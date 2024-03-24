Судя по греческим мозаикам, этот Крылатый Барс герой греческой истории. Вот он слева. На нём сидит Нимфа с сумкой-торбой, под ней Гидра с веерообразным хвостом и Дельфин. Справа другая Нимфа сидит на Тельце Рогатом и он не крылатый, у неё в обеих руках шарф в виде паруса. Она тоже сидит на Гидре. Мозаичная картина нам указывает на родоначальниц двух великих родов Крылатого Барса и Рогатого Тельца. Их общий предок Гидра. Все её головы будут срублены Тесеем с помощью Колесничего ИоЛая. Но одна голова у неё бессмертная. Она на хвосте Гидры в виде драконьей головы-веера. Она астеризм «Голова гидры» и носит название «Жемчужное ожерелье» или китайское — «Алая птица». Лернейская Гидра лишится власти на Севере.

Личность Крылатого Барса частично проясняется на другой картинке-греческой мозаике. На ней «Орфей» в образе Баяна под музыку лиры распевает историю. Вокруг него собрались родственные кланы в образе животных. На самом верху Крылатый Барс-1 более похожий ушами на рысь и он самый ГЛАВНЫЙ, а в самом низу ещё один барс-леопард-2 пятнистый поменьше и он не крылатый, то есть рангом пониже. На этой мозаике самые главные Крылатый Барс, Павлин, Ворон и Орёл, они на самом верху

Под КРЫЛАТЫМ БАРСОМ-1 расположены животные сверху вниз: Собака, Слон с огромными бивнями, Конь Красный, Косуля, Лев, Суслик(?), стоящий на задних лапках.

Под ОРЛОМ сверху вниз расположены: Змея, Телец, Журавль, пятнистый ОЛЕНЬ Марал, Тигр, пятнистый некрылатый БАРС-2. Внизу Утка.

Этих же животных можно увидеть на картинке, где Адам называет животных. На картинке (Миниатюры синодиков 18 века) некто в образе Адама, похожего на Саваофа, называет всех «СВОИХ» животных. Это, сверху вниз: тройка ОЛЕНЬ, Лошадь(?), Овен пёстрый (?), ниже Верблюды Дромадеры одногорбые, Слон, два Льва, в самом низу белый Заяц, белый Единорог, белая Свинья, Красный Телец, Белая Лошадь.

Предварительно можно сказать, «греческие» животные на мозаике означают семейные правящие кланы и они такие же как «животные» Адама. Адам их родил. Он и есть Крылатый Барс1 и он же Саваоф. Главные роды тут ОЛЕНЬ, он на самом верху, а также на другой мозаике Крылатый Барс, Павлин, Ворон и Орёл-они на одной верхней линии.

Барсов оказалось двое. Один Крылатый Барс-1 связан с Гидрой, другой Земной Барс-2 связан с Орлом и Львом (Лев напротив).

Барс в городе Владимир

Этот Барс тесно связан с русской историей, потому что он изображён на Дмитриевском соборе города Владимира. Там изображены все кланы РОССОВ (словено-русов). По центру стоит священник, а под ним его тотем ОЛЕНЬ. Рядом по его левую руку другой священник и под ним изображён БАРС. По его правую руку СОКОЛ.

История рода россов и руссов рассказана в «Сказании о Словене и Русе и городе Словенске».

Там самым главный у россов (словено-русов) и создателем всех тут собранных «животных»-правящих кланов был Волхв Перун «Лют Зверь Коркодил» («Мономах», п.119). Он породил эти кланы с этими животными тотемами. Он, обустроив Северную Русь, пошёл по Свету, сначала в Персию, потом Африку, Аравию, Индию и далее на Амур и Тихий океан и везде сеял своё «семя». Он Странник.

В итоге можно сказать, что Крылатый Барс в Русской истории это Волхв Перун сын Словена и его жены Шелони-(Селены, Луны-Елен-Северной Оленихи). ОЛЕНИХА прародительница. Он создатель вышеперечисленных родов, показанных в виде животных тотемов. Перун основатель рода Тельца, на его груди показана голова Тельца на памятнике 1000-летия России. Тут Рюрик снят временно и за его спиной обнаружился Перун Вот он на фото.

А вот на другой мозаике показаны другие роды Кабан, Медведь в одной компании с Барсом. Они сотрудничают. Барс внизу, значит, появляется позже всех.

Барсы в Шествии Волхвов

Мы даже можем увидеть воочию Крылатого Барса Волхва Перуна. Он на многих иконах, изображающих «Поклонение Волхвов» младенцу Христу.

