2, с.527. («Чингисхан монголоид или европеец», интернет).

Вот как описана его смерть.«§ 265. Порешив идти на ТАНГУТОВ по окончании зимнего периода того же года, Чингис-хан провел новый переучет войска и осенью года Собаки (1226) выступил в поход на Тангутов. Из ханш за государем последовала Есуй-хатун. По пути во время облавы на Арбухайских диких лошадей-хуланов, которые водятся там во множестве, Чингис-хан сидел верхом на коричнево-сером КОНЕ. При налете хуланов, его коричнево-серый поднялся на дыбы, причем государь упал и СИЛЬНО РАСШИБСЯ. Поэтому сделали остановку в урочище Цоорхат. Прошла ночь, а на утро Есуй-хатун сказала царевичам и нойонам: "У государя ночью был СИЛЬНЫЙ ЖАР. Надо обсудить положение".

«§ 267. Во время же этой аудиенции (с Бурханом) Чингис-хан почувствовал себя дурно».

§ 268. " Чингис-хан, после окончательного разгрома ТАНГУТОВ, возвратился и ВОСШЁЛ НА НЕБЕСА в год СВИНЬИ (1227). УМЕР ЧИНГИС. Из Тангутской добычи он особо щедро наградил Есуй-хатун (жену) при самом отшествии своем». Есуй одна из жён тут всем заправляла.

Где похоронен Чингисхан

В «Алтан Тобчи (Золотая книга)». См. Восточная литература. Библиотека текстов Средневековья» говорится, что его погрузили на телегу и отвезли на кладбище, поставили над ним шатёр. « /105/ Подлинный труп его, как говорят некоторые, был похоронен на Бурхан-Халдуне. Другие же говорят, что похоронили его на северном склоне Алтай-хана, или на южном склоне Кэнтэй-хана, или в местности, называемой Йэхэ-Ӱтэк». По версии автора, предположительное местонахождение его могилы на Бурхан-Халдуне на Становом хребте гора Емод («Царь Гора» на карте Келлера, жёлтый треугольник, п.121).

У Марко Поло Чингисхан умер через 6 лет после избрания в 1187 г, то есть он умер в 1193 г., а в эпосе приблизительно в 1227 г. Но список Великих Ханов говорит не в пользу даты 1227. В книге Марко Поло после Чингисхана Великими Ханами становились Куи, Бакуи, Алтан, Монгу, Кублай и это не дети Чингисхана. Его дети так и НЕ СТАЛИ Великими Ханами в книге Марко Поло. А в эпосе он живёт долго и дождался назначение среднего сына Огодая Великим Ханом, хотя у Марко Поло его в списке Великих Ханов НЕТ. Интересный момент нужно отметить в эпосе- при избрании Великим Ханом им полагалась «Великая Тёмная Шапка». «§ 255. Добро быть Огодаю при особе БАТЮШКИ-ГОСУДАРЯ, добро государю и батюшке преподать ему НАСТАВЛЕНИЕ о ВЕЛИКОЙ ТЕМНОЙ ШАПКЕ!".

Коронование Чингисхана

Такая шапка была только у царя северных руссов Мономаха. Может он похоронен в Ватикане, там была найдена статуя «жёлтого» Геркулеса.

Заключение.

Маниакальное стремление Чингисхана подчинить весь восточный мир возникло, не только от нацеливания матери ОэЛун сына «на ханское величие». Причина в Мидии- царстве Змея-Дракона Ария-праматери Ады, где царём был «Диавол», а царевичем «Люцифер», они тоже от рода Перуна. Они на фреске сейчас затопленного Николо-Малицкого монастыря «Изгнание Злых сил» названы -«Злые Силы». Они становятся всесильными и распространяют своё влияние на Русскую равнину (Московию). Потом они распространяют своё влияние на Тихоокеанский Восток и поддерживают лидеров с мидийской кровью Чингисхана и Джамуху (рыжих и бородатых).

Чингисхан можно сказать- «расчистил» дорогу для клана Хайду-Льда и родственников ОэЛун- Луны-будущей Росы. А, именно, для КубЛаев-род Зайца** «праросов» и Асов- руссов по утверждению Македонского. После «совещания» богов на «Олимпе» кровавый «Проект» Чингисхана, уничтоживший старые «светлорусые» элиты Бодончара (Ивана и Золотого царя), был свёрнут. Часть фанатов Чингисхана ушла на юг Азии вместе с мидийцами. У него вроде бы всё получилось, но он умер и вернулись прежние «покорённые» элиты руссов Вана. В элиты выбились Лаи-«праросы» без примеси «дракона». При Великом Хане Хубилае (Кублае у Марко Поло) держава окрепла и можно было почивать на лаврах, но комета ломает планы его потомкам и они покидают Тихий океан и Ледовитый океан около 1213 -1240-1298 годов и рассеиваются. В «Золотой книге» перед смертью Чингисхан сам говорит о своём Великом народе, и, он знает, что его народ РАССЕЕТСЯ. Это не могут быть этнические монголы, потому что, если они рассеялись в Европе, то где их гены, их яркий типаж. Их там нет.

