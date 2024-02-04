Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 4 февраля 2024 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.
▫️ На Купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены четыре атаки формирований 30-й, 32-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики.
Противник потерял до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства и артиллерийскую систему М777 производства США.
▫️ На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр» улучшено положение по переднему краю.
Ударами авиации и огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения «Азов» в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.
Кроме того, нанесено поражение живой силе противника в районах населенного пункта Торское Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества.
Потери ВСУ составили до 120 военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.
▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили две атаки формирований 112-й бригады теробороны и 24-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Красное и Ленинское Донецкой Народной Республики.
Также нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 93-й механизированных и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Новый, Клещеевка и Шумы Донецкой Народной Республики.
Потери противника составили до 380 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три бронеавтомобиля «Козак» и шесть пикапов.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также две гаубицы: Д-20 и Д-30.
В районе населенного пункта Покровск Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 47-й механизированной бригады ВСУ.
▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Угледар и Урожайное Донецкой Народной Республики.
Потери ВСУ составили до 115 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки «Акация» и орудие Д-20.
▫️ На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 33, 65, 118-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Вербовое, Нестерянка и Щербаки Запорожской области.
Противник потерял до 45 военнослужащих, два автомобиля, орудие Д-20 и боевую машину РСЗО «Град».
▫️ На Херсонском направлении активными действиями подразделений российских войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение скоплениям живой силы противника в районах населенных пунктов Ивановка, Тягинка, Казацкое и Золотая Балка Херсонской области.
Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, три автомобиля, артиллерийская система М777 и орудие Д-20.
▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожен склад горючего ВСУ в Днепропетровской области, а также нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 124 районах.
▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты 97 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Великий Выселок Харьковской области, Голиково, Белогоровка Луганской Народной Республики, Токмак, Новое, Очеретоватое и Чистополье Запорожской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 568 самолетов, 265 вертолетов, 11775 беспилотных летательных аппаратов, 462 зенитных ракетных комплекса, 14904 танка и других боевых бронированных машин, 1216 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7963 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 18230 единиц специальной военной автомобильной техники.
Кому интересно.
Вот здесь то, что произошло и происходит с Украиной.
Практически все ответы от Сергея Чернышева (рискует сильно) и его комментарии под статьёй :
https://aftershock.news/?q=node/1341065
Я подтверждаю его слова.
Думаю, что у тех, кто прочитает, – не будет больше непонятного.
Боже ,ты недалек от простолюдина или всех держишь за дураков здесь -это материал??это общие слова про все сразу и для никого….Это анализ формирования генезиса разных этносов на украине?? и почему одни города идут помогать армии России ,а другие враждебны.??Правда ,лентяй ,тянущий посредственность за грошики..Ты сам трусишь (всё больше вижу ,какой же ты трус ,и мелочный .Я готова уважать врага (КБ напр.) ,если он мотивирован и определяется ,а ты скользский ,як угорь.Подсунул пустышку и заявил -это просто шедевр..Таких шедевров тут тебе Николай и Антон Благин выдавали кучу и научней..Ну что за серость такая…вокруг теперь…
Читай умных людей ,умеющих говорить не штампами Проханова или Прилепиных,а думающих..
Как вам хочется всё свалить на евреев,что вы с краю и не причем ,но вы то так же свалили с родины и кинули неньку ,даже с женками и детьми -мужички те ещё..
Нет ,вы были всегда такими и никакие идеи вас не изменят :А если бы вдруг российские общественные сети стали брать пример с западных фондов и финансировали киевскую тусовку, то там было бы ровно тоже, но наоборот – деньги взять, имитировать лояльность, в нужный момент перейти на сторону своих настоящих союзников – все симметрично. И опять главным фактором был вовсе не экономический – предприятия Киева или Днепропетровска были так же прочно встроены в постсоветскую кооперацию, а про зависимость от общего энергетического рынка лучше и не вспоминать, чтобы лишний раз не офигевать от киевского садомазохизма и дурости.п.с. как Медведчуки ,Янеки,харьковская Ао и ахметки..
Нет, ключевым фактором и в этом случае является различие в глубинных общественных ценностях разных регионов мозаичной бывшей УССР. Для автохтонного населения Приднепровья архетипической ценностью является способность к социальной мимикрии в условиях бесконечного повторения сюжета «Свадьбы в Малиновке». Сотни поколений жизни на фронтире между евразийской степью и восточноевропейской окраиной сказываются. Даже в спокойные имперские периоды векторы влияний каждые лет двадцать менялись – то с востока, то с запада. «Опять власть меняется…» и пора снова менять буденовку на бандеровскую кепку или обратно.На всякий случай оговорюсь, что границы между субэтносами – правобережным, малороссийским, приазовским и причерноморским – не сплошные, особенно в крупных городах со смешанным населением. И на правый берег восточными ветрами истории занесло и укоренило левобережные архетипы, и на левом берегу достаточно упертых сектантов. Однако в целом картина соответствует.
