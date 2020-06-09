Новости Украины и Новороссии 09 июня 2020
- 09:37 Остановить преступление против шахтёров ЛНР и ДНР. Преступников под суд! М.В.Попов. 08.06.2020..
- 09:06 Зеленский заявил, что хотел заразиться коронавирусом и закрыться на Банковой.
- 08:30 Суд в Гааге приобщил к делу MH17 интервью Стрелкова для Гордона.
- 05:30 Истребитель у «Боинга» MH17: обнародованы новые свидетельства очевидцев крушения (ВИДЕО).
- 01:30 Перехваченные СБУ переговоры: разоблачение фейка от псевдорасследователей трагедии МН17 (ВИДЕО).
- Вчера 19:00 Прокуратура Нидерландов назвала версии гибели Boeing MH17 на Донбассе.
- Вчера 17:37 Кто голосует за Кличко, новая столица Харьков и каловые активисты.
- Вчера 15:16 Просто – о Будапешском меморандуме и минском формате.
Остановить преступление против шахтёров ЛНР и ДНР. Преступников под суд! М.В.Попов. 08.06.2020.
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Зеленский заявил, что хотел заразиться коронавирусом и закрыться на Банковой
Владимир Зеленский заявил, что хотел заразиться COVID-19, чтобы показать украинцам реальность угрозы.
Он считает, что случись такое с президентом и все мгновенно поняли бы величину угрозы.
«Я хотел на себе пройти этот этап. Чтобы людям было легче. Я предложил нашим: „Давайте, я заболею, сразу меня изолируем на Банковой. И проживу это нормально”. Чтобы люди понимали — это страшно, ты можешь заболеть, тебе плохо. И я через себя это пропущу, покажу», — цитирует бывшего актёра «Украинская правда».
Впрочем, по словам президента, в итоге от такой идеи решили отказаться. Хоть он сам и не боится заразиться, но «это был бы перебор».
Также, Зеленский сказал журналистам, его не простила бы семья: «Сказали бы, что я сумасшедший. И, в принципе, были бы правы».
Напомним, на прошлой неделе Владимир Зеленский призвал украинцев носить маски и соблюдать дистанцию, а сам при этом на глазах у главного санврача Украины пил кофе без маски в ещё пока закрытом по закону ресторане.
Среди глав государств, которые перенесли или переносят «корону», премьер-министр Армении Никол Пашинян, глава правительсва Великобритании Борис Джонсон, президент Бразилии Жаир Болсонару. В России COVID-19 добрался до главы пресс-службы Кремля Дмитрия Пескова и премьера Михаила Мишустина.
Читайте также: «Гудбай, Америка!» — Российское ТВ жёстко поддело США
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Суд в Гааге приобщил к делу MH17 интервью Стрелкова для Гордона
Вчера, 8 июня, в Гааге начался второй этап судебных заседаний по делу катастрофы Boeing MH17 на Донбассе в 2014 году.
Как сообщала «Русская Весна», сторона обвинения (прокуратура Нидерландов — прим. РВ) уже сообщила судьям о том, какие версии трагедии она рассматривала. Среди них — взрыв на борту лайнера, атака военного самолета, использование различных зенитных ракетных установок (ЗРК), включая «Бук».
Объем дела вырос, превысив на данный момент 40 000 страниц.
Судья-председатель Хендрик Стинхейс в ходе заседания заявил, что к материалам судебного расследования будет приобщено и недавнее «интервью Игоря Гиркина (Стрелкова) украинскому журналисту Дмитрию Гордону», как передает немецкое информагенство Deutsche Welle.
Напомним, сам Гордон после неоднозначной реакции на это интервью, заявил о том, что все проходило в рамках спецоперации СБУ, а сами «флешки с материалами этих интервью находятся в Гааге».
В целом на вчерашнем заседании о России практически не вспоминали. Среди прочего, представитель обвинения прокурор Деди Вои-А-Цой сказала, что «Россия играла и играет важную роль» в событиях на Донбассе, описав эти события как «вооруженный конфликт между украинской армией и несколькими вооруженными группами».
При этом Вои-А-Цой сказала, что обвинение использует обобщающий термин «сепаратисты», хотя, по ее словам, многие из этих групп «не были гражданами Украины, которые хотели отделиться, а были гражданами России, приехавшими на Украину воевать».
Читайте также: Истребитель у «Боинга» MH17: обнародованы новые свидетельства очевидцев крушения (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Истребитель у «Боинга» MH17: обнародованы новые свидетельства очевидцев крушения (ВИДЕО)
В деле малайзийского «Боинга», следовавшего рейсом МН17, появились новые подробности.
Международная платформы для независимых журналистов Bonanza Media обнародовала новые свидетельства очевидцев трагедии самолета, упавшего на Донбассе. Слова этих людей опровергают официальную версию следствия о том, что «Боинг» сбили «Буком», и подогревают другую версию, отвергнутую еще в самом начале следствия.
По словам комментаторов, лайнер могли атаковать «тайные» истребители — пару людей видели их собственными глазами.
