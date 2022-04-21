В последние годы в Россию переезжают на постоянное место жительства из западных стран целыми семьями — из США, Германии, Венгрии, Франции, Бельгии, Англии, Швейцарии… Так, согласно последним данным МВД, более 735 тыс. иностранцев получили российское гражданство только в 2021 г. Это на 79 тыс. больше, чем годом ранее.

Художественный руководитель парка культуры и искусств «Сириус» Ханс-Йоахим Фрай, немецкий музыкальный менеджер и режиссер, заявил на пресс-конференции для российских и иностранных журналистов, что не собирается покидать Россию. Он любит страну, где сейчас живет, и свою работу. Согласитесь, в условиях нынешней жесткой конфронтации Запада, в том числе Германии, с Россией — это поступок. 16 апреля он открыл ежегодный конкурс молодых музыкантов «Созвездие». Начался новый концертный сезон в «Сириусе». Счастлив ли он? «Да», — ответил.

В Сочи Фрай уже пять лет. До приезда в Россию он был художественным руководителем Дрезденской государственной оперы (Dresdner Staatsoper). Потом возглавлял государственный театр в Бремене (Bremen Theatre), занимал пост гендиректора и худрука компании LIVA в австрийском Линце, занимавшейся организацией и проведением культурных мероприятий, в том числе и крупнейшего фестиваля Верхней Австрии (das Internationales Brucknerfest Linz). В общем, послужной список солидный. В то же время Фрай сотрудничал с российскими исполнителями, часто посещал Россию. Его переезд в нашу страну выглядит вполне логично. Впрочем, человек всегда ищет, где лучше…

Примеров, подобных этому, немало.

Крупная колония иностранцев образовалась в Ярославской области. Сюда, не так давно из Германии в деревню Красногор переехала с немалым капиталом Гудрун Пфлугхаупт. Она открыла прекрасно обустроенный эко-кемпинг. Свое решение объясняет тем, что в детстве бабушка с упоением рассказывала ей о душевной России.

В Переславле-Залесском обосновался со своей многодетной семьей американец Силуан Кристофер Кэмбэлл, нашедший себя в иконописи и столярном ремесле. Здесь же поселился дизайнер Исаак Грегсон из Вашингтона. В его планах покупка земли под собственную ферму. Из Бельгии приехал реставратор Ян ден Бизен, который успешно восстанавливает редчайшие книги Средневековья. Пасекой на ярославской земле успешно занимается швейцарец Беньямин Форстер, давно увлеченный казацкой культурой и старообрядчеством. А во французской пекарне Жиля Вольтера можно откушать круассанов не хуже, чем в Париже. В ярославском Ростове проживает бразилец Жеральдо Сильва с супругой Карен. Местные иногда зовут его просто Жора. Он любит повторять, что родиться в России — это большое везение. Первое время каждый вечер супружеская пара проводила, гуляя по городу. «Мы никак не налюбуемся этими местами. Здесь покой и спасение», — говорит Жеральдо.

Ярославцы всегда тепло принимали всех желающих поселиться на их земле. В Ярославской губернии, замечу, работал швед Эммануил Нобель. В 1893 г. в Рыбинске появилась контора Товарищества Нобелей, занимавшаяся торговлей керосином, маслом, нефтью, поступавшей из Астрахани и Баку. После революции бизнес Нобелей был национализирован. Таким вот образом, будущая Нобелевская премия «уплыла» из России. Шутка, конечно, но опытными кадрами разбрасываться нельзя никогда.

История иностранцев в России исчисляется веками, а приглашение иностранцев на службу является одной из наших древнейших традиций. В летописи государства Российского такое множество иноземных имен, что все и не перечислить. Некоторые, однако, просто нельзя не назвать.

Многие иностранцы достойно служили нашему Отечеству. Хорошо известен, например, Аристотель Фиораванти, построивший Успенский собор, — главный русский храм до начала Петербургского периода нашей истории. Алевиз Миланец перестраивал Кремль и возвел старый Кремлевский дворец, Алевиз Ламберти стал автором Архангельского собора, Пьетро Солари и Марко Руффо выстроили Грановитую палату. С тех пор в России был принят «итальянский формат» кирпича, используемый и поныне. И если до итальянцев в России кирпич производился кустарным способом, то Аристотель Фиораванти построил под Москвой первый кирпичный завод. Августин Монферран, напомню, французский архитектор, строитель Исаакиевского собора и Александрийской колонны в Санкт-Петербурге, стал также автором проекта Спасского собора на территории комплекса Нижегородской ярмарки.