Часть Человечества было пущено по другому пути развития- более тонкому, духовному с новым вождём Северной Росой, её мир немного как-то можно понять через духовные песни («Царицы небесной») и храмы. Её путь остался на картах таро. Само название карт Таро указывает на название Тихого океана Фарос, где и произошла эта великая история.

Не те Монголы. Не тот и Чингисхан.

С чего взяли, что в эпосе описаны этнические монголы. Это явно ложный след-типаж в эпосе абсолютно не совпадает с монгольским, поэтому в эпосе не должно быть этнических монгол (безбородых) вообще. В эпосе воевали друг с другом «светлорусы» Бодончара с такими же «светлорусами», но сторонниками южных руссов Мидии, где царём был ДиаВол восседающим на Драконе-Змее, а царевичем- Люцифер (Утренняя Звезда). Загвоздка в том, что сторонники Мидии с Чингисханом действительно были из клана «светлоруса» Монго Хайду (Духа Льда), и действительно так назывались по его имени Монго. Историки отождествили их с кочевыми племенами «халху» Монголии. Их решили сделать героями эпоса взамен настоящих «светлорусов» Монго Хайду. Таковым сделали и Чингиса. Те (халху) до сих пор в шоке от такого счастья и теперь ищут могилу Чингисхана в монгольских безлюдных степях и найти не могут. И не найдут. А ведь этих монгольских кочевников уже многие азиатские народы считают своими предками и придумывают сказки, как они лихо Европу сокрушали, как дети, присваивают чужие символы не их власти.

Русский и монгол

Глядя на эти фото 19 в. «монгольских завоевателелей» с измождёнными лицами в драных халатах, с беспросветной нищетой, не верится, что это их история. Ведь в этой истории, описанной Марко Поло, они были великими кораблестроителями с мощным, всегда стоящим наготове флотом, с каменными замками, с исключительной роскошью, дорогими мехами, рубинами и жемчугами, слонами и 4-мя алфавитами. И возглавлял её Чингисхан, сменивший Попа Ивана. Одно понятно, что Чингисхан не азиат, не монгол, не татарин, а европеоид из рода «жёлтых»-«золотоволосых» от Бодончара и Бату, Хайду «Льда», Луны и он ненавидел тартар, а не татар. Изображать героев эпоса «светлорусов» этническими кочевниками Монголии «халху»-это выступать против исторической правды эпоса. Древний Дракон был побеждён Росой и временно отступил. Но он не дремлет. Он уже среди нас. Последняя битва будет с ним и она уже началась.

Источники.

Сайт Ящик Пандоры

86. Древние города на реке Алдан на карте Келлера 1590 г. Марко Поло на Алдане? От 18. 10. 2021.

92. Путь-3 Марко Поло от Охотского моря на озеро Байкал, реку Амур и в Маньчжурию (Китай). (Камбалу-Царьград) От 27.01.2022 г.

93. Путь-4 Марко Поло по Катаю (Охотское море). От 08.02. 2022 г.

94. Путь-5 Марко Поло в Манги (Охотское море). «Небесный город» Квинсай у Шантарских островов. От 15.02. 2022 г.

115. Тунгус-«сибиряк» на памятнике 1000-летие России. Тунгусы-Маньчжуры оказались Юриями и Ильями. 17.12.2023

116. Молчание Рязани. Древняя история. 09.01.2024 Тонких Г.Л. (nekto).

117. Сокрытая тайна Синеуса, Трувора и Единорога. Олень и Медведь. 09.02.2024 .

118. Звезда Сириус и город Сурск, река Сура, ВасильСурск. 07.03.2024.

119. Серый Волк Древней Руси 16.03.2024

120. Крылатый Барс 23.03.2024

121.«Сокровенное сказание монголов» эпос светлорусых племён Оленя и Сокола, а не монгол. Ч.1. «Ван-хан» и «Поп Иван» 31.03.2024

122. «Сокровенное сказание монголов». Ч.2 Рождённые Луной. Не «монголы» и не «татары». 02.04.2024.

123. «Сокровенное сказание монголов». Ч.3 «Поскреби» Чингисхана- найдёшь «славяна». 08.04.2024, автор Тонких Г.Л. (nekto).

Статьи на Дзен

1. Могущественная держава «Попа Ивана» в книге Марко Поло.

