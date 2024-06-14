Историю запутать просто, особенно, когда небольшое племя подселяется к большому и начинает называться его именем. Как это происходит, можно проследить на примере истории башкир. Древнюю историю башкир писать трудно, у них нет своих летописей и никогда не было. Устный башкирский эпос «Урал-Батыр», записанный недавно в 20 веке, описывает полусказочную борьбу с Драконом и Змеем.

Очень понятно было удивление башкир, когда они открывают карту Витсена 1687 г. и видят похожее на башкирское название огромной территории в Уфимской земле- «Уфимскои Баскирс». Или, когда в «Великой Венгрии» в Архангельской области описывается народ «башкирд». Воображение сразу нарисовало мираж- выдуманную «Великую Башкирию» с «башкирскими ханствами» и «улусами» от Архангельска до Уфы вместо «Великой Венгрии».

Понятно, почему этнические башкиры о той совсем недавней своей «Великой Башкирии» не помнят ничего вообще, потому что её не было. На величие башкир не тянет небольшая их численность и полное отсутствие сходства с венграми, их символами (у них в гербе Лев с головой Орла и Двухглавый Орёл с Крестом) и их культурой, а также историческая безвестность башкиров в древней мировой истории. К тому же у народов Севера полностью отсутсвует историческая память о своих «ханах» башкирах-оленеводах и сами башкиры на оленях воспринимаются анекдотично. «Для башкир лошадь была главным другом, который и кормил и поил своего хозяина», а домом была юрта. Они звероловы с соколами.

В Уфимской земле тоже никто не помнит власти «великих башкир». Ради мнимого величия, башкиры решили стать венграми, отождествив себя с их мусульманской частью «башкирдами» (сарацинами, 12*, 13*). Башкиры с явно южноазиатскими корнями спутали себя с восточными «сарацинскими» «венграми»-иугорами «Башкирдами» (мадьярами), которые, проиграв росам, ушли в Венгрию.

Венгры мадьяры

Кто были эти великие «венгерские» вожди см. ниже «Баскуре». Они, действительно, оставили свой глубокий след в мировой истории. Это Басараб1 и Чёрный Воевода Раду Негру-короли Валахии и король Венгрии Белла1 (см. в конце). В заставке Оренбургские башкиры.

Где истоки?

Сама одежда башкир с характерным азиатским орнаментом (восьмиконечная Самаркандская звезда, цветок тюльпан, рога барана, квадраты персидских волхвов), накидка на голову-открытая паранджа у женщин, монисто, кумыс, поза сидеть скрестив ноги (поза лотоса), праздник Джиин (Джинов?), праздник Майдан (круг), Сабантуй, вера мусульманская, музыка, имеющая черты «восточной музыки» и наличие тюбетеек говорят, что они пришли с Арала («Мидия»). Там совр. Узбекистан, Казахстан, Туркмения, Киргизия и Иран с похожими традициями.

Лурестанка из Ирана

Туркмены

Самаркандская звезда

Башкирки

Судя по именам Агзам, Адигам, Азамат, у женщин Айгуль-это южане. Русские их первоначально называли «киргизами» –так они называли всех кочевников, инородцев южан и казахов. Можно предположить, что наличие «тюльпана» в узорах одежды, указывает на персидского царя Дария (у него тюльпан в руке на барельефе) и на корни башкир из Персии (Ирана) или из Мидии (Арал, Казахстан, Узбекистан, там их поселения и сейчас).

В 27 лет Дарий с войском уходит в Мидию и свергает там Магов и сам правит 36 лет (14*). Вероятно, с Дарием из Персии в Мидию на Арал ушли «прабашкиры», они имели другое имя. Они-больше служилые люди, чем торговые и не принадлежат элите Дария. Или они уроженцы Мидии, присоединившиеся к Дарию. У башкиров есть геном с группой R1b. И у народа Западной Европы тоже такая же группа. В Западную Европу ушли европеоиды Мидии с этой генетической группой перед природной катастрофой. Это тоже «плюс» к версии о прародине башкиров на Арале и Персии. Мидия и Персия сгорели от кометы приблизительно в 1312 году, а люди заранее пошли искать новую родину и обрели в России.

Современные наименования Башкирии

Какое их древнее название башкиры не знают. Башкирия образована недавно в 1919 году большевиками. А до этого в царской России она называлась «Уфимское воеводство» (с 1707 года) в составе Казанской губернии и принадлежала неким «уфимцам» (русским). В 1918 году её переименовывают в «Башкурдистан» и «Малую Башкирию» (Википедия. Башкирия). Умеют же революционеры подбирать названия! В 1919 году «Уфимская» земля, несмотря на значительное большинство русских (15*), переименована революционерами в Башкирскую Советскую республику, а русские назначаются колонизаторами и угнетателями башкир.

Официально

Далее в «бой» идут советские и западные историки, которые провозглашают башкир самыми древними и коренными, поэтому топонимы пытаются объяснить из башкирского языка. Но русские топонимы- река Белая, река Уфа и русские названия притоков и русские названия посёлков ставят историков в тупик. Их не смущает такой факт- численность населения в городе Уфа недавно 100 лет назад в 1897 г- русских 42 тыс., а башкир всего 3 тыс. Русских в 14 раз больше, поэтому название Уфа должно иметь русское присхождение! Как будто здесь всегда жили русские и давали русские названия издревле, и эти названия есть на старых картах и они не башкирские. Но, согласно принятой очень странной концепции истории России, самые многочисленные русы объявляются колонизаторами, а национальные меньшинства- коренными. Исходя из неё, историки «восстанавливают историческую справедливость» и «дерусифицируют» Россию, избавляясь от русских названий, и скоро мы её не узнаем. Хотя летописи говорят об обратном. Голландский путешественник Витсен в 1687 г. (при Петре1) говорит о местных (уфимских) русских крестьянах, которыми руководили московиты (2*). Он отмечает очень красивые деревни русских в Реже, Нейве (4*) в Уральской земле. Причём русских тут Витсен не считает пришельцами. Другой историк Идриси* говорит об огромном количестве «росских» колоний в Пасшерти (Уфе). Росы у него, в отличие от русских, тут пришельцы. По версии автора, издревле на всей Русской равнине (она так издревле называется европейцами) была русская цивилизация «Симовская Столбовая Русь» с культом Сима с многочисленными престолами Симеона Столпника от Киева до Тобольска и Симоновым монастырём Москвы и, поэтому русы должны были проживать везде (их, действительно, везде большинство), иначе они бы сейчас назывались по-другому, но не называются (ни росами, ни скифами, ни сарматами, ни татарами, ни тартарами, ни монголами, ни башкирами…). Они, как самые многочисленные, «впитывали» многие племена, в том числе и россов. Жаль, когда пропадают древние исторические названия Уфимской земли, Казанского царства, Маньчжурии, Даурии, Вятки, Воткинской (Утки у Витсена, 4*) губернии, Екатеринбургской области, «Сиберии» (там теперь ХМАО!) и вместо них появляются новые неисторические. Жизнь течёт, всё изменяется-кто-то её изменяет.

А может, всё было наоборот

А может всё было наоборот, судя по численности, здесь жили русы с росами, а потом пришли башкиры с татарами. Тогда становятся объяснимы топонимы. Но в википедии пишется обратное: «На Чусовой первые РУССКИЕ поселения появились только в 1568 году и были связаны с именем купцов Строгановых» (википедия). «В средние века бассейн реки (Камы) был населён представителями таких народов как манси, коми-пермяки и башкиры. В бассейн Чусовой проникали вещи из таких далёких стран как Византия и Сасанидский Иран. Например, около прежнего впадения Сылвы в Чусовую в VII веке н. э. стояло святилище, при раскопках которого найдены монеты византийских императоров-соправителей Ираклия I и Константина III, сасанидские драхмы Хосрова I, а также монета из Хорезма».

