Смотрите, как ряженые скоморохи потешаются над «росами». Скоморохи здесь ряженые и изображают россов в образе Рогатых Оленей, Козы, Медведя. Главный предводитель на ходулях в чёрном кафтане и чёрной острой шапке. Медведем тут показан Рюрик- сын Большой Медведицы. Другой комический персонаж босой в красной остроконечной шапке изображает Ивана Царевича в образе Ивана Дурачка-Шута. Он снял сапоги и пляшет босиком. Смысл понятен-«из грязи в князи». Главные персонажи изображены на ходулях, популярных на Руси в болотистых северных местах.

«Кусают», как комары, росов в образе ряженых скоморохов пока ещё сильные местные Северные Гостомыслы «Лесные Охотники» (Русь Словенская), «Серый Волк» и «Телец Рогатый» (центральная Столбовая Русь Сима) и Змеи-Дракониды (Маги Южной Руси и Арала-«Ээта» Русь). Они ещё не знают, что скоро «росы» окрепнут и скоморохам будет не до смеха.

Всё началось, когда Росы-Афеты начали вселяться на земли центральной Руси и далее на «земли Хамовы». «И да вселится Иафет в шатрах Сима». «Афетово бо и то колено: Варязи, Свей, Урмане (Готе), Русь (северные, автор), Агняне, Галичане, Волъхва, Римляне, Немци, Корлязи, Веньдици, Фрягове и прочии, те же приседять от запада к ПОЛУДЕНЬЮ и съседяться с племенем ХАМОВЫМ». А вы думали, Афеты и Хамовы народ современного Израиля. Оказалось-народ Руси. Вот какие земли считались полуденными: «Полунощие до Вяцкие земли и до Пермьския , а на полудень – до половецкихъ предел» ( до Дикого Поля ). Найдите мне в Израиле «варягов», Вятские земли и «полуденные» (на карте 3** они названы «Зиряния Полуденная», п.11Дзен, п.62 Ящик Пандоры). Поэтому ценным источником информации о Руси может быть библия. В «Сказании о Словене и Русе и городе Словенске» история библейской семьи Ноя описана в сказании как история руссов и россов (словено-русов), а не евреев (п.118).

«Также было предположено, что «Роса» –Белая Роза (Rossa) шиповника-Малая Медведица (РосоМаха от рода МоноМаха) была последней победительницей в Войне Богов, в итоге которой на карте появилась Россия вместо Руси. Написанные ею мифы Древней Греции, это и есть самая новейшая история, в которой описано становление России. Поэтому для исторического расследования можно использовать мифы, которые есть «быль». А иначе, зачем они были написаны. Как известно, историю пишет победитель» (п.118).

Возникает вопрос, а кто жил до прихода россов «Афета» в центральной Руси. Таковым по версии автора был Серый Волк. В заставке картина «Вожак Волк» из интернета.

Серый Волк

Эта популярная у многих народов «личность» должна обязательно «засветиться» и в библии и в греческих мифах. «СеРай» Волк-Серый Волк, по версии автора, одно время был жителем центральной Симовой Руси-«Се Рая» ( «се рай», а не «сарай»3*). Именно в Московской области около 17 топонимов, связанных с именем Волк (Волковка), и там находился центр «Столбовой Симовой Руси» (Мать СеРай Земля-Гея), а также в Тамбове. «Тамбовский Волк тебе товарищ», так говорят про недруга. В сказке Серый Волк помог Ивану Царевичу, но не любил Козу с Козлятами и Красную Шапочку с её Бабушкой. Последнюю он «съел», Козу с козлятами не пустил домой- «Серый Волк под Горой не пускает нас домой». Опасался он этих козлят и Красной Шапки. У него, как и полагалось, для расширения рода было много жён. Но главной, от которой рождались «царевичи» и «царевны», была только одна или две с «царской» кровью. Таковой «главной женой» у Волка была Коза (АмалФея, см.ниже).

Серый Волк и Иван Царевич

Так кто же такой Серый Волк? И почему он Серый. В сказке Волк помогает Иван Царевичу. И это действительно так. Волк приютил ещё с древности род Ивана (Василиев «Железных») и находилась эта вотчина «Иванов» рядом с Москвой. Это Александровская слобода. Там река СеРай-Серая и старое название слободы Серая (Се Рай). Ведь Иваны-Васильичи пришли из «Рая» (Катай на Охотском море). Там на Тихом океане была держава Попа Ивана –ИоАна (Лев). Но когда его убил Темучжин (Пресвитеру Иоанну -Льву отрубили голову), тогда элите Ивана (Львам без головы) пришлось бежать в Александровскую слободу. Перед вами картина Васнецова «Иван Царевич на Сером Волке».

Серый Волк- второй сын Словена Волховец Оборотень

Какая конкретная историческая личность скрывается за Серым Волком, становится понятным из «Сказания о Словене и Русе и городе Словенске». Известно, что у Словена и жены Шелони (Селена, Луна, автор) был старший 1-ый сын Волхв «Лют Зверь Коркодил» (Перун «Мономах», автор), 2-ой «меньшой» сын ВОЛХОВЕЦ «Оборотень» и 3-ий сын Малый Волховец. А почему Волховец «оборотень», тому есть простое объяснение. «Во имя же меньшаго сына Словенова Волховца преименова ОБОРОТНЮ протоку, иж течет из великие реки Волхова и паки ОБРАЩАЕТСЯ в него».

В итоге, можно предположить, что, так как Серого Волка называли в сказаниях и Оборотнем, как и Волховца, то 2-ой «меньший» сын Словена «Волховец Оборотень» и есть Серый Волк. Коза его жена.

Коза жена Волка

«С плодовитостью КОЗЫ связана ее эротическая символика: в белорусских и польских песнях присутствуют мотивы любовных ухаживаний ВОЛКА за КОЗОЙ и БРАКА КОЗЫ с ВОЛКОМ в песнях, а съеденная волком КОЗА символизирует доставшуюся жениху невесту». Волк заполучил (съел) очень знатную невесту и теперь её земли становились и его землями.

Тут явное указание, что женой Волка являлась Коза. В греческих мифах эта Коза (Амалфея) выкормила молоком спрятанного (от Волка) младенца «Зевса» (Тесея) и дала начало роду Зевса (россов). Судя по имени АмалФея, её имя Ама или Кама. В честь неё должна быть названа река Кама и город Пермь, что логично, ведь Коза дала «перунов род» россов (от «козлёнка» Калисто и козлёнка Псофис). По логике в честь неё должен появиться город «Козань» в излучине Волги и Камы, но там город Казань. Может её имя Аз-«Первая Ана», ведь Аз первая буква алфавита, тогда КазАнь логичное название в честь Козы Анны. Азовское море-ни в её ли (Азы) честь названо?

