Борус — «допотопная пирамида» рядом с СШГЭС

Наш спаситель предложил себя в провожатые, чтобы мы опять не заблудились, и мы вместе двинулись вверх в горы.

Утро, как в сказке, было свежим и солнечным. Двинулись вдоль ручья в надежде, что ручей однажды встретиться с Енисеем, и мы выйдем к людям. Часа через четыре мы вышли к избе. Внутри встретили крепкого бородатого мужчину (сказал, что отдыхает здесь в лесу!), который накормил нас печеными в костре молодыми кедровыми шишками и рассказал, как выйти к селению и к дороге. Основная группа отправилась вниз к селению, а я с товарищем решил вернуться к тем, кто нас ждал в базовом лагере под чудным названием «Отель «Они», к подножию Боруса.

Однажды в поисках новых маршрутов при спуске с горы в сильный туман мы заблудились. По времени уже должен показаться базовый лагерь, но впереди были незнакомые сбросы. Вершины гор были закрыты облаками, и ориентироваться стало сложно. Пошел дождь, стемнело быстро. Сквозь шум дождя мы услышали журчание среди камней безымянного ручья. Нашли его и решили ночевать. Разожгли костер, доели оставшееся печенье после восхождения и стали ждать утра.

В начале 80-х годов прошлого века я трудился молодым специалистом на Саяно-Шушенской ГЭС. Рядом красовался красавец хребет Борус, и мы в свободные дни совершали восхождения в эти удивительные горы.

«Среди снежных пиков Западных Саян выделяется величественный Борус – священная для каждого хакаса горная вершина . На горе Борус находятся духи-помощники шамана по имени Борус. Самая почитаемая гора у Хакасов, там на вершине находится дворец самого главного шамана» (отчет 1842 г. в китайских летописях «Царский Борус»).



По дороге он поведал нам о тайнах Боруса, о легенде, что на вершине был дворец и в нем жил шаман 700 лет, куда причалило его судно после потопа. О том, что Борус – прародитель всех русов и что до потопа здесь была великая страна великих людей, которые были как боги. И Мир был един как весь Свет. И весь этот Свет это и есть вся Русь.

Тогда я слушал эти рассказы как небылицы, какие-то сказки, рассказанные для того, чтобы скоротать долгое время подъема в гору. Наконец, мы поднялись достаточно высоко, чтобы можно было уже узнать знакомые места среди гор и мы расстались с нашим неизвестным спутником навсегда.

Прошло сорок лет. И как-то, желая освежить воспоминания о молодости, набрал в поисковике «Борус». Я получил удивительные ответы, и мой мир изменился… Наш спаситель тогда в горах рассказывал, наверное, одному ему тогда доступную правду о тайнах Боруса. А вот, что сейчас я нашел о Борусах в интернете…

Легенда о Борусе

«Топонимика Хакасии. Использование хакасских легенд и мифов при изучении географии». Лицей № 7 г. Саяногорск, Республика Хакасия, Учитель географии, высшая квалификационная категория, Чуканова Л.М.:

"Среди снежных пиков Западных Саян выделяется величественный пятиглавый Борус – священная для каждого хакаса горная вершина. Как гласят предания, в далекие времена жил вещий старец Борус, который предвидел надвигающийся всемирный потоп. Он соорудил корабль, куда посадил всех зверей и птиц.



Лишь мифический зверь «аргылан» (мамонт) и птица Гаруда (Хан-Киретi; двуглавый орел с телом человека) отказались сесть на него, рассчитывая на свои силы. Но на 39 день птица Гаруда не выдержала, села на голову «аргылана», и они оба утонули.



С тех пор, говорят, мифические чудовища «аргылан» вымерли. Когда вода стала убывать, Борус пристал к показавшейся суше. Это и была та самая вершина Саянского хребта, которую в честь хакасского Ноя назвали Борусом. От Боруса родились сыновья, ставшие родоначальниками хакасских племенных групп".

Действительно, главная вершина Боруса похожа на правильную форму пирамиды. И такие пирамиды встречаются в Сибири (фото из интернета):



Борус



Но чем же еще привлекает наша удивительная гора? Своим имением – Борус.

Кто такие Борусы?

"Геродот,

пытавшийся выяснить, где жили и живут его предки, спрашивал у разных путешественников, прибывавших с севера, не слыхали ли они что-нибудь о гиперборейцах (гипербореях), но никто не встречал таких людей.



