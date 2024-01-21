

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



▫️ На Купянском направлении в результате успешных активных действий подразделений «Западной» группировки войск освобожден населенный пункт Крахмальное Харьковской области.

Ударами авиации и огнем артиллерии отражены семь атак подразделений 25-й, 32-й, 60-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Терны Донецкой Народной Республики и Коломыйчиха Луганской Народной Республики.

В результате противник потерял до 55-ти военнослужащих и два автомобиля.



▫️ На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке огня артиллерии отразили три атаки штурмовых групп 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

В результате потери противника составили до 80-ти военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица Д-20.



▫️ На Донецком направлении активными действиями подразделений «Южной» группировки войск и огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 47-й механизированной и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирово и Клещеевка Донецкой Народной Республики.

Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 81-й аэромобильной, 22-й, 24-й, 28-й, 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка, Белогоровка, Красное, Андреевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики.

ВСУ потеряли до 310-ти военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, гаубицу Д-20 и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град».



▫️ На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке авиации и огня артиллерии отражена атака штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики.

В районе населенного пункта Парасковиевка Донецкой Народной Республики нанесено поражение живой силе 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Потери противника составили до 70-ти военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».



▫️ На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 117-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 3-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Вербовое, Работино, Пятихатки и Нестерянка Запорожской области.

Противник потерял свыше 30-ти военнослужащих, два автомобиля, а также гаубицу Д-20.



▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения подразделений 35-й бригады морской пехоты, 23-й бригады нацгвардии Украины и 123-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новотягинка, Станислав Херсонской области и Солончаки Николаевской области уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих и четыре автомобиля.



▫️ Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожен склад боеприпасов 31-й механизированной бригады ВСУ, нанесено поражение пункту временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики, а также 127-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 129-ти районах.



▫️ Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены: тактическая ракета «Точка-У», а также два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.

Кроме того, уничтожены 43 украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе в районах населенных пунктов Великий Выселок, Лиман Первый Харьковской области, Верхнекаменка, Белогоровка, Шипиловка Луганской Народной Республики, Спорное, Соледар Донецкой Народной Республики, Песчановка, Подлесное, Подстепное Херсонской области и Каменка-Днепровская Запорожской области.



▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 567 самолетов, 265 вертолетов, 10957 беспилотных летательных аппаратов, 450 зенитных ракетных комплексов, 14708 танков и других боевых бронированных машин, 1203 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7799 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17698 единиц специальной военной автомобильной техники.