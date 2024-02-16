▫️ В период с 11-го по 16-е февраля т.г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 30 групповых ударов высокоточным оружием, а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшие производство и ремонт авиадвигателей, радиоэлектронного оборудования и боеприпасов. Кроме того, поражены заводы, производившие горюче-смазочные материалы для техники ВСУ, склады военно-технического имущества, а также пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины и формирований националистов.

▫️ На Купянском направлении в течение недели подразделения «Западной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и отразили 18 атак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 30-й, 32-й, 43-й, 44-й, 60-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка, Тимковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики.

Кроме того, нанесено поражение живой силе противника в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Кисловка и Берестовое Харьковской области.

Потери противника за указанный период составили свыше 775-ти военнослужащих, два танка, семь боевых бронированных машин, 17 автомобилей, а также пять орудий полевой артиллерии.

▫️ На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 14 атак противника.

Также нанесено поражение подразделениям 24-й, 60-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Ямполовка и Торское Донецкой Народной Республики.

За прошедшую неделю противник потерял на данном направлении свыше 1585-ти военнослужащих убитыми и ранеными, четыре танка, 44 боевые бронированные машины, 82 автомобиля, а также три орудия полевой артиллерии.

▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили 46 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Богдановка, Клещеевка, Красное, Ленинское, Новомихайловка и Шумы Донецкой Народной Республики.

Кроме того, нанесли поражение подразделениям ВСУ и нацгвардии в районах населенных пунктов Курдюмовка, Андреевка, Георгиевка и Катериновка Донецкой Народной Республики.

Общие потери противника на данном направлении составили более 1820-ти военнослужащих, 11 танков, 14 боевых бронированных машин, 84 автомобиля, а также 25 орудий полевой артиллерии.

▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю и слаженными действиями отразили три атаки противника.

Также нанесли поражение подразделениям 58-й пехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 127-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Владимировка, Урожайное, Водяное Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области.

Потери ВСУ составили до 1060-ти военнослужащих, два танка, десять боевых бронированных машин, 23 автомобиля, а также 12 орудий полевой артиллерии.

▫️ На Херсонском направлении российские войска ударами авиации и огнем артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 35-й бригады морской пехоты, 121-й бригады теробороны и 23-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Тягинка, Михайловка, Ивановка, Янтарное Херсонской области и Никополь Днепропетровской области.

Потери ВСУ составили более 310-ти военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 23 автомобиля, а также 14 орудий полевой артиллерии.

Авиацией и средствами противовоздушной обороны в течение прошедшей недели сбиты: самолет МиГ-29 и вертолет Ми-24 воздушных сил Украины, перехвачены 36 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Vampire» и «Ольха», одна управляемая авиабомба JDAM, а также уничтожены 405 беспилотных летательных аппаратов.

В течение недели сдались в плен 35 украинских военнослужащих.

▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 571 самолет, 266 вертолетов, 12571 беспилотный летательный аппарат, 469 зенитных ракетных комплексов, 15060 танков и других боевых бронированных машин, 1221 боевая машина реактивных систем залпового огня, 8067 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18747 единиц специальной военной автомобильной техники.