Слово «гиперборейцы» состоит из двух корней: «гипер» – за пределами и «борейцы» – название народа, жившего севернее предков греков, как раз на территории России, известного по «Велесовой книге» как борусы. История знает их под разными именами – славяне, венеды, венеты, вандалы, вагры, борусы, славянорусы, люты, волоты-велеты Борейцы, породившие все народы Евроазиатского континента, для греков так и остались северным народом. После потопа, вследствие похолодания климата, народы (гиперборейцы) стали переселяться на юг. Некоторые исследователи, используя легенды, мифы и новые археологические данные, предполагают, что древние борейцы (борусы) строили тоннели, пролегающие под всеми континентами и даже морями и океанами". (Владимир Шемшук «Русь Борейская» )

Борусе, Борусене, Борусице, Борусище, Борусы – ветвь древних Русов (Боруски), позже, частью, давшая Порусов (Пруссов), Славян на западе побережья Балтийского моря, которые затем были германизированы, и исчезли как народ, а частью – Белорусов.

Борусь, Борусень, Борусе – держава (страна) Борусов.

Боспор (древнерусское Боспър) – причерноморское эллинское государство.

Есть мнение, что настоящее название древнего народа, распространённого некогда по всей планете было "борейцы" – это искажённое "боррасы" ("бор" – лес, и одновременно медведь, слово, олицетворяющее Дажбога, "Ра" – он же Правь и окончание "с" – указание на уважительное отношение).

Ярким доказательством являются исследования А.В.Репина в работе «Народ усобицы Рыса».

Народ усобицы Рыса

"Подобные свидетельства возможны не только в гениальных переработках русских былин и сказок, но и в повседневной речи. В древней Руси существовал звательный падеж, сохранившийся сегодня только в церковной службе, например, в обращении «Господи!».



Он предписывал обращаться к барысу-тотему: «Барысе!» Со временем слова стираются от постоянного употребления, забывается их первоначальный смысл. И вот к своей домашней кошке мы обращаемся уже с укороченным повседневным «брысь!», не задумываясь о происхождении и высоком начальном значении этого слова. В казахском языке древнее обозначение русских и сейчас осталось прежним: «орыс». Вспомним, что у тюрков «р» не может быть первой буквой слова. Значит, «рыс»?"

Если казахи хорошо знали русов, может быть, память о последних хранится в тюркских топонимах. Поиск в Интернете сразу же привел к реке Арысь, притоку Сыр-Дарьи. Там же, чуть севернее, находится соленое озеро Арысь. Карты средневековой Центральной Азии, Семиречья, оказались еще интереснее: напротив устья Арыси располагалось государство Уструшана. Возможно, Усть-Рушана или Усть-Русана? Вдоль Арыси – цепь курганов.



Недавно начатые там раскопки сенсационны: в могилах тела европейского типа – светловолосые двухметровые воины с двумя косами – как у средневековых викингов, с мощными сложносоставными луками. Итак, поиск привел нас из Восточной Европы в Центральную Азию. Поищем другие слова, связывающие Русь и Уструшану, Уструшану и соседние государства – Шаш (по течению Арыси) и Согдею (на западе).



Борус ночью

Есть у донских, кубанских и терских казаков интересный обычай: заимствованные в казачью амуницию вещи называть по имени того народа, у которого они увидели ее впервые. Ногайская плеть – нагайка, черкесский кафтан – черкеска… Похоже, у своих древних соседей они позаимствовали шашку – главное оружие казака.



Но – долог путь от Центральной Азии до Дона и Днепра. И где-то там, в глубине веков, расположено легендарное Беловодье русских былин. Каспийское море имеет множество названий, и одно из них – Ак-Дениз, или Белое море (у народов Востока Западу соответствует белый цвет).

Не на этом ли пути через Персию почерпнул наш народ удивительные сказки о царе Салтане и Шамаханской царице? Правда, местность эта в Персии называлась Шемаха, но в те времена правил написания слов не существовало, и они писались так, как слышались. Как слышится, так и пишется – по этому принципу и сейчас построено правописание одной из восточнославянских стран – Беларуси.

У белорусов имя Барыс – до сих пор одно из любимых личных имен (как и Борис у русских, хотя лингвисты до сих пор почему-то считают, что имя Борис – неясного происхождения).

Если считать, что чередование гласных у тюрков подчиняется какому-то правилу, то паре «батыр-боотур» (богатырь) должна соответствовать пара «барыс-борус». Недалеко от Беларуси, на побережье Балтики, существовала Боруссия, рядом с ней и Белоруссией – Пруссия (Поруссия?).

