Почему экономические достижения России всячески замалчиваются?

В Тобольске заработал завод «ЗапСибНефтехим». Правда, в эксплуатацию он был введен ещё в 2019 г, а 1 декабря минувшего года президент РФ Владимир Путин в торжественной обстановке запустил его на полную мощность. Значение этого события переоценить трудно. Теперь потребность в импорте полимеров полностью закрыта, Россия впервые стала их экспортировать на мировой рынок. А это продукция с высокой добавленной стоимостью. Более того, с пуском нового завода Тобольск стал одним из мировых центров нефтегазовой химии.

Строительство длилось семь лет. В России был реализован очередной мегапроект. Компания «Сибур» вложила в него 10 млрд руб., государство — 1,75 млрд долларов из Фонда национального благосостояния. Благодаря новому нефтехимическому предприятию Тюменская область совершила рывок в развитии. На одно рабочее место в нефтехимии, как правило, приходятся четыре новых в смежных отраслях. Эффект почувствовали и местные жители. Вложения в городскую инфраструктуру позволили Тобольску в рейтинге Минстроя по качеству жизни с 63 места подняться сразу на 16.

О факте запуска завода сообщили многие российские СМИ. Как обычно, когда информируют население страны о тех мероприятиях, в которых принимает участие президент (или премьер). А если там его нет, то и события в СМИ — тоже нет, вроде как ничего и не было. И уже на следующий после запуска завода день российские издания (печатные, электронные, телевидение) вернулись к накатанным темам: зима, метель, гололед, ДТП, аварии на теплотрассах, борьба с коронавирусом, коллизии в избирательном процессе президента США, без чего, похоже, ТВ России просто не мыслит себя.

Либеральные СМИ (а их в России большинство) на такие «мелочи», как запуск нового производства мирового значения, вообще не отвлекались.

Деятели либеральной ориентации продолжают свое привычное «хоровое пение» об «отсталой» России, «проедающей последние остатки советского наследия», «не способной ничего ни построить, ни произвести», и «авторитарном, репрессивном режиме», который вот-вот «рухнет» под напором западных санкций.

Можно было бы сказать «Пусть себе тешатся», их прогнозы и гроша ломаного не стоят. Но проблема в том, что либералы оседлали информационную сферу и умело пользуются этой «мягкой силой» далеко не в интересах нашей страны.

Культура, СМИ, самые крупные социальные сети — все это, по сути, является вотчиной либералов. А это весьма эффективные инструменты манипулирования общественным сознанием. Именно поэтому Россия с ее достойными делами последних лет, а более правильно — двадцати последних лет, в российском информпространстве не присутствует постоянно, а появляется эпизодически при «надлежащем поводе». Путем замалчивания важных событий манипуляторы вбивают в головы обывателей установку, легитимирующую ложь о России. Практически они проводят ту же пропагандистскую линию на разрушение нашего государства, что СМИ и политики корпоративного Запада.

С помощью «революционных» методик стало возможно убедить народ в том, что он живет плохо, даже если в действительности живет вполне нормально. И наоборот, удерживать настрой на высоком уровне, даже если страна бодро идет к трагическому концу (пример — Украина). Сегодня россияне, основываясь исключительно на своем положительном опыте, могут только догадываться, какие грандиозные изменения происходят в нашей стране, потому что получить из СМИ правдивые, тем более полные сведения о состоянии экономики России крайне сложно. Такие данные, главным образом, можно найти только в специализированных зданиях. Использованную в этой публикации информацию мне пришлось собирать на нескольких десятках сайтов, а она должна быть доступна каждому россиянину. Тем более что у нас реально есть чем гордиться.

Мало кто знает, например, о том, что когда СМИ раздували истерию о «страшных природных катаклизмах», в декабрьской России произошел подлинный технологический прорыв: в воздух поднялся проходящий испытания новый отечественный лайнер МС-21 — впервые с отечественным двигателем ПД-14. Замечу, что стран, производящих подобные авиационные двигатели, в мире меньше, чем стран, способных вывести человека в космос.

