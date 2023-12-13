Страны БРИКС по некоторым макроэкономическим показателям уже обогнали G7. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по развитию внешнеэкономической деятельности.

Глава Кабмина отметил, что мировая экономика проходит сейчас этап «масштабной трансформации».

«Текущие геополитические реалии коренным образом поменяли расстановку сил. В первую очередь – из-за усиления противостояния между развитыми и развивающимися экономиками, которые всё активнее защищают свои интересы – интересы торговые, производственные, технологические, – сказал он. – Перемены на глобальном уровне набирают ход. Показательно, например, что доля государств "Большой семёрки" в мировом ВВП по показателю паритета покупательной способности уже в прошлом году оказалась ниже, чем у стран БРИКС. По данным МВФ, 30,3% против 31,5%. По итогам текущего года разница может увеличиться. При этом страны "семёрки" накопили колоссальный государственный долг, который рано или поздно начнёт сказываться и на торговле, и на инвестициях».

Премьер пояснил, что в данный момент «происходит перераспределение экономического потенциала к новым лидерам»: «Это и порождает такой агрессивный протекционизм со стороны тех, кто пытается сохранить статус-кво и, очевидно, не хочет, чтобы что-то поменялось. Отсюда и явные попытки сдерживания конкурентов – как в экономическом плане, так и в технологическом. Конечно, подобные действия ни к чему хорошему не ведут. Будут усиливать кризис доверия, увеличивать конфликтный потенциал в мировой экономике».

По его словам, на ситуацию влияют и другие факторы: развитие новых технологий, цифровизация и климатические изменения. Помимо этого, возникают дополнительные риски для глобальной торговли, а также для поставок российских товаров и услуг на внешние рынки.

Мишустин заявил, что доля дружественных стран в торговом обороте России динамично растёт. За последние 12 месяцев она с 56% приблизилась к 80%.

«К 2030 году доля дружественных стран в товарообороте может преодолеть планку в 90%. Таким образом, роль тех, кто сейчас пытается сдержать Россию, сократится до минимума», – констатировал он. Вместе с тем премьер считает, что «было бы неправильно полностью разрывать сотрудничество с ними».

«Россия не раз подчёркивала, что будет приветствовать всех зарубежных партнёров, которые захотят продолжить конструктивное взаимодействие. К этой группе стран станем применять диверсифицированный подход, исходя прежде всего из наших интересов и готовности контрагентов к работе в новых условиях на основе взаимного уважения и учёта интересов друг друга», – заявил он.

По поручению президента РФ Владимира Путина на сегодняшней встрече будут определены базовые параметры среднесрочной Стратегии развития внешнеэкономической деятельности России с учётом всех перспектив и возможных вызовов.

«Нужно по максимуму использовать потенциал сотрудничества с нашими традиционными стратегическими партнёрами», – уверен Мишустин.

По его словам, предстоит продолжить переориентацию внешних потоков, особое внимание уделить развитию международных транспортных коридоров, которые проходят через территорию РФ, увеличить количество морских судов под российским флагом, обеспечить стабильный экспорт и расширить встречный поток, «чтобы российские компании имели необходимый доступ к критически важным сырьевым ресурсам, технологическому оборудованию, комплектующим».

«Ещё одна очень важная задача – это формирование новой финансовой архитектуры, независимой от диктата третьих стран. Сложности с осуществлением международных расчётов по внешнеторговым контрактам – одно из главных препятствий для расширения внешнеэкономических связей, – указал он. – Банки дружественных государств опасаются введения вторичных санкций. Поэтому надо активно развивать системы передачи финансовой информации, альтернативные западным аналогам, увеличивать долю национальных валют во взаиморасчётах. Рассчитываем, что по итогам текущего года она вырастет почти на четверть – до 65%, а с опорными странами приблизится к 70%. К 2030 году доля нацвалют во взаиморасчётах с зарубежными государствами должна составлять 80% и более. Необходимо стыковать российскую платёжно-расчётную инфраструктуру с ключевыми партнёрами, обеспечить максимально широкое использование системы "Мир", страховое сопровождение коммерческих сделок».

В заключение глава правительства вновь напомнил, что во внешнеэкономической сфере наша страна сталкивается с серьёзными вызовами. Вместе с тем, добавил он, «надо видеть и открывать для страны новые возможности – для стимулирования экономического роста, увеличения инвестиций и создания рабочих мест».

По материалам сайта Кабмина РФ

Комментарий редакции

Ключевые тезисы статьи:

1. Страны БРИКС по некоторым макроэкономическим показателям уже обогнали G7 – их доля в мировом ВВП в 2022 году составила 31,5% против 30,3% у G7.

2. Происходит перераспределение экономического потенциала в пользу развивающихся стран, что вызывает протекционизм со стороны стран G7.

3. Доля дружественных стран в торговом обороте России растет и к 2030 году может достичь 90%.

4. Необходимо развивать транспортные коридоры через Россию, наращивать торговый и грузопоток в обоих направлениях.

5. Важная задача – формирование новой финансовой архитектуры, независимой от Запада, увеличение доли расчетов в национальных валютах.

Вывод: Россия переориентирует торговые и экономические связи на "дружественные" развивающиеся страны, формирует новую финансовую систему вне зависимости от Запада. Это ответ на попытки экономического сдерживания со стороны G7.