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Мишустин жёстко раскритиковал губернаторов за излишние запреты (ВИДЕО)

12:11. 6 апреля 2020 132 просмотра 5 коммент. Опубликовал:
Мишустин жёстко раскритиковал губернаторов за излишние запреты (ВИДЕО) | Русская весна

Глава правительства РФ Михаил Мишустин жёстко раскритиковал губернаторов, которые в рамках борьбы с коронавирусом решили закрыть административные границы своих регионов для передвижения людей.

Мишустин во время утреннего совещания с вице-премьерами заявил о недопустимости таких мер.

«На прошлой неделе были выявлены прецеденты, когда руководство некоторых регионов закрывало административные границы, препятствуя проезду людей и транспорта на свою территорию…

Не надо путать региональные полномочия с федеральными. Любые ограничения должны быть адекватными и соответствовать реальной ситуации и тем мерам, которые введены президентом и федеральным правительством», — отметил Мишустин.

Он напомнил, что президент наделил руководителей регионов дополнительными полномочиями, чтобы они могли выработать оптимальные ограничительные меры, учитывая ситуацию с распространением коронавируса на их территории.

Глава правительства заявил, что большинство глав субъектов федерации с этой задачей справились. Но в некоторых регионах с ограничениями всё же переусердствовали, хотя за прошедшие выходные ситуация исправилась.

«Сигналы правительства о недопустимости подобных мер были услышаны», — пояснил премьер.

Он также обратил внимание региональных чиновников на указание президента, данное им на совещании с постоянными членами Совбеза, о недопустимости безосновательного подрыва экономической деятельности.

Напомним, ранее «Русская Весна» сообщала о том, что президент России Владимир Путин продлил режим нерабочих дней в стране до 30 апреля в целях предотвращения распространения коронавируса. При этом в каждом конкретном регионе главы сами вправе определять, насколько жёсткими будут ограничительные меры.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1586164281

Метки: Новости

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