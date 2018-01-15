Угроза существованию России, а также некоторые события и даты, находящиеся в причинно-следственной зависимости

Как известно, одной из основ международного права, является совокупность прав исходящих и реализуемых через Высшее естественное непрерывное Право и Высшую Волю Человека, Живого Суверена как в лице монарха, так и персональное (и/или совокупное делегированное) право иных Суверенов в лице каждого Вольного, Живого Человека, как хозяина своей земли и жизни, связанных общностью интересов и проживающих на общей территории. Оно дополняется Адмиральским, Морским правом и Континентальным Торговым правом, т.е. – Римским правом. https://www.youtube.com/watch?v=VH3RcuAEdLE&feature=youtu.be Рассмотрим через эту призму, что же из себя представляет, нынешняя Россия – Российская Федерация и ее, так называемая, Конституция РФ и ее Народ – граждане РФ.

В среде юристов в области международного права принято считать, что нынешняя РФ яко бы является продолжателем РСФСР, 1918-1922гг.,СССР, РСФСР, Российской Империи (в дальнейшем – РИ) и даже Русского Царства (РЦ)….Но! Давайте разберемся: кто, когда, кем и чем был, а также какой статус имели субъекты суверенности в действительности? Например, в Российской Империи был один Суверен – Государь – Император Всея (оч. много титулов) Руси. Иных Суверенов – не было! Всё и все были\было его владением (т.е. народ имел статус – подданных\холопов\рабов\имущества). Этим же определялся и такой важнейший международный статус как Государственный Суверенитет Российской Империи и он был выражен в виде – Права единоличного Суверена на Российскую Империю. Таким образом, государственный суверенитет Российской Империи – есть право, сформированное на основе единоличного Высшего Права Суверена – Государя-Императора, который являлся владельцем всего и всех (как в любой абсолютной монархии,- Империи, Королевстве или Царстве). В тоже время, как указывалось выше, государственный суверенитет может брать свои истоки не от единоличного права Суверена, а так же являться производным от добровольного и всеобщего решения всех (Суверенов) в лице каждого, – о делегировании части своих прав Суверена, т.е. Мужчины или Женщины, Свободного, Живого человека, Хозяина своей жизни и Учредителя и Бенефициара своей персоны, Хозяина своей земли (в нашем случае земли Русской), как носителя Безусловного, Непрерывного Высшего Естественного права, Высшей воли и Власти на Земле! Вот так пафосно все звучит, но, тем не менее, это есть определение полного Суверена, так что без этого никуда не денешься и без реализации данный факторов суверенности – невозможно быть полноценным субъектом международных правоотношений и обладать полной правосубъектностью. https://www.youtube.com/watch?v=rR8cGbgys7o , https://www.youtube.com/watch?v=YmIL3dFq7aE , https://www.youtube.com/watch?v=Ogr3is-Ibik , https://www.youtube.com/watch?v=YmIL3dFq7aE

В международном праве все вышеперечисленные и неразрывно связанные между собой составные части и источники возникновения состояния суверенности являются общепризнанной основой, получившей отражение в нормах международного права, необходимой для признания о наличии у страны государственного суверенитета. А получили ли отражение вышеперечисленные факторы суверенности в нынешней, так называемой, «Конституции РФ»? Нет, отражения в полной мере не получили и не могли его получить в силу отсутствия суверенитета у РФ. Тогда о какой «суверенной государственности РФ» можно вообще говорить и как можно строить на этом свою государственную внутреннюю и внешнеполитическую деятельность? Как же так получилось? Все в истории нашей страны имело свое начало и случилось не вдруг, а обусловлено причинно-следственными связями и последствиями, наступившими в связи с происшедшими в мире некими историческими событиями. ( К стати, у граждан США, – проблем с суверенностью еще больше: https://www.youtube.com/watch?v=kajOWceNi7w&feature=youtu.be )

Пожалуй, следует начать с Иоанна IV Васильевича Рюриковича-«Грозного», который как Царь-Государь Российский/Русский, – законно ИСТРЕБОВАЛ ДОЛГИ с Ватикана и Британского Королевства, которые ссудило деньгами Российское Царство(брали в долг при Иване III, Василии III Ивановиче – отце Ивана IV Грозного). При этом, оба должника оказались не платежеспособны! В результате чего, оба потеряли свой суверенный государственный статус и стали вассалами русского Царя! А Британское Королевство юридически было включено в состав Русского Царства! Выказывая уважение Британии и Елизавете I-й, – «ИванГрозный» предложил ей брак, с сохранением её суверенитета над Британским Королевством, но она отказалась! Тогда, после подписания в 1555 году Договора «О вхождении Англии/Великобритании в состав Русского Царства на правах обособленной Провинции» и в знак присоединения Британии к Русскому Царству и ликвидации её полного гос/суверенитета, в Москву была вывезена большая Государственная Королевская Печать и Британия стала суверенна только как субъект торгового адмиральского\морского права! Ватикан же, под угрозой банкротства и ликвидации, предпринял попытку восстановить свой суверенитет через брак Грозного с католичкой (с его подчинением и/или переходом в католичество или рождением детей, наследников Трона,- католиков) но «операция» не удалась. К стати, И.Грозный в 1575 году, объединил престолы Русского и Арийского (трон «Царя-царей» находился в Персии\Иране, в г. Кум) Царств, временно (объявил «опричнину», то есть – аудит, в связи с не погашенным и просроченным долгом по займу у «Царя-царей», уступив в его пользу трон и удалился в «Александровскую слободу») уступив престол С.Бикбулатовичу, – племяннику «Царя-царей» и получив его от него обратно, через списание долга и «священный, братский, царский союз»! Тогда было принято решение о государственном перевороте в Российском Царстве с помощью иезуитов, активно внедрявшихся во все сословия Руси и агентов среди бояр и верхушки церкви, многие из которых стали тайными католиками либо протестантами. Отравление и убийства Грозного, его сына и прочих «неугодных Ватикану наследников РЦ»,- Рюриковичей/Бикбулатовичей, удались и на трон РЦ был посажен Борис Годунов, который имел не очень очевидные права на трон, но и он не захотел «выполнять пожелания своих католических добродетелей» и продолжил прежний государственно-политический курс Русского Царства (РЦ). В результате, Ватиканом и его агентами в Москве, было принято решение на полную смену госустройства с заменой Суверенного Русского Царства (СРЦ) на подчиненную Ватикану/ Риму Российскую Империю (РИ), с целью не допустить банкротства и ликвидации Ватикана! Для этого, была разыграна карта со «Лжедмитриями» и под прикрытием этого и были ликвидированы и Годунов и все явные сторонники Русского Царства. В результате «Смутного времени, продлившееся собственно со смерти Ивана Грозного, в 1584 году до избрания на трон, с помощью «5-й колонны» Михаила Юрьева-Романова в 1613-м (хотя ее отголоски и разные «утряски», продлились, по мнению историков аж до 1618 года) и включившее в себя и «болезного» Федора Иоанновича, и Годунова, и Шуйского, и Семибоярщину, и двоих Лжедмитриев и много еще чего, https://stranniksenya.livejournal.com/2926914.html была учреждена управляющая Российским/Русским Царством структура,- Российская Империя! С 1612 по 1721 гг. фактически тайно, «в бумагах», чтоб сокрыть от народа истинный статус и характер новой власти, а с 1721 года явно и открыто, когда лютеранин Петр I провозгласил создание Российской Империи! Таким образом, в РЦ была тайно узурпирована власть и создан подчиненный Ватикану субъект международного права и потому права Русского Царства и требования к Ватикану(и другим), как должнику, были отложены на 300 лет! Дело в том, что Империя – высшая форма юридического лица в римском и торговом праве и может существовать в отличие от всяких там «ООО», «АО», «ОАО», «LTD», «PLCI», «AG», «GMBX» и т.д. не 99-100 лет(99 лет + 1 год в режиме ликвидационного баланса), а 300 лет!(+ 5 лет в режиме ликвидационного баланса и закрытия!) К стати, первым Лжедмитрием были подписаны документы, «о передаче в управление активов Русского Царства» неким «голланско-веницианским финансистам, от чего в 1613 году возник…«Стандарт Чартер Банк»!, Где с аккумулированы все деньги королевских семей мира! https://oko-planet.su/first/305597-bank-baruhov-centralnyy-bank-centralnyh-bankov-mira.html https://vk.com/topic-13181456_27867243

Таким образом, после госпереворота в РЦ, захвата власти и учреждения новой формы управления и хозяйствования в виде РИ, в результате которой все попало в руки агентов Ватикана, – тайных католиков/лютеран/протестантов, все фактические активы СРЦ стали основой новой мировой денежной эмиссии под названием «300-летний Имперский Траст 1612/13 г.»! При этом, все активы и правотребования РЦ были юридически сохранены и отложены до окончания этого «Траста» в 1913 г. и возможности возрождения РЦ в 1918 г.! (+ 5 лет на подведение итогов и сведение ликвидационного баланса) При этом, становилось возможным или восстановление СРЦ, – через правотребование прямых и законно признанных наследников по линии Рюриковичей/Бикбулатовичей или учреждение Нового Суверенного Государства с правами за все 7426 лет существования нашей государственности (на 1918 год) ! При этом и Ватикан, и РИ и прочие «управленцы», должны были бы покрыть долги за пользование активами РЦ как в прошлом так и «за 300- летний период управления!»

Тут необходимо отступление, чтоб напомнить, Ватикан, – Престол не только Папы Римского но Господина Бога на Земле! Он являет собой всемирный учетно-финансово-хозяйственный Центр нашей цивилизации! Некий ЦК/Госплан/Казначейство во всемирном масштабе (идеология/религия/планы/бугалтерия/активы), по крайней мере, так было и есть с 1302 года, https://www.youtube.com/watch?v=_dkwu_tcR_s http://pravosudija.net/article/pismo-imperskiy-trast когда был учрежден первый и главный «1000- летний Божественный Траст» – как единая система принципов эмиссии денег, учета финансов и товарооборота, и весь мир стал объединен едиными принципами и способами учета активов, пассивов, товаров, денег, капитала, долгов, обязательств, прав, их видов, ответственности, сохранности и перехода, ведения всех аспектов финансово-экономической деятельности нашей Цивилизации на 1000 лет! Уже позднее, часть функций Ватикана были распределены между вновь возникающими центрами мирового управления, учета и контроля, расположенными в Сити Лондон, Швейцарии, Андорре, Вашингтоне ОК, Лихтенштейне, Таиланде и т.д. Но в самом начале, все строилось вокруг Ватикана, – Престола Господина Бога на Земле, И где Папа Римский имел титул Короля Королей ( Король над Королями!) и три короны на своей тиаре.

Очень важно понять, что потеря государственного суверенитета Российской Империей и прав Дома Романовых наступила не в 1917 г, она стала безусловной еще в 1913 году, что с помпой и ритуальными человеческими жертвами во время «празднования» было отмечено Романовыми и Ватиканом. 300 лет пользования и управления активами и правами РЦ закончились полным крахом и банкротством «эффективных менеджеров»,- Ватикана, иезуитов, евреев и Дома Романовых, которые разом стали обычными гражданами, не имеющими никаких прав, а только обязательства и долги за 300 лет грабежа РЦ! Наступил 5-ти летний период передаточного баланса и подведение итога управления, за который необходимо подготовить и передать территорию и права новому или старому хозяину/Суверену! Следует понимать, что 300 лет владычества пестрой толпы временщиков в лице тайных лютеран/католиков/протестантов под общим брендом «Романовы» (Романы-Вы, от Рома/Рима, Ронании и т.п) явно не способствовали процветанию наследников по линии Рюриковичей/Бикбулатовичей, что естественно привело к полной чехарде с возможным наследованием и восстановлением Престола СРЦ! Естественно и Ватикан и Британия, получившие 300 летние отсрочки по долгам и новые долги перед РЦ, постарались сделать все возможное, что бы не допустить воссоздания СРЦ или не возникла новая полноценная, суверенная Российская государственность! И здесь надо особо «отдать должное» «сынам завета», – умелым ростовщикам, которые за 300 лет приобрели невиданное ранее могущество и влияние в России и мире, их активисты и агенты, как и иезуиты в средние века, проникли во все сферы и слои общества и получили возможность и инструменты для саботажа любой возможной конструктивной идеи и деятельности в России. Объединившись, они с Ватиканом и совместно с «бриттами», в результате, надо сказать, выдающейся и успешной спецоперации, состоявшей из целой цепи событий, приведших естественно к потере государственного суверенитета и прав РЦ. По истечению 300 лет и 5 лет на передачу власти и прав (на Россию) от РИ, «спецоперация» закончилась тайным переходом Прав Суверена над Российским Царством в пользу – Георга V, Короля Великобритании(переводится, как «земля завета») в результате спланированной британцами в конце февраля начале марта 1917 года так называемой, «Февральской буржуазно-демократической революции». Сроки «революции» подобраны умышленно, до момента истечения срока сдачи передаточного баланса РИ, чтоб не дать законным образом учредить полноценную и суверенную государственность в России. В общепринятом историческом толковании этих событий дается «научно-историческое» обоснование того, что буржуазно-демократические революции, якобы, есть исторически обусловленная закономерность, связанная с неизбежной сменой общественно-экономических формаций, обусловленных высоким развитием общественных производительных сил. В действительности такие «паразитические» теории материализма направлены на оправдание осуждаемых человечеством исторических, а иногда античеловеческих «рукотворных» действий с целью камуфлирования существующей причинно-следственной связи между противоправными действиями и наступившими неблагоприятными последствиями для целых стран и народов. В действительности, никаких исторических закономерностей не существует, поскольку исторические события обусловлены и являются результатом действия не «исторических законов», а результатом действия живых людей, наделенных правом свободы выбора своих действий и поступков. Поэтому, давая оценку, так называемой, февральской буржуазно демократической революции 1917 года, а фактически срежиссированному антигосударственному перевороту, с целью захвата прав СРЦ, указывается, что массовые антиправительственные выступления петроградских рабочих и солдат Петроградского гарнизона привели к свержению российского самодержавия и созданию Временного правительства, сосредоточившего в своих руках всю законодательную и исполнительную власть в России. Но это лишь верхняя видимая и очевидная часть «айсберга». А одним из первых шагов подготовки к этому, стал принятый ещё в 1884 году специальный “Акт Берлинской конференции”, (как и решения Первого Всемирного Сионистского Конгресса, проходившего с 29 по 31 августа 1897 года в Брюсселе http://israelmedia.co.il/news/120-let-nazad-i-cionistskij-kongress/ вылившиеся в знаменитые «Протоколы Сионских мудрецов» http://bourabai.ru/articles/zion_protocols.htm ) в котором закреплялся принцип так называемой « эффективной и оправданной оккупации» , – « Каждая страна, которая имеет сырьевые ресурсы, но не может их эффективно обрабатывать, должна допускать к эксплуатации своих природных богатств международные концерны и синдикаты». Понятно, что, прежде всего, подразумевались концерны, которые принадлежали либо дельцам близким к Ватикану, из лондонского Сити, либо с нью-йоркской Уолл-стрит. В этих планах большая роль отводилась захвату сырьевой базы и инфраструктуры России. Однако некоторые русские государи, видимо, не пожелали внимать пожеланиям международных финансовых и политических воротил. Последних Царей – Императоров больше интересовало строительство национальной экономики. Так, Император Николай II издал указ, в соответствии с которым иностранному капиталу позволялось свободно размещаться в России, но вывоз сырья и получаемой в России прибыли ограничивался размером в 12,8 процента. То есть, – хочешь разрабатывать и продавать наши полезные ископаемые, прими российское гражданство\подданство, и выручку оставь в России. В итоге у страны появились огромные деньги, а следом, не смотря на все козни С.Витте и прочих высокопоставленных британских агентов влияния, начался бурный экономический рост России. Так британский эксперт Эдвард Торн писал в 1913 году: “Если западные страны не сумеют удержать Россию, то к 1930 году ей не будет соперников. Европа и США окажутся на коленях у сырьевого гиганта”. Неудивительно, что дельцы с Уолл-стрит, являясь по сути британской крипто-аристократией на территории США, очень быстро нашли общий язык с «Короной», договорившись о будущем разделе «российского пирога» по истечению «300-летнего Траста» и через своих ставленников в правительстве США объявили России хоть и негласную, но очень жёсткую войну. В декабре 1911 года посол США в Петербурге вручил русскому министру иностранных дел ноту о разрыве договора о торговле и мореплавании, существовавшем между нашими странами с 1832 года. В американской прессе началась травля всего русского. Россию называли варварской, дикой, антисемитской и т.д. Например, известный банкир, владелец банковского дома “Кун, Леб энд компани” Джейкоб Шиф прямо призывал “поставить подлую Россию на колени”.Шиф и его соратники по Уолл-стрит сделали ставку на разжигание внутренних беспорядков в Российской империи с использованием «революционэров» из числа «народа завета». И огромные финансовые потоки полились в кассы революционеров всех мастей – от эсеров до большевиков. Только один Шиф потратил на это “святое дело” около 20 миллионов долларов личных средств. И значит, исследуемые нами события обусловлены не развитием общественных производительных сил в России и Мире, как утверждают «ученые» историки, а обусловлены конкретным корыстным мотивом, связанным с ликвидацией России как глобального экономического и политического конкурента Британии и США, с отстранением от престола Николая II и захватом прав Суверена в Российском Царстве (СРЦ) – Королем Великобритании. Фактически заключительная фаза упомянутой выше «спецоперации» началось 2(15) марта 1917 года с яко бы отречения царя Николая II от Российского престола в пользу своего младшего брата Михаила (великого князя Михаила Александровича), который 3(16) марта 1917 года подписал ничего не значащий «Акт о непринятии престола (и Суверена) Российской Империи», которая уже окончательно и бесповоротно ликвидирована как полный банкрот и как бы «предоставил» законное решение судьбы будущего государственного устройства России и ее статуса в зависимость от решения Учредительного собрания, которое через агентов влияния контролировали британцы. Сложившейся ситуацией, связанной с отсутствием одного прямого и безусловного престолонаследника СРЦ и при полном раздрае между таковыми и тем, что Новое Суверенное Государство так же не провозглашено, а право Суверена обладает свойством непрерывности, – воспользовался Король Англии Георг V (к стати, двоюродный брат Николая II), Он с помощью предателей России – британских агентов влияния во главе с Львовым и Милюковым 4(17) марта 1917 года, тайно получил и оформил соответствующие права единоличного Суверена на Российское Царство, как законный правитель( младший Суверен) его части. Фактически под юрисдикцией Англии/Британии на территории бывшей Российской Империи/РЦ вместо полноценного суверенного государства была создана колония – «британская фактория»! Важнейшим фактором, влиявшим на развитие событий в России с Февраля 1917 г., являлась деятельность первого состава Временного правительства во главе с князем Г.Е. Львовым. В соответствии со своей Декларацией и опираясь на «завоевания Февраля»,оно осуществило ряд вполне демократических преобразований. Был принят закон о свободе собраний и союзов, упразднены цензура и другие репрессивные органы РИ (полиция, жандармерия, каторга и т.д.). Вместо департамента полиции создано Главное управление по делам милиции. Реорганизованы структуры и руководящий состав других государственных органов. Объявлена политическая амнистия. В то же время был санкционирован арест Николая II , а также его министров и других представителей прежней администрации.