Русы жили и дальше: Брюссель или Борусль? Ла-Рошель? Руссильон? Барыселона?

Критики могут осудить подобные предположения. Но фантазировать – так до конца:

Король Артур может быть искаженным Яр-Тур (сравним: наш Буй-Тур Всеволод). Если написать прозвище другого короля – Ричарда Львиное Сердце – как Рысье Сердце, латиницей и слитно, получится RicHеart. Такое непонятное англичанам имя пришлось бы еще раз перевести на староанглийский и перевод добавить к имени как прозвище. А имя его любимого рыцаря на староанглийском раньше писалось Ivango – Айвенго или Ivanko -Иванко? (Или все же рысаря – героя, способного выйти на поединок с рысом?). Итак, русские рысари в Англии, Франции, Испании…

Но во всех этих местностях на гербах изображены барсы – барысы, у всех барсов одинаково поднята правая лапа, у всех поднят и одинаково изогнут хвост – в точности так же, как на древних монетах государства Устрашана и соседних Согдеи и Шаша, древней Персии и современного Ирана. Как на старых монетах Москвы, Твери, Пскова, современной Чехии, Болгарии с ее еще недавними царями Борисами…

Ак-барс – белый барс – изображен на гербе Татарии, жители которой еще в XIX в. называли себя волжскими булгарами; барс – на гербе Осетии.

Известно, что у хаттов, проживавших в Малой Азии, гепард назывался КАПРАС. Корень КАП сохранился в русском языке в слове КАПИЩЕ – священное место. Священный рыс? Полная аналогия русского БО-РУС, БА-РЫС, где первый слог означает ВЫСШИЙ (бо-ярин, бо-гатырь, бо-г).

Значит, гепард был священным животным, тотемом жителей Малой Азии, по крайней мере, 8 тыс. лет назад. Неизвестно, называли ли они себя русами. Но государство Русена на территории Малой Азии позже существовало. А вот самоназвание этрусков – расены – уже прямо говорит об их принадлежности к общности рысов.

Здесь следует отметить, что многие сохранившиеся названия исторических народов не совпадают с их самоназваниями. Например, что может обозначать название ХАТТЫ? В латинском существовало слово КАТТА – крупная хищная кошка, например, катта-пардус – барс. Сейчас в Италии произносят ГАТТА, но подразумевают тоже.



Никакая другая буква не видоизменяется так просто, как К-Г-Х и даже (Х), просто как придыхание перед словом (так от Каз – Хаз остался – Ас). Возможно, Хатты – это те же Коты – Рысы.

А Готы? Тогда знаменитое «Майн Готт!» – «Боже мой!»- может просто означать «Мой Тотем, мой Кот!». А в русском появился тот самый «Кот ученый» – дрессированный гепард.

И знаменитые катафрактарии (бронированная конница гуннов, как нож сквозь масло, прошедшая Европу до Рима) – это катта-фрактарии, рысы-разрушители.

Борусы в истории

Борус, похоже, был самым древним, возможно, восходящим к временам легендарной Атлантиды. Как иначе объяснить, что именем тотема назывались горные пики не только в Евразии (хребет Борус на Саянах, гора Эльбрус /ЭльБорус/ на Кавказе, хребет Эльбурс в Персии, гора Рысы в Польских Татрах), но и в лежащей на другой стороне Атлантики Мексике (вулканы Орисаба: Арыс-аба – Рыс-отец или Арыс-апа – Рысоматерь)?



Напомним, что в Латинской Америке распространен культ ягуара, а гепард не водится. Где можно найти упоминания о тотемном прошлом наших предков? В первую очередь, в эпосе, в былинах и сказках. Барсовая шкура Ясона, парная упряжка гепардов, носившая колесницу бога виноделия Диониса

Власть троянцев в Древней Греции называлась АРЫСтократия. Вспомним «Витязя в тигровой шкуре» (барсовой, в иных переводах), древнюю русскую народную сказку о диковинном быстроногом звере по имени Арысь-поле, в которого превращалась героиня сказки.

Есть и другие свидетельства, не столь прямые: например, греческий миф о царе скифов Линхе (Linx – рысь во многих западноевропейских языках). В одной из версий «Задонщины» русские князья названы «кнъзи рысские», и эта строка могла бы поставить точку в вековом споре историков: «Откуда есть пошла Русская земля».