Вопрос, откуда столько русских Строганов привёл. Не с неба же они прилетели. В «Казанской истории» автор прямо пишет, что на Русской равнине всегда была «единая Русская земля» в год 1252 от Киева, Владимира до Нижнего Новгорода и Казани, пока не пришли «сарацины» (12*, 13*) с тихоокеанского востока и на 300 лет заняли Казань. Но за Камой жили болгары, варвары, черемисы, которые платили дань русским. То есть и сибирские и северные земли были под русским влиянием, там должно жить много русов. Может, древние карты что-нибудь прояснят.

Что говорят карты

Начнём с карты Ремизова и двигаемся в глубь веков в прошлое-в «древность».

Карту надо перевернуть, чтобы совпасть с современной. первая карта перевёрнутая.

-На карте Ремезова 17 в. (1699г) прямо и конкретно написано красными небольшими буквами «Башкыры». Но эти «Башкыры» живут только в горах в верховьях реки Белая (г. Белорецк, у горы Ямантау и горы Иремель, см. википедия. Башкиры). А во всей уфимской земле живут «уфимцы». Там крупно написано УФА. Эта область, где ещё в 1897г. живут большинство русские. «В Уфе в 1897 г- русских 42 тыс, а башкир всего 3 тыс.» (см. население Уфы, интернет). На карте видно, «Уфимцы» тут сами по себе, а «Башкыры» сами по себе. Но есть ещё и третья группа-«БасКуре». Оказывается, верхняя часть реки называется «Bas» (Бас), а ниже города Уфа до впадения в реку Кама, эта часть реки названа в русской транскрипции «Кẙре» (точка над «у», Куйре?). Этим «БасКуре» принадлежит вся река Белая и её притоки названы ими по-русски Бас, Сорока, Белая и Чюсовая (не путать с притоком Чусовая реки Камы). Река Уфа названа Белая на этой карте. Эти «БасКуре» не башкиры и не русские, а «белые» с русским языком и они речники, так как это название вдоль всей реки. Они слиты с «уфимцами».

Тогда понятно, почему этнические башкиры получили такое имя –по старому имени верховья реки «Бас Куре» (р. Белая) и история «Баса» автоматически стала ассоциироваться с башкирами. Бас, Басов очень распространённые русские фамилии, но есть и башкирские-Баширов. До 20 века у башкир фамилий не было и Баширов позднее изобретение.

Итак, в 1699 году «башкыры» живут только в горах, в Уфе их нет. Там в долине реки Белая живут русские и «Басы Куре», которые родственны русским, все притоки реки Белая названы ими по-русски. Они названы, вероятно, по именам их вождей Баса Куре, Белла, Сороки, Чуса (Белая Бабочка? Чус-серьги с бабочками. Интернет-Чус) (см. «Баскуре»). Башкир даже в 1897 году очень мало в Уфе. Их в Уфу не пускают?

- На карте Витсена 1687г. полное название земель современной Башкирии- «UFIMSKOI BASKIRS» (Уфимскои Баскирс) в «Руссиш… Европе» (красный пунктир).

Судя по названию, это «русиш» земля и здесь живут некие народы, названные «Уфимскими» и к ним прибавились «баскиры», получив прилагательное «уфимские». Русские и баскиры тут слиты в один народ и становятся все «уфимскими баскирами». Южнее появилось название КИРГИЗЫ (чёрный круг), ещё южнее КАСАККСКАЯ ОРДА . Итак, «Баскирсы» это не «башкыры», а люди, говорящие на русском, так как многие названия здесь русско-немецкие Катеринбург, Оренбург, Уфа, Оса, Ока (Златоуст?), Тара, Тобольск, Демьянов Ям, Тюмень (это время Петра1). Но в описании Витсена (2*) упоминаются «башкиры», на усмирение которых были набраны московитами солдаты из местных русских крестьян. Значит, всё-таки, этнические «башкиры» уже появляются среди многочисленных «Баскуре» (белых) и связано это, вероятно, с появлением «киргизов» на юге. Власть тут у московитов, англичан (!), немцев (!) и русских, «великих башкир» нет.

- На карте ВальдзеМюллера1505 г. эти земли вообще пустые, стоят только несколько шатров «Статио» (малый белый круг справа).

Полное название этих земель современной Башкирии на момент 1505 г. KANGITARUM. Живут только «КанГитыРумы». В «Казанской истории» упоминаются похожие МанГиты-Заяцкие (за Яиком) князья с Едигеем в 1252 г. А вот соседи справа на территории «Сиберия» справа восточнее Оби названы «TERRA BIS ERMI» (Терра Бис Ерми) и НЕГРОР. Этот НЕГР всплывает в истории Валахии, как Чёрный Воевода (Чёрный Ворон или Коршун?) Негру. «Предание называет основателем Валашского княжества Раду Негру, жившего якобы на исходе XIII века. Более вероятно, что княжество было создано Басарабом I в 1310 году» (интернет. Валахия)

Итак, на момент 1505 года «башкыр» не наблюдается, есть «гиты»-румы и в Сибири «Бис Ерми». Зато на территории Архангельской обл. и южнее показана ХУНГАРИЯ МАГНА… БАСТАРКИ и БУЛГАРИЯ МАГНА (см. красный квадрат). Южнее «НАГАЙ». Ещё южнее КУМАНИЯ. Не тот ли это Гайна (8*), что на Олене прискакал на юг, так как в его земле в 1550 году исчезло солнце и наступил холод. Это и должна быть загадочная «мифическая» «Великая Венгрия» (Хунгария Магна) в Архангельской области (Иугория), вполне конкретно показанная на севере. Басы-Бастарки тут однозначно принадлежат «хунгарам» (венграм) и с башкирами не связаны. Но Бисы с Негром говорят о появлении тут «венгров». Они движутся на запад.

-На самой старой карте Келлера 1298-1590 г. (на ней события на момент 1298 г., она приложение к книге Марко Поло «О разнообразии мира», в этот год Марко Поло убыл из Орды в Венецию) на Волге все города как испарились- нет ни башкир, ни киргизов, ни манси,ни ханты, ни коми, даже название Казани нет.

Именно здесь произошло что-то серьёзное, может природное (чума), вызвавшее обезлюдивание. В противоположность ей, вся Мидия (Арал) очень густо заселена, Персия забита городами, а в Турции- «Натолии» одни греки проживают, «яблоку негде упасть». Чукотка, Колыма и побережье Тихого океана с ещё необвалившимися берегами и полны городов и государств (Катай, Манги…, см. карту ниже). МИР совсем другой.

Но, смотрим на «Башкирию» и видим там «пермяков». Виден город Велики Пермь, но не на месте современной Перми, а на месте современного города Екатеринбург. Это значит, сюда на опустевшие по какой-то причине земли пришли Росы Перуна и сохранили это название Пермь, так как оно связано с их предками (Перуном). Там же город Pascherti (Пасчерти). Он совпадает с городом Уфа. Раз пришли росы, то и название Pascherti должно быть росским (пассивный-тихий). Историк Идриси упоминает об огромном количестве колоний «россов» тут и городе Пасшерти (Радик Вахитов. «Города башкир средневековья»). Итак. Здесь к местным пожаловали россы (словено-русы). В 1298 г- 1590 г здесь нет «башкыров». Одни росы с «пермяками» на Урале и «иугоры» на севере.