По закону от 8 марта 1917 г. Совет министров и его канцелярия переименовывались во Временное правительство и его канцелярию. Министерство императорского двора и уделов было упразднено. При Министерстве внутренних дел во второй половине марта для руководства деятельностью комиссаров Временного правительства образуется Отдел по делам местного управления. При Временном правительстве было создано также Юридическое совещание, на которое возлагалась обязанность давать “предварительные юридические заключения” на мероприятия правительства.



В апреле 1917 г. возник правительственный кризис, в мае было сформировано первое коалиционное правительство, которое по-прежнему возглавлял князь Г.Е. Львов. Новое правительство провело реорганизацию государственных органов власти. На базе отдела труда Министерства торговли и промышленности создаются Министерство труда и Министерство почт и телеграфов. С целью оказания помощи семьям убитых и искалеченных на войне было образовано Министерство государственного призрения. В конце июня при Временном правительстве учреждаются Экономический совет для выработки “общего плана организации народного хозяйства и труда”, а также Главный экономический совет “для проведения отдельными ведомствами и учреждениями всех мероприятий по регулированию хозяйственной жизни страны”. В конце марта было образовано Особое совещание по подготовке закона о выборах в Учредительное собрание.



В июле 1917 г. формируется второе коалиционное правительство во главе с А.Ф. Керенским. Он, а также заместитель министра-председателя, министр финансов кадет Н.В. Некрасов, министр внутренних дел эсер Н.Д. Авксентьев, министр иностранных дел М.И. Терещенко и министр продовольствия народный социалист А.В. Пешехонов вошли в состав Комитета обороны. В начале августа упраздняется должность обер-прокурора Синода и образуется Министерство исповеданий. С 7 августа начала свое действие Всероссийская по делам о выборах в Учредительное собрание комиссия (Всевыборы). В конце августа Кабинет военного министра был преобразован в Военный кабинет министра-председателя – Верховного Главнокомандующего. После ликвидации выступления генерала Л.Г. Корнилова вместо правительства “до окончательного формирования кабинета” 1 сентября создается Директория из пяти членов – А.Ф. Керенский, М.И. Терещенко, A.M. Никитин, генерал А.И. Верховский и адмирал Д.Н. Вердеревский.



Для решения вопроса о составе правительства в Петрограде 14 сентября начало работать Демократическое совещание, избравшее 21 сентября постоянно действующий Временный совет республики – Предпарламент. Через три дня Керенский сформировал третье коалиционное правительство. В первые недели Февральской революции местные государственные учреждения царизма заменили губернские, городские и уездные комиссары Временного правительства. Их права первоначально не были регламентированы, и только 25 сентября 1917 г. было обнародовано “Временное положение о губернских (областных) и уездных комиссарах”. Наряду с Советами создавались выборные временные комитеты общественных организаций, в которые входили гласные земских и городских органов самоуправления. Земства были созданы также в ряде окраинных регионов России. Общее руководство всей системой земских учреждений возлагалось на Всероссийский земский союз. Законом от 15 апреля в городах с населением более 150 тыс. человек были учреждены районные органы самоуправления (думы и управы), деятельность которых объединялась советом дум.

Таким образом, Создав Временное Правительство России/РИ (ВПР), потом «Директорию», прикрытую ширмой провозглашенной 1(14) сентября 1917 г. Российской Республики, Банда предателей под руководством уже упомянутых агентов влияния: Керенского, Милюкова, Родзянко, Милюкова, Гучкова, Львова, Шульгина и «К», приступила к тайному осуществлению функций руководящего органа колониальной администрации в бывшей Российской Империи, с целью не допустить воссоздания и восстановления правомочности Суверенного Русского Царства или Нового Суверенного Государства, наследователя прав и активов РЦ и прочих наших государственностей за 7426 лет.

….Когда общая задача скрытой легитимации по передачи прав Суверена РИ/РЦ от одного Суверена – другому (по факту заявленного Георгом V Права на обеспечение непрерывности престолонаследия и преемственности власти как младшего правителя в РЦ) была оформлена, нужные Ватикану и Бриттам архивы, документы, печати были вывезены. Временное Правительство России/«Директория» – колониальная администрация в РИ/РЦ из России – уехала, и тайно оформила передачу территории под фактическое управление верхушке большевиков, которые были такими же агентами/сынами «завета»! Керенский, в отличие от выдуманного исторического «факта» о бегстве в женском платье из Зимнего Дворца, за несколько часов до того, как в Зимний ворвались матросы – с почетом уехал из Питера на царском «Роллс-ройсе». В тот момент, когда «бежал матрос, бежал солдат, стреляя на ходу», Керенский был уже в Пскове, в штабе Северного фронта, откуда имитировал наступление казачьего генерала Петра Краснова на Петроград, наступление которого было остановлено красногвардейцами. Те же Керенский\Милюков с такими же агентами “завета” – «Троцким и К» устроили революционное шоу с выстрелом «Авроры», представив захват власти ( по сути – «цветную революцию»), якобы, происшедший в результате бунта матросов «Балтийского Флота». Это «шоу» с бунтом на кораблях Балтийского флота и неподчинением военно-морскому командованию было осуществлено с далеко идущей целью и серьезными юридическими последствиями.

Оно было срежиссировано для того, чтобы в будущем Георг V от имени Морского командования Российской Империи и в правовых рамках того же Адмиральского морского права (Король Британии Георг V еще c 1910 г.- являлся адмиралом русского флота!!!) и одновременно от имени Суверена над Российской Империей имел юридическую возможность в нужное время заявить в Международном Суде и Высоком\Королевском Лондонском суде об официальном судебном признании своих прав Суверена на Российскую Империю .

Операция «прикрытия» под видом «захвата и перехода власти к большевикам» также предоставляла возможность королевской династии Великобритании манипулировать руководством возникающих на территории РЦ субъектов – РСФСР/СССР и в случае необходимости представить их на международном правовом уровне в качестве пособников\наследников-правопреемников «матросов – бунтовщиков» со всеми вытекающими негативными юридическими последствиями в ущерб государственного суверенитета и интересов России! Кстати, есть и другие задокументированные доказательства, указывающие на тайную передачу Георгу V прав Суверена над РИ/РЦ. Так известный агент «земли завета» адмирал А.Колчак, так называемый, «Верховный правитель России» ( https://cont.ws/@svoboda-49/627290 ) на следствии по факту совершенных им преступлений заявил следующее: « 30 декабря 1917 г. я принят на службу Его Величества Короля Англии»! Таким образом, так называемая, «Февральская революция» и последовавший за ней октябрьский переворот 1917 года или «Великая Октябрьская Социалистическая Революция», являлись ни чем иным, как «операцией прикрытия» тайного захвата британским королем прав Суверена на Российскую Империю! Согласно историческим данным, говорят, тот же Колчак так охарактеризовал события, связанные с переворотом 1917 г. : «Это (т.е. государственный переворот) сделано, чтобы в дальнейшем все субъекты и органы власти организуемые “бунтовщиками” (то есть, это – РСФСР\СССР\СНГ\ЕАЭС и т.д.) и их подельниками автоматически считались незаконными в рамках международного и Высшего естественного права и прав истинного Суверена над Россией…». И при этом, скрытым Сувереном и бенефициаром всего, чем была и есть Россия, оставался британский монарх! Вот так, Россия (РИ/РЦ) и ее народы стали как бы предметом и имуществом внешнего Британского управления , т.е. объектом управления в рамках морского и Римского континентального, торгового\корпоративного права, по факту отсутствия передаточного баланса РИ и принятии его другим законным суверенным субъектом- правоприемнмком! Подтверждением скрытой юрисдикции и колониальной зависимости уже бывшей Российской Империи и всех ее правопреемников перед Британией является тот факт (может расцениваться, как вещественное доказательством в международном суде) , что даже цвета флага в РИ поменялись на цвета, задействованные на флаге ее метрополии. То есть, цвета черно-жёлто-белого цвета суверенной Российской Империи после 1913 г. сменились на цвета нынешнего «триколора» Российской Федерации: – белый, синий, красный, то есть геральдические цвета флага Британской Короны и торгового флага России! (Не лишне в качестве иного доказательства привести и тот факт, что предатель генерал Власов и его Русская освободительная армия (РОА) в 1943 году устроила перед Вермахтом парад, на котором уже тогда его «гвардейцы» шествовали с флагом, полностью совпадающим с нынешним триколором Российской Федерации, т.е. с геральдическими цветами торгового флота РИ и флага Великобритании!!!) Дополнительным подтверждением является и тот факт, что при Временном Правительстве РИ и «Директории» не только флаг, но и герб России стал другим: с голов орлов исчезли короны, которые ранее указывали на признак независимости и суверенитета Российской Империи. Аналогично герб на нынешних купюрах ЦБ РФ (ЦБ РФ и его «рубли» – как инструмент внешнего управления нынешней Российской Федерацией как продолжателем России Керенского-Ленина-Троцкого до 30 декабря 1922 года) также изображен с орлами без корон, что указывает на колониально-валютную зависимость финансовой системы нашей страны, а также на то, что РФ - это инструмент управления территорией РЦ/РСФСР,- колониальная администрация, т.е. «фактория».

Естественно, истинным патриотам России, которые сгруппировались вокруг Сталина такой статус страны не мог понравиться и они постарались избавиться от «засланцев земли завета», устроив борьбу с троцкистами и другими «засланцами завета», осуществив крупные «чистки» в 1937-1939 г.г. А началась эта борьба еще в конце 1920 года, когда Ленину и Сталину стало известно, что команда Троцкого-Ротшильда, фактически захватившая управление экономикой и финансами в России в октябре 1917 г., с помощью своих агентов, через образованный в 1918 году Народный Банк РСФСР (1918-1920 гг.) тихо и быстро вогнала в долги РСФСР и обременила все активы России/РЦ, установив заявительным способом (уведомив международных регуляторов) свой контроль над эмиссией всех обязательств, долгов и новых и старых денег России! Это еще одна не менее «выдающаяся операция» против нас! Фактически, используя некомпетентность большевиков и их непонимание мирового финансово-экономического порядка, правил ведения государственных финансов их эмиссии, учета, ответственности и последствий различных решений, – Троцкий со своими подельниками, следуя указаниям Ротшильдов и «К», и прочих хозяев Лондонского Сити, провозгласил созданную Российскую Федерацию как полного право приемника Российского Царства и начал признание всех долгов которые ей предъявляли, включая незаконные долги РИ, Ватикана, эмиссии незаконных денег и все виды госдолга, имевшие хождение на территории РИ/РЦ за весь период их существования (включая всякие там керенки, билеты, купоны и прочие фантики которые рисовали с февраля 1917 года в России все кому не лень на территории бывшей РИ!) Так же, созданный ими Народный Банк, начал как бы «бесконтрольную» эмиссию «совзнаков» – новых советских денег, умышленно вбрасывая на рынок их огромные массы, что естественно привело к гиперинфляции и за булку хлеба,- давали полмешка денег! При этом, люди Троцкого/Ротшильда фактически тайно уведомили дружественные западные банки о том, что вся эмиссия «совзнаков» обеспечена всеми активами России/РЦ/РСФСР и имеет золотую/валютную котировку, о чем население России, естественно понятия не имело! Это стало откровением даже для Ленина и Сталина! Было установлено, что с территории России шёл массовый вывоз за границу «совзнаков» и прочих признаваемых банком РСФСР денег/билетов/и т.д. – по сути «фантиков без счета», и их оформление как долга РСФСР/РЦ в золоте и долларах США! В результате, чтоб избежать банкротства страны и катастрофы, пришлось учреждать новый Госбанк РСФСР, новое государство,- СССР и новую РСФСР вместо старой РСФСР! И новый Госбанк СССР ликвидировав все финансово-политические структуры созданные условными «Троцким и К»! Даже пришлось дарить области Украине, Белоруссии и создавать Казахстан и т.д, чтоб избежать право преемственности СССР и РСФСР от РСФСР (1918-1922г.гг), и регресса по долгу от той РФ Троцкого и ее ЦБ – Нарбанка РСФСР , что «замутили Троцкий и К»! И чтоб и даже территория «новой» РСФСР с 1922 г не совпадала со «старой» и прочие юридические тонкости сравнения субъектов. Вот по этому, во времена СССР в РСФСР никогда не было таких органов власти как в других союзных республиках! Чтоб не возник регресс по долгу,- по факту право преемственности между РСФСР (1918-1922 гг.) и РСФСР/СССР! Вы скажете, «да фигня», что они там могли «намутить за пару лет», да еще и во время «всеобщего революционного бардака» до 30 декабря 1922 года, пока не был создан СССР? От 140 до 809,6 квадриллионов долларов долга! (Для справки: в январе 1920 г. Народный банк РСФСР был упразднен, а остатки его аппарата перешли под начало Народного Комиссариата Финансов (НКФ). Когда начался НЭП, Народный банк был восстановлен в октябре 1921 г. под новой вывеской: «Государственный банк РСФСР», преобразованный в дальнейшем в «Государственный Банк СССР» в 1923 году.) http://communitarian.ru/posts/finansi/kratkaya_istoriya_gosbanka_sssr_i_…)

http://pravosudija.net/article/revolyuciya-na-ulicy-snaypery-na-cherdaki

http://pravosudija.net/article/sobor-razdora

http://pravosudija.net/article/tereza-mey-ne-narushayte-pravila

http://pravosudija.net/article/dolg-rodiny-k-state-tereza-mey-ne-narushayte-pravila

http://pravosudija.net/article/vopros-otvet-k-materialu-revolyuciya-na-ulicy-snaypery-na-cherdaki

http://pravosudija.net/article/tri-goryachie-novosti-finansovogo-rynka-ne-ocenennye-po-dostoinstvu

http://pravosudija.net/article/pismo-imperskiy-trast Вдумайтесь, так называемые «рэволюционэры», приплывшие на пароходе из Америки вместе с Троцким и осевшие в финансовых учреждениях РСФСР, умудрились за пару лет повесить на нас с вами долги минимум 140 000 000 000 000 000 долларов США! Вдумайтесь! Даже при сегодняшнем ВВП России – 1,37 трлн. долл., это минимум в 100 000 раз больше нашего ВВП! Вот за это Троцкий получил ледорубом по башке, а подельников послали в лагеря и к стенке в 1937-1939 гг.! Именно ради этого долга, и прав РЦ, была затеяна вся «перестройка», «демократизация» и создание «суверенной РСФСР» и прочих стран-республик СССР! Ради получения таких колоссальных цифр и списания долгов Ватикана\Ротшильдов и прочих должников перед РЦ\СССР, и была незаконно создана нынешняя РФ и ликвидированы органы управления СССР! Созданы были не только «левая» РФ-я но и такой же ЦБ РФ! Который помимо того, еще и является и право приемником Народного Банка РСФСР, того самого НР РСФСР 1918-1920 гг! (. для этого собственно ЦБ РФ и был создан 13 июля 1990 года и естественно под руководством и участии Ротшильдов) Он, кстати, имеет 3-ри(три) основных статуса: 1) Крупнейшего в мире международного депозитария 2) Дилера ФРС/МВФ/БМР, 3) Монетарного регулятора, эмитента долга и кассы взаимного кредита РФ! При этом, с 1 июля 2017 года, в связи с окончанием «Договора о разграничении полномочий между Татарстаном и РФ» ( закончился 11 июля 2017 года), ЦБ РФ утратил юридическое право на эмиссию долга под активы Госбанка СССР (и СССР), который еще в 1992 году перевели в Казань Геращенко и Хасбулатов!(к стати и КГБ СССР официально работало в Казани до 2003 года!) И который по прежнему возглавляет В.Геращенко, – уволить и посадить то его некому, вот он и «трудится» сегодня «ко своему удовольствию», сами посмотрите: http://www.cbr.ru/Currency_base/GosBankCurs.aspx ! Что это значит? А то, что раз ЦБ РФ официально утратил доступ к активам Госбанка СССР, который перевел свои активы в Татарстан, то из-за этого, фактически, ЦБ РФ – стал банкротом! И любая эмиссии им любого долга включая рубли, – незаконна! Потому ЦБ РФ и вынужден «убивать» крупные российские банки и существовать за счет их ативов! Это обычный финансовый каннибализм! Потому, что своих денег в распоряжении ЦБ всего 1.8 трлн. рублей! Более того, с 2016 г ЦБ РФ зарегистрирован в Китае! Новыми его учредителями стали И.Сечин, В.Геращенко и «К»! И туда перешел весь активный баланс ЦБ РФ, что означает, что «контора»,- ЦБ РФ, расположенная в Москве на ул. Неглинной,- лишь долбанная потемкинская деревня, а ее «начальство», лишь ширма которой прикрываются! И не смотря на утрату законных прав на активы СССР, – Геращенко\Хасис\Иванов\Александров продолжает «химичить» с активами СССР (тело А144 в Дойчебанке), выводя их в «свой новый ФРС» с помощью фальшивых\притворных документов\сделок\личностей по цепочке: ЦБ РФ – СБ РФ – Моснарбанк – Веллс Фарго США! (например, – попытка похитить активы «Золотых пистолетов», на 44 трлн. долл!, это так назвали кредиты Китаю от Филлипин 1911, 1912 и 1913 гг. и которые перешли СССР в аннуитеты, перевод всего тела А144 из Дойчебанка в США, ну и прочие делишки.) Плюс Ротшильды как соучредители ЦБ РФ перевели на его баланс (повесили на ЦБ РФ, РФ и нас с Вами!) свои долги в размере 182 000 000 000 000 долл. США! И это в добавок к 140 (809,6!) квадриллионам, что уже висят на РФ из за Ельцина и устроенного им «суверенитета РСФСР» и различных «Указов», обеспечивших право преемственность и ответственность по долгам РСФСР 1918-1922гг.! К стати, – Ротшильды https://www.youtube.com/watch?v=AySJhnxx9BM контролируют все ЦБ мира за исключением 4-х https://cont.ws/@sage/801530 (НБ Белоруссии на 54%, ЦБ Венесуэлы – частично, из за чего там и заваруха)

