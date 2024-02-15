

▫️ Сегодня утром Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшим производство и ремонт авиадвигателей, радиоэлектронного оборудования и связи, минометных боеприпасов, а также по заводам, производящим топливо для военной техники ВСУ. Цель удара достигнута. Все объекты поражены.



▫️ На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Берестовое, Песчаное Харьковской области, Макеевка Луганской Народной Республики и отразили атаку штурмовой группы 30-й механизированной бригады в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

Потери ВСУ составили до 105-ти военнослужащих, три автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», самоходные артиллерийские установки: «Caezar» французского производства и «Гвоздика».



▫️ На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, а также отразили две атаки штурмовых групп 60-й, 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

Потери противника составили до 305-ти военнослужащих, 15 боевых бронированных машин, в том числе БМП «Bradley» производства США, 14 автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также гаубица Д-30.



▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили 10 атак противника, а также нанесли поражение живой силе и технике 17-й танковой, 79-й десантно-штурмовой, 24-й, 72-й механизированных бригад ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Красное, Клещеевка, Курдюмовка, Ленинское, Константиновка и Парасковиевка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 360-ти военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, в том числе БМП «Bradley» производства США, а также 27 автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, две артиллерийские системы М777 производства США, две гаубицы производства Великобритании: FH-70 и L119, а также гаубицы: «Мста-Б», Д-30 и три орудия Д-20.



▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 58-й пехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 128-й и 127-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Владимировка, Урожайное Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области.

Потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты и восемь автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица FH-70 производства Великобритании, две гаубицы М198 производства США, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».



▫️ На Херсонском направлении российские войска ударами авиации и огнем артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 35-й бригады морской пехоты и 126-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Тягинка, Ивановка и Янтарное Херсонской области.

Противник потерял до 20-ти военнослужащих, два автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США, а также гаубицу Д-30.



▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражен пункт управления 72-й механизированной бригады ВСУ, а также живая сила и военная техника в 102-х районах.



▫️ Средствами противовоздушной обороны в районе города Краматорск Донецкой Народной Республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. В течение суток перехвачены восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также управляемая авиабомба JDAM производства США.

Кроме того, уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Житловка Луганской Народной Республики, Соледар, Волноваха, Еленовка Донецкой Народной Республики, Любимовка, Инженерное, Пологи, Очеретоватое Запорожской области и Великие Копани Херсонской области.



▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 571 самолет, 266 вертолетов, 12485 беспилотных летательных аппаратов, 469 зенитных ракетных комплексов, 15056 танков и других боевых бронированных машин, 1221 боевая машина реактивных систем залпового огня, 8061 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 18729 единиц специальной военной автомобильной техники.