Вот река Белая и Уфа на современной карте.

Рубрук

«Монах-путешественник и францисканец Вильгельм де Рубрук, съездивший в 1253 году в «Монголию», тоже ни о каком городе Башкорт не сообщает и не пишет. Тут Иванов приводит цитату из записей де Рубрука. «Проехав 12 дней от Этилии (р. Волга на тартарском, автор), мы нашли большую реку, именуемую Ягак (Урал-Яик. Автор); она течет с севера, из земли ПАСКАТИР, и впадает в вышеупомянутое море. Язык паскатир и венгров – один и тот же; это – пастухи, не имеющие никакого города; страна их соприкасается с запада с Великой Булгарией. От этой земли к востоку, по упомянутой северной стороне, нет более никакого города. Поэтому Великая Булгария – последняя страна, имеющая город. Из этой земли ПАСКАТИР вышли ГУННЫ, впоследствии ВЕНГРЫ, а это, собственно, и есть Великая Булгария».

Итак. Рубрук утверждает, что в 1250 г. в верховье реки Ягак (р. Урал, там Уфа) находится земля ПАСКАТИР, это земля венгров-гуннов-великих булгар и она продолжение Великой Булгарии. В «Казанской истории» утверждается, что булгары это осколок от болгар, проживающих на Чёрном море. В земле Паскатир (Уфимская земля) нет «башкыр». Там «венгры»-«гунны» (от УнеКана-«Попа Ивана») и болгары.

Фадлан

Арабский миссионер Ахмеда Ибн Фадлан пишет: «Мы видели, как одна группа поклоняется ЗМЕЯМ, другая группа поклоняется РЫБАМ, еще одна группа поклоняется ЖУРАВЛЯМ. Мне сообщили, что они (башкиры?) когда-то вели войну с какими-то людьми из числа их врагов, причем враги обратили их в бегство, и что журавли закричали позади их врагов, так, что они испугались и сами обратились в бегство… Поэтому БАШКИРЫ стали поклоняться журавлям и говорить: «Эти журавли наш господь, так как он обратил в бегство наших врагов».

Итак. Тут неких «башкир» поддерживают Змеи, Журавли и Рыбы. Журавли замечены на военных флагах польско-литовской «шляхты». Змея указывает на Мидян-Драконидов. И у иугоров тоже была символом «Рыба» (Лосось, п.117). В греческих мифах у Афродиты был знак «Рыба». Здесь «баскирсы» (венгры) стали дружить с Журавлями, Рыбами и Змеями против россов. Это не должны быть башкыры. Башкыры не поклоняются Журавлям, и в поклонении Змеям, Рыбам не замечены.

Магриби

«В XIII веке Ибн Саид аль-Магриби в книге «Китаб баст аль-ард» делит жителей Венгрии на два народа: башкир (башгирд) — тюркоязычных мусульман, которые проживают южнее реки Дунай, и венгров (хункар), которые исповедуют христианство. Он пишет, что у этих народов РАЗНЫЕ ЯЗЫКИ. Столицей страны «башгирд» был город КЕРАТ, расположенный на юге Венгрии».

Итак, часть «башгирдов» имеет мусульманскую религию. Рубрук их прямо называет «сарацинами» (12*, 13*). Они пришельцы с тихоокеанского востока. Они жители «Венгрии». Керат это должен быть город Куртя де Арджеш, он на юге Валахии.

Хронология появления «башкыр».

Из карт вырисовывается такая картина.

В 862 году с Тихого океана с реки Амур приходят Росы с вождём Рюриком и начинают строить «Великую Росию» в Архангельской области (Марко Поло). Вот она на карте.

В 1187 г. Темучжин (Чингисхан) убивает Попа Ивана и подчиняет себе его земли. Начинается Первый Исход с Ледовитого и Тихого океанов «Иванов», они уходят на Русь (центр, Москва) и становятся русскими. Из Мидии уходят неподчинившиеся брату Чингисхана Хасару («Змею Гурельгу», п.124). Они тоже присягают русскому царю. Строганов (текст Витсена) тоже уроженец Юга приходит на службу к русскому царю.

В 1207-1240 году в предверии предсказанного пролёта кометы по версии автора начинается Второй Исход народов с Тихого и Ледовитого (Гиперборейского на карте Келлера) океана. Это двигается народ «Попа Ивана» с Ледовитого Белого океана и народы «Чингисхана» с Тихого океана, которых Витсен называет одним словом «тартары», а западные историки-«монголами». В «Казанской истории» нет ни тех, ни других, в ней пришельцы названы, «погаными», «варварами», «сарацинами», «басурманами». Среди них есть мусульмане –«сарацины», те прут в Казань. «Тартары» расселяются до реки Оби. Эти земли раньше были под влиянием Руси центральной и она начинает за них бороться. Но против такой Армады не устоишь.

Также начинается Исход из Мидии (Арала) народов «киргизов» и «казаков» Арала перед прилётом кометы в 1300 году.

В 1207-1240 г.г. с Тихого океана приходит «Золотая Орда» с Джучи. Они идут через Златоуст (Сагатин на карте Келлера выше). По версии автора это была русская Орда, названная по имени Джучи-Злат. Он подчиняет эту область себе и отнимает у россов. Создаётся союз трёх царств-Росов, Руси-Московии и Южан «Красных Драконов» во главе с Джучи. Никаких мифических монгол и колоний монгольских тут не появляется, потому что орда Джучи с Хунаном (Иваном) была русской и говорила на русском и её представители не отличались от местных типажом. Их символы Крест, Огонь и Кумир (Поп Иван-Иоанн Креститель? Летописный Свод Ивана Грозного, глава Батый). Здесь вы не увидите ни одной характерной монгольской внешности. Их нет во всей Евразии, ни одной мало- мальской колонии «монголов», стана, острога, города, деревни, села.

В 1240 г. «мидийцы»-«дракониды» убивают Джучи, прогоняются россы-«рюриковичи». Власть у «сарацин», «венгров», магов «мидийцев», у «шляхты»-поляков «Журавлей» и «Белых Коней».

Шляхта полько-литовская. На знамени Журавль и Белый Конь

Всё это придётся отвоёвывать россам и русам и восстанавливать русскую власть при Иване3 и Иване4 Грозном. «Шляхту»- потомков скифов (кентавров) подчинил Дмитрий Донской в 1380 году. Вот этот момент запечатлён на иконе. БЕЛЫЙ Всадник повержен (Мамай). Его лицо славянское со светлой бородой. К власти возвращаются Иваны Васильевичи, а после них Россы с Петром1.

Дмитрий Донской побеждает Белого Всадника (Мамая)

В 1253 году Рубрук уже видит в Уфимской земле «венгров» Пасшерти (гуннов). Они приходят к булгарам. Они должны прийти с Тихого океана. А Булгары тут уже живут с черемисой душа в душу и они-болгары пришлые с Чёрного моря. У булгар и «венгров» тоже оказались «родственные» души, если селятся вместе. Башкир нет. На карте Московии 1706 г. точно указаны земли «луговой» и «нагорной» черемисы. Вот они. В «Казанской истории» они названы «злая черемиса».

В 1298-1590 на карте Келлера появляется город Пасчерти (г. Уфа?) на реке Вишера (р. Уфа). Идриси говорит о появлении множества колоний россов в Пасшерти. Они в «Перми Великой» на месте Екатеринбурга. Россы приходят с Тихого океана с реки Амур из царства МанГи. Башкир нет.