Вот такие чудеса происходят за кулисами, в реальном мире геополитики! Кстати, напомню, что в СССР до установления госмонополии на банкинг в 1932 г, существовали акционерные и банки с частным/коллективным/артельным капиталом! А к примеру 18 августа 1922 года при содействии советского правительства «большевистский банкир» Ашберг создает и возглавляет « Российский коммерческий банк ». Учредителем числится Svenska Economibolaget, директором иностранного отдела становится президент моргановского Guaranty Trust Макс Мэй, лондонским агентом - Эрл Грей, бывший коллега Сесила Родса. Ныне банк нам известен как « Внешэкономбанк »!.

Ладно, вернемся к созданию СССР и действиям Ленина-Сталина по коррекции его правового «наполнения»! Взамен практически колониальной, «троцкистской» Первой Конституции СССР, которая была принята в январе 1924 г. и которая во многом копировала такую же Конституцию РФССР от 1918 г.,

5.декабря.1936 г была принята новая Конституция СССР, которую можно смело назвать прообразом Конституции реального государственного суверенитета. Но окончательно сформировать всестороннюю и полную суверенность у нас в стране до 1952 года так и не удалось. Частичный государственный суверенитет СССР приобретал поэтапно, в том числе за счет присоединения территории Подкарпатских русинов в 1939-1940 г.г. Тывы в 1944 году и оформив ее окончательно по итогам Второй Мировой Войны. Заключительным аккордом обретения полного государственного суверенитета СССР, стал выкуп И.Сталиным в 1952 году у Сити Лондон долгов Короны Британии и автоматические: возврат СССР всех прав Суверена на РЦ и полный суверенитет над территорией с правами требования к должникам, плюс Британия и Елизавета II(и кто там после нее) получили полные права Монарха и Суверена, полный государственный суверенитет, подтвердили Договор с Иваном Грозным и стали гарантами прав СССР и Граждан СССР на все аннуитеты за 7526 лет (на сегодня, на декабрь 2017г.) существования нашей государственности!

Естественно Сталин обнулил долг Британии перед РЦ и понятно, что все это очень не понравилось «сынам завета» и Ватикану! С этого момента Сталин был обречен! Не удалось уничтожить «засланцев» всех мастей и они продолжили разрушение нашей страны. Как только умер (был убит) Сталин, различные группы в ЦК, АН СССР, КГБ тяготевшие к масонству, начали усиленный поиск контактов на Западе с целью добиться для себя лично равного с западной элитой статуса за услуги по уничтожению суверенитета и прав СССР. Первая же финансовая реформа 1961 года Н.Хрущева по своей сути оказалась диверсией против нашей Родины (как и согласованное Хрущевым с «сынами завета» обещание отдать два Курильских острова Японии). Эта, так называемая, «финансовая реформа» заложила фундамент развала СССР и разделения общества на богатых и бедных, на «элиту» и простой народ. Дальнейшие советские «реформы» только усугубляли ситуацию и привели, в конечном счете, к разграблению страны бюрократической номенклатурой СССР, совместно с «засланцами завета». Все это очень детально с цифрами и фактами описано в Докладе В.М.Кузнецова руководителя рабочей группы по борьбе с коррупцией при Государственной Думе РФ: Президенту РФ, Правительству и Государственной Думе РФ (2009-2010 г.г.) http://www.slideshare.net/CommitteeRight/20091228-2

(Желательно с этим докладом детально ознакомиться для обретения полноты понимания предлагаемых в настоящее время предстоящих шагов и решений). Повторяться про заговор в ЦК (создание группы «Z»), «Гарвардский Проект», ЛГУ, ВНИИСИ, «художества» Хрущева, Андропова, Горбачева, Ельцина и «К» особого смысла нет. Лучше самостоятельно обо всем глубоко и детально ознакомиться с конкретными фактами в докладе Кузнецова. Единственно, что нужно добавить, так это то, что по некоторым данным в 1989 году с целью управления РСФСР/СССР и установление право преемственности от РФ и ЦБ РФ, – к ликвидированным 30 декабря 1922 года РФССР и Нарбанком РСФСР (1918-1920 гг.) через некий дополнительный аналог немецкого «Канцлер – Акта» 1949г, http://www.hrono.info/dokum/194_dok/19490521akt.php (с помощью которого осуществляется внешнее управление Германией США, Британией и Францией с помощью коммерческой структуры, – «ФРГ»- DUNS 341611478\ SIC Code 9199 – частная компания) было осуществлено формирование управляющей коммерческой торговой структуры под нынешним наименование «РФ», управляющей правами РСФСР/СССР - зарегистрированной в Лондоне (согласно регистра D-U-N-S© Number 531298725).и еще одна компания «РФ», как правоприемник РФССР Троцкого, зарегистрированная в штате Делавэр США, со штат-квартирой в Нью-Йорке https://www.upik.de http://www.liveinternet.ru/users/vitalina777/post385444950 Тогда же окончательно был закреплен принцип внешне управляемой монетарно-финансовой политики в отношении нашей страны по системе «currencyboard” (в смысловом и лингвистическом переводе – “внешнее валютное и монетарное регулирование”) и также была осуществлена передача прав на активы и денежную эмиссию внешним источникам управления и регуляторам (ФРС, МВФ, ВБ, БМР и т.д.). Данное обстоятельство сегодня полностью лишает нашу страну государственного монетарно-финансового суверенитета и ставит в валютно-колониальную зависимость от внешних финансовых регуляторов. В итоге мы имеем следующее:

1. 30 марта 1867 года в Вашингтоне был составлен на английском и французском языках https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%B8Договор о передаче США Русских владений в Северной Америке – полуострова Аляска и прилегающие острова и территории.

2. 3 (15) мая 1867 г. Договор о передаче США Русских владений в Северной Америке – полуострова Аляска и прилегающие острова и территории, был подписан императором Александром II; 6 (18) октября 1867 г. Правительствующий сенат принял указ об исполнении договора, русский текст которого под заголовком «Высочайше ратифицированная конвенция об уступке Северо-Американским Соединенным Штатам Российских Северо-Американских Колоний» был опубликован в Полном собрании законов Российской империи за № 44518. Стоимость сделки составила 7,2 миллиона долларов золотом. 6 ( 18) октября 1867 года в 15:30 Аляска официально была передана США.

3. Так как в тексте Договора присутствует формулировка «передана», это подразумевает не продажу, а переход во временное пользование на 99 лет (как Гонконг) и поэтому, несмотря на истечение 99 лет, в случае, если до 31 декабря 2022 года в России будет создано суверенное государство – продолжатель РИ\РСФСР\СССР, за вновь созданным государством на основе непрерывности права Суверена еще в течении 99 лет ( т.е. до 2065 г.) сохранится право требовать возврата всего, полученного США по вышеуказанному Договору. В 1966 году, по истечении 99 лет СССР не мог требовать возращении Аляски, так как был по сути – временным государственным образованием и, соответственно, не являлся Сувереном над Российской Империей. По некоторым данным Временным Правительством, Директорией и Большевиками в период 1917-1918 гг. из государственного Архива была похищена значительная часть документов, связанных с правами РИ в отношении ФРС США и с передачей Аляски, включая секретную переписку императора Александра и Президента США А.Линкольна, в которой прямо указано об истинных намерениях по созданию совместного Международного Финансового Центра\Траста. А также о перемещении в связи с этим российского золота в количестве – 48,6 тонн , которое было перевезено в специальное хранилище в горах Испании судами Русского общества пароходства и торговли (РОПиТ) в сопровождении специальной воинской команды из 19 человек, отобранных лично Самодержцем всея Руси. Руководил всей операцией чиновник особых поручений и генерал от Министерства внутренних дел действительный статский советник Платон Кусков. Из похищенных документов следовало, что Договор по Аляске и его оплата есть фактическое возмещение затрат России за помощь, которую Россия оказывала США в Гражданской войне. Но, поскольку Линкольн не хотел, чтобы Британия\Ротшильды узнали, что он пытался рассчитался за оказанную Россией помощь, была осуществлена притворная сделка расчетов должника с кредитором и оформлена в виде передачи Аляски. Причем мы на Аляске все бросили. И имущество и архивы и людей. Все. Никто не был готов, что придут американцы, помашут договором и поднимут флаг. Очень похоже, было на рейдерский захват – договаривались об одном, а, воспользовавшись формальным поводом и убийством инициаторов Договора, просто отжали территории и все. Понятно, что потом царям и их кузенам было неудобно признать, что их так нагло кинули союзники, которым они рьяно помогали. И потеряли не только Аляску, но и Алеутские острова, Калифорнию, еще ряд островов в Тихом океане, а потом и Антарктиду, принадлежавших России по праву первооткрывателей. До конца 50-х Аляска была фронтиром! Она не была штатом США! Видно ждали, что потребуем назад, но как только руководители СССР согласились признать американскую лунную аферу реальностью, то и разговоры о Договоре аренды Аляски, тут же сменились радикально. Более того, говорят, в США существуют документы и высказывания А.Керенского, Л.Троцкого и других лиц, подтверждающих вышесказанное. Существует хранящийся в Гос.Ист.Архиве РФ документ, написанный «неизвестным служащим» Министерства финансов во второй половине 1868 года, который гласит, что «За уступленные Северо-Американским Штатам Российские владения в Северной Америке поступило от означенных Штатов 11 362 481 р. 94 [коп.]. Из числа 11 362 481 руб. 94 коп. израсходовано за границею на покупку принадлежностей для железных дорог: Курско-Киевской , Рязанско-Козловской , Московско-Рязанской и др. 10 972 238 р. 4 к. Остальные же 390 243 руб. 90 к. поступили наличными деньгами ». Поскольку данный документ не возможно идентифицировать, есть все основания считать этот документ чистой фальшивкой, намеренно подброшенной иностранными агентами влияния! (Согласно международным нормам права предметом договора по сделке-купли продажи (той же Аляски) является: «передача вещи продавцом покупателю в сроки и на оговоренных между ними условиях, за которую покупатель должен уплатить продавцу сумму в сроки и на условиях, оговоренных сторонами». (Согласно существующим тем-же международным нормам права, если одна из сторон не выполнила условия договора, то вторая сторона вправе требовать возврата всего полученного по сделке другой стороной. Если же стороны не оговорили предмет или иные существенные условия договора, то сделка купли-продажи считается незаключенной.) Таким образом, иных документов (кроме вышеуказанной фальшивки), подтверждающих получение Россией более 50% суммы (или иных сумм) по Чеку за Аляску – нет! Но оспорить указанную сделку не представляется возможным, поскольку для этого необходимо создание Суверенного Государства – продолжателя РЦ\РСФСР\СССР! Надо поторопиться, а то в 2007 году, С.Шойгу на основании свидетельства о рождении своих родителей в Тыве (она вошла в СССР в 1944 году!) как правомочной части РИ/РЦ, и того, что яко бы его родители,(а следовательно и он) оставались гражданами Тывы – продолжателя РИ/РЦ и якобы не просили о вступлении и не вступали в гражданство СССР, создал – компанию право приемника Русско-Американской Компании (РАК) существовавшей в РИ и управлявшей Аляской! Более того. В том же 2007 г. он тайно, с помощью агентов влияния, «членов семьи Ельцина», Президента(«поставленного семьей резидента») руководство ГД, СФ и разных продажных «хенералов», зарегистрировал на себя частную управляющую контору: «Компанию по развитию Сибири и Дальнего Востока», где вновь им созданная «Русско-Американская Компания выступила соучредителем! Далее еще интереснее, законы о ТОРах и вся нынешняя концепция развития Дальнего Востока и Сибири – созданы в интересах этих структур! Более того, Конгресс США, по «законному, секретному запросу» этих «законно признанных ими наследователей РИ/РЦ и РАК , принял тайное решение отдать им Аляску! Если помните. тогда как раз Р.Абрамович на Чукотке был «губером» и собрался строить тоннель на Аляску, завезя крупнейший в мире проходческий щит! И только своевременно поданный протест от имени СССР, остановил эту колоссальную аферу, связанную с отделением Сибири от Росии и созданием новых Сибирско-Американских Соединенных Штатов (от Урала до Канады!) во главе с так любимым нашим народом С.Шойгу! Который считает себя хозяином Сибири, а нас с Вами скотом и рабами! И тема не закрыта, «они работают над этим!»

4. 23 декабря 1913 года в США был принят Закон «О Федеральном резерве» ( англ. Federal Reserve Act) — закон США (251, гл. 6, 38) Закон был промульгирован президентом Вудро Вильсоном 23 декабря 1913 года. Николай II как единоличный Суверен Российской Империи осуществил целевой и главный взнос в уставный\основной капитал ФРС в размере 88.8%, на что имеются Расписки на эти 88,8% с Защитным Кодом 1226 соответствующему Международному Коду Женевского регистра Постоянной Представительной Организации 14646 ACS HQ ( PRO 14646 ACS HQ)-Высшего Международного Комитета Лиги Наций , (в последствии – Организации Объединенных Наций). Годовой доход по ним был определен в 4% годовых, включало в нем Ставку LIBOR за использование золотого депозита. Данная процентная ставка ежегодно оседала на счете Х-1786 Мирового Банка, на 300 000 счетах, в 72 Международных банках учитывающих операции Мирового Банка.