1. Первый седовласый старик Волхв Каспар в Золотом Венце на белом коне изображён на полотне «Шествие Волхвов» Беноццы. Интересно, что он в русской шапке-ушанке. На этом полотне запечатлены три Волхва Волхв Каспар, Волхв Мельхиор и Бальтазар. На заднем плане Волхва Каспара изображён Барс, загрызающий Тельца, значит, он устранит Тельца и может даже убьёт. Это намёк, что всё-таки Волхв Каспар связан с Барсом и он и есть Крылатый Барс-1, который устранил власть Тельца.

2. На этом полотне мы видим других Барсов с мальчиком. Впереди Волхва Каспара изображён мальчик в голубом наряде с двумя Барсами-2 (Леопардами), он на рыжем коне, но рядом для него уже приготовлен белый конь. Один Леопард молодой сидит рядом с мальчиком прямо на коне. Второй леопард старый и смотрит назад на Каспара. Персонаж рядом показывает ладонь с 4-мя пальцами, сообщая, что этот мальчик четвёртый Волхв. Вероятно, это и есть загадочный четвёртый волхв Артабан. Под ним нарисован СОКОЛ, поваливший ЛАнЬ.

3. Второй Волхв Бельтазар (Сергуан). Он-хранитель ОГНЯ (серы) в роскошном одеянии в Золотом Венце и множеством ПЕРЬЕВ на венце, загнутых как чалма. Чем не Павлин! На картине у него рядом нет никаких животных, кроме двух птиц в небе Белого Голубя и Павлина с длинным хвостом. Может он военный Царь Повелитель Огня, у него Золотой Венец. У Волхвов обязательно должно быть большое войско для своей защиты и это войско должен возглавлять Бельтазар с огнём. Он жил в Персии и в его образе вероятно воплощена летающая Огненная Птица Ахурамазда (Ассура). Он СераПион-Серы Пламя. Имя Бальтазара Серафим?

Павлин с Голубем изображён на Дмитровском (Митры-Солнца) соборе г. Владимир. По его левую сторону Сокол.

4. Третий Волхв- персонаж в Золотом венце-это женщина Волхв Мельхиор (Серуан). Она возглавляет процессию. Ранее в п.119 было предположено, что Волхв Мельхиор Серуан это Большая Собака, дочь Серого Волка, который приходился младшим братом Волхву Перуну-Каспару и его звали Меньшой Волховец Оборотень. Проверим по картине Беноццы-есть ли здесь намёки на Собаку. Действительно, прямо под её белым конём изображена чёрная собака, на заднем плане гончие белая и чёрная собаки с Охотником на коне гонятся за Оленем (Ланью). Олень у неё в немилости!

Кто мальчик в голубом Барс2

Если с Крылатым Барсом-1 (он Каспар-Перун) более менее ясно, то со вторым не ясно ничего. Судя по картине, мальчик тоже молодой Барс и он сын Волхва Каспара (Крылатого Барса), так как находится рядом с Каспаром. Рядом стоит молоденькая девушка с Золотым сосудом в руке, вероятно, его мать (Лаура-Лара, в честь которой назван Луристан в Иране, автор) и смотрит то ли на мальчика, то ли на небо (рано умерла?). Может что-нибудь прояснит задний план картины. На заднем плане Барс гонится за Оленем, что можно толковать, что этот Барс2 прогонит Оленя. Из картины понятно, что, будучи мальчиком, он вместе с тремя Волхвами пришёл к младенцу Христу, чтобы засвидетельствовать его царственное происхождение-легитимность, поэтому он считается четвёртым волхвом.

В некоторых сказаниях утверждается, что «Четвёртый» это русский Волхв. «Эцард Шапер (1908-1984) – европейский писатель, родившийся в Польше и живший поочередно в Эстонии, Финляндии, Швеции и Швейцарии. В его «Легенде о четвертом волхве» (1961), написанной на немецком языке, волхвом этим становится… русский князь, который отправляется на поклонение к родившемуся Иисусу и, подобно Артабану, находит Его лишь на Голгофе». Плутал он 33 года.

«Помню, мы очень с братом радовались, что пришел и русский волхв к Младенцу Христу, и мы только спрашивали няню:

— Няня, а почему же он не дошел до Вифлеема?

— А потому, что заблудился, — отвечала няня.

— А где заблудился? — пытали мы.

— А в лесах, в Пещорах, в пустынях-густынях. И дар, что Богу нес, у него отняли злые люди» (С.Н. Дурылин, рассказ «Четвертый волхв», 1923 год)».