В 1312 г по предположению автора комета уничтожает Мидию, Персию, Турцию (Натолию).

В 1505 г. на карте ВальдзеМюллера, в «Уфимской земле» появляется «КанГитаРум» («прарумыны»? Мангит Едигей?). В Архангельской области появляются «Магны Хунгары -Бастарки» («венгры») и «Магна Булгар» на Волге, южнее Нагаи, а ещё южнее КУМАНЫ. Башкир нет.

В 1568 году в Уфимской земле по официальной истории появляются РУССКИЕ поселения с заводчиком Строгановым. Они подчиняются Московии. Башкир нет.

В 1687 г. на карте Витсена есть «Уфимские БАСКИРС». Появляются КИРГИЗЫ на юге Урала. В описании Витсена 2* уже упомянуты «башкиры». Против бунтующих «башкир» набирают русских крестьян в солдаты. Здесь уже есть БАШКИРЫ? Паралельно есть Баскирсы-венгры, к которым подселяются «башкыры».

В 1699 г. на карте Ремезова наконец-то официально появляются «БАШКЫРЫ», но только в горах (г. Белорецк). Паралельно есть «Уфимцы» (русские) и «БасКуре» на реке Белая («белые» и «чёрные» венгры). Есть Казакская Орда на реке Сырт-Дарья.

1773-1775 г.г.- Крестьянская война Пугачёва, в которой уже активно участвуют БАШКИРЫ с 19 летним Салаватом Юлаевым. Башкиры доходят только до Казани и поворачивают назад. Салават Юлаев остаётся с Пугачёвым до конца. Они вместе проводят геноцид россов и русских дворян. Вырезают инженерно-технический персонал с семьями и детьми на железо-делательных заводах. Россы (Екатерина2 и Суворов) усмиряют восставших. Пугачёва, ему 32 года, казнят «царским» четвертованием на Колесе, а Салават был бит плетьми и сослан на каторгу. Умер в 40 лет.

В 1897 г. есть «БАШКЫРЫ» и их очень мало. Русских 42 тыс. в городе Уфа, а башкир всего 3 тыс. Русских в 14 раз больше. Может им не разрешено селиться в Уфе, ведь они помогали Пугачёву.

В 1920 г. в Башкирии 371 884 человек башкир, русских большинство. Революционеры-большевики провозглашают вместо Уфимского воеводства «Башкурдистан».

Вывод можно сделать такой –башкиры появляются в Уфимской области приблизительно в 1690 году в составе «киргизов» в Южном Урале и подселяются к «венграм» Басам (БасТаркам-БасКуре). БасКуре, вероятно, будущие австрийцы и венгры (АвстроВенгрии). Они сильные конкуренты «Рюриковичам», они пришли с Востока («тарки»).

Уфимцы и Басы-кто они.

Возникает самый главный вопрос-кто такие «уфимцы» и кто такие Басы?

-Уфимцы. Как выяснилось выше, «уфимцы» показаны на карте отдельно от «бышкыр» и там живут русские, обрусевшие венгры-веноугоры, обрусевшие болгары и обрусевшие «красные казаки» с юга. Русские крестьянствуют. Их и сейчас большинство в Уфимской земле. Историки говорят, что они пришли со Строгановыми в 1567 году. По версии автора они тут и раньше жили при власти «Симовской Столбовой Руси» (автор). Витсен отмечает красивые дома русских на Южном Урале и называет их центр-Московию. Русские управлялись из Московии и начали активное сопротивление в союзе с россами на Урале и Сибири в ответ на Исход «тартар»-«сарацин» с Востока и «Мидийцев» с Юга.

Как русы сами называют город Уфа неизвестно, но при россах пришельцах она называется Пасчерти. Можно предположить, что река Уфа при русских называлась Висшора, так как на другой старой карте Пиццигани 1367 г-1373 г. название реки Уфы Висшора (ВеЧер -Полуночная?).

Карта Пиццигани

Вот ещё одна неизвестна карта из интернета с рекой Вишера

Дублёр её имеется на севере, как приток Камы севернее Соликамска река Вышера. Последнюю Манси называют Пассар, так похожее на Пасшерти. Цепочка названий реки Уфа: Висшора при русах, Пассар, Белая, Уфа при росах.

- Баскуре. Это тоже не башкиры, это часть тихоокеанских пришельцев, родственных Амурским «россам» клана Луны-Месяца, но из другого клана «Попа Ивана» (Льва). Он же Унекан, Гог. Они шли с Тихого океана через Сибирь, Уфу в Иугорию-«Великую Росию» и начали «выкуривать» россов Рюриковичей. Сами захотели стать тут властью. Или здесь уже жила их диаспора (Радогощи) Рубрук называет БасыКуре «венграми». Их символы на гербе современной Венгрии Львы и «Крест» (см. ниже).

Они селятся в Архангельской области к росам. Она показана на карте Келлера (1298-1590 г.г) как Иугория. Там написано «Из этих Югров ВЕНГРЫ изыдоша».

В «Сказание о Словене и Русе» они названы «Белые Угры». У них вождь Белла? Венгры это и есть Белые ВеноУгоры, то есть речники (вена), которые после проигрыша Рюрику «изыдоша» в Австро-Венгрию и назвали реку Вена и город Вена и Белгород.

«Magna Hungaria («Магна Хунгария»), то есть Великая Венгрия показана на карте ВальдзеМюллера 1505 г. в Архангельской области, автор карты не признаёт здесь «Великую Росию» 1298 года (Марко Поло), он на стороне венгров-антирос.

Все современные венгры католики. А вот Магриби утверждает, что в 13 веке венгры делились на тюркоязычных мусульман башгирдов и венгров христиан. Они называются МадьЯры (башгирды).

Мадьяры

Можно лишь только предположить, судя по самому популярному имени венгров Золтан (Золто на славянском золото), что они потомки «Золотого Царя», описанного в книге Марко Поло. Тот живёт на берегу Охотского моря во дворце (см. карту, внизу карты. Карта составлена по описанию Марко Поло). У него огромная портретная галерея правителей. В «Сокровенном сказании монголов» у него есть знаменитый сын Тенгри-Волхв (бросается в глаза похожесть «тенгри» и «венгры»). «Золтан» был другом Попа Ивана, но когда Чингисхан убил Попа Ивана, он перешёл под власть Чингисхана.

Фиолетовый контур обвалившихся в океан земель. Внизу царство Золотого Царя

Венгры совершили круговорот, судя по «Сказанию о Словене и Русе». Произошло это так. Скиф (Скопа, автор) и Зардан вышли с Севера от Афета, пришли на Чёрное море и сын Скифа Истер (сыны Скифа- Словен, Рус, Болгар, Коман, Истер) создал Хунгарию (она на карте Келлера на Чёрном море). Потом во время Исхода народов с Тихого океана перед прилётом кометы 1312 года их предки от «Золотого Царя» (Золтана) от Охотского моря через Сибирь (Енисей и Обь) пришли в Уфу и в Архангельск. Потом отсюда несогласных «венгров» (белых иугоров») изгнали россы и они ушли в Хунгарию на Чёрное море.

Вероятно, было у венгров два вождя, вождь «сарацинских» венгров Бас Куре и вождь христианских венгров Белла-Белый. В греческих мифах это должен быть «Красавец Беллерофонт», которого Зевсы (росы) не взяли на Олимп, так как он убил престарелую колдунью Химеру. Такие вожди действительно существовали в истории, Басараб1 и Белла1. Вот этот знаменитый «венгерский» Баскирд-БасКуре, к диаспоре которого на Урале и подселились будущие «башкиры». На барельефе он изображается со Змеями (интернет. Венгры. Валахия)

Басараб1

Это король Валахии Басараб1, который воевал с венграми за власть на Дунае. «Предание называет основателем Валашского княжества (юг Молдавии, сейчас Румыния) Раду Негру, жившего якобы на исходе XIII века. Более вероятно, что княжество было создано Басарабом I в 1310 году. Его столица Куртя де Арджеш». Его символ на гербе Валахии: Чёрный Ворон (Крон), Крест, Звезда, Месяц, зелёная горка.

