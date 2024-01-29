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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 29 января 2024 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ На Купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск освобожден населенный пункт Табаевка Харьковской области. В районе населенного пункта Синьковка Харьковской области отражены три атаки штурмовых групп 30-й и 32-й механизированных бригад ВСУ. Потери противника составили до 30-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица «Мста-Б».

▫️ На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и при поддержке артиллерии нанесли поражение штурмовым группам 63-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 280-ти военнослужащих, танк и три автомобиля.

▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск отразили шесть атак штурмовых групп 22-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка и Переездное Донецкой Народной Республики. Ударами артиллерии нанесено огневое поражение живой силе и технике 81-й аэромобильной и 10-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Красное Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 210-ти военнослужащих, два пикапа, два орудия Д-30 и противотанковую пушку «Рапира».

▫️ На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» отражена атака 127-й бригады теробороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области. Потери противника составили до 90 военнослужащих и два автомобиля.

▫️ На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 33-й, 65-й механизированных бригад ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Работино и Юрковка Запорожской области. ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 30-ти военнослужащих, три пикапа и гаубицу Д-30.

▫️ На Херсонском направлении нанесено поражение подразделениям 38-й бригады морской пехоты в районе населенного пункта Музыковка Херсонской области. Потери противника составили до 40 военнослужащих и четыре автомобиля.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены склады ракетно-артиллерийского вооружения и топлива, а также живая сила и военная техника в 109-ти районах.

Средствами противовоздушной обороны сбит один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS. Уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Нырково, Золотаревка, Белогоровка Луганской Народной Республики, Марфополь, Пологи Запорожской области, Раденск и Алешки Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 568 самолетов, 265 вертолетов, 11345 беспилотных летательных аппаратов, 456 зенитных ракетных комплексов, 14817 танков и других боевых бронированных машин, 1211 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7892 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 18007 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/35118
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