Предположим, что это русский Волхв. Он на самом деле словено-рус по отцу Волхву Каспару-Перуну Люту. Если Персия названа в честь Персиды Мельхиор и Перса Волхва Каспара, то четвёртый мальчик Волхв тоже должен зваться Персеем и он связан с Соколом. На мозаике под его конём изображён Сокол.

На его личность в истории претендует Дарий, который дойдёт даже до Ладоги (надпись на Бехистунской стене) и «прогонит» прежнюю власть Оленя. Судя по имени он «Дей Арий». Дарий сын очень знатного высшего правителя Персии Гистаспа (Ги Стас Па, где Па должен значить Зевс — Папа на скифском языке, Геродот,1*). Его другое имя АртаБан, так обычно называли четвёртого волхва.

Дарий сидит на троне в "драконьей" шапке

Но у него нет тотема Барс. У Дария символ Огненная Птица Ахурамазда с двумя усиками вместо ног, Крылатый Сфинкс с телом Льва и тюльпан. Наверное, символ Лев Дарию достался от матери, она из рода Льва. Дарий в 27 лет подавит «восстание Магов» в Мидии (Арал), свергнет его правителей и сам там станет царём (см. Восстание магов . Ящик Пандоры). Он будет править 36 лет и будет убит Александром Македонским на реке Страга, которая замерзает зимой (!) (п.20 Александр Македонский). Его отец ГиСтасПа. Это ещё одно имя Волхва Каспара- Гигант Стас Зевс.

Барс-2 в группе южных животных и действительно связан с южной Персией. Сокол его предок.

«Своё правление Дарий начал с того, что восстановил все привилегии персидской знати, отменённые Гауматой. Дарий I, представитель младшей линии Ахеменидов, сын Виштаспы (с др.-греч. — «Гистаспа»), был провозглашён царём заговорщиками после убийства Гауматы. По вступлении на престол ему исполнилось 28 лет. Для окончательного закрепления своих прав на царскую власть Дарий женился на дочери Кира II Атоссе. В Египте Дарий выступает как фараон и с именем Сетут-Ра («Потомок Ра»)». На сарматском языке Волга так и называлась Ра (надпись на карте Келлера 1590 г.). Чем-то он похож на молодого библейского Давида, победившего Голиафа. Но в эту версию совершенно не укладывается официально принятая хронология.

Барс у руссов и славян

Барс оказался изображённым на русском национальном костюме. «Кроме того, из животных изображались львы, олени (их позы аналогичны таковым у коней) и БАРСЫ. Встречаются и фантастические существа, такие как Единорог, Сирин, Алконост и просто чудовища» (О русском национальном костюме в интернете).

«В южных и центральных губерниях из животных изображали тех же Павлинов и водоплавающих. Среди старообрядцев-семейских в вышивке распространены геометрические и растительные орнаменты, сходные с северорусскими. Отсутствие изображений людей и животных является примечательной чертой вышивки сибирских старообрядцев-переселенцев первой волны, XVII—XVIII вв. (к каковым относятся также и кержаки)»(интернет). Здесь Барс имеет прямое отношение к роду словено-русов (росам).

Очарованный Странник.

Самому Волхву Перуну Каспару должно быть посвящено созвездие из-за его огромной значимости, как родоначальника Россов-Мономаха и оно должно быть в центре оси вращения Земли, вокруг него всё вертелось, он-Мономах, как родоначальник, поневоле причастен к созданию России. Действительно, прямо на северном полюсе расположено созвездие «Жираф» (Cameleopardalis КамЛеоПардАлис-пятнистый), сейчас это созвездие называется «Верблюд» рядом с Большой Медведицей. Верблюда называют Странником Пустыни. Так и Волхв Каспар был Очарованным Странником. Перуна в «Сказании о Словене и Русе» так и называли «Бесоугодник и ЧароДей». Он обладал гипнотическими ЧАРАМИ-очаровывал. Так южное животное оказалось на Северном полюсе, что на первый взгляд очень странно. Ещё более странными кажутся два созвездия на спине Верблюда это Тарандус-Ранджифер «Северный Олень» и «Кустос Мессиум» персонаж с Серпом и Посохом. Эти два созвездия сейчас забыты, но на старой звёздной карте сохранились. Посох и Серп это принадлежность Странника Волхва Перуна, а Северный Олень может обозначать ЖЕНУ Перуна. В библии, по версии автора, его прототип Лот, у которого жена погибла от неожиданной катастрофы, превратилась в «соляной столб» в Содоме. Два Ангела смогли спасти только Лота и его двух дочерей. Поэтому Лот («Лют Перун») скитался по свету без жены. Может жена ему «рога наставила» в «СоДоме». Обманутого мужа всегда изображают с оленьими рогами.