Печать Валахии

Герб Австро Венгрии. Крест "Антенна"

Успенский собор в Куртя де Арджеш

В этом городе стоит Успенский собор со «скрученными» башнями и Крестами «Антеннами»,, как на гербе Австро-Венгрии. А вот внизу и соратник Баса король «христианских» венгров Белла1, потомки которого основали Венгрию на Дунае. Они стали соперниками друг другу. Раду Негру звали Чёрный Воевода.

Раду Негру

Белла1

Этнические «башкыры» в честь Баса получили своё наименование, когда подселились к нему. В современное время башкиры решили на основании сходства названий сделать себя «венграми»-«мадьярами»-«башкирдами», по сути не имея ничего общего с ними. Частично может они успели смешаться с ними.

Откуда артефакты.

Становится понятным появление арабских и Хорезмийсих артефактов с Аральского моря в Уфимской земле и на реке Кама. Это артефакты с Арала и Персии, Хорезма принесённые «красным» казачеством из покинутой Мидии (страна Красного Дракона). Это должны быть артефакты с Драконом и Змеем, Злата Баба, Козёл демонический, Вепрь-Свинья, Колесо (Пугачёва казнили четвертованием на Колесе, как когда-то так казнили россов «дракониды»), Золотой Телец Молох, монеты из Хорезма, Ирана. Ещё раньше при Хасаре-«дракониды» вели торговлю с Русью и Сибирью в знаменитой Мангазее-центре торговли мехами и от них остались артефакты- драхмы и другие византийские вещицы. От башкир должны остаться монисто из хорезмийских монет. Украшения Львы, Олени, Медведи, Барсы и Утки артефакты россов-они из племени северного Оленя-Елены-Селены-Луны. От ВасиЛевсов остались Крылатые Львы и Львы с Орлинной головой и Павлины (от Джурки-Юрки, п.115). Все эти животные конкретно показаны на Дмитриевском соборе в г. Владимир как тотемы предков россов. От шляхты должны остаться Журавли и Лошади, Соболи (они на их знамени). От «венгров» должны остаться Львы с орлинной головой (они на современном гербе Венгрии), Рыбы. Лев с Орлинной головой был также символом Ивана Грозного, ведь его предку «Попу Ивану»-Льву отрезали голову и новый вождь Орёл стал его новой головой.

Южно- уральские «красные» казаки Пугачёв и Степан Разин, по версии автора, действительные наследственные цари Мидии. Они поднимали восстания против росов, пытаясь восстановить потерянную власть («Хамов» земли «ханаанской»), с призывом «Сарынь на Кичку» «царицу во власть»-Золотую Бабу, или «Да здравствует Царица» (трактовка автора). Они привлекли местных «братских» башкир, что-то пообещав им (царство). Именно Пугачёва боялась русская императрица, а не башкир, так как Степан Разин и Пугачёв имели законное право на царство по крови. А башкиры хотели тут жить отдельным образованием, а не в составе Уфимского воеводства. Но может,Степан Разин и Пугачёв имеют отношение к «венгерским» царям?

Заключение

Роль в мировой истории этнических башкир в древности не известна, так как они были малочисленны и не входили в элиты, а были служилыми людьми, охотниками, звероловами на службе у царей. Они боролись за своё место под солнцем, утратив прежнюю родину в Мидии, и нашли в Руссии-России в Уфе и на Южном Урале. В период 1590 г-1699 г. в Уфимской земле, где много русских и пришельцев с востока «белых венгров» (вождь Белла), к вождю Басу-мусульманской (сарацинской) части «чёрных венгров», подселяются часть южных «киргизов» из Мидии и по имени Баса станут называться «башкыры», где приставку «кыр» они получают от Кыргызов. Так появляются на Уфимской земле башкиры из Мидии. Численность их маленькая. Революционеры в 1919 их возвели в ранг «коренных» и создали «Башкурдистан» на месте Уфимского воеводства. Что дало право переименовывать все русские исторические названия. Река Белая (в честь Беллы1) переименовывается в Агидель. На карте Русская равнина переименовывается ими в «Великую Башкирию» и «Хазарский каганат». Москва называется Марттюбе, а Киев Кыйуба.

Историю «Баса Куре» («венгров») и «Паскерти» (Россов) нельзя путать с историей этнических малочисленных башкир. Историк Иванов считает, что башкиров тут не было в 9 веке. Другие историки считают, что они пришельцы с Арала. Башкирский историк Радик Вахитов считает, что башкиры тут жили с палеолита и именно их описывает Геродот. У них тут были города и кузницы на всей Уфимской земле, но Екатерина2 отобрала их и построила свои заводы (*Радик Вахитов. «Города башкир средневековья»). Вообще-то Геродот все главы своей истории посвятил греческим Музам, а не башкирам. Вот они: Клио, Евтерпа, Талия, Мельпомена, Терпсихора, Эрато, Полигимния, Урания, Каллиопа (п.30 Дзен.).

А началось всё с того, что в предверии природной катастрофы- ожидаемого пролёта кометы, которая должна была прилететь в 1312 году, с места снимаются те народы, которые попадают под её удар из Мидии и Тихого океана и Ледовитого оеана. Первыми с Тихого океана и Ледовитого (Гиперборейского) океана идут множественные народы, которых историки назвали общим словом «тартары», вероятно, по названию Тихого океана (Фара-Свет). Среди них «венгры». Из Мидии (Арала) идут киргизы и «красное казачество». Что стало бедствием для центральной Руси. Ей пришлось восстанавливать своё прежнее влияние.

О хантах и манси на картах Сиберии.

«Самые древние» ханты, манси и коми (текст вначале) не упомянуты ни в одной карте. На карте Витсена 1687 г их земля названа «СИБЕРИА», а город Ханты-Мансийск назван Самарский Ям, недалеко на Иртыше Демиано Ям (с. Демьяново на реке Демьянка). Этот регион назван Пелимск и Тобольск.

На карте Витсена есть «тунгусы», но не в этой земле, есть «самоеды» на крайнем севере и «остяки» и это не ханты и не манси. По версии автора ханты и манси пришли с Тихого океана с «Росой Мани»-это тихоокеанские«тунгусы». В предверии природной катастрофы 13 в., когда на месте их прежней земли образовалась Охотское море, Роса вывела эти народы отсюда с собой, когда начала в 862 году создавать «Великую Росию» на севере Русской равнины. «Ханты» побратимы россов, побратим назывался «анда» или «анта» в «Сокровенном сказании монголов». От Мани они называются «манси». Тогда же ушли и «якуты» с реки «КутиАрис» (р. Анадырь) с земли, где теперь образовалось Берингово море (карта Келлера). Можно предположить, что название «якуты» от древней прародины «КутиАрис» (Анадырь) от вождя Кута или «Мировой Утки»-прародительницы всего Человечества.

Источники

«Книга о разнообразии мира» Марко Поло.2015 г.

Карта в хорошем разрешении находится на сайте Михаила Волка и называется Карта Даниэля Келлера и Герарда Меркатора 1590 г. (7522г от сотворения мира в Звёздном Храме). Она приложение к книге Марко Поло «О разнообразии мира» и отражает обстановку 1298 г, когда Марко Поло убыл в Венецию из Орды.