«Где Коза ходит, там жито родит», «где коза РОГОМ — там жито стогом», «где коза хвостом — там жито кустом». Тут Рог Козы является Рогом Изобилия-«где коза РОГОМ — там жито стогом». В честь этого рога вероятно назван город Кривой Рог. Значит, эта Коза знала толк в земледелии, как греческая богиня плодородия Деметра.

Эгей отец Козы. Эгида

Известно, что из шкуры Козы была сделана Эгида (военная защитная форма и щит). Похоже, что Эгида стала называться от имени царя «Эгея». «Гея»-Земля и «Э Гей» «Земля»- сестра и брат. АеГиАлеус (греч.)-так звали царя «Аттики» Эгея, покровителя Тесея. Он не был Эрихтонием-Змеем, а был «Землёй», в отличие от Медеи Змеи. «Эгей» отец Козы? А кто мать Козы? Она должна быть из семьи самого сильного на тот момент властителя из Симеонов-центральных руссов.

Козлята

А вот и козлята в созвездии «Возничий»-Аурига лат.-«ИэРига вел Маркаб» («vel Marcab»). В руках Возничий на коленях держит Большую Козу «Капелла, вел Алиот» (Capella, vel Alioth) и двоих козлят с именами Mauz (Мауз) и dio Haedi (Хаеди). Он тепло одет. На его голове шапка из овчины и сапоги из овчины (козы). Во второй руке он держит Золотую Уздечку и Кнут, чтобы погонять Пегаса. Имя Эгея (АеГиАлеус) мы видим в созвездии Возничий-там в сердце Козы горит звезда Капелла вел Алиот (vel Alioth-«Али Отец?»).

Наверное, козлята его внуки, а он сам- «Возничий» и есть «Колесничий ИоЛай» (НикоЛай), который помог Тесею победить Киферонского Льва. Тесею тогда было всего 18 лет.

«Капелла ассоциируется с мифологической козой Амальтеей, которая кормила грудью младенца Зевса». Именно от этой Козы и этих Козлят пошёл род Зевсов. « «Муаз/моаз» означает «приют», «убежище»… «защищенный» (википедия). Также может значить «МЫШЬ», которая всего лишь хвостиком вильнула и Золотое Яичко от Курочки Рябы разбилось. Так звали Музу- Mousá. Известно из греческих мифов, что у Волка- Ликаона было по крайней мере три дочери (от Козы), они претенденты на козлят: Каллисто, Диа и Псофис.

Ключ разгадки козлят кроется в сёстрах. Они дети Козы и Волка: три сестры Калисто, Диа, Псофис, но, вероятнее всего, было ДВЕ сестры 1Калисто и 2Диа Псофис.

В итоге можно сказать: на коленях у Возничего (Эгей-ИоЛай) сидят две его внучки-козлята «мышонок» Маус (Калисто) и козлёнок дио Хайди (Диа Псофис)-( «Превосходная Псица»). «Диа» греческое-«значения соперничества, превосходства». Капелла второе имя Калисто. Когда Калисто родила Тесея (Зевса) от Ясона, Коза выкормила его «грудью» (!). Бабушка Коза (ей в этот момент должно быть около 36 лет) кого-то родила ещё, если у неё было грудное молоко. В сказке «Волк и семеро козлят» у неё семь «козлят». Действительно плодовитая Коза. Два козлёнка дети Серого Волка по отцу Волчицы (Собаки).

«Диа Псофис»-«Большая Собака»-София Премудрость.

Вероятно, вторая дочь Серого Волка «Превосходная Псица-Псофис»-Большая Собака (Canis Majoris, п.118) стала распространителем рода Козы Анны- Canis путём «непорочного зачатия». Она врачеватель. Было два Мировых рода 1-ый от Ады на юге и на севере 2-ой род Целы-Селены Луны. Они жёны отца Ноя Ламеха. Ада первая жена и её род в Мидии, Персии, Турции попал в Ад от падения кометы. Цела (Селена-Луна- Олень)-вторая жена. «Большая Собака» вывела в мировое первенство род второй жены Ламеха Луны от Козы Анны. И произошло это вот каким образом (опираясь на книгу Марко Поло «О разнообразии Мира»).

Втроём –«Большая Собака» дочь Серого Волка, старший сын Словена Перун (Мономах) с неким третьим соратником «Бальтазаром» пошли по Свету и начали «сеять» свои «лунные семена» методом «непорочного зачатия-игла в яйце». Первым делом пошли в Персию, там основали Таурус (Тегеран, п 101). Потом в Мидию потом, на реку Амур, потом в Индию, Эфиопию, Аравию. Она Волхв Мельхиор (Собака София), он Волхв Каспар-Вечерняя Звезда Венериан (Перун Мономах) и 3-й персонаж Волхв Белтазар. «Королева Елена… стала сильно думать о телах этих трех царей , и она оделась и в сопровождении многих слуг отправилась в Страну Инд (в Тегеран, автор п.101)... после того, как она нашла тела Мельхиора, Бальтазара и Гаспара, королева Елена положила их в один сундук и украсила его великими богатствами, и принесли их в Константинополь... и положили в церкви, которая называется Святой Софией». Сейчас они трое хранятся в Кёлне в Германии (сведения из интернета).

Серый Волк «Бесоугодник»

В «Сказании о Словене и Русе» старший сын Словена от жены Шелони (Селены? Луны) назывался «окаянный Волхв Лют Зверь Коркодил Перун по-русски Гром»-«бесоугодник». Бесом-Бестием называли и его младшего брата Волховца Серого Волка Оборотня. Перун и Волк «одного поля ягодки»-братья-бестии. Они соратники. Сеять то они сеяли, а в конце не поддержали Росу-Луну, «оскопили» её любимого сына Атиса (Единорога), и встали на сторону южных драконидов Мидии-«Бесов» (бесоугодники), выдвинув в кандидаты властителя над Миром Люцифера («Льющий Свет», автор) и стали заклятыми врагами Росы. Так формируется от Перуна-Мономаха-его семени новая цивилизация «Елены» «полубогов». И этот «ген» полубогов теперь во всех народах. Может кого и пропустили.

Красная Шапочка и Серый Волк

Что касается Красной Шапочки, которую «съел» Волк, то её мы видим в хороводе 9 Муз (30. Дзен. Рождение новой элиты на картине Рафаэля «Музы на Парнасе»). Они сёстры- 9 сестёр от матери Мнемосины и отца Зевса. «Сегодня известно, что древние греки поклонялись девяти музам:Терпсихоре, Талии, Эвтерпе, Эрато, Клио, Каллиопе, Урании, Полигимнии и Мельпомене». Музы значит «мыслящие», интеллектуальная элита. Среди них Мельпомена и есть Красная Шапочка. В честь Мельпомены Геродот назвал IV книгу своей «Истории», в которой рассказывается о войне и победе скифов над вторгнувшимся в их пределы 600-тысячным войском персидского царя Дария I за 30 лет до Фермопильского сражения.