5. За 72 часа до 24 декабря 2016 года, необходимо было направить в офис ФРС «Извещение о прекращении Золотого Депозита и истребовании Выгоды в соответствии с правами Учредителя ФРС» . Дата такого обращения обусловлена тем, что истекают сроки требования в соответствии с правом на депозит, а также суверенным и торговым правом, и по истечении 99 лет; 1 года требования по депозиту; и 3 лет требования по Долговым распискам по безусловной выплате Доли и долга. Т.е., предметом требования должны быть безусловная выплата Доли и Долга по обязательствам ФРС перед Романовыми либо их продолжателями/наследователями. Данный Долг должен быть истребован, так как ФРС не ликвидирован, а взнос\доля\золотой депозит вносился открытым Сувереном РИ, а после его отречения от престола и права, эти права без перерыва перешли продолжателю (Михаилу), который в дельнейшем открыто отказавшись их принять – передал по факту на усмотрения выборных представителей сословий\народа РИ/РЦ. Таким образом, существуют все основания для предъявления права требования на долю Романовых в ФРС, так как Николай II, став гражданином СССР, неоднократно, в плоть, до своей смерти 26 декабря 1958 года, http://genocid.net/царскую-семью-не-расстреливали-это-была-спекуляция/

http://pravosudija.net/article/i-evrei-carya-ne-ubivali-i-russkie-ne-predavali http://pravosudija.net/article/v-rpc-reshili-prikryt-podlog-carskih-ostankov-figovym-listkom-antisemitizma он письменно и надлежащим способом, уведомил ФРС, директорат U.C.C. Лигу Наций, ООН, МВФ, ВБ и Елизавету II как гаранта СССР с 1952 года, что все аннуитеты по ФРС, причитающиеся Романовым, – должны быть переданы СССР и гражданам СССР, по факту закрытия ФРС 24 декабря 2016 года! Это в дальнейшем также было подтверждено А.Н.Косыгиным (царевичем Алексеем) во время его не однократных визитов в Лондон, к Елизавете II и в Директорат UCC! https://cont.ws/@eov66/794178 И значит, нам пора их получать при том при условии, что мы сможем инициировать восстановление СССР\РСФСР/ФРСР! Или на основании решения Референдума от 17 марта 1991 г пойдем путем создания нового суверенного государства, полного продолжателя, праводержателя и правопреемника РЦ\РСФСР\СССР. Это возможно и необходимо сделать, так как Британский монарх принял на себя права Суверена Российской Царства тайно, путем преступного сговора с Ватиканом и изменниками Родины, против воли представителей сословий и всего народа РЦ, введенного в обман и заблуждение, обладающего потенциальными, но не реализованными правами Суверена в силу осуществления противоправных действий королевской династии Великобритании, Ватикана и «сынов завета». Данное обстоятельство позволяет восстановленному либо вновь созданному суверенному государству – правопреемнику либо продолжателю СССР/ФРСР/РЦ – признать Права Елизаветы II (тайного Суверена над РЦ, ставшие по истечении 99 лет условно явными с 17 марта 2016 года, ввиду самоликвидации органов управления и власти СССР/ФРСР) на 88.8% ФРС, учредителя и выгодоприобретателя – ничтожными пока есть возможность восстановления СССР/ФРСР! СССР/ФРСР или новое суверенное государство вправе потребовать перевода прав учредителя ФРС и выгода приобретателя в свою пользу. Но надо торопиться! Время уходит! Иначе придется судиться, намного дольше чем «Драгон-Фэмели», которые по иску, поданному в 1998 г. в международный суд в Гааге, отсудили таки у ФРС – 2.2 трлн. долл. золотом!

6. 17 марта 2016 года исполнилось 99 лет тайного владения Российским Царством – Британской Короной, и при этом в СССР/ФРСР чьим гарантом она является, граждане СССР пока не собираются переучредить Новую страну или восстанавливать органы управления и власти СССР/ФРСР, а значит Великобритания вправе с 31 декабря 2022 года открыто считать и заявлять Российское Царство своей собственностью А всех кто там живет на основании закона « Cestui Que Vie Act of 1666» или как “Зесцуюкеюакте”, который был принят в Англии в 1666 году – могут считать своими подданными\холопами\рабами\имуществом (условно мертвыми, до объявления каждым, что он живой человек и суверен !). На этом правовом основании, каждый человек в Великобритании (и граждане в других странах, например сегодня в странах СНГ/РФ\США\Индии\ФРГ\Ираке\Израиле и т.д.) как раб\имущество (не касается граждан СССР, которые пока являются живыми суверенами) находящееся во владении британского Суверена (и иных Суверенов), имеет конкретную балансовую\имущественную цену\стоимость, на основании которой определяется, в том числе, размер мировой экономики и объем эмиссии, как резервных валют, так и всех операционных и учетных денег мира, необходимый для ее функционирования. Банком Англии цена каждого человека, (тайно!) определена в 280 000 фунтов-стерлингов. Таким образом, «мировая закулиса» – владельцы мировых денег, имеют возможность тайно контролировать, (через учрежденные ими ФРС\БМР\МВФ\ВБ\ВТО\ООН\ ДМФК (OITC) и т.д.) планировать, формировать и реализовывать свою власть над миром, – через «общечеловеческие ценности», мировую политику, экономику и ВВП, стимулировать мировой спрос\предложение, контролируя эмиссию всех денег мира, особенно если учесть что глобальная система независимых от государства частных и полу-частных Центральных Банков, под руководством Романовых\Рокфеллеров\Ротшильдов\Барухов\Морганов\Винзоров, включает в себя практически все государства мира, за исключением, пожалуй, 5-6 – ти, имеющих Госбанки (Сирия, Вьетнам, Венесуэла, Иран, Белоруссия… с Китаем не до конца ясно, так как по некоторым сведениям, Компартия Китая, как управляющая структура, подписала в 1949 году с «Драконами» (семья «Драконов», – Суверены Китая», обычные китайцы, тем более не являются живыми суверенами, как мы,- граждане СССР!) соглашение об управлении территорией Китая и учредив КНР на 99 лет и соответственно Народный банк Китая, по сути полугосударственная структура!).

7. До 15 марта 2017 года за 72 часа до истечения срока 17 марта 2017 г. следовало официально оспорить права Елизаветы II как Суверена на Российское Царство в правах на момент формального «отречения Николая II» , банкротства Романовых и РИ. (привет части Польши и всей Финляндии, которые на тот момент входили в состав РИ!!!).

8. 7 ноября 2016 года закончилось 99 лет от конца существования РИ/Российской Республики (РР) с 14 сентября 1917 г. (в правах до 7.11.1917 г. и частично до провозглашения РСФСР -5(18)января 1918 года в правах до 30.12.1922 года, как временных, частично – признанных государственных образований, что так же дает право Елизавете II как Суверену на Российскую Империю/Царство и РСФСР(1918-1922) с правами и в границах их территории в период с 7 ноября 1917 г. и частично по 31.12.1922 г.

9. 16 марта 2017 года Английская Монархия, именем английской королевы (в лице наследников по линии рюриковичей , – Майкл Кентский, Чарльз, Вильям и т.д.), заявила свои права на Российское Царство и СССР, но при этом, правовой комитет ООН им напомнил, что Договор об объединении Британии и Российского Царства подписанный Елизаветой I и Иваном IV «Грозным», – не отменён и Британия должна соблюдать взятые на себя 17 марта 1917 года обязательства – и в 2017-18-м годах, войти (по истечению 100 лет) в состав нового государства Великобритания/Российское Царство/СССР ( или в ФРСР, или новый суверенное государство созданное до 31.12.2022 г.), причём как автономная провинция, с долей влияния управления 15%, а Российское Царство (СССР) с долей – 85%, как указано в договоре XVI века!!! Так что есть смысл возрождать правомочность и органы управления СССР даже с этой точки зрения!

10. 5 ноября 2017 года закончилось время, позволяющее официально оспорить за 72 часа до истечения срока 8 ноября 2017 г., права Елизаветы II как Суверена на Российскую Империю\РР (с 14 сентября 1917 г.) – с правами и в границах территории РИ\РР в период с 7.11.1917 г. до 18.01.1918 г (Польше, а там «процесс пошел» http://bigpicture.ru/?p=832787 и Финляндии – приготовиться целовать туфлю Елизаветы II! Ну и Прибалтике за одно, раз они такие «независимые», тем более, что и в Польше, и в Прибалтике уже находятся оккупационные войска Елизаветы II – британские и канадские! А финнов втягивают в НАТО!) и на некоторые права РФССР и СССР до 31 декабря 2022 года

11. 18 января 2017 года заканчивается 99 лет с момента провозглашения РСФСР(1918-1922) в правах до 30.12.1922 года, что так же дает право владения Елизавете II как Суверена на Российскую Империю/ РР/РФССР с правами и в границах их территории в период с 17.03.1917 г. и частично по 30.12.1922 г.

12. 15 августа 1918 года (по истечению 5-ти летнего срока сдачи ликвидационного баланса РИ) США объявили «об окончании России» (существования России как РИ) и высадили войска во Владивостоке. То есть, до 15 августа 2018 года существует формальное действие Акта об оккупации России и США с 18 января 2018 года имеет некий формальный повод для «законного вторжения» в Россию.Сенатор-республиканец от штата Вашингтон Майлз Пойндекстер, призывая к интервенции, заявлял, что «Россия является просто географическим понятием, и ни чем больше она никогда не будет. Ее сила сплочения, организации и восстановления ушла навсегда. Нация не существует…» (то есть РИ ликвидирована как банкрот, а новое суверенное государство не создано в установленные сроки!) . Но первыми, опередив американцев, в России высадились англичане: 9 марта 1918 г, они начали в Мурманске высадку десанта с крейсера «Глори». – 14 марта 1918 г., в Мурманск с новым отрядом интервентов прибыл английский крейсер «Кохрэйн», а 18 марта – французский крейсер «Адмирал Об». Американцы присоединились позднее: 27 мая 1918 г., в Мурманский порт вошел американский крейсер «Олимпия», с которого вскоре высадился отряд американской пехоты. Первыми же американскими солдатами на российскую землю 4 сентября 1918 года вступили солдаты 339-го пехотного полка. Впоследствии, последний американский солдат, покинул Сибирь/Россию 1 апреля 1920 года.

13. 30 декабря 2021 года заканчиваются 99 лет на права РСФСР как временного государственного образования, что дает право Елизавете II как Суверена на Российское Царство и РСФСР с правами и в границах их территории в период с 30.12.1922 г.

14. 31 декабря 2021 года заканчиваются 99 лет на права РСФСР как временного государственного образования, что дает право Елизавете II как Суверена на Российскую Империю/РЦ/ РР и РСФСР с правами и в границах их территории в период с 7 ноября 1917 г. и по 31.12.2022 г.

15. 31 декабря 2021 года заканчиваются 99 лет существования СССР, а 31\12\ 2022 года, все права РСФСР\СССР/ФРСР и если к тому времени не будут воссозданы органы власти и управления СССР/ФРСР или не будет учреждено новое суверенное государство полный право приемник и наследователь прав РЦ/СССР/ФРСР, то это дает все права Елизавете II как Суверена на Российскую Империю, Русское Царство РР и РСФСР\СССР с их правами и в границах их территории в период с 7 ноября 1917 г. и по 31.12.2022 г. С 31.12.2022 года, Россия и граждане СССР теряют Суверенитет и официально становится колонией Великобритании и рабами\имуществом Британской Короны! И Королева Британии ( и\или Майкл, Чарльз, Вильям и т.д.) может провозгласить себя Царицей России, в виду распространения ее власти с части Царства (напоминаю, формально Британия, – часть Русского Царства еще со времен Ивана Грозного) на всё Царство, плюс, как одной из претенденток по линии Рюриковичей и как гаранта сохранности и целостности и по факту и обязательств от 17 марта 1917 года!

16. 15 (28) ноября 1917 г. Верховный Совет Антанты принял официальное решение об интервенции в Россию.

17. 10 (23) декабря 1917 года, Президентом США Вудро Вильсоном, на совещании в Париже был обнародован и принят «План Антанты». План предусматривал раздел России на сферы влияния и носил название «Условия конвенции». В конце декабря 1917 года, представители Франции и Великобритании Жорж Клемансо и Роберт Сесиль так же подписали тайную конвенцию о разделе юга России на сферы интересов и районы будущих операций британских и французских войск.

18. 13 ноября 1918 года, ее пролонгировали. В английскую «сферу действий» вошли Кавказ, казачьи области Дона и Кубани, Средняя Азия, а во французскую – Украина, Бессарабия и Крым. Лондон и Париж сошлись на том, что отныне будут рассматривать Россию не в качестве союзника по Антанте, а как территорию для реализации своих интервенционистских замыслов. В сложившейся ситуации, Британия решила, что всю РИ ей «удержать» не получится и решила удовлетвориться «малым» – прямым протекторатом над частью территории и тайными правами Суверена РИ, в том числе и на права и выгоды РИ в ФРС. Заключение англо-французской конвенции стоит в одном ряду с таким же «славным» деянием западных демократий, как подписание Мюнхенского соглашения 1938 года, по которому они выдали демократическую Чехословакию на растерзание Германии, Польши и Венгрии, что стало прологом Второй мировой войны. Формально, соглашение о разделе России, имеет юридическую силу и сегодня, – 99 лет исполнилось 23 декабря 2016 года! Но еще в течении года, т.е. до 23 декабря 2017 г. оно может быть реализовано!

19. 30 декабря 1922 года было создано частично признанное в тот момент, временное государственное образование – СССР, в котором сегодня должны быть восстановлены органы власти и управления или которое должно быть преобразовано в новое суверенное государство до 31.12.2021 г.

20. В соответствии с нормами международного права максимальный срок существования временных государственных образований и государств с ликвидированными органами управления и власти – 99+1 год и 30 лет(25+5 лет), а значит, если до 27.12.2021 года не будет начато формирование органов управления СССР, или оно не будет переучреждено как новое суверенное государство, оно прекратит свое существование и его Права через год, т.е. 31 декабря 2022 года окончательно и бесповоротно перейдут Суверену над территорией РЦ – Елизавете II. После чего Сувереном будут законно отозваны подписи СССР под всеми основополагающими документами: (Тегеран, Ялта, Потсдам Хельсинки и т.д.) и в ООН – Российская Федерация (или что от нее останется) будет лишена права «Вето»! Нынешняя Россия превратится в «мамба-юмба» или в «Верхнюю Вольту с ракетами» и будет исключена из состава Совбеза ООН! Ну и естественно, тогда всех, кто «не демократически управлял Россией» – арестуют и направят в Международный Уголовный Суд (МУС) в Гаагу! Попробуйте логически и юридически доказать себе, что это не так! Вряд ли получится иное!!!

21. В 1943 году в Тегеране, на встрече «Большой Тройки», И. Сталин подписал имущественный эмиссионный «Траст» под активы СССР/РЦ (на 72 года) – «Новый Мировой Порядок», (до этого были: Траст «Великая Германия», а до неё «Великая Польша» и т.д. все по 72 года) По факту подписания «Траста», совместно с глобальными мега-регуляторами, был назначен его исполнительный орган – UCC. После чего в 1944 году была организована Бреттон-Вудская конференция и установлены новые мировые финансовые правила, к которым присоединились все страны мира. СССР же, как сторона предоставившая активы для «Траста», получил возможность присоединиться формально и на свое усмотрение,- то есть не ратифицировать обозначенные правила и условия. Этот последний глобальный эмиссионный Траст закончился 24 декабря 2016 года, закрыв общий глобальный «1000 – летний Божественный Траст» досрочно, ввиду кончины главного бенефициара единой мировой финансовой системы – Р.Граветта https://cont.ws/@eov66/697427 (он же Яхве/Иегова/Саавоф/Господин Бог/ Сатана) и ввиду вступления в силу его безусловной завещательной Воли 30 октября 2006 года! По этой безусловной, глобальной завещательной воле, все деньги и капитал в мире, из расчета 85% из 100% должны быть переданы СССР гражданам СССР/ФРСР, а 15% исполнителю завещательной воли и гаранту СССР/граждан СССР, – Королеве Великобритании Елизавете II! Речь идет о колоссальных цифрах и о том, что Ватикан и всякие там Ротшильды/Рокфеллеры/Барухи/Морганы будут признаны банкротами и ликвидированы как самостоятельные субъекты по усмотрению граждан СССР! Более того, граждане СССР получают преимущественное право на распределение квот в мировых деньгах ми учреждение новой, справедливой мировой финансово-экономической системы! Так может ради этого стоит напрячься и восстановить органы управления СССР?

22. 17 марта 1991 года проведен референдум, а 21 марта 1991 г объявлено о желании народа сформировать суверенное государство и заявлено о начале фактического учреждения и формирования нового суверенного государства СССР/ФРСР, до того существовавшего в статусе суверенного государственного образования. Согласно норм международного права срок действия волеизъявления на референдуме до утраты его силы – 30 лет (25+5)! То есть или восстановление органов управления СССР/ФРСР – или на создание нового суверенного государства в рамках определенных итогами 2-й Мировой Войны и Хельсинского Акта времени до 17 марта 2021 года. Причем это все в рамках срока в 99+1 лет от момента основания СССР! Агенты влияния «бриттов» даже этот момент продумали, чтоб права по референдуму кончались не позже прав СССР на 99+1 лет!Следует напомнить, что организуя Референдум, М. Горбачёв действовал движимый многими мотивами, одним из которых, было желание получить «семье» и себе долю Романовых,- как учредителей ФРС! В иностранных СМИ неоднократно указывалось на его прямое родство с Николаем 2-м, как сына одной из дочерей последнего! Вот он и провёл референдум, на котором граждане СССР объявили о том, что, фактически, прекратила действие брежневская еврейская конституция 1976 года, державшая в крепостном праве граждан СССР, и что теперь они живые суверены и Человеки, получив по факту права и законную власть Суверенов над Российским Царством/СССР и всеми правами предков за 7526 лет! Тут конечно ему спасибо, но кто и кому пояснил, в чем были и есть наши выгоды? Он то, за свое «рубился», чтоб ликвидировать СССР как получателя (по завещанию Николая II) доли Романовых в ФРС!