Сайт Ящик Пандоры

86. Древние города на реке Алдан на карте Келлера 1590 г. Марко Поло на Алдане? От 18. 10. 2021.

89. Путь-1 Марко Поло по древнему Таджикистану, Узбекистану, Туркмении, Казахстану и Киргизии. От 16. 12. 2021.

92. Путь-3 Марко Поло от Охотского моря на озеро Байкал, реку Амур и в Маньчжурию (Китай). (Камбалу-Царьград) От 27.01.2022 г.

93. Путь-4 Марко Поло по Катаю (Охотское море). От 08.02. 2022 г.

94. Путь-5 Марко Поло в Манги (Охотское море). «Небесный город» Квинсай у Шантарских островов. От 15.02. 2022 г.

99. Две Руси в «Сказании о Словене и Русе и городе Словенске». От 20.06.2022г .

102. Персия с русским уклоном у Марко Поло. Дарий сын Волхва Каспара. От 15.08.2022г . Автор Тонких Г.Л. («nekto» на Ящике Пандоры).

115. Тунгус-«сибиряк» на памятнике 1000-летие России. Тунгусы-Маньчжуры оказались Юриями и Ильями. 17.12.2023

116. Молчание Рязани. Древняя история. 09.01.2024 Тонких Г.Л. (nekto).

117. Сокрытая тайна Синеуса, Трувора и Единорога. Олень и Медведь. 09.02.2024 .

118. Звезда Сириус и город Сурск, река Сура, ВасильСурск. 07.03.2024.

119. Серый Волк Древней Руси 16.03.2024

120. Крылатый Барс 23.03.2024

121.«Сокровенное сказание монголов» эпос светлорусых племён Оленя и Сокола, а не монгол. Ч.1. «Ван-хан» и «Поп Иван» 31.03.2024

122. «Сокровенное сказание монголов». Ч.2 Рождённые Луной. Не «монголы» и не «татары». 02.04.2024.

123. «Сокровенное сказание монголов». Ч.3 «Поскреби» Чингисхана- найдёшь «славяна». 08.04.2024 (nekto).

124. Похлеще Чингисхана - его брат Демон Хасар. Хазары. Ч.4 «Сокровенное сказание монголов». 16.04.2024, (nekto).

125. Золотая Орда и её русские Гении. Ч.5 «Сокровенное сказание монголов». 24.04.2024 (nekto).

126. Настоящие «монголы» «спалились» на дорогих шубах. Ч.6 «Сокровенное сказание монголов». 30.04.2024. (nekto).

127. Земля Ноя. Приплыли, но куда!? 19.05.2024.

128. Как запутать историю (на примере истории башкир). 14.06.2024, автор Тонких Галина. (nekto).

Статьи на Дзен Сайт «Галина Тонких»

1. Могущественная держава «Попа Ивана» в книге Марко Поло.

2. Орки и их вожди в древней истории.

3. Волхвы и их могилы в книге Марко Поло. Саур могила. Волхвы и русы.

4. О фильме «Золотая Орда» (показ 2022 г.)

5. Всадники Апокалипсиса в Петербурге. Расследование.

6. Падшие Ангелы и восстание элит.

7. Вещая Птица Гамаюн и комета 1212 г. «Погибель земли Русской».

8. «Фатальная» Комета 1212 г. в мифах Древней Греции. Фаэтон.

9. Чем удивила Острожская библия.

10. Удар Зевса и «Глаз Сахары». Комета 1212 г.

11. Пермский край, Коми и «Великая Росия» у Марко Поло. Зыряне, Эрзя и Резане. 21.10.2022 г.

12. Персия до катастрофы в книге Марко Поло. Появление Ирана.31. 10.2022 г.

13. Странности «Сказания о Словене и Русе и городе Словенске». Молодая Россия и Древняя Русь. 14. 11.2022 г.

14. Цветущая Чукотка и древний Колымский Тракт в царство Гамаюна в книге Марко Поло. 19. 11.2022 г.

15. Золотая Орда в книге Марко Поло. 3. 12.2022 г.

16. Шапка Мономаха и созвездие Северная Корона. 8. 12.2022 г.

17. Изгнание Злых Сил. Злые силы названы поимённо. 12. 12.2022 г.

18. Атрибуты погибшего «Катая» из книги Марко Поло находятся в Москве. 18. 12.2022 г.

19. Найти Иерусалим…на Волге. 12. 01.2023 г.

20. Архангелы России-древние вожди народов. 22. 01.2023 г.

21. Древний Дракон и горы Урал. 30. 01.2023 г.

22. Читаю «Сокровенное сказание монголов»-ищу монгол. Часть1. Юань 08. 03.2023 г.

23. В «Сокровенном сказании монголов» не те монголы. Часть 2. Монголы» и «Татары» 18.03.2023

24. В «Сокровенном сказании монголов» не те монголы. Не тот и Чингисхан. Часть 3. 22. 03.2023 25. Читаю «Сокровенное сказание монголов»-ищу «Золотую Орду». Часть4. 11. 04.2023 г.

26. Демон. Его звали Хас. Читаю «Сокровенное сказание монголов». 20. 04.2023 г.

27. Чингисхан в мифах Древней Греции? 27. 04.2023 г.

28. «Неправильные» иудеи в книге Иосифа Флавия. 15. 05.2023 г.

29. Богатырь- Игла Бога (Шип Тёрна). 19. 05.2023 г.

30. Рождение новой элиты на картине Рафаэля «Музы на Парнасе». 09. 06.2023 г.

31. Опасная тайна карт Таро. Часть 1. 22. 06.2023 г.

32. Опасная тайна карт Таро. Часть 2. 25.06. 2023 г.

33. Смерть «Бессмертного» Вождя. Великий Кир, Ас и название Азия. 08.07. 2023 г.

34. Царство Казанское и Царь Саин в «Казанской истории». 27.07. 2023 г.

35. Казань «предивная». Под властью Дракона-Змея. Тайна сарацинов.12.08. 2023 г.

36. Мамай с литовским уклоном. « Неутомимая Ехидна» и Золотая Маска Баута. 22.10. 2023 г

37. Таинственный монах и русский царь Симеон Бекбулатович. О его «чудесном» превращении в татарина.27.10.2023

38. Как Иван Грозный стал «Царём Царей», а Москва третьим «Царьградом». 07.11.2023 г.

39. Трагедия на сопках Маньчжурии 1905 г. Вернуть своё на Тихом океане. Маньчжуры оказались Юриями 03.12.2023 Тонких Г.Л.

*Радик Вахитов. «Города башкир средневековья».

1* Н. Витсен Николаас Витсен (1641–1717). « Северная и Восточная Тартария, включающая области, расположенные в северной и восточной частях Европы и Азии, 1692 год»

Н. Витсен Николаас Витсен (1641–1717), ученый и бургомистр Амстердама, автор первого подробного исследования Сибири, Монголии и Центральной Азии - выпустил "Северную и Восточную Тартарию" в 1692 году.

«Пермь Великая». Земли Перми, иначе называемые Пермь Великая, имеет соседями с юга БАШКИР, а с севера зырян (область г. Сыктывкара), на западе Вятку (г. Киров), а на востоке область вогуличей и Сибирь. Эта область получила название от города Пермь, расположенного около реки Вишеры, которая является притоком Камы….В городе Пермь находится престол архиепископа. Их считают очень древним народом, они живут охотой. Самоеды, которые живут дальше к северу, очевидно, произошли от этого народа. В городе Пермь находится престол архиепископа. Жителей Перми называют пермяками. Как рассказывает Магинус, их язык и письменность очень отличаются от языка московитов. Другие же говорят, что они совсем не умеют писать.

