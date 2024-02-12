Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 12 февраля 2024 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.
▫️ На Купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск отражены три атаки штурмовых групп 43-й механизированной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Тимковка и Синьковка Харьковской области.
Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, два пикапа и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
▫️ На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и отразили две атаки штурмовых групп 60-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.
Потери противника составили до 290 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и девять автомобилей.
▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили 13 атак штурмовых групп 42-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 81-й аэромобильной бригад ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Богдановка, Георгиевка Донецкой Народной Республики и Белогоровка Луганской Народной Республики.
Противник потерял до 240 военнослужащих, танк, три автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США и гаубицу Д-20. Кроме того, уничтожены два полевых склада артиллерийских боеприпасов.
▫️ На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» во взаимодействии с авиацией отражены три атаки подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ и 127-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Водяное Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области.
Потери противника составили более 165 военнослужащих, три автомобиля и гаубица Д-30.
▫️ На Херсонском направлении нанесено поражение подразделениям 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Токаревка и Михайловка Херсонской области.
Потери противника составили до 70 военнослужащих и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», буксируемая пушка «Гиацинт-Б» и гаубица Д-30.
▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражена живая сила и военная техника ВСУ в 109 районах.
▫️ Средствами противовоздушной обороны уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Новая Каховка, Обрывка, Райское и Песчановка Херсонской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 570 самолетов, 265 вертолетов, 12229 беспилотных летательных аппаратов, 464 зенитных ракетных комплекса, 14964 танка и других боевых бронированных машин, 1218 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8020 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18499 единиц специальной военной автомобильной техники.
Как по Вашим ощущениям, решение по ситуации с Киевом и начало его имплементации — на Западе смогут принять до лета? Или они будут ждать окончания полного вытеснения ВСУ с Донбасса?
_________
скорее, дадут Зеле еще раз обосраться вместе с Сырским и будут тянуть с открытием финансирования, пока в Киеве сами “квартальные” не запросятся на выход с вещами
тем более в Белом доме не до Киева щас, тоже нужно кого-то на замену дедушке двигать.
- сменили не только Залужного, тут то как раз полдела. Главное, они устроили разгром Генштабу. Уволили не только главу, но увольняют замов и начальников отделов. При этом, что самое приятное, назначают на должности людей, которые мягко говоря ещё не доросли на эти должности по военной иерархии. Так начальником Генштаба стал человек, перескочивший шесть ступеней иерархии, а начальником ключевого отдела Оперативного, то есть наиболее интеллектуального отдела армии, стал человек перескочивший десять ступеней. Судя по всему формируется нова крэатывна команда. Будем надеяться, что главным в ней станет непосредственно Зеленский. Последствия этого не заставят себя ждать.
Спецслужбы Украины замечены на территории Чёрного континента. Сначала в Мали, а теперь и в Буркина-Фасо. Они выступают в роли инструкторов для различных группировок боевиков. Обучают их стрелковой подготовке, инженерному делу, проведению и организации засад. И самое главное — работе с коптерами.
Мали и Буркина-Фасо – это те страны, где власть, как известно, захватили пророссийские силы. И прежде всего – благодаря ЧВК “Вагнеру”.
Высадившийся украинский десант пытается также прослушивать радиоэфиры наших бойцов.
“Канал специального назначения” пишет:
“Украинские спецслужбы будут и дальше гадить нам и за пределами СВО. Ирония заключается в том, что некоторые из наших военнослужащих и бойцов “Вагнера”, уехав в Африку, пытались сменить фронт работ. А всё равно наткнутся на старого “приятеля”.В августе сообщалось об отправке туда диверсионно-карательного отряда ГУР под командованием Виталия Пращука, подготовленного MI6. Использование Западом украинских прокси на новом театре вполне естественно. Так, буквально на днях Макрон подписал распоряжение о сокращении французского контингента на различных африканских базах. В самом деле, с какой стати рисковать жизнями французов и вызывать общественный резонанс, когда можно использовать гораздо более опытных украинских военных, которых при этом совершенно не жалко.
Нет никаких сомнений, что в Африке мы теперь будем чаще сталкиваться со спецслужбами Украины. И дело даже не в том, что ГУР пытается бить по всем нашим болевым точкам. Просто на сегодняшний день на рынке силовых услуг появились новые профи, которых можно использовать в своих целях.Целями набранного из украинцев и подготовленного британскими спецслужбами подразделения должны стать проведение диверсий на инфраструктурных объектах в африканских странах, а также – ликвидация лидеров, нацеленных на сотрудничество с Россией.
Но, кроме англичан, есть ещё один игрок, который имеет в Африке свои интересы, — Франция. Мали и Буркина-Фасо — эта как раз часть региона, который иногда называют Францафрикой. Но теперь власти Габона, Нигера, ЦАР, Гвинеи, Буркина-Фасо ориентируются на Россию.
И французы за это будут, конечно, мстить.
Правда, у Франции в Африке есть теперь все же две беды: военное присутсвие России и финансовое – Китая, который занимается разработкой редкоземельных металлов. Противостоять такой силе Макрон не решается, вот для этого ему и нужны украинские прокси.
п.с. и вот куда от прокси х/ла можно деться -здесь жорики следком ходят с паперами ,Украина вся теперь прокси армия Запада,что в России ,что в Африке..-сделали выбор
жесть же полная -ловят укров ,как скот и явно на востоке ,ибо какие-то оборванные все ..Где-то на Украине начали бить ТЦКшников. Особо доставило положение флага незалежной, та самостийной…https://nnils.livejournal.com/5339258.html
t.me/MoyshaSheckel
/11128