При этом, на сайте S&P сообщается, что агентство продолжит предоставлять аналитические отчеты вне российской территории. Так сказать, продолжит нас анализировать дистанционно, глядя из погреба.

Интересно, что все эти консалтинговые и рейтинговые лавочки объявили только о временной приостановке своей деятельности в России, в надежде на скорое возвращение.

В первой декаде марта из России удрали американские рейтинговые агентства Moody‘s и Fitch. Немного погодя вслед за ними потянулось с вещами на выход агентство S&P (Standard & Poor‘s).

Речь идёт о прекращении или приостановке деятельности иностранных (главным образом, американских) рейтинговых агентств, формирующих научную, финансовую и экономическую привлекательность нашей страны на внешних рынках.

Между тем, на прошедшей неделе президентом и правительством были приняты знаковые решения, возвращающие России ранее переданные под внешний контроль области научной и финансово-экономической деятельности.



Кроме того, входящие в «большую четверку» крупнейшие международные аудиторские компании также заявили о выводе российских и белорусских подразделений из своего состава. Первыми это сделали KPMG и PwC. Затем о прекращении деятельности в России сообщили EY и Deloitte.

Общая численность сотрудников российских и белорусских филиалов западных аудиторских компаний составляет примерно 15 тысяч человек.

Если очистить деятельность этих организаций от пиар шелухи, то в сухом остатке их функции в России и Белоруссии сводятся к финансово-экономическому шпионажу для США и евроатлантических структур, а также к рейтинговому шантажу.

За примером последнего далеко ходить не приходится. С началом военной спецоперации на Украине, рейтинговое агентство Moody‘s (штаб-квартира в Нью-Йорке), а за ней и Fitch, понизили рейтинг нашей страны сразу на шесть пунктов с Ваа3 до В3. Понижены рейтинги долгосрочного эмитента и приоритетного необеспеченного долга. Следите за руками, как говорится.

Прогноз американских рейтинговых агентств – негативный. Дескать, против России ввели чрезвычайно жёсткие ограничения, а это – ох и ах! – повышает угрозы для макроэкономической и финансовой стабильности. Россия, видите ли, будет не в состоянии обслуживать свой государственный долг.

На деле же Россия очень даже в состоянии обслуживать свой госдолг, вот только часть наших золотовалютных активов заблокирована на Западе, так что правительством были введены зеркальные меры – заблокированы активы частных и государственных иностранных компаний, присоединившихся к антироссийским санкциям. Баш на баш.

Следует заметить, что аналитические оценки и прогнозы S&P, Moody‘s, Fitch часто далеки от реальности. Если поднять архивы пятнадцатилетней давности, то можно легко увидеть, как вышеупомянутые конторы рисовали высочайшие рейтинги многим инвестиционным банкам, вроде Lehman Brothers, а также ведущим ипотечным компаниям Fannie Mae, Freddie Mac и AIG.

Несмотря на благоприятные прогнозы, банковский пузырь Lehman Brothers в сентябре 2008 года сдулся, заявив о банкротстве, «простив» своим вкладчикам $618 млрд долгов.

Коллапс банковской и ипотечной системы Америки спровоцировал колоссальный ущерб реальному сектору экономики, едва не побив «рекорд» Великой депрессии 1929 – 1933 годов. Проблемы глобального игрока моментально стали проблемой для большинства стран мира.

Также необходимо заметить, что аудиторские и рейтинговые оценки стоят клиентам немалых денег, поскольку от них зависит привлекательность компаний на внешнем рынке, что, по понятным причинам, становится рычагом внешнего давления.

Нельзя сказать, что американские аудиторские и рейтинговые агентства в России только и делали, что жировали, обслуживая самых выгодных клиентов. Ситуация начала меняться сразу же после воссоединения Крыма с Россией. Именно тогда «большая тройка» принялась необоснованно снижать и даже отзывать рейтинги российских эмитентов.

В 2015 году мстительная «большая тройка» снизила финансовый рейтинг России, в результате чего был принят закон о деятельности кредитных рейтинговых обязательств, запрещающий агентствам снижать национальные показатели на основе распоряжений органов власти иностранных государств.

Но, как мы видим, американские гранды предпочли нарушить закон и последовать с вещами на выход в надежде вернуться, как только ситуация уляжется. Вопрос в том, нужно ли впускать этих деляг обратно, чтобы они катались у нас как сыр в масле и гадили по первому свистку из Вашингтона.

Следующий шаг российского правительства – отмена научных публикаций российских учёных в иностранных аналитических системах Scopus, Web of Science и других.

Казалось бы, в чём проблема? Ведь существуют отечественные аналоги ВАК (Высшая аттестационная комиссия при правительстве РФ), а также Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).

Тем не менее проблема имеется. За публикации в Scopus, WoS и им подобных, российским учёным платят больше, чем за статьи в российских журналах из списка ВАК.



В некоторых российских университетах публикации в иностранных источниках стали обязательными. В противном случае преподавателей даже отстраняют от учебного процесса.

Но самое главное, что процесс размещения статей российских учёных-гуманитариев в Scopus выглядит следующим образом: занести денежку; в обязательном порядке написать гадость о России и её руководстве; привести убедительные доводы, что данная статья заслуживает публикации в этом драгоценном источнике; выбрать один из немногочисленных российских журналов из списка ВАК; год-два ждать высочайшего одобрения.

То есть представители российской науки должны были платить казённые деньги, чтобы стать частью западного научного сообщества. А потом кто-то сокрушается, что российских учёных, загнанных под внешний пресс, мало публикуют и цитируют на Западе.

К счастью, в сложившихся обстоятельствах правительство было вынуждено сделать давно назревшую работу над ошибками, вернув наукометрию в суверенное русло. Советских учёных охотно печатали на Западе без всяких «Скопусов» и ритуальных плевков в государство, но при этом СССР был одним из локомотивов мировой науки, а мы до сих пор пользуемся этим заделом.

Если бы вдобавок к этому решению отменить Болонскую систему квалификации выпускников, а школьников избавить от эге-ЕГЭ, то счастье было бы полным.

Наконец, новость просто сногсшибательная.

Российский премьер Мишустин объявил о приостановке «бюджетного правила». Пока что до конца 2023 года.

Это зло, преследующее Россию с колониальных времён «святых девяностых», согласно которому 60% выручки от продажи углеводородов на внешнем рынке должны складироваться в западных банках под 3% годовых. Эти же деньги возвращаются в Россию в виде «дешёвых западных кредитов», но уже под 6-9%, а также под соусом «инвестиций».

Тем самым, Запад десятилетиями выкачивает кровь из нашей экономики, ограничивая её рост жалкими 1-2%. Преследуемая при этом цель – недофинансирование прорывных отраслей экономики, сохранение скромного уровня жизни населения и боязнь его потерять, защищая свои права.

Понятно, что продолжать складывать наши кровные деньги в западных банках в сложившихся условиях было бы неприемлемой роскошью. Напрягает, что ограничение будет действовать всего два года.



А что дальше? Снова платить дань Западу, и с какой целью на этот раз? Теперь даже тупому либералу видно, что наша интеграция с «цивилизованным миром» ограничивается энергетикой, продовольствием и рядом других поставок. Как равноправного партнёра нас не воспринимают. Будем и дальше ломиться в закрытые двери, как только ослабнет санкционная удавка?



Нет уж, если резать, то к чёртовой матери, не дожидаясь перитонита!

Александр Ростовцев



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