Река Кама получила свое название оттого, что она камениста и течет из Каменных гор, ибо «камени» значит «камень». Считают, что эти горы – Sona Orbis или Пояс Земли, о котором столько говорили древние. Там мало хлеба или ржи. Ездят там в санях на оленях. Говорят, что еще живы потомки древних пермских князей.

Их Царские Величества в тех краях пользовались очень большим уважением и его называли Великим, Грозным и Белым царем. Глава духовенства, который у них находился в большом почете, советовал хану жить с Их Царскими Величествами в добром согласии и искать их дружбы, что он и намерен был делать, отправив с этой целью посольство к Их Царским Величествам для того, чтобы просить помощи против мятежников.

Земли Их Царских Величеств и синских тартар разделяются приблизительно рекой Амуром*. В 1688 г. в этом отношении произошли некоторые изменения. Дорогу от Тобола до этой реки, якобы, можно обычно проехать за 7 месяцев. Вся область, вдоль моря, к северу от Амура, находится под властью РУССКОГО царя, и все народы, которые там живут, платят ему дань. Несколько лет назад казаки или русские солдаты, которых держат на царской службе в этих краях, разбили или разогнали однажды 12 тысяч, затем 30 тысяч, а в третий раз – около 40 тысяч синских тартар.

2*О БАШКИРАХ. Кунгур – это большой поселок, недалеко от реки Камы, в области Уфы.

Это отдельное воеводство. Жители Кунгура язычники, которым не разрешается строить крепости, так как они находятся под РУССКОЙ властью. Кунгур находится в 18-ти милях от Оссы, (Оса) где русские теперь построили крепость, сперва только из частоколов, а потом из бревен. Несколько лет назад там стояли в гарнизоне около двух отрядов солдат, когда местные жители, БАШКИРЫ, начали бунтовать. Солдаты были набраны из окрестных РУССКИХ крестьян, над которыми были поставлены МОСКОВИТСКИЕ, английские и немецкие начальники; их сперва научили обращаться с оружием. БАШКИРЫ, не очень привыкшие к стрельбе, хотя самые культурные среди них его иногда употребляют, убегали, только при виде нескольких солдат, как только услышат звук ружья. На реке Каме, в поле, есть две солеварни, одна с правого, а другая с левого берега реки, напротив друг друга. Последняя принадлежит Их Царским Величествам, а первая – господину Строганову.

Итак, жители Перми христиане и, хотя у них церковная служба ГРЕЧЕСКАЯ, то есть, РУССКАЯ, но все же это происходит на их собственном языке, с употреблением для этого московитские буквы, ибо у них нет своей письменности. Простонародье вовсе не умеет читать, хотя некоторые из самых знатных научились читать. Самую лучшую соль, говорят, варят в Перми.

Матеус Миху сообщает, что в области Перми БАШКИРЫ и ЧЕРЕМИСЫ поклонялись в прошлом столетии идолам. Многие из них, говорит он, поклонялись солнцу и луне, созвездиям и диким зверям, а также той вещи, с которой утром встречались первой. Там не обрабатывали земли, так что они не знали хлеба. Они жили в густых чащах, в хижинах из веток, одевались в шкуры животных и не употребляли шерстяной ткани. У них нет металлов, поэтому они платят дань пушниной. Здесь кончается сообщение Миху.

3*Кайгородок. Там царит постоянный мир, и Их Царские Величества владеют этой страной в полном покое. КИРГИЗЫ и БАШКИРЫ находятся несколько отдельно и не так покорны, как остальные. Иногда, частично добровольно, а частично вынужденно, они посылают вспомогательные отряды. Многие из туземцев в Сибири и здесь подвергаются крещению

4*УТКА (Воткинск?)

«из Кайгорода и 27–го мы прибыли сюда. Оттуда трудно ехать сухим путем сюда, но мы не сможем отсюда отправиться в Верхотурье водным путем, а сушей, и наши вещи перегружают на лошадей. Отсюда в Верхотурье нельзя ехать на повозках, а только на лошадях». Здесь заканчивается это короткое сообщение. По местности вокруг Утки течет река под названием Сылва, шириной в 15 саженей. Здесь кругом так много комаров, что они причиняют путешественникам массу неприятностей. Между Уткой и Солоком живут мало людей и местность занята главным образом пустынями и лесами. Утка находится в 3–х днях пути от Верхотурья. Между Уткой и Соликамском находятся очень высокие горы. Около Чусовой есть очень высокие каменные скалы. Утка – это только местечко, хотя довольно хорошо укрепленное от нападения врагов, ибо оно окружено деревянной стеной и хорошо снабжено пушками. В нем имеются 20 жилых домов. Итак, местечко Утка – небольшая пограничная крепость против БАШКИР и уфимских ТАРТАР. Недалеко от того места есть крепость Аята, и когда едут с запада через реки Нейва и Реж, то приходят к крепостям Арханах и Невьянской. Там очень красивые деревни, заселенные РУССКИМИ.

Город Тюмень довольно большой. В нем живут много ТАРТАР, которые являются крупными торговцами. В окрестностях тоже много тартар. Эти люди очень гостеприимны и щедры, они приветливо снабжают путешественников питанием и не берут платы

Недалеко от реки Тура, от которой последний город получил свое название, начинаются скалистые горы под названием Каменный Пояс. Это значит, каменная лента или кушак. По-видимому, это древние Рифейские горы. РУССКИЕ думают, что они охватывают землю.

5*Росомаха. Тартары и сибиряки называют их иначе росомахой, а самоеды – пандой.

6*Историк о судьбе этнонима Паскатуры

Подробно описывая путь из Сибири, Н. Витсен обозначил еще один район, некогда занимаемый башкирами: «От этого озера (оз. Исеть) до того места, где начинается река Чусовая, по каменным горам 6 миль пути… Эти земли раньше были заселены башкирскими племенами».

В ходе завоевания Казанского ханства были подчинены и «башкирцы», которые, согласно официальным летописям, в 1557 г. «пришли, добив челом, и ясак поплатили». Русские летописи не уточняют, откуда именно пришли «башкирцы» для уплаты ясака. Однако А.М. Курбский, участвовавший в кампании 1553—1554 гг., не только рассказал о месте расселения «башкирцев» (верховья Камы), но и сообщил об их политической судьбе: «И что ихъ было осталося, тѣ покоришася намъ». То есть «башкирцы», оставшиеся в верховьях Камы, приняли власть Москвы уже в 1553—1554 гг., при этом А.М. Курбский указал на то, что не подчинившаяся часть «башкирцев» покинула эти земли. Видимо, о «челобитье» бежавших «башкирцев» (или о части их) речь идет в летописной статье под 1557 годом. Но в каком направлении они могли двинуться, спасаясь от воевод в 1553—1554 годах?



7*Более конкретные данные о расселении «башкирцев» находим в «Книге Большому Чертежу» РЕМЕЗОВА(1627 г.): «А усть реки Белыя Воложки вверх и по реке по Уфе, по обеим сторонам и до Оральтовы горы и дале, все живут БАШКИРЦЫ».

