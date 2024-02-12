

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



▫️ На Купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск отражены три атаки штурмовых групп 43-й механизированной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Тимковка и Синьковка Харьковской области.

Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, два пикапа и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».



▫️ На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и отразили две атаки штурмовых групп 60-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

Потери противника составили до 290 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и девять автомобилей.



▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили 13 атак штурмовых групп 42-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 81-й аэромобильной бригад ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Богдановка, Георгиевка Донецкой Народной Республики и Белогоровка Луганской Народной Республики.

Противник потерял до 240 военнослужащих, танк, три автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США и гаубицу Д-20. Кроме того, уничтожены два полевых склада артиллерийских боеприпасов.



▫️ На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» во взаимодействии с авиацией отражены три атаки подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ и 127-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Водяное Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области.

Потери противника составили более 165 военнослужащих, три автомобиля и гаубица Д-30.



▫️ На Херсонском направлении нанесено поражение подразделениям 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Токаревка и Михайловка Херсонской области.

Потери противника составили до 70 военнослужащих и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», буксируемая пушка «Гиацинт-Б» и гаубица Д-30.



▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражена живая сила и военная техника ВСУ в 109 районах.



▫️ Средствами противовоздушной обороны уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Новая Каховка, Обрывка, Райское и Песчановка Херсонской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 570 самолетов, 265 вертолетов, 12229 беспилотных летательных аппаратов, 464 зенитных ракетных комплекса, 14964 танка и других боевых бронированных машин, 1218 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8020 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18499 единиц специальной военной автомобильной техники.