Демон у кровати: сонный паралич и почему он происходит

«Когда я просыпаюсь, то понимаю, что не могу двигаться. Я пытаюсь что-то сказать, но не могу. Я очень четко слышу все, что происходит вокруг меня. Иногда я могу приоткрыть глаза, чтобы видеть происходящее перед собой. Иногда мне становится страшно, и я пытаюсь бороться, но ничего не выходит. Я начинаю дышать глубже. Мои дети научились распознавать мое состояние по звуку дыхания. Они трогают меня, и вот я уже могу двигаться, говорить, смотреть по сторонам». Так описывала свою жизнь пациентка с сонным параличом, который преследовал ее с самого детства.

Слова этой женщины процитировали в 1942 году доктора медицины в издании The Journal of Nervous and Mental Disease. Женщине к тому времени было 69 лет. Сперва эти приступы паралича случались с ней только по ночам, затем стали проявляться и после дневного сна. Иногда они происходили несколько раз в неделю, в другое время могли отсутствовать месяцами.