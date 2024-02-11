

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



▫️ На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск отразили пять атак штурмовых групп 30-й, 32-й, 43-й, 44-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Табаевка, Ивановка и Синьковка Харьковской области.

Противник потерял до 210-ти военнослужащих и три автомобиля.



▫️ На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе населенного пункта Дзержинское Донецкой народной республики, а также Серебрянского лесничества.

Кроме того, в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики отражены две атаки штурмовых групп 60-й и 63-й механизированных бригад ВСУ.

Потери противника составили до 120-ти военнослужащих и три автомобиля.



▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Новое, Красное, Клещеевка, Курдюмовка Донецкой Народной Республики и отразили 11 атак формирований 24-й, 42-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 114-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Белогоровка, Богдановка, Майорск, Ленинское, Новгородское и Новомихайловка Донецкой Народной Республики.

Противник потерял убитыми и ранеными до 325-ти военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и гаубицу Д-30.



▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Шевченко, Водяное Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области.

Потери противника составили до 150-ти военнослужащих и три автомобиля.



▫️ На Херсонском направлении подразделения российской группировки войск активными действиями при поддержке артиллерии отразили атаку 117-й механизированной бригады в районе населенного пункта Новопокровка Запорожской области, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Вербовое, Работино Запорожской области, Тягинка, Ивановка, Львово, Берислав и Михайловка Херсонской области.

Противник потерял до 50-ти военнослужащих, девять автомобилей, гаубицу М777 производства США, а также орудие Д-20 и гаубицу Д-30.



▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражен пункт управления 3-й штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новогродовка Донецкой Народной Республики, склад авиационных средств поражения, а также живая сила и военная техника ВСУ в 119-ти районах.



Средствами противовоздушной обороны сбиты 30 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Орлянское Харьковской области, Пролетарка, Песчановка, Новая Маячка, Дружбовка, Обрывка Херсонской области, Кривошеевка Луганской Народной Республики, Клещеевка, Каменка и Артемовск Донецкой Народной Республики.



▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 570 самолетов, 265 вертолетов, 12196 беспилотных летательных аппаратов, 464 зенитных ракетных комплекса, 14959 танков и других боевых бронированных машин, 1218 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8012 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18469 единиц специальной военной автомобильной техники.