На картине Рафаэля «Музы на Парнасе» Мельпомена с театральной маской в руке и оригинальном красном головном уборе-КРАСНАЯ ШАПОЧКА. На второй картинке она в хороводе муз в красной шапке.

Мельпомена «Мать СИРЕН (от Ахелоя). Изображалась в виде женщины с повязкой на голове (чалма красная?) и в венке из листьев винограда или плюща, в театральной мантии, с трагической маской в одной руке и мечом или палицей в другой (символ неотвратимости наказания человека, НАРУШАЮЩЕГО ВОЛЮ БОГОВ). Согласно Диодору, получила имя от мелодии (мелодиа), радующей слушателей», от «melpein – петь».

Непростой персонаж эта Красная Шапка-Мать Сирен с дубиной в руке. Её отец некий Ахелой из Скифов (Скифы остановили Дария). Значит она дочь царя Скифов. Дочь Зевса и Мнемосины. Вот близкий ей по духу персонаж с красными волосами, только с топором, на картине художника, в глубине пещеры Медведица с медвежатами, поэтому картина называется «Две Матери».

Музы раскололись на Два лагеря, когда началась Война Богов. Мельпомена была против «россов» и на стороне магов. Когда Дарий, подавив восстание Магов, захотел двинуться дальше, Красная Шапка, вероятно, погрозила ему «палицей», и тот довольствовался только Мидией (Арал и Южный Урал) и не пошёл в центральную Русь. Поэтому Геродот её именем назвал главу своей «Истории». Тогда получается, что Волк получил Красную Шапку с бабушкой в союзники-«съел». Или всё-таки Волк убил Мельпомену и её бабушку. Она Птица СИРИН, если поёт («мать сирен»)?

На картинке Дарий иногда держит в руке Тюльпан. Племена, у которых в национальных узорах есть тюльпан, ищите себя в истории племён Дария, пришедших из Персии (Иран) и Мидии (Арал).

Ликаон-Волк-Псоглавец

Ещё один Волк описан у древних греков. На рисунке Ликаона (он с головой Волка-Собаки) изгоняют из горящего города «Великий Кир»-«Юпитер», а также злобно шипящий у его ноги «Лебедь-Гусь- Орёл». В этом эпизоде Волк-Ликаон якобы накормил Юпитера-Кира его собственным сыном или внуком, запеченным в пироге, и за это поплатился-был изгнан. Его, судя по картинке, очень богатый город был сожжён.

Вот Ликаон просит о помиловании вместе с семьёй и подданными, но всё уже решено. Его клан подлежал уничтожению. Очень красивые каменные здания в греческом стиле охвачены пламенем, а поджигатели поджигают остальные. Всё охвачено огнём. Как Псоглавец, он должен быть изображён на многих иконах. Он стал Жертвой политических страстей в Войне Богов (за Русскую равнину, автор) и был то ли изгнан, то ли убит. Его имя Ликаон, тогда Ликия должна быть его царством. Интересно как назывался его город? Лик?

Тут Волка сделали кровожадным каннибалом (оболгали), и, понятно почему, чтобы оправдать убийство Волка и его 50 сыновей, в живых остался только младший сын Никтимус.

Сыновья Волка Ликаона

«В греческой мифологии Ликаон (царь Аркадии-Ликии) испытал Зевса, подав ему жареную плоть своего сына Никтимуса, чтобы увидеть, действительно ли Зевс был всеведущим».

По другим данным, «согласно библиотеке, у Ликаона было 50 сыновей от многих жен. Эти сыновья были самыми гнусными и беззаботными из всех людей. Чтобы проверить их, Зевс посетил их в образе крестьянина. Они подмешали внутренности ребенка в трапезу бога, после чего разгневанный Зевс опрокинул трапезу на стол, что объясняет название города Трапезус (от τραπέζι "стол"), и УБИЛ Ликаона и его сыновей МОЛНИЕЙ. Только младший сын, Никтимус, был спасен благодаря вмешательству Геи.

Итак, город Ликаона Стольный и назван по русски-Трапеза, там он трапезничал. Здесь у Ликаона 50 сыновей. В живых остался только младший Никтимус. Его город был уничтожен Киром (Юпитером) и Орлом. Сам Ликаон-Волк был убит Зевсом некой молнией. Вот эта молния в руке Зевса-огненный меч-виждра.

В греческих мифах Тесей тоже убивает 50 сыновей ПаллАнтов, чтобы прийти к власти. «Ант»-побратим.

Внук Волка-Ликаона по имени Павлин.

Самый сенсационный факт обнаруживается на этой картинке, на которой становится понятным кого запекли в пироге. В запеченном пироге ПАВЛИН с высоким хвостовым оперением. Внука Ликаона звали Павлин.

Такой персонаж есть в истории-это Малыш Баян Удалец из племени Оленя, срочно отправленного со свитой на реку Амур к «Мерганам» (маги Морские Аны, Мер значит море). Он предок «Стоглазого Баяна» и Юрия Долгорукого (п.117).

Итак, Павлин это Малыш Баян Удалец из племени Оленя (Елены), рождённый от «Павы» из Геи. Волк и Коза его бабушка и дедушка. Волк только пригрозил, что сожжёт внука Павлина, если вступят в его город, поэтому армия в негодовании отошла. Если бы Волк на самом деле сжёг внука их вождя, армия тогда точно бы вошла в город, чтобы отомстить. Мальчик остался жив. Как было предположено в п.117 его отец сам «Тесей» (Зевс, Рюрик) или Единорог (сын Рюрика). Его мать (Пава) из центральных руссов Геи (не северных россов).

Белый Павлин изображён на Спасской башне Московского Кремля прямо над курантами. Этого Павлина чуть не принесли в жертву (сожгли) на крепостной стене в Москве, прямо вот на этой башне! «Родина белых павлинов - Индия, где они обитают в джунглях, в зарослях по берегам рек и в лесах на горных склонах. В настоящее время они распространены также в Китае, Таиланде, Вьетнаме и Непале». Там на Тихом океане он приобрёл второе имя Павлин.

В заключение можно сказать-так как Калисто дочь Серого Волка Оборотня, то её сын Тесей приходится ему внуком, а Павлин, рождённый от Тесея, приходится Волку правнуком и звали его Галлом, потому что созвездие Павлин называется Gallus. Он глашатай-оратор-галгал. Крик Павлина и «мёртвого разбудит», кто слышал, тот поймёт.

И я даже могу предположить, где жила мать Павлина предка Юрия Долгорукого и как её звали. Судя по его имени Галлус, она жила на реке Галина в селе Галино в Рязанской области, район реки Ока.