Но одной архитектурой дело не ограничивалось. Марко Руффо не только возводил каменные палаты, но и оказался умелым дипломатом, после чего был направлен русским послом в Персию. К императору Священной Римской империи Максимилиану Габсбургу Иван III отправил грека на русской службе Юрия Траханиота. Выполняли дипломатические поручения итальянцы Иван Фрязин, его брат Антон. В 1491 г. два немца нашли серебряную и медную руду на реке Цымле, находящейся в семи днях пути от реки Печоры. Известен итальянский мастер Павлин Дебосис, отливший в 1488 г. для Москвы очень большую пушку. Начиная с конца XV в., в Россию массово приезжали врачи-иноземцы, привозившие с собой знания о европейской медицине Салернской и Болонской медицинской школ. Итальянские и греческие ювелиры привозили с собой технологии производства изящных украшений, утраченные за время ордынского ига.

Культурный обмен, начавшийся в конце XV века, не прекращался и в последующие времена. Иностранцы ехали на Русь при Иване Грозном, который, несмотря на свой крутой нрав, не был сторонником изоляции и охотно перенимал достижения западной цивилизации.

Царь Борис Годунов вообще замышлял большую программу модернизации России, планируя пригласить множество ученых специалистов, а также наладить обучение русских за границей.

При новой династии Романовых в XVII в. приток ученых стал еще более интенсивным. Русское государство начинало модернизироваться. В нем создавалась профессиональная армия «нового строя», а для оснащения войска и нужд государства требовалось налаживать мануфактурное производство оружия, пороха, железа, стекла и бумаги. Русских специалистов не хватало, поэтому приходилось прибегать к помощи иностранцев. Тогда близ Москвы в очередной раз появилась Немецкая слобода, или Кукуй, разрушенная в годы Смуты. Во второй половине XVII в. это был типичный североевропейский немецко-голландский город с протестантскими кирхами, аустериями (трактиры, питейные дома, гостиницы), садами, построенными людьми, пришедшими со второй волной научно-технического заимствования с Запада.

Затем наступила петровская эпоха, когда модернизирующемуся русскому государству потребовалось огромное количество иностранных специалистов. Столь большого притока чужеземных ученых, инженеров, геологов, военных Россия не знала никогда ранее.

В 1702 г. Петр I издал манифест о приглашении ученых иностранцев в Россию. Впервые после Ивана III говорилось не только о технических специалистах, но и о художниках и архитекторах. А главное, начиная с Петра Великого, в России появляются и развиваются собственные школы подготовки специалистов во всех сферах науки и культуры.

Появились Петербургский и Московский университеты, Академия наук. Если мы посмотрим на самые важные достижения Российской империи XVIII столетия, то поразимся числу иностранных фамилий, которые вписаны в русскую историю.

Революция и Гражданская война нанесли тяжелый удар по русскому обществу. Научные школы были разрушены, множество высококлассных специалистов покинуло Советскую Россию и перебралось на Запад, где они достигли выдающихся успехов, как, скажем, создатель телевидения Зворыкин или авиаконструктор Сикорский. Это потребовало массового приглашения иностранцев, которые на рубеже 1920-1930-х гг. строили заводы и готовили инженерные кадры. Советская власть усвоила уроки Петра I и обратила значительные усилия на подготовку собственных кадров, так что уже спустя десятилетие нужда в образованных иностранцах отпала. Весь послевоенный период СССР развивался с опорой на собственные научные силы. Сейчас у нас и собственных специалистов в целом достаточно, но и от иностранных кадров государство отказываться не собирается. Мы ждем все флаги в гости к нам. И едут. Как и в былые времена.

Российские компании в прошлом году пригласили 46,7 тыс. высококвалифицированных специалистов из дальнего зарубежья, подсчитали в международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе миграционной статистики МВД. По сравнению с 2020 г. приток иностранцев вырос в 2,3 раза.