В итоге можно сказать, Верблюд созвездие Волхва Перуна Странника пустыней. В честь него названа пустыня Лут в Иране и Пустыня «Лут» на Алдане (Мегино-Алданская котловина-лунка, на карте Келлера 1590 г. она названа «Лут»), есть пустыня Лут в Казахстане на карте Келлера. Но так как он провинился перед Росой и сделал ей много зла, то появился на небе поздно, его Барса (Леопарда) переделали в Жирафа-Верблюда, Странника Пустыней. Очаровывающего Странника. Он в последний момент выступил против Росы и её наследника (оскопил её сына), и поддержал Люцифера.

Барс и созвездие Рысь

«Вызывает удивление, что славянские народы называют рысь «Лютым Зверем», хотя рысь совсем не свирепый хищник, даже может жить с людьми, как кошка». Тут неслучайное совпадение имени Перуна «Лют Зверь Коркодил» и наименование РЫСИ «Лютым Зверем» и они между собой связаны. Это указывает на название его исходной страны Русь, отсюда он пошёл по Свету. На небе ей посвящено созвездие Рысь. Рысь на латыни Lynх (Луна?автор), в 1930 были обозначены его границы (см. п. 73). Имя этой рыси на старославянском так и писалось «Русь». «Русское слово рысь восходит к праславянской форме «rysь». Русь на древне-русском славянском называлась «Ръсь», также «Роуси» (Википедия. Русь).

В славянских верованиях приравнивается Леопард и Рысь. «Чертог Раса (Рыси) – 16 знак славянского зодиака (садиака) Наши предки поделили звездное небо на отдельные сегменты, каждому из которых соответствует определенный божественный символ. Священный Чертог Раса …, занимает шестнадцатый сектор Великого Сварожьего Круга. Покровителем людей, родившихся в период правления данного Чертога, является Даждьбог.Чертог Раса (Белого Леопарда) 35 Хейлет ‒ 18 Тайлет, священные деревья ‒ Ясень, Игг». Вот откуда пошло Иго-от Мономаха, а не от кочевников монгол. ИггДрасиль означает просто Дерево рода Иг и означает всевластие Мономаха-Иго.

БАРС В БИБЛИИ

Этот Барс оказался на самой вершине власти в библии (см. «Обоснование» в конце). Вот как появляется Барс в библии. Сначала в некие времена его нет во властителях, но потом что-то происходит и он уже ПРАВИТЕЛЬ, обладающей великой властью, данной ему Драконом. Вот какие властители были до Барса и они перечислены в «Откровении Иоанна Богослова». (п.37, см. «Апокалипсис всея Руси уже был». Часть 2.) Как выяснилось из «Откровения Иоанна Богослова», главные властители державы «животные» (Звери) сидят вокруг главного престола на «Четырёх ветрах», то есть на четырёх сторонах света.

Первый (Запад) это ЛЕВ. Это «Всадник на белом коне» у Иоанна Богослова. На балюстраде Исаакиевского собора на этом западном направлении действительно имеется скульптура Льва. Выше стоит Архангел ИеРемиил с весами в руках.

Второй (Восток) это ТЕЛЕЦ. Иоанна Богослова он «всадник на рыжем коне». На Исаакиевском соборе там на востоке действительно находится скульптура Тельца. На балюстраде Исаакиевского собора выше стоит скульптура Михаила Архангела. Был Телец, а стал Михаил.

Третий (Юг) это «ЖИВОТНОЕ КАК ЧЕЛОВЕК». У Иоанна Богослова это «всадник на вороном коне». На Исаакиевском соборе на его месте нет скульптуры какого-либо животного. Там вместо «животного как человек» стоит скульптура молодого Ангела, косвенно указывающая на род Ангелов, сместивших род Комниных в Константинополе и ставших там царями. Его «стёрли» из памяти. Что-то нехорошее он сделал росам, как и Барс. Выше стоит Архангел ИеГудиил с золотым венцом царей в руке. Если заменить слово «Животное» на «Зверь», то его легко узнать, это брат Барса1 (Перуна)-меньшой Волхв Волховец Оборотень (Серый Волк, п.119).

Четвёртый (Север) это ОРЁЛ ЛЕТЯЩИЙ. Это «всадник на бледном коне» у Иоанна Богослова. Орёл «птица», доставлявшая «Зевса» (царя) на Олимп. На Исаакиевском соборе на севере действительно находится скульптура Орла. Словен и его брат Рус названы «Острокрылыми Орлами» в «Сказании о Словене и Русе…», которые прилетели с Чёрного моря и осели на озере Ильмень, от Словена там родился Перун. Выше на балюстраде ближе к куполу Исаакиевского собора стоит Архангел УриИл с пламенным мечом.

