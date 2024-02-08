

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



▫️ На Купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск отражены пять атак штурмовых групп 30-й, 44-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 13-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, четыре пикапа, а также гаубица М777 производства США.



▫️ На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и при поддержке артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения ВСУ в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества.

Потери противника составили до 230 военнослужащих, три боевые бронированные машины и пять автомобилей.



▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике 22-й, 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Андреевка Донецкой Народной Республики.

Противник потерял до 310 военнослужащих, танк и четыре автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, гаубица Д-20, орудие Д-30 и противотанковая пушка МТ-12.



▫️ На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» во взаимодействии с авиацией нанесено огневое поражение живой силе и технике подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Угледар и Макаровка Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили более 155 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», САУ «Гвоздика» и гаубица Д-20.



▫️ На Херсонском направлении нанесено поражение подразделениям 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Токаревка и Золотая Балка Херсонской области.

Потери противника составили до 25 военнослужащих и три автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина РСЗО HIMARS производства США, а также самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.



▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражена живая сила и военная техника ВСУ в 114 районах.



▫️ Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Новотроицкое Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.



▫️ Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены 12 реактивных снарядов системы залпового огня «Vampire» чешского производства.

Кроме того, уничтожены 73 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Ягодное Харьковской области, Кременная Луганской Народной Республики, Новомихайловка, Николаевка Донецкой Народной Республики и Любимовка Запорожской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 570 самолетов, 265 вертолетов, 12040 беспилотных летательных аппаратов, 462 зенитных ракетных комплекса, 14938 танков и других боевых бронированных машин, 1218 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7995 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18369 единиц специальной военной автомобильной техники.