Культ гепарда оставил неоднозначные следы в православной культуре. На Царских вратах в одном из храмов Суздаля, в самом центре – изображение морды гепарда (а не льва!), о чем однозначно свидетельствуют точки-пятнышки, изображенные на шкуре. «Львы» на Дмитровском храме Владимира больше похожи на добродушных собак: резчик уже не знал, как выглядит гепард, но что похож сразу на льва и на собаку – слышал. А вот в построенной раньше киевской Софии на фресках изображены гепарды на охоте за дикими конями.

Позже, в XV–XVIII вв., когда церковь стала решительнее бороться с пережитками язычества, гепард с украшений – церковной резьбы и фресок – перекочевал на иконы, изображающие страшный суд: верхом на гепардах нередко писали грешников, ожидающих геенны огненной.

Вместо монет с рысом-победителем великие князья начали чеканить монеты с человеком, оседлавшим рыса и раздирающим пасть зверя. Но кое-что, к счастью, не было уничтожено Церковью и дошло до наших дней. Официальной религии не удалось окончательно справиться с тотемизмом. Его отголосками были и бронзовые гепарды на троне Петра и Ивана, и уцелевшие до наших дней изображения барсов на стенах палат Кремля, и барсовые вальтрапы конногвардейцев Екатерины II.

Следы цивилизации Борусов

На Кавказе, стоит высочайшая вершина Европы – Эльбрус. Еще в 19 в. путешественники писали это название, как Эльборус.

"Эта белая полоса — снеговая линия Kавказа. В центре ее, несколько выдвинувшись вперед, возвышается увенчанный двуглавою короною колосс, который носит название Эльборуса. Долгое время окрестности его были страною неведомой, куда не проникало русское оружие; и даже пытливый взор ученого, останавливаясь на нем, только издали любовался его белоснежною порфирою. Но время шло — и русские штыки наконец проложили себе путь к его заповедным предгориям. Это было в 1828 году, во время покорения Емануелем Kарачая. Эльборус, считавшийся не более как одною из вершин главного хребта, каким он представляется издали, оказался самостоятельною нагорною областью. Это исполин, не только смело рванувшийся ввысь, в заоблачный мир, но и захвативший своими отрогами целую страну, населенную различными племенами, говорящими на разных языках и наречиях.



Покорением этих племен выполнялась одна из важнейших стратегических задач наших за Kубанью; но Емануель этим не удовлетворялся. Просвещенный генерал, не будучи ученым по профессии, был одним из выдающихся меценатов своего времени. Он хотел покорить самый Эльборус, обозреть все его окрестности, побывать на его вершине, исследовать природу его во всех отношениях, словом, сделать его достоянием науки".

Жуковский в послании к Воейкову писал:

Гора вздымалась над горой,

И в сонме их гигант седой,

Как туча, Эльборус двуглавый…

Вот, скажите, кому потребовалось стереть с карты России упоминания о борусах? Эль, Аль – так с древности назывался иероглиф «святой».

Русы и борусы (или барысы) упоминаются не только в Велесовой книге, но и в старофранцузской «Песне о Роланде», и в записках Марко Поло. Экспедиция Емануеля (Эммануэля, Мануйлова) шла к Эльборусу тем же путем, что когда-то борусы – вверх по течению Кубани. Только родственные племена или союзники борусов могли сохранить название на протяжении веков, прошедших с ухода русов с Тьмутаракани – таинственного Острова Русов, описанного арабами (борусы, судя по Велесовой книге, ушли на Север раньше).

Как объяснить любопытствующим любителям географии, зачем, и, главное, когда носило пруссаков (Боруссия, Пруссия ) по Саянам? Или Кавказу? Проще букву убрать, подсуетиться перед царицей-немкой – и Пруссия останется немецкой. Может, и не исконно немецкой, но уж борусы-то станут немцами. Или хотя бы прибалтами.

Но были места на картах, которые «нордическим» ученым править тяжело.

Хребет Эльбурс (Альбурз) в Персии, г. Ризе 2942 м между Ашхабадом и Ширваном, хребет Альбурс (р-н Балха) в 35 км юго-западнее Мазари-Шарифа (Афганистан). Названия не новые. Да, не везде название точно совпадает, но посмотрите на линию названий: Кавказ – Закаспий – Центральная Азия – Саяны. Ареал обитания? Есть ли народ, обитавший на необъятных просторах от Саян до степей Причерноморья? Есть, и имя ему – скифы. Или русы и борусы?» (Источник)

Геральдика Борусов

"Имеются противоречивые мнения о том, какое животное изображено на гербе города Псков. Самое раннее по времени описание есть в "Росписи всем Государевым печатям" 1626 года, где сказано: "Печать Псковская: барс, под барсом земля".





