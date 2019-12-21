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Демон у кровати: сонный паралич и почему он происходит

11:09. 21 декабря 2019 334 просмотра 6 коммент. Опубликовал:

«Когда я просыпаюсь, то понимаю, что не могу двигаться. Я пытаюсь что-то сказать, но не могу. Я очень четко слышу все, что происходит вокруг меня. Иногда я могу приоткрыть глаза, чтобы видеть происходящее перед собой. Иногда мне становится страшно, и я пытаюсь бороться, но ничего не выходит. Я начинаю дышать глубже. Мои дети научились распознавать мое состояние по звуку дыхания. Они трогают меня, и вот я уже могу двигаться, говорить, смотреть по сторонам». Так описывала свою жизнь пациентка с сонным параличом, который преследовал ее с самого детства.

Слова этой женщины процитировали в 1942 году доктора медицины в издании The Journal of Nervous and Mental Disease. Женщине к тому времени было 69 лет. Сперва эти приступы паралича случались с ней только по ночам, затем стали проявляться и после дневного сна. Иногда они происходили несколько раз в неделю, в другое время могли отсутствовать месяцами.

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Демон на груди

Случай этой дамы далеко не уникальный. По некоторым оценкам, примерно 8% человеческой популяции хотя бы раз в жизни сталкивалось с сонным параличом. Расстройством, при котором, засыпая или просыпаясь, человек впадает в состояние безвольной куклы, неспособной пошевелить конечностями или даже попросить о помощи, исторгнув из груди хоть какой-нибудь звук. Паралич может продолжаться от нескольких секунд до нескольких минут. Казалось бы, совсем немного, однако за это время человек, находящийся в сознании, но неспособный управлять своим телом, может изрядно перепугаться.

Особенно когда очередной приступ сопровождается слуховыми или аудиовизуальными галлюцинациями: шаги в комнате, вздохи, голоса и тени где-то на периферии зрения. К этому может добавиться ощущение тяжести на груди, словно кто-то положил на нее свою твердую и холодную руку.

Естественно, сонный паралич — это не современное изобретение.

Впервые четко задокументированный случай сонного паралича описал в медицинском трактате 17-го века голландский врач Исбранд ван Димербрек, пациенткой которого была 50-летняя женщина в добром здравии.

— Когда она пыталась уснуть, иногда верила, что дьявол лежит на ней и держит ее. Иногда она задыхалась от большой собаки или вора, которые лежали на ее груди, так что она едва могла говорить или дышать. И когда она пыталась сбросить их, то попросту не могла двигать своими конечностями, — описывал врач рассказ женщины.

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Дьяволы, демоны… Сонный паралич можно назвать прародителем многих существ из демонического пантеона в фольклоре разных стран. Об этом расстройстве рассказывали в древних манускриптах. Правда, называли иначе и связывали с миром паранормального.

Канадские эскимосы, например, считали столь безвольное состояние на границе сна и бодрствования проделками шаманов, которые отбирали у человека возможность двигаться. В японской культуре виновником является мстительный дух, который душит своих врагов, пока они спят. В нигерийской — это женский демон. В бразильском фольклоре под описание сонного паралича подходит персонаж по имени Писадейра. Это старуха с длинными ногтями, которая ночами шастает по крышам и скачет на груди у тех, кто на полный желудок ложится спать на спине.

В славянской мифологии под описание последнего попадает марá — призрак, который душит по ночам спящих людей, наваливаясь на них сверху и принося с собой страшные сны. Аналогичные неприятные паранормальные сущности в мифологиях других европейских стран носят схожие названия. Собственно, истоки французского слова кошмар (cauchemar) и английского nightmare тоже можно искать где-то в той стороне. Не зря ведь серия картин «Ночной кошмар» Генри Фюзели навеяна рассказами о привидениях и сонном параличе. Но сегодня не про этимологию.

Демоны науки

Как мы уже выяснили, сверхъестественных существ обвиняют в причинах возникновения сонного паралича не просто так. Зрительные и звуковые галлюцинации, которые сопровождаются параличом всех органов, тяжело было объяснить науке еще лет сто-двести назад, когда бытом человека правила религия и забобоны. Размытое состояние сознания на границе сна и бодрствования определенно способно порождать демонов, особенно когда человек начинает паниковать и не понимает причин своего беспомощного состояния.

С научной же точки зрения галлюцинации, которые сопровождают сонный паралич, обычно подразделяют на три типа: «незваный гость», «необычные телесные переживания», «инкуб».

«Незваный гость» характеризуется ощущением страха и неприятного присутствия, сопровождаемого визуальными и слуховыми галлюцинациями. Под «необычными телесными переживаниями» (вестибулярно-моторными галлюцинациями) подразумевают ощущение парения и впечатления, словно пациент вышел из своего тела и может наблюдать его со стороны. «Инкуб» относится к ощущению давящего на грудь объекта и одышки.

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Как мы уже говорили, сонный паралич совсем не часто становится хронической проблемой. Куда чаще — всего лишь эпизодом в жизни. Неприятным эпизодом. До 90% приступов сонного паралича сопровождаются необъяснимым, едва ли не животным страхом. Это заметно контрастирует со статистикой, которая говорит о том, что примерно только треть снов среднестатистического человека можно назвать пугающими или беспокоящими.

