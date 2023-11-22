Премьер-министр Михаил Мишустин провёл стратегическую сессию по формированию национального проекта «Экономика данных»

Глава правительства напомнил слова президента РФ Владимира Путина, который поручил перевести экономику, социальную сферу, органы власти на качественно новые принципы работы.

«Внедрить управление на основе больших данных, что расширит возможности целых секторов, позволит запускать удобные и эффективные сервисы для наших граждан и бизнеса, – отметил Мишустин. – Сегодня уже создана инфраструктура цифровой экономики. Развиваются электронные экосистемы, онлайн-платформы. К интернету подключено большинство социально значимых объектов. Построены магистральные оптические линии связи от Калининграда до Чукотки. Поддерживаем также и ИТ-компании, предоставляя льготы, гранты. Особое внимание уделяется обучению кадров. Специалисты, способные выпускать передовые программные продукты, сейчас крайне востребованы практически во всех отраслях нашей экономики».

Глава Кабмина сообщил, что при государственной поддержке будут создаваться современные и надёжные решения для обработки и хранения данных, в том числе национальные облачные платформы. Мишустин подчеркнул, что это должны быть именно отечественные продукты, которые способны поддерживать бесперебойную работу органов власти, предприятий, операторов связи.

«Немаловажным остаётся вопрос безопасности в информационной сфере. С учётом роста кибератак нужно предусмотреть усиление мер по укреплению защищённости национальной цифровой и критической инфраструктуры, применять передовые разработки в области квантовых вычислений и, конечно, продолжать внедрение систем, связанных с искусственным интеллектом, электронных платформ, в том числе в государственном управлении, для того чтобы люди и бизнес могли пользоваться сервисами в комфортном формате, не переживая за сохранность своих персональных данных», – сказал он.

В свою очередь, вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил о планах по поддержке российских IT-стартапов и подготовке специалистов в этой сфере.

«До 30-го года будет поддержано не менее 1000 IT-стартапов, создано порядка 2000 инновационных решений продуктов, а также подготовлено 850 000 специалистов в сфере высоких технологий. А скорость работы госсервисов вырастет на 25%, люди смогут быстро и качественно получать услуги буквально в одно касание», – сказал он.

На сегодняшней сессии были подтверждены основные цели – достижение технологического суверенитета России и продвижение собственных технологий.

По материалам сайта Кабмина РФ, НТВ

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

Тезисы:

1. В России создается единая цифровая инфраструктура – развиваются электронные экосистемы, онлайн-платформы, подключены соцобъекты, проложены оптоволоконные линии связи.

2. Государство поддерживает ИТ-компании льготами и грантами, обучает ИТ-кадры.

3. Будут создаваться национальные облачные платформы для надежной обработки и хранения данных.

4. Усиливаются меры по защите критической инфраструктуры, внедряются квантовые технологии и ИИ.

Вывод:

Правительство РФ ставит целью достижение технологического суверенитета страны путем развития собственной цифровой инфраструктуры, поддержки отечественных ИТ-компаний и специалистов, создания национальных решений в сфере данных, ИИ и квантовых технологий. Это позволит повысить эффективность экономики и госуправления, а также обеспечит информационную безопасность.