Созвездие Павлин

Это созвездие «Павлин» называется Gallus и оно с большим сюрпризом. Оно находится в одной команде с Орионом, Единорогом, Большой Собакой, Малой собакой (Щенок), Зайцем, Голубем, Кораблём Арго Ясона. Они стоят напротив Тельца и Орион замахивается на него дубиной в голову. Тут Телец (Вол) его главный враг-соперник и он его усмиряет, подчиняет. Сюрприз в названии самой яркой звезды в основании хвоста Павлина «Decemb». Это значит, что Павлин такой великий вождь, что в честь него назван месяц Декабрь. Он так и звался «Десятый Месяц». Он был десятым полководцем. И назывался он у чехов «Волчьим Месяцем» (Википедия. Декабрь). Значит, он действительно был правнуком Волка. По версии автора, так «Месяцами» назывались вожди Луны. Главные вожди у Росы (Луны) так и назывались «12 Месяцев». У Марко Поло они названы как «12 баронов».

«Дека́брь (лат. December, Decembris, от лат. decem — десять) — двенадцатый месяц григорианского календаря. Десятый месяц староримского года, начинавшегося до реформы Цезаря с МАРТА. После сдвига начала года на январь СТАЛ двенадцатым, последним месяцем года». По версии автора, Павлин в русской истории Юрий Долгорукий. Оказалось, Новый Год у руссов начинался в МАРТЕ и назывался Декабрём –«Десятым Месяцем».

Что интересно, в образе Золотого Павлина изображают мифическую славянскую птицу «Жар-Птицу», а также птицу Симург. Одно её перо и ухватил Иван Царевич, как на этой картинке и стал «Юрием Долгоруким». Он одно перо «Стоглазого Баяна», один из 100 его «глаз»-командиров.

Волк и Самсон

Сам Псониевский собор в Петербурге

Имя этого могущественного Волка-Ликаона, по версии автора, должно остаться в истории как Самсон. В Петербурге есть такой собор Сам Псониевский собор ХрестоФора (Солнца Фора). Его изображали с головой Пса на иконе. На иконе это просто сама доброта. Может на иконе изображена Псофис-Большая Собака?

Самсон, вероятно, Сам Псон. От него осталось имя Самоса, Сэм, Самаэль (падший Ангел), англ. Сампсон, Сампсоний, евр. Шимшон, СамАрий?. В библии секрет его огромной силы был в длинных волосах, как у НаЗореев. Он выходец из страны Зори (Тихий океан, там заря начинается, автор). Действительно, в «Сказании о Словене и Русе» его-Волка предок Скиф пришёл с Тихого океана-Зари из северной земли Афета на Чёрное море, а потом на озеро Ильмень. В его силе было нечто зверинное, древнее, первобытное. Далила втёрлась к нему в доверие и остригла волосы, и он потерял силу, после чего был ослеплён. Она из филистимлян (эллин). Её имя Лиля (ДаЛила)?

Возможно, имя Волка Сам, Сэм, Пёс. Его Божество- Солнце Зари (ХрестоФор).

Созвездие Волка-ЗВЕРЬ

Несмотря на неоднозначный образ этого Волка-Зверя, ему на звёздном небе раньше посвящено было созвездие Волк. Вот отрывок, посвящённый созвездию «Волк», из статьи «23. Звёзды Геродота. Группа Крёза ч.1» (Ящик Пандоры)

«Это древнее созвездие (Волк) включено в каталог звёздного неба Клавдия Птолемея «Альмагест» под именем «Зверь». Ассоциировалось с Ликаоном, превращённым Зевсом за мерзость человеческого жертвоприношения и каннибализм в волка. Он принёс в жертву внука, которым он якобы накормил самого Зевса. И зачем тогда этого зверя-изверга возносить на небо?

В мифах известно, что мать Тесея (Крёза) Каллисто была дочерью Ликаона. В греческих мифах «Каллисто дочь Ликаона из Аркадии».

Тогда в этом созвездии запечатлен дед Тесея (Крёза) Ликаон, но изображённым под ногами Волопаса (другое название созвездия Волопас-Хранитель Медведиц-Тесей). Выстраивается следующая родовая цепь: отец Ликаон-дочь Каллисто-сын Тесей (Крёз-ВолоПас).

И в то же время в этом имени Зверь есть признание какой-то «бешенной» («Bestia») СИЛЫ за этим человеком. Он жертвует своим внуком (сжигает), чтобы остановить врага. Согласитесь здесь история приобретает совсем другой смысл-высшей степени жертвенности». В книге «Бестиарий» он Волк-Оборотень.

«Раньше КенТавр (слав. Китоврас) держал на алтаре (Жертвеннике) Волка. Здесь волк выступает жертвой». Видимо он был убит или изгнан со своей земли в силу каких-то обстоятельств Кентавром. Обратите внимание на Кентавре Золотой Венец.

«В Древней Греции в нем видели существо «Therium», которое римляне позже назовут «Bestia» – ЗВЕРЬ. Это был вавилонский Безумный Пес – гибрид с головой человека, а туловищем, ногами и хвостом льва» (!, пса?).

Почему он оказался на звёздном небе? Потому что он отец матери Россов Калисто-Большой Медведицы, но не поддержавший её в деле формирования племени россов-Медведя. Он пришелец в центральную Русь с Тихого океана из страны «Афета». По второй версии это может быть Перун, а не Волк, его так и звали Зверь.

Зверь Лют

«Зверем», помимо Волка звали первого сына Словена и Шелони Перуна( Волхв «Лют ЗВЕРЬ Коркодил»). Перун-Гром по-русски. Где, по версии автора, Лют это Лёд- Корка воды -льдила. Он поселился на северо-запад от Москвы на озере Ильмень (Сказание о Словене и Русе…»). По версии автора, это и есть Единый Дух-Мономах. Он же Саваоф и Адам. Смотрите, как они похожи, у них одинаковые странные шапки-восьмиугольные из двух наложенных квадратов. На картинке он наделяет Духом женщину (Миниатюры синодиков 18 века). Знакомая компания животных рядом с ним-Олень, «пятнистое животное» (Барс или овен), ниже Львы,Телец, Единорог… Эти племена он и создал от избранных женщин. Он Мономах.

Лот и Лют в библии

Похожий на Люта персонаж есть в библии, это Лот. Внука Лота звали Моав и он стал основателем и царём Моава. В библии 2 летающих Ангела смогли спасти из горящего Содома только Лота и его 2-х дочерей. Мужей дочерей Ангелы не смогли спасти, не успели. Жена Лота осталась там и мгновенно превратилась в «соляной» (ледяной, каменный? автор) столб. Настолько стремительны были события.

Самое важное из всего -внук Лота стал царём Моава, названного так по его имени Моав. Жена Лота погибла в СоДоме, а две дочери Лота спаслись. По версии автора Лот это Перун.