23. 8 декабря 1991 года в «Беловежской пуще» подписан юридически ничтожный документ о, якобы, прекращении существования СССР, хотя в этом документе ничего подобного об этом не говорится и, подписавшие такой документ лица, не были уполномочены законом принимать такое либо подобное ему решение. Да и сам оригинал Договора – утерян, а значит, не может быть рассмотрен в принципе. И вот на основании этого юридически ничтожного документа 25 декабря 1991 года была создана\легализована некая Российская Федерация – РФ, причем не одна, а две! Одна как управляющая правами РСФСР/СССР, а другая правоприемник РСФСР(1918-1922)! Остальные «самостоятельные» республики бывшего СССР были созданы также юридически ничтожным образом лишь для того, чтоб не дать народам СССР\ФРСР не дать сохранить и/или создать полноценное и суверенное государство в виде обновленного СССР, волеизъявление о котором зафиксировал общесоюзный Референдум. И даже ООН было вовлечено в этот обман и преступление. Подтверждением тому, что ООН «молчаливый» соучастник международного подлога и преступления является то, что существует решение ООН от 23 декабря 1991 года об образовании Российской Федерации – РФ, как правопродолжателя СССР ! Хотя такая страна, как РФ на указанную дату еще не была создана и решение ( всего лишь о ее переименовании) было принято только с 25 декабря 1991 года. В среде юристов-международников существует стойкое мнение, что РФ вообще никак не может являться правопреемником РСФСР/СССР, максимум, возможно как некий право приемник РСФСР(1918-1922) Троцкого до 30.12.1922 г., поскольку выход РСФСР из состава СССР был произведен с нарушением установленного законом порядка и процедур. Кроме того, ООН приняла юридически ничтожное обращение Б.Н. Ельцина в ООН – от 24 декабря 1991 года как Президента (пока еще не существующей!) Российской Федерации с требованием признать ее правопреемником и правопродолжателем СССР\РСФСР! Тогда, как формально инаугурация на должность “Президента РФ” Б.Ельцина была осуществлена лишь 9 августа 1996 года. Субъект «Российская Федерация – РФ» несуществующий в тот момент на территории РСФСР\СССР изначально создан как коммерческая структура и зарегистрирован в Лондоне, а при проверке его оказалось, что согласно регистра D-U-N-S© Number 531298725 эта коммерческая структура имеет Генерального директора – Медведева Дмитрия Анатольевича! .

То есть, эта РФ имеет статус коммерческой управляющей компании, которая управляет территорией, гражданами, правами РСФСР и правами СССР на основании некого тайного и незаконного поручения от Президента РСФСР – Б.Ельцина, Президента СССР – М.Горбачева и Суверена РЦ – Елизаветы II! Фактически нынешняя РФ – это британская фактория, оккупационная, колониальная администрация, как и все её составляющие: ФСБ\МВД\СУДы\Прокуратура\Губернаторы и т.д. и это легко проверить, поскольку все они имеют такую же регистрацию и разрешенные виды коммерческой деятельности. Вот лишь некоторый список организаций, зарегистрированных в Великобритании

по D&B D-U-N-S® Number:

ООО Правительство РФ : 531298725

ООО Министерство Внутренних Дел РФ : 683530373ООО

ООО Министерство Финансов РФ : 531213530ООО

ООО Министерство Энергетики РФ : 531646429

ООО Министерство Регионального Развития РФ : 531646764ООО

ООО Министерство Транспорта РФ : 531645986

ООО Министерство Имущественных и Земельных Отношений : 531674375

24. Проверить регистрацию и статус любых органов власти РФ можно на официальном ресурсе отслеживания юридических лиц можно здесь https://www.upik.de/en/upik_suche.cgi?new=1

25. Давайте рассмотрим подробнее:

- Российская Федерация была создана на территории РСФСР незаконно, путем должностного подлога – Президентом РСФСР Б. Ельциным.

Соответствующий Закон №2094-1 подписан должностным лицом “Президентом РФ”, что является должностным преступлением и подлогом, так как Б.Ельцин на тот момент имел должность “Президента РСФСР”, но не “Президента РФ”. Нельзя самоназначаться на государственные должности и подписывать какие либо документы должностью не соответствующей занимаемой, поскольку такой документ теряет юридическую силу и является ничтожным с момента его создания. http://vecherusia.livejournal.com/4149.html

Согласно существующей на тот момент законотворческой процедуре, сначала закон принимался Верховным Советом РСФСР. И только после того, как он будет подписан Президентом РСФСР, закон приобретает юридическую силу. Вот что об этом сообщило официальное российское информационное агентство РИА Новости. Согласно информации, распространенной через РИА Новости: «25 декабря 1991 года в первой половине дня состоялось заседание Верховного Совета РСФСР, утвердившего Закон РСФСР № 2094-1 «Об изменении названия государства Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика на новое название – Российская Федерация». В тот же день этот закон подписал президент Российской Федерации Борис Ельцин» https://ria.ru/spravka/20111225/521725375.html

Однако, в официальной либо иной публичной информационно-правовой базе обнаружить такое постановление Верховного Совета РСФСР – не удалось. Возникает вопрос, так что же тогда подписал Президент Б.Ельцин?

В том, что такого решения ВС РСФСР не существует (раз не обнародовано путем официальной публикации, то и не существует) достаточно легко убедиться, просмотрев по нижеуказанной ссылке имеющуюся в публичном доступе информационно-правовую базу.

http://old.lawru.info/dates/list33/index.htm

Из сказанного выше следует, что того закона, которым Ельцин обосновывал свое «обращение 24 декабря 1991г. Президента РФ Б.Ельцина в ООН» с требованием признать РФ правопреемником и правопродолжателем СССР\РСФСР – НЕ СУЩЕСТВУЕТ! Согласно общепринятым международным правовым нормам и обычаям не может считаться принятое решение легитимным, если оно основанное на предыдущем незаконном решении. В связи с чем, соответствующее решение ООН по членству РФ в составе члена ООН является НЕЗАКОННЫМ и соответствующее об этом решение ООН может быть принято в любое время!!! (Его просто пока не принимали!!! Не пришло время выкинуть РФ из Совбеза? Почему? Чего ждут? Какую дату из упомянутых?)

Из сказанного следует, что:

- Б.Ельциным 25 декабря 1991 года был совершен должностной подлог и самозахват власти (должностное государственное преступление) ;

- Закон №2041-1 о переименовании РСФСР на «Российская Федерация» (РФ) был подписан человеком не имеющим на то установленным законом полномочий.

- Закон №2041-1 не имеет юридической силы, является противозаконным и юридически ничтожным;

- переименование РСФСР в Российскую Федерацию также незаконно и ничтожно;

- в связи с вышесказанным, мы до сих пор юридически существуем в рамках государства РСФСР и являемся гражданами СССР;

- в связи с вышесказанным, все законодательные Акты, опубликованные в СМИ и судебные Решения от имени Российской Федерации с 25.12.1991 года ничтожны и не подлежат исполнению;

- граждан Российской Федерации нет и не может быть, так как Российская Федерация была образована незаконно и не соблюден предусмотренный законом порядок изменения гражданами СССР своего гражданства на граждан РФ. Более того, даже в общегражданском паспорте отсутствует соответствующая запись о том, что владелец паспорта является гражданином РФ!!! ;

- так называемые, суды РФ не имеют права судить граждан СССР! Видео-доказательство из газеты “Советская Россия” https://www.youtube.com/watch?v=9XOvnOXKmwg

Кроме того, на текущий момент отсутствует какой либо законодательный акт, указывающий на выход РСФСР из состава СССР и о создании СНГ. РСФСР являлось и является одним из соучредителей государства СССР и согласно установленной процедуре , соответствующее заявление о выходе из состава соучредителей СССР не было рассмотрено Верховным Советом СССР и РСФСР до сих пор.

Сегодня ООН, по прежнему признаёт своим соучредителем именно СССР , а не его, так называемого, правопродолжателя Российскую Федерацию. (Правопреемства юридически не существует, поскольку оно не осуществлено надлежащим образом в силу нарушения порядка реорганизации/выхода из состава СССР) и сегодня, в Уставе ООН, организация или государство Россия или Российская Федерация (РФ), не значится! Зато там значится СССР!:

ГЛАВАV: СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ

Состав

Статья 23

Совет Безопасности состоит из пятнадцати Членов Организации. Китайская Республика, Франция, Союз Советских Социалистических Республик, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки являются постоянными членами Совета Безопасности. Генеральная Ассамблея избирает десять других Членов Организации в качестве непостоянных членов Совета Безопасности, уделяя, в особенности, должное внимание, в первую очередь, степени участия Членов Организации в поддержании международного мира и безопасности и в достижении других целей Организации, а также справедливому географическому распределению.

http://www.un.org/ru/sections/un-charter/chapter-v/index.html

Сознавая опасность фактического распада РСФСР под давлением силовых структур Великобритании, США и НАТО, Съезд народных депутатов в целях обеспечения целостности республики подавляющим большинством голосов (907 – за, 13 – против и 9 – воздержавшихся) принял 12 июня 1990 года “Декларацию о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики “.(Что гарантирует возможность предоставленными нормами международного права – создать исполнительные органы суверенной и независимой РСФСР в течении 30 лет, до 12 июня 2020 года!) И вопреки расхожему мнению, в этой Декларации нет ни слова о выходе РСФСР из состава СССР. Напротив, РСФСР четко заявляла, что собирается и впредь оставаться составной частью Союза ССР. Возникает закономерный вопрос: кто и что есть Российская Федерация и что она делает на территории РСФСР? Гражданам СССР, которые мошенническим образом были вовлечены в чиновничьи или силовые структуры Российской Федерации следует напомнить о статье №64 УК РСФСР “Измена Родины”, которая действует до сих пор: “Измена Родине, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином СССР в ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности или государственной безопасности и обороноспособности СССР: переход на сторону врага, шпионаж, выдача государственной или военной тайны иностранному государству, бегство за границу или отказ возвратиться из-за границы в СССР, оказание иностранному государству помощи в проведении враждебной деятельности против СССР, а равно заговор с целью захвата власти, наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества или смертной казнью с конфискацией имущества”.

Российские предприниматели, к стати, если они понимали и осознавали противоправность действий существующего режима также, по своей сути являются пособниками оккупации, так как платят налоги в РФ. http://vecherusia.livejournal.com/1415.html

И еще. А ведь Б.Ельцин нарушал не только законы РСФСР, но и законы созданной им Российской Федерации, за что и был отрешен от власти законным и вступившим в силу решением Конституционного Суда РСФСР, но чтоб уж все было точно и дословно, приведем его текст:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Конституционного Суда Российской Федерации

«О соответствии Конституции Российской Федерации действий и решений Президента Российской Федерации Б.Н.Ельцина, связанных с его Указом “О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации” от 21 сентября 1993 года №1400 и Обращением к гражданам России 21 сентября 1993 года

21 сентября 1993 года, город Москва Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя В.Д.Зорькина, заместителя Председателя Н.В.Витрука, секретаря Ю.Д.Рудкина, судей Э.М.Аметистова, Н.Т.Ведерникова, Г.А.Гаджиева, А.Л.Кононова, В.О.Лучина, Т.Г.Морщаковой, В.И.Олейника, Н.В.Селезнева, О.И.Тиунова, Б.С.Эбзеева,

рассмотрев в судебном заседании действия и решения Президента Российской Федерации, связанные с его Указом “О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации” от 21 сентября 1993 года №1400 и Обращением к гражданам России 21 сентября 1993 года, руководствуясь статьей 165.1 Конституции Российской Федерации, пунктом 3 части второй и части четвертой статьи 1 и статьями 74, 77 Закона о Конституционном Суде Российской Федерации, пришел к заключению:

Указ Президента Российской Федерации Б.Н.Ельцина “О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации” от 21 сентября 1993 года № 1400 и его Обращение к гражданам России 21 сентября 1993 года не соответствуют части второй статьи 1, части второй статьи 2, статье 3, части второй статьи 4, частям первой и третьей статьи 104, части третьей пункта 11 статьи 121.5, статье 121.6, части второй статьи 121.8, статьям 165.1, 177 Конституции Российской Федерации и служат основанием для отрешения Президента Российской Федерации Б.Н.Ельцина от должности или приведения в действие иных специальных механизмов его ответственности в порядке статьи 121.10 или 121.6 Конституции Российской Федерации».

Председатель Конституционного Суда Российской Федерации В.Д.ЗОРЬКИН,

Секретарь Конституционного Суда Российской Федерации Ю.Д.РУДКИН

Из заключения Конституционного суда РФ следует, что действия простого гражданина СССР Б.Ельцина, бывшего Президента РСФСР\РФ так же подпадают под определение УК – Измена родине и захват власти. Отсюда следует последствия и фактическая правовая ничтожность так называемой «Конституции РФ 1993 года», вернее её «Проекта», который по сути, был написан «агентами завета», их подельниками и обманутыми патриотами, и не законно, принят 12 декабря 1993 года., на не законно объявленном и не законно проведенном «голосовании», согласно, опять же не законного Указа от 15 октября 1993 года № 1633- «О проведении всенародного голосования по проекту Конституции Российской Федерации», Указ № 1633, отрешенного от власти, бывшего Президента Б.Ельцина, фактически и юридически – простого гражданина, по сути преступника, не исполнившего решение Высшей судебной инстанции, узурпировавшего с подельниками власть, это юридически абсолютно незаконное, назначенное не надлежащим способом и исполненное преступным путем деяние, совершенное путем преступного сговора и самозахвата власти, не имеющих на то права лицами действо. А само понятие и действие – «всенародное голосование», есть не предусмотренное действующей Конституцией РСФСР, и не имеющее никакой юридической силы самостоятельное понятие, действие или акт! Конституцией РСФСР, предусмотрена только одна подобная форма «волеизъявления граждан» – РЕФЕРЕНДУМ! А он назначается и проводится по-другому! Так, в Законе РСФСР от 16 октября 1990 года № 241-1 «О референдуме РСФСР» говорилось, что право принятия решения о проведении всероссийского референдума - всенародного голосования по наиболее важным вопросам государственной и общественной жизни Республики - принадлежит Съезду народных депутатов РСФСР , а в периоды между съездами - Верховному Совету России (ст. 9). Решение о проведении референдума могло быть принято либо Съездом народных депутатов РСФСР, либо Верховным Советом РСФСР по их собственной инициативе, а также по требованию: не менее чем одного миллиона граждан РСФСР, имеющих право на участие в референдуме; не менее одной трети от общего числа народных депутатов РСФСР (ст. 10). Данный закон действовал до 16 октября 1995 года, несмотря на принятие так называемой «Конституции РФ 1993 года! Пока не был «отменён» Федеральным конституционным законом от 10 октября 1995 года № 2-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации». То есть, еще раз повторим, – Указ № 1633 от 15 октября 1993 года и соответственно так называемая «Конститу́цияРосси́йской Федера́ции» - высший нормативный правовой акт юридически несуществующей Российской Федерации, (а по сути лишь «Проект Конституции», да и то ничтожный) «принятая народом России» 12 декабря 1993 года., и «вступившая в силу» со дня официального опубликования 25 декабря 1993 года., итогов голосования – НИЧТОЖНЫ! Как и все правовые последствия, Субъекты, Законы и Акты, являющимися производными от неё! Не верится? Ладно, давайте рассмотрим саму «Конституцию РФ 1993 г.», а если точнее,- «Проект Конституции РФ». Так как иное юридическое толкование слов, понятий и вопроса поставленного на голосование не возможно, и раз там записано – «проект», то где процедура утверждения «проекта Конституции РФ», как того требуют нормы права? Этого нет! Утверждают, что за проект Конституции РФ, проголосовало большинство россиян, но в реальности, за «проект» проголосовала больше четверти россиян! А всего участвовало в голосовании 54,8% избирателей, «за» «проект Конституции РФ» – 58,4% от числа голосовавших! То есть «За», – больше четверти!, вместо предусмотренных Законом о Референдуме более 50% от числа всех зарегистрированных избирателей! Так как она может считаться принятой? Но, даже этот, «как бы принятый» «проект Конституции РФ» – не обсужден и не утвержден как Конституция! Никем и никогда! Не существует законно принятых и утвержденных сроков и процедуры его\её обсуждения и утверждения! И получается, что внезапно, этот самый «проект», без каких либо законных, правовых оснований становится действующей Конституцией России! Какой? Явно не РСФСР! Напомним еще раз, в Законе РСФСР от 16 октября 1990 года № 241-1 «О референдуме РСФСР» говорится: «При проведении референдума по вопросам принятия, изменения и дополнения Конституции РСФСР решения считаются принятыми, если за них проголосовало более половины граждан РСФСР, внесенных в списки для участия в референдуме». Не четверть или даже треть, а более 50% всех избирателей! Так что спекуляции о том, что проведенное 12 декабря 1993 г. «всенародное голосование», вроде как и есть «законный» «референдум», – бесполезны и ничтожны! Это еще один аргумент в пользу ничтожности Конституции РФ 1993 г.! Перейдем к самому тексту Конституции РФ 1993 г. Если вчитаться и говорить языком юридических терминов и понятий, то… она сама себя же и отменила! Откроем Конституцию РФ. РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. Ст.1 п.2. Наименования Российская Федерация и Россия равнозначны. РАЗДЕЛ ВТОРОЙ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Конституция Российской Федерации вступает в силу со дня официального ее опубликования по результатам всенародного голосования. День всенародного голосования 12 декабря 1993 г. считается днем принятия Конституции Российской Федерации. Одновременно прекращается действие Конституции (Основного Закона) Российской Федерации – России (про СССР и РСФСР – ничего не сказано!), принятой 12 апреля 1978 года (в 1978 г. такой страны – РФ, не существовало, а значит можно «отменить» и говорить только про ту страну, Конституцию, изменения и дополнения, что есть, что так называются и\или к ним относятся, а это только Конституция РФ 1993г. и Российская Федерация – Россия!), с последующими изменениями и дополнениями. То есть «Конституция РФ 1993 г», не отменила ни Конституцию Основной Закон РСФСР 1978 года, ни тем более Конституцию Основной Закон СССР 1977 г! Конституция (Проект) РФ\России 1993 г.- 25 декабря 1993 года (с момента опубликования официальных результатов ЦИК), отменила саму себя, изменения и дополнения с 1991 г., и итоги (незаконного) «всенародного голосования»! Плюс к тому же РФ-ия Ельцина, незаконно созданная, естественно не имела своей территории, ибо существовала только территория РСФСР, как часть СССР, а значит, невозможно принимать и исполнять Конституцию государству, не имеющему своей международно-признанной территории, – то есть не существующего в принципе! Потому что согласно Постановления ВС РФ от 27.12.1991 г. №3020-1 «О разграничении государственной собственности между субъектами РФ», территория суши (земля) в Приложении к данному постановлению не указана! Российская Федерация, как и другие союзные республики СССР, не обладает правами на территорию в государственных границах СССР! РФ, никаких прав от СССР на территорию не получала! Нет никаких передадочных Актов на территорию (земли, акватории)! https://www.youtube.com/watch?v=2-6XxPwwSN4 Еще вопрос, – как могли граждане СССР, голосовать за Конституцию (проект) РФ? Какое они имели отношение к РФ, будучи гражданами СССР? С таким же успехом можно было голосовать за конституцию Анголы или США! Это же нонсенс! Да еще и Конституционный Суд все отменил! Думаю, хватит уже! Или нет? Если тет, и допустить существование РФ но уже как коммерческой структуры, куда по умолчанию вошли учредителями граждане СССР, то тогда где положенные учредителям дивиденды и\или проценты за пользованием долей\активом внесенным в общий капитал? Напомню, доля каждого гражданина СССР в стоимости активов СССР, а значит и взнос в РФ, определена в виде именного сертификата на сумму 14 868 000 000,00 (четырнадцать миллиардов восемьсот шестьдесят восемь миллионов) в рублях СССР 1961 года! Посчитайте реальную стоимость, с учетом того, что на момент эмиссии сертификатов, стоимость одного Рубля СССР определена равной стоимости 0,987412 гр. золота! Так, где проценты\дивиденты за более чем 26 лет? Их ведь кто-то присвоил! Не пора ли вернуть? https://www.youtube.com/watch?v=LuKPiDAzUdU&feature=youtu.be

