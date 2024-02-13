Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 13 февраля 2024 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.
▫️ На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск отразили четыре атаки штурмовых групп 30, 44, 60 механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики.
Противник потерял до 180 военнослужащих, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера и пять автомобилей.
▫️ На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, а также отразили две атаки штурмовых групп 60 и 63 механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торское и Ямполовка Донецкой Народной Республики.
Потери противника составили до 310 военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин, 27 автомобилей, а также боевая машина РСЗО «Град».
▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение живой силе и технике 53 механизированной бригады ВСУ и 129 бригады теробороны в районах населенных пунктов Новгородское и Новокалиново Донецкой Народной Республики.
Кроме того, отражены пять атак формирований 24 механизированной, 5 штурмовой, 79, 80 десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Ленинское, Шумы, Красногоровка и Георгиевка Донецкой Народной Республики.
Противник потерял убитыми и ранеными до 325 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины и 25 автомобилей.
▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Приютное Запорожской области, Владимировка, Водяное, Урожайное, Пречистовка и Старомайорское Донецкой Народной Республики.
Потери противника составили до 250 военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также станция радиоэлектронной борьбы.
▫️ На Херсонском направлении активными действиями подразделений российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 65 механизированной, 82 десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 23 бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Вербовое, Работино Запорожской области и Никополь Днепропетровской области. Противник потерял до 80 военнослужащих и два автомобиля.
▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожен склад с боеприпасами 126 бригады теробороны, нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 114 районах.
▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты 63 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Кременец, Александровка, Клещеевка, Межевое Донецкой Народной Республики, Любимовка, Дудчаны Херсонской области, Басань Запорожской области, а также три реактивных снаряда HIMARS.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 570 самолетов, 265 вертолетов, 12292 беспилотных летательных аппарата, 464 зенитных ракетных комплекса, 14994 танка и других боевых бронированных машин, 1219 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8021 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 18574 единиц специальной военной автомобильной техники.
А я уже беспокоиться начала :где это наш Лавров пропал..все такер,да маск ..
Всплыл:”Лавров предупредил Швейцарию о провале попыток навязать посредничество по Украине
Лавров: Попытки Швейцарии выступить посредником по Украине не увенчаются успехом
Швейцария не сможет навязать свои посреднические услуги по Украине, эти попытки будут безуспешны, заявил глава МИД Сергей Лавров, выступая на XIII Ближневосточной конференции клуба «Валдай».
«Это не тот игрок, который может пользоваться доверием», – заявил министр, говоря о попытках Берна навязать посредничество, передает ТАСС.”
п.с.Але ,изТорики ,а где у нас еще один географический Сион есть ,не здесь ли ,где эти сучата с деньгами мира заседают ?7Ишь ты ,опять Нюрнберг с холокостом макаревичей хотят устроитьб ??