Было и стало

Но вот проходит некоторое время и власть меняется кардинально. На арену истории выходит Барс. Это описано в Книге пророка Даниила. Глава 7. П.37.

Первый (Запад) это ЛЕВ, «Первый как Лев, но у него крылья ОРЛИННЫЕ. Я смотрел до коле не вырваны были у него крылья и он был поднят от земли и стал на ноги как человек и сердце человеческое было дано ему». Здесь Лев лишился крыльев (вырваны) и нет у него прежней божественной власти, а только человеческая.

Второй (Восток) это МЕДВЕДЬ, «И вот ещё Зверь, похожий на Медведя и три клыка у него». «Ему сказано «встань, ешь мяса много». Здесь стоит Михаил Архангел. Явное указание, что он и есть Медведь. Многих он «поел» тремя клыками.

Третий (Юг) это «БАРС». «Зверь как Барс, на спине у него 4 крыла и 4 Головы и ВЛАСТЬ дана ему». Ему была дана великая власть и он летал на 4-х крылах, как Серафим-был крылатым Архангелом. Был Крылатым Барсом. Опирался он на «лапы Медведя». « Зверь, которого я видел, был подобен БАРСУ; ноги у него - как у МЕДВЕДЯ, а пасть у него - как пасть у ЛЬВА; и дал ему ДРАКОН силу свою и ПРЕСТОЛ СВОЙ и великую власть» (Иоанн Богослов). Здесь у Иоанна Богослова отмечено, что именно Барсу Дракон дал свой ПРЕСТОЛ и великую ВЛАСТЬ.

ИТАК. Вместо Льва появился Лев с Орлиными крыльями,

вместо Тельца появился Медведь,

вместо «Животное как человек» (Серый Волк?) появился БАРС,

вместо Орла Летящего на севере появился «Дракон».

Такая расстановка главных политических фигур, как выяснилось, сложилась после смерти Вождя «Льва». Вместо Льва главным становится БАРС. Лев, Телец, Орёл мертвы или лишены власти, а «Животное как человек» вообще неизвестен и сгинул неизвестно как (на его месте находится Молодой Ангел, а выше на балюстраде Архангел ИеГудиил. В его руке золотой венец ).

Это «животное как человек» Иоанн Богослов не описывает ни единым словом. В Книге Даниила это возможно сошедший с ума на 7 лет Навухудоносор царь вавилонский, который стал жить как животное, как Вол на лугу, притворяться сумасшедшим, ползать на четвереньках и есть траву, когда приезжала «комиссия». Но когда пробил час, он за один день выздоровел и снова обрёл прежнюю славу (при Барсе?). Напомню, что у Иоанна Богослова при описании престолов на южном престоле ( там, где Барс) находился неопределённый персонаж «Животное как человек».

Вероятно, в образе «Животное как человек» описан Серый Волк (п.119), младший брат Волхва Перуна. Серый Волк выступил против соратника Росы-Луны Ила и в результате мятежа Ил вместе с домом Васса был убит. Он приложил к этому руку.

В заключение можно сказать следующее- Барс вошёл в союз с Драконом и тот дал ему великую власть. Претендент на Барса это Волхв Перун, ему Дракон (Ээт, отец Медеи в мифах, царь Мидии «Суровый Астиаг» у Геродота) дал великую власть. Дракон подчинил себе даже Север и выгнал прежних северян-росов и отдал там власть Барсу. Барс привлёк к себе своего родного братца Серого Волка.

Медведь тоже подчинился Барсу, был лапами Барса. А потом Медведь сверг Барса и Дракона. Росы с Медведем в конце времён всё-таки взяли вверх.

Барс в гербах городов

1. Единственный старинный герб с изображением Барса в России имеется у города Пскова с 1460 г, рядом расположен Кирилло-Белозерский монастырь, посвящённый КирИлу. Они связаны со смертью Трувора рядом в городе Изборске («Три вор»-форвард-главный нападающий игрок, автор) в русской истории. Там на гербе Пскова изображён Барс, а раньше был изображён некий «Лютый Зверь»-Рысь. Явное указание на Крылатого барса (Перуна –«Лют Зверь коркодил»). Тут когда-то была ставка Барса-Перуна вместе с Большой Собакой, потому Псков-это Псица «Большая Собака» (п.119) или Пёс. Здесь должны быть совмещены Собака и Барс, они напарники и вместе ходили по Свету.

