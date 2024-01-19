

▫️ В период с 13-го по 19-е января Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 17 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми авиационными ракетными комплексами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшие ремонт вооружения и техники, изготовление боеприпасов, порохов и разведывательно-ударных БпЛА.

Также поражались пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины, формирований иностранных наемников и националистов.

Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены.



▫️ На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск продолжали улучшать положение по переднему краю на отдельных участках.

В течение недели отражены 25 атак штурмовых групп 32-й, 115-й механизированных, 57-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 103-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное и Табаевка Харьковской области.

Потери противника за неделю составили свыше 560 военнослужащих, 10 танков, восемь боевых бронированных машин, 26 автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии.

Кроме того, уничтожено два полевых склада боеприпасов.



▫️ На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке авиации и огня артиллерии отразили 17 атак противника и нанесли поражение скоплениям живой силы 24-й, 66-й механизированных бригад, 125-й бригады теробороны и 5-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Ямполовка Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества.

Потери противника за указанный период составили до 1520 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, 21 боевая бронированная машина, 34 автомобиля, а также восемь орудий полевой артиллерии.



▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии в течение недели отразили 15 атак противника.

Кроме того, нанесли огневое поражение подразделениям 22-й, 28-й и 93-й механизированных, 5-й и 92-й штурмовых бригад, а также 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Курдюмовка, Антоновка, Богдановка, Клещеевка и Андреевка Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили более 1880 военнослужащих убитыми и ранеными, 17 танков, 27 боевых бронированных машин, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», 86 автомобилей и 28 орудий полевой артиллерии.



▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отразили атаку 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики.

Кроме того, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено огневое поражение украинским подразделениям в районах населенных пунктов Парасковиевка и Павловка Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили до 965 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, шесть боевых бронированных машин, пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», 24 автомобиля и 15 орудий полевой артиллерии.



▫️ На Запорожском направлении подразделения российских войск нанесли огневое поражение живой силе и технике 65-й, 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой бригад, а также 15-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Вербовое, Малая Токмачка и Работино Запорожской области.

Потери противника на данном направлении составили до 395 военнослужащих, танк, девять боевых бронированных машин, 16 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии.



▫️ На Херсонском направлении упреждающими действиями российских войск и комплексным огневым поражением противника нанесено поражение живой силе и технике 35-й и 38-й бригад морской пехоты, а также 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Михайловка, Тягинка и Ивановка Херсонской области.

В результате действий российских войск противник потерял убитыми и ранеными до 325 военнослужащих, три танка, 29 автомобилей и 25 орудий полевой артиллерии.



В течение недели сдался в плен 21 украинский военнослужащий. Из них 14 человек на Южно-Донецком направлении.



▫️ Авиацией ВКС и средствами противовоздушной обороны в течение недели сбито: шесть тактических ракет «Точка-У», управляемая авиабомба «JDAM», 11 реактивных снарядов РСЗО «Ольха», 62 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган», а также 274 беспилотных летательных аппарата.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 567 самолетов, 265 вертолетов, 10894 беспилотных летательных аппарата, 450 зенитных ракетных комплексов, 14686 танков и других боевых бронированных машин, 1202 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7788 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17617 единиц специальной военной автомобильной техники.