Уважаемые граждане СССР, Конституции СССР и РСФСР – действуют здесь и сейчас! СССР не ликвидирован! Нет никаких доказательств и юридически правомочных документов подтверждающих ликвидацию СССР и РСФСР! Вот такую злую шутку сыграла с «агентами завета» и их «Сувереном» – самонадеянность и юридическая безграмотность продажных исполнителей! И это еще не все! Еще одна огромная проблема у тайного Суверена над нашей страной состоит в том, что Б.Ельцин и Н.Рябов (бывший Председатель ЦИК) умерли и поэтому проводить предварительное расследование и тратить годы на признание их действий преступными – не нужно ! Достаточного одного росчерка пера на бумаге в виде решения суда! (Действия же пособников могут быть выделены в отдельное уголовное производство и расследованы в порядке закона). Поэтому по той же причине сейчас для Суверена РЦ – Елизаветы II очень важно, чтоб как минимум до 17 марта, а лучше до 31 декабря 2021 года, не умер М.Горбачев! (Иначе тогда у Великобритании могут возникнуть проблемы с ее суверенностью над РЦ\СССР и проблемы с «факторией» – РФ могут быть решены в результате простого росчерка пера судьи уже в 2018 году! ) Почему? Да потому, что изобретение должности – Президент СССР, – это тоже правовой провал «агентов завета»!

26. Президент СССР М.Горбачев, назначен на эту должность 15 марта 1990 года также незаконно . К тому же он самоустранился от руководства СССР, как и все руководство СССР и союзных республик, что также есть измена Родине! Когда активность агентов влияния в высших эшелонах власти достигла пика, а так же под давлением фактических настроений в обществе, была создана критическая ситуация и обеспечена невозможность сохранения однопартийной системы в стране, высшее партийное руководство страны стало искать наиболее приемлемый для себя выход из сложившейся ситуации. На пленуме ЦК КПСС, который проходил 5 февраля, Горбачев предложил компромиссный вариант: введение института президента и отмена 6 статьи Конституции СССР. Год еще только начинался, но было очевидно, что сдерживать народные массы, подстрекаемые со всех сторон радикально настроенными политиками, становится все труднее. Большинство участников пленума, по воспоминаниям очевидцев, было настроено крайне негативно к этим нововведениям, однако при голосовании все согласно подняли руки. Монополии Коммунистической партии в стране был подписан приговор. Юридическое закрепление и последствия Принятой высшей партийной инстанцией решение должно было еще пройти законодательное утверждение. Для этого в марте 1990 года был собран третий – внеочередной – Съезд, который должен был принять соответствующие поправки в Конституцию СССР. Никакой серьезной полемики на этот раз не было, и четырнадцатого марта 1990 года произошли знаменательные события: КПСС перестала быть «направляющей силой» в обществе, а М. Горбачев получил возможность стать «первым Президентом постепенно разваливающейся страны». Как оказалось, это были заранее спланированные «агентами завета» части сценария по захвату народных активов, органов управления и по уничтожению СССР и его граждан. Отмена 6 статьи Конституции СССР привела не к стабилизации политической обстановки, а к еще большему углублению кризиса. Единая страна потеряла её скрепляюще-управляющую составляющую, новая не была принята и декларирована, и процесс распада управления СССР, стал фактически необратим. Но, при всем этом, нужно иметь в виду, – что если ликвидация руководящей роли КПСС и изменение 6 статьи в Конституции СССР, были легитимными и обладают законной силой, ибо были следствием инициативы от вступившего в силу Решения Пленума ЦК КПСС, то решение о создании поста Президента СССР, принято Съездом «в состоянии введения в заблуждение», под воздействием пропагандистского давления со стороны «агентов влияния» во главе с М.Горбачевым, Б. Ельцыным, и т.д.! Данное решение, не смотря на то принято Съездом и выглядит вроде как легитимное, является ничтожным актом, так как оно противоречит основному положению Конституции СССР действующей в тот момент, – «что вся власть в СССР принадлежит народу»! Введение поста Президента СССР лишило советский народ, граждан СССР, части законной власти в своей стране, заменив «коллегиального главу государства», на власть персоны-личности, что противоречит основополагающим принципам народовластия в СССР! Так с помощью пропаганды, забалтывания проблем и подмены смысла слов и понятий, 14 марта 1990 года на Внеочередном Съезде депутатов СССР был принят Закон СССР N 1360-I «Об учреждении поста Президента СССР и внесения изменения и дополнений в Конституцию (основной закон) СССР» http://vecherusia.livejournal.com/4744.html .То есть, – 14 марта 1990 года, введением в Конституцию СССР, – поста Президента СССР, фактически получившего в итоге почти неограниченные властные полномочия, в СССР произошел государственный переворот и захват власти «агентами завета» находящимися в органах КПСС, прочих органах исполнительной и выборной власти СССР и союзных республик! При чем ни Комитет конституционного надзора (ККН) СССР в лице С.С.Алексеева (см. по ККН СССР http://www.politika.su/ks/iz8991.html и ККН РСФСР http://www.politika.su/ks/iz90.html ) ни Генеральный Прокурор СССР Сухарев, Александр Яковлевич ни Верховный Суд СССР во главе со Е. А. Смоленцевым, не указали депутатам Съезда, что создание поста Президента СССР незаконно, так как являет собой вопиющие нарушение и попрание основополагающего конституционного права граждан СССР на самоуправление и власть в своей стране, не приняли необходимые меры и в этом случае полностью самоустранились, вступив на путь дальнейшего соглашательства с заговорщиками, тем самым способствовали скрытому государственному перевороту, совершив государственную измену! Как и руководство Верховного Совета СССР, ЦК КПСС, союзных республик, Совмина СССР, КГБ и МВД СССР! (Персоналии, мотивы и выгода заговорщиков, – бенефициаров и выгода приобретателей скрытого государственного переворота в СССР 14 марта1990 года детально с цифрами и фактами описаны в Докладе В.М.Кузнецова ) По этому, исходя из того, что Депутаты Съезда СССР действовали «введенными в заблуждение», не понимали юридических тонкостей и не осознавали последствий своего решения, следует считать данное решение НИЧТОЖНЫМ! Чтоюридически означает, что никакого первого или последнего Президента СССР никогда не было и быть не может, поэтому и принимать на себя полномочия этой должности в рамках правового поля СССР никто не имел и не имеет права, как и снимать их с себя. Так как идея создания поста Президента СССР была задумана преступной группой лиц в высших эшелонах власти СССР и союзных республик, из числа агентов иностранного влияния, и иных изменников Родины, действующих по предварительному сговору между собой и нерезидентами СССР, с целью узурпации власти, присвоению и расхищению народного достояния, активов, аннуитетов СССР, Российской Империи, Российского Царства и Тартарии, наследства предков, завещательного наследства Р. Граветта, имущества и любых иных прав СССР, его граждан и их потомков за 7526 лет!. Поэтому, не смотря на внесенные изменения и дополнения в Конституцию СССР 1977 года, действующие и имеющие законную силу на 14 и 15 марта 1990 года, решение депутатами Съезда СССР об учреждения поста Президента СССР, через Закон № 1360-1 , и учрежденная должность Президента СССР – незаконны. Все подписанные Горбачевым документы, договора, акты, указы, обязательства и все принятые от имени Президента СССР решения — ничтожны с момента их принятия ! Мы все, проживающие на территории, обозначенной границами СССР, находимся в СССР, являемся гражданами СССР и существуем в правовом поле, которое действовало 14марта 1990 года! А вот теперь задайте себе или кому-либо из нынешней власти РФ вопрос, какие тогда полномочия снимал с себя М.Горбачев в 1991 году?? Никаких президентов СССР по Конституции СССР не было и быть не может, в том числе их заменителей в виде любых ВРИО СССР. В том числе и всяких ныне само назначенных «ВРИО Президента\Правительства СССР» типа Тараскиных/Рыжовых, Шефанцовых и т.д и т.п., и прочих таких же фейковых «патриотическо-монархических» ВРИО:

https://www.youtube.com/watch?v=jrpwLm2XJcQт https://cont.ws/post/454864 https://cont.ws/post/456647 http://www.mk.ru/politics/2016/12/15/monarkhiya-budushhee-rossii.html http://www.imperiyanews.ru/details/0fe20860-acb1-e611-9416-2e815323a23f http://tsar-gryadet.ru/viewtopic.php?t=935 . https://yalta-kpss.livejournal.com/2621911.html http://voinr.ru/iz-pretenzija/ http://ussr-gov.ru

Это всё отдельная категория «агентов завета» – «упоротые патриоты на зарплате у ФСБ и/или у Ватикана»,но, тем не менее, источник их финансирования все тот же – « Ватикан/Елизавета\Ротшильды\Барухи». Поэтому все вновь образованные органы, лица и субъекты, действующие на территории и от имени РСФСР\СССР как минимум с 25 декабря 1991 года – нелегитимны! А если быть точными и последовательными, приняв точку зрения о умышленном характере действий М.Горбачева и всей верхушки СССР по умышленному введению в заблуждение Народных депутатов Съездов с апреля 1985 года и всего народа СССР, то все документы, Указы, Законы, изменения в Конституцию СССР и Конституции союзных республик, изданные и подписанные от имени СССР с 15 марта 1990 года, как и ответственность по ним, права, подписи на любых бумагах и любые обязательства начиная с этой даты – юридически НИЧТОЖНЫ ! По этому, граждане СССР должны восстанавливать органы управления СССР снизу вверх, как и было записано в советском законодательстве! Вся власть в СССР принадлежит народу и она формируется снизу вверх, на основе советов народных депутатов! Все действия по избранию депутатов всех уровней и делегатов Съезда должны осуществляться в рамках территориального деления согласно законодательства СССР! И только так! За исключением когда применяются Законы военного времени и Указы Верховного Совета СССР от 22.06.1941 г. в виду преступного самороспуска органов управления СССР и умышленной передачи (лицами находившимися в этих органах ) власти в СССР, – незаконным коммерческим структурам ! Можно задать себе вопрос: как могли британские и американские кураторы “присматривающие” за Ельциным и Горбачевым так лохануться и так сильно подставить и себя и свою контору – Российскую Федерацию и всех остальных с этим Законом №2041-1, сделав РФ вне закона, грубо нарушив конституцию СССР и РСФСР, а именно статью 174 СССР и статью 185 РСФСР в которой (повторимся еще раз) говорится: “Изменение Конституции производится решением Верховного Совета, принятым большинством не менее двух третей от общего числа депутатов каждой из его палат”. Видимо на волне успеха «агенты завета» расслабились и у них сработала аналогия и стереотипы. Дело в том, что в США все решает Президент США, а у нас все решал народ в лице избранного народом из числа депутатов Верховным Советом РСФСР, поэтому они не обратили особого внимания на эти статьи 184 и 185, а без Решений Верховного Совета все Указы, Законы и Постановления, изменяющие Конституцию СССР/РСФСР, в том числе изменение названий республик или самого государства являются государственным преступлением, считаются ничтожными и не подлежат исполнению! Тоже самое и с «деяниями» Президента СССР! Они – ничтожны!

27. Гражданство РФ, РСФСР, Украины, как и всех нынешних стран – республик бывшего СССР – ничтожно! Оно не существует! До 31.12.22 года все, кто проживал на территории СССР и их потомки – Граждане СССР! Закон ФЗ-182, который начнет действовать в РФ с 01.01.2017 года принят по тайному(или нет?) требованию Ватикана и Суверена Российского Царства – Елизаветы II, чтоб иметь возможность депортировать любых несогласных или отказавшихся электронно «чиповаться» граждан СССР с территории Российского Царства над которым она планирует получить безусловное законное право владения начиная с 15 марта 2017 года и до безусловной даты – 31 декабря 2022 года. По этому закону полноценными «гражданами РФ» и «Новой РФ-ии», создаваемой на месте РЦ\РФСРС\СССР становятся только мигранты – переселенцы, прибывшие из за пределов СССР! Значит, будет развязан геноцид и этнические чистки народов СССР руками бесправных и неимущих мигрантов (китайцев, арабов, африканцев, евреев), жаждущих имущества и земель! Для этого приняты законы о ТОРах (территория опережающего развития) и поправки, позволяющие принимать на службу в силовые структуры не граждан СССР. Особо следует обратить внимание на то, что проект «Израиль» будет закрыт к 2025 году! Все поедут как минимум в Крым (как минимум в 2018 году!), а может и в Причерноморье и Черноземье России, создавать Эрець-Израиль и Новую Хазарию! О чем говорят, не скрываясь, все раввины с 2007 года! Не верите, взгляните на Украину и на маневры в РФ Б.Лазара, еврейской олигархии и Правительства Д.Медведева!

28. 1 января 2017 году ликвидирована РФ, – созданная Б.Ельциным, Российская Федерация, – право приемник РСФСР(1918-1922гг.) 3 марта 2017 г, в АП РФ поступило соответствующее уведомление от Елизаветы II о необходимости закрытия бюджета и сдаточного\ликвидационного баланса РФ с 1 января 2018 г., и прекращения каких либо операций от ее имени, с ликвидацией любых со учрежденных РФ структур в 2018 году! Потому, что в 2018 г., – заканчиваются все права тайной Лондонской Еврейской Российской Республики – учредившей РСФСР в 1918 г(1918-1922 гг). и нынешнюю РФ с Ельциным, управляющую территорией РСФСР (1922- н.в) зарегистрированную в штате Делавэр и имеющую головной офис в Нью-Йорке. Они все будут юридически ликвидированы, как и любые связанные с ними управляющие структуры.

29. 26 марта 2017 года ЦБ РФ был перерегистрирован в Москве как обычная коммерческая структура через баланс СЭБ ФСБ, с не проплаченным в виду арестов активов уставным капиталом, естественно, – с полной утратой всех прав на какие регулятивные функции по закону о ЦБ Рф! Регистрация на три года, но если до 31 марта 2018 г., не будет внесен уставной капитал (а законно взять его негде!) то этот ЦБ будет ликвидирован, а его учредители и подельники (СЭБ ФСБ!) поданы в международный розыск за мошенничество!

30. 1 июля 2017 года вступило в силу Решение Высшего Коммерческого Суда в Лондоне (который указом Королевы отделен от Британии и теперь является Высшим Раввинатским Судом) об аресте и отчуждение в пользу СССР всех активов выведенных когда либо и кем либо из СССР с 1990 года по настоящий момент! И с 1 января 2018 года 186 стран Мира признающих этот Акт, начнут аресты и изъятие!

31. Торговая компания Российская Федерация во главе с Генеральным директором Д.Медведевым, зарегистрирована в Сити Лондон и управляет правами и аннуитетами СССР/РСФСР (по поручению Елизаветы II оплачивая нам за счет получаемых от UCC средств 100% кредитов, ЖКХ, социалку, бюджетникам з\п и пенсии) до 31 декабря 2022 года или до восстановления органов управления СССР, ранее этой даты!

