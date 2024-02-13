Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск отразили четыре атаки штурмовых групп 30, 44, 60 механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики.

Противник потерял до 180 военнослужащих, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера и пять автомобилей.

▫️ На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, а также отразили две атаки штурмовых групп 60 и 63 механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торское и Ямполовка Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 310 военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин, 27 автомобилей, а также боевая машина РСЗО «Град».

▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение живой силе и технике 53 механизированной бригады ВСУ и 129 бригады теробороны в районах населенных пунктов Новгородское и Новокалиново Донецкой Народной Республики.

Кроме того, отражены пять атак формирований 24 механизированной, 5 штурмовой, 79, 80 десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Ленинское, Шумы, Красногоровка и Георгиевка Донецкой Народной Республики.

Противник потерял убитыми и ранеными до 325 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины и 25 автомобилей.

▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Приютное Запорожской области, Владимировка, Водяное, Урожайное, Пречистовка и Старомайорское Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 250 военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также станция радиоэлектронной борьбы.

▫️ На Херсонском направлении активными действиями подразделений российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 65 механизированной, 82 десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 23 бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Вербовое, Работино Запорожской области и Никополь Днепропетровской области. Противник потерял до 80 военнослужащих и два автомобиля.

▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожен склад с боеприпасами 126 бригады теробороны, нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 114 районах.

▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты 63 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Кременец, Александровка, Клещеевка, Межевое Донецкой Народной Республики, Любимовка, Дудчаны Херсонской области, Басань Запорожской области, а также три реактивных снаряда HIMARS.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 570 самолетов, 265 вертолетов, 12292 беспилотных летательных аппарата, 464 зенитных ракетных комплекса, 14994 танка и других боевых бронированных машин, 1219 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8021 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 18574 единиц специальной военной автомобильной техники.