Отсюда и мем про «партизанский отряд с предателем», когда амбициозность (она же глубинный страх не вписаться в колебания властных ветров) ведет к обязательному внешнему расколу «громад» и семей по политической ориентации. В случае чего браты-сваты меняются местами в местной власти, отыгрываются за унижения статуса, но родня в целом защищена. Отсюда инстинкт «самостийности», то есть постоянной готовности сменить внешнего сюзерена при крайней степени показной лояльности любой власти, даже очевидно временной.Северные области бывшей УССР исторически связаны с пересечением двух торговых путей –днепровского и поперечного пути по Припяти и Десне, бывшего всегда в тени основного.
Еще со времен хазарского таможенного форпоста Куявы болотистые берега Припяти и Десны были удобным путем для обхода контроля сильных восточных держав. И во времена древнерусского Киева известная история с походом Игоря за повторной данью и сожжением Искоростеня хорошо объясняется именно усилением контроля за обходным торговым путем. Если бы у древлянской столицы был другой источник дохода, кроме «крышевания» теневой (с точки зрения русских князей) торговли, то и смысла нет жечь такой форпост, а посадить сюда своего младшего князя или боярина.
И по сей день местные торговые элиты от Сумской области до Волыни встроены в эту сеть, промышляющую в том числе системной контрабандой,
Все известны и другие проявления этого базового инстинкта в общежитии и быту – «моя хата с краю», «шоб у соседа корова сдохла», а также проявление не менее известной, пардон, «хитрожопости». Это когда обмануть и подставить доверившегося соседа или партнера является глубинной потребностью для ощущения собственного достоинства, вернее, его особой невротической формы «гидности». Даже если такое поведение на деле выходит «хитрожопым» боком, лишает долгосрочных перспектив и доходов, все равно сиюминутное невротическое удовольствие от своей «крутости» и «перемоги» над лохами – намного важнее для поддержания амбиций и общего тонуса организма.
Нужно также отметить, что общий базовый инстинкт «самостийности» по-разному проявляется на двух берегах Днепра. Правобережье, зажатое в глухом окраинном углу между Карпатами, припятскими болотами и Днепром, сочетает мимикрирующий «самостийный» архетип с неизбывным комплексом неполноценности. Отсюда все эти разнообразные секты альтернативных «церквей» или светских украинизаторов, пародирующих польских панов или австрийских херов, хабадников, баптистов и так далее, вплоть до практикующих уфологов.
На левом берегу при всей извечной переменчивости политических ветров важной константой глубинной психологии остается сопричастность огромному восточному пространству и его потенциальной силе. Отсюда другая обычная крайность в виде зеркального «комплекса сверхполноценности», когда новообращенный или снова переметнувшийся на восточную сторону активист начинает доказывать себе и всем, что именно он может научить русскую Родину любить..
п.с. так что жорик -дураков нет и кому надо все про вас братьёв понимает правильно,надеюсь ,что в этот раз нашествие х/ов в Кремль не произойдет -лучше вообще никого не надо из помошников таких хрущевых..
Весьма показательна вода от дуньки. :)
Естественно, Вы внимательно не прочитали пост. А сразу увидели опасность, столько налив, защищая своих.
Возможно, кто-то ещё будет сомневаться, что Вы работаете на ЦИПСО..
Это маркер для Вас.
Продемонстрирую ещё разок, погодя.
Разве не этот материал жорики должны ,хоть однажды за годы здесь СЛУЖЕНИЯ здесь, транслировать ??!!
“28 человек на сегодня погибло от удара террористов ВСУ по пекарне в Лисичанске.
Разбор завалов продолжается.
Каждый вооружённый хо/л должен быть ликвидирован. Каждый государственный служащий хох/в будет наказан. Каждый работник ОПК хох/ов будет валить лес! “…https://videoelektronic.livejournal.com/4208203.html..
п.с. что там по-этому поводу сказал Д.Назаров и Чушпан ?их копеечки тоже в пулях присутствуют.
А вот это детки ,получившие лучшее из налогов русских ..https://gloxy.livejournal.com/380056.html..
примеры бузовых,милохиных ,фильмов про пацанов им заходят наверное..
п.с. что Жорики ,далече сидите в Европке ,трудно видеть кровь неньки ??валите на евреев всё ,причем сами трусите назвать их таковыми ,даете ссылочки ,стыдоба-.
Это очередное Ваше показательно-лицемерное вытьё. Стало чаще.
Кстати, попали в ресторан.