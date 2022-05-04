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Мишустин заявил о запуске льготной ипотеки для IT-специалистов

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Мишустин заявил о запуске льготной ипотеки для IT-специалистов

Кабмин запускает программу льготной ипотеки для IT-специалистов. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

«По поручению президента [РФ Владимира Путина] правительство принимает меры для поддержки IT-сектора в условиях внешнего давления. Главная задача – создать комфортные условия для работников отрасли. Это касается и решения жилищного вопроса. Мы запускаем программу льготной ипотеки для IT-специалистов. Кредит на покупку квартиры по выгодной ставке – до 5% годовых – смогут оформить сотрудники аккредитованных компаний в сфере информационных технологий. Максимальный размер займа при этом в регионах-миллионниках составит 18 млн рублей, в других 9 млн, – сказал он. – Рассчитываем, что до конца 2024 года будет выдано около 50 тыс. кредитов на общую сумму порядка 240 млрд рублей».

Мишустин поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко «внимательно следить за тем, как реализуется программа». «Всё, что мы пообещали IT-отрасли, мы выполняем», – подчеркнул глава Кабмина.

Согласно проекту постановления правительства, который подготовило Минцифры, ипотеку получат IT-специалисты в возрасте от 22 до 45 лет со средним уровнем зарплаты от 100 тыс. рублей (до вычета НДФЛ) в месяц для регионов, от 150 тыс. рублей (до вычета НДФЛ) для городов-миллионников.

При этом компания, в которой они работают, должна осуществлять деятельность в области информационных технологий, получить аккредитацию и соответствовать условиям для получения налоговых льгот в соответствии с Налоговым кодексом РФ.

На субсидирование льготной ипотеки для IT-сотрудников правительство выделит Минцифры 1,5 млрд рублей из резервного фонда.

На сегодняшнем совещании премьер также сообщил, что правительство направит почти 9 млрд рублей на оснащение отделений медицинской реабилитации в 157 российских клиниках. А в ближайшие три года планируется обновить почти 1,5 тыс. таких отделений и 130 дневных стационаров.

Затрагивался и вопрос о развитии кинематографа. Мишустин напомнил, что «государство делает многое, чтобы российская киноиндустрия стала конкурентоспособной и отвечала требованиям времени».

«В федеральном бюджете на поддержку отрасли в текущем году предусмотрено свыше 9 млрд рублей. Мы в правительстве обсуждали подробно вопросы кинематографии на совещании в декабре, и было принято решение оказать дополнительную помощь. Направим ещё 5,5 млрд рублей на производство национальных фильмов. Таким образом, в текущем году киноиндустрия получит более 14,5 млрд рублей, – сказал он. – Мы рассчитываем, что такие меры позволят запустить в производство десятки новых проектов. Среди них будут полнометражные большие картины для массовой аудитории, для семейного просмотра, неигровое кино, короткометражки. За счёт этих средств будут сняты дебютные работы начинающих режиссёров, которые только заканчивают обучение в вузах. Я уверен, что новые российские картины найдут своего зрителя, в том числе среди молодёжи. Тем более что билеты на отечественные фильмы теперь можно приобретать благодаря и “Пушкинской карте”, что также станет весомой поддержкой для нашей киноиндустрии».

По материалам сайта Кабмина РФ, НТВ, «Интерфакса»

Источник: http://stoletie.ru/lenta/mishustin_zajavil_o_zapuske_lgotnoj_ipoteki_dla_it-specialistov_807.htm
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 16973 15427
    Руса час назад

      Для развития отечественного IT-сектора правительству РФ во главе с Мишустиным надо бы наладить для этой сферы производство комплектующих взамен импортной продукции, в т.ч. из США.

      • 5478 4268
        ИгорьРуса 48 мин. назад

          чубайса из отпуска вернуть пусть доделает черно-белую электронную книгу. Пару ярдов в рублях и все почти заработает на почтали комплектующих.

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