Также произошел первый полет нового российского самолета Ил-114-300, который должен стать одним из главных средств, обеспечивающих транспортную связанность регионов страны. Сдан в эксплуатацию первый супертанкер класса Афрамакс российской постройки. Тяжелая ракета «Ангара-А5» совершила второй испытательный пуск, а значит, Россия получает перспективу совершить собственную лунную, а может быть, даже марсианскую программу – только ракеты такого класса обеспечивают доставку на орбиту соответствующей полезной нагрузки. И это далеко не все российские достижения.

Совсем неслучайно Владимир Путин предложил объявить 2021-й Годом науки и технологий: в России на первый план выходит инновационная экономика.

Первое место здесь стоит отдать, несомненно, российской вакцине против нового коронавируса «Спутник V». Вакцина экстренно разработана всего за несколько месяцев, но это стало результатом огромной работы предыдущих лет в Центре им. Гамалеи. На подходе ещё несколько вакцин против COVID-19 других российских научных центров.

Вместе с тем некоторые российские компании благодаря развитию технологий уже смогли захватить практически весь свободный рынок. «Техниниколь», к слову, поставляет свою продукцию в 95 стран мира. Это — каменная вата, гибкая черепица, гидроизоляционные материалы, полимерные мембраны, мастики, монтажная пена и еще много разных наименований продукции. Есть и другие известные за пределами России имена, например, производители керамики «Керама Марацци», «Италон», «Этима», «Фрилайт», и т.д. Из России активно экспортируют даже строительное стекло, ещё в 2017 г. его экспорт многократно превысил импорт.

Вообще в минувшем году, несмотря на ущерб от пандемии коронавируса, российским властям удалось не только удержать экономику от резкого спада, но и создать большой задел на будущее. Запущено более 10 000 инфраструктурных проектов. Вы только вдумайтесь в эту гигантскую цифру! Естественно, все проекты даже перечислить невозможно, но вот для примера один из крупнейших — федеральная трасса «Таврида». 250 км новейшей дороги, соединившей Керчь с Симферополем и Севастополем. Пропускная способность — до 40 тыс. автомобилей в сутки.

Символическое совпадение: такая же пропускная способность и у Крымского моста. «Наши» либералы что-то о нем «подзабыли», а сколько грязи вылили они на эту поистине животворную для Крыма артерию во время её строительства. Но как только мост был полностью введен в действие в декабре 2019 г., о нем и вспоминать перестали.

А ведь это был первый мега-проект после возвращения Крыма в состав России 18 марта 2014 г. и обрушившихся на нас западных санкций. Проект обошелся нашей стране в 227,9 млрд руб. Только за время новогодних каникул по мосту за сутки в среднем проезжало больше 10 тыс. автомобилей. А всего с момента открытия — более 13 млн автомобилей. Пропускная способность моста предусматривает 12 грузовых пар поездов в сутки, что позволяет перевозить 13 млн тонн грузов в год (работа для крымских портов). И, пожалуй, главное: гарантийный срок работы Крымского моста — 100 лет.

Необходимо сказать, что в стране заработала рассчитанная на 10 лет программа модернизации пассажирского транспорта. На нее будет потрачено более пяти триллионов рублей. В эти дни Россия начала крупнейший за последние 30 лет инфраструктурный проект — строительство скоростной автомагистрали М12 «Москва — Казань». Ввести дорогу в эксплуатацию планируется уже в 2024 г. «Трасса обеспечит скоростное, безостановочное автомобильное сообщение между четырьмя из восьми крупнейших агломераций России — Московской, Самаро-Тольяттинской, Нижегородской и Казанской, придав регионам импульс к ускоренному развитию», — заявил премьер Михаил Мишустин.

Кстати, наши недоброжелатели часто говорят, что в России не только ужасные дороги, но она не производят и своих машин, в ходу только импортные. Это — неправда. Российское автопроизводство — не только АвтоВАЗ с его «Грантой» и «Вестой», и не только УАЗ с его «Буханкой», которая так популярна на Западе.

Уже более 90% новых автомобилей, которые продаются в России, внутри страны и производятся. А внедорожник УАЗ «Патриот» и мотоцикл Ural пользуются неплохим спросом даже в такой автомобильной державе, как США.

