Выплаты на детей от восьми до 16 лет начнутся в мае. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства, обсуждая задачи, которые вчера в ходе совещания определил президент РФ Владимир Путин. Глава государства призвал повышать уровень социальной защиты россиян, учитывая, что новые пакеты западных санкций наносят удар по каждой семье.

«В мае начнём выплаты на детей от восьми до 16 лет, растущих в семьях с невысокими доходами. Они будут начисляться за период с 1 апреля. Нужно настроить систему так, чтобы оперативно учитывать материальное положение таких граждан. И помощь от государства приходила быстрее. Особенно – если родители потеряли работу или возникли какие-то другие трудности», – сказал Мишустин.

Ещё одно поручение Путина касается увеличения размера всех соцвыплат, включая пособия, пенсии, зарплаты в бюджетной сфере, прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

«Прошу Министерство труда и социальной защиты совместно с Министерством финансов представить в правительство параметры такого повышения, – поручил глава Кабмина. – Конечно, это нужно делать в тесном контакте с регионами. Правительство внимательно отслеживает ситуацию в субъектах РФ. Их представители участвуют в заседаниях нашего оперативного штаба, отраслевых комиссий».

Кроме того, президент предоставил своим указом главам российских субъектов дополнительные полномочия, чтобы обеспечить социально-экономическую стабильность на местах. Мишустин призвал учитывать такой подход в контактах регионов с министерствами и ведомствами, координировать работу с субъектами РФ, помогать им в решении текущих вопросов, оказывать любую поддержку.

«Ключевой вопрос – состояние бюджетов в регионах. Нужно оперативно принять меры, чтобы субъекты РФ могли получить отсрочку по уплате бюджетных займов в этом году и кредитную линию в размере 10% от общего объёма доходов для каждого региона. Также президент поручил проработать вопросы дополнительной индексации дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности», – указал премьер.

Он пообещал, что правительство продолжит создавать «как можно более благоприятные условия для бизнеса, снимая административные барьеры», ведь от этого в том числе зависит и то, как быстро будет идти импортозамещение.

«При этом нельзя допустить, чтобы текущие трудности преодолевались просто за счёт повышения цен. Как отметил глава государства, увеличение предложения должно приводить к стабилизации цен. Нужно самым внимательным образом отслеживать динамику стоимости товаров, которые должны быть доступны людям всегда. Среди них, очевидно, – это лекарства, медицинские изделия. В каждой из отраслей есть не менее важная продукция, и цены на неё предстоит постоянно мониторить», – указал Мишустин.

Отдельное внимание Путин в своей речи уделил теме поддержки рынка труда. После санкций многие иностранные компании объявили о приостановке или закрытии бизнеса.

«Главная задача – не допускать, чтобы люди остались без работы. Помочь тем, кто её уже потерял. Для этого прежде всего расширим возможности службы занятости. Соответствующее постановление правительства подписано», – заявил премьер.

По его словам, теперь воспользоваться услугами центров занятости смогут не только безработные граждане, но и те, кто находится под риском увольнения, переведён работодателем на неполный рабочий день или отправлен в неоплачиваемый отпуск.

«В центрах занятости они получат необходимую помощь, в том числе содействие в трудоустройстве, переобучении и открытии собственного дела. Причём всё это – до официального увольнения. Так можно действовать на опережение, быстрее адаптироваться к изменениям рынка», – отметил он.

Мишустин сообщил, что Кабмин направит на поддержку занятости около 40 млрд рублей, чтобы не допустить массовой безработицы. Из них свыше 25,5 млрд рублей будет направлено на создание в российских субъектах временных вакансий для граждан, находящихся под риском увольнения, а также на организацию оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался на бирже труда для поиска нового места. При необходимости воспользоваться такой помощью смогут 400 тыс. человек.

«Более 7 млрд рублей предусмотрим на реализацию региональных программ. Благодаря им сотрудники промышленных предприятий смогут пройти профессиональное обучение или получить дополнительное образование. Это позволит сохранить занятость, если производство будет переориентировано. Новые знания и навыки дадут больше возможностей и при последующем трудоустройстве. Такая мера коснётся 125 тыс. граждан. – рассказал премьер. – Остальные средства – почти 6 млрд рублей – пойдут на гранты некоммерческим организациям для проведения переобучающих курсов. После их окончания ещё не менее 100 тыс. человек получат востребованные навыки и около 75 тыс. смогут открыть своё дело или зарегистрироваться в качестве самозанятых».

Что касается проблем, связанных с кредитованием, глава правительства отметил, что в законодательство будут внесены изменения, которые «позволят реструктуризировать долг, облегчить платежи в период, когда параллельно идёт перенастройка товарных и логистических цепочек». Такую возможность получат представители крупного бизнеса, малые и средние компании, а также граждане – за исключением кредитов по ипотеке, по которым ведётся отдельная работа.

Говоря о предприятиях промышленности и торговли, Мишустин заявил он важности «создать все условия для бесперебойной работы системообразующих организаций, оказавшихся в сложной ситуации».

«Разработана специальная кредитная программа на пополнение оборотного капитала. Это средства, которые компаниям необходимы для основной деятельности, в том числе для закупки сырья и выплаты заработной платы. На её реализацию правительство выделит 40 млрд рублей. Предприятие сможет получить до 10 млрд рублей на один год, и до 30 млрд рублей, если речь идёт о группе компаний», – сказал он.

Сельхозпредприятиям тоже будет оказана поддержка: будет упрощён доступ к займам по льготной ставке. На такие цели выделят свыше 26 млрд рублей. «Средства получат кредитные организации, которые сотрудничают с системообразующим агробизнесом. Займы станут выдаваться на срок до одного года. Их максимальный размер не должен превышать 5 млрд рублей. Взять такие льготные оборотные кредиты можно будет при соблюдении ряда условий, среди которых – сохранение не менее 90% рабочих мест, – рассказал глава Кабмина. – Рассчитываем, что это поможет системообразующим агрокомпаниям привлечь льготные оборотные кредиты на общую сумму порядка 225 млрд рублей. А в целом эта мера обеспечит стабильность функционирования отрасли».

На совещании премьер также сообщил, что «с 00:00 по московскому времени 18 марта снимаются все ограничения на перемещение граждан в рамках Союзного государства России и Белоруссии». Он отметил, что в начале недели говорил об этом со своим белорусским коллегой Романом Головченко, решение согласовано с президентом.

«Свобода передвижения людей важна с точки зрения развития торгово-экономического сотрудничества и гуманитарных контактов между нашими братскими народами. Сегодня это особенно актуально в условиях усиления ограничений со стороны недружественных стран. Убеждён, что укрепление интеграции в Союзном государстве станет лучшим ответом на санкционный прессинг против России и Белоруссии», – заключил Мишустин.

По материалам сайта Кабмина РФ