В дорогую шубу-королевскую мантию с белым горностаем с чёрными хвостиками обряжен так называемый «монгол» «Великий Кан» Тихоокеанской державы, видно, что он европейского типажа-не монгол. Надпись «Великий Кан» как будто вписана позже, она налезает прямо на рамку рисунка.

Сразу возникает вопрос, если это не монгол, то тогда кто? А ведь точно так выглядели польские и литовские шляхтичи (дворяне), они без бороды с усами, некоторые даже голову обривали.

Францишек. Польский шляхтич

Польская шляхта

Станислав Щука, поляк

Болеслав Храбрый польский король

Владислав2 и Софья, поляки

Литовская шляхта

А вот ещё один «монгольский» персонаж в шапке из белого горностая, возлагает Венец на Чингисхана. Это явно не кочевники.

На этой же илюстрации рядом другой персонаж «Белый рыцарь» на белом коне тоже обряжен в белые одежды и именно у него была белая ШУБА (см. ниже), понятно, что не из кроликов, а из дорогих белых соболей. Это подтверждается эпосом «Сокровенное сказание монголов», ведь именно «белых соболей», «белых кречетов» (п.125) доставляли «Хану Орды». Фрагмент из иллюстрации к книге Марко Поло «Сон Чингисхана, где «Белый Рыцарь» предсказывает Чингисхану его коронование».

Екатерина2

Король Англии Генрих7

Но в точно таких же королевских мантиях из белого горностая венчались короли Западной Европы и Императоры Российской империи! В заставке английская королева в горностаевой мантии. Что это? Просто случайное совпадение с обычаями «монголов», или «монголы» не те, за кого их выдают историки. У тех и у других на иллюстрациях дорогие белые шубы и европейские лица. Я даже представить себе не могу, как кочевники монголы ходят по своей дикой степи в императорских мантиях из соболей и горностаев и их венчают золотыми венцами. Это не монголы кочевники описаны в книге Марко Поло, а предки вот этих европейцев-королей Западной Европы, любителей роскоши. Вот, кто был настоящими «МОНГОЛАМИ». Книга Марко Поло это часть ИХ самой древней истории. Это они, так называемые «монголы», вынуждены были уйти из Восточной Сибири и Тихого океана из-за природной катастрофы в Западную Европу, унося с собой обычаи «Великих Хамов» и имена. Как, например, имя принца датского Гамлета- в оригинале Хамлит.

Кто более свидетель?

Непонятно неприятие историками книг Марко Поло, хотя Марко Поло лично служил в Орде 17 лет у Великого Хана Кублая и 10 лет служил его отец, они прижизненные свидетели Орды, в отличие от азиатского летописца Рашид-ад-Дина. Последний не был свидетелем, он просто собрал рассказы знатоков (3*) в 13 (?) веке. Все историки взяли именно его (вторичное) повествование за основу и история «азиатизировалась», «машина закрутилась» в этом направлении и «европейскость» пропала. Стали считать, что европейские издатели на иллюстрациях в книге изобразили Орду с европейским обликом по своей прихоти, а на самом деле там монголоиды. Но Марко Поло нигде в книге «О разнообразии мира» не даёт описание внешности этнических «монгол», потому что их там НЕ БЫЛО, а если и было, то его изъяли, потому что не соответствовала азиатской (монгольской). Какой-то в этом был замысел, может в интересах Азии. Раз не удалось победить противника (Росов) в войне, так превратим его в этнических монголов и лишим величия, и возвысим непричастных. Россию переименуем в «татаро-монголию». У Марко Поло в книге даже такого слова нет «монголы» -там «тартары» (1*) изредко! вставлены.

«Тартары», это не национальность. Это союз племён-«восточников» с Тихого океана, там Солнце всходило над Миром-Свет-Фара (Тара) зажигалась. Самые древние из них 5 бородатых племён: Езахадары, Казаки, Нагаи, Перекопы, Козаны, объединившие под свою власть многие племена. Калмыки тоже названы на карте Келлера «тартары», то есть они «восточники» по прародине (оттуда пришли-с Восхода), а этнически они калмыки.

Я вижу на илюстрациях первоисточников, что не существовало никакой монголо-азиатской элиты. Вся элита европейская. Смотрите на этого «Ногайского» «Камо», вылитый поляк-шляхтич с пером на голове (от Перуна). Его символ в руке –кайло рудодобытчика, отбойный молоток геолога, кирка. Его дело было- поиск руды.

Белый Старец Беки

О белых шубах высших чинов Орды написано в «Сокровенном сказании монголов». В эпосе описан некий духовный чин Беки, в который был возведён СТАРЕЦ УСУН (русун?). Ему полагалась БЕЛАЯ ШУБА. Такая шуба могла шиться только из самого ценного и редкого меха белых соболей и белого горностая с чёрными хвостиками.