Но автомобилями дело не ограничивается. Речь, в конечном итоге, идет о пространственном развитии России — от Калининграда до Владивостока (не от Лиссабона!).

В России производят магистральные и пассажирские локомотивы, электропоезда, вагоны, вспомогательные агрегаты. Таким образом, наша железнодорожная техника вся российского производства (разве что кроме части составов «Сапсанов», которые были куплены у Siemens), и многое из этого идет на экспорт.

И есть ещё 20 заводов-гигантов, которые возводятся буквально сейчас. Например, Лукойл планирует построить газохимический комплекс в Буденновске, Роснефть прорабатывает гигантский проект Восточного нефтехимического комплекса на 1.5 трлн рублей и т.д. Инвестиции лишь в эти 20 заводов составляют 6,5 трлн рублей! И это не бюджетные деньги. Это деньги компаний, которые строят эти заводы, по большей части деньги, которые получены в результате экспорта нефти и газа, они не уходят в офшоры, не тратятся, как твердят либералы, на яхты топ-менеджеров, а идут на строительство заводов по переработке. А каждый такой проект тянет за собой десятки других поменьше — по производству оборудования, стройматериалов, различных расходных материалов. Это ещё и дороги, энергетические мощности, это больницы, детские сады, школы, спортивные комплексы в новых микрорайонах. Но важно другое, все эти проекты, каждый завод — это долгосрочная стратегия развития нашей страны, переход от экспорта сырых углеводородов к их переработке внутри страны, расширение места России на мировом рынке продуктов глубокой переработки.

Напомню такую деталь. В 1999 г. наша страна просила у США прислать «немного еды», на прилавках лежали напичканные антибиотиками «ножки Буша», а сегодня мы сами экспортируем мясо.

При этом обеспечив его потребление на верхней границе нормы ВОЗ. То есть больше мяса, чем едят россияне, есть уже просто вредно. Понимаете?

Но и это далеко не все. На протяжении последних лет Россия входит в ТОП-10 стран-экспортеров таких зерновых культур, как пшеница, ячмень, кукуруза, рожь, овес. При этом наибольшие успехи достигнуты в поставках пшеницы. «За последнее десятилетие Россия увеличила экспорт пшеницы более чем в два раза, тогда как мировой рынок вырос только на треть. Доля страны на мировом рынке за это время практически удвоилась», — сказал ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Денис Терновский. В мире потенциал российского сельского хозяйства заслуживает все большее признание. Так же, как и военно-промышленного комплекса России.

Наш ВПК остается одним из самых конкурентоспособных в российской экономике, сохранив по ряду направлений хороший задел ещё со времен СССР. Российская военная техника и вооружения (особенно авиатехника и системы ПВО) по-прежнему пользуются большим спросом в мире. А в самом ВПК внутри страны трудится примерно два миллиона человек.

В России завершилась масштабная программа перевооружения армии. К концу 2020 г. долю современных образцов вооружений, военной и специальной техники в Вооруженных силах РФ удалось довести до 70%, как и планировалось. По этому показателю мы обходим многие армии мира. И не только по этому: Россия обладает триадой гиперзвукового оружия — воздушного, наземного и морского старта. Сегодня именно эта триада удерживает мир от третьей мировой войны, которая может стать и последней…

Как говорил старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин, если сравнить положение России сейчас и ее состояние перед тем, как Владимир Путин занял ведущие позиции в системе власти, то можно увидеть две разные страны. «В начале правления Путина это была слабая, неуверенная в себе, бедная, дезориентированная страна. Страна, раздираемая все более серьезными внутренними противоречиями, с низким уровнем благосостояния граждан, с огромной бедностью, с увеличивающейся социальной несправедливостью. Страна, на будущем которой основные мировые игроки — одни молчаливо, другие говоря об этом публично, — поставили крест. Сейчас все изменилось качественным образом», — заявил он.

