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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 6 февраля 2024 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск отразили шесть атак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 30-й, 44-й механизированных бригад ВСУ и 18-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики.

Противник потерял до 35-ти военнослужащих и два автомобиля.

▫️ На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» грамотными действиями улучшили положение по переднему краю и отразили две атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой Народной Республики.

Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Торское Донецкой Народной Республики и Серебрянка.

Потери противника составили: до 240 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили семь атак противника и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка, Курдюмовка, Новгородское, Георгиевка и Катериновка Донецкой Народной Республики.

ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 290 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты и три автомобиля.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, гаубица «Мста-Б», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, отразили две атаки противника, и нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 105-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Старомайорское, Урожайное Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области.

Потери противника составили до 195-ти военнослужащих, танк и два автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены две самоходные артиллерийские установки: «Акация» и «Гвоздика».

▫️ На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой, 65-й, 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Нестерянка и Пятихатки Запорожской области.

Противник потерял более 95-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: орудие Д-20 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

▫️ На Херсонском направлении в результате активных действий подразделений российской группировки войск и комплексного огневого поражения потери ВСУ в течение прошедших суток составили до 30-ти военнослужащих и два автомобиля.

▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожен склад авиационных средств поражения ВСУ, поражены живая сила и военная техника противника в 112-ти районах.

▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Кроме того, уничтожены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Масютовка Харьковской области, Бараниковка, Лисичанск, Николаевка Луганской Народной Республики, Отрадовка Донецкой Народной Республики, Новая Каховка и Алешки Херсонской области.

▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 568 самолетов, 265 вертолетов, 11863 беспилотных летательных аппарата, 462 зенитных ракетных комплекса, 14927 танков и других боевых бронированных машин, 1217 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7973 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 18283 единицы специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/35390
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 1777 1701
    Сан Саныч два часа назад

      МАРИНЕ.

      Россия и Беларусь объединят списки экстремистов и экстремистских ресурсов:
      «У граждан вызывает недоумение, когда часть ресурсов, признанных экстремистскими, допустим, в России, какие-то сообщения публикуют у нас, или наоборот — которые признаны экстремистскими у нас, публикуют сообщения в России. И в отношении этих структур или людей, которые, допустим сбежали в Россию, не возбуждаются уголовные дела в Российской Федерации либо наоборот… Конечно, здесь нужна большая координированность силовых ведомств. Думаю, что в ближайшее время это будет решено» (с)
      Д.Крутой.

      Будьте аккуратнее с репостами.

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