2.Барсы-Леопарды имеются на старинном гербе Англии с 1066 г.

3.Ещё один Крылатый Барс изображён в молодом гербе Татарстана совсем недавно в 1992 г. В древности Татарстан- это «Царство Казанское» вплоть до 1920 г. Но информации о причине появления тут Крылатого Барса и исторического обоснования в интернете не найдено. Жаль, а хотелось бы узнать что-нибудь существенное об этом Крылатом Барсе. Барс на гербе выбран просто как привлекательный символ силы, символ того-то и сего-то и всяческих добродетелей. А раньше при российских царях древним символом у Казанского царства, данный самой императрицей Екатериной2, был Дракон, а она знала истину, и предки её имели отношение к Дракону Арию (Астиагу, автор). А до неё при Иване Грозном на гербе был Крылатый Лев с головой Орла. Когда-то Пресвитеру Иоанну (Льву) ДеМоны Дракониды отрубили голову и новой головой стала голова Орла. Орёл теперь в гербе России. А Дракон-Змей был повержен Михаилом Архангелом-Медведем.

Потомки Пресвитера Иоана ( Льва) когда-то поселились в Казани, тогда Казань была восточной границей Руси, так утверждает «Казанская история». Потом пришёл Дракон и установил здесь свою власть. Со Змием-Драконом боролся царь Саин (Александр)-он и основал Казань, боролась с ним в 13 в. русская Золотая Орда (она по русски называется Золотая), у неё был другой кумир-Солнце (Летописный свод Ивана Грозного 16 в). Потом в 14 в. пришли с Востока с Тихого океана потомки смешанного происхождения от «Пресвитера Иоана» и «Великого Дракона Ария» (сарацины) из Тихоокеанской Державы и прожили здесь 300 лет. Они хотели подчинить себе Москву, пока Иван Грозный их сам себе не подчинил и перекрестил в 15 в. Вынудил их (сарацин-царя сыны) сюда прийти и организовать своё новое царство на новом месте ожидаемая на прежней родине катастрофа от предсказанного магами прилёта кометы приблизительно в 1312 г. Но сюда перед катастрофой 1312 г. также двинулись с Юга и южные народы из Персии Дария (Иран). Персия и Мидия (Арал) попали потом под её удар и сгорели. Но символа барса у них не было, так как Барс символ только элиты Перунов европеоидов. Сюда с юга пришли разные племена азиатского происхождения, служащие или просто жившие там торговые племена (их цветок тюльпан, который в руке держит Дарий), они не были европеоидами и, поэтому у них нет символа Барс. А все символы, что остались от Дракона, стали под запретом, так как Дракон принёс Росам много зла и поддержал Люцифера-сына Медеи. Они прочили его на власть над миром.

По версии автора, Казанская древняя культура и её символы Сова, Дракон, Змей, Золотая Орда, Болгары принадлежность только прежнего Казанского царства и его прежнего европеоидного народа (сарацин, поганых, басурман литовцев, болгар и т.д.), в котором диаспора мусульманских татар была всего лишь небольшой частью, пришедшей в 13 веке с юга, а не востока. Они не участвовали в элитах и в древней истории Тартарии, Золотой Орды и Болгарии, и в древности там не жили и, поэтому символы (Сова Тартарии и др.) не могут считать своими, так как пришли с юга из Персии и Мидии (Арал) с «тюльпаном» Дария. Татары ищут своё прошлое на востоке и принимают себя, то за «тартар», то за мусульманских «болгар», то за «Золотую Орду», а должны, по версии автора, искать его на юге в Персии-там «тюльпаны». Скульптуры Барсов и Драконов, установленные в Казани работы Даши Намдакова настоящие произведения искусства, они впечатляют, восхищают и очень украшают город. Это действительно часть древней демонической истории Руси и древнего Казанского царства-«ПреДивной Казани», но не древней истории мусульманских татар. Версия автора.

Заключение

Крылатый Барс это словено-рус Перун, Вечный Странник, странствующий по Свету и оставивший везде по миру свое семя, оставивший после себя свои правящие элиты и он сам «произведение» северных руссов от «Гидры». Но он стал союзником ДеМонов Змей-Драконов и был проклят Росой. Дракон Арий это царь «Суровый Астиаг» у Геродота и «Ээт»-отец Медеи в мифах Древней Греции. Его (Дракона) страна Мидия (Арал, Южный Урал)-созвездие Дракон. Персия-созвездие Скорпион, смертельно ужаливший Великого Охотника Ориона.