Но рассказ о том, что производится в России, не будет полным хотя бы без упоминания о самых простых бытовых вещах. По большому счету, у нас производится все — от ядерного реактора до кухонной техники. Например, большая часть мебели в любой квартире или доме российского производства. Более того, она чаще всего сделана из российской ДСП, с российский фурнитурой и российскими тканями. Двери тоже будут российскими. Большая часть кухонной утвари тоже, скорее всего, произведена в России. Весь кухонный пластик, электрика (но не электроника), всевозможные предметы быта и отделка дома — чаще всего, тоже российского производства. Сантехника в ванной комнате, вероятно, сделана в России, как и бытовая химия. Все это чаще всего выгоднее производить внутри страны, даже если стиральный порошок или средство для мытья посуды будут от иностранного бренда. Инженерные системы в доме — водопровод, канализация, газо- и электроснабжение построены из российских компонентов, как и установленные в многоэтажках лифты (кроме лифтов премиум-класса). Если выйти из дома и проехаться на общественном транспорте, он тоже будет российского производства — автобусы, троллейбусы, трамваи (даже если компоненты импортные, сборка все равно российская). Таким образом, найти вокруг себя что-то, что от начала и до конца произведено в России, совсем не сложно.

Сегодня уже можно сказать, что российская экономика с честью выдержала испытание коронавирусом и карантином. По ряду важных параметров минувший год Россия прошла с меньшими потерями, чем экономики ведущих западных государств, особенно США.

Госдолг России, который и так находится на низком уровне — 70 млрд долларов, сократился ещё сильнее (минус 10 млрд). Россия берет меньше денег в долг, но исправно обслуживает старые обязательства. И в ЕС, и в США размер госдолга достиг размера их экономик и в будущем продолжит расти, согласно заявлениям европейского и американского Центробанков. Так, госдолг США составляет рекордные 27 трлн долларов и каждую минуту увеличивается примерно на 2 млн долларов. Если разделить весь долг между гражданами США, то каждый американец будет должен более 50 тыс. долларов.

В этот кризисный год международные резервы России не упали, а увеличились: если в начале года они были 554,4 млрд долларов, то на 4 декабря достигли 587,7 млрд долларов. Вырос и Фонд национального благосостояния — до 13,5 трлн рублей с 7,7 трлн рублей на начало 2020 г. в рублевом эквиваленте. Ключевыми антикризисными мерами властей стали: прямые выплаты семьям с детьми и субсидии пострадавшим отраслям экономики, кредитные каникулы, гранты и льготные займы предприятиям на выплату зарплат сотрудникам, а также налоговые отсрочки и послабления для компаний и предпринимателей. Одновременно государство запустило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых и программу кешбэка за поездки по России для поддержки туризма. «В целом направили на поддержку граждан и промышленности, на борьбу с пандемией 4,6 трлн рублей. Для нас это беспрецедентные деньги, это 4,5% ВВП страны», — говорил В. Путин.

Президент заявил также о большей устойчивости российской экономики по сравнению с западными странами. Так, по данным Росстата на середину декабря, индекс российского промпроизводства составил 97,0%, что соответствует падению на –3,0%. Главным образом это произошло из-за сокращения добычи нефти в рамках весеннего соглашения ОПЕК+. «Это меньше, чем практически во всех ведущих странах Европы. Меньше, чем в США», — сказал В. Путин. В некоторых странах ЕС, напомнил он, падение экономики по итогам 2020 г., по прогнозам, составит около 9%. Причем российская экономика уже практически стабилизировалась.

И главное. В числе проведенных преобразований нельзя не выделить реформы в социальной сфере. Россия действительно стала социальным государством.

очевидно, что именно в социальной сфере осталось больше всего проблем. Корнями они уходят в горбачевско-ельцинские годы (либералы об этом ни гу-гу!). Государство постоянно работает над их решением. Так, используя накопленный, прежде всего, в период пандемии задел, в России стало возможным увеличить с 1 января размер минимального размера оплаты труда (МРОТ) — он составит 12 792 руб. Также вырастет до 11 653 руб. в месяц прожиточный минимум (для пенсионеров – 10 022 руб.). С 2021 г. соотношение МРОТ и медианной (средней) заработной платы устанавливается на уровне 42%, а соотношение прожиточного минимума и медианного среднедушевого дохода за прошлый год — в размере 44,2%. В начале года традиционно индексируются пенсии неработающих россиян. Они увеличиваются на 6,3% — это примерно в полтора раза превысит размер инфляции за 2020 г. Средний размер выплаты, по данным Пенсионного фонда, составит 17443 руб. в месяц.