Версия об украинских истребителях, «случайно» сбивших малайзийский «Боинг», действительно существовала. Но ее практически сразу исключили из категории наиболее вероятных, но не потому, что она не могла быть правдой, а потому, что была неудобна киевскому режиму.
Ходят слухи, что украинские специалисты, которые первыми прибыли на место трагедии, успели подчистить важные улики, чтобы вина за гибель самолета не легла на Киев.
Именно по этой причине следствие уперлось в версию «Бука» и больше не желает видеть правду. А, между тем, версия о двух украинских истребителях становится все более реальной.
Так, слова очевидцев привели основатели Bonanza Media Макс ван дер Верфф и Яна Ерлашина. Они передали журналистам все имеющиеся у них сведения. По словам свидетелей, в момент трагедии они отчетливо слышали несколько хлопков в небе, и, как минимум, пятеро украинцев видели собственными глазами хотя бы один истребитель. Многие были удивлены, когда услышали по телевизору о том, что «Боинг» сбили «Буком».
«Видел один, точно видел. Второй — как бы слышно было звук, но непонятно, где он был. Раз, и всё затихло», — поделился один из очевидцев по имени Борис.
Лишь через пару минут у него над головой раздался мощный хлопок.
«Увидел след — от чего, не знаю. Он был как бы горизонтально».
Еще через мгновение Борис увидел падение самолета.
«Самолёт падал из облаков, „как листья с дерева“».
В сюжете приводится рассказ другого свидетеля, по имени Геннадий, которого репортёры смогли опросить в начале 2020 года.
«Попала ракета, маленькая какая-то, взорвалась, снизу в него, и квадратное что-то полетело… саму ракету я не видел, я след видел, с земли след пошёл», — пояснил очевидец.
Читайте также: Резня под Киевом: убийцу не брали в психбольницу, потому что у родных не было денег (ФОТО, ВИДЕО)
Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Перехваченные СБУ переговоры: разоблачение фейка от псевдорасследователей трагедии МН17 (ВИДЕО)
Международные расследовательские группы Bellingcat и The Insider подготовили не один фейк в отношении расследования трагедии МН17.
На YouTube-канале «Департамент Пропаганды» был опубликован видеоролик, в котором раскрываются детали подготовки лживой информации о якобы перехваченных СБУ переговорах генерал-лейтенанта пограничной службы ФСБ России Андрея Ивановича Бурлака и инспектора Центрального военного округа Николая Ткачёва.
Западные специалисты — немецкий эксперт Норман Риттер и следователь по цифровой экспертизе малайзийской фирмы OG IT Forensic Services Акаш Розен — проанализировали представленную запись. В фильме голландского режиссёра Макса ван дер Верффа они подтвердили поддельность этой аудиозаписи.
Напомним, 8 июня начался второй блок слушаний по делу крушения «Боинга» малайзийских авиалиний на Донбассе, которые начались 9 марта в Окружном суде Гааги. Отметим, что ещё в марте, после открытия слушаний, Россия обвинила следствие по «Боингу» MH17 в предвзятости и игнорировании данных.
Читайте также: Сирия: боевики насилуют и убивают юных девушек (ФОТО 18+)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Прокуратура Нидерландов назвала версии гибели Boeing MH17 на Донбассе
Прокуратура Нидерландов озвучила все версии крушения Boeing MH17 на Донбассе летом 2014 года, которые следователи изучали в процессе расследования. Среди них — взрыв на борту, атака военного самолета, использование различных зенитных ракетных установок (ЗРК), включая «Бук».
Об этом заявила прокурор Деди Вои-А-Цой во время слушаний в суде.
Гособвинитель уточнила, что прокуратура также провела расследование о возможном месте запуска ракеты ЗРК «Бук» и не исключает, что она могла принадлежать как России, так и Украине. Итоговые выводы будут представлены судьям. При этом следствие расскажет и о методах выявления подозреваемых. Вся презентация прокуратуры займет несколько дней, после чего суд примет решение о возможности перехода к рассмотрению по существу.
Напомним, Boeing 777, совершавший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года около Тореза на территории ДНР. Тогда погибли 298 человек, которые находились на борту (среди них граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).
В понедельник, 8 июня, в окружном суде Гааги возобновился суд по делу о сбитом малайзийском Boeing МН17. В рамках очередной сессии, которая продлится до 3 июля, прокуратура презентует результаты проведенного уголовного расследования.
Читайте также: В «деле Скрипалей» появились новые подробности: MI6 нервно курит в сторонке
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Кто голосует за Кличко, новая столица Харьков и каловые активисты
Покупай наш мерч: http://merch.sharij.com.ua
Развивайся на образовательной платформе ЯШАРЮ: https://yasharu.com
Вступай в Sharij Team: https://sharij.com.ua/vacancy
Наш сайт: http://sharij.com.ua
Наши соцсети:
https://t.me/sharij2019
https://www.facebook.com/sharij2019
https://www.instagram.com/sharij2019
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Просто – о Будапешском меморандуме и минском формате
Почему нашу территориальную целостность не защищают, ведь обещали?
К оглавлению | Источник: www.youtube.com