История великих войн это история борьбы, созданных «Перуном» (Мономахом)-«Крылатым Барсом» кланов, между собой за власть. Это война «драконидов- змей» южан, северян россов «рысеев» и тихоокеанских «львов», «соколов», «орлов» державы «Попа Ивана».

Почему Перуна назвали Барсом

Почему Перун-Персидский Волхв Каспар получил имя Барса, объяснит ареал обитания породы леопарда «Персидский Леопард». Его фото в заставке статьи. Ареал его обитания в Иране (Персии). «Иран, несомненно, является почти единственной территорией для благоприятного существования иранского леопарда в Западной Азии» (википедия). Когда Перун пришёл в Персию и обосновал там свою ставку в Таурусе (Тегеран) (см. Марко Поло), то там у него и появилось второе имя Крылатый Барс. Он «перелетал» с места на место по всему Свету и успел засвидетельствовать и подтвердить «царскость» младенца Христа в 1-м или 2-м году Рождества Христова.

«Переднеазиатский леопард — один из крупнейших подвидов леопардов в мире: длина его тела от 126 до 183 см, длина хвоста 94-116 см, высота в плечах может достигать 76 см, а масса - 70 кг. Окраска зимнего меха у переднеазиатского леопарда очень светлая…».

Обоснование

«Ценным источником информации о Руси может быть библия. В «Сказании о Словене и Русе и городе Словенске» история библейской семьи Ноя описана в сказании как история руссов и россов (словено-русов), а не евреев (п.118)».

«Также было предположено, что «Роса» –Белая Роза (Rossa) шиповника-Малая Медведица (РосоМаха от рода МоноМаха) была последней победительницей в Войне Богов, в итоге которой на карте появилась Россия вместо Руси. Написанные ею мифы Древней Греции, это и есть самая новейшая история, в которой описано становление России. Поэтому для исторического расследования можно использовать мифы, которые есть «быль». А иначе, зачем они были написаны. Как известно, историю пишет победитель» (п.118, 119).

Статьи на сайте «Ящик Пандоры», автор nekto (Галина Тонких).

51. Троян, Ярило и Георгий Победоносец как персонажи русской истории. От 29. 10. 2019.

52. О «документальном» фильме «Рюриковичи» 2019 г. От 7. 11. 2019. Тонких Г.Л.

53. Синеус и Трувор. Кто сказал, что это мифические герои. Города Изборск, Псков, Новгород Северский. От 19. 11. 2019.

54. Смерть Олега Вещего. Где его могила. Город Череповец и Лобное место. От 25. 11. 2019.

55. Олег Вещий последний Герой Древности. Орвар Одд. Город Углич. Библейский порт Тир и город Константинополь. От 18. 12. 2019.

56. «Один» мятежный Демон древних славян. (Орфей) От 04. 01. 2020 г.

57. Асгард земля «Одина». Северный Казахстан. (Орфей) От 26. 01. 2020.

92. «Путь 3 Марко Поло от Охотского моря… на Байкал».

108. Фреска «Изгнание Злых Сил». Злые Силы названы поимённо. 13.12.2022г.

109. Казань «предивная». Под властью «Змеев-Драконидов». 14.08.2023г.

110. Война Ивана Грозного за «Царский Венец» и «Камень Алатырь». 29.08.2023г. Тонких Г.Л.

111. Мамай с литовским уклоном. Неутомимая Ехидна и Маска Баутта.

112. Таинственный монах и русский царь Симеон Бекбулатович. О его «чудесном» превращении в татарина. Столбовая Русь. 17.09.2023г.

113. Как Иван Грозный стал «Царём Царей», а Москва третьим «Царьградом». 09.11.2023 г.

114. Трагедия на сопках Маньчжурии 1905 г. Вернуть своё на Тихом океане. 29.11.2023.

115. Тунгус-«сибиряк» на памятнике 1000-летие России. Тунгусы-Маньчжуры оказались Юриями и Ильями. 17.12.2023 (nekto).

116. Молчание Рязани. Древняя история. 09.01.2024 Тонких Г.Л. (nekto).

117. Сокрытая тайна Синеуса, Трувора и Единорога. Олень и Медведь. 09.02.2024 .

118. Звезда Сириус и город Сурск, река Сура, ВасильСурск. 07.03.2024.

119. Серый Волк Древней Руси 16.03.2024

120. Крылатый Барс 24.03.2024 автор Тонких Г.Л. (nekto).

Статьи на «Дзен. Галина Тонких»

1. Могущественная держава «Попа Ивана» в книге Марко Поло.

2. Орки и их вожди в древней истории.

