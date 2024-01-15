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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 15 января 2024 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск, используя удары авиации и огонь артиллерии, отразили атаку штурмовой группы 60-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики.

Противник потерял до 20 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

▫️ На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке авиации и огня артиллерии отразили атаку штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики и нанесли огневое поражение опорным пунктам 5-й бригады нацгвардии Украины в районе Серебрянского лесничества.

В результате уничтожено более 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и самоходная артиллерийская установка «Акация».

▫️ На Донецком направлении активными действиями подразделений «Южной» группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Веселое, Раздоловка, Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики.

Противник потерял свыше 200 военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты, бронетранспортер, тринадцать автомобилей, а также две самоходных артиллерийских установки «Гвоздика».

Также в районе населенного пункта Курахово Донецкой Народной Республики поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения 46-й аэромобильной бригады ВСУ.

▫️ На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке авиации и огня артиллерии нанесено поражение формированиям 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили свыше 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

▫️ На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесли огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, 3-й и 14-й бригад нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Вербовое, Работино и Новопокровка Запорожской области.

Противник потерял до 20 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицу Д-30.

▫️ На Херсонском направлении в результате систематического огневого поражения потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, восемь автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

▫️ Ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены: база горючего для военной техники ВСУ, 109 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 142-х районах.

▫️ Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты: 25 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная, Белогоровка, Кривошеевка, Николаевка, Верхнекаменка Луганской Народной Республики, Спорное Донецкой Народной Республики, Пшеничное Запорожской области, а также три тактические ракеты «Точка-У».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 567 самолетов, 265 вертолетов, 10689 беспилотных летательных аппаратов, 450 зенитных ракетных комплексов, 14632 танка и других боевых бронированных машин, 1202 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7736 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17489 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/34693
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