Тем не менее в клинических условиях врачам довольно сложно изучать это расстройство, так как спровоцировать его трудно. Да и самому пациенту бывает тяжело разобраться, когда он на самом деле проснулся, а когда ему снится сон о том, что он проснулся и не может шевелиться. Как и сонный паралич, ложное пробуждение может быть очень реалистичным.

Чуть выше мы называли 8% как возможный показатель того, сколько людей на земле могли сталкиваться с сонным параличом. Но это оценочный показатель. В отдельных группах он может быть куда выше. Например, исследования среди пациентов психиатрических клиник показали, что 31,9% из них испытывали это неприятное ощущение после пробуждения. У пациентов с паническим расстройством процент «свидетелей паралича» составил 34,6. Также оказалось, что люди европеоидной расы куда реже испытывают подобные приступы. И да, исследование проводилось в США.

Причины сонного паралича

Некоторые исследователи склонны считать, что возникновение сонного паралича может быть связано с фазой быстрого сна, когда человеческий мозг обладает повышенной активностью. Распознать ее можно по быстрому движению глазных яблок под веками. В этой фазе нам и снятся сны.

Во время быстрого сна человеческое тело практически парализовано: работают лишь жизненно важные органы. Мышечный тонус снижается за счет сигналов, посылаемых из мозга определенными нейротрансмиттерами (гамма-аминомасляной кислоты и глицина). Эта система не позволяет спящим животным в реальности выполнять движения, которые они делают во сне. Французский физиолог Мишель Жуве продемонстрировал это еще в прошлом столетии на кошках, когда в результате экспериментов и удаления определенных участков в стволе головного мозга, его подопытные во время сна бегали, умывались и жевали.

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В 1993 году ученые Далиц и Паркс предположили, что отсутствие синхронизации между изменениями в мозге и снижением мышечного тонуса может провоцировать сонный паралич. В итоге человек просыпается безвольной куклой, которая даже заплакать не может.

Но почему возникает такой рассинхрон в работе мозга и мышц? Конкретный механизм мы поняли, а вот с причинами до конца не определились. Некоторые исследователи предполагают, что во всем виновата генетика. Другие же предлагают искать причины в бытовых нюансах нашей жизни, советуют пациентам, которых мучает сонный паралич, побольше спать, придерживаться четкого расписания сна, не злоупотреблять алкоголем и таблетками.

В первую очередь к такому выводу пришли китайские и японские исследователи: прежде всего надо хорошо спать, чтобы к вам утром посидеть на груди не пришли демоны. В опросе участвовали 90 000 подростков. 35,2% из них видели кошмарные сны по ночам, а 8,3% испытывали сонный паралич. Обработав результаты, исследователи сделали вывод, что долгий дневной сон, слишком ранний или поздний отход ко сну, трудности с засыпанием, наличие дневной сонливости повышают шансы спровоцировать паралич.

В другом исследовании в университете Васэда в Токио в 1992 году ставили эксперимент над 16 добровольцами, которые минимум дважды в жизни уже сталкивались с сонным демоном. Семь ночей они оставались в университетских стенах, исследователи систематически будили их спустя 40 минут медленной фазы сна, устраивали им 40-минутный тест, а затем давали ненадолго уснуть. Спустя 5 минут с наступления фазы быстрого сна подопытных опять будили. Из 64 вмешательств 6 привели к приступу сонного паралича. И все шесть были связаны с фазой быстрого сна.

Знания современной науки о сонном параличе пока находятся в зачаточной стадии. Тем не менее удалось достигнуть значительного прогресса в изучении демонов, которые веками пугали людей по всему миру.

 

 

 

 

Источник: https://tech.onliner.by/2018/12/16/sonnyj-paralich

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6 Комментариев » Оставить комментарий


  • 2026 1858
    Хан_Уман 21 декабря 2019 в 11:27

    Сущность и разум. Подробно всё описано.

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    2
  • 9 5
    Таисия Шульга. 21 декабря 2019 в 11:39

    а .что хотели сказать и зачем об этом написали на данном сайте ? зачаточное состояние науки не позволяет даже рот открыть на эту тему .

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  • 37 29
    Dobbery 21 декабря 2019 в 12:04

    Болезнь называется нарколепсия. У Эдгара По в “Заживо погребенных” хорошо описана. Я лично страдаю этим с детства. Все точно описано: иногда каждую ночь, иногда не бывает месяцами. Имея очень богатый опыт, могу с уверенностью сказать, что если сильно не выспался и глаза просто слипаются, то вероятность, что засыпание перейдет в нарколептический сон почти 100%. От оцепенения помогает резкое вздрагивание, что весьма проблематично, так как все тело в оцепенении. Начинаешь стонать: тебе кажется, что ты кричишь, на самом деле просто издаешь невнятные звуки. Для меня лично спасение только и исключительно одно – встать с кровати, выпить стакан воды и сполоснуть лицо. После этого все проходит и засыпаешь как обычно. Если этого не сделать, то пробуждения будут чередоваться с впадением в оцепенение и так много-много раз. Это чистый ужас! И кажется это неизлечимо.

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  • 4368 3258
    Oleg 21 декабря 2019 в 14:00

    Врач с большим стажем “на пальцах” разъясняет, что такое сонный паралич и, как от него быстро избавиться:
    https://youtu.be/5-WOv-SuUB8

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