О военно-политических отношениях России и Белоруссии. Взгляд западных аналитиков

В связи с обострением политической ситуации в Белоруссии после выборов президента республики в ряде западных аналитических центрах состоялись обсуждения возможного развития событий в военно – политических отношениях Россия – Белоруссия.

В обобщённом виде выводы этих дискуссий (сделанные на материалах СМИ) сводятся к следующему.

1. Ни по одной из кризисных военно-политических ситуаций (Грузия, Украина, Сирия) руководство Белоруссии за последние годы не поддержало Россию.

2. Россия воспринимает гипотетический уход Белоруссии в направлении ЕС и НАТО как одну из главных угроз национальной безопасности. Предложения некоторых политиков о том, что российскому руководству надо заниматься строительством и планированием применения Вооруженных сил исходя из того, что водоразделом между Востоком и Западом теперь будет граница Смоленской области, в Кремле рассматривают как прямое предательство.

3. Военный союз России и Белоруссии из-за позиции белорусского руководства так и не создан. Не обеспечен даже взаимный обмен информацией о воздушной обстановке.

Вопрос о военной авиабазе РФ под Бобруйском так и остался нерешённым, хотя российская сторона с весны 2013 года настаивала на размещении авиаполка своих ВВС на белорусской территории.

В сентябре 2015-го президент России Владимир Путин поручил правительству достичь договоренности с официальным Минском и подписать соглашение о создании в Беларуси авиабазы под российским командованием. Но белорусский лидер Александр Лукашенко в ответ заявил, что ничего об этом не знает и «на сей счет ни с кем разговора не было».

В феврале 2017-го Лукашенко на встрече с представителями общественности и журналистами ещё раз подчеркнул, что «не видит необходимости в создании российской военной базы на белорусской территории».

4. Большие проблемы нарастают в военно-техническом сотрудничестве. Возникла опасность утечки новых военных к потенциальным противникам России. Руководство Белоруссии отказывается от совместной разработки оперативно-тактических ракетных комплексов.

5. После распада СССР в Белоруссии остались военные объекты стратегического значения, находящиеся в подчинении России.

Объекты под российским командованием действуют в Белоруссии на основании межправительственных соглашений между РФ и РБ, подписанных 6 января 1995 года. Это 43-й зональный узел связи ВМФ в 7 км от города Вилейка в Минской области и 474-й отдельный радиотехнический узел (ОРТУ) в 48 км юго-восточнее города Барановичи Брестской области.

Оба военные учреждения не наделены статусом военных баз. На их территории нет летального оружия. Это объекты технические, которые занимаются разведкой, радиолокацией и связью, в соответствии с Соглашением о порядке использования и содержания радиостанции Вилейка и Соглашением о порядке завершения строительства и содержания узла Барановичи системы предупреждения о ракетном нападении.

В то же время во время военных действий, вне зависимости от названия «база» или «объект», эти подразделения будут подвергнуты удару потенциального противника.

Инфраструктуру, недвижимое имущество и земельные участки, на которых расположены объекты, Белоруссия передала россиянам в безвозмездное пользование на 25 лет без оплаты за каналы связи и «без взимания всех видов налогов, кроме налогов, связанных с хозяйственной деятельностью». Однако, ни один налог в местный бюджет Белоруссии не взимается. В обмен на договоренности о бесплатной аренде Россия списала белорусской стороне 900 млн долларов долга за энергоносители и обязалась предоставлять на безвозмездной основе свои военные полигоны для проведения учебных стрельб и информацию о ракетно-космической обстановке.

На узле связи ВМФ РФ под белорусской Вилейкой действует сверхдлинноволновая радиостанция «Антей» с передатчиком мощностью 1 тысяча кВт. «Антей» обеспечивает связь Главного штаба ВМФ с боевыми кораблями и атомными подводными лодками, несущими дежурство в районах Атлантического, Индийского и частично Тихого океанов на расстоянии свыше 10 тысяч км.

Решение о строительстве этой станции было принято в 1958 году, а действовать она начала в 1964-м. Арендуемая территория объекта — около 650 га. Недвижимое имущество принадлежит Белоруссии, как указано в приложении к межправительственному соглашению. Но недвижимость, созданная российской стороной после подписания соглашения, как и технологическое оборудование, находится в собственности РФ.

