Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ На Купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены четыре атаки формирований 30-й, 32-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики.

Противник потерял до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства и артиллерийскую систему М777 производства США.

▫️ На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр» улучшено положение по переднему краю.

Ударами авиации и огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения «Азов» в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

Кроме того, нанесено поражение живой силе противника в районах населенного пункта Торское Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества.

Потери ВСУ составили до 120 военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили две атаки формирований 112-й бригады теробороны и 24-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Красное и Ленинское Донецкой Народной Республики.

Также нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 93-й механизированных и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Новый, Клещеевка и Шумы Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 380 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три бронеавтомобиля «Козак» и шесть пикапов.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также две гаубицы: Д-20 и Д-30.

В районе населенного пункта Покровск Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 47-й механизированной бригады ВСУ.

▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Угледар и Урожайное Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили до 115 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки «Акация» и орудие Д-20.

▫️ На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 33, 65, 118-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Вербовое, Нестерянка и Щербаки Запорожской области.

Противник потерял до 45 военнослужащих, два автомобиля, орудие Д-20 и боевую машину РСЗО «Град».

▫️ На Херсонском направлении активными действиями подразделений российских войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение скоплениям живой силы противника в районах населенных пунктов Ивановка, Тягинка, Казацкое и Золотая Балка Херсонской области.

Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, три автомобиля, артиллерийская система М777 и орудие Д-20.

▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожен склад горючего ВСУ в Днепропетровской области, а также нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 124 районах.

▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты 97 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Великий Выселок Харьковской области, Голиково, Белогоровка Луганской Народной Республики, Токмак, Новое, Очеретоватое и Чистополье Запорожской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 568 самолетов, 265 вертолетов, 11775 беспилотных летательных аппаратов, 462 зенитных ракетных комплекса, 14904 танка и других боевых бронированных машин, 1216 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7963 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 18230 единиц специальной военной автомобильной техники.