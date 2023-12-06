Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил с лекцией на тему «Создаём будущее сегодня» в лектории Российского общества «Знание» в рамках образовательной программы Международной выставки-форума «Россия».Также глава Кабмина осмотрел выставку проектов, призванных способствовать самореализации детей и молодёжи.

В начале выступления Мишустин отметил, что «мир сейчас стремительно меняется, <…> на смену прежней, однополярной системе приходит новый, более справедливый, многополярный миропорядок», старые «нормы перестали работать».

«Это произошло по многим причинам. В первую очередь снизилось доверие между участниками международных отношений. Прежде всего из-за того, что некоторые из них стараются переписать правила игры для укрепления собственного лидерства в ущерб другим, – пояснил он. – Значимым фактором стало и то, что появились новые быстроразвивающиеся экономики, которые претендуют на региональное, на глобальное лидерство. Начался переход к индустрии 4.0. Это четвёртая промышленная революция. Экономика совместного производства уступила место новому укладу жизни, который неразрывно связан с инновациями, цифровыми технологиями. Именно они стали основой для роста национальных экономик, целых отраслей. А экономика совместного потребления дала мощный импульс развитию применения искусственного интеллекта (ИИ). Успешно развиваться в таких условиях могут лишь государства, способные создавать и внедрять современные решения. В результате всего этого обострились политические, социальные, экономические противоречия. Подверглась сомнению неприкосновенность частной собственности и принципы свободной торговли».

Премьер обратил внимание на то, что сегодня нашей стране «пытаются закрыть доступ к технологиям».

«Я говорю даже не о каких-то передовых разработках – развитии космоса или водородном двигателе. Речь о простых вещах – средствах связи, лекарствах, возможности получать информацию и элементарных научных исследованиях», – указал он.

По его словам, «наштампованные коллективным Западом санкции не привели к краху нашей экономики, как они того ожидали». Вместе с тем он признал: «Конечно, ощутимые трудности были, и прежде всего во втором квартале 2022 года. Но с тех пор идёт уверенное восстановление. Во многих отраслях уровень начала прошлого года уже превышен. И по большей части мы преодолели основные возникшие сложности. <…> О наших успехах говорят даже оппоненты. Открыто признают, что санкции не действуют».

Так, рост ВВП в годовом выражении составил около 5%, а по результатам десяти месяцев – 3,2%. По итогам года ожидается около 3%. «Неплохая» динамика зафиксирована и по реальным располагаемым доходам. Промышленность постепенно восстанавливается. Рост производства в обработке в октябре продолжил ускоряться очень хорошими темпами – 9,5% год к году. Безработица обновила исторический минимум.

«По мнению экспертов, российская экономика достойно реагирует на все сложности. И это во многом заслуга наших людей. Как отметил президент [РФ Владимир Путин], Россия ответит на любые вызовы, потому что мы одна страна, один большой и сплочённый народ. Но конечно, расслабляться рано. Рассчитывать, что западные державы возьмут себя в руки и сменят антироссийский курс, нам не приходится», – отметил Мишустин.

Он рассказал, что многие задают себе вопрос: справится ли наша страна с таким давлением?

«Да, я уверен в этом. Ещё Фёдор Тютчев, замечательный русский литератор, дипломат, который в силу службы был очевидцем стремлений Запада сдерживать наше государство, писал: "Именно самые заклятые враги России с наибольшим успехом способствовали её величию". Этим словам более 170 лет. И они остаются актуальными и сегодня. У нас есть все возможности, чтобы добиться успехов и обеспечить дальнейший рост нашей экономики. Для этого создана хорошая база, в первую очередь советскими учёными и новаторами. В середине прошлого века большинство прорывных достижений было сделано именно ими», – напомнил глава правительства.

Премьер подчеркнул, что «Россия продолжает укреплять свой технологический суверенитет».

«У нас есть все базовые условия, чтобы восстановить статус великой научно-технологической державы. Это практически неограниченный доступ к качественному продовольствию, чистой воде. Именно такие факторы будут во многом определять развитие любого государства», – указал он.

По его мнению, сейчас нам необходимо перезапустить современные высокотехнологические отрасли – это электроника, станкостроение, двигателестроение, авиастроение, все виды беспилотных летательных аппаратов, транспортное машиностроение, критическая химия; нужно создавать новые лекарства и необходимые медицинские изделия.

Наиболее важными, перспективными и интересными направлениями для нашей страны Мишустин считает аграрный сектор, чистую воду, доступную медицину, эффективную энергетику, динамичное строительство комфортных жилых домов и дорог, надёжную связь и удобный транспорт. Он уверен, что «именно их развитие – в основе нашего суверенитета».

«Во всех этих направлениях уже есть хорошие результаты. Именно вы можете их приумножить», – заключил он, обращаясь к молодёжи.

По материалам сайта Кабмина РФ

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Мир сейчас стремительно меняется – происходит переход к новому многополярному мироустройству, основанному на новых технологиях и инновациях.

2. Россия сталкивается с санкционным давлением Запада, который пытается ограничить ее технологическое развитие. Однако экономика России демонстрирует устойчивость – ВВП растет, восстанавливается промышленность, снижается безработица.

3. У России есть все возможности для дальнейшего развития и укрепления технологического суверенитета – страна обладает необходимыми ресурсами и научным потенциалом.

4. Приоритетными направлениями названы АПК, медицина, энергетика, строительство, связь, транспорт – именно они лежат в основе суверенитета России.

Вывод:

Несмотря на санкционное давление Запада, Россия справится с текущими трудностями и продолжит свое технологическое развитие, опираясь на внутренние резервы и ресурсы. Ключевую роль в этом процессе должно сыграть молодое поколение россиян.