Герб Пскова



А вот царь Алексей Михайлович в указе 1666 года об изготовлении гербового знамени подписал такое описание: "Печать псковская, на ней рысь бежащая". Царь слыл человеком образованным и любителем охоты, имел зверинец. Мог ли он так ошибаться? Вряд ли. На изображениях герба – пятнистая длиннохвостая кошка с длинной шеей, не похожая ни на плотного барса с толстой короткой шеей, ни, тем более, на короткохвостую рысь.

Значит, царь имел в виду какого-то другого зверя? Или (менее вероятно) слова «рысь» и «барс» тогда были синонимами? Впоследствии большинство источников называет помещенного на гербе зверя барсом. Так, эмблема города Пскова (барс) есть на государственной печати 1583 года Ивана Грозного. В Титулярнике 1672 года к изображению барса добавлена благославляющая рука, выходящая из облака, – такая композиция повторяется и на всех позднейших рисунках герба. Псковский барс помещен на государственной печати в дневнике 1698 года австрийского дипломата Корба.

Есть барс и на рисунке для полкового знамени 1729 года, и к нему еще имеется описание: "…Псковский – по-старому: барс – а над ним из облака рука: стоит на земле зеленой, поле лазоревое". Интересная добавка: «по старому». Может ли быть старым живущий ныне зверь? Ведь не мамонт, и даже не зубр, последние из которых еще бродили в те времена по Беловежской пуще. Быть может, тогда еще помнили, что был когда-то на Руси другой зверь, которого звали так же (ну, или почти так же), как и ныне здравствующих барсов.

А может этот «лютый зверь» был Котом ученым – по названию речки Которосль (Кошачий питомник)? Похоже, именно так назывались рысы – гепарды у волхвов. Возможно, Кот не вошел в монастырскую летопись потому, что именно здесь Кот оказался однозначно связанным с язычниками-волхвами, хранителями древних верований.



Именно поэтому зверя не назвал его именем ни князь, ни его челядь. А может быть, князь и не понял, кого «героически» убил (гепард никогда не нападает на человека, волхвы могли просто вывести его из убежища, чтобы усовестить князя, пренебрегающего тысячелетними верованиями) – ведь до этого ему вряд ли доводилось видеть необычного зверя.

Крылатый барс Барс – хищное животное кошачьей породы, распространенное в горах восточной части Средней Азии, Южной Сибири и Алтая – был тотемным животным многих тюркских и кавказских народов. Назым Ханзафароф, создатель герба современного Татарстана, сказал так: «В древности крылатый барс означал божественность, одухотворенность, способность к необыкновенным действиям во имя великих благородных идей, способность к высокому полету». Крылатый снежный барс встречается в мифологии древних скифов, гуннов, булгар, тюрков, греков и восточных славян.



Является национальным символом Казахстана, Северной и Южной Осетии, Хакасии, Крыма, Татарстана, Узбекистана, использован на гербе Алматы, Бишкека, Самарканда, Президента Казахстана.





Герб Самарканда







герб Алмата



В ювелирных украшениях и изделиях древних скифов и потом волжских булгар мы найдем фигуры мифологических животных, по образцу так называемого «звериного стиля».

Название Волжских Булгар или «Барсил», которые были предками современных татар, состоит из двух древнетюркских слов: "барс" – хищный зверь, тигр и "ель, иль" – племенной союз, племя, народ, государство, страна.

По мнению татарского историка Ш. Марджани, барс был знаком булгарских царей. Известно из летописей и былин, например о богатыре Вольге Всеславиче, что в Древней Руси Великие князи охотились на барса.



Еще в конце XIII веке, в период золотоордынской власти на Руси, при хане Менгу-Темире упоминаются княжеские пардусники. Это символ Узбекистана, и прежде всего города Самарканд. Его изображение здесь можно встретить повсюду – на официальном гербе города, в архитектуре, на национальной валюте. Крылатый барс считается царём в мире животных, он отождествляет солнце, власть, силу».

(В. Репин. Геральдика. Русские гербы с львиным пардусом").

Вот так, воспоминания о восхождении на величественный Борус, привели к интересной компиляции о прошлых цивилизациях, об истории борусов и их следах в геральдике и топонимике нашей таинственной истории.

Сергей Бессонов



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