Волк и Валак в библии

Известно, что пророк Валаам был вызван из Месопотамии царём Моава ВАЛАКОМ для проклятия «сынов Иилевых» (Исход из Сибирского Египта.Часть1 Ящик Пандоры). Валак явно значит ВОЛК и он царь Моава.

Моав в библии

Какое-то время Моав подчинился Хаму (правителю Мидии на Южном Урале и Арале) и народ Моава стал пленником «народом Хамоса». Дочери его стали их пленницами. А потом пришёл Сигон.

Сигон в то время был могущественным царём и, как следует из текста, он завоевал и подчинил себе земли Моава. «Разбежались сыновья его (Моава), и дочери его сделались пленницами Аморрейского царя Сигона». Паралельно с ним властвовал его брат ОГ, «царь Васанский».

Из одного плена «хамского» Моав попал в плен Сигону (Гонец, автор) и царю Вассанскому.

Потом в Моав пришёл вождь «Иилиев» Ил. Он в этот этап его действий должен получать поддержку у местных народов Моава, так как он выступил против завоевателей Моава «Хамов» и против «ИСПОЛИНОВ» Сигона и Ога Вассанского. А местные цари-5 царей Евей, Рекем, Хур, Цур, Рева были в подчинении у Сигона, «князьями Сигона». Такова была политическая обстановка на тот момент в Моаве.

Когда войска "Моисея! (Ила) решили взять Моав царь Моава якобы сжёг внука на крепостной стене и те из-за этого отступили в смятении. Моав так и не был покорён «Моисеем» (Ил), хотя пророк Валаам прямо сказал волхвам : «падёт Моав». А он не пал вопреки предсказанию. Он падёт уже при Иисусе Навине (Осе), после смерти "Моисея". Вот как погиб Моав в пророчестве о Моаве.

Падение Моава (библия)

Пророчество о МОАВЕ. Глава 48 (38. Великое опустошение в Книге пророка Иеремии. Сербы. Истребители народов Лев, Волк, Барс. Ящик Пандоры)

«Истреблён будет Моав из числа народов, потому что он ВОССТАЛ против Господа» (п.42).

«Слыхали мы о о гордости Моава, гордости чрезмерной, о его высокомерии и его надменности и кичливости его и превозношении сердца его» (п.29). Чувствуете, какое величие у этого Моава.

«Буду ВОПИТЬ о всём Моаве, будут воздыхать о мужах Кирхареса» (31).

(П.11) «Моав от юности своей был в покое, сидел на дрожжах своих и не был переливаем из сосуда с сосуд, и в плен не ходил; оттого оставался в нем вкус его, и запах его не изменялся».

«Горе Нево́! он опустошен; Кариафаим посрамлен и взят; Мизгав посрамлен и сокрушен».

Нет более славы МОАВА…Отсечён РОГ МОАВА . Моав будет истреблён, так как выступил против Господа….Все убежали в ЕСЕВОН… «Под тенью Есевона остановились бегущие, обессилев; но ОГОНЬ вышел из Есевона и пламя из среды Сигона, и ПОЖРЁТ БОК МОАВА и темя сыновей мятежных(5 царей будут убиты Гедеоном)».

Здесь Моав самый древний, самый надменный и «непереливаемый» город с «юности». Но и на его голову будут посланы «переливатели». Главная причина гибели Моава- это МЯТЕЖ против Господа. Он «восстал» против Господа. По версии автора, Моав это Московская область.

Даже, когда должна была состояться ожидаемая природная катастрофа-пролёт кометы приблизительно в 1312 г. или, когда пришла чума, Московитяне никуда не пошли (в плен не ходили). Как отмечает итальянский автор Орбини «Только СЛАВЯНЕ РОССИЙСКИЕ ИЛИ МОСКОВИТЯНЕ ОСТАЛИСЬ ВО СВОИХ ЖИЛИЩАХ, КОГДА ПРОЧИЕ ТОВАРЫЩИ и ЕДИНОСВОЯСНЫЕ (то есть единокровные) ВЫШЛИ И ПОШЛИ, иные к морю Германскому, а иные к Дунаю…поскольку люди-Славяне овладели всей Сарматцию Европскую и часть Азии, когда сначала вышли из СКАНДИИ…от Океана МЁРЗЛОГО…». О Моаве говорится, как о Духе-«вкус и запах его». Сейчас города описываются беспристрастно (без страсти) (сколько «га» занимает, сколько жителей, сколько памятников, что производит и т.д.), а где «душа»-дух?

Дочери Моава в библии

В библии всплывает ещё одна трагичная история, имеющая прямое отношение к Моаву и характеризующая «дочерей Моава» и их участие в мятеже против Ила. «И вот Ииль вошёл в СИТТИМ и начал дружить с дочерями МОАВА, «прилепился к ВААЛ-ФЕГОРУ и к их БОГАМ». Господь за ЭТО приказывает ПОВЕСИТЬ всех начальников народа Ииль. Чтобы прекратить сношения с женщинами Моава, сын Елизара (из рода Аарона) копьём убивает мадианитянку ХАЗВУ дочь самого мадиамского царя ЦУРА «в чрево» и её возлюбленного военноначальника «иилиев» из рода Сима ЗИМРИ. За то, что коварно ПРЕЛЬСТИЛИ народ ФЕГОРОМ и женщиной. Тогда только прекратилось ещё одно ПОРАЖЕНИЕ НАРОДА. УМЕРЛО от ПОРАЖЕНИЯ 24 000 человек».

Здесь всплывает имя Сим, первого из трёх братьев Сима, Хама и Афета . Из рода Сима (центральной Руси) оказался военноначальник Иилиев Зимри. Наверное, от него осталась фамилия Зимин от слова Зима. Причём в Библии у него есть и другие имена-Замврий и сын Салу из колена Симеонова. Мятеж моавов и мадиамов Цура (Чура, автор) был подавлен. Погибла дочь самого царя мадиамского Цура царевна Хазва и военноначальник Иилиев Зимри. От них осталась фамилия Цуриков, Хазов. Не успели моавы прельстить Военноначальника загадочным «Ваал-Фегором», «фигой» (совокуплением с самой царевной и последующим родством?). Здесь Ситтим, по версии автора, подмосковная Ситня. Выясняются некие интересные обстоятельства-оказалось Зимри-Замврий убил самого Вождя Ила и весь «дом Вааса» (п.118). Вот почему так срочно Армия Ила оставила Москву и поворотила назад усмирять «магов» (волхвов), а не только от угрозы сжечь внука (от Ила).