«§ 216. Потом сказал Чингис-хан, обратись к СТАРЦУ Усуну: "УСУН, Хунан, Коко-Цос и Дегай - из таких людей, которые не скрывают и не таят слышанного и виденного и говорят то, что думают. По МОНГОЛЬСКОЙ Правде существует у нас обычай возведения в НОЙОНСКИЙ сан - БЕКИ. В таковой возводятся ПОТОМКИ СТАРШЕГО СЫНА БОДОНЧАРА, БААРИНА. Сан беки идет у нас от самого старшего в роде. Пусть же примет САН БЕКИ СТАРЕЦ УСУН. По возведении его в сан беки, пусть облачат его в БЕЛУЮ ШУБУ, посадят на БЕЛОГО КОНЯ и возведут затем на ТРОН. Итак, пусть назначает и ОСВЕЩАЕТ нам годы и месяцы!"

Перечисленные товарищи Усун, Хунан (Генигес), Коко, Дегай входили в Золотую Орду Джучи (Жёлчи-Злата, автор), которая, по версии автора, была русской-она по-русски названа по прозвищу вождя Джочи-Жёлчи-Злата. Джочи был под их покровительством, потому что был молод. Они из «жёлтых» «светлорусых» от предка Бодончара Простака (п.125, 120). Из них только старшего Усуна делают Беки (Белым Старцем). Судя по тому, что Белого Старца Усуна сажают на трон, это духовный чин-сан, вроде СвятогоПАПЫ, советник правителя Орды. К тому же он «освещает» им годы, как восходящее Солнце. Он светит как «Звезда». Его чин так и назывался «Звезда», «Солнце» или «Светой» (версия автора). Он Предсказатель (аналитик). И он прямой потомок старшего сына «светлоруса» «Бодончара Простака» Баарина.

Из множества племён тут только племя (русов) УСУНЕЙ, БААРИНов связано с Белым СТАРЦЕМ и неким Ноем (нойонский чин). А вот и предок «русунов» длинобородый Ной сидит на троне у Каспийского моря на реке Охис (Сыр-Дарья). Видно, что Арал здесь слит с Каспием и из него вытекает река Сыр-Дарья и Аму-Дарья.

То, что эти усуни-русуни говорят свидетели. «Согласно свидетельству Яня Шыгу, УСУНИ отличались от других обитателей Западного края: были среднего роста, имели ГОЛУБЫЕ глаза и РЫЖИЕ волосы» (википедия). «Общество усуней достигло уровня ГОСУДАРСТВЕННОСТИ. Источники упоминают город УСУНЬ. Осёдлые усуни жили в постоянных жилищах, построенных из сырцового КИРПИЧА и КАМНЯ, а кочевые в юртах». «А. Н. Бернштамом (говорится) о тождественности этнонимов АССИИ и УСУНЬ. Впоследствии (к этому) пришёл М. В. Крюков, считающий, что древняя форма этнонима усунь — „должна быть близка к asuen» (википедия, Усуни). «Асов» Македонский назвал «знатнейшим русским коленом словенов» (1*).

Тут в белую шубу обряжается самый высокий чин при правителе- «Беки» (нойонский чин, Почётный Старец, советник) и он из славян (р)усун («имели ГОЛУБЫЕ глаза и РЫЖИЕ волосы», Асы-русы). «Беком» на белом коне и в белой шубе оказался «русун». Читая в сказании «усуни», подразумевай «русуни», вместо «улус»-урус и вся история «монголов» просто засияет новыми красками. «Век» («сто лет») превратился в Бека.

Белый царь

Именно в русской Истории есть подобный персонаж БЕЛЫЙ ЦАРЬ. «Белый царь» также было прозвание, которое давалось восточными народами (тюркскими и монгольскими) РУССКИМ царям начиная с Иоанна Грозного. Употреблялось также среди КУБанского казачества».

В «Голубиной книге» написано: «У нас Белый царь — НАД ЦАРЯМИ ЦАРЬ. Почему ж Белый царь над царями царь? И он держит веру крещеную, Веру крещеную, богомольную, Стоит за веру христианскую, За дом Пречистыя Богородицы,—Потому Белый царь над царями царь...» (Белый царь.1. Открытая семинария. Интернет. Дзен)

Можно сказать, что традиция почитания Белых Старцев («Бааринов») в белых шубах, вероятно, осталась от предыдущего правителя «Попа Ивана» Белого Царя, где Баарины стали Баринами, баронами. «12 баронов» в Орде описывает Марко Поло, они на праздник надевали белые одежды. Они, как 12 «Месяцев» (Луны в затмении)-«Тёмные Звезды» (автор). Возможно, барон это искажённое первичное слово «Боярин». Эти «Иваны» носили длинные бороды.

Белая Каста

- «Белыми рыцарями» назвал эту особую самую мудрую касту «пророков»-предсказателей Чингсхана Марко Поло в книге «О разнообразии мира».

-Беки ( Вековой Старец, Белый Старец) их назвали в «Сокровенном сказании монголов».

-«Белыми царями» их называли в царстве «Попа Ивана» в «Голубинной книге».

