Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил в Госдуме с отчетом о работе, проделанной правительством в 2023 году. Он сообщил о строительстве в России в 2023 году рекордных объемов жилья, дорог и аэропортов и о взаимодействии с дружественными странами.

Правительство приняло меры в области благосостояния россиян, «народосбережения» и развития инфраструктуры, технологического и финансового суверенитета, а также внешнеэкономического взаимодействия с дружественными странами, заявил премьер-министр в ходе отчета в Госдуме о деятельности кабмина по итогам 2023 года.

По словам Мишустина, правительство принимает системные меры по борьбе с бедностью и неравенством. «Проиндексировали пенсии, выплаты и пособия. В прошлом году с учетом плановой, а также дополнительно проведенной годом ранее индексации увеличение страховых пенсий в общей сложности составило 15%. Повысили их и на 2024 год», – сказал он.

По поручению президента России Владимира Путина минимальный размер оплаты труда (МРОТ), от которого «зависят зарплаты миллионов работников», увеличивается быстрее инфляции, заявил премьер. По состоянию на 2024 год рост МРОТ составил более 18%.

Мишустин отметил, что на увеличение зарплат бюджетников в 2023 году направили порядка 190 млрд руб. «Такое решение затронуло свыше 5 млн бюджетников», – сказал премьер. Помимо прочего, из Федерального фонда ОМС было выделено более 30 млрд руб. на повышение зарплат медицинских работников.

Глава кабмина рассказал о запуске модернизации службы занятости в качестве создания дополнительных возможностей для трудоустройства людей с разными профессиональными навыками. По его словам, в России открыли более 400 современных кадровых центров.

Благодаря программе стимулирования найма в 2023 году трудоустроились 50 тыс. человек, сказал Мишустин. Он отметил, что заключить социальный контракт могут и те, кто оказался в сложной ситуации. С помощью этой инициативы можно получить помощь с открытием собственного дела, переквалификацией или ведением подсобного хозяйства. По итогам прошлого года социальный контракт подписали около 700 тыс. человек, 75% из них существенно улучшили свои доходы, заявил премьер.

Мишустин рассказал о развитии целостной системы поддержки семей с детьми. «С января 2023 года мы запустили единое пособие, которое предоставляется каждый месяц, исходя из положения конкретной семьи. Оно было назначено почти на 11 млн детей. И примерно 400 тыс. будущих мам», – заявил глава кабмина.

Родители также получают ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет, которое, по словам Мишустина, выросло «практически наполовину» – до 50 тыс. руб. Размер максимального пособия по беременности и родам увеличился до 565 тыс. руб., а материнский капитал на первенца превысил 630 тыс. руб., на второго ребенка – 830 тыс. руб.

В целях упрощения получения государственных услуг кабмин перевел в формат «Социального казначейства» 42 меры соцзащиты, которыми могут воспользоваться почти 23 млн человек, сказал Мишустин.

Премьер отметил рост ожидаемой продолжительности жизни по итогам 2023 года до почти 73,5 года, что «ни разу ни фиксировалось в истории Советского Союза и современной России».

Также, по его словам, за последние три года создано и реконструировано свыше 3,5 тыс. объектов оказания первичной медицинской помощи, закуплено 147 тыс. единиц оборудования и около 5 тыс. машин скорой помощи. В рамках национального проекта «Здравоохранение» переоснастили 600 региональных сосудистых центров и 200 медорганизаций для пациентов с онкологией, сообщил Мишустин. По итогам 2023 года благодаря расширению программы диспансеризации ее прошел каждый второй россиянин, добавил он.

Год назад кабмин установил специальные социальные выплаты медикам, их получили около 1 млн специалистов, сказал глава кабмина. С марта 2024 года надбавки были увеличены. По словам Мишустина, теперь врачи в сельской местности, районных центрах и малых городах будут дополнительно получать 50 тыс. руб., средний медперсонал – 30 тыс. руб., в крупных населенных пунктах поддержка составит 29 тыс. и 30 тыс. руб. соответственно.

В программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в 2023 году приняли участие более 6,5 тыс. медиков, обе инициативы продлили до 2030 года. Благодаря строительству и обновлению дошкольных учреждений они могут принять на 157 тыс. детей больше, чем четыре года назад, сказал Мишустин.