32. Сегодня, самые серьезные права в формате СССР, большие чем руководители других стран-республик СССР имеет А.Лукашенко, (у руководства Киргизии тоже не плохой потенциал) но вряд ли ими способен воспользоваться, хотя ему всего, то нужно провозгласить о восстановлении СССР и временном переносе столицы СССР в Минск, после чего призвать восстановить советы народных депутатов по всему СССР и объявить о прекращении управления территорией и правами СССР каких либо субъектов и структур! После чего назначить выборы в советы народных депутатов всех уровней согласно Конституции и Законов СССР действующих на 14 марта 1990 года! После этого следует направить своих представителей во все международные организации для изгнания от туда незаконных представителей заседающих там от имени СССР и союзных республик! После (или до этого) следует обратиться ко всем гражданам СССР с требованием по соблюдению присяги СССР и предложить всем помнящим свой долг, начать восстановление органов власти на местах и действовать согласно Указов Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 года! Далее следовало бы всем руководителям нынешних стран – республик СССР, прибыть в Минск для организации Государственного Совета Обороны СССР (или некого Госсовета руководителей республик СССР) на кризисный переходный период, до восстановления всех органов управления СССР предусмотренных на 14 марта 1990 года! Он должен был бы выступить с призывом изолировать всех тех, кто не исполняет или препятствует в исполнении Законов СССР и Конституции СССР, поступая с ними, согласно Указов Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 года! Но, к сожалению, А.Лукашенко на такое не способен по многим причинам, в том числе и от него не зависящим. Увы! Хотя с 1 июля 2018 г он может рискнуть и победить!

33. Далее, следует вспомнить, что Президент России В.Путин, как офицер КГБ, действующий в рамках спецоперации КГБ СССР (или нет?), осуществил внедрение в среду изменников Родины (СССР) с целью раскрытия и разоблачения спецоперации иностранных спецслужб по поглощению Российского Царства и СССР, в том числе и через скрытно заявленное\полученное в 1917 г Право Суверена над Российским Царством. Из за статуса внедренного офицера КГБ, находящегося под прикрытием на задании, Президент России – имеет скрытый статус и совокупные, сложно выраженные права старшего советского начальника с реальным исполнительным правом, – как в правах РЦ, РСФСР\СССР, так и реальные права, полномочия и статус в формате управленческой структуры -«РФ», которые позволяет ему по факту этих прав и полномочий, плюс тех, что заложенных в статусе офицера КГБ СССР на задании, действующего по законам военного времени согласно Указов Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 года, в связи и по факту предательства и самоустранения руководства СССР( и союзных республик) от управления СССР и РСФСР, а так же по факту личного народного доверия, выраженного голосованием за него более 50% имевших законное право избирателей РСФСР на выборах Президента РФ, принять на себя права, полномочия и функции:

- Председателя Временного Правительства России\Российской Империи, Директории Российской Республики (ДРР) (с 14.09.1917 г) (ПВП России\РИ ДРР) до 8 ноября 2017 г,

- Председателя Совнаркома и ВЦИК РСФСР (ПСНК и ВЦИК РСФСР) – до 30 декабря 2022 года

- Президента РСФСР до 31 декабря 2022 года

- Председателя Верховного Совета, Совета Министров СССР, Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами СССР и Председателя Совета Обороны СССР (П-ля ВС, СМ, ВГК ВС и ПСО СССР) до 31 декабря 2022 года и публично заявив об этом, организовать восстановление органов управления СССР согласно Конституции СССР 1977 года, с изменениями и дополнениями или на 24 декабря 1991 г или на 14 марта 1990 г! Как минимум, – для осуществления законной передачи по Актам, прав на активы и территорию, – (земли, акватории, недра) вновь учреждаемому новому суверенному государству! Затем, можно даже декларировать возможность проведения через 3 месяца Учредительного Собрания\Съезда (на основе избирательных прав и Конституции СССР 1977 г) законных представителей Человеков-Суверенов – граждан СССР (на основе итогов Референдума 17 марта 1991 г) и учредительного Референдума « О завершении создании новой суверенной государственности на территории РСФСР\СССР », завершив его создание в срок до 15 марта 2021 года, чтобы оспорить и сделать недействительными права Елизаветы II – на СССР, Российское Царство и любую их часть! Ну, в крайнем случае, – до 30 декабря 2021 года, чтоб сохранить все права по СССР по итогам референдума!

Президент РФ В.В.Путин – долженвыстроить чёткий алгоритм и действовать по нему: т.е., Президент заявляет о своем статусе и добровольном принятии на себя «по факту народного доверия» – упомянутых выше полномочий (ПрВП РИ, ДРР, ПСНК РСФСР, П-та РСФСР и П-ля ВС, СМ, ВГК ВС и ПСО СССР) и заявляет о восстановлении правомочности РСФСР\СССР. О переходе России с момента оглашения этого решения в правовое поле СССР/РСФСР 14 марта 1990 г (ну или хотя бы 24 декабря 1991 г) и создании Госсовета Совета Обороны для временного управления территорией и правами РСФСР\СССР! О переходе всех существующих в РФ\РСФСР\СССР органов власти и регулирования в его прямое подчинение, по факту введения им «особого положения» и введения военно-гражданских администраций из граждан СССР согласно Указов ВС СССР от 22.06.1941 г, о создании военно-полевых судов РСФСР\СССР и мобилизации резервов и личного состава ВС, ГРУ МО/КГБ/МВД СССР, Прокуратуры/Судей СССР, не изменивших присяге СССР. После таких заявлений и возврата в правое поле СССР/РСФСР, в течении 3-х месяцев, необходимо будет провести выборы народных депутатов всех уровней согласно Конституции СССР 1977 года (с изменениями на 14.03.1990 г). Всем нынешним руководителям стран-республик СССР следует предложить восстановить действие Конституции и Законов СССР в своих республиках и войти в (Государственный) Совет Обороны СССР! Со всеми кто откажется, – следует поступить по законам военного времени, согласно Указов ВС СССР от 22.06.1941 г.! Далее, так как органы управления и власти в СССР само распущены введенными в заблуждение гражданами, а на референдуме приняли решение о создании обновленного СССР в виде некой ФРСР, следует начать разъяснительную работу по толкованию сложившейся ситуации и объяснения что юридически имеет значение только та часть вынесенного на референдум вопроса, где речь идет о сохранении СССР, по этому, все дополнительные пояснения о переформировании СССР в новый вид образования с неким новым смыслом (ФРСР) – ничтожны! Как и упоминание о суверенных государствах в составе СССР! Пора разрушить гору обмана и лжи, история показала, что настоящее благоденствие и процветание всем гражданам СССР, жившим во всех республиках СССР, возможно только в составе СССР! А значит, следует предложить начать широкое обсуждение проекта новой Конституции СССР на основе Конституции 1936 года, как наиболее продвинутой в части реализации прав каждого человека и суверена! Но при этом, рассматривать СССР уже как унитарное государство! И в дальнейшем, до 30 декабря 2021 года, после воссоздания всех органов власти в СССР, провести новый референдум на который, к примеру вынести вопрос о преобразовании СССР ( в соответствии с итогом референдума от 17 марта 1991 года) в новое Унитарное Государство «Россия» (или «СССР/Расия/Асия/Русь/Тартария/Гиперборея/Гардарика») на основе территории и прав РИ\РЦ и СССР и провести этот референдум согласно положений Конституции СССР 1977 г.,

За время восстановления правомочности и правосубъектности СССР\РСФСР провести обсуждение текста и принципов Новой Конституции нового СССР, или как там будем называть свою страну, например: Новой России (Асии, Тартарии, СССР, ФРСР ит.д.). Далее, на основе решений вновь созванного срочного Съезда Народных Депутатов СССР принять решение о проведении в 3-х месячный срок общероссийского\всесоюзного\всеобщего учредительного референдума и вынесении на него 4-5-ти вопросов, например:

1)«Считаете ли вы себя вольным, живорожденным человеком – живым Сувереном, наделенным высшей волей и высшим непрерывным естественным правом, хозяином своей земли и жизни?

2) «Подтверждаете ли вы, что своей осознанной, добровольной и свободной волей на базе вашего естественного права вольного, живого человека и суверена Вы готовы путем добровольного делегирования вами части этого права и прав на Землю, хозяином которой являетесь, (что составляет территорию РИ, РСФСР, СССР) для всеобщего блага учредить Новое Суверенное государство на принципах унитарности, равенства, братства, справедливости и милосердия?»

3) «Считаете ли вы что необходимо установить окончательное примирение и ликвидировать все сословия и неравенство между людьми, обеспечив принятие реституций, возмещений и компенсаций свободным, равным, живым человекам и суверенам, учредителям создаваемого Нового Суверенного, Справедливого Государства полного наследователя РЦ и СССР?»,

4) «Принимаете ли Вы Новую Конституцию, (для чего опубликовать ее проект не ранее чем за 90 дней до голосования) нового независимого, суверенного, унитарного государства, построенного на принципах всеобщего равенства и приоритете справедливости и прав Человека над законами, Государства под названием Росия?/ Россия? / Ра-сия? /Русь?/СССР?/Асия?/Тартария?/Гиперборея? – полного продолжателя прав СССР(РСФСР) и Российского Царства»? (название страны, тоже необходимо определить на референдуме отдельным пунктом голосования)

5) «Создаете ли Вы своей высшей волей и правом, как вольный Человек, живой Суверен, Высший Трибунал Справедливости на Земле, для расследования преступлений и деяний против народов Российской Империи\СССР\РСФСР с 15 марта 1917 года, по настоящий момент, который будет действовать без каких либо иммунитетов, сроков давности, суверенитетов, отсрочек, договоров, статусов и любых иных иммунитетов предоставленных ранее кем либо и кому либо, жившему и живущему на планете Земля. Согласны ли Вы, что Высшая Справедливость должна восторжествовать?

А еще необходимо принять новые или оставить старые: гимн, герб и флаг без цветов и символов власти «масонов-бриттов» и «мировой закулисы» в виде орлов и прочего мистическо – кабалистического мусора.

34. Все необходимые шаги должны начинаться немедленно с установления фактического контроля за экономикой и финансами нынешней РФ, что возможно только в случае формирования в каждом субъекте РФ (уже сегодня, на основании Указа Президента РФ и Постановления Правительства РФ) отделения, созданного с нуля, имеющего единый общий баланс – Государственного Банка Проектного Финансирования (ГБПФ) (необходимо иметь отделения в каждом регионе). Что в свою очередь возможно только в случае отправки Правительства РФ в отставку и принятии В.Путиным на себя функций Председателя Правительства РФ. Для формирования ГБПФ необходимо слияние всех банков с Гос. участием, (их 30 -50 штук!) для чего и нужен и роспуск Правительства и Принятия В.Путиным на себя функций Премьера. (За одно, при существующей власти, не плохо бы инициировать укрупнение российских регионов, сократив их количество до 28-38 «над национальных» Краев, и что бы население каждого было не менее 5 млн. чел., так как еще 200 лет назад, при Наполеоне Бонапарте и не однократно позднее, учеными было доказано, что государством можно эффективно управлять, если в нем не более 40 регионов или административных субъектов! Ведь и в РИ было 28 губерний! И любой регион и\или административный субъект, с населением менее 5 млн. чел., и особенно «национальный», – обречены на стагнацию, кумовство, коррупцию, поиск внешних врагов и национа-сепаратизм!) Только сделав это, можно думать об реальных действиях в контроле экономики и финансов страны, и реальных результатах на пути восстановления эффективного контроля над территорией РСФСР( и СССР) и учреждении в перспективе нового государства. Без этого – хаос и личная катастрофа всем нам – гарантированы! Только тогда можно делать заявления и другие важные шаги – ликвидация ЦБ и его Рубля и т.д. Параллельно нужно начинать и внешнеполитические действия – инициировать на основе уже сложившихся в мире региональных клиринговых союзов создание Новой Мировой Финансовой Системы на основе Глобального Клирингового Союза! С последующей поэтапной ликвидацией резервных валют и всяких иных инструментов «закулисы» для управления миром – ФРС, БМР, МВФ, ВТО и т.д. Это будет важным подспорьем и важным отвлекающим маневром в части восстановления правомочности и правосубъектности СССР!

35. Если на территории СССР не найдется руководителей, понимающих текущую ситуацию и свою выгоду, то гражданам СССР следуют (не ждать команд «сверху», а самостоятельно, путем территориальной самоорганизации, на основании административного деления СССР выборного законодательства и Конституции СССР 1977 г., и незамедлительно!) приступать к возрождению СССР и формированию органов власти на местах на основании Конституции СССР 1977 г. и Указов ВС СССР от 22.06.1941 г.! Помните, вся власть в СССР принадлежит народу и формируется снизу в верх! А не сверху вниз! Время не ждет! Желающие заключить Нас с Вами в вечное рабство, – уже заявляют свои права! Вспомним, сколько жертв, принесли советские люди за свою свободу, так сохраним ее, она нам досталась страшной ценой, чтоб ее потерять!

36. Да и вообще, – нужно строить новый Мир! Новую Цивилизацию на единой идеологической основе, на понимании того, что Человек – основа всего, ведь только он есть производитель и потребитель чего либо! А значит каждый Человек – есть Творец Сущего и неотделимая часть того, что есть Бог-Всетворец! Не ждите Спасителя или Мессию! Каждый должен осознать себя Спасителем Мира и Творцом Бытия! Пора шагнуть из религиозного морока, что разделяет людей и отделяет от Бога, – на Свет! На истинный путь самопознания и духовной эволюции каждого Человека-Творца, как неотемлемой части того что есть Бог-Всеиворец!

37. А новая мировая экономика должна быть построена на принципах: полного государственного суверенитета каждого государства, – человеков, живых суверенов, суверенном государственном регулировании экономики и финансов, государственных, суверенных деньгах у всех стран мира с единой и совершенно новой эмиссионной основой этих денег – ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ и отказом от ССУДНОГО ПРОЦЕНТА – в любом виде! https://cont.ws/@eov66/820746

Не лишне напомнить, что сегодня, каждый Человек уже используется «закулисой» как элемент территориальной имущественной капитализации с момента рождения и не получает от этого ничего, являясь лишь товаром при планировании «закулисой» мировой эмиссии денег, пора на конец взять все в свои руки и поставить эмиссию любых денег на служение человеку а не так как сегодня, когда человек учитывается как первичная стоимость в мировых деньгах и основа для торжища.

Все элементы этой системы уже есть, осталось их только собрать в единое целое и тогда СССР\Россия сможет, и должны править миром! Разумно и Справедливо направлять! Как настоящий старший брат, как мы всегда это делали!

P/S

Пора «включить голову!» «Не может быть», «да ладно», «все это бред», «СССРа не будет, никто не допустит», «это фигня», «не лезь туда», «уважаемые люди говорят», «мне сказала сама Елизавета!» или «Ротшильд\Киссинджер\Трамп\Обама\Лазар\Натаньяху\Меркель», – подумайте, ведь это их любимый способ «развести лохов!» Они так правят миром тысячу лет! Когда придет время, – будут не разговоры, а предъявление документов, статусов и сроков! Давайте отбросим эмоции, – только логика, юридические нормы, документы и факты. Сами вдумайтесь: Если выглядит как утка, крякает как утка, ходит как утка, плавает, как утка и летает как утка, то что это по вашему? Они нам все это «предъявят» и не сомневайтесь! Вот с Крымом как получилось? Вроде и референдум прошел и то и сё…. Но проблемка в том, что Крым был частью УССР/СССР https://cont.ws/@eov66/704508 и выйдя из её состава, может стать частью только РСФСР/СССР, каким был, и в рамках СССР! И сегодня,- никак иначе! Потому что РФ, – не государство, а корпорация! Незаконно управляющая РСФСР! Не получается скрестить ужа и ежа! Нормы международного права не позволяют! Потому Запад и не признает «Крым – наш!». И сей Акт не признает никогда, потешаясь над идиотами….А нужно было писать в бюллетене о выходе из УССР и переходе в РСФСР в составе СССР! И прописать еще какой ни будь альтернативный вариант с автономией, например! И тогда бы все заткнулись и не вякали! Кто и чем думал? Где юристы АП? А почему не загнали Януковича в Донбасс в 2014 -м году и не отправили «освободительным походом» на Киев? Сейчас сидел бы он (или Медведчук) там и никаких санкций не было, Севастополь бы забрали или продлили Договор по Флоту еще на 100 лет, да и Украина была бы в таможенном союзе! А там и в составе нового союзного государства и шаг до возрождения СССР!. Эх….видать «агенты» вообще всем в Кремле\ГД\СФ голову задурили….И опять дурят, потому, что проекты «Крым-наш» и «Новороссия» были задуманы давно и не здесь! (И к стати, даже если вдруг Новороссия победит «жидо-бандер»\ВСУ и займет Киев, то к ним тут же, радостно потирая ладошки, приедут американцы с просьбой подписать «Акт приемки»…где черным – по белому записано, что на Украине уже висят все долги США! Так что для народа Украины единственный выход и способ избежать вечной долговой кабалы, – восстановление УССР\СССР!) Это часть известного плана по «переезду Израиля» закрывающегося в 2025 году в Крым и в Украину! И с 2007 года, этот План последовательно воплощается, даже не скрываясь! На 36 –й улице в Нью-Йорке, в синагоге Хабад, чуть ли не на дверях висит подробный план переселения в Крым, Причерноморье и Черноземье, – в «Эрець-Израиль и Новую Хазарию»! А фундамент был заложен, когда было учреждено общество «Агро – Джоинт» и РСФСР были выпущены его долговые обязательства, под залог Крыма! И там, среди их держателей, знакомые всё лица: Ротшильды, Шиффы, Варбурги, Рузвельты и т.д.! Напомним, американский еврейский объединенный распределительный комитет, более известный всему миру как «Джойнт», 27 ноября 2014 годаотметил свое столетие. Впрочем, речь пойдет о его «дочке» – созданном в 1924 году «Агро-Джойнте», который оказывал помощь еврейским переселенцам Украины и Крыма. В СССР, в 1924-1936 годах эта организация израсходовала $14 946 254. Помимо этих расходов следует учесть еще и более чем $50 000 000 которые были выданы как займы в 1918-1924 гг Ленину, Троцкому и Правительству РСФСР/СССР под обязательства организовать и создать в Крыму еврейское государство – Израиль! Вот почему Перлмуттер-Хрущев http://www.softmixer.com/2011/06/blog-post_5589.html не стал их официально оплачивать через 30 лет и умышленно, сговорившись с «мировой еврейской закулисой», официально «заморозил долг», передав Крымскую область из состава РСФСР в состав УССР! И потому он был, как бы не оплачен с оформлением соответствующего официального «Акта» и до сих пор и Б.Лазар зорко следит за тем, чтоб он был официально «не оплачен и\или не оформлен»! (на самом деле, Сталин этот долг оплатил, к сожалению, без официального «Акта», так как тогда еще не был оплачен «Ленд-лиз») Хоть Правительство и утверждает, что все долги СССР оплачены, но ведь «Актом» это не оформлено! Потому и «Крым-наш» – не наш! Ну и в довершение, в результате «блестящей операции Кремля в 2014г», Крым получил «невыраженный и неопределенный» юридический статус, который позволяет его отторгнуть от России в пользу Турции (на основании положений

