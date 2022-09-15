Прошедший форум должен был дать ответ на вопрос: что ждёт финансовую систему России и как обезопасить её от внешних угроз. Но сама формулировка темы основной дискуссии «Финансовый суверенитет России: миф или реальность» с участием высокопоставленных чиновников говорит о том, что борьба за независимость от доллара и евро уже в самом разгаре.

Казалось бы, в условиях санкций, когда нам запретили проводить финансовые операции в западных банках, стремление к суверенитету не должно подвергаться сомнению. А значит, и называть суверенитет мифом в нынешних условиях – только подыгрывать врагу. Но модераторы основной сессии форума, видимо, рассчитывали на то, что дискуссия будет не простой и дали понять, что не все одинаково понимают, что такое финансовый суверенитет в данный момент, когда рубль из-за санкций перестал быть конвертируемой валютой, а зависимость от доллара ещё довольно высока.

Министр финансов Антон Силуанов видит финансовый суверенитет в том, чтобы жить по средствам и не ходить с протянутой рукой: если у тебя денег недостаточно, то надо исходить из того, что есть. Приемлем ли такой чисто бухгалтерский подход к управлению государственными финансами?

Государство в экономике отличается от предприятия или предпринимателя тем, что само создаёт инструменты управления деньгами. Сегодня, когда мы отрезаны от западных кредитов, надо понимать: если финансовыми потоками управляют неграмотно, то это ведёт к недофинансированию целых отраслей.

Председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин посетовал на то, что с началом спецоперации на Украине приостановлена конвертируемость рубля. После валютных ограничений рубль оказался настолько переукреплённым, что сбить его стоимость оказалось непросто из-за введённых правительством ограничений. Чтобы наш рубль свободно обменивался на иностранные валюты по рыночному курсу, надо вернуть ему свободу.

Впрочем, обрушить национальную валюту можно легко, сняв все ограничения. При свободном курсе по 130 рублей за доллар, наша валюта сразу станет привлекательной. Но нужны ли нам такие дешёвые деньги, за которые ничего не купишь? Ослабление рубля не остановит цены, такое мы уже наблюдали в марте, когда с прилавков исчез сахар, а потом подорожал в два раза. Другие продукты и товары повседневного обихода на ослабление рубля ответили тем же.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, предлагает не проводить знак равенства между понятиями суверенитет и самоизоляция. Автаркия, по её мнению, приведёт в итоге к снижению благосостояния людей. Суверенная финансовая система страны в её представлении должна развиваться вместе с международной интеграцией.

«Мы же не уходим с глобальных рынков, мы остаёмся интегрированными с теми странами, которые готовы поддерживать отношения с нами. Разрыв с историческими партнерами, даже закрытие привычных для нас финансовых рынков, это не повод все побросать, и сказать, что мы будем что-то новое придумывать», – считает она.

Набиуллина согласна, что внешние условия изменились и нужно менять подходы, обеспечивать устойчивость к внешним шокам.

В последнее время Центробанку пришлось много работать вместе с правительством. Финансового суверенитета удалось добиться в платежно-расчетной инфраструктуре, перестраховании, рейтинговой индустрии. Большое внимание уделялось оздоровлению банковского сектора.

Несколько месяцев назад звучали призывы – рвать все связи с Западом, какие только возможно, потому что любая ниточка, связывающая нас с США или Евросоюзом, – это крючок, на который может снова попасться экономика. На это и были нацелены смелые решения правительства во главе с Михаилом Мишустиным о запрете на вывод капиталов за рубеж, об обязательной продаже 80% валютной выручки, действия Банка России по ограничению снятия валютных вкладов, покупки наличной иностранной валюты и взимания 12% комиссии за её конвертацию. В тяжелейшей ситуации эти нерыночные методы спасли рубль, а вместе с ним и всю нашу экономику от резкого падения.

Но потом последовали послабления и с продажей валютной выручки, и с дивидендами зарубежных партнёров по бизнесу, и с допуском на финансовые рынки зарубежных инвесторов, разрешением иностранцам на покупку акций российских компаний. Запреты и ограничения постепенно отходят на второй план и в финансовом секторе начинает преобладать рыночный подход. Аналитики относятся к этому по-разному. Одни говорят, что рано отступать от жёсткого государственного регулирования. Ведь санкции не отменяют, а, наоборот, ужесточают и просвета пока не видно.

Из выступления Эльвиры Сахипзадовны на финансовом форуме трудно понять, прощаемся ли мы с западными рынками или всё же остаёмся на них в надежде, что европейские политики всё же образумятся и мы продолжим менять свой газ на их машины и высокотехнологичную продукцию.

Уязвимость внешней торговли перед санкциями, которыми нашу страну обложили со всех сторон, и вынуждает добиваться финансового суверенитета. Россия смогла выработать меры, не только смягчающие санкционное давление, но и способствующие выходу из кризиса и даже росту промышленного производства в самых неблагоприятных условиях.

Как отметил глава правительства РФ Михаил Мишустин, замедление российской экономики оказалось умеренным, меры реагирования на санкции сработали. «В январе – июле наш ВВП снизился чуть больше чем на 1% по сравнению с показателем аналогичного периода 2021 года. В плюсе остаются промышленность, сельское хозяйство, строительство. Уже пройден пик спада потребительского спроса. Вопреки первоначальным опасениям, выросли инвестиции. Словом, экономика «плавно адаптируется к новым реалиям». А некоторое замедление динамики, которое было, по словам премьера неизбежно, не оказалось разрушительным, как надеялись инициаторы санкций.

«Нам предсказывали глубокую рецессию, но и этого не случилось. Мы успешно отвечаем на возникающие вызовы и, совершенно очевидно, выйдем из текущей ситуации еще более сильными и подготовленными», – подчеркнул премьер. Многие издания процитировали его фразу, сказанную в ответ на опасения Набиуллиной, связанные с автаркией: «Суверенитет – это не про изоляцию, а про безопасность и стабильность».

Для достижения этих целей ещё предстоит непростой путь по специально разработанному президентом и правительством плану. Он включает развитие инноваций, активное внедрение цифровых финансовых активов и, сопутствующую им, кибербезопасность.

Чтобы совершить решающий рывок вперед, нашей стране необходимо добиться полной финансовой независимости от стран Запада, потому что от этого напрямую зависит стабильная работа бизнеса и уровень жизни населения.

Для этого предстоит много работы по устранению барьеров для бизнеса, развитию конкуренции, созданию финансовой инфраструктуры, в том числе для работы на внешних рынках с переходом к более широкому использованию национальных валют в международных расчетах. Сам процесс дедолларизации запущен давно, санкции лишь укрепили к нему интерес, хотя окончательно отказаться от доллара в ближайшие пару лет не получится. Однако уже сегодня ничто не мешает созданию многополярной системы международных расчетов в рамках Евразийского экономического союза и БРИКС. Из-за того, что рубль теперь по воле Запада не является резервной валютой, предстоит решить с торговыми партнёрами проблему обменного курса, добиваться его управляемости, создавать защищенную систему расчетов с внешними контрагентами.

На форуме возник вопрос: насколько оправдан столь резкий переход от токсичных доллара и евро к юаню? По мнению помощника президента Максима Орешкина, «необходимо поддерживать собственную валюту, а не искать доброго дядю на Западе или на Востоке, в которого надо проинвестировать». «Мое мнение очевидно: доллар и евро надо менять на рубль, а никак не на другие валюты», – заявил Орешкин. Свою точку зрения помощник президента объяснил тем, что Китай – это страна с большим дефицитом бюджета (в этом году в 5,1% ВВП). Базовые экономические показатели этой страны в последние годы тоже сильно буксуют. А Россия вот уже много лет имеет устойчивый профицит внешней торговли, для которой чужие валюты не нужны. Банк России и Минфин, в экстренных случаях могут корректировать курс рубля и без огромных валютных резервов. Мы это видели в марте­-апреле, когда рубль надо было срочно спасать.

Пора отучаться брать займы в иностранных валютах на всё, что только можно и нельзя, и полагаться на свои резервы, которые у нашей страны самые ликвидные, выраженные не в «долларовых фантиках», а в реальных товарах, начиная от нефти и газа и кончая зерном, продуктами питания. Наш рубль обеспечен высоколиквидными товарами лучше, чем любая другая валюта в мире.

Для покрытия неотложных нужд можно держать некий минимум в иностранной валюте и не заморачиваться о том, как сохранить деньги на случай экономических потрясений. Работающий на экономику рубль будет создавать защитную среду для экономики, а активное импортозамещение спасать её от любых угроз.

По такому пути, надо полагать, и пойдёт правительство Михаила Мишустина, укрепляя финансовый суверенитет страны не в мифической реальности, а на деле. Надежду на это дают опубликованные на днях Минфином результаты размещения Фонда национального благосостояния (ФНБ) за август. В прошлом месяце на 58,3 млрд рублей были закуплены акции Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). На эти деньги удастся организовать льготный лизинг отечественных самолётов и судов. В августе также были закуплены государством облигации авиакомпании «Уральские авиалинии», ранее государство подобным образом поддержало авиакомпанию «Сибирь». Очередной транш получил Фонд развития ЖКХ, частично погашены облигации, выпущенные под проект Ямал СПГ. За счёт средств ФНБ удалось реализовать полезные для нашей экономики проекты. Не стоит сомневаться, что деньги, вложенные государством в перспективные стройки, предприятия, технологии, вернутся в казну и могут быть потрачены на новые проекты развития.

Совсем недавно представители Центробанка заявляли, что ограниченная эмиссия, даже под инвестиции, обязательно приведёт к инфляции. Но сегодня ЦБ печатает рубли, чтобы передать их в ФНБ и поддержать авиаперевозчиков, и никакого роста цен в результате не происходит.

Наоборот, поддержка той же авиаотрасли позволяет сохранять цены на билеты как минимум на уровне прошлого года. А по некоторым направлениям они сейчас даже ниже.

Надо полагать, что Фонд национального благосостояния перестаёт быть неприкосновенной «кубышкой Минфина», а превращается в полноценный Фонд развития, с помощью которого можно поддерживать экономическую независимость и финансовый суверенитет России.