В рамках программы капитального ремонта общеобразовательных организаций привели в порядок более 4 тыс. зданий, в регионы также поставили почти 3 тыс. школьных автобусов в 2023 году. Он добавил, что «Пушкинскую карту» получили более 10 млн человек, куплено свыше 64 млн билетов на культурные мероприятия.

Мишустин сообщил, что в 2023 году было возведено более 110 млн кв. м жилья, что стало рекордным показателем за историю России. По его словам, условия проживания улучшили почти 4,5 млн семей.

В стране запустили программу по обновлению системы ЖКХ, которая рассчитана на пять лет. Около 53% региональных дорог и около 70% опорных привели в соответствие с нормативами на конец 2023 года, сказал премьер.

«По всей стране создано и отремонтировано более 31 тыс. км шоссе. Открыли движение на скоростной трассе М-12 «Восток» от Москвы до Казани. Важнейший проект. Это и новые рабочие места, и качество жизни людей. Дальше будем развивать такой маршрут, как и многие другие», – добавил Мишустин.

По его словам, за 2023 год были реконструированы и введены в эксплуатацию взлетно-посадочные полосы в девяти городах. В ближайшие шесть лет планируется обновить не менее 75 аэропортов, на эти цели будет направлено 250 млрд руб. Также за прошлый год в российские субъекты поставили около 5 тыс. автобусов, троллейбусов, трамваев и электробусов.

Мишустин рассказал, что кабмин запустил десять инициатив по развитию сквозных технологий и завершает формирование крупных проектов для организации выпуска значимых видов наукоемких изделий. Речь идет в том числе о компонентах микроэлектроники, «умных» станках», газовых турбинах и медицинском оборудовании. Объем финансирования этих проектов составил порядка 137 млрд руб.

Премьер-министр отметил важность работы всех платежей внутри страны, несмотря на давление извне. «Запад делает все возможное, чтобы ограничить российской экономике доступ к международной расчетно-платежной инфраструктуре и мировым финансам, сдержать развитие России. Банк России работает над решением этой проблемы», – сказал он.

По его словам, кабмин оказывает всестороннюю поддержку для защиты торговых и инвестиционных операций российских компаний. Мишустин назвал важным пресечение попытки западных стран организовать блокаду внешней торговли России. По его словам, товарооборот с дружественными странами превысил $548 млрд и сопоставим с объемом торговли России со всем миром четыре года назад ($568 млрд).

Кабмин утвердил Стратегию внешнеэкономической деятельности до 2030 года. По словам Мишустина, совокупный реальный валовый внутренний продукт Евразийского экономического союза в 2023 году вырос на 3,8%. Товарооборот России с участниками Содружества Независимых Государств за прошлый год вырос почти на 6%, добавил премьер.

Спикер ГД Вячеслав Володин отчитал тех, кто покинул зал во время отчета правительства, а также пошутил, что ушедшие могут не переизбираться.

По материалам РБК, РИА Новости, ТАСС

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Правительство РФ приняло меры по повышению благосостояния россиян, развитию инфраструктуры, технологическому и финансовому суверенитету, а также укреплению сотрудничества с дружественными странами.

2. Были проиндексированы пенсии, выплаты и пособия, увеличен МРОТ, повышены зарплаты бюджетников и медицинских работников.

3. Запущены программы поддержки семей с детьми, увеличены материнский капитал и пособия по беременности и родам.

4. Отмечен рост продолжительности жизни до рекордных 73,5 лет, модернизация первичной медицинской помощи и онкологических центров.

5. Достигнуты рекордные объемы строительства жилья (110 млн кв.м), дорог (31 тыс. км) и аэропортов.

6. Реализуются инициативы по развитию сквозных технологий и выпуску наукоемкой продукции.

7. Обеспечивается защита торговых и инвестиционных операций российских компаний, растет товарооборот с дружественными странами.

Вывод: В 2023 году правительство РФ сосредоточило усилия на повышении уровня жизни граждан, развитии социальной сферы и инфраструктуры, технологической независимости и укреплении экономических связей с дружественными государствами в условиях санкционного давления.