

▫️ Сегодня утром Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющим производство безэкипажных катеров, береговых ракетных комплексов, ракет к реактивным системам залпового огня и взрывчатых веществ. Цель удара достигнута. Все объекты поражены.

▫️ На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск нанесли поражение живой силе противника в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Кисловка и Берестовое Харьковской области.

Кроме того, отражены четыре атаки штурмовых групп 32-й механизированной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 13-й бригады нацгвардии Украины в районе железнодорожной станции Сеньковка и населенного пункта Терны Донецкой Народной Республики.

Противник потерял до 275 военнослужащих, девять автомобилей, артиллерийскую систему М777 производства США, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и гаубицу Д-30.

▫️ На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе населенного пункта Дзержинское Донецкой Народной Республики и отразили две атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 220 военнослужащих и три автомобиля.

▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 22-й и 28-й механизированных бригад ВСУ, а также 114-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Богдановка, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики.

Кроме того, отражены десять атак формирований 112-й бригады теробороны и 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Ленинское, Шумы и Победа Донецкой Народной Республики.

Противник потерял убитыми и ранеными до 290 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 13 автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, орудие Д-20, две гаубицы Д-30, а также уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с авиацией и артиллерией улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 195 военнослужащих, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также САУ «Акация».



▫️ На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой, 33-й, 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Жеребянки и Работино Запорожской области.

Противник потерял до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

▫️ На Херсонском направлении в результате активных действий подразделений российской группировки войск и комплексного огневого поражения потери ВСУ за сутки составили до 45 военнослужащих, пять автомобилей и артиллерийская система М777 производства США.

▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены склады авиационных средств поражения и горючего, живая сила и военная техника в 119 районах.

▫️ Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Алексеевка Донецкой Народной Республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.

В течение суток перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Кроме того, уничтожены 104 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Мирное, Новое Запорожской области, Новая Каховка, Счастливое Херсонской области, Васильевка Донецкой Народной Республики, Стельмаховка, Житловка и Площанка Луганской Народной Республики.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 569 самолетов, 265 вертолетов, 11967 беспилотных летательных аппаратов, 462 зенитных ракетных комплекса, 14932 танка и других боевых бронированных машин, 1217 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7985 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18349 единиц специальной военной автомобильной техники.