В основном специалисты приезжали из Турции, Китая, Индии, Южной Кореи, Украины, Сербии, Таиланда, Франции, Вьетнама, Германии… Большинство иностранцев ехали работать в Москву, Приморский край, Татарстан, Забайкальский край, Санкт-Петербург, Ленинградскую, Амурскую, Мурманскую, Нижегородскую, Московскую и Иркутскую области. Статус высококвалифицированного специалиста могут получить иностранные граждане, которые обладают опытом, навыками и достижениями в конкретной области.

Не так давно эта непростая тема коснулась непосредственно и меня. Попросили встретить в Москве гостя из Гамбурга и помочь ему сесть на поезд в Карелию. Томас ехал в Петрозаводск, где хотел бы обосноваться и разводить форель в чистых карельских водах. Рыбой в Германии издавна занимается вся его семья, и вооруженный передовыми немецкими технологиями, он намеревался поставить производство форели и хариуса на солидную научную базу. Собственно, Томас и был приглашен в качестве консультанта и организатора производства.

Мы быстро перебрались с Белорусского вокзала на Ленинградский, и поскольку до поезда на Карелию еще оставалось время, решили посидеть в кафе. Любитель пива, как и многие немцы, Томас, осушив пару бокалов, вдруг негромко пропел на ломаном русском языке: «Хороша страна Германия, а Россия лучше всех». «Хороша страна Болгария. Это будет правильно», — заметил я. «А для меня правильно так», — возразил Томас. Спорить не стал. Ему, как говорится, было виднее. Но загадкой осталось, откуда он знал эту песню. Впрочем, немало немцев было в советском плену, и вернувшись домой, они нередко вспоминали прошлое, вставляя в свои рассказы русские слова и целые предложения. Иных версий у меня нет. Приходилось с этим сталкиваться. Видимо, и Томас получил такую «русскую прививку», скорее всего, от деда. Не знаю, где он сейчас, этот немецкий ихтиолог, но его интерпретация известной песни времен Великой Отечественной запомнилась. Может, и для тех, кто едет к нам, Россия тоже — лучше всех? Чего ж еще искать в стране далекой? А ведь ищут.

В МВД РФ сообщили о росте числа иностранных специалистов высокой квалификации. В период с января по февраль 2022 г. в РФ оформили разрешений на работу: высококвалифицированным специалистам — 6 019, квалифицированным — 775. (В 2021 г. показатели составили 3 852 за январь и 517 за февраль.)

Добавим, с начала этого года в общей сложности оформлено более 12,7 тыс. разрешений на работу для иностранцев. Это на 5,8 тыс. больше, чем за первые два месяца прошлого года. Также почти в два раза выросло число оформленных патентов на работу для мигрантов. Кто знает, какие обрусевшие «Платоны и быстрые разумом Невтоны» могут появиться среди них?

Биографии встречаются самые неожиданные. Михаэль Андреас Барклай де Толли происходил из старинного рода шотландских баронов, родился в Курляндском герцогстве, вассальном Речи Посполитой. Маленького Барклая отправили в Петербург на воспитание к родственникам, и те успешно привили ему не только дисциплину и трудолюбие, но и патриотические чувства к России. Боевое крещение Михаил Барклай де Толли получил в Русско-турецкой войне 1787-1791 гг., прошел множество сражений в кампаниях против шведских и французских войск. После, на посту военного министра, первой задачей считал подготовку Русской армии к войне с Наполеоном. В историю вошел как инициатор плана по затягиванию военных действий и оставлению Москвы во время Отечественной войны 1812 г. Его заслуги перед Россией только сейчас получают достойную оценку. Хотя еще Пушкин, описывая памятники двум полководцам в стихотворении «Художник», сказал: «Здесь зачинатель Барклай, а здесь совершитель Кутузов». «А Пушкин — это наше все», написал когда-то Аполлон Григорьев, отметив далее: «Пушкин — представитель всего нашего душевного, особенного, такого, что остается нашим душевным, особенным после всех столкновений с чужим, с другими мирами».

Помня об «африканской» родословной Пушкина, мы вполне можем ожидать ему подобных и среди иноземцев или их детей, которые решили связать свою жизнь с нашим народом. Иностранная молодая поросль как правило хорошо относится к России.