3. Волхвы и их могилы в книге Марко Поло. Саур могила. Волхвы и русы.

4. О фильме «Золотая Орда» (показ 2022 г.)

5. Всадники Апокалипсиса в Петербурге. Расследование.

6. Падшие Ангелы и восстание элит.

7. Вещая Птица Гамаюн и комета 1212 г. «Погибель земли Русской».

8. «Фатальная» Комета 1212 г. в мифах Древней Греции. Фаэтон.

9. Чем удивила Острожская библия.

10. Удар Зевса и «Глаз Сахары». Комета 1212 г.

11. Пермский край, Коми и «Великая Росия» у Марко Поло. Зыряне, Эрзя и Резане. 21.10.2022 г.

12. Персия до катастрофы в книге Марко Поло. Появление Ирана.31. 10.2022 г.

13.Странности «Сказания о Словене и Русе и городе Словенске». Молодая Россия и Древняя Русь. 14. 11.2022 г.

14. Цветущая Чукотка и древний Колымский Тракт в царство Гамаюна в книге Марко Поло. 19. 11.2022 г.

15. Золотая Орда в книге Марко Поло

16. Шапка Мономаха и созвездие Северная Корона. 8. 12.2022 г.

17. Изгнание Злых Сил. Злые силы названы поимённо. 12. 12.2022 г.

18. Атрибуты погибшего «Катая» из книги Марко Поло находятся в Москве. 18. 12.2022 г.

19. Найти Иерусалим…на Волге. 12. 01.2023 г.

20. Архангелы России-древние вожди народов. 22. 01.2023 г.

21. Древний Дракон и горы Урал. 30. 01.2023 г.

22. Читаю «Сокровенное сказание монголов»-ищу монгол. Часть 1. Юань 08. 03.2023 г.

23. В «Сокровенном сказании монголов» не те монголы. Часть 2. Монголы» и «Татары» 18.03.2023

24. В «Сокровенном сказании монголов» не те монголы. Не тот и Чингисхан. Часть 3. 22. 03.2023 г.

25. Читаю «Сокровенное сказание монголов»-ищу «Золотую Орду». Часть 11. 04.2023 г.

26. Демон. Его звали Хас. Читаю «Сокровенное сказание монголов». 20. 04.2023 г.

27. Чингисхан в мифах Древней Греции? 27. 04.2023 г.

28. «Неправильные» иудеи в книге Иосифа Флавия. 15. 05.2023 г.

29. Богатырь- Игла Бога (Шип Тёрна). 19. 05.2023 г.

30. Рождение новой элиты на картине Рафаэля «Музы на Парнасе». 09. 06.2023 г.

31. Опасная тайна карт Таро. Часть 1. 22. 06.2023 г.

32. Опасная тайна карт Таро. Часть 2. 25.06. 2023 г.

33. Смерть «Бессмертного» Вождя. Великий Кир, Ас и название Азия. 08.07. 2023 г.

34. Царство Казанское и Царь Саин в «Казанской истории». 27.07. 2023 г.

35. Казань «предивная». Под властью Дракона-Змея. Тайна сарацинов.12.08. 2023 г.

36. Мамай с литовским уклоном. « Неутомимая Ехидна» и Золотая Маска Баута. 22.10. 2023 г

37. Таинственный монах и русский царь Симеон Бекбулатович. О его «чудесном» превращении в татарина.27.10.2023

38. Как Иван Грозный стал «Царём Царей», а Москва третьим «Царьградом». 07.11.2023 г.

39. Трагедия на сопках Маньчжурии 1905 г. Вернуть своё на Тихом океане. Маньчжуры оказались Юриями 03.12.2023 Тонких Г.Л.

* «Казанская история. Библиотека литературы Древней Руси, т.10» (интернет).

«простирающеся на полунощие до Вяцкие земли и до Пермьския (север), а на полудень – до половецкихъ предел» (юг).

**Карта в хорошем разрешении находится на сайте Михаила Волка и называется Карта Даниэля Келлера и Герарда Меркатора 1590 г. (7522г от сотворения мира в Звёздном Храме). Она приложение к «Книге о разнообразии мира» Марко Поло.

«Книга о разнообразии мира». Марко Поло

1*по-скифски Гестия называется Табити (Ταβιτί), Зевс — Папаем (Παπατος),; Земля называется Апи (΄Απί), Аполлон — Гойтосиром (Γοιτόσυρος, вариант Οιτόσυρος). Афродита Урания — Артимпасой (΄Αρτίμπασα), Посейдон — Фагимасадой (Θαγιμασάδας).