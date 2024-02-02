Мишустин: в российский GigaChat и западный ChatGPT заложены разные картины мира
Российские нейросети ничем не хуже западного ChatGPT. Об этом в ходе посещения выставки цифровых проектов на форуме Digital Almaty 2024 заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«У нас две компании по паритету сейчас фактически с ChatGPT равны. Продукт Сбера (мультимодальная нейросеть GigaChat) и продукт «Яндекса». Посмотрите», – отметил глава российского правительства.
На пленарной сессии форума Digital Almaty 2024 Мишустин рассказал, что в отечественный GigaChat и западный ChatGPT заложены фактически разные картины мира. Он пояснил, что у этих нейросетей разное понимание того, что такое «хорошо», а что такое «плохо». В связи с этим он указал на важность использования в критически значимых отраслях, в том числе науке, медицине и промышленности, ИИ-решений, отвечающих собственным национальным интересам.
Мишустин добавил, что уже сейчас экономический эффект от внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в России достигает 1 трлн рублей, к 2030 году он превысит 10 трлн рублей. По словам премьера РФ, только за последние два года средний уровень использования технологий ИИ в таких сферах, как экономика и госуправление, увеличился в 1,5 раза.
Глава кабмина сообщил, что Россия входит в тройку мировых лидеров по компетенциям в цифровых технологиях.
По материалам газеты «Аргументы и факты», газеты «Взгляд», ТВЦ
Комментарий редакции
Основные тезисы статьи:
1. Российские нейросети GigaChat и продукт "Яндекса" ничем не хуже западного ChatGPT, заявил Мишустин.
2. В российский GigaChat и западный ChatGPT заложены разные картины мира, у них разное понимание "хорошо" и "плохо".
3. Мишустин указал на важность использования в критически важных отраслях ИИ-решений, отвечающих национальным интересам России.
4. Экономический эффект от внедрения ИИ в России уже достиг 1 трлн рублей и к 2030 году превысит 10 трлн.
5. Использование технологий ИИ в экономике и госуправлении за 2 года выросло в 1,5 раза.
6. Россия входит в тройку мировых лидеров по компетенциям в цифровых технологиях.
Вывод: В статье говорится о том, что российские разработки в области нейросетей и ИИ конкурентоспособны с западными, но при этом важно учитывать национальные интересы и особенности России при их применении. ИИ активно внедряется и приносит значительный экономический эффект.
Однако в общедоступной версии GigaChat вероятно стоит множество фильтров, так на просьбу выделить тезисы данной статьи и сделать вывод он ответил: "Что-то в вашем вопросе меня смущает. Может, поговорим на другую тему?". При повторном вопросе ответил: "Не люблю менять тему разговора, но вот сейчас тот самый случай". Как можно узнать о картине мира новой нейросети, если вместо ответов на вопросы она занимается отписками. У западных аналогов таких проблем нет. Это указывает на то, что российским разработчикам ещё предстоит проделать большую работу, чтобы создать действительно полезный общедоступный инструмент.
Примеры ответов ГигаЧата на вопросы:
Назови самых популярных героев советского кино. Топ 10. Формат: имя в фильме (роль), реальное имя, название фильма.
В чём заключается смысл произведений Достоевского?
Приведи цитаты из “Войны и Мира” Толстого, которые указывают на его мировоззренческое непринятие церкви и церковной традиции.
ты сам придумал эти цитаты?
и про бизнес?
Приведи контекст, какой герой и кому говорит эту цитату о бизнесе.
В конкретном контексте похоже этот чат плавает, впрочем как и другие.
Назови основные идеи белых и красных, раскрой сущность их конфликта в начале 20 века.
А сейчас белые на коне?
Павел завязывай рекламировать ИИ.
Дай хоть здесь, на Яп ,возможность самим подумать.
Насмешил.
Отчасти.
Ответ про коня от вражеского Claude AI:
В общем создателям GigaChat есть чему поучиться у западных коллег. Вместо того, чтобы отделываться отписками, лучше стараться объективно ответить на вопрос, подчёркивая положительные стороны того или иного течения.
На сколько важны традиции в развитии общества.
GigaChat:
GPT 3.5:
Claude AI:
В общем мировоззренческая картина не сильно отличается, хотя западные аналоги чуть более радикальны.
Шаблоны это. Традиция прежде всего обряд. Обряд имеет духовное, в пределе религиозное значение. Жертва высшим силам. Без этих жертв в виде исполнения традиций обрядов подношений песен молитв порядка церемоний благополучное бытие народа невозможно. Отсюда же и трансформация традиций обрядов под злобу дня, которая меняет акценты духовных и организационных сил. И результаты меняются. Как пример благополучие растет рождаемость уменьшается. Вес растет, выносливость уменьшается и т.д.
Это вопрос с подковыркой. Традиции на то и традиции, чтобы быть неизменными, противном случае через несколько поколений от них ничего не останется. Все боты высказались за то, что традиции должны трансформироваться под актуальную повестку, что разрушительно для общества.
ИИ программа, с него спросу нет. Но смысл традиций в обществе утерян принципиально. Народная песня изначально жизненно важный обряд, а теперь веселуха. Есть таланты музыканты и певцы, держат планку на интуитиве, а осознано смысл песенного обряда потерян. ПЦ закрепила обряд на старославянском но, и она дает заднюю т.к. для светской власти любой страны церковь вид театра, не более того. Мусульмане при кажущейся ордодоксальности, как пластилин, их религия сотрется первой, слишком практична она. С угасанием обряда, традиции, миру грозит угасание здравого смысла и поведенческих ориентиров. Полная потеря берегов. Теряя землю, теряем берега.
Освети проблему трансгуманизма, какие возможности и опасности она несёт.
GigaChat:
GPT 3.5:
Claude AI:
Здесь GigaChat тоже более сдержан в ответах.
Русская охота. Как российские боевые беспилотники стали одними
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Я бы, Руса, предпочёл импульсную вещь, которая приземляла бы сразу массово этих птичек.