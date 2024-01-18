

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



▫️ На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск во взаимодействии с артиллерией и авиацией отражено шесть атак штурмовых групп 32-й, 60-й механизированных и 95-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 155-ти военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, два автомобиля и САУ «Гвоздика».



▫️ На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке ударов авиации и огня артиллерии отразили три атаки формирований 63-й механизированной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 5-й бригады нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Ямполовка и Григоровка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 220-ти военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе БМП «Bradley», четыре автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, САУ «Гвоздика», гаубица М119 производства США, а также станция радиоэлектронной борьбы.



▫️ На Донецком направлении в результате успешных активных действий подразделений «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Веселое Донецкой Народной Республики. Ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 42-й, 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Андреевка Донецкой Народной Республики. В результате уничтожено свыше 260-ти военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты и 17 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: три артиллерийские системы М777 производства США, самоходные артиллерийские установки «Paladin» производства США и «Гвоздика», а также гаубица Д-30.



▫️ На Южно-Донецком направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Восток» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отражена атака штурмовой группы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики.

Кроме того, нанесено поражение формированиям 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районе населенного пункта Водяное Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 130-ти военнослужащих, два автомобиля, две гаубицы FH-70 производства Великобритании, а также самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства.



▫️ На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск нанесли огневое поражение живой силе и технике 33-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Малая Токмачка и Жеребянки Запорожской области. Потери ВСУ составили до 30-ти военнослужащих, танк, три автомобиля, а также две гаубицы: Д-20 и Д-30.



▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения подразделений ВСУ противник потерял до 65-ти военнослужащих, три танка и пять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, три гаубицы: «Гиацинт-Б», «Мста-Б» и Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».



▫️ Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены два пункта временной дислокации иностранных наемников, четыре склада ракет и боеприпасов, 117 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 133-х районах.



▫️ Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты две тактические ракеты «Точка-У», управляемая авиабомба «JDAM» производства США, а также 18 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS производства США и «Vampire» чешского производства.

Кроме того, уничтожен 91 украинский беспилотный летательный аппарат, в том числе в районах населенных пунктов Таволжанка, Купянск, Мирное Харьковской области, Белогоровка, Сватово, Лисичанск Луганской Народной Республики, Верхнеторецкое, Пески, Майорск Донецкой Народной Республики, Пшеничное, Любимовка Запорожской области, Новая Каховка, Чонгар и Чаплинка Херсонской области.

▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 567 самолетов, 265 вертолетов, 10870 беспилотных летательных аппаратов, 450 зенитных ракетных комплексов, 14676 танков и других боевых бронированных машин, 1202 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7779 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17593 единицы специальной военной автомобильной техники.