Конечно, это мало, но еще десять лет тому назад средняя пенсия была 7476,3 руб. Но от либералов только и слышишь: «Этого мало, дайте нам, дайте! ». Да, конечно, надо было бы «дать» больше, а тарифы, скажем, ЖКХ снизить, но для этого пока нет достаточных средств. Притом что работы достаточно. Но рабочих рук не хватает. А вы, господа либералы, сами потрудиться на благо Отечества не пробовали, стоя за станком, вкалывая на стройке, в поле — словом, там, где создаются реальные богатства страны? А ведь кто-то всех нас (вас!) кормит-поит, одевает: в магазинах всего в достатке. Но назовите хотя бы одного либерала-шахтера или либералку-доярку, и я сниму перед вами шляпу. Но в ответ — красноречивая тишина?..

Между тем сегодняшняя Россия — это огромная стройка. Любой здравомыслящий человек просто не может не заметить тех грандиозных изменений, который происходят в стране прямо на наших глазах. Научный сотрудник Института общественных наук РАНХиГС Сергей Беспалов отмечает: «В нулевых годах десятки миллионов россиян были буквально вытащены из нищеты. Многие экономисты критиковали Путина за то, что у нас темпы роста зарплат в бюджетной сфере и пенсий существенно превышали темпы экономического роста, темпы роста производительности труда. С точки зрения экономической теории, это действительно непорядок, но, учитывая, в каком бедственном положении находилось большинство населения страны к началу государственной деятельности Путина, это было в высшей степени оправдано. Уровень жизни был действительно повышен, многие перестали быть реально нищими, в нулевых годах реально вырос российский средний класс — это безусловное достижение Путина».

В конце декабря аналитики Bloomberg поставили Россию на вторую строчку в рейтинге развивающихся стран с хорошими экономическими перспективами. У России отметили надежный бюджетный профиль и хорошую инвестиционную позицию — 30% к ВВП. Кроме того, минимальный госдолг — 14% ВВП. Аналитики указали и на недооценнный рубль — национальная валюта обладает большим потенциалом укрепления. Вместе с Польшей и Мексикой Россия вошла в тройку стран, где большинство инвесторов не ожидает роста инфляции в следующем году.

Всего в рейтинге семнадцать строчек. На последнем месте — Китай. Хотя, по прогнозам, КНР избежит рецессии в 2020-м — единственная среди крупнейших экономик. Ожидается прирост 2,3%. Однако, указывают аналитики, картину портят высокая долговая нагрузка и скромные валютные резервы.

Возглавил список Таиланд — благодаря внушительным резервам и хорошей инвестиционной позиции (разнице между внешними финансовыми активами и обязательствами страны) — 8% ВВП. При этом в Таиланде почти нет карантинных ограничений.

Как видим, у России есть будущее. Но вряд ли об этом скажет российский либерал. Западные СМИ и западные деятели тоже скорее удавятся, чем признают экономические успехи России, даже если о них заявляет близкий им по духу Bloomberg.

И на то есть фундаментальная причина. Ее определил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью RT. По словам Лаврова, осознание Западом того, что Россия является самостоятельной державой, для которой на первом месте всегда будут свои национальные интересы, — главное достижение российской внешней политики за последние 15 лет. Он также добавил, что западные страны пытаются лишить Россию права «самостоятельно определять свое будущее» и продвигают сценарии по смене режима. «Это уже почти не скрывается никем», — отметил Лавров. Отсюда и та стена умолчания, которую создают вокруг и внутри России наши «партнеры» в тандеме с «пятой колонной». Разрушить эту стену умолчания — одна из задач первостепенной важности, если мы настроены иметь сильное, самостоятельное государство. Только вот вопрос: а кто этим будет заниматься? И будет ли заниматься вообще?