Следовательно, «башкирцы», не подчинившиеся московским воеводам в 1553—1554 гг. и покинувшие верховья р. Камы, могли переселиться на более южные территории, находившиеся под контролем Ногайской Орды. Тем более что к этому времени из-за междоусобицы в Орде ногайцы стали покидать Южное Приуралье, и здесь появились свободные земли для переселения. Причем одним из важнейших факторов данного миграционного процесса являлось резкое похолодание — пик Малого ледникового периода, начало которого отмечается именно с 1550-х годов.



8*Источники эпохи Казанского ханства, описывая народы Южного Приуралья, не упоминают башкир (как и другие близкие к нему этнонимы).

Впрочем, о том, как с течением времени приуральские племена переселялись и входили в башкирскую общность (становились башкирами) рассказывается в самих шеджере. В кара-табынском шеджере описывается следующий маршрут миграции: из долины реки Миасс в долину реки Чулман (бассейн Камы выше устья Белой, верховья Камы), а потом на юг, в долину р. Ик. Переселение с верховьев Камы на юг помимо официальных документов отразилось и в исторической памяти гайнинцев и юрматинцев. Причем общим местом в гайнинских эпосах является то, что легендарный батыр Гайна пришел на юг верхом на ОЛЕНЕ из-за сильного холода, вызванного исчезновением солнца.

В заключение эпоса сказано: «Гайнинцы — самые первые башкиры».



Таким образом, источники XIII—XIV вв. говорят о том, что в результате чингизидских завоеваний значительная часть «баскардов» (восточных венгров) погибла и была рассеяна по улусам Монгольской империи, а в опустошенные южные пределы Великой Венгрии были переселены мусульмане из Булгара и Хорезма. В источниках XV—XVI вв., наряду с народом «башкирды/башкирцы», упоминается «Башкирская земля» или улус «Башкурт», причем сохранились достаточно подробные сведения, по которым эти объекты локализуются в верховьях Камы. Однако, по источникам XVII века, земли «башкирцев» фиксируются уже намного южнее. Вероятнее всего, их миграция в Южное Приуралье началась в ходе завоевания Казанского ханства.



В сегодняшнем материале продолжится обсуждение темы соотношения между собой этнонимов «баскарды», «паскатуры», «баскирды», «башкирды» и «башкирцы». Какова историческая судьба их носителей? На эти непростые вопросы в своей статье, адаптированной специально для «Реального времени», постарался дать ответы кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра исследований Золотой Орды и татарских ханств им. М.А. Усманова Анвар Аксанов.



9*«БАШКИРСКАЯ ЗЕМЛЯ» ЛОКАЛИЗУЕТСЯ В ВЕРХОВЬЯХ КАМЫ, У ЮЖНЫХ ГРАНИЦ ВЕЛИКОЙ ПЕРМИ, В ВЕРХОВЬЯХ ИСЕТИ, ТУРЫ...»

В документах конца XVI—XVII вв. на авансцену выходят юго-восточные, уфимские «башкирцы», но еще долгое время единственная «Башкурская волость» сохранялась в составе Тюменского уезда. Здесь необходимо учесть, что до основания Верхотурья (1597 г.) и Туринска (1600 г.) Тюменский уезд включал в себя весь бассейн реки Туры. В то же время, по наблюдениям Г.Ф. Миллера, тюменско-тобольские татары и башкиры еще долгое время называли друг друга «турали», то есть жителями области Тура. Если учесть, что тюменские татары населяли среднее и нижнее течение Туры, то башкиры могли занимать верховья Туры, что опять же полностью согласуется с сообщениями «Таварих-и гузида — Нусрат-наме», Утемиша-хаджи, Катиба Челеби и Абдулгаффара Кырыми.

Необходимо обратить внимание и на некоторые источники XVII—XVIII вв., которые повествуют о положении дел в более раннее время. В грамоте царя Михаила Федоровича от 1632 г. говорится о «старинных» владениях «башкирцев» в верховьях Камы: «Вотчины за нами за башкирцы старинные в Уфимском уезде речка Мулин, да речка Юг, да речка Нытва, да речка Отчера со всеми угодьи». Опять же речь идет о реках Пермского Предуралья. Аналогичная грамота была составлена и в канцелярии Петра I в 1701 году.

Источник : https://m.realnoevremya.ru/articles/115604-istorik-o-sudbe-etnonimov-paskatury-i-bashkircy

10*"Башкиры, когда-то занимавшие громадную территорию (впоследствии эта территория была разделена на губернии: Оренбургская, Уфимская, Самарская, Пермская и часть Вятской), вошла в состав Российской империи при царе Иване Грозном и заключили особый договор, смысл которого заключался в том, что Башкирия, входя в состав Русского государства, имеет свое управление, армию, сохраняет земли, платит ясак (дань натурой). После нарушения ряда договоров русскими царями башкиры под флагом сохранения автономности, начиная с 1536 до 1774 г., восстали семьдесят четыре раза...

...В 1864 году башкиры потеряли свою относительную свободу, особые башкирские управления и армия были упразднены. Начинается колонизаторская политика царей.

...После Февральской революции башкиры, не забывшие еще свою вольность, зашевелились сильнее, чем остальные туземцы восточных окраин России, и проявили громадную сплоченность. Первым лозунгом башкирского трудового люда было национальное самоопределение и вытекающая из него «Башкирская автономия».

Из письма бывшего члена Башревкома и наркома внутренних дел Башкирской Республики Ф. Тухватуллина заместителю народного комиссара по делам национальностей РСФСР Ф. Диманштейну. Октябрь, 1920 г.».

11* Рашид ад-Дин в своих литературных исторических сочинениях сообщал, что: «Булгар и Башгирд являются большой страной и представляют собой места недоступные. Несмотря на то, что монголы тогда завоевали её, жители её, снова восстали, и она до сих пор не вполне покорена».

12* Рубрук. « что я сказал о земле Паскатир, я знаю через братьев проповедников, которые ходили туда до прибытия татар, и с того времени жители её были покорены соседними булгарами и саррацинами, и многие из них стали саррацинами».

13* Марко Поло пишет, что Великий Хан Кублай (Хубилай) возненавидел саррацин, когда его любимец сарацин Ахмад от его имени творил в городе Камбалу бесчинства. Ахмад был убит. Кублай казнил всех его старших сыновей, а брат Кублая Алау разгромил гнездо сарацинов Горного Старца в Мулекте (Афганистане), где взращивались малолетние убийцы.

14*По версии автора, Дарий родился в Иранском древнем Кардистане ( «кордон», 1*) (совр. Курдистане). Он сын Волхва Каспара-Гистаспа (об этом говорит сам Дарий). Эта земля у Марко Поло до прихода сюда курдов называлась Кардистан (1*). Действительно, на карте Келлера 1298 г.-1590 г. там нет курдов. Там Архерум, Сарч и Аделбегиан. Курды на тот момент 1298 г. находятся в Армении. Там в Кардистане была какая-то огороженная закрытая и охраняемая колония словено-русов или словенов, пришедших с 3-мя Волхвами (Марко Поло). Там и рос мальчиком Дарий в Керманшахе. По версии автора, мать Дария Лаура была из области Лор (Лурестан). Она показана в Шествии Волхвов Беноцци с золотым сосудом рядом с Волхвом Каспаром.

15*О численности башкир. «Башкирия относится к тем республикам, коренное население которой не является национальным большинством (как, например, Бурятия, Алтай или Карелия), т.к. главным этносом по переписи в регионе являются русские — около 1,51 млн человек или 37,5%. Основная часть русских в Башкортостане проживает в основном в крупных городах — Уфе, Стерлитамаке, Салавате». Численность башкир на момент 2020 г. 1 172 287 башкир — в Республике Башкортостан. В 1920 г –в Башкирии 371 884 чел. башкир.