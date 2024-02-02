Российские нейросети ничем не хуже западного ChatGPT. Об этом в ходе посещения выставки цифровых проектов на форуме Digital Almaty 2024 заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«У нас две компании по паритету сейчас фактически с ChatGPT равны. Продукт Сбера (мультимодальная нейросеть GigaChat) и продукт «Яндекса». Посмотрите», – отметил глава российского правительства.

На пленарной сессии форума Digital Almaty 2024 Мишустин рассказал, что в отечественный GigaChat и западный ChatGPT заложены фактически разные картины мира. Он пояснил, что у этих нейросетей разное понимание того, что такое «хорошо», а что такое «плохо». В связи с этим он указал на важность использования в критически значимых отраслях, в том числе науке, медицине и промышленности, ИИ-решений, отвечающих собственным национальным интересам.

Мишустин добавил, что уже сейчас экономический эффект от внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в России достигает 1 трлн рублей, к 2030 году он превысит 10 трлн рублей. По словам премьера РФ, только за последние два года средний уровень использования технологий ИИ в таких сферах, как экономика и госуправление, увеличился в 1,5 раза.

Глава кабмина сообщил, что Россия входит в тройку мировых лидеров по компетенциям в цифровых технологиях.

По материалам газеты «Аргументы и факты», газеты «Взгляд», ТВЦ

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Российские нейросети GigaChat и продукт "Яндекса" ничем не хуже западного ChatGPT, заявил Мишустин.

2. В российский GigaChat и западный ChatGPT заложены разные картины мира, у них разное понимание "хорошо" и "плохо".

3. Мишустин указал на важность использования в критически важных отраслях ИИ-решений, отвечающих национальным интересам России.

4. Экономический эффект от внедрения ИИ в России уже достиг 1 трлн рублей и к 2030 году превысит 10 трлн.

5. Использование технологий ИИ в экономике и госуправлении за 2 года выросло в 1,5 раза.

6. Россия входит в тройку мировых лидеров по компетенциям в цифровых технологиях.

Вывод: В статье говорится о том, что российские разработки в области нейросетей и ИИ конкурентоспособны с западными, но при этом важно учитывать национальные интересы и особенности России при их применении. ИИ активно внедряется и приносит значительный экономический эффект.

Однако в общедоступной версии GigaChat вероятно стоит множество фильтров, так на просьбу выделить тезисы данной статьи и сделать вывод он ответил: "Что-то в вашем вопросе меня смущает. Может, поговорим на другую тему?". При повторном вопросе ответил: "Не люблю менять тему разговора, но вот сейчас тот самый случай". Как можно узнать о картине мира новой нейросети, если вместо ответов на вопросы она занимается отписками. У западных аналогов таких проблем нет. Это указывает на то, что российским разработчикам ещё предстоит проделать большую работу, чтобы создать действительно полезный общедоступный инструмент.