Когда Зимри называют «сын Салу», на память приходит и другой персонаж Вахтанг ГоргаСали, считающийся первым грузинским правителем-основателем Грузии. У него имя Сали, как у отца Зимри Салу. Якобы его могилу с «волчьей головой» и плащём нашли в Грузии. Дыма без огня не бывает. Значит, действительно, Волки бежали из Московии по древнему торговому пути на карте Келлера 1590 г. через Тифлис, Ереван в Иран, Персию и далее в Турцию (тракт описан в книге Марко Поло «О разнообразии мира»). Вот фрагмент с трактом-он показан коричневыми точками. Здесь древнее название Тбилиси в 1298 г -Тифлис. Горга-Гург значит Волк.



Если Зимри (Зима, автор), Салу колено Симеоново (центр Симовой Руси Серого Волка), то они из рода этого Серого Волка-древнего правителя Московии. Они «греки» и «словено-русы»-европеоиды. А Ил (царь троянцев) здесь имя «МоИсы».

Трапеза

Итак, на севере Московии в Александровской Слободе появляется Серый Волк- Волховец «Оборотень», а внук его старшего брата Перуна «Моав» появляется в Москве или он основывает Москву. Трапеза переименовывается в «Москов» на карте Келлера 1590 г. Расшифровать слово «трапеза» убедительно никто не может, одно ясно-это русское, славянское слово, возникшее ещё при полновластии Сима, династии Симеонов. Смысл его –«трапеция» усечённая пирамида и это должен быть Стол Троицы братьев «Сима, Хама, Афета» ("τράπεζα"). По логике в Александровской Слободе и в Москве должна стоять усечённая Пирамида в виде Трапеции, возможно на месте Архангельского собора, а на вершине должен стоять Кумир Праотец или Прамать. Какой кумир был у Симеонов пока неизвестно. «Лапы» собора и впрямь похожи на остатки пирамиды. Когда здесь обосновались Серый Волк и Внук Перуна «Моав», то кумиром должен стать Телец Молох-Ваал, пока его не «скинула» с пьедестала Роса с Рюриком-«Тесеем» и Ас. Несогласные Серые Волки изгоняются на Юг и Запад. Волхвы попадают в немилость и заменяются на «Юродивых» при Иване Грозном. Скоморохи преследуются, как насмешники. Начинается «Исход Волков» из Москвы.

Архангельский собор в кремле в Москве

Отступление

Нам говорят о пришествии в Московию «монголо-татар» при Иване Грозном в 15 веке, оказалось, «росы» с Асом («знатнейшее русское колено словенов») пришли с Востока с Тихого океана, а следом «сарацины», которых подчинил себе Иван Грозный, перекрестил и приблизил к себе, так как сам был кровей «Попа Ивана» (Льва), как и они. «Мономашичей»-росов с востока с реки Амур историки превратили в кочевников «монголов», а Гумилёв многие русские дворянские роды из-за их «сарацинских» фамилий посчитал татарского происхождения. Дворяне-европейцы считали себя русским дворянством, так кичились своей голубой «царской» кровью, тщательно блюли высокородность, никогда не смешивались с простолюдинами к тому же инородцами азиатскими и, «нате вам», по воле историков стали татарами. Неужели не возникло сомнения, что что-то тут не то. Что «татары» «тартарам» рознь. Что современные «татары» мусульманские казанские (их символ тюльпан, тюбетейка и они пришельцы из Персии, Мидии с Дарием, в основном занятые торговлей, перенявшие «тартарский» язык и никогда не жившие на Востоке-Тихом океане ) не имеют никакого отношения к Восточно-Тихоокеанским «тартарам» (это казаки, перекопы, козаны, нагаи, езахадары, п118, чей символ цветок пион-«марьин корень» и лилия, с тотемами Лев, Сокол, Орёл и Золотой Венец, а у «сарацин» Зелёный Дракон-Змей). Конечно, родство с Мидийскими царями «драконидами» у части «сарацин», наложило свой отпечаток (имена и фамилии сарацинские), например, у Юсуповых (они из древних Нагаев-«тартар» бородатых, не ногаев, п.118). Народы в основной массе не смешивались друг с другом, как и сейчас. А вот царские элиты смешивались-цари с царями, в зависимости от того, кто властвовал над всеми. Например, когда властвовали Мидийцы «Дракониды», к ним присылались царевны других царей. Когда властвовал Поп Иван, то к нему и т.д. Но право на «царскость» и Золотой венец имели только породнившиеся с Попом Иваном (Келлер). Иван Грозный перекрестил «тартар» и они сейчас русские и не отличные от них, так как имели в основном славянский типаж и «ивановское» происхождение. А «татарами» позже стали называть пришельцев мусульман с юга из Персии. Свою древность они не помнят и ищут её в истории европеоидных «иванов» и «сарацин», примеривая на себя их историю и их царские регалии.

Телец-Вол

Когда на озере Илмер-Ильмень поселились Словен и Рус, они начали умножаться. Образуется род ТЕЛЬЦА (Вол). Вот этот Рогатый Телец возле Белоозера скачет на карте Келлера 1590 г. Причём бросается в глаза названия рядом с ним на карте, начинающиеся на «Вол»: г. Володомир (Владимир), Вологда, Волга, Волхв, Волховец. Есть созвездие ВолоПас («Хранитель Медведиц» -Тесей). Может они производные от этого древнего божества Вола-Тельца. Этого Вола-Тельца мы видим на груди Перуна на памятнике 1000-летия России. Перун из рода Вола. Так как Росы свергли Тельца-Вола, то на Дмитриевском соборе г. Владимир его нет, там морда Лошади и др. кумиры. Этот Вол появляется и в земле Хама (Арал и Южный Урал-Мидия) и становится известным, как ДиаВол. Кумир Вол-Телец властвует на большой территории-на Русской равнине. Но приходит Медведь (Тесей-Рюрик) с Оленями и «оскопляет» Тельца не в прямом смысле, а в смысле смещает с трона путём родства с ними и «росы» занимают трон.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, Серый Волк рождён от Словена и Шелони (Селены-Луны). Он средний их сын и брат Перуна (Мономаха, автор). То есть он словен-Славян по происхождению по отцу и «лунный» (рус) по матери Шелони. От неё осталось русское слово «село»-«селение». Корни его от Скифа и Афета с Ледовитого и Тихого океана. «Серый» он потому, что живёт в «се рае» на реке Серая в Александровской слободе Подмосковья. Его происхождение в мифах Греции от Париса, которого зовут Александром. Вот как Волки пробираются в центр Симовой Руси в Москву.

1.После потопа земли центральной Руси (Московии) достаются старшему сыну Ноя Симу и там образуется Симова Столбовая Русь. Северные земли достаются Афету, южные Хаму.

2. Афеты -Скиф и Зардан с Ледовитого океана уходят на Чёрное море и от сыновей Скифа образуется 5 царств на Чёрном море. Сыновья Скифа:1 Словен, 2 Рус, 3 Болгар, 4 Коман, 5 Истер. Их «Царства»:1Словакия, 2Русская Болгария, 3Болгария, 4Комания совр. Украина 5.Румыния с Венгрией (Романия).

