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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 16 января 2024 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск активными действиями и огнем артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 160-ти военнослужащих, три танка, из которых два «Leopard-2», и два пикапа.

▫️ На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке артиллерии отразили четыре атаки 63-й механизированной и 25-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики и Ямполовка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 250-ти военнослужащих, две боевые машины пехоты и шесть автомобилей.

▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили пять атак штурмовых групп 10-й горно-штурмовой и 24-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Веселое и Богдановка Донецкой Народной Республики.

Кроме того, ударами артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике противника в районе населенного пункта Курдюмовка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 280-ти военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также орудие Д-20.

▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с артиллерией и тяжелыми огнеметными системами нанесли огневое поражение живой силе 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Владимировка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 120-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, артиллерийская система М777 производства США и противотанковая пушка МТ-12.

▫️ На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражения скоплениям живой силы и техники 82-й десантно-штурмовой и 116-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области. ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 115-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины, гаубицу Д-20 и два орудия Д-30.

▫️ На Херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений российских войск и огня артиллерии суточные потери противника составили до 65-ти военнослужащих и четыре автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: три артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США и три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражена живая сила и военная техника ВСУ в 112-ти районах.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты 69 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе в районах населенных пунктов Новая Маячка, Голая Пристань Херсонской области, Пологи Запорожской области, Старомихайловка, Пески, Спорное, Марьинка, Липовое Донецкой Народной Республики, Белогоровка, Нырково, Тополевка, Верхнекаменка и Кривошеевка Луганской Народной Республики, а также 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 567 самолетов, 265 вертолетов, 10758 беспилотных летательных аппаратов, 450 зенитных ракетных комплексов, 14645 танков и других боевых бронированных машин, 1202 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7750 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17507 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/34727
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 11938 9210
    chu час назад

      Многие украинцы начинают уже понимать что нерусская хунта не желала добра украинцам. Был план по изничтожению украинцев и русских ради своих интересов. Ведь Украину можно было вести к процветанию в Европе без Донбасса.
      Украинцам и русским нужно объединить усилия, чтобы изгнать нерусские интересы из Украины.

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