«Кючу́к-Кайнарджи́йского мира» 1774г., «Парижского мирного трактата» 1856 г, «Лондонской конференции великих держав» 1871 г. и того что нынешняя Украина банкрот и на нее Яресько переписала все долги США, а значит она «брыкаться» не будет!), затем, пользуясь текущим статусом Турции, – как фактического должника американским и европейским еврейским банкирам, среди которых и держатели долга по «Агро-Джоинту», – потребовать и получить от Турции в счет долга прямые права на Крым и\или провозгласить Крым «независимым международным субъектом», а потом, используя эти совокупные возможности и обстоятельства, – попробовать провозгласить в рамках международного права уже «свой, свободный и суверенный Крым», – «Новым Израилем»! И сделать это действительно «возможно и законно», в рамках действующешего международного права, раз Турция должник и уступит это право и плюс, – через наш «официально неурегулированный» долг (Крым ведь заложен от имени РСФСР, а РФ – «типа продолжатель РСФСР\СССР»!), «вновь восстановленный и наложенный» в 2014 году (с 1954 г, был срок платежа и его теперь нужно было оплатить, с подписанием, ратификацией и регистрацией соответствующего «Акта» приемки территории и населения, раз «Крым-ваш»!) на «недобросовестного плательщика\должника» РФ/РСФСР/СССР! http://pravosudija.net/article/tereza-mey-ne-narushayte-pravila Более того, есть информация о том, что в виду полной «мозговой импотенции» кремлевских юристов, Крым в течении 3-х лет не был принят «по Акту», – как территория, и это не было ратифицировано ГД и СФ РФ , из за чего он получил невыраженный, свободный статус и вообще стал «частной собственностью г-жи Елены Латышевой и её сына! ( говорят, она «очень дружит» с Ротшильдами и по их подсказке, она платила долги Украины времен то ли Л.Кучмы то ли Л .Кравчука, за взятый кем то из них госкредит у Турции под залог Крыма… правда сделала, вроде как, с использованием фальшивых документов, дающих ей доступ к активам СССР… и оформила территорию Крыма как свою частную собственность!) И теперь «ее Крым», – под «согласованным с Турцией управлением и управляющим» (болтают, – это папа Н.Поклонской!)! И яко бы из за этого, недавно, Путин «ронял стул Эрдогана» на встрече в Сочи, так как тот не захотел «тихо уступить» «управление и\или присмотр» за Крымом – Кремлю! И начинается все это веселье с 1 января 2018 года! И об этом никто не говорит! И Правительство\Президент\ГД\СФ РФ «в упор не видит» и не собирается оплатить (наверно знают, что И.Сталин оплатил? Тогда почему не поднять архивы и подписать «Акт об оплате»!) В общем бред и дикость! Чем там власть думает, – не понятно! И опять есть большая опасность, что «агенты завета» в очередной раз обманут всех и В.Путина и он не разобравшись или по умыслу, подыграет «сынам завета» явно не желающим нашего с Вами процветания! И с Новороссией так же, сначала там устроили войнуху на деньги «Вангард», чтоб не допустить туда Януковича и чтоб он не мог от туда, законно подавить бунт «жидо-бандеровцев» в Киеве, а потом началась зачистка земель будущей Новой Хазарии от неудобного населения! Жаль, что люди слепы и не хотят видеть очевидного, ведь все на поверхности, да и прежнему миру конец, как бы за него не цеплялись властители! http://pravosudija.net/article/pisma-suverenitet-i-para-slov-o-malorossii http://pravosudija.net/article/leto-obeshchaet-byt-zharkim-osen-goryachey Пора это понять и принять! Так что пора задумавшись о своей судьбе и о нашем будущем, и пойти на реализацию, безусловно, грандиозных планов строительства Новой Мировой Финансовой Системы (Глобального Клирингового Союза Суверенных Государств Мира) и обновленного СССР, а за тем нового Унитарного Суверенного государства суверенов на базе СССР, – Асии/Расии/Арии/Тартарии и т,п. Тогда, печальный конец для Путина и его команды имеется возможность исключить, а иначе он гарантирован, и даты уже определены, – с 1 января 2018 г., 186 стран мира, признав Решение Высшего Коммерческого Суда в Лондоне, начнут списывать и отнимать все, что выведено из СССР!. А там и 2 февраля США и остальные 17 стран начнут арестовывать, отнимать и действовать солидарно! А там и полная сдача ликвидационного баланса, закрытие и полной ликвидации нынешней РФ-ии и всех её структур к 5-7 сентября 2018 года и начало арестов! Интересно, в марте выборы Президента чего собираются проводить? Может все таки, найти 5 минут и объявить по телевизору о восстановлении СССР/ФРСР пока не отвезли в Гаагу в чемодане? А то ведь «агенты завета» уже развязали внутри-элитный конфликт в нынешней России и он будет только нарастать, ведь РФ уже не нужна, – вместо полноценного, ими даже запущен фейковый, «конторский» проект СССР 2.0 от Тараскиных/Рыжовых, Шефанцовых, Присягиных и т.д и т.п., и несколько таких же фейковых «СССР-патриотическо-монархических» ВРИО: https://cont.ws/post/454864 https://cont.ws/post/456647 http://detisssr.ru/index.php/8-novosti http://www.mk.ru/politics/2016/12/15/monarkhiya-budushhee-rossii.html http://www.imperiyanews.ru/details/0fe20860-acb1-e611-9416-2e815323a23f https://www.youtube.com/watch?v=dh9t-4SChPw&t=628s http://tsar-gryadet.ru/viewtopic.php?t=935 . https://yalta-kpss.livejournal.com/2621911.html http://voinr.ru/iz-pretenzija/ http://ussr-gov.ru

Еще, учтем негативные факторы: наличие всяких ручных «либерастов» и псевдо-патриотов с их лозунгами типа: «снесем режим Путина – до 5 ноября 2017 г! или до 1 марта 2018 г.!» (интересно, им их хозяева сказали, почему была выбрана дата 5.11? Скорое всего нет, наверняка наплели про «исторические параллели» и так называемый День Гая Фокса (Guy Fawkes Day) и сопровождающая его Ночь костров (англ. Bonfire Night) – 5 ноября 1605 года http://www.calend.ru/holidays/0/0/2588/ , когда злоумышленниками был спланирован «Пороховой Заговор» против короля Якова I и членов Парламента, а Гай Фокс должен был взорвать здание Парламента с помощью 36 бочек пороха, но его лихо подставили и с заговором, и с сырым порохом, поймали «на горячем» и торжественно повесили всем в назидание. И сегодня ничего не изменилось, потомки тех же «закулисных манипуляторов» и сегодня заряжают в «темную» «сырым порохом» ИГИЛы\Аль-каеды\бандер\навальнутых и т.д.). Еще сегодня в наличии абсолютно «отмороженные» про американские «хунтята» https://cont.ws/@antifake/808793 в Украине, которые втихаря вместе с отставкой Правительства А.Яценюка, обанкротили, закрыли баланс Украины и ликвидировали «Украинскую Державу» 1991-2017 гг, повесив на ее территорию и население все долги (Госдолг и прочие долги) США! ( бывший министр финансов Украины – Н. Яресько, сделала этот «финт ушами», действуя как управляющая госдолгом Украины и США), Это было сделано после того как 3-5 мая 2017 г. Елизавета II обанкротила Пуэрто –Рико, (место регистрации торговой компании иезуитов под названием «США», управлявшей территорией и активами США!) на многие триллионы долл.! Теперь на территории Украины, вместо созданной Л.Кравчуком «незалежной Украины», как бы существует созданная еще в 1917 г. «УНР», которая тайно находится в состоянии объединительного баланса и создания общего государства с Польшей, согласно положений Договора 1920 г.! Под это, уже подгоняются и идеологическая и политические компоненты (на территории, не вошедшей в «Великую Польшу» и в Крыму, естественно планируется «Хазария – Новый Израиль», куда ж без этого!) https://24molnia.com/politika/raskol-rumyniya-nachala-neobratimyj-protsess-privatizatsii-chernovitskoj oblasti/?landing=1&utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=24molnia.com&utm_term=136374s7953&utm_content=5839389 https://www.vesti.ru/doc.html?id=2973385&utm_source=giraff.io&utm_medium=partner&utm_campaign=giraff.io Только народ Украины по прежнему не в курсе (как впрочем и прочие народы проживающие на территории СССР, как впрочем и их руководство) этого безумства, а ведь это не еще все, – так как Украина не признала исключительные права РФ на наследство\активы\права СССР, а Геращенко будучи руководителем Госбанка СССР, незаконно снял все деньги со счетов СБ\Ощадного банка Украины, то возникает ситуация, когда руководство Украины\УНР, а за тем и создаваемой «втихаря» «Великой Польши» получают право на истребование тела А144! (ведь будучи Премьером Украины, Ю.Тимошенко, – начала выплаты населению по вкладам в СБ УССР\СССР, тем самым как бы заявив «особые права Украины» на аннуитеты СССР) Это все хорошо спланированные и достаточно продуманные действия сионистов\Ватикана\иезуитов, пытающихся таким образом получить себе права не только на аннуитеты по трастам «Великая Польша», «Великая Германия», «НМП», но и попробовать получить права на РЦ (после 31.12.2022 г.) пользуясь тем фактом что Владислав IVСигзмундович Ваза, был русским Царем ! http://russian7.ru/post/vladislav-iv-samyy-neizvestnyy-russkiy И вообще, их мысли направлены на то чтоб порушить планы бриттов и «завещательную волю Ричарда Граветта» (от 30.10.2006 г) ! Согласно которым Ватикан должен быть ликвидирован, а все деньги Мира должны достаться гражданам СССР (85%) и (15%) Елизавете II, с учреждением ими Новой Мировой Финансовой Системы! Но как говорится, «слава богу, что есть подкарпатские русины, во главе с П. Гецко!», которые двигая тему УССР, не только блокируют все это «шляхетно\сионистско\иезуитское безумие», но и тролят Ватикан удержанием титула «Священной Римской Империи» и фактически обеспечивают свободу маневра Путину и Кремлю во всей Европе и не только! (интересно, Кремль в курсе?) При чем, у русинов имеется серьезная поддержка в Лондоне, команде Трампа и в конструктивно настроенных спецслужбах США! Ну и еще добавляют нам головной боли действия самого Трампа, «заряженного» на «неожиданности» в плане глобальных финансовых реформ в США и мире, плюс дикие маневры группы Геращенко\Иванов\Хасис с «Дойчебанком» (отравление Э.Моста, http://pravosudija.net/article/k-vizitu-borisa-dzhonsona закрытие ДБ и перевод его активов в США), правами и аннуитетами СССР, попытки их списать в пользу нового ФРС, их конфликт с Елизаветой II и UCC, ожидаемая реформа ФРС, самоубийственные «100 шагов» Назарбаева и переход на «латиницу», – фактически, превращающие Казахстан в британскую колонию, а еще включение «Юаня» в корзину валют МВФ и попытка Китая с помощью уже упомянутой группы перестроить Евразию под себя, (К стати, кто ни будь в курсе, что КНР – созданная СССР, управляющая Китаем компания? Что Мао внес 750 млн. дол. советских денег в уставной капитал «фирмы» и Народного Банка Китая? Нет? Не знали? Может, хоть это как то подтолкнет «прозревающих» к воссозданию правомочности и правосубъектности СССР?) еще, ожидаемый крах доллара как ключевой резервной валюты, и раздел мира на валютные зоны, плюс составленные Госдепом санкционные списки (со 02.02.2018г.) на минимум 293 крупнейшие российские компании и банки, включая все их зарубежные филиалы, минимум 282 человека из числа руководства РФ и близких Путину лиц, команд Януковича-Азарова и представителей ЛДНР, последние решения и комментарии Международного Уголовного Суда в отношении ответственности России за военную агрессию в Украине, – все это лишь подтверждает вышеизложенные факты и доводы. И суды в Европе по делу ЮКОСА, разные «кризисы», «сепаратисты-террористы» – все из «той же оперы» – отвлекать внимание всех нас от воссоздания суверенной страны и той сверхзадачи, что они решают – сделать нас рабами путем ловких манипуляций с бумагами, правами и датами! Знайте, «само не рассосется»! Надо действовать! Если ничего не делать, то уже с 15 марта 2017 года, можно тренироваться целовать туфлю Королеве\Императрице\Царице России – Елизавете II (или Чарльзу? Вильяму? Гари? Майклу? Или кто там будет на троне? А они, к стати, тоже Рюриковичи и претенденты на престол РЦ!), потому, что с 1 января 2018 года Елизавета II официально заявит права на управление территорией СССР (как гарант СССР и прав его граждан, а так же мл. Суверен по Договору с Иваном Грозным о вхождении в РЦ и принятия на себя титула и прав СРЦ – 17 марта 1917 г.), в виду юридической ликвидации управляющих ею структур (РФ и т.д.) и отсутствия законных, управляющих органов СССР, а с 31 декабря 2022 года, она станет безусловным Сувереном на всей территории СССР! Так как бриты надеются, что народы СССР, – как живые суверены, не смогут возродить органы управления и переучредить свою страну до 30 декабря 2022 года! А тем, кто доживет, а таких в кабинетах будет не много, – «целование туфли» и свидания в Суде, будут обязательны! Даже с учетом того, что все официальные документы в стране, – Указы, Законы, Постановления «подписываются\не подписываются» так (нарушения Госта, регламента, не те печати, не надлежащее подписанные, заверенные, и т.д. https://www.youtube.com/watch?v=RSKTkdB96IQ ), чтоб переложить всю ответственность на конечных исполнителей! http://kolokolrussia.ru/konspirologiya/golubaya-mechta-vindzorov—rossiyskiy-prestol

И за одно, нашим власть держащим надо начинать «сухари сушить» в Гаагу! С 5 сентября 2018 года, уже гарантированно потащат (а кого-то и раньше)! Ждите «черные воронки и вертолеты», ведь все силовые ведомства (ГП, СК, МВД, ФСБ, ГРУ, ФСО, МЧС, МО, Росгвардия) подписали меморандум с UCC о исполнении его предписаний, требований, распоряжений! А значит когда за ВАМИ прилетят\приедут ребятки в черном, их никто не остановит и ВАС не отмажет\отобьет! Потому, что у этих ребят будут предписания и решения UCC об «арестах и изъятиях»! Вопрос, зачем подписывали? И о чем думали, когда подписывали? И, кстати, как там ее, «FCB» или «FSB» – «новую главную мировую банковскую спецслужбу», с 1 апреля тоже можно «отпевать», – «переметнуться в нее не удастся»! Не поддержали «и не увидели в ней необходимости», ни «Лизавета», ни «злые амеры», ни UCC! Полный облом! Лучше КГБ СССР, – ничего лучше не бывает, разве что «СМЕРШ»!

Цивилизация на распутье, даже сатанинский «Римский Клуб» официально признал, что дальше так жить нельзя и нужен новый путь развития Человека и Общества! https://www.planet-kob.ru/print/6832 https://cont.ws/@politforums/816132 http://www.gold-unit-popravko.ru https://hightech.fm/2018/01/07/ubi_2018

Потому, оставьте пустые мечты и ложные ценности, не тратьте свои жизни попусту, – истинные цели и ценности, всегда не материальны, материальны только некоторые инструменты в их достижении, включая власть, богатство и деньги! Пора взять себя и все Человечество как глину и как Великий Гончар, с любовью, – создать прекрасный сосуд, обжечь его огнем Истинной Веры и наполнить прекрасным содержанием, – Человечностью, Верой, Мерой, Надеждой, Любовью, Добротой, Милосердием, Справедливостью, и осознанной Ответственностью! Ибо все Мы, – есть неотделимая часть того, что есть Бог-Всетворец! А значит, Мы и есть – Творцы своего бытия! И еще, помните – Душа безсмертна, а значит, наша ответственность вечна и безконечна! Потому напугайте себя сами! И берите по максимуму, поверьте – не ошибетесь!

С уважением, Гончар-самоучка