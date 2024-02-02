

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



▫️ На Купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск отражены пять атак штурмовых групп 30-й, 44-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Терны Донецкой Народной Республики и Синьковка Харьковской области.

Потери ВСУ составили до 45-ти военнослужащих, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».



▫️ На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и при поддержке артиллерии отразили три атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 270-ти военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и орудие М119 производства США.



▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике 22-й механизированной бригады ВСУ и 114-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Клещеевка и Красное Донецкой Народной Республики.

В районе населенного пункта Белогоровка Донецкой Народной Республики отражены две атаки штурмовых групп 81-й аэромобильной бригады ВСУ.

Противник потерял до 290 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе один БТР М113 производства США и 17 автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, гаубица «Мста-Б», орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубица Д-30 и боевая машина РСЗО «Град». Кроме того, уничтожено четыре полевых склада боеприпасов.



▫️ На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» во взаимодействии с авиацией нанесено огневое поражение подразделениям 58-й механизированной бригады ВСУ и 127-й бригады теробороны в районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили более 100 военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и два орудия Д-30.



▫️ На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 118-й механизированной, 128-й горно-штурмовой и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Нестерянка и Вербовое Запорожской области.

ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 55-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа и гаубицу Д-30.



▫️ На Херсонском направлении нанесено поражение подразделениям 38-й бригады морской пехоты.

Потери противника составили до 35-ти военнослужащих, танк, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика»



▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ, а также живая сила и военная техника в 102-х районах.



▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня «Ольха».

Кроме того, уничтожены 40 украинских БпЛА в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области, Новоселовка Донецкой Народной Республики, Новая Маячка Херсонской области, Семеновка и Работино Запорожской области.



▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 568 самолетов, 265 вертолетов, 11620 беспилотных летательных аппаратов, 457 зенитных ракетных комплексов, 14888 танков и других боевых бронированных машин, 1215 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7946 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18156 единиц специальной военной автомобильной техники.