3. Словен и Рус из Болгарии приходят на оз. Ильмень в 3099 г от СС (2049 до Р.Х). Там в это время правит МоИкс. От него остался топоним река Мойка в Петербурге и имя в потомках Икарус, РУрИк, приток реки Белая Ик (версия автора). Река Белая впадает в Каму.

4. Сыновья Словена образуют род ТЕЛЬЦА.

- Старший сын Словена Перун (Мономах, у него на груди голова рогатого Тельца) из рода Тельца контролирует и обустраивает север Руси. В СоДоме случается природная катастрофа и там погибает жена Перуна. Он успевает спасти только 2-х дочерей. Перун-Мономах, обустроив север Руси, уходит сеять своё «семя» (непорочное зачатие-«игла в Яйце») в другие земли: Персию (Иран), Ирак, Афганистан, Аравию, Эфиопию, Мидию (Арал и Южный Урал), реку Амур.

-С собою он берёт Волхва Мельхиор -Софию Премудрость дочь брата Серого Волка (Большую Собаку- Кино-Псофис-Волхв Мельхиор-СераКин) и «Волхва БельтаЗара». «Существуют греческие варианты их имен (Аппелликон, Америн и Дамаскон), а также еврейские (Магалат, Галгалат и Серакин). Бытуют легенды и о четвёртом волхве, носящем имя Артабан (как брата персидского царя Дария, в нём тоже кровь Перуна). В ранних рукописях Валтасара иногда называют Вифисарей».

Магалат, вероятно МагаЛют-это сам Маг Лют- Перун Мономах-Волхв Каспар.

-Волхв Бальтазар (Вифисарей) тут связан с именем Виталий-Витий (оратор, «О чём шумите вы, народные Витии»). Оратор царей. Он Галгалат (ГалгаЛют, Глаголющий). Так «Галлус» звали Белого Павлина (см. выше Павлин). То, что именно Павлин носил имя Галгал подтверждает созвездие Павлина, на котором написано «Галлус». Вот откуда взялись легендарные воинственные Галлы-с реки Амур (115).

5.Второй сын Словена Волховец «Оборотень» контролируют Север Руси. Он становится Серым Волком, так как поселяется путём родства с Москвой Сима на реке Серая (Се Рай). Это современная Александровская Слобода. У него рождаются от Козы две выдающиеся дочери «Калисто (Большая Медведица) и Диа Псофис (Большая Собака).

6.Внук Перуна «Моав» приходит в «Москву» и переименовывает город Трапезу в Москов. Обращает на себя внимание начальное «Мо» в словах топонимах: Моикс-Москов-Моав (библ)-река Мома на Чукотке-река Омолон приток Колымы-галактика «Молочный Путь»-Молоко –Молога-Молох. Возничий (ИоЛай) сидит на созвездии «река Эридан» ( «Молочной реке») и Орион (Зевс) ногой стоит на ней. Это их ОПОРА. Москва по смыслу значит «Молочная Река»-«Белая Вода», по версии автора.

7. Когда с Востока приходят «Россы» Луны (словено-русы) сначала на Север Руси, а потом в центр, они «оскопляют» Тельца символически (лишают власти), прогоняют Серого Волка и сами с «иванами» занимают трон центра «Симовой Столбовой Руси. Известно, что от чумы умерли в 1354 году все Симеоны с детьми, править в Московии стало некому. Но осталась только семья Ивана Красного. Он и поехал в 1354 году якобы за ярлыком на княжение к Джанибеку «сарацину».

Послесловие. Беды.

Летописцев история кочевников не интересовала по причине отсутствия их участия в правящих элитах и мировой истории. Они описывали только правящие элиты. Те кочевники, которые служили у элиты, оставили устные предания, например, «Манас». Сейчас их потомки думают, что это сказание о них, а на самом деле о царе Мани царства «Манги», описанного Марко Поло как царство восточных европеоидных царей на реке Амур, а не монголоидных кочевников. Оно показано конкретно на карте Келлера и названо Манги.

Прапредок правящего рода был Ной. Он описан как персонаж русской истории в «Сказании о Словене и Русе». В этой летописи это не история еврейского народа, а история словено-русов и росов- «еврианов»-«восточных анов», где «евр» на эллинском значит «восток» (их превратили в этнических евреев). Все события происходят на Русской равнине.

Европейцы называют Русскую равнину Русская или Сарматская, ставя между ними знак равенства. Те беды, которые пережила Русская равнина, как и Московия, общие для всех народов. Вот как описывает старец Серапион последовательность бед в «Слове о маловерии»:

«-в первых родех потоп (на Русской равнине поселился Ной с сыновьями),

-на гиганты огнём пожьжени (Исполины уничтожены огнём),

-а содомляне огнём же сожжении,

-а при фараоне 10 казней на Егупет (явления при комете 1212, Келлер),

-при ханаании камене огненное с неба пусти (Ханаан сын Хама в Мидии, Мидия сгорела от кометы и превратилась в Ад),

-при судьях рати наведе (война),

-при Давиде мор на люди,

-при Тите плен на Ерусалим» (только Московия в плен не ходила, осталась на месте).

На карте Келлера и в книге Марко Поло беды описаны так.

-сначала Сим живёт безмятежно в Московии, но вдруг всех как будто «кто-то жалит» и начинается движение народов на Русь, как будто они бегут от какой-то угрозы.

-Скифы (живущие от Лены до Тихого океана на карте Келлера) с востока двинулись на Русь.

-Готы (УрМане-«росы» с реки Амур из Манги) двинулись следом.

-Фиуры (Урик Павлин с Ура-река Амур-прароссы) пошли следом.

-Вандалы аланы тоже пошли (Ваны-Иваны и Алеи с Ледовитого океана)

-Амазонки «позорные женщины» двинулись (с Юга с Каспия и Арала из Мидии на Русь)

-Команы (братья Руса и Словена от Скифа) двинулись с Запада (от Днепра, с Украины), они захватывают Русь но ненадолго (Марко Поло) (п.13 Дзен, п.99 Ящик Пандоры). От них остаётся вотчина город Омск (версия автора).

-Но вот появляется «КОМЕТА 1212» (см. текст) и после её пролёта, натворившего беды, как с цепи срываются «Тартары»-цари тихоокеанские (их превратили в монгол на бумаге). Они уже в 1213 году (см. текст) идут на Русь, и выгоняют команов назад и сами занимают Русь. Так вместо названия Руссия (Симовой Столбовой Руси) появляется второе название Сарматская Европа и Сарматская Асия от имени вождя Аса («знатнейшее русское колено словенов»). На карте Келлера 1298 -1590 гг. уже вся Евразия тут названа АСИИЯ. Запад в 16 в. назвал её по-своему Тартарией, но оно не прижилось, как и Сарматия, так как испокон это была Руссия («Симова Столбовая Русь»). При следующем прилёте Кометы через 100 лет (1312 г.) земля Тихоокеанских царей частично обваливается в океан и гибнет. На месте их главного царства Катая образуется Охотское море. Мидия проваливается в АД. Словено-русы Росы становятся царями Руссии и она переименовывается в Россию.