2. Орки и их вожди в древней истории.

3. Волхвы и их могилы в книге Марко Поло. Саур могила. Волхвы и русы.

4. О фильме «Золотая Орда» (показ 2022 г.)

5. Всадники Апокалипсиса в Петербурге. Расследование.

6. Падшие Ангелы и восстание элит.

7. Вещая Птица Гамаюн и комета 1212 г. «Погибель земли Русской».

8. «Фатальная» Комета 1212 г. в мифах Древней Греции. Фаэтон.

9. Чем удивила Острожская библия.

10. Удар Зевса и «Глаз Сахары». Комета 1212 г.

11. Пермский край, Коми и «Великая Росия» у Марко Поло. Зыряне, Эрзя и Резане. 21.10.2022 г.

12. Персия до катастрофы в книге Марко Поло. Появление Ирана.31. 10.2022 г.

13. Странности «Сказания о Словене и Русе и городе Словенске». Молодая Россия и Древняя Русь. 14. 11.2022 г.

14. Цветущая Чукотка и древний Колымский Тракт в царство Гамаюна в книге Марко Поло. 19. 11.2022 г.

15. Золотая Орда в книге Марко Поло. 3. 12.2022 г.

16. Шапка Мономаха и созвездие Северная Корона. 8. 12.2022 г.

17. Изгнание Злых Сил. Злые силы названы поимённо. 12. 12.2022 г.

18. Атрибуты погибшего «Катая» из книги Марко Поло находятся в Москве. 18. 12.2022 г.

19. Найти Иерусалим…на Волге. 12. 01.2023 г.

20. Архангелы России-древние вожди народов. 22. 01.2023 г.

21. Древний Дракон и горы Урал. 30. 01.2023 г.

22. Читаю «Сокровенное сказание монголов»-ищу монгол. Часть1. Юань 08. 03.2023 г.

23. В «Сокровенном сказании монголов» не те монголы. Часть 2. Монголы» и «Татары» 18.03.2023

24. В «Сокровенном сказании монголов» не те монголы. Не тот и Чингисхан. Часть 3. 22. 03.2023 25. Читаю «Сокровенное сказание монголов»-ищу «Золотую Орду». Часть4. 11. 04.2023 г.

26. Демон. Его звали Хас. Читаю «Сокровенное сказание монголов». 20. 04.2023 г.

27. Чингисхан в мифах Древней Греции? 27. 04.2023 г.

28. «Неправильные» иудеи в книге Иосифа Флавия. 15. 05.2023 г.

29. Богатырь- Игла Бога (Шип Тёрна). 19. 05.2023 г.

30. Рождение новой элиты на картине Рафаэля «Музы на Парнасе». 09. 06.2023 г.

31. Опасная тайна карт Таро. Часть 1. 22. 06.2023 г.

32. Опасная тайна карт Таро. Часть 2. 25.06. 2023 г.

33. Смерть «Бессмертного» Вождя. Великий Кир, Ас и название Азия. 08.07. 2023 г.

34. Царство Казанское и Царь Саин в «Казанской истории». 27.07. 2023 г.

35. Казань «предивная». Под властью Дракона-Змея. Тайна сарацинов.12.08. 2023 г.

36. Мамай с литовским уклоном. « Неутомимая Ехидна» и Золотая Маска Баута. 22.10. 2023 г

37. Таинственный монах и русский царь Симеон Бекбулатович. О его «чудесном» превращении в татарина.27.10.2023

38. Как Иван Грозный стал «Царём Царей», а Москва третьим «Царьградом». 07.11.2023 г.

39. Трагедия на сопках Маньчжурии 1905 г. Вернуть своё на Тихом океане. Маньчжуры оказались Юриями 03.12.2023 Тонких Г.Л.

Карта в хорошем разрешении находится на сайте Михаила Волка и называется Карта Даниэля Келлера и Герарда Меркатора 1590 г. (7522г от сотворения мира в Звёздном Храме). Она приложение к книге Марко Поло «О разнообразии мира». На ней обстановка на момент 1298г, когда Марко Поло уезжает из Орды в Венецию.

«Книга о разнообразии мира» Марко Поло.2015 г.

* Келлер перечисляет 5 самых древних «бородатых» племён «тартар» в надписи на карте, у него нет «монгол», он всех называет «тартарами» и «называются они в совокупности Ордой, а своего императора они кличут Хам» : Езахадары, Перекопы, Козаны, Нагаи, Казаки». Они все бородатые.

** Рашид Ад-Дин. Чингис увидел двух мальчиков Хубилая с ЗАЙЦЕМ в руке и его брата Хулагу с ДИКОЙ КОЗОЙ.