Технические средства ввозятся из России на белорусскую территорию без таможенных пошлин. Численность обслуживающего персонала на объекте, согласно договоренностям, не должна превышать 250 человек. Охрану могут нести вольнонаемные граждане Белоруссии.

Второй военный объект — радиолокационная станция дециметрового диапазона (РЛС) «Волга» на радиотехническом узле под Барановичами — контролирует районы патрулирования подводных лодок НАТО в Северной Атлантике и Норвежском море. РЛС способна обнаруживать баллистические ракеты и космические объекты на расстоянии более 2 тысяч км (некоторые источники сообщают о возможности следить за ракетными пусками на удалении в 5 тысяч км).

Сооружение станции было начато в 1984 году, затем приостановлено в связи с распадом Советского Союза и продолжилось только в 1997 году за счет российского финансирования. На боевое дежурство «Волга» была поставлена в 2002 году. С 2003 года РЛС вошла в состав Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) Военно-космических сил России.

Станция «Волга» «интегрирована в единую систему ПВО Союзного государства, является элементом региональной белорусско-российской группировки войск и входит в объединенную систему ПВО СНГ». Занимаемая площадь — более 200 га. Численность обслуживающего персонала, согласно межправительственному соглашению 1995 года, не может превышать 1200 человек. В апреле 2017 года, на РЛС под Барановичами были заняты около 600 человек личного состава. Кроме того, на объектах, обслуживающих узел, работает около 200 граждан Белоруссии.

6. Определяющим фактором в отношениях России и Белоруссии стало событие 7 августа 2020 года, когда на первом энергоблоке Белорусской АЭС (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик — инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом») началась загрузка ядерного топлива.

В активную зону реактора загружена первая тепловыделяющая сборка со свежим ядерным топливом. До конца августа 2020 года последовательно будут загружены 163 тепловыделяющие сборки.

После загрузки топлива ректор будет выведен на минимально контролируемый уровень (1% мощности) с проведением соответствующих исследований. С этого момента реактор приобретает статус ядерной энергетической установки. После подтверждения надежности и безопасности работы энергоблока на проектных параметрах начнется этап энергетического пуска, в ходе которого блок впервые будет включен в энергетическую сеть.

Энергоблок №1 Белорусской АЭС стал первым блоком новейшего поколения 3+, сооруженного по российским технологиям за рубежом. В настоящее время три энергоблока подобного типа эксплуатируются в России: два на Нововоронежской АЭС и один на Ленинградской АЭС. Кроме того, в июле 2020 года завершилось сооружение и начались пусковые операции на четвертом российском энергоблоке поколения 3+, это блок №6 Ленинградской АЭС.

В этих условиях уход Белоруссии в сторону НАТО создаёт витальную угрозу существования России.

7. На случай обострения обстановки, начиная с мая 2018 года территория военной базы в Клинцах Брянской области увеличилась в два раза. Сейчас там дислоцируются танки и бронированные боевые машины — БТР-80, БТР-82А, БМП-2.

Западные эксперты отмечают, что формирования российской армии обладают значительным потенциалом для проведения операций в рамках вероятной гибридной войны в Белоруссии, если силы и средства для принуждения нашей страны к интеграции будут исчерпаны.

Они делает вывод, что возрождение армейского и дивизионного командований западных военных округов российской армии и стремительное наращивание подчиненных им сил свидетельствует о подготовке крупных высокоинтенсивных операций на этом стратегическом направлении.

На сегодня, в западной части России размещено три армии: 1-я гвардейская, 6-я и 20-я общевойсковые. Первая, сильнейшая из них, включает две отборные дивизии — Таманскую и Кантемировскую, а также несколько отдельных танковых и мотострелковых бригад. Общее число танков (Т-72Б3, Т-80 и Т-90) в составе этих трех армий достигает 800-900.

Наиболее боеспособная 1-я танковая армия должна будет действовать на западном, белорусском направлении. Эксперты уверены, что передвигаться по белорусской территории российские войска будут без проблем, так как отработали этот маневр в ходе «Запад».

Многие западные эксперты считают, что размещение российских войск недалеко от восточных границ Беларуси одновременно выполняет роль второй полосы обороны на западных границах.

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Источник: https://nstarikov.ru/o-voenno-politicheskih-otnoshenijah-rossii-i-belorussii-vzgljad-zapadnyh-analitikov-118167