Статьи на сайте «Ящик Пандоры», автор nekto (Галина Тонких).

51. Троян, Ярило и Георгий Победоносец как персонажи русской истории. От 29. 10. 2019.

52. О «документальном» фильме «Рюриковичи» 2019 г. От 7. 11. 2019. Тонких Г.Л.

53. Синеус и Трувор. Кто сказал, что это мифические герои. Города Изборск, Псков, Новгород Северский. От 19. 11. 2019.

54. Смерть Олега Вещего. Где его могила. Город Череповец и Лобное место. От 25. 11. 2019.

55. Олег Вещий последний Герой Древности. Орвар Одд. Город Углич. Библейский порт Тир и город Константинополь. От 18. 12. 2019.

56. «Один» мятежный Демон древних славян. (Орфей) От 04. 01. 2020 г.

57. Асгард земля «Одина». Северный Казахстан. (Орфей) От 26. 01. 2020.

92. «Путь 3 Марко Поло от Охотского моря… на Байкал».

108. Фреска «Изгнание Злых Сил». Злые Силы названы поимённо. 13.12.2022г.

109. Казань «предивная». Под властью «Змеев-Драконидов». 14.08.2023г.

110. Война Ивана Грозного за «Царский Венец» и «Камень Алатырь». 29.08.2023г. Тонких Г.Л.

111. Мамай с литовским уклоном. Неутомимая Ехидна и Маска Баутта.

112. Таинственный монах и русский царь Симеон Бекбулатович. О его «чудесном» превращении в татарина. Столбовая Русь. 17.09.2023г.

113. Как Иван Грозный стал «Царём Царей», а Москва третьим «Царьградом». 09.11.2023 г.

114. Трагедия на сопках Маньчжурии 1905 г. Вернуть своё на Тихом океане. 29.11.2023.

115. Тунгус-«сибиряк» на памятнике 1000-летие России. Тунгусы-Маньчжуры оказались Юриями и Ильями. 17.12.2023 (nekto).

116. Молчание Рязани. Древняя история. 09.01.2024 Тонких Г.Л. (nekto).

117. Сокрытая тайна Синеуса, Трувора и Единорога. Олень и Медведь. 09.02.2024 .

118. Звезда Сириус и город Сурск, река Сура, ВасильСурск. 07.03.2024.

119. Серый Волк Древней Руси 16.03.2024 автор Тонких Г.Л. (nekto).

Статьи на «Дзен. Галина Тонких»

1. Могущественная держава «Попа Ивана» в книге Марко Поло.

2. Орки и их вожди в древней истории.

3. Волхвы и их могилы в книге Марко Поло. Саур могила. Волхвы и русы.

4. О фильме «Золотая Орда» (показ 2022 г.)

5. Всадники Апокалипсиса в Петербурге. Расследование.

6. Падшие Ангелы и восстание элит.

7. Вещая Птица Гамаюн и комета 1212 г. «Погибель земли Русской».

8. «Фатальная» Комета 1212 г. в мифах Древней Греции. Фаэтон.

9. Чем удивила Острожская библия.

10. Удар Зевса и «Глаз Сахары». Комета 1212 г.

11. Пермский край, Коми и «Великая Росия» у Марко Поло. Зыряне, Эрзя и Резане. 21.10.2022 г.

12. Персия до катастрофы в книге Марко Поло. Появление Ирана.31. 10.2022 г.

13.Странности «Сказания о Словене и Русе и городе Словенске». Молодая Россия и Древняя Русь. 14. 11.2022 г.

14. Цветущая Чукотка и древний Колымский Тракт в царство Гамаюна в книге Марко Поло. 19. 11.2022 г.

15. Золотая Орда в книге Марко Поло

16. Шапка Мономаха и созвездие Северная Корона. 8. 12.2022 г.

17. Изгнание Злых Сил. Злые силы названы поимённо. 12. 12.2022 г.

18. Атрибуты погибшего «Катая» из книги Марко Поло находятся в Москве. 18. 12.2022 г.

19. Найти Иерусалим…на Волге. 12. 01.2023 г.

20. Архангелы России-древние вожди народов. 22. 01.2023 г.

21. Древний Дракон и горы Урал. 30. 01.2023 г.

22. Читаю «Сокровенное сказание монголов»-ищу монгол. Часть 1. Юань 08. 03.2023 г.

23. В «Сокровенном сказании монголов» не те монголы. Часть 2. Монголы» и «Татары» 18.03.2023

24. В «Сокровенном сказании монголов» не те монголы. Не тот и Чингисхан. Часть 3. 22. 03.2023 г.

25. Читаю «Сокровенное сказание монголов»-ищу «Золотую Орду». Часть 11. 04.2023 г.

26. Демон. Его звали Хас. Читаю «Сокровенное сказание монголов». 20. 04.2023 г.

27. Чингисхан в мифах Древней Греции? 27. 04.2023 г.

28. «Неправильные» иудеи в книге Иосифа Флавия. 15. 05.2023 г.

29. Богатырь- Игла Бога (Шип Тёрна). 19. 05.2023 г.

30. Рождение новой элиты на картине Рафаэля «Музы на Парнасе». 09. 06.2023 г.

31. Опасная тайна карт Таро. Часть 1. 22. 06.2023 г.

32. Опасная тайна карт Таро. Часть 2. 25.06. 2023 г.

33. Смерть «Бессмертного» Вождя. Великий Кир, Ас и название Азия. 08.07. 2023 г.

34. Царство Казанское и Царь Саин в «Казанской истории». 27.07. 2023 г.

35. Казань «предивная». Под властью Дракона-Змея. Тайна сарацинов.12.08. 2023 г.

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39. Трагедия на сопках Маньчжурии 1905 г. Вернуть своё на Тихом океане. Маньчжуры оказались Юриями 03.12.2023 Тонких Г.Л.

* «Казанская история. Библиотека литературы Древней Руси, т.10» (интернет).

«простирающеся на полунощие до Вяцкие земли и до Пермьския (север), а на полудень – до половецкихъ предел» (юг).

**Карта в хорошем разрешении находится на сайте Михаила Волка и называется Карта Даниэля Келлера и Герарда Меркатора 1590 г. (7522г от сотворения мира в Звёздном Храме). Она приложение к «Книге о разнообразии мира» Марко Поло.

«Книга о разнообразии мира». Марко Поло

3*На карте Московии 1706 г. надпись возле Астрахани «Царёвгород или Серай».