Соболь

Посмотрим, что скажет нам о Белых «царях» сам соболь. Соболь обоятельный хищник. «Хищное млекопитающее семейства куньих (Martes zibellina). «Среди их злейших врагов - тигры, волки, лисы, рыси, орлы и совы» (они не случайно стали тотемами россов). Соболь их антипод. «Если соболь – король меха, то белый соболь – наверное, Бог. И если мех соболя называют «мягким золотом», то белый соболь – вероятно, платина» (интернет. О соболе).

В книге Сабанеева Л.П. «Соболь и соболиный промысел», 1875 г. мех соболя назван «драгоценной мягкой рухлядью». Меха назывались РУХЛЯДЬЮ (Дух Льда, автор).

На гербе Иркутска версии 1790 г., данным самой императрицей Екатериной2, в поле щита изображен тигр (он же бабр) с СОБОЛЕМ в зубах. В этой картинке герба Иркутска должна быть разгадка Соболя. СМЫСЛ герба заключается в победе Тигра над Соболем. Причём этот «Соболь» жил именно в Иркутске, а Ир Кут имя вождя из рода Тигров (п.122, Амба -Тигр). «Соболь» глава некого бывшего могущественного рода, которого сместил и подчинил Кут (КутиАрис на карте Келлера). Первый носил шубу из соболей и зверьки получили от его имени название (версия автора).

Герб Якутска

Главные гербовые фигуры другого сибирского города Якутск— Орёл и СОБОЛЬ. Этот герб исторический, потому что его тоже дала сама императрица Екатерина2 (интернет. Герб Якутска). На нём Белые Кони.

Города Иркутск и Якутск назван сибирскими казаками в честь вождя и предка Ир Кута-КутиАриса- ОРЛА, победившего Соболя. «Кутиарисом» была названа на карте в древности река Анадырь. Казаки после исхода с востока из-за природной катастрофы стали возвращаться на отеческие земли и обживать их заново. Так появился Иркутск и Якутск. Сейчас всё переиначено, истинные коренные самые древние её жители «казаки»- Тигры и Орлы (Кут)- бородатые «тартары» (1*) и их конкуренты «Соболи» переделаны в колонизаторов. Это подаётся историками как колонизация Россией «коренных» народов Сибири, хотя ещё тут надо разобраться, кто тут коренной.

Происхождение слова соболь

Сабанеев сразу категорично отметает русское происхождение слова «соболь». А почему? Историческая негласная традиция такая-табу? Хотя именно фамилия Соболь самая распространённая в России-Руси и имеет славянское (словено-русов) происхождение (интернет). Знать русская любила шубы соболинные. Кто носил их, тот и был знатью, высшим сословием. Малые народности (мордва, татары, чудь и др.) и простой русский люд шубы соболинные не носили, так как были чёткие сословные разграничения.

«Название соболь вовсе не русское (!?), вероятнее всего ЧУДСКОГО (?) происхождения. И теперь оно употребляется у мордвы (!?) и, по-видимому, у татар (?). Вот все известные названия соболя: Ветбача, Лугмучь, Низь, Ныйис, Стор, Ныч, Ньюхзе, Ньюкози, Непс, Кыш, Кёш, Кург, Булгана, Джюсар, Бологан, Йюкузь, Эрь (так назван народ Эрзя блондины, они же «зыряне» севера, оказались «Соболями»?), Ед, Ээдде, Тосс, Тоссу, То, Тоз, Сини, Шиг, Си, Лидинка (явно русское льдинка), Дынка (динго?), Денкэ, Чапкан, Шегев, Собо, Сева, Сигоп, НИКА, Неке, Нака, Кис, Серба, БУЛА, БОЛОГА, Бальга, Болага, Булугу, Зегупь, Ссебу, Сефу, Себа, Ссыка, Ссоко, Зека, Тиопю, Лумр, Огроб, Мыгра-юга, Шайпа, Гымречун, Кымхым, Кымиш-шым, Шымшим(ка), Кыттигым, Ояка, Кахчичвак, Коцогея, Кызгари, Кыцогой». Названий много, но они не употребляются, остался только один вариант «соболь».

Можно предположить, что оно появилось от имени Вождя СоБол, ходившего в шубе из этого зверька. И он европеоид. Европеоидная элита вершила судьбу Сибири, а не тунгусы. Подобные имена славянское Болеслав, украинское Болюк, польское Болек, английское Болейн. Может, есть связь с топонимом Тобол (то Бол).

От Тобола до Иркутска были его (Соболя) владения (см. зелёную линию). На карте голландца Николая Витсена 1687 г. эпохи Петра1 («Руссиш Евразия»,«Русиш Тартария Асии» и «Русиш в Европе») эта земля названа «Сиберия» (Между Обью и Енисеем). Выбросьте из этой карты «Русиш Тартария» слово «Русиш» и останется загадочная нация «тартары». Напрашивается аналогия: выбросьте из «Российской Федерации» слово «Россия» и останется загадочная нация «федералы». Явно «тартары» тут не нация, а «федерация». Проще говоря-«восточники». «Бедные» казанские татары- они искренне думают, что это всё о них пишут и уже который том «первоисточников» о «та (р)тарах» не устают публиковать в интернете, скоро до королей, маркизов и «демонов» доберутся.

