Новости Украины и Новороссии 09 июня 2020

Владимир Зеленский заявил, что хотел заразиться COVID-19, чтобы показать украинцам реальность угрозы.

Он считает, что случись такое с президентом и все мгновенно поняли бы величину угрозы.

«Я хотел на себе пройти этот этап. Чтобы людям было легче. Я предложил нашим: „Давайте, я заболею, сразу меня изолируем на Банковой. И проживу это нормально”. Чтобы люди понимали — это страшно, ты можешь заболеть, тебе плохо. И я через себя это пропущу, покажу», — цитирует бывшего актёра «Украинская правда».

Впрочем, по словам президента, в итоге от такой идеи решили отказаться. Хоть он сам и не боится заразиться, но «это был бы перебор».

Также, Зеленский сказал журналистам, его не простила бы семья: «Сказали бы, что я сумасшедший. И, в принципе, были бы правы».

Напомним, на прошлой неделе Владимир Зеленский призвал украинцев носить маски и соблюдать дистанцию, а сам при этом на глазах у главного санврача Украины пил кофе без маски в ещё пока закрытом по закону ресторане.

Среди глав государств, которые перенесли или переносят «корону», премьер-министр Армении Никол Пашинян, глава правительсва Великобритании Борис Джонсон, президент Бразилии Жаир Болсонару. В России COVID-19 добрался до главы пресс-службы Кремля Дмитрия Пескова и премьера Михаила Мишустина.

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