Сайт КР40.RU выяснил, в частности, что думают о военной спецоперации России на Украине студенты-иностранцы, которые учатся в Обнинском институте атомной энергетики. Мы порой думали, что за военную операция на Украине против нас ополчилось полмира, но, похоже, мы серьезно ошибались. Собственно, голосование в ООН показывает, что большинство населения планеты не поддерживает наших геополитических противников, притом что количество стран на их стороне больше. Но — вернемся в Обнинск Калужской области.

Студент 3-го курса из Иордании Беляль Дадах говорит: «Думаю, что это естественный исход сложившихся событий за последние годы. Я не осуждаю, но и не поддерживаю действия ни одной из стран. Запад ждал возможности ввести санкции, поскольку это единственный возможный способ вести войну против России. Иордания решила придерживаться нейтральной позиции, в конце концов, это не наши проблемы. Я надеюсь, что отношения между нашими странами не пострадают».

Студент 3-го курса палестинец Салах Алтамими: «Я поддерживаю этот конфликт. Его начали, чтобы защитить людей из ДНР и ЛНР, которые хотели быть свободными, а украинские военные бомбили их, не думая о последствиях. Санкции прекратятся, когда Европа поймет, что им нужно покупать газ у России только в рублях. Это не должно повлиять на отношения между Палестиной и Россией. То, как ненависть к русским распространяется по всему миру из-за оправданных действий, которые ведет ваша страна, было и с нами. Ведь в течение последних 80 лет идет борьба и за нашу, палестинскую, землю тоже». Студентка 4-го курса из Индии Садхви Виджаякумар: «Дружба и сотрудничество между Россией и Индией имеют долгую историю. Наше правительство не критикует ваше решение о начале специальной операции на Украине. Ситуация находится под угрозой перерастания в крупный мировой кризис. Если не действовать осторожно, то это может коснуться всех стран. В первую очередь, возникнут экономические проблемы». Студент 3-го курса египтянин Эяд Салех: «Санкции против России – это акт лицемерия».

Иностранным студентам в России при этом комфортно. Наоборот, российские студенты, обучающиеся в зарубежных вузах, сталкиваются с ущемлением своих прав. Все желающие могут вернуться в Россию и продолжить обучение в ведущих вузах страны. Мне кажется, что к ним надо относиться почти так же, как к иностранным студентам, поскольку они уже делали свой выбор, и не в пользу России. В конце концов, они перекуются. И тому есть вполне зримые признаки.

К середине апреля уже более 380 россиян из иностранных вузов были переведены в отечественные университеты. Большинство заявок поступило от студентов из Чехии, Польши, Великобритании и Украины, кстати, и из Донбасса тоже. Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому россияне, обучавшиеся за рубежом и безосновательно отчисленные из европейских университетов, смогут бесплатно продолжить учебу в российских вузах. На днях правительство России поддержало проект Минэкономразвития, который предусматривает выдачу бессрочного вида на жительство высококвалифицированным специалистам из-за рубежа. Заметим, что за четыре сезона в конкурсе «Лидеры России» приняли участие граждане из 150 стран мира.

Количество иностранных ученых и преподавателей, прибывающих работать в Россию, в пять раз превышает количество российских специалистов, уезжающих за границу. По мнению депутата Госдумы РФ Анатолия Вассермана, причин для подобного решения много, однако главная — комфортные условия работы.

«В последние годы у нас работать преподавателем лучше, чем во многих странах, которые по какой-то причине до сих пор называют себя развитыми», — заявил политик. Вассерман отмечает, что проблема иностранных учебных заведений во многом заключается как раз в «секте либерализма». Лишить специалиста рабочего места могут не только из-за неосторожного высказывания, но и по откровенно бредовой причине. В начале февраля газета «Коммерсантъ» сообщила со ссылкой на исследование НИУ ВШЭ (данные 566 вузов и НИИ), что иностранцы все чаще выбирают Россию для развития своих профессиональных качеств.

Наши СМИ об этом почти не пишут, а западные вообще молчат. Европейцы вкупе с англосаксами мало того что отгораживаются «железобетонными» санкциями, так еще и перекрывают все дороги в нашу страну. Но люди ищут и находят обходные пути. Добро пожаловать! Россия веками становилась для многих иностранцев Родиной, причем, не второй, а просто — Родиной. Мы сохраняем верность нашим традициям.





