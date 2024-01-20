Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск активными действиями и огнем артиллерии отразили десять атак штурмовых групп 30, 32 и 60-й механизированных, 57-й мотопехотной бригад ВСУ и 103-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Синьковка, Крахмальное Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих и два автомобиля.

▫️ На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке артиллерии отразили четыре атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады, 12-й бригады специального назначения ВСУ и 5-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Григоровка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

Потери противника составили до 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили четыре атаки штурмовых групп 24-й механизированной, 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шумы и Белогоровка Донецкой Народной Республики.

Ударами артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 22, 28 и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка и Часов Яр Донецкой Народной Республики.

Противник потерял убитыми и раненными до 320 военнослужащих, шесть пикапов, гаубицу «Мста-Б», а также орудие Д-20.

▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с артиллерией и тяжелыми огнеметными системами отразили две атаки штурмовых групп 127-й бригады теробороны в районе населенного пункта Ровнополь Донецкой Народной Республики, а также нанесли огневое поражение живой силе 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 95 военнослужащих, три автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки «Акация».

▫️ На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 65-й, 117-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Нестерянка, Работино и Вербовое Запорожской области.

ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также орудие Д-30.

▫️ На Херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений российских войск и огня артиллерии потери противника составили до 35 военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США.

▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение радиолокационной станции «IRIS-T» производства ФРГ, а также живой силе и военной технике в 118 районах.

▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты 20 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Лисичанск Луганской Народной Республики, Богдановка, Белогоровка Донецкой Народной Республики, Казачьи Лагери, Голая Пристань Херсонской области, а также один реактивный снаряд HIMARS.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 567 самолетов, 265 вертолетов, 10914 беспилотных летательных аппаратов, 450 зенитных ракетных комплексов, 14705 танков и других боевых бронированных машин, 1202 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7795 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17641 единица специальной военной автомобильной техники.