Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил в Госдуме с ежегодным отчётом о работе правительства. В своём докладе он подчеркнул, что в нынешней внешнеполитической обстановке от сотрудничества всех ветвей власти зависит успешная адаптация российской экономики к новым условиям.

«Сегодня перед правительством и парламентом стоят без всякого преувеличения исторические вызовы и задачи. Против России развязана самая настоящая экономическая война. И от нашего с вами конструктивного взаимодействия зависит, как быстро мы сможем адаптировать экономику к новым реалиям и вернуть её к поступательному развитию», – сказал он.

Мишустин отметил, что спасение жизней и здоровья людей оставалось главной задачей в работе Кабмина во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Велась масштабная работа, направленная на сохранение рабочих мест и доходов граждан. Результатом прошлого года стал уверенный рост экономики.

«Мы смогли восстановить рынок труда, к сентябрю уровень безработицы вышел на исторический минимум, добились достижения допандемийных значений занятости, как и поручал президент. За два коронавирусных года российская экономика выросла темпом в пять раз более высоким, чем в развитых странах. Коллеги, в пять раз! Это подтверждает зарубежная аналитика, включая Международный валютный фонд. В результате мы создали фундамент, на которой можно строить крепкую современную экономику», – заявил он.

По словам премьера, в целом по итогам прошедших 12 месяцев объём ВВП увеличился на 4,7%. Обновил рекорд российский несырьевой неэнергетический экспорт. Он увеличился почти на 40% примерно до 200 млрд долларов. Основной вклад в экономический рост внесли промышленность и торговля, прежде всего за счёт внутреннего спроса.

Глава Кабмина обратил внимание, что антироссийские санкции носят беспрецедентный характер.

«Такие санкции не применялись даже в самые мрачные годы холодной войны. Их цель – отбросить нас на годы или даже десятилетия назад. Отрезать от мира. Заставить Россию отказаться от перспективных экономических и социальных проектов. Нанести удар по уровню жизни наших людей. Делается всё возможное, чтобы разогнать инфляцию, создать дефицит потребительских товаров. И в конечном итоге – социальную напряжённость, вызвать недовольство людей. Всё это было тщательно спланировано. Авторы этой стратегии рассчитывали, что санкционный шторм за несколько дней разрушит нашу экономику. Их сценарий не сбылся. Наша финансовая система – а это кровеносная артерия всей экономики – устояла, – констатировал Мишустин. – В постоянном контакте с президентом Банк России и правительство совместными усилиями смогли не допустить её коллапса, сохранить доверие граждан к ней. Платежи внутри страны идут без перебоев. Стабилизируется фондовый рынок и курс рубля. Вряд ли какое-либо другое государство могло бы с этим справиться. Мы же – выстояли. Попыткам разрушить нашу страну, навредить гражданам мы противопоставили системную работу, которая ведётся практически круглосуточно, чтобы минимизировать нанесённый ущерб».

По словам премьера, попытка бывших партнёров, а теперь недружественных государств «изолировать и вырвать» Москву из мировой экономики провалилась: «Наша страна интегрирована в глобальные процессы. У нас есть союзники и партнёры, с которыми мы продолжаем работать». Он добавил, что «нынешнюю ситуацию, без преувеличения, можно назвать сложнейшей за три десятилетия истории России», и хотя она «сложная, но рабочая»: «Возникло уникальное в историческом масштабе пространство возможностей. И мы обязаны этим воспользоваться».

Кабмин в условиях санкций запустил план первоочередных действий и определил пять краткосрочных приоритетов работы: обеспечение бесперебойной работы предприятий, расширение свободы бизнеса, поддержка уязвимых слоёв населения, насыщение рынка товарами и секторальные меры поддержки.

В частности, в Госдуму уже внесён пакет законопроектов, который обновляет механизм определения нуждающихся россиян в помощи государства. Будут увеличены социальные выплаты и пенсии, вырастут минимальный размер оплаты труда и величина прожиточного минимума, с апреля семьи в трудном финансовом положении с детьми от 8 до 16 лет получают новое пособие, которое составляет от 6 тыс. до 12 тыс. рублей.

Говоря о ценах в магазинах, Мишустин подчеркнул: «Для нас одинаково важно не допустить роста цен и пустых полок, и сейчас главное – максимально расширить предложение. Чем больше будет товаров, тем меньше давление на цены».

Власти будут пресекать деятельность жуликов, которые пытались «нажиться на панических настроениях», но надеются, что не дойдёт до применения всех имеющихся в их распоряжении инструментов.

Ситуация последних лет, сначала связанная с пандемией, а теперь с действиями недружественных стран, показала, насколько актуально расширять выпуск отечественной продукции, отметил премьер. По его словам, импортозамещение для России – «вопрос экономического суверенитета». Страна добилась в этой сфере успехов: например, она полностью обеспечивает себя зерном, растительным маслом, рыбой и мясом, на 80% – картофелем и другими овощами, а также молоком. Идёт импортозамещение в других отраслях: так, новейший самолёт МС-21 через два-три года будет производиться только из российских комплектующих.

Главная задача сейчас – «добиться полной научно-технологической независимости». Вместе с тем Россия по-прежнему открыта для конструктивного диалога с иностранными компаниями и ценит сотрудничество с ними. Если они всё же вынуждены будут уйти из страны, их предприятия должны продолжить работать.

«Уровень жизни людей не может зависеть от причуд иностранных политиков, – указал Мишустин. – <…> Будет непросто… Мы осознаём серьёзность ситуации и нашу ответственность. Уверяю вас, никаких шапкозакидательских настроений в правительстве нет. Но мы знаем, что делать».

По материалам сайта Кабмина РФ, НТВ, ТАСС