Соболь в России

Соболь, Соболев, Соболевский самая распространённая русская фамилия в России.

«У славян соболь, как и все куньи (и шире — пушные звери) является хтоническим животным, т.е. связанным с ЗЕМЛЁЙ. Отсюда и мотив соболя у МИРОВОГО древа в некоторых славянских фольклорных сюжетах». На рисунке скандинавского Дерева Иггдрасиль Соболь занимает одну из его ветвей (Рататок) слева, наверху Олени и Ворон. В корнях Змея.

На другом дереве конкретно показаны в корнях дерева наши предки Дракон и Змеи, на земле Бык-Телец с рогами и Лиса, Олени, белые Козы, Орёл двуглавый, Белые Птицы и Петух –символ Франции. Соболя нет.

На славянском дереве на вершине Два Голубя, Павлин и Дивная Птица Алконост или Сирин, или Гамаюн. Соболя нет, но должен быть, если он упомянут в фольклорных сюжетах. Но в корнях ЗМЕЙ. Никуда не деться нам от наших древних предков Змеев и Драконов.

На росписи сундука 17 в. русское Дерево Рода растёт от Льва и Белого Коня. Лев-символ «Попа Ивана», там написано Рус МаниДрево (версия автора). Соболя не видно.

Зибеллины-соболи и горностаи

А вот в Западной Европе название соболей было «Зибеллины». Их носила европейская знать. «Итальянцы просто называли эти аксессуары "zibellini", своим словом, обозначающим соболей, а носители других языков называли их на своих родных языках "куницы", "соболи" или "горностаи" (Википедия). Интересно, что они называли шкурку соболя «АРМЕН». Это имя Падшего Ангела в книге Еноха! По другим сведениям «Польский soból стал немецким zobel , голландским sabel, норвежским sobel и финским soopeli. Французский zibeline (старофр. sable или saible) в испанском варианте – cibelina или cebellina, в португальском – zibelina, а в итальянском – zibellino (средневековая латынь – zibellina).

Оказалось, ЗИБЕЛЛИНЫ–соболи, горностаи имели отношение к полякам, немцам, голладцам, норвежцам, финам, французам, испанцам, португальцам, итальянцам и падшему ангелу Армену. И какое совпадение-они ВСЕ-противники Росы. Они имеют традицию у знати –носить мантии из белых горностаев.

Значит, у них вождь был по имени Соболь (Soból), СиБелла-Белый или «Martes zibellina» (Март ЗиБеллин). По другой версии, КиБеллой была верховная жрица, Колдунья, которая и начала эту традицию –носить соболинную белую накидку мехом внутрь-фактически это шуба для холодного времени.

Зибеллин в Северной Италии у Медичи, в Бургундии это просто шкурка соболя и она была тотемом их рода. Вот на фото шкурка соболя-зибеллина в золоте и драгоценных камнях. Так украшают только Кумира, символ прародителя их Рода. В 17 веке что-то случилось и эта традиция внезапно исчезла. Власть (готов) сменилась (на власть гунов)?

Именно со шкуркой соболей изображали себя дамы Света Северной Италии. Это род проигравших «Битву Богов» «Соболей»-Кентов-Всадников, Скифов, Марты. Они бежали в Италию от росов (Тигров, Барсов и Орлов).

«От финского названия животного происходит название финского города Нокиа». Нокиа это ещё одно имя вождя клана Соболя.

Соболя (?) на гравюре Дюрера

На гравюре Дюрера один Всадник Апокалипсиса изображён в оригинальной МЕХОВОЙ жилетке, внизу отороченной меховыми «ХВОСТАМИ», должно быть, из соболей. Он в рубахе с богатым очень красивым ОЖЕРЕЛЬЕМ на шее и он подпоясан драгоценым узорчатым ПОЯСОМ. Это самый сильный и могучий телом персонаж. Волосы развеваются. Он без головного убора.

Всадники Апокалипсиса. Дюрер.Гравюра.

Ввиду его высокого статуса, он должен быть обряжен в ценный мех (соболя?).

Другой его атрибут знатности-«Ожерелье» очень знаковый символ в мифах Греции у нимф (Мифы Куна), его носила Гармония жена Кадма-они цари северной «Греции», его носила Фрейя, в России есть топоним село Ожерелье, жемчужные ожерелья носили славянские князья. Ожерелье признак высшего сословия.

По предложенной версии всадники Апокалипсиса (на белом, рыжем, вороном и бледном конях) появились в тот момент, когда раздался воинственный клич Афины Паллады (Росы)- призыв к войне- реванш » после поражения в первой войне с Змеем-Драконом. Она уловила этот удачный для неё момент смуты среди магов и, как будто «пролезла сквозь игольное ушко», «поймала удачу за хвост».

Всадник на вороном коне, по версии автора, это Архангел ИеремиИл (п. 61 Рама). У него атрибут Мера (Весы-атрибут Судей), как и описано у Богослова. Какая конкретная историческая личность стоит за ним, пока неизвестно. Какой-то сильный Судья-местный правитель («судьями» назывались первые цари) непонятного происхождения клана Росы. Потомок Соболя, если на нём жилетка из меха (соболей)? Такой исторической личностью может быть Германарих- ЕрМанарий великий варварский вождь ГОТОВ эпохи Великого переселения народов. Когда он умер в 110 лет, пришли ГУННЫ. Разницу готов и гуннов образно можно понять на примере Восточной Германии Готов (немцев-славян) и Западной Германии Гуннов (Драконидов-Змей, этрусков, версия автора). От него осталось русское имя Еремей, Ермолай, Ермак, Герман. Он взял (для Росы) под своё влияние Западную Европу, пока не пришли гунны (дракониды, Асмодей?). Судя по имени Ерманарий, можно попытаться найти его древнюю прародину. На карте Келлера 1590 г. есть похожее название «Ергинул». Это восток Якутии. «Ергинул» находится в районе пос. Артык на трассе Колыма-Индигирка на реке НЕРА. У Сабанеева (выше) Эрь это Соболь. Там на реке Нера корни Германариха-«Соболя» (Эрь) (версия).

Горностай

Горностай символ чистоты и чести в Европе. «"Лучше умереть, чем лишиться чести" гласил девиз ордена Горностая, учреждённый в 1483 году Фердинандом Неаполитанским, наподобие ордена Горностая основанного в 1381 году герцогом Британии — Жаном V (Жан по-русски Иван). Изображение горностая часто сопровождалось девизом Malo mori quam foedari («лучше умру (мало мори), чем запятнаю себя») или Potius mori quam feodari («лучше смерть (mori), чем позор» — девиз Бретани). Святые Девы, в особенности Урсула (Медведица), изображались в мантиях и накидках, отороченных горностаевым мехом».

«В нашей стране горностай обитает на Дальнем Востоке, в Сибири, Якутии. У этого представителя семейства куньих поистине королевский наряд. Особенно хорош зимний окрас (белый)». «Очень распространённый вид в Северном полушарии: обитает в арктической, субарктической и умеренной зонах Евразии и Северной Америки. В Северной Америке его называют короткохвостой лаской. Самца горностая называют собакой, хобом или Джеком, а самку – Джилл». Джек самое популярное имя в Америке, Ирландии. Оказалось Джек это белый Горностай.

Бывшая провинция (ныне регион) Бретань во Франции использует стилизованное изображение горностая на гербе и флаге Бретани.

Происхождение слова Горностай

« Русское «горностай» — общеславянское, восходит к праслав. gornostalь/gornostajь(?)». Значит, и объясняться должно из русского языка. Но историки-лингвисты русский язык отметают сразу. Хотя именно он даёт логическую версию происхождения слова «горностай».

«Горний»- поэтическое, устаревшее, староцерковное выражение, « сходящий с вышины, с небес; небесный, возвышенный, божественный». «И внял я неба содроганье, И горний ангелов полёт, И гад морских подводный ход, И дольней ло́зы прозябанье». Пушкин, «Пророк», 1826 г.

Если слово «горностай» русского происхождения, то можно предположить, что «стай»-«сталь» -это «Сто лет», то есть Век (100) или Бек. Смысл слова Горностай -Небесный Старец (Ста рекомый -рцы). Вековой Старец. Горний Старец.

Может чины Старцев называли Звёздами, как у Волхвов-Утренняя Звезда Денница, Вечерняя Звезда Каспар, и Старец стал обозначать Звезду на немецком «der Stern» и английском Star «Стар». В русском это «старый».

«В Европе эти меха являются символом королевской власти и высокого статуса. Церемониальные мантии членов палаты лордов Соединенного Королевства (Британии) и академические шапочки Оксфордского и Кембриджского университетов традиционно украшены горностаем».

Чувствуется «древность» традиции, идущая из глубины веков и древней прародины с большим количеством горностаев. Стааль и Сталь баронские титулы.

Неспроста Сталью называют сплав ЖЕЛЕЗА с углеродом и др. металлами. Род ВаАса- Бааса значит Железный. Они –«бароны СтаАли»владели секретами изготовления оружия из железа. В «Сокровенном сказании монголов» это был род кузнеца Джельме, может от его имени названо «железо» (желе).

Дама с горностаем Леонардо да Винчи.

Самый знаменитый горностай изображён в руках Дамы в картине Леонардо да Винчи «Дама с горностаем». По версии автора, он писал на картинах главные ключевые фигуры христианской веры, связанные с Лунным родом (Мун) от МоноМаха: «Мона Лиса»- Владычица, «Салватор Мунди» Спаситель мира- Иоан Креститель. У обоих взгляд победителей, знающих какую-то тайну и цену себе, никакого страдания и смирения тут нет. Так и персонаж картины «Дама с горностаем» должен быть значимой фигурой, как и предыдущие. Неспроста у неё на руках горностай символ власти некого рода (Соболя, Горностая). Она ЮННОГО возраста. Это должен быть образ не Девы Марии в юности, так как здесь она названа дамой, то есть замужней. Она, вероятно, «Большая Медведица» (Береника) прамать народа росов и родственница Росы (Малой Медведицы-РосоМахи, Владычицы).

Как выше сказано, Святые Девы (Урсула) изображались с горностаем. Точно так же Мария Магдалина изображалась в белой горностаевой мантии как символ ее обновленного характера. Судя по такой королевской мантии, она должна быть очень знатной женщиной- Королевой «Бубе», у неё на рукаве знак квадрат-бубе как в игральных картах! Квадрат знак Земли. В интернете не было найдено её изображения в белой горностаевой накидке, там просто белая накидка и красная накидка-плащ (символ власти). Она была казначеем отряда Иисуса Христа в походе в Иерусалим (интернет. Мария Магдалина).

Горностай тут не только символ идеальной чистой красоты и чести, а указание на то, что Дама была из рода «Белого Соболя-Горностая», но оказалась в клане Луны Росы (Зевсов»). Горностай тут похож не на живого, а на чучело с уже облезшей шёрсткой, потерявший белый цвет. Он как будто олицетворяет род, потерявший былое величие и власть. Как резко он контрастирует с живым зверьком на фото.

Заключение

Было предположено, что спасаясь от предсказанной жрецами природной катастрофы (кометы «Фата Моргана» около 1300 г.), из района Охотского моря вышли все народы и поселились на Урале, Западе. Это венгры, иугоры, кельты, франки, бургунды, северные итальянцы, англы, росы, коми, ненцы, ханты, манси из царства Манги, якуты ушли с Сахалина и т.д. ( версия автора). Они принесли из «Страны Синего неба»-Маньчжурии на Амуре и Катая (Царьграда на Охотском море, не Китая) имена, начинающиеся на «Дж». Например, Джен ( Евген)-джентльмен, или Джек-ДжоКен, который стал в картах Джокером. Джокер кроет любую карту в игре.

Это чёрно-белый или разноцветный Шут. Такая карта Шут в таро была у Бодончара Простака, родоначальника рода Попа Ивана-унов. Заметьте, у Джокера воротник звёздообразный, как у убитых 5 славянских царей Мидии (п.125) с колокольчиками-кисточками.

Джокер из их компании, компании Падшего Ангела Азазеля (Орфея)-Демона из рода Соболя. И судьба у него чёрно-белая. Хорошо начал, закончил плохо (п. 125). Возможно, Германарий его потомок (внук), которому было поручено освоение Запада.

Было время, когда на Охотском море в 11-13 в. на Тихом океане было Государство Демонов- Змеев при Чингисхане и первых двух его сыновьях. И эти демоны конкретно перечислены в списке «Демонических сил» в интернете и названы как короли, графы, герцоги и маркизы. Они не признавали богом Единого Духа Моно (Перуна от отца Словена), потому они Де Моны-не Моны. Они поклонялись Дракону-Змею (Хасу). Там в районе Охотского моря была их прародина и город Магадан. С ними дружила Роса, они гостили друг у друга, пока маги «Змеи» не стали уничтожать её род. Они превратились в её заклятых врагов Падших Ангелов, которых она просто частью уничтожила, частью вытеснила из Руси на Запад и на Юг, и сама стала Владычицей. «Падшие ангелы» на новых местах стали создавать свою новую элиту в Персии, Турции, Армении, Закавказье, а также в Западной Европе и Скандинавии.

Сейчас на место «восточных царей» («ханов» у Рашид-ад-Динов) историки выдвигают татар, монгол, казахов, киргизов (пришельцев из Персии!, а не Востока, автор) совсем другого происхождения. Неужели этот абсурд будет продолжен и скоро мы увидим их на красочных картинках в интернете вместо графов, герцогов, маркизов, обряженных в жемчуга, в соболинные меха и горностаи и в золотых коронах императоров Западной Европы и Российской империи. На карте Витсена 1687 г.(см. выше) на востоке нет никаких татар,монгол, казахов и киргизов, там одни тунгусы (розовая линия). На этой карте я вижу киргизов на юге у Каспия, вижу башкир, которым Уфимская земля не принадлежит (жёлтые линии), казахов, татар и монгол там нет, есть Казакская Орда на побережье Каспия, там раньше Ной отметился.

В этой истории ЭЛИТ Тихоокеанской Державы не было монгольских и других азиатских элит вообще. Элита была европеоидная, от неё и пошли эти замашки к роскоши. Она действительно носила эти самые дорогие белые шубы. Все традиции идут от Попа Ивана (Льва, Солнца) и его сменивших европеоидов («Великих Камов») от Чингисхана до Кублая (Хубилая) и Алау. Они все на иллюстрациях-европейцы.

Коронация Николая2 в Успенском соборе Москвы. Он, жена и Мария Фёдоровна в горностаевых мантиях.

Здесь на Востоке происходила война элиты «шляхты» Яна (безбородых поляков, литовцев), элиты «Иванов» (бородатых русов, львы), элиты «росов»-«перунов» (тигры и барсы) Луны рода Мани на АмУре (Романовы), элиты «Казаков» (бородатых «кентавров»-тартар п. 125), элиты южан «Мидии» на Каспии Хасов (ДеМонов Змей-Драконов). Тунгусы и азиатские племена в этих "разборках" до 13 века не участвуют и в элиты правящие не входят.

Источники

«Сокровенное сказание монголов» в переводе Козина и Кафарова.

«Книга о разнообразии мира» Марко Поло.2015 г.

Карта в хорошем разрешении находится на сайте Михаила Волка и называется Карта Даниэля Келлера и Герарда Меркатора 1590 г. (7522г от сотворения мира в Звёздном Храме). Она приложение к книге Марко Поло «О разнообразии мира» и отражает обстановку 1298 г, когда Марко Поло убыл в Венецию из Орды.

Сайт Ящик Пандоры

73. «Назарет» библейский на карте Московии 1706 г. «Невезучая» птица Гамаюн и алмаз Кохинор. Сыктывкар и Ужга. От 17. 04. 2021 г.

74. Русы и Зыряне в Пермском крае, Эрзя в Мордовии, Рязанцы в Рязанском крае. Что общего? От 27.04.2021г. Тонких Г.Л.

86. Древние города на реке Алдан на карте Келлера 1590 г. Марко Поло на Алдане? От 18. 10. 2021.

92. Путь-3 Марко Поло от Охотского моря на озеро Байкал, реку Амур и в Маньчжурию (Китай). (Камбалу-Царьград) От 27.01.2022 г.

93. Путь-4 Марко Поло по Катаю (Охотское море). От 08.02. 2022 г.

94. Путь-5 Марко Поло в Манги (Охотское море). «Небесный город» Квинсай у Шантарских островов. От 15.02. 2022 г.

115. Тунгус-«сибиряк» на памятнике 1000-летие России. Тунгусы-Маньчжуры оказались Юриями и Ильями. 17.12.2023

116. Молчание Рязани. Древняя история. 09.01.2024 Тонких Г.Л. (nekto).

117. Сокрытая тайна Синеуса, Трувора и Единорога. Олень и Медведь. 09.02.2024 .

118. Звезда Сириус и город Сурск, река Сура, ВасильСурск. 07.03.2024.

119. Серый Волк Древней Руси 16.03.2024

120. Крылатый Барс 23.03.2024

121.«Сокровенное сказание монголов» эпос светлорусых племён Оленя и Сокола, а не монгол. Ч.1. «Ван-хан» и «Поп Иван» 31.03.2024

122. «Сокровенное сказание монголов». Ч.2 Рождённые Луной. Не «монголы» и не «татары». 02.04.2024.

123. «Сокровенное сказание монголов». Ч.3 «Поскреби» Чингисхана- найдёшь «славяна». 08.04.2024 (nekto).

124. Похлеще Чингисхана - его брат Демон Хасар. Хазары. Ч.4 «Сокровенное сказание монголов». 16.04.2024, (nekto).

125. «Тёмная лошадка» Золотой Орды- Джочи и его русские Гении. Ч.5 «Сокровенное сказание монголов». 24.04.2024 (nekto).

126. Настоящие «монголы» «спалились» на дорогих шубах. Ч.6 «Сокровенное сказание монголов». 05.05.2024, автор Тонких Галина. Л. (nekto).

Статьи на Дзен Сайт «Галина Тонких»

1. Могущественная держава «Попа Ивана» в книге Марко Поло.

2. Орки и их вожди в древней истории.

3. Волхвы и их могилы в книге Марко Поло. Саур могила. Волхвы и русы.

4. О фильме «Золотая Орда» (показ 2022 г.)

5. Всадники Апокалипсиса в Петербурге. Расследование.

6. Падшие Ангелы и восстание элит.

7. Вещая Птица Гамаюн и комета 1212 г. «Погибель земли Русской».

8. «Фатальная» Комета 1212 г. в мифах Древней Греции. Фаэтон.

9. Чем удивила Острожская библия.

10. Удар Зевса и «Глаз Сахары». Комета 1212 г.

11. Пермский край, Коми и «Великая Росия» у Марко Поло. Зыряне, Эрзя и Резане. 21.10.2022 г.

12. Персия до катастрофы в книге Марко Поло. Появление Ирана.31. 10.2022 г.

13. Странности «Сказания о Словене и Русе и городе Словенске». Молодая Россия и Древняя Русь. 14. 11.2022 г.

14. Цветущая Чукотка и древний Колымский Тракт в царство Гамаюна в книге Марко Поло. 19. 11.2022 г.

15. Золотая Орда в книге Марко Поло. 3. 12.2022 г.

16. Шапка Мономаха и созвездие Северная Корона. 8. 12.2022 г.

17. Изгнание Злых Сил. Злые силы названы поимённо. 12. 12.2022 г.

18. Атрибуты погибшего «Катая» из книги Марко Поло находятся в Москве. 18. 12.2022 г.

19. Найти Иерусалим…на Волге. 12. 01.2023 г.

20. Архангелы России-древние вожди народов. 22. 01.2023 г.

21. Древний Дракон и горы Урал. 30. 01.2023 г.

22. Читаю «Сокровенное сказание монголов»-ищу монгол. Часть1. Юань 08. 03.2023 г.

23. В «Сокровенном сказании монголов» не те монголы. Часть 2. Монголы» и «Татары» 18.03.2023

24. В «Сокровенном сказании монголов» не те монголы. Не тот и Чингисхан. Часть 3. 22. 03.2023 25. Читаю «Сокровенное сказание монголов»-ищу «Золотую Орду». Часть4. 11. 04.2023 г.

26. Демон. Его звали Хас. Читаю «Сокровенное сказание монголов». 20. 04.2023 г.

27. Чингисхан в мифах Древней Греции? 27. 04.2023 г.

28. «Неправильные» иудеи в книге Иосифа Флавия. 15. 05.2023 г.

29. Богатырь- Игла Бога (Шип Тёрна). 19. 05.2023 г.

30. Рождение новой элиты на картине Рафаэля «Музы на Парнасе». 09. 06.2023 г.

31. Опасная тайна карт Таро. Часть 1. 22. 06.2023 г.

32. Опасная тайна карт Таро. Часть 2. 25.06. 2023 г.

33. Смерть «Бессмертного» Вождя. Великий Кир, Ас и название Азия. 08.07. 2023 г.

34. Царство Казанское и Царь Саин в «Казанской истории». 27.07. 2023 г.

35. Казань «предивная». Под властью Дракона-Змея. Тайна сарацинов.12.08. 2023 г.

36. Мамай с литовским уклоном. « Неутомимая Ехидна» и Золотая Маска Баута. 22.10. 2023 г

37. Таинственный монах и русский царь Симеон Бекбулатович. О его «чудесном» превращении в татарина.27.10.2023

38. Как Иван Грозный стал «Царём Царей», а Москва третьим «Царьградом». 07.11.2023 г.

39. Трагедия на сопках Маньчжурии 1905 г. Вернуть своё на Тихом океане. Маньчжуры оказались Юриями 03.12.2023 Тонких Г.Л.

1* Келлер перечисляет 5 самых древних «бородатых» племён «тартар» в надписи на карте, у него нет «монгол», он всех называет «тартарами» и «называются они в совокупности Ордой, а своего императора они кличут Хам» : Езахадары, Перекопы, Козаны, Нагаи, Казаки». Они все бородатые.

2*« в далекоразстоятельном и незнаемом крае вашем от нашего величества честь и мир и милость ВАМ и по вас храбросердому народу СЛОВЕНСКОМУ, ЗАЦНЕЙШЕМУ КОЛЕНУ РУССКОМУ великим князем и владцом от моря Варяжского (Балтийского) и до моря Хвалимского (Каспийского), велебным и милым мне храбрственному ВЕЛИКОСАНУ, мудрому АСАНУ, счастному АВЕХАСАНУ вечне поздравляю, яко самех вас лицем к лицу любезне целую, сердечно приемлю яко други по сердцу моему и нагреднейшии подданицы нашему величеству и сию милость даю вашему владычеству»). « Сказание о Словене и Русе и городе Словенске». Письмо Македонского.

3* Обоснование. «Ценным источником информации о Руси может быть библия. В «Сказании о Словене и Русе и городе Словенске» история библейской семьи Ноя описана в сказании как история руссов и россов (словено-русов), а не евреев (п.118)».

«Также было предположено, что «Роса» –Белая Роза (Rossa) шиповника-Малая Медведица (РосоМаха от рода МоноМаха) была последней победительницей в Войне Богов, в итоге которой на карте появилась Россия вместо Руси. Написанные ею мифы Древней Греции, это и есть самая новейшая история, в которой описано становление России. Поэтому для исторического расследования можно использовать мифы, которые есть «быль». А иначе, зачем они были написаны. Как известно, историю пишет победитель» (п.118, 119).

4*»По распоряжению ильханов были написаны различные произведения на персидском языке.

-«Тарих-и Джахангуша» («История завоевателя мира» Джувейни 1252/1260 гг.,

-«Тарих-и гузида» («Избранная летопись» Хамдалах Казвини 1329/1230 гг.),

-«Джами’ ат-таварих» («Сборник летописей» Рашид-ад-Дина) и др. Главную летопись монголов «Джами’ ат-таварих» начали создавать в 1301 году при Газан-хане, а закончили работу над ней в 1311 году при Олджайту-хане. До нас дошел ее оригинал на персидском языке. Летопись писали СО СЛОВ знатоков монгольской истории и, судя по всему, многое писцы передавали «КАК СЛЫШИТСЯ». Конечно, летопись Рашид-ад-Дина является самым главным историческим документом. Она настолько самостоятельна и самодостаточна, что все остальные